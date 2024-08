15 melhores sistemas de produtividade para se manter produtivo em 2024

Você está se enrolando ao tentar fazer mais coisas? Sua lista de tarefas está superando seus esforços? É fácil ficar para trás e acabar se sentindo sobrecarregado, mas se a sua resolução para 2024 for realizar tudo o que está em sua lista de tarefas, os sistemas de produtividade podem ajudar.

Os melhores sistemas de produtividade se encaixam naturalmente em seu fluxo de trabalho, quer esteja tentando organizar sua própria vida ou melhorar a produtividade no trabalho. Eles podem ajudá-lo a superar as distrações, manter o foco e acabar com a lista de tarefas.

Quais sistemas de produtividade são adequados para você?

Prepare-se para melhorar seu jogo de produtividade! Confira estes 15 sistemas de produtividade revolucionários para ajudá-lo a conquistar suas metas este ano.

O que são sistemas de produtividade?

Um sistema de produtividade pode ser uma estrutura, um método ou uma ferramenta criada para ajudá-lo a fazer as coisas com mais eficiência.

Diferentes sistemas de produtividade se concentram em ajudá-lo a superar diferentes obstáculos. Talvez você tenha dificuldades com a procrastinação, com a organização ou se sinta sobrecarregado com suas listas de tarefas. Seja o que for que o esteja impedindo, há um sistema de produtividade que pode ajudá-lo.

Lembre-se, porém, de que não existe um sistema de produtividade perfeito! Talvez você precise misturar e combinar diferentes estruturas, métodos e ferramentas para criar um sistema que o ajude a atingir suas metas. Experimentar alguns sistemas o ajudará a saber o que funciona para você (e o que não funciona!).

15 sistemas de produtividade para ajudá-lo a realizar mais em 2024

1. A técnica Pomodoro

Faça intervalos cronometrados com o cronômetro do ClickUp e a técnica Pomodoro

Se você tem dificuldade para manter o foco enquanto trabalha, a técnica Pomodoro pode ajudar. Esse popular sistema de gerenciamento de tempo divide sua agenda em intervalos focados seguidos de um intervalo de 5 minutos. Depois de completar quatro desses ciclos Pomodoro, você faz uma pausa mais longa para voltar ao trabalho sentindo-se concentrado e revigorado.

Fato divertido: Pomodoro significa tomate em italiano. Por que dar a um sistema de gerenciamento de tempo o nome de algo que seria usado em um molho marinara? Diz a lenda que um cronômetro de cozinha em forma de tomate inspirou o inventor do sistema.

2. O método Getting Things Done (GTD)

Criado por David Allen, o método Getting Things Done é um sistema de produtividade popular que ajuda você a limpar a desordem de sua mente e a se concentrar em suas tarefas. Veja como ele funciona:

Registre tudo o que você precisa e deseja fazer à medida que surgir em sua mente Esclareça colocando esses itens em uma das três categorias: Uma próxima ação (uma tarefa imediatamente acionável)

Um projeto que levará tempo

Material de referência para o futuro Organize sua lista e agrupe tarefas semelhantes com base na categoria e na importância Reflita sobre suas listas para adicionar novos itens ou ajustá-las conforme suas metas mudarem Envolver-se com suas listas, começando com as tarefas mais importantes primeiro

Você pode personalizar esse sistema de produtividade flexível para atender às suas necessidades e se adaptar às mudanças de prioridades.

Deseja experimentá-lo? Confira este modelo gratuito do método GTD e veja como ele funciona.

3. Bloqueio de tempo

Controle facilmente seu tempo e sua agenda com o Schedule Blocking Template do ClickUp

O bloqueio de tempo é outra técnica de gerenciamento de tempo em que você cria blocos de tempo em sua agenda dedicados a projetos ou tarefas específicas. Você trata sua agenda como uma lista de tarefas.

Como sistema de produtividade, esse é um bom sistema se você tiver problemas para manter o foco, pois só terá uma tarefa na agenda por vez. Ele também pode ser super flexível, permitindo que você priorize as tarefas à medida que suas metas e energia mudam. Você pode experimentá-lo agora com este

modelo gratuito de bloqueio de agenda

.

4. Coma esse sapo

Uma citação de Mark Twain inspirou esse método de produtividade:

"Se seu trabalho é comer um sapo, é melhor fazê-lo logo pela manhã. E se sua tarefa for comer dois sapos, é melhor comer o maior primeiro. "

O método o incentiva a "comer o sapo" primeiro ou a assumir primeiro a tarefa mais desafiadora ou importante do dia. Esse é um bom sistema de produtividade para pessoas que procrastinam ou que têm mais energia logo pela manhã. Ao conquistar essa grande tarefa primeiro, você se dá um senso de realização e define o tom para o resto do dia.

5. O sistema Zen to Done (ZTD)

Organize e visualize suas tarefas com diferentes filtros no modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp para que você possa começar a criar lentamente rotinas de produtividade melhores por meio de um sistema Zen to Done

O sistema Zen to Done funciona por meio de uma abordagem minimalista da produtividade. Em vez de adotar um sistema de produtividade complicado imediatamente, você cria hábitos produtivos lentamente ao longo do tempo.

Ele utiliza algumas das mesmas ideias do método GTD, começando com a captura, o esclarecimento e a revisão das listas de tarefas. Mas ele vai um passo além, incentivando a atenção plena e fazendo com que você se concentre em uma tarefa de cada vez sem se preocupar com o que virá em seguida. Talvez não funcione para tarefas específicas, mas é uma excelente maneira de trazer calma ao seu caos.

6. A Matriz de Decisão Eisenhower

A Matriz de Decisão Eisenhower, também conhecida como Matriz Urgente-Importante, é uma matriz de tomada de decisões que pode ajudá-lo a determinar suas tarefas mais importantes do dia. A matriz é dividida em quatro quadrantes:

Tarefas urgentes e importantes: realizá-las primeiro

realizá-las primeiro Tarefas não urgentes e importantes: agende tempo para elas mais tarde

agende tempo para elas mais tarde Tarefas urgentes e não importantes: delegue-as a outras pessoas, se possível

delegue-as a outras pessoas, se possível Tarefas não urgentes e não importantes: remova-as de sua lista de tarefas

Esse método de produtividade o ajuda a manter o foco nas tarefas que importam e a eliminar as tarefas que atrapalham seu dia. Veja como sua lista de tarefas está se saindo com isso

modelo gratuito da Matriz de Eisenhower

.

7. Lote de tarefas

O agrupamento de tarefas é um método de produtividade em que você agrupa tarefas semelhantes e as conclui em uma sessão focada.

Em vez de pular de chamadas telefônicas para e-mails e escrever um relatório, você permanece na zona em um tipo de tarefa. Essa é uma ótima maneira de minimizar a mudança de contexto e ajudá-lo a se concentrar. Use um

aplicativo de gerenciamento de tarefas

para manter o controle de sua lista de tarefas e organizar tarefas semelhantes.

8. Tarefa única

Elimine a alternância de tarefas trabalhando no ClickUp Docs, que oferece todas as ferramentas e funções de que você precisa para criar documentos, trabalhar e concluir tarefas sem alternar entre várias plataformas

A multitarefa pode estar prejudicando você mais do que ajudando. Em vez disso, tente realizar uma única tarefa. A tarefa única é um método de concentração e conclusão de uma tarefa de cada vez. Você dedica toda a sua atenção à tarefa em questão, o que pode resultar em menos erros e em um trabalho de maior qualidade. Isso também pode ajudar a reduzir a fadiga mental e o estresse.

9. O método Ivy Lee

O método Ivy Lee é um dos sistemas de produtividade mais antigos desta lista, mas ainda é uma ótima técnica de gerenciamento de tempo. Para usar o método Ivy Lee, você deverá:

Anotar seis tarefas

Classificá-las em ordem de importância

Começar o dia concentrando-se exclusivamente na primeira tarefa

Passar para a próxima tarefa da lista somente quando tiver concluído a seguinte

Passe as tarefas não concluídas para o dia seguinte

Concentrar-se em apenas seis tarefas diárias pode ser uma ótima maneira de priorizar sua lista de afazeres e reduzir a sensação de sobrecarga. É um sistema simples e adaptável que pode torná-lo mais atento às suas tarefas.

10. Método Kanban

Seja mais produtivo com uma visualização de quadro Kanban totalmente personalizável

O método Kanban pode ser o melhor sistema de produtividade para pensadores visuais. Ele usa um quadro e cartões (ou notas adesivas) para organizar e gerenciar tarefas. As tarefas passam por categorias no quadro

Quadro Kanban

representando visualmente seu fluxo de trabalho.

É uma ferramenta de produtividade útil que funciona para projetos pessoais e tarefas de trabalho e pode ajudá-lo a identificar onde estão os gargalos em seu processo. Também é uma ótima maneira de colaborar com equipes, pois todos podem ver as tarefas no quadro e movê-las pelas categorias à medida que trabalham. Esse também é um sistema de produtividade fácil de ser adaptado a um ambiente virtual.

11. O método Inbox Zero

Está sobrecarregado de e-mails? O método Inbox Zero vem em seu socorro!

Essa estratégia de produtividade o incentiva a manter sua caixa de entrada de e-mail vazia (ou quase vazia) o máximo possível. Em vez de apenas limpar a caixa de entrada ocasionalmente, você lida com os e-mails recebidos à medida que eles chegam para evitar que se acumulem.

Isso parece uma tarefa assustadora? É mais fácil tratar sua caixa de entrada como uma estação de passagem em vez de uma cela.

Você decidirá como processar cada e-mail recebido, respondendo, delegando, agendando, arquivando ou excluindo-o. Programe um horário para verificar seu e-mail em vez de responder a cada ping para que o e-mail não interrompa seu fluxo de trabalho.

12. Tarefas mais importantes (MIT)

As equipes podem colaborar para determinar as tarefas mais importantes no ClickUp Tasks

O sistema de produtividade Most Important Tasks incentiva você a identificar e se concentrar nas tarefas mais impactantes do dia. Em vez de tentar realizar muitos itens, você se concentra em realizar os mais impactantes.

Em termos simples, isso significa qualidade em vez de quantidade. Para usar esse sistema de produtividade, você escolherá algumas tarefas essenciais que afetam significativamente suas metas maiores e, em seguida, concentrará seu tempo na conclusão dessas tarefas e na eliminação de distrações.

Em seguida, você pode analisar seu MIT no final do dia e decidir o que fazer amanhã. Essa pode ser uma ótima maneira de concentrar seu tempo e ter mais impacto em suas responsabilidades pessoais.

13. Bullet journaling

Se você adora misturar seus sistemas de produtividade com um pouco de criatividade, pode se apaixonar pelo bullet journaling. Em vez de fazer tudo digitalmente, use papel e caneta para manter o controle de todas as suas listas de tarefas, fazendo listas de seus pensamentos, planos e tarefas.

Esse sistema de produtividade é personalizável, de modo que você pode incluir registro rápido, gerenciamento de tarefas e criação de diários em um único caderno. Você também pode usá-lo para planejamento de metas de longo prazo, acompanhamento de hábitos ou como um sistema de calendário exclusivo. Há muita inspiração on-line sobre como usar seu bullet journal como um poderoso sistema de produtividade.

14. Sistema de calendário Seinfeld

O Sistema de Calendário Seinfeld também é conhecido como o método de produtividade "Don't Break the Chain" (Não quebre a corrente). Inspirado no seriado clássico, esse sistema de produtividade se concentra na criação de consistência e impulso por meio do acompanhamento visual do seu progresso.

Você escolherá uma tarefa, um hábito ou uma meta que deseja realizar todos os dias e, em seguida, marcará os dias em que a concluirá em um calendário com um grande X. A ideia por trás desse método é que você não quer quebrar a cadeia de Xs no calendário, de modo que se sinta mais motivado a realizar a tarefa. É uma maneira simples, mas poderosa, de se motivar a ser mais consistente.

15. O Sistema Trifecta Diário

O Daily Trifecta System é semelhante ao método MIT. Usando esse sistema de produtividade, você escolhe as três coisas mais importantes que deseja realizar diariamente.

As tarefas escolhidas devem ter um impacto significativo sobre suas metas, mas seja realista quanto ao que pode alcançar. Escreva sua Trifecta e, em seguida, reserve um tempo em sua agenda para trabalhar nelas, uma tarefa de cada vez. Esse sistema simples de gerenciamento de tarefas pode ajudá-lo a se concentrar e a priorizar implacavelmente sua lista de tarefas.

Como se manter produtivo com o ClickUp

Os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp podem ajudá-lo a gerenciar estilos de produtividade pessoal e esforços de produtividade de toda a equipe

Há muitos sistemas de produtividade para escolher, mas o sistema certo ajuda você a se sentir mais organizado, concentrado e no controle da sua lista de tarefas. Pense no seu estilo de trabalho e nas suas metas e use essa percepção para encontrar um sistema que possa ajudá-lo a se tornar uma potência em produtividade.

Plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp

pode ajudar implementando com perfeição os sistemas de produtividade mais populares. Se quiser usar o bloqueio de tempo ou o método Kanban ou criar seu próprio sistema, você pode fazer isso no ClickUp.

Use a biblioteca de modelos gratuitos para criar um espaço de trabalho adaptado às suas necessidades que inclua as ferramentas de produtividade necessárias para fazer tudo. Faça brainstorming nos quadros brancos do ClickUp, colabore no Docs e mantenha o controle de sua pesquisa no Notes. Tudo isso está na plataforma ClickUp, para que você possa dizer adeus à troca de contexto e olá à produtividade pessoal.

Você também pode adicionar a IA do ClickUp à sua conta! Use a IA como um assistente pessoal, pedindo-lhe para criar rascunhos de e-mail, resumir anotações de reuniões ou até mesmo criar planos de marketing. O que antes levava horas agora é feito em segundos e, de repente, suas tarefas diárias parecem muito mais gerenciáveis.

Abandone o caos e desfrute do brilho da eficiência organizada com o ClickUp.