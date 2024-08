Como criar um formulário preenchível no Microsoft Word (com modelos)

Em um computador Macintosh, por volta de 1997, Kevan J. Atteberry criou o primeiro assistente de escritório com a marca Microsoft: Clippy.

Não importava quantas vezes eu tentasse acertar, o Clippy estava lá para me dizer que eu ainda não era bom o suficiente. Aparecia do nada para oferecer "ajuda" porque meu trabalho estava abaixo da média. 😵‍💫

Hoje em dia, a vasta biblioteca de conhecimento por meio da tecnologia e da Internet está à nossa disposição. E, felizmente, para mim, o Clippy se aposentou.

De acordo com algumas fontes, o Office 365 é usado por mais de um milhão de empresas em todo o mundo portanto, é seguro dizer que saber usar o Microsoft Office é um requisito obrigatório no currículo.

Os formulários preenchíveis são um recurso que quase todo mundo já criou ou preencheu em sua carreira - e eles não vão desaparecer! Os formulários coletam dados, fornecem caminhos de comunicação e economizam tempo nos fluxos de trabalho. ✨

Ao final deste artigo, você será capaz de:

Usar os controles da guia Desenvolvedor do Microsoft Word como um profissional

Criar um documento preenchível do Word

Personalizar um documento preenchível do Word

Proteger, salvar e compartilhar um formulário preenchível no Word

Pronto quando você estiver!

O que é um formulário preenchível?

Um formulário preenchível é um formulário digital para os usuários preencherem e enviarem de volta. É claro que você também pode imprimir um formulário, mas não estamos mais em 1997 - vamos deixar de usar papel! 👩‍💻

As organizações criam formulários para coletar dados significativos de funcionários e clientes. Além dos benefícios sustentáveis e ambientais, isso aumenta a precisão e a produtividade. (Sem falar na experiência amigável para os usuários!)

O nível de personalização depende de quão simples ou complexo você deseja que o formulário preenchível seja.

Talvez você já tenha usado alguns controles básicos para escrever cartas de apresentação para relatórios. No entanto, ao usar o Microsoft Word para criar formulários preenchíveis, há muito mais controles a aprender, portanto, arregace as mangas.

Controles de guia do desenvolvedor no Microsoft Word

Antes de mergulhar em um tutorial passo a passo, vamos desvendar esse termo intimidador: a guia Desenvolvedor.

OK, ela não é tão intimidadora assim quando você pega o jeito. Para obter o tipo de formulário que deseja criar, familiarizar-se com a seção de controles ajudará a economizar tempo ao criar o formulário.

Esses controles de formulário (quando usados corretamente) fornecem um formulário interativo para que os usuários entendam rapidamente o que se espera deles.

A guia Desenvolvedor

Criado no Microsoft Word

Visual Basic: registra, cria e edita macros que podem automatizar tarefas em aplicativos do Office Macros: uma série de ações agrupadas como um único comando para realizar uma tarefa automaticamente **Macros de registro: pequenos programas que registram o pressionamento de teclas durante a execução de uma tarefa **Pausar gravação: pausa a gravação da macro **Add-ins: comandos ou recursos personalizados para funcionalidade extra **Suplementos do Word: um programa que pode ser anexado ao Word para proporcionar funcionalidade adicional **Caixa de texto: um objeto para colocar e digitar texto em qualquer lugar do documento **Caixa de verificação: um objeto para colocar e clicar para verificar em qualquer lugar do documento **Caixa combo: uma caixa de texto com uma caixa de lista anexada Opções: edição de personalização de Caixa de texto, Caixa de seleção e Caixa de combinação **Quadro: um contêiner para texto e objetos **Sombreamento: uma cor de fundo que é atualizada ao alternar para um tema de documento diferente Protect Form: impede que outras pessoas modifiquem o formulário

🔷Opções de campo do formulário

🖋 Controle de conteúdo de texto simples

As caixas de texto são mais úteis para uma ampla gama de respostas possíveis. Esses campos podem ser usados para capturar nomes, endereços de e-mail - praticamente qualquer coisa! Se precisar de um campo de data, use o controle de conteúdo date picker e personalize-o.

Criado no Microsoft Word

Tipo: Texto normal, número, data, data atual, hora atual, opções de cálculo Texto padrão: instruções para usuários Comprimento máximo: contagem total de caracteres alocados Formato do texto: Opções de maiúsculas, minúsculas, primeira letra maiúscula e título

✔️ Controle de conteúdo de caixa de seleção

As caixas de seleção são adequadas para perguntas do tipo sim-não ou para selecionar uma ou mais opções em um conjunto de opções.

Criado no Microsoft Word

Default Value: as caixas podem ser pré-marcadas, se desejado Tamanho da caixa de seleção: aumentar ou diminuir as opções

📦 Controle de conteúdo da caixa combo

Com o Combo Box, os usuários só podem selecionar uma opção de um conjunto de opções.

Criado no Microsoft Word

Item suspenso: digite a lista e clique em + para adicionar ou - para excluir Itens na lista suspensa: adicione, exclua e reordene os itens da lista

Como criar um formulário preenchível no Word

Neste tutorial, estou usando o Microsoft Word para Mac versão 16.54. As etapas e os recursos podem parecer diferentes se você estiver em uma plataforma ou versão diferente. No entanto, o objetivo final é o mesmo, portanto, essas dicas podem ser aplicadas com o que você tem!

Etapa 1: Criação do formulário preenchível

1️⃣ Criar um novo documento

Inicie o Microsoft Word Selecione Documento em branco > Criar

Criado no Microsoft Word

2️⃣ Adicione a guia Desenvolvedor à faixa de opções

No menu do Word, selecione Preferências > Faixa de opções e barra de ferramentas > marque Desenvolvedor > clique em Salvar.

Criado no Microsoft Word

3️⃣ Organize o conteúdo em seções

Se você tirar apenas uma conclusão daqui, deve ser esta: organize seu conteúdo antes de começar a formatação.

Você economizará tempo e frustração se todo o seu conteúdo estiver escrito e organizado. Hoje me sinto muito humilde por causa das horas que perdi recomeçando porque não sabia o que precisava.

Vamos colocar isso em prática. Quero criar um formulário de voluntariado em um museu. Aqui está o meu conteúdo planejado:

Título: Formulário de voluntário do museu

Seção 1: Informações de contato

seção 2: Disponibilidade (dias e horários)_

Seção 3: Pesquisa (Como ficou sabendo de nós?)

Não é um mau começo, mas podemos melhorar:

Versão 2:

Você consegue identificar a diferença?

Na versão 2, eu sei exatamente:

O número de campos que preciso para cada seção (Nome completo, Endereço de e-mail, Número de telefone e Data equivalem a quatro)

O tipo de preenchimento para ajudar a visualizar o formulário enquanto o crio

A parte difícil já passou. Agora vamos formatar!

4️⃣ Adicionar tabelas

**Seção 1: Informações de contato

Posicione seu cursor no local desejado Na guia Inserir, selecione Tabela Passe o mouse sobre uma tabela 2×2 e clique para preenchê-la Insira o texto

Criado no Microsoft Word

**Seção 2: Disponibilidade

Posicione o cursor no local desejado Na guia Inserir, selecione Tabela Passe o mouse sobre uma tabela 2×6 e clique para preenchê-la Insira o texto

Criado no Microsoft Word

**Seções 3: Pesquisa

Posicione o cursor no local desejado Na guia Inserir, selecione Tabela Passe o mouse sobre uma tabela 2×1 e clique para preenchê-la Digite o texto (adicionaremos as opções mais tarde, quando adicionarmos os controles de conteúdo!)

Criado no Microsoft Word

5️⃣ Definir controles de conteúdo: Caixa de texto

**Caixa de texto com texto regular

Posicione seu cursor no local desejado Na guia Developer, selecione Text Box Clique duas vezes na Caixa de Texto para revisar o formato > clique em OK

Dica: copie a caixa de texto e cole-a em outros campos de texto para uma construção mais rápida

Criado no Microsoft Word

**Caixa de texto com data atual

Posicione seu cursor no local desejado Na guia Developer, selecione Text Box Clique duas vezes em Text Box Altere Type para Current date Altere Date format para M/d/yy > clique em OK

Criado no Microsoft Word

6️⃣ Definir controles de conteúdo: Caixa de seleção

Posicione seu cursor no local desejado Na guia Developer, selecione Check Box Clique duas vezes na Check Box para revisar o formato > clique em OK

Dica: copie a Check Box e cole-a em outros campos de caixa de seleção para uma construção mais rápida

Criado no Microsoft Word

7️⃣ Definir controles de conteúdo: Caixa de combinação

Posicione seu cursor no local desejado Na guia Developer, selecione Combo Box Clique duas vezes em Combo Box Adicione texto ao Item suspenso > clique em OK

Criado no Microsoft Word

Aqui está uma visualização das Caixas Combo depois que seu formulário estiver protegido. ⬇️

Criado no Microsoft Word

Etapa 2: Personalizando o formulário preenchível

Divirta-se com esta seção! Altere a fonte, adicione bordas de página, aplique temas do MS Word - o que você quiser!

Aqui estão algumas recomendações para tornar seu formulário fácil de usar:

1️⃣ Altere a altura da linha

Destaque a tabela inteira Na guia Layout, clique na seta para cima para aumentar a altura da linha

Criado no Microsoft Word

2️⃣ Alinhar o texto dentro da tabela

Destacar a tabela inteira Na guia Layout, selecione a opção centralizar à esquerda

Criado no Microsoft Word

3️⃣ Formatar tabelas

Clique e arraste a linha da coluna para a esquerda para mover as caixas de seleção Realce a tabela inteira Na guia Table Design, selecione No border

Criado no Microsoft Word

Etapa 3: Protegendo o formulário preenchível

Na guia Developer, selecione Protect Form Na guia Review, selecione Protect > Protect Document Selecione Proteger documento para > Formulários > clique em OK

Criado no Microsoft Word

Etapa 4: Salvando o formulário preenchível como um modelo de formulário

No menu Arquivo, selecione Salvar como modelo Dê um nome ao seu modelo de formulário e clique em Salvar

Criado no Microsoft Word

Etapa 5: Compartilhando o formulário preenchível

Agora que você tem um modelo salvo, o envio de um formulário aos usuários solicitará que eles salvem o formulário preenchido com um novo nome e como .docx.

Criado no Microsoft Word

Sucesso! Agora você sabe como criar um formulário preenchível no Word! Ótimo trabalho! 🥳

Limitações dos formulários preenchíveis no MS Word

Embora agora você possa adicionar formulários preenchíveis do Microsoft Word ao seu currículo, ele não é o melhor software para criar e enviar formulários e talvez você precise uma alternativa ao MS Word . Aqui estão alguns motivos:

Há uma curva de aprendizado necessária se você não estiver familiarizado com o Microsoft Word

Leva muito tempo para criar e formatar manualmente todas as seções

Não é fácil de usar para pessoas sem experiência com o Word (também há um compromisso de tempo por parte delas se o documento estiver mal formatado)

Muitos recursos dos formulários do Word não são traduzidos para outros aplicativos, causando falhas na formatação

Você precisa usar ferramentas ou soluções alternativas do MS Office para extrair os dados

Os formulários dos destinatários são enviados de volta por e-mail, o que não é confiável e também exige tempo para analisá-los

As respostas dos formulários começam a chegar. O que você faz? 🤔

É um processo complicado que inclui o Microsoft Excel para extrair os dados das respostas do formulário do MS Word. Você criou esse formulário para poupar tempo, portanto, não vamos trabalhar ao contrário!

