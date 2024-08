Como criar um mapa mental no Word (com exemplos e modelos)

O Microsoft Word é um processamento de texto o Word é um programa de processamento de texto usado para escrever memorandos e criar relatórios, mas também pode ser usado para criar mapas mentais! Um mapa mental é um ferramenta de gerenciamento de projetos usada para organizar informações e ideias.

Neste guia, mostraremos como criar três versões de um mapa mental no Word, dicas rápidas para a produtividade do mapeamento mental e uma alternativa do Word para dar vida aos seus mapas mentais!

O que é um mapa mental?

A mapa mental é um fluxograma não linear que divide um conceito central em conceitos digeríveis e relacionados. Os mapas mentais nos ajudam a aprender melhor e mais rapidamente do que um esboço tradicional, porque eles refletem a forma como nossas mentes criam - em imagens!

Isso não quer dizer que você precise ser um designer para criar um mapa mental. Essa ferramenta versátil serve para todos os tipos de ideias e projetos! Os mapas mentais podem ajudar a planejar campanhas de marketing para coletar informações sobre um assunto importante.

Exemplos de mapeamento mental para o trabalho e a vida

**Mapas mentais de estratégia

Plano de comunicação interna

Estratégia de crescimento do negócio

OKRs

Análise de estudo de caso

**Mapas mentais criativos

Brainstorming e desenvolvimento

Apresentação de infográficos

Procedimentos e sistemas

Integração

**Mapas mentais pessoais

Roteiros

Procedimentos e sistemas

Gerenciamento de tempo e prioridades

Organogramas

Preparação para entrevistas

Como fazer um mapa mental no Word

observação: neste tutorial, usamos o Microsoft Word para Mac versão 16.54. As etapas e recursos _pode parecer diferente se você estiver em outra plataforma ou versão.

Versão 1: Gráfico SmartArt

Criado no Microsoft Word

1. Abrir o Microsoft Word

2. Selecione Blank Document > Create para abrir um novo documento do Word

3. Na guia Layout, selecione Orientation > Landscape

4. Na guia Layout, selecione Margins > Narrow

Opcional: Para alterar a cor da página, vá para a guia Design > Page Color > escolha uma cor para aplicar

5. Adicione o título do documento na parte superior da página, alinhe-o ao centro, altere o tipo de fonte (se desejar) e aumente o tamanho da fonte

6. Vá para a guia Inserir > SmartArt > Hierarquia > Hierarquia horizontal

7. Na caixa de diálogo Text Pane, adicione sua Ideia Central, Tópicos e Subtópicos

Pressione a tecla Return para adicionar mais campos de texto para informações-chave e a tecla Shift para criar um marcador para detalhes abaixo das informações-chave

Versão 2: Formas básicas

Criado no Microsoft Word

1. Abrir o Microsoft Word

2. Selecione Blank Document > Create para abrir um novo documento do Word

3. Na guia Layout, selecione Orientation > Landscape

4. Na guia Layout, selecione Margins > Narrow

Opcional: Para alterar a cor da página, vá para a guia Design > Page Color > escolha uma cor para aplicar

5. Adicione o título do documento na parte superior da página, alinhe-o ao centro, altere o tipo de fonte (se desejar) e aumente o tamanho da fonte

6. Comece com a forma Central Idea: Na guia Insert (Inserir) > selecione Shapes (Formas) > clique em qualquer forma desejada > desenhe a forma no centro

7. Em seguida, escolha uma forma diferente para os Tópicos: Na guia Insert > selecione Shapes > clique em qualquer forma desejada > desenhe a forma ao redor da Ideia central

8. Em seguida, escolha outra forma para os Subtópicos: Na guia Insert > selecione Shapes > clique em qualquer forma desejada > desenhe a forma ao redor da Ideia central

9. Por fim, insira linhas retas para representar as relações entre a Ideia central, os Tópicos e os Subtópicos: Na guia Insert (Inserir) > selecione Shapes > Line > desenhe a linha para conectar duas formas

Versão 3: Baseado em texto

Criado no Microsoft Word

1. Iniciar o Microsoft Word

2. Selecione Blank Document > Create para abrir um novo documento do Word

3. Na guia Layout, selecione Orientation > Landscape

4. Na guia Layout, selecione Margins > Narrow

Opcional: Para alterar a cor da página, vá para a guia Design > Page Color > escolha uma cor para aplicar

5. Adicione o título do documento na parte superior da página, alinhe-o ao centro, altere o tipo de fonte (se desejar) e aumente o tamanho da fonte

6. Clique duas vezes em qualquer lugar do documento do Word para adicionar texto (ou inserir caixas de texto)

Criado no Microsoft Word

7 . Para categorizar sua Ideia Central, Tópicos e Subtópicos, destaque o texto e vá para a guia Home > Cor da fonte > clique em uma cor para aplicar

8. Na guia Insert > selecione Shapes > Line > desenhe a linha para conectar duas formas

Criado no Microsoft Word

7 dicas e truques do Microsoft Word para aumentar a produtividade do mapeamento mental

1️⃣ Altere a fonte padrão do sistema

Se você estiver sempre mudando a fonte antes de fazer qualquer outra coisa em seu documento do Word, altere a fonte padrão do sistema:

1. Em Format, selecione Font

2. Altere a Font, Font Style ou Size

3. No canto inferior esquerdo da caixa de diálogo, clique em Default

4. Escolha se deseja definir a fonte padrão para o documento atual ou para todos os documentos com base no modelo padrão

5. Clique em OK

Criado no Microsoft Word

2️⃣ Adicione seus comandos mais usados à barra de ferramentas de acesso rápido

A maioria de nós usa cerca de 25% da barra de ferramentas da Faixa de Opções do Microsoft Word, mas ainda temos que percorrer várias funções para chegar lá. Preencha a barra de ferramentas de acesso rápido com os comandos mais usados (criação de uma caixa de texto, inserção de formas e outros) com menos cliques!

1. Clique nas ellipses (ícone de três pontos) na barra de ferramentas e selecione More Commands

2. Selecione qualquer comando da coluna da esquerda e clique na seta para a direita para mover o comando para a coluna da direita

3. Remova um comando da coluna da esquerda selecionando a seta para trás

4. Clique em Save

Criado no Microsoft Word

3️⃣ Transforme imagens em formas

Adicione um toque pessoal ou recursos visuais para apoiar sua apresentação inserindo imagens e formatando-as em formas para torná-las contemporâneas. Veja como:

1. Arraste e solte uma foto diretamente no aplicativo Word ou vá até a guia Inserir > Imagens e importe um arquivo

2. Selecione seu arquivo

3. Na guia Picture Format, clique na seta ao lado de Crop para modificar a foto em qualquer formato ou proporção

4. Mantenha pressionada a tecla Shift e clique e arraste um dos cantos para ajustar o tamanho ⬇️

Criado no Microsoft Word

4️⃣ Lorem Ipsum Text

Está em um aperto e precisa de algum conteúdo de preenchimento? Use o comando Lorem para inserir rapidamente um texto de espaço reservado para que você possa continuar trabalhando em seu mapa mental. Veja como:

1. Posicione o cursor onde você deseja que o texto do espaço reservado comece

2. Digite =lorem (número de parágrafos, número de sentenças)

Criado no Microsoft Word

5️⃣ Criar uma paleta de cores para uso repetido

Você criará um documento profissional na metade do tempo usando temas de cores, e seus colegas apreciarão a consistência. Muitas vezes, ficamos presos em descobrir quais cores funcionam juntas. Isso acaba hoje!

As versões do mapa mental que abordamos acima usaram essa mesma paleta de cores. ⬇️

Faça o download desta paleta aprovada por designers do ClickUp para seu próximo projeto

6️⃣ Altere a forma e a cor da "Linha Padrão" do sistema

Salve a linha perfeita de seu mapa mental tornando-a a linha padrão no Word. Isso reduzirá drasticamente a quantidade de tempo gasto copiando, colando e formatando uma nova linha todas as vezes. Em seguida, salve-a em sua barra de ferramentas de acesso rápido ( mencionado na dica nº 2 )! Para definir uma nova linha padrão:

1. Clique com o botão direito do mouse na linha

2. Selecione Set as Default Line

3. Altere a linha padrão quando você encontrar uma nova favorita ou quiser voltar à linha original do Word!

Criado no Microsoft Word

7️⃣ Criar uma biblioteca de modelos

Salve seu modelo personalizado modelo de mapa mental para a próxima vez que você se sentar para criar um mapa mental. Dessa forma, você já terá feito a configuração e poderá começar a trabalhar imediatamente! Salve um modelo com estas etapas:

1. Vá para File > Save as Template, e uma caixa de diálogo será exibida

2. Digite o nome do modelo de calendário em Save As

3. Adicione as tags relevantes em Tags (para usuários de Mac)

4. Escolha onde deseja salvar o modelo de calendário

5. Verifique se o File Format está definido como Microsoft Word template (.dotx)

6. Clique em Salvar

Criado no Microsoft Word

Modelos gratuitos de mapas mentais no Word

Por falar em modelos, aqui estão os modelos de linha do tempo gratuitos que você pode baixar imediatamente ou usar como inspiração para o seu próximo mapa mental ou mapa conceitual. Clique na imagem para começar! ⬇️ Mapa mental da qualidade do projeto via template.net Modelo de mapa mental v8 via Template Lab Mapa mental de publicidade via Template Lab Modelo de mapa mental v3 via Template Lab

4 principais desvantagens de usar o Word para criar mapas mentais

Embora o Microsoft Word seja um dos softwares mais populares disponíveis, ele é limitado às demandas e mudanças de uma força de trabalho moderna e talvez você precise verificar Alternativas ao MS Word . Até mesmo a execução das ações mais básicas para criar uma tabela simples exigiu muitos cliques e uma navegação cuidadosa para concluir a construção de nossa linha do tempo.

Aqui está o que você deve saber antes de investir tempo, energia e recursos no Microsoft Word:

É difícil de usar: A barra de ferramentas da Faixa de Opções é diferente de versão para versão, portanto, há uma complexidade desnecessária para aprender onde (e como) as ferramentas de criação e desenho funcionam. Provavelmente, você passará a maior parte do tempo pesquisando artigos de suporte na Web É caro: Outros programas do Office - Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Microsoft Excele outros são caros. (O aplicativo Word só começa em US$ 159,99!) Muitas opções: A paralisia da decisão surgirá se você estiver no meio da formatação. Tentar executar tarefas simples, como inserir e adicionar linhas básicas, consome muito tempo devido à falta de intuitividade da barra de ferramentas da faixa de opções do Word Sem automação: O Word não é otimizado como um software de mapeamento mental com recursos de automação

Você vai querer isso.

Por quê? Ferramentas poderosas de mapeamento mental ajudam a priorizar as tarefas de forma mais rápida, inteligente e eficiente. Os gerentes de projeto precisam atualizar e compartilhar mapas mentais regularmente, portanto, precisarão de um software de projeto para se familiarizarem com eles, com a equipe, com as partes interessadas e com os clientes.

Se você quiser economizar tempo e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de seu trabalho e colaboração, experimente criar mapas mentais no ClickUp! ✨

Dê vida a seus mapas mentais com o ClickUp ClickUp é a plataforma de produtividade definitiva para as equipes gerenciarem projetos, colaborarem de forma mais inteligente e reunirem todo o trabalho em uma única ferramenta. Não importa se você é um novato em aplicativos de produtividade ou um gerente de projetos experiente, a personalização do ClickUp pode se estender a qualquer tamanho de equipe para um trabalho organizado e conectado.

Mapas mentais no ClickUp não só criam o espaço para expandir e ampliar suas ideias, mas também podem ser usados para desenvolver as tarefas e os projetos que você já criou no ClickUp.

Crie, edite e exclua rapidamente tarefas (e subtarefas) diretamente de seuVisualização do mapa mental Crie no modo *Blank em que os nós não precisam se conectar a nenhuma estrutura de tarefa - o mapeamento mental de forma livre é o que há de melhor!

Arraste as ramificações para ajustar a localização dos nós e organizá-los em caminhos lógicos

Aplique um filtro para ocultar todas as ramificações vazias para obter uma visibilidade limpa

Compartilhe seus mapas mentais com qualquer pessoa fora do seu espaço de trabalho para manter todos atualizados sobre o andamento do seu projeto e muito mais

Assista ao vídeo abaixo para ver o ClickUp Mind Maps em ação! ⬇️

O panorama geral

Embora seja uma habilidade útil criar mapas mentais no Word, esse não é o aplicativo mais conveniente para o gerenciamento do tempo e a construção de relacionamentos significativos. Crie seu próximo mapa mental de projeto no ClickUp hoje mesmo e resolva problemas na metade do tempo que levaria para desenhar linhas individuais no Word! 🚀