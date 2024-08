Trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil: 10 melhores softwares de design de fluxo de trabalho em 2024

Por que se contentar com planilhas banais quando é possível adicionar uma pitada de emoção ao gerenciamento de tarefas e projetos? As listas dão conta do recado, mas você já experimentou um gráfico colorido ou um fluxograma dinâmico para dar vida ao seu trabalho? T

eles não são apenas ferramentas - são a chave para uma experiência de gerenciamento de tarefas mais visual, colaborativa e envolvente.

É aí que entra em cena o software de design de fluxo de trabalho! Ele é o seu fiel companheiro para criar, organizar e otimizar tarefas e processos com precisão. Como ele funciona, você pergunta? Ele usa representações visuais para simplificar tarefas complexas e processos de automação para economizar tempo e esforço.

Ainda assim, escolher o software de design de fluxo de trabalho perfeito é uma jornada em si. Para sua sorte, nós fizemos a pesquisa. Neste artigo, revelaremos os 10 melhores softwares de design de fluxo de trabalho com seus prós, contras e preços. Vamos lá! 🦘

O que é um software de design de fluxo de trabalho?

O software de design de fluxo de trabalho é uma ferramenta versátil que aproveita formatos visuais como diagramas de fluxo ou fluxogramas para delinear tarefas e processos de forma eficaz. Os usuários podem criar fluxos de trabalho desde o início, especificando etapas detalhadas, funções atribuídas e aprovações necessárias, fornecendo um método abrangente para a criação de fluxos de trabalho.

Use receitas de automação pré-criadas no ClickUp ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

Esse software também agiliza e automatiza tarefas, normalmente de forma sequencial, garantindo a execução precisa e ordenada das tarefas. Ele rastreia meticulosamente o progresso e oferece uma visualização intuitiva e clara do fluxo de trabalho.

Os principais benefícios do uso de ferramentas de design de fluxo de trabalho incluem:

Transparência: Permite o monitoramento mais fácil do progresso, a identificação de gargalos e a tomada de decisões informadas para melhorar o processo Precisão: A automação e os processos padronizados minimizam o potencial de erro humano, levando a uma redução de erros, retrabalho e atrasos dispendiosos Produtividade: A visualização clara de tarefas e metas ajuda as equipes a trabalhar com mais eficiência e, com fluxos de trabalho automatizados, elas podem se concentrar em tarefas mais valiosas

Como escolher o melhor software de design de fluxo de trabalho

Ao escolher um software de design de fluxo de trabalho, considere os seguintes recursos essenciais:

Atribuições de tarefas : O software deve permitir que você atribua tarefas facilmente, mesmo em cenários complexos, como aprovações de gerentes ou atribuições baseadas em fórmulas

: O software deve permitir que você atribua tarefas facilmente, mesmo em cenários complexos, como aprovações de gerentes ou atribuições baseadas em fórmulas Diferentes tipos de fluxo de trabalho : Escolha um software que acomode vários tipos de fluxo de trabalho, como sequencial e paralelo

: Escolha um software que acomode vários tipos de fluxo de trabalho, como sequencial e paralelo Subfluxos de trabalho : A capacidade de criar subfluxos de trabalho oferece flexibilidade, simplifica os processos e aprimora os testes para identificar gargalos

: A capacidade de criar subfluxos de trabalho oferece flexibilidade, simplifica os processos e aprimora os testes para identificar gargalos Compartilhamento: Procure recursos para copiar, exportar e compartilhar fluxos de trabalho para que possa replicá-los ou torná-los facilmente acessíveis aos membros da equipe e às partes interessadas

A colaboração é fundamental com o ClickUp 3.0 Docs para que você possa compartilhar, definir permissões ou exportar rapidamente para usuários internos ou externos

Construtor sem código :Garanta que ele ofereça uma interface amigável, sem código, com recursos de arrastar e soltar para não programadores

:Garanta que ele ofereça uma interface amigável, sem código, com recursos de arrastar e soltar para não programadores Colaboração : Opte por uma ferramenta que ofereça suporte à entrada e à colaboração de todas as partes envolvidas para criar fluxos de trabalho abrangentes

: Opte por uma ferramenta que ofereça suporte à entrada e à colaboração de todas as partes envolvidas para criar fluxos de trabalho abrangentes Lembretes e notificações: deve permitir que você adicione lembretes personalizados para garantir a execução oportuna do fluxo de trabalho

10 melhores softwares de design de fluxo de trabalho em 2024

Estamos prestes a explorar os principais concorrentes do mercado para ajudá-lo a descobrir a ferramenta de design de fluxo de trabalho perfeita para sua empresa. Vamos arregaçar as mangas e nos aprofundar! ⛏️

Use o ClickUp para projetar fluxos de trabalho com recursos úteis, como quadros brancos, mapas mentais, automações e vários modelos

Conheça o ClickUp - uma solução tudo em um para todos os seus gerenciamento de fluxo de trabalho e necessidades de design! Esse poderoso software permite que você crie fluxos de trabalho do zero e oferece modelos práticos para aqueles que desejam economizar tempo confiando em estruturas pré-projetadas. 🙌 Quadros brancos ClickUp são o refúgio criativo da sua equipe. Eles permitem personalização e flexibilidade infinitas, o que os torna ideais para sua equipe:

Brainstorming colaborativo2. Facilita o compartilhamento de ideias entre equipes ao incorporar comentários, notas adesivas, documentos, links e arquivos de mídia Enfrentar desafios com a ajuda de tabelas, gráficos e formas interativas

Aproveite Mapas mentais do ClickUp como sua tela para desenhar conexões, mapear fluxos de trabalho e dar vida às suas ideias com um simples arrastar e soltar. Adicione, edite ou exclua tarefas diretamente em seu Mind Map. Crie mapas baseados em tarefas vinculando Tarefas do ClickUp em seu mapa ou crie sua obra-prima visual com mapas mentais baseados em nós.

Simplifique a visualização do projeto com uma visão geral clara e concisa de seu fluxo de trabalho com o modelo de quadro branco de fluxo de processos do ClickUp

Não importa se você está elaborando um processo totalmente novo ou ajustando um já existente, o Modelo de quadro branco de fluxo de processos do ClickUp está aqui para ajudar. Ele simplifica a visualização de seus processos, abrangendo etapas como planejamento, desenvolvimento, execução e avaliação. Ele apresenta formas codificadas por cores totalmente personalizáveis e uma legenda para navegação simples, garantindo facilidade de uso e trabalho eficiente.

Colabore sem esforço e em tempo real com Documentos do ClickUp . Ao editar, você pode marcar os membros da equipe nos comentários, atribuir itens de ação e até mesmo transformar o texto em tarefas acionáveis, mantendo seu trabalho organizado e eficiente. ⚡

Mais, Automações do ClickUp estão aqui para facilitar sua vida com otimizando os fluxos de trabalho e lidar com tarefas rotineiras. Escolha entre Automações pré-construídas ou adapte-as às suas necessidades, garantindo que sua equipe possa se concentrar no que realmente importa.

melhores recursos do #### ClickUp

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Trello

Via: Trello O Trello funciona como um pinboard digital dinâmico que dá vida às suas tarefas! Esse visual ferramenta de gerenciamento de projetos permite que você organize e supervisione seu trabalho como quiser, usando várias visualizações de projeto, automação e modelos.

Você verá as tarefas no Trello como notas adesivas digitais ou cartões em um Quadro Kanban que você pode reorganizar facilmente arrastando e soltando. Ele também oferece diversos layouts, desde quadros clássicos até linhas do tempo de gerenciamento de projetos calendários, tabelas e mapas, atendendo aos requisitos exclusivos de seu projeto. 🎨

Com o Butler, o assistente de automação incorporado do Trello, você pode criar regras, botões e comandos para lidar com tarefas repetitivas sem esforço. O software de gerenciamento de fluxo de trabalho compreende até mesmo regras de linguagem natural e sugere soluções de automação com um único clique.

Melhores recursos do Trello

mais de 100 modelos

Várias visualizações de projeto

Integra-se com softwares como Jira, Slack e Miro

Assistente de automação de tarefas sem código

Limitações do Trello

Os usuários podem se beneficiar de relatórios e análises adicionais incorporados

Mais adequado para tarefas menores envolvendo de 3 a 5 pessoas

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: uS$ 17,50/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Trello

G2 :4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

:4.4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra:4,5/5 (mais de 22.000 avaliações)

3. Segunda-feira.com

Via: monday.com Aumente o alinhamento, a eficiência e a produtividade da sua equipe com a monday.com, a plataforma que se adapta às suas necessidades. É um centro completo para cronogramas de projetos, acompanhamento do progresso da equipe e gerenciamento abrangente de projetos.

Escolha entre várias visualizações de projeto como o gráfico de Gantt, quadros Kanban e visualizações de linha do tempo para gerenciar as entregas do projeto . ⏳

Amplie o zoom com painéis personalizáveis para ter uma visão geral de alto nível da sua organização. Isso o ajuda a tomar decisões e a dimensionar fluxos de trabalho sem esforço à medida que suas necessidades evoluem.

Os recursos de automação das ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho lidam com tarefas demoradas, como lembretes por e-mail e solicitações de aprovação de projetos, liberando mais tempo do seu dia. Além disso, há vários modelos personalizáveis gratuitos, incluindo campanhas de marketing, calendários editoriais, planejamento de eventos e gráficos de CRM.

melhores recursos do #### monday.com

Painéis adaptáveis

Diversos modelos

Visualizações de projeto escalonáveis

Integra-se com ferramentas como Trello e Google Drive

Automação de tarefas para um sistema simples de gerenciamento de fluxo de trabalho

limitações da #### monday.com

A configuração pode levar algum tempo em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho

Melhorar a flexibilidade de personalização da tela principal seria benéfico

preços da monday.com

Gratuito

Básico $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Standard : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Pro: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

monday.com classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

4. ProcessMaker

Via: ProcessMaker O ProcessMaker é uma solução de software para Automação de processos de negócios (BPA) e gerenciamento de fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho software de automação permite que você projete, execute, rastreie e aprimorar seus processos de negócios com eficiência .

Você pode conectar aplicativos populares por meio de opções pré-configuradas ou criar seus fluxos de trabalho com APIs.

Os modelos de processos são sua ferramenta útil para acelerar a criação de processos. Salve seus processos personalizados como modelos para usá-los como ponto de partida em projetos futuros. Modifique-os e compartilhe-os facilmente. Os usuários corporativos podem criar formulários e telas refinados para a integração do fluxo de trabalho.

O ProcessMaker eleva a automação a um nível superior, combinando-a com IA. Isso permite que sua equipe se concentre em tarefas estratégicas, aumentando a produtividade. 📈

Melhores recursos do ProcessMaker

Processamento inteligente de documentos (IDP)

Pesquisa em linguagem natural com tecnologia de IA

Automação de processos de ponta a ponta

Integrações de formulários como JotForm, Formstack e Typeform

Limitações do ProcessMaker

O design de fluxos de trabalho complexos pode causar atrasos ocasionais

Fluxo de trabalho mais recentefunções de gerenciamento requerem acesso on-line

Preços do ProcessMaker

Plataforma : uS$ 1475/mês para usuários ilimitados

: uS$ 1475/mês para usuários ilimitados Profissional : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

ProcessMaker avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 250 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 150 avaliações)

5. Lucidchart

Via: Lucidchart O Lucidchart é um espaço de trabalho visual, um centro dinâmico que mescla diagramação, visualização de dados e colaboração. Essa ferramenta de design de fluxo de trabalho baseada na nuvem é sua aliada para criar fluxos de processos de negócios e compartilhar mapas de processos com sua equipe. 🗺️

Sua biblioteca de modelos abrange categorias como fluxos de trabalho de marketing de conteúdo, processos de suporte e fluxos de trabalho de gerenciamento. Adapte seus diagramas de modelo sem esforço com opções de personalização fáceis de usar, incluindo linhas, formas, fontes e a adição prática de raias para designação de tarefas ou fases.

A plataforma é excelente para criar organogramas, fluxogramas, wireframes e diagramas de rede. Além disso, seu recurso de colaboração em tempo real permite que vários usuários trabalhem juntos no mesmo documento sem problemas.

Melhores recursos do Lucidchart

Complementos para o Google Sheets, Google Docs e Google Slides

Diversos modelos para processos de negócios e soluções de gerenciamento de trabalho exclusivos

Colaboração em tempo real

Plugin ChatGPT e AI Prompt Flow para criar diagramas automaticamente

Fácil criação de mapas de processos de negócios

Limitações do Lucidchart

Os usuários podem ter problemas de carregamento no aplicativo

Aprender a usar alguns recursos pode ser demorado em comparação com outras opções de software de automação de fluxo de trabalho nesta lista

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual : uS$ 7,95/mês por usuário

: uS$ 7,95/mês por usuário Equipe : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Lucidchart avaliações e comentários

GetApp : 4.5/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.500 avaliações)

6. Smartsheet

Via: Smartsheet O Smartsheet inspira-se nas planilhas tradicionais e ajuda os usuários a organizar tarefas, processos e cronogramas por meio de várias exibições, relatórios e painéis.

Dentro dessa plataforma, você encontrará uma interface low-code fácil de usar para criar fluxos de trabalho adaptados aos seus processos de negócios. Esses fluxos de trabalho podem ser acionados por eventos ou programações, com a flexibilidade de incorporar blocos de tarefas. 🧱

O Smartsheet permite centralizar, organizar e apresentar dados em uma tela totalmente personalizável. Personalize os painéis para refletir seu estilo ou alinhar-se à identidade de sua marca. Use widgets para exibir planilhas, relatórios, gráficos, formulários e conteúdo de fontes externas, como o Google Docs e o Tableau.

Um recurso útil a ser observado são os fluxos de trabalho Bridge do Smartsheet, que introduzem a automação para eliminar tarefas manuais, garantindo operações eficientes em uma escala maior.

Melhores recursos do Smartsheet

Automação de fluxo de trabalho com pouco código

Compartilhamento de dados entre planilhas

Integra-se com o Google Drive, Jira, Slack, etc.

Visualização de progresso por meio de gráficos de Gantt

Diversos widgets

Limitações do Smartsheet

Tem uma curva de aprendizado acentuada

O software e os recursos de automação do fluxo de trabalho são um tanto limitados

Preços do Smartsheet

Gratuito

Pro : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Business : $22/mês por usuário

: $22/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Smartsheet

G2 : 4.4/5 (mais de 14.500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 14.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

7. Criamente

Via: Com criatividade O quadro branco infinito do Creately é uma tela onde o brainstorming, a visualização de projetos, o planejamento e a criação de estratégias ganham vida. 🌱

O Creately permite criar diagramas, fluxogramas e mapas mentais em um único local. Ele apresenta 70 padrões de diagramação e mais de 1.000 formas e conectores para a criação rápida de diagramas.

Ele simplifica o processo de ilustração e anotação por meio de desenho à mão livre e formatação de texto usando atalhos de marcação. Vincule facilmente formas para criar estruturas de navegação dentro e entre espaços de trabalho.

Colabore com vários participantes em tempo real, criando e organizando estruturas que se alinham à sua visão. Arraste e solte formas ou conjuntos de dados, integre conteúdo externo e crie um hub de gerenciamento de tarefas centralizado em um único espaço de trabalho.

Melhores recursos do Creately

mais de 8.000 modelos profissionais

Atalhos de teclado com o recurso PlusCreate

Tela infinita

Diversos diagramas e formas

Um ótimoalternativa ao Lucidchart Limitações do Creately

A interface do aplicativo móvel pode parecer desatualizada para alguns usuários

É possível que haja atrasos ocasionais e carregamento lento na ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho

Preços do Creately

**Gratuito

Pessoal : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Empresarial : $89/mês por usuário

: $89/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do Creately

G2 : 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 150 avaliações)

8. Cflow

Via: Fluxo de dados O Cflow oferece uma interface fácil de usar que permite mapear sem esforço fluxos de trabalho comerciais importantes, sejam eles simples ou complexos. 🤝

Automatize processos repetitivos e demorados que o deixam lento com o Visual Workflow Builder baseado em fluxogramas. Ele utiliza dicas e fluxos visuais para auxiliar no gerenciamento de projetos.

Outro recurso útil é o Visual Workflow Designer, uma ferramenta baseada na Web que simplifica a modelagem e a visualização de fluxos de trabalho. Ela permite que você arraste e solte diferentes estágios do processo, crie regras automaticamente e implemente facilmente qualquer processo.

A flexibilidade do Cflow se estende aos seus modelos pré-projetados, que abrangem uma ampla gama de processos. Crie modelos personalizados modelos de fluxo de trabalho em minutos, sem codificação, com o construtor de formulários visual do tipo arrastar e soltar.

melhores recursos do #### Cflow

Criador e designer de fluxo de trabalho visual

Interface de arrastar e soltar

Projeto de fluxo de trabalho sem código

Fácil integração com ferramentas como Office 354 e G Suite

Modelos predefinidos para automação do trabalho

Limitações do Cflow

A plataforma pode ficar mais lenta em caso de carga de trabalho mais pesada

Os recursos tendem a sobrecarregar os novos usuários

Preços do Cflow

Feliz : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Alegria : $11/mês por usuário

: $11/mês por usuário Felicidade: $16/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Cflow

G2 : 5/5 (mais de 50 avaliações)

: 5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 10 avaliações)

9. SmartDraw

Via: SmartDraw O SmartDraw unifica diagramação, quadro branco e dados em uma ferramenta empresarial de fácil utilização. Ele permite que a sua equipe crie diversos recursos visuais, desde fluxogramas e organogramas até desenhos CAD (Computer Aided Design) detalhados. ✍

Para obter as melhores ferramentas de design de fluxo de trabalho, essa plataforma simplifica o processo de construção de diagramas com automação integrada. Quando você adiciona, exclui ou move formas, o diagrama se adapta e mantém suas conexões automaticamente. Você também pode aplicar um esquema de cores coordenado com um único clique, garantindo uma aparência profissional.

Participe de uma colaboração perfeita com sua equipe usando o recurso Whiteboarding AI. Ele se adapta automaticamente, expandindo e reformatando à medida que você insere suas ideias. Essa plataforma combina brainstorming de forma livre com diagramas estruturados, como fluxogramas e roteiros, importados diretamente de plantas.

Além disso, o SmartDraw contém modelos para vários tipos de diagramas, como plantas baixas, UML e diagramas de rede.

Melhores recursos do SmartDraw

Quadros brancos fáceis de usar

Criação de diagramas

Integra-se ao Google Workspace, Microsoft Teams, etc.

Colaboração em tempo real

Ferramentas de espaço e planta baixa para arquitetos

Limitações do SmartDraw

A colaboração remota não está disponível

Selecionar e mover vários objetos pode ser um desafio

Preços do SmartDraw

Individual : uS$ 9,95/mês por usuário

: uS$ 9,95/mês por usuário Equipe : uS$ 8,25/mês por usuário (mínimo de 3 usuários)

: uS$ 8,25/mês por usuário (mínimo de 3 usuários) Site: uS$ 2.995/ano

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

SmartDraw classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 100 avaliações)

10. Gliffy

Via: Gliffy O Gliffy é o aplicativo original de diagramação projetado para o Confluence, servindo como software para elaboração de fluxogramas e diagramas. Trabalhe no ambiente do Confluence e do Jira ou mergulhe na ferramenta de diagramação autônoma, Gliffy Online.

No Confluence, o Gliffy se destaca como uma ferramenta excepcional para a criação de diagramas interativos. Ele permite que os visualizadores alternem as camadas do diagrama, revelando níveis variados de detalhes, o que o torna ideal para visualizar estruturas e processos complexos.

A plataforma permite que você crie facilmente diagramas UML, fluxogramas e diagramas entidade-relacionamento de aparência profissional com um simples arrastar e soltar. Use modelos para brainstorming de mapas mentais ou conceituais e incorpore perfeitamente organogramas editáveis nas ferramentas da sua equipe. 🛠️

O Gliffy também permite que as equipes produzam visuais precisos de forma colaborativa no Confluence, com recursos de quadro branco, um nível de detalhe perfeito e uma interface intuitiva.

Melhores recursos do Gliffy

Colaboração em tempo real na nuvem do Confluence

Projetado para o Confluence e o Jira

Aplicativos Atlassian do Gliffy para criar uma documentação melhor

Interface de arrastar e soltar

Integra-se com aplicativos como Slack, Trello e monday.com

Limitações do Gliffy

A interface do usuário poderia ser melhorada

Novos usuários podem ter uma curva de aprendizado

Preços do Gliffy Online

Profissional (1-9 usuários) : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Profissional (10-50 usuários) : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Empresarial: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Gliffy classificações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 50 avaliações)

Aumente sua produtividade com um software de design de fluxo de trabalho de primeira linha

As equipes estão no auge quando podem trabalhar juntas sem problemas, personalizar os fluxos de trabalho a seu gosto e dar adeus às tarefas repetitivas e entediantes. Essas soluções de software de design de fluxo de trabalho de primeira linha são suas armas secretas para aumentar a produtividade da sua equipe e facilitar o gerenciamento de projetos.

Se você não estiver com vontade de tomar decisões, experimente o ClickUp gratuitamente . Prepare-se para uma viagem cheia de quadros brancos inspiradores, ferramentas de colaboração em tempo real e um cofre de modelos prontos para transformar sua vida profissional. ✨