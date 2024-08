10 melhores softwares de organograma para 2024

Você provavelmente já ouviu a frase "hipercrescimento" em publicações virais, boletins informativos por e-mail ou até mesmo em reuniões da sua própria empresa - quando a organização está crescendo aos trancos e barrancos em todos os departamentos. Mais leads estão entrando no seu funil de vendas e você está fazendo novas contratações para lidar com as tarefas e os processos em constante expansão.

Isso é empolgante! E requer alguns planejamento e organização para fazer isso direito.

Manter o controle e entender como tantas novas funções se encaixam em uma organização é desafiador e, às vezes, estressante. Como saber quem está se reportando a quem? E quem é responsável por uma determinada tarefa?

Digite: organogramas. 🏹

Os organogramas são ótimos recursos para entender como as funções de todos se encaixam, especialmente para empresas que estão passando por um fluxo de novas contratações. Mas como fazer um? Bem, você adivinhou: há muitos recursos para ajudá-lo a fazer isso, e nós fizemos o trabalho de ajudá-lo a escolher o que melhor se adapta a você.

Vamos nos aprofundar nas 10 principais opções de software de organograma para analisar os principais recursos, prós, contras, avaliações e muito mais.

O que é um software de organograma?

Confirmaremos suas suspeitas aqui e agora - sim, organogramas é a abreviação de organizational charts. E, embora possa parecer uma ferramenta exclusiva de RH e parte de KPIs de RH eles de fato beneficiam todos os que trabalham na empresa.

Um organograma é um diagrama que exibe toda a estrutura de funcionários de sua empresa, mostrando todos os departamentos, como eles se relacionam entre si e as funções que os preenchem.

As ferramentas de software de organogramas são úteis quando você deseja modelar sua força de trabalho para obter o máximo de eficiência e eficácia, ou quando estiver tentando descobrir a pessoa certa para entrar em contato com os departamentos com os quais não está familiarizado. O resultado é um organograma que ajuda as pessoas a saber quem se reporta a quem, quem faz o quê e o fluxo da empresa.

Além disso, as empresas em crescimento passam por mudanças frequentes no que diz respeito às estruturas de departamentos, portanto, ter um organograma atualizado e acessível a todos o tempo todo é importante para executar processos com confiança e eficiência.

10 melhores ferramentas de software de organograma em 2024 (gratuitas e pagas)

Prepare-se para conhecer nossos 10 melhores softwares de organogramas, classificados e avaliados para sua conveniência.

1. ClickUp

Mencione sua equipe e trabalhe ao lado dela com edição em tempo real enquanto cria seu organograma do zero ou com um modelo no ClickUp Whiteboards ClickUp é uma ferramenta de produtividade completa que equipes de todos os setores para otimizar seus processos, monitorar atualizações de projetos e colaborar de forma mais inteligente, tudo em uma única plataforma. O ClickUp foi projetado para equipes de qualquer tamanho, desde solopreneurs até empresas de grande porte, o que o torna um recurso flexível e ideal para empresas em crescimento que buscam gerar organogramas em níveis mais altos. 🚀

Seja você um novato ou um guru, é possível personalizar os recursos do ClickUp para atender ao tamanho e às necessidades da sua equipe.

Principais recursos

Embora o ClickUp esteja repleto de centenas de ferramentas funcionais recomendamos que você comece com estas três para seu organograma e diagramação digital precisa (sem gastar dinheiro!): Templates, quadros brancos e Mind Maps. 📈

Recurso principal 1: Modelo de organograma do ClickUp 🧑🏻‍💻 Modelo de organograma do ClickUp permite que você veja quem se reporta a quem e visualize qualquer relacionamento multifuncional em sua empresa. Esse organograma é feito em

Quadros brancos ClickUp o que o torna visualmente atraente e superpersonalizável!

Visualize facilmente a estrutura e o layout de suas equipes com este modelo simples de organograma para quadro branco

Recurso principal 2: quadros brancos ClickUp 🎨

Com Quadros brancos ClickUp criar um organograma nunca foi tão fácil quanto agora mais fácil ou mais divertido . Desenhe à mão livre em cores coordenadas, arraste conexões entre formas, insira imagens ou mídia e incorporar documentos para dar vida ao seu organograma - tudo em uma tela infinita com edição em tempo real para trabalhar junto com a equipe sem sobreposição.

Mencione sua equipe e trabalhe ao lado dela com edição em tempo real enquanto cria seu organograma do zero ou com um modelo no ClickUp Whiteboards Crie um quadro branco _entre sua equipe

Recurso principal 3: Mapas mentais do ClickUp 🧠

Mapeie a rede de funções em sua organização em um mapa mental intuitivo e altamente visual no ClickUp

Se você achou os quadros brancos do ClickUp legais, vai adorar os Mind Maps. Além disso, você pode até mesmo criar um mapa mental em seu quadro branco! Mas falaremos mais sobre isso daqui a pouco. 🤓 Um mapa mental é um diagrama hierárquico que você constrói em torno de uma ou mais ideias principais. Ele aprimora a organização não linear das informações, permitindo que você visualize e analise um conceito como um profissional.

Alguns mapas mentais comuns exemplos de casos de uso incluem gerenciamento de projetos, planejamento de estratégia de negócios e fabricação. Mapas mentais do ClickUp lhe dá espaço para ampliar seu organograma e suas ideias até o infinito! Não é de se admirar que ele ocupe a primeira posição entre os melhores software de mapeamento mental . Além disso, você pode adicionar listas, tarefas, listas de verificação e subtarefas do seu espaço de trabalho diretamente ao seu ClickUp Mind Map, permitindo que ele seja atualizado automaticamente se esses recursos forem editados.

Crie, ajuste e exclua facilmente organogramas diretamente dos Mind Maps

Mude para o modo em branco e crie seu mapa mental do zero

Aproveite a visibilidade limpa de seu organograma filtrando as ramificações vazias

Atualize todas as pessoas fora do seu espaço de trabalho sobre o progresso do projeto

aprofunde-se em como Os mapas mentais mudarão a maneira como você gerencia projetos ._

ClickUp pros

Plataforma compatível com dispositivos móveis para criar e visualizar seu organograma em qualquer lugar

Uma solução completa para cada ferramenta em sua pilha de tecnologia - não é necessário alternar entre guias emais de 1.000 integrações para facilitar seu fluxo de trabalho

Convide e colabore com toda a equipe para criar o organograma

suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e webinars detalhados

Escolha em uma biblioteca crescente de modelos prontos ou personalize o seu próprio modelo para economizar tempo

Oferece mais de 100 integrações nativas incluindo Integromat e Zapier Desvantagens do ClickUp

O aplicativo móvel não tem todas as visualizações do ClickUp... ainda! 🔮

Preços do ClickUp

Entre em um plano gratuito para sempre e veja como o ClickUp pode fazer maravilhas para você. Em seguida, faça um upgrade para impulsionar a criação de seu organograma (os preços a seguir são cobrados anualmente):

Unlimited (US$ 7 por assento por mês): Toneladas de recursos avançados de quadros brancos, documentos, modelos, tarefas e membros ilimitados, 100 MB de armazenamento e muito mais

Toneladas de recursos avançados de quadros brancos, documentos, modelos, tarefas e membros ilimitados, 100 MB de armazenamento e muito mais Business (US$ 12 por assento por mês): Armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas, painéis ilimitados, relatórios Agile e muito mais

Armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas, painéis ilimitados, relatórios Agile e muito mais Enterprise (preços personalizados, entre em contato conosco!): Subtarefas em várias listas, criação de funções personalizadas, permissões personalizadas, mais automações e API, e muito mais

Classificações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 4.430 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.820 avaliações)

2. A organização

Crie seu próprio organograma e procure outros via A organização O The Org é outro dos melhores softwares gratuitos de organogramas para criar e compartilhar sua estrutura organizacional com todos - e queremos dizer todos. Qualquer pessoa pode acessar os organogramas criados nessa plataforma, de modo que você pode dar uma olhada nos organogramas de outras empresas líderes (pense: Google, Tesla, Netflix e Amazon) e obter inspiração de outras empresas poderosas para impulsionar seus negócios.

Os principais recursos do Org

Explore: Navegue e siga os gigantes líderes em vários setores para obter uma inspiração poderosa

Navegue e siga os gigantes líderes em vários setores para obter uma inspiração poderosa Guias: Obtenha recursos detalhados e gratuitos para criar organogramas melhores, aprimorar suas habilidades de contratação e melhorar as estruturas de sua equipe

Obtenha recursos detalhados e gratuitos para criar organogramas melhores, aprimorar suas habilidades de contratação e melhorar as estruturas de sua equipe Talento: Quer atrair os melhores candidatos? Mostre sua cultura e seu pessoal usando um organograma público.

Quer atrair os melhores candidatos? Mostre sua cultura e seu pessoal usando um organograma público. Scout: Obtenha candidatos de alta qualidade e com curadoria em seu calendário

Os profissionais da organização

A interface de usuário amigável torna o uso da plataforma muito fácil

Permite que sua equipe interaja com a equipe de outras empresas, compartilhe ideias e mostre o que tem - quase como uma mídia social de organograma!

Os candidatos podem visualizar suas funções em aberto e ver se eles se encaixam bem

Desvantagens da organização

Na verdade, talvez você ainda não queira compartilhar seu organograma com terceiros

Preços do The Org

Você pode usar esse software de organograma gratuitamente!

avaliações de clientes do ### The Org

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Lucidchart

Crie organogramas em um espaço infinito via Lucidchart Um espaço de trabalho baseado em nuvem, Lucidchart permite que você faça mais do que apenas elaborar seu próprio organograma. Desde a criação de mapas mentais e wireframes até o brainstorming de ideias, a ferramenta resiste a vários testes importantes.

Você pode começar do zero ou pegar um para criar organogramas rapidamente.

Principais recursos do Lucidchart

Recursos de diagramação: Diagrama seus processos e pessoas para uma comunicação ideal de ideias complexas.

Diagrama seus processos e pessoas para uma comunicação ideal de ideias complexas. Interface intuitiva: A plataforma baseada em nuvem facilita a diagramação, independentemente do sistema operacional, dispositivo ou navegador

A plataforma baseada em nuvem facilita a diagramação, independentemente do sistema operacional, dispositivo ou navegador Ferramentas de colaboração: Aumente sua colaboração! Pegue cursores colaborativos, bate-papo no editor, recursos de coautoria e comentários específicos da forma.

Aumente sua colaboração! Pegue cursores colaborativos, bate-papo no editor, recursos de coautoria e comentários específicos da forma. Visualização automática: Gere diagramas ER, organogramas e muito mais usando a visualização automática

Gere diagramas ER, organogramas e muito mais usando a visualização automática Vinculação de dados: Sobreponha detalhes cruciais em diagramas existentes para visualizar os dados no contexto instantaneamente

Sobreponha detalhes cruciais em diagramas existentes para visualizar os dados no contexto instantaneamente Integração: Integre-se com o Asana, Microsoft Office e Slack,Google Workspace, e outros aplicativos em que a conversa já está ocorrendo

Lucidchart pros

Fácil de usar

Interface apresentável e imprimível

Permite login único

Modelos prontos para uso

Desvantagens do Lucidchart

A biblioteca de ícones oferece ícones comuns limitados, apenas ativos de base técnica

Não é possível personalizar a cor e o tamanho padrão

É difícil personalizar o portal

Não é possível recriar um novo gráfico em um já personalizado

Preços do Lucidchart

Gratuito: Três documentos editáveis, 100 modelos (incluindoModelos de RH), além de recursos básicos de colaboração e integrações

Três documentos editáveis, 100 modelos (incluindoModelos de RH), além de recursos básicos de colaboração e integrações Individual (a partir de US$ 7,95): Documentos editáveis ilimitados, mais de 1.000 modelos profissionais

Documentos editáveis ilimitados, mais de 1.000 modelos profissionais Equipe (a partir de US$ 9 por usuário): Recursos avançados de colaboração e integrações

Recursos avançados de colaboração e integrações Enterprise (preço personalizado): Controles avançados de administração

Avaliações de clientes do Lucidchart

G2: 4,6/5 (mais de 1.610 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.430 avaliações)

Bônus:_ **Modelos de diagrama UML !

4. Creately

Crie o organograma de sua própria empresa via Criamente O Creately é um software de diagramas gerais com recursos robustos de organograma, comentários e colaboração. Com essa ferramenta, seus diagramas profissionais estão a apenas alguns cliques de distância. E, embora o Creately seja baseado na nuvem, você também pode executá-lo off-line!

Principais recursos do Creately

Um espaço de trabalho que vai além dos recursos visuais: Liberte seus dados de planilhas e tabelas. Você pode adicionar tarefas, dados, links, notas, status do fluxo de trabalho e muito mais

Liberte seus dados de planilhas e tabelas. Você pode adicionar tarefas, dados, links, notas, status do fluxo de trabalho e muito mais Sincronização robusta: O mesmo item pode aparecer como uma etapa do processo, uma nota adesiva ou um bolo! (se isso funcionar para você)

O mesmo item pode aparecer como uma etapa do processo, uma nota adesiva ou um bolo! (se isso funcionar para você) Integração sensata de dados: Extraia apenas os itens desejados de plataformas normalmente não relacionadas

Prós do Creately

Interface de usuário impressionante

Organograma facilmente personalizável

A versão gratuita oferece mais espaço do que o esperado

Desvantagens do Creately

Um número limitado de tutoriais

Criar linhas entre conexões pode ser difícil

Preços do Creately

Ele tem um plano gratuito para seu teste. Depois, você pode fazer o upgrade para o plano gratuito:

Gratuito: Três espaços de trabalho, uma pasta, um número limitado de formas, recursos básicos de colaboração, armazenamento limitado

Três espaços de trabalho, uma pasta, um número limitado de formas, recursos básicos de colaboração, armazenamento limitado Plano pessoal (US$ 4 por mês): Espaços de trabalho ilimitados, pastas ilimitadas, formas ilimitadas, 5 GB de armazenamento

Espaços de trabalho ilimitados, pastas ilimitadas, formas ilimitadas, 5 GB de armazenamento Equipe (US$ 4,80 por usuário, por mês): 10 GB de armazenamento, recursos de colaboração ilimitados, suporte prioritário

10 GB de armazenamento, recursos de colaboração ilimitados, suporte prioritário Enterprise (preço personalizado): Recursos avançados de administração de equipe, SSO,sucesso do cliente suporte

Avaliações de clientes do Creately

G2: 4.4 (mais de 220 avaliações)

Capterra: 4.4 (mais de 150 avaliações) **Aprenda a criar um organograma no Planilhas Google !

5. ChartHop

mantenha o controle de quem está entrando ou saindo da sua empresa com um organograma via_ GráficoHop O ChartHop é uma das novidades em termos de software de organogramas. Esse criador de organogramas tem como objetivo ajudar as organizações a comunicar melhor a função de cada indivíduo e oferecer transparência, mostrando quem está entrando ou saindo da empresa.

O ChartHop permite que você gerencie o organograma em constante mudança e armazene as alterações para referência futura, para que você possa jogar pela janela o diretório da empresa em PowerPoint e planilhas.

Principais recursos do ChartHop

Visualize: Divida seu organograma rico em dados por vários pontos de dados, como equipe, cargo e classificação de desempenho

Divida seu organograma rico em dados por vários pontos de dados, como equipe, cargo e classificação de desempenho Exportar versões históricas: Exportar e auditar todo o organograma, o instantâneo do último trimestre ou apenas um departamento

Exportar e auditar todo o organograma, o instantâneo do último trimestre ou apenas um departamento Diretório de funcionários filtrável: Os colegas de trabalho podem compartilhar habilidades, interesses, hobbies etc. Os resultados? Relacionamentos mais fortes

Prós do ChartHop

Funcionários individuais podem definir metas e ser responsabilizados

Promove uma cultura empresarial positiva

Desvantagens do ChartHop

Localizar rapidamente alguns recursos cruciais pode ser um desafio

O organograma aumenta e diminui o zoom rapidamente, dificultando a navegação eficaz

Algum atraso no carregamento

Preços do ChartHop

Básico (gratuito para até 150 funcionários): Ferramentas para gerentes e funcionários, recurso de organograma, diretório de funcionários, SSO

Ferramentas para gerentes e funcionários, recurso de organograma, diretório de funcionários, SSO Standard (US$ 8 por funcionário, por mês): Serviços de implementação, análise de pessoas, avaliações de desempenho, pesquisas e feedback

Serviços de implementação, análise de pessoas, avaliações de desempenho, pesquisas e feedback Premium (US$ 12 por funcionário, por mês): Integração com ATS, integrações adicionais, gerente de sucesso do cliente dedicado

Classificações de clientes do ChartHop

G2: 4,2/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

6. Pingboard

adicione ainda mais ao seu organograma via_ Painel de controle O Pingboard afirma ser "um organograma com um superpoder" Ele conta com mais de 32.000 modelos. Portanto, seja qual for a estrutura de sua organização, o Pingboard está à sua disposição para mapeá-la de uma forma que faça sentido.

Você pode criar um diretório completo de funcionários com dados pessoais, como interesses, cargos, posições, aniversários e detalhes de contato.

Principais recursos do Pingboard

Visão de 360 graus das conexões: Identifique rapidamente quem se reporta a quem e como sua organização se encaixa

Identifique rapidamente quem se reporta a quem e como sua organização se encaixa Atualizações automáticas: Alguém entrou na organização, mudou de nome ou subiu na hierarquia? O Pingboard atualizará seus detalhes automaticamente

Alguém entrou na organização, mudou de nome ou subiu na hierarquia? O Pingboard atualizará seus detalhes automaticamente Anunciar funções em aberto : Divulgue as oportunidades internas e as funções esperadas. A quem eles se reportariam e com quem trabalhariam?

Divulgue as oportunidades internas e as funções esperadas. A quem eles se reportariam e com quem trabalhariam? Compartilhamento seguro: Você pode compartilhar o organograma com o conselho de administração, consultores e outros

Você pode compartilhar o organograma com o conselho de administração, consultores e outros Organograma privado: Faça um brainstorming de ideias de reorganização e contratação antes de publicar as funções em aberto na organização ativa

Prós do Pingboard

Pode ser integrado ao calendário individual para comunicações simplificadas sobre novos funcionários, aniversários e aniversários de trabalho

Responsivo a dispositivos móveis

Integra-se a várias plataformas, como OneLogin e Google Suite

Desvantagens do Pingboard

Se você estiver no plano gratuito, terá que lutar contra o seu quinhão de solicitações repetidas para fazer o upgrade, mesmo que esteja satisfeito com o plano gratuito

Um pouco mais caro do que seus concorrentes mais próximos

Preços do Pingboard

Equipe (a partir de US$ 99 por mês para 50 estações): Diretório e perfis, organogramas, reconhecimento de colegas, campos personalizados, relatórios e recurso de compartilhamento de organização

Diretório e perfis, organogramas, reconhecimento de colegas, campos personalizados, relatórios e recurso de compartilhamento de organização Empresa (a partir de US$ 199 por mês para 1.000 estações): Sincronização avançada, API

Avaliações de clientes do Pingboard

G2: 4,4/5 (mais de 280 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 580 avaliações)

7. ClosePlan da People.ai

crie sua organização diretamente a partir de seus contatos do Salesforce via_ ClosePlan por People.ai A People.ai traz para você o ClosePlan, um aplicativo Salesforce de terceiros. Esse software permite criar um organograma diretamente a partir de seus contatos atuais do Salesforce.

O CloseUp Relationship Maps oferece às equipes de vendas um criador de organogramas perfeito para visualizar a estrutura de uma organização e visualizar os leads até o fechamento.

Principais recursos do ClosePlan

Dados de engajamento: People.ai obtém dados do sistema de colaboração, do calendário e do e-mail. O resultado? Visibilidade profunda da progressão e da qualidade da oportunidade

People.ai obtém dados do sistema de colaboração, do calendário e do e-mail. O resultado? Visibilidade profunda da progressão e da qualidade da oportunidade Insights baseados em IA: Identifique obstáculos ao longo da jornada dos negócios para colocar os leads de volta no caminho certo. Isso aumenta tremendamente as taxas de fechamento

Identifique obstáculos ao longo da jornada dos negócios para colocar os leads de volta no caminho certo. Isso aumenta tremendamente as taxas de fechamento Quantificação de negócios e integridade do funil: Aumente a previsibilidade da receita quantificando os negócios e compartilhando-os com toda a organização

Aumente a previsibilidade da receita quantificando os negócios e compartilhando-os com toda a organização Mapas de relacionamento "inteligentes": Gerar automaticamente esses mapas no Salesforce e preencher automaticamente os campos de atividade e contato

Prós do ClosePlan

Fornece dados reais para que as equipes de vendas B2B criem previsões precisas

Oferece a capacidade de classificar e rastrear oportunidades à medida que elas passam por um funil de vendas

Acelera o ciclo de vendas: Você pode identificar os responsáveis pelo orçamento e os influenciadores que podem acelerar o processo

Desvantagens do ClosePlan

Tem uma curva de aprendizado acentuada

Preços do ClosePlan

Entre em contato com a People.ai para saber o preço

Avaliações de clientes do ClosePlan

G2: N/A

Capterra: 5/5 (1 avaliação)

8. Gliffy

Arraste e solte formas em seu organograma para criar a estrutura de sua empresa via Gliffy Não se deixe enganar pelos preços mais baixos do Gliffy. Ele oferece uma interface intuitiva de arrastar e soltar para dar o pontapé inicial na criação de seu organograma. Há vários modelos prontos e você pode personalizar seus estilos, fontes e cores para refletir suas necessidades estilo e necessidades de sua marca .

Principais recursos do Gliffy

Diagrama com facilidade: Use temas ou modelos robustos para dar vida à sua ideia. Formas de arrastar e soltar também estão disponíveis!

Use temas ou modelos robustos para dar vida à sua ideia. Formas de arrastar e soltar também estão disponíveis! Compartilhe: Obtenha um URL para compartilhar sua criatividade. Você também pode incorporá-lo em seu site

Obtenha um URL para compartilhar sua criatividade. Você também pode incorporá-lo em seu site Colaboração rápida: Escolha pessoas que possam ver, editar e conversar sobre seu desenho

Escolha pessoas que possam ver, editar e conversar sobre seu desenho Integração: Use a Atlassian para adicionar um desenho ao Confluence e ao Jira

Use a Atlassian para adicionar um desenho ao Confluence e ao Jira Rastreie tudo: Rastreie versões anteriores e revise-as, se necessário

Rastreie versões anteriores e revise-as, se necessário Importar-exportar: Importe diagramas anteriores e dê a eles um novo toque. Exporte novos diagramas.

Prós do Gliffy

Começar a usar o Gliffy é muito fácil

Interface de usuário familiar e fácil de usar com funcionalidade de arrastar e soltar

Desvantagens do Gliffy

Cobranças extras para complementos do Confluence

Recursos limitados no plano pessoal

Preços da Gliffy

Após duas semanas de avaliação gratuita, você pode fazer upgrade para o plano profissional ou empresarial.

Profissional (US$ 8 por mês para até nove usuários, US$ 6 por mês de 10 a até 50 usuários): Diagramas ilimitados, acesso a modelos, suporte por e-mail 24 horas por dia, 7 dias por semana, comentários, compartilhamento privado

Diagramas ilimitados, acesso a modelos, suporte por e-mail 24 horas por dia, 7 dias por semana, comentários, compartilhamento privado Enterprise: Preços personalizados

Os aplicativos Atlassian da Gliffy também têm um preço. 🥵

Tanto o Gliffy Diagrams para Confluence quanto o Gliffy Diagrams para Jira têm um custo:

uS$ 10 por mês para até 10 usuários

uS$ 3,80 por mês para 11 usuários, até 100

Avaliações de clientes do Gliffy

G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,3 (mais de 50 avaliações)

9. Equipe Freshteam

Crie organogramas claros e gerencie as funções de RH via Equipe do Freshteam Um produto da Freshworks, o Freshteam permite que você crie organogramas claros sem dor. Organize pessoas, processos e cargos para garantir que todos estejam na mesma página.

Gerencie as funções de RH em um único lugar: Contratação, integração, detalhes do funcionário e fluxos de trabalho de RH. Não há mais confusão sobre quem deve fazer o quê.

Principais recursos do Freshteam

Automatize tarefas rotineiras: Afirma reduzir a carga de trabalho do RH em impressionantes 75%

Afirma reduzir a carga de trabalho do RH em impressionantes 75% Integração mais rápida: Reduz as perguntas de integração de novos funcionários

Reduz as perguntas de integração de novos funcionários Mantenha tudo organizado: Organize e armazene os dados dos funcionários em um local seguro

Organize e armazene os dados dos funcionários em um local seguro Gerencie as folgas: Rastreamento e relatórios de ausências e folgas sem estresse

Rastreamento e relatórios de ausências e folgas sem estresse Integração perfeita: Integre-se com mais de 100 aplicativos para que todos os indivíduos tenham o mesmo comprimento de onda.

Prós do Freshteam

Economiza tempo por meio da automação

Rastreia a jornada e os estágios dos novos contratados

Capacidade de selecionar uma página de carreira profissional

Desvantagens do Freshteam

A experiência do usuário pode ser confusa

Incapaz de rastrear a diversidade de candidatos

Recursos analíticos limitados

Preços do Freshteam

Gratuito (até 50 usuários): Até três anúncios de emprego publicados, caixa de entrada da equipe de recrutamento, site básico de carreiras, organogramas

Até três anúncios de emprego publicados, caixa de entrada da equipe de recrutamento, site básico de carreiras, organogramas Growth (US$ 1,20 por funcionário, por mês + US$ 71 de taxa mensal da plataforma): Até 20 anúncios de emprego publicados, integrações com quadros de empregos, site de carreiras personalizável, fluxos de trabalho de aprovação de folgas

Até 20 anúncios de emprego publicados, integrações com quadros de empregos, site de carreiras personalizável, fluxos de trabalho de aprovação de folgas Pro (US$ 2,40 por funcionário, por mês + US$ 119 de taxa mensal da plataforma): Até 100 empregos publicados, recrutamento social, campos de emprego personalizados, software de assinatura eletrônica

Até 100 empregos publicados, recrutamento social, campos de emprego personalizados, software de assinatura eletrônica Enterprise (US$ 4,80 por vaga, por mês + US$ 203 de taxas mensais da plataforma): Listas de verificação de integração e desligamento ilimitadas, URL personalizada e certificados SSL, exportação de dados com um clique

Avaliações de clientes do Freshteam

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 130 avaliações)

10. Organização

Personalize organogramas para combinar com sua marca via Organização O Organimi é um software de organograma fácil de usar que se limita às ferramentas necessárias para mapear a rede de departamentos da sua empresa. Use uma importação de CSV para criar um organograma rapidamente e adicione cores ao organograma para refletir sua marca.

Principais recursos do Organimi

Crie em minutos: Conecte-se a um sistema de RH atual ou use uma integração direta ou um arquivo CSV para criar um organograma rapidamente

Conecte-se a um sistema de RH atual ou use uma integração direta ou um arquivo CSV para criar um organograma rapidamente Mantenha todos informados: Compartilhe o organograma de forma privada ou pública. Você também pode incorporá-lo em um site!

Compartilhe o organograma de forma privada ou pública. Você também pode incorporá-lo em um site! Canalize seu artista interior: Pegue o SmartChart Legend para mostrar sua criatividade na criação de um organograma

Pegue o SmartChart Legend para mostrar sua criatividade na criação de um organograma Dê um rosto ao nome: Conecte-se com o titular, graças aos recursos de quadros de fotos e diretório.

Organimi pros

Suporte técnico responsivo

Várias opções para ampliar a estrutura de sua organização

Fácil de atualizar os detalhes dos membros

Desvantagens da Organimi

Alguns usuários têm dificuldade para configurar um novo grupo com um título semelhante ao de outros na empresa

Preços da Organimi

Quantos funcionários você planeja adicionar ao organograma? Isso determinará o valor a ser pago.

Basic (a partir de US$ 10 por mês, até 150 funcionários): Gráficos, organizações e campos personalizados ilimitados, criação manual e automatizada de gráficos, personalização da marca do gráfico

Gráficos, organizações e campos personalizados ilimitados, criação manual e automatizada de gráficos, personalização da marca do gráfico Premium (US$ 20 por mês, até 150 funcionários): Administradores ilimitados, gerente de sucesso dedicado, acesso aorganogramas matriciais, acesso à API

Administradores ilimitados, gerente de sucesso dedicado, acesso aorganogramas matriciais, acesso à API Entre em contato para obter um plano personalizado com preços personalizados

Avaliações de clientes da Organimi

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 130 avaliações)

FAQs sobre o software de organogramas

Quais são os benefícios de usar os construtores de organogramas?

O software de organogramas permite que as organizações criem e atualizem facilmente seus organogramas, proporcionando uma compreensão clara da estrutura, das funções e das responsabilidades da empresa. Ele também pode melhorar a comunicação, aumentar a transparência e ajudar no planejamento da força de trabalho e na tomada de decisões.

Que recursos devo procurar nos criadores de organogramas?

Ao escolher um software de organogramas, é importante considerar recursos como facilidade de uso, opções de personalização, ferramentas de colaboração e integração com outros programas de software. Alguns softwares também podem oferecer recursos avançados como visualização de dados análise e automação. É importante avaliar as necessidades específicas de sua organização e escolher um software que se alinhe a essas necessidades.

Como manter os dados dos funcionários atualizados para organogramas?

Para manter os dados dos funcionários atualizados para organogramas, estabeleça um sistema centralizado de coleta e atualização de dados. Incentive os funcionários a revisar e atualizar regularmente suas próprias informações. Implemente uma política para que os gerentes notifiquem imediatamente o RH sobre quaisquer alterações. Utilize Software de RH com portais de autoatendimento para que os funcionários atualizem seus dados com facilidade. Essa abordagem proativa garante que os organogramas reflitam as informações mais precisas e atuais.

Bônus:_ **Como criar um organograma no Word !

Gerencie sua equipe com ferramentas de criação de organogramas

Os organogramas são uma parte obrigatória de toda organização moderna - você pode acompanhar toda a sua força de trabalho, visualizar dados, gerenciar perfis, monitorar as principais métricas e ficar por dentro das melhores práticas de RH.

Embora a Internet esteja repleta de soluções que prometem resultados, nossas melhores opções tornam sua busca mais fácil. aqui está um resumo do que encontramos:_

ClickUp: Recursos poderosos que substituem qualquer aplicativo - desenvolvido para todas as organizações, todos os tamanhos de equipe e todos os setores

Recursos poderosos que substituem qualquer aplicativo - desenvolvido para todas as organizações, todos os tamanhos de equipe e todos os setores The Org: Uma rede pública de organogramas para todos

Uma rede pública de organogramas para todos Lucidchart: Para criar organogramas para apresentar a grupos

Para criar organogramas para apresentar a grupos Creately: Para um organograma que você pode comentar e acessar off-line

Para um organograma que você pode comentar e acessar off-line ChartHop: Um software mais novo que visa substituir as planilhas e powerpoints da empresa

Um software mais novo que visa substituir as planilhas e powerpoints da empresa Pingboard: Mais modelos pré-fabricados do que a maioria das outras soluções

Mais modelos pré-fabricados do que a maioria das outras soluções ClosePlan: Veja leads e oportunidades de A a Z nos contatos do Salesforce

Veja leads e oportunidades de A a Z nos contatos do Salesforce Gliffy: Para liberdade total de arrastar e soltar

Para liberdade total de arrastar e soltar Freshteam: Uma solução moderna para RH

Uma solução moderna para RH Organimi: Para importação fácil de organogramas a partir de CSV

Sabemos que é um grande desafio experimentar 10 opções de software, mas não há melhor lugar para começar sua jornada de organograma do que o início desta lista - com ClickUp !

A produtividade está no centro de todos os recursos do ClickUp. Com seus mapas mentais altamente visuais, documentos colaborativos e quadros brancos, o ClickUp lhe dá o poder de criar o organograma dos seus sonhos e compartilhá-lo facilmente com a equipe.

E imagine ter liberdade em uma tela que está diretamente conectada ao seu fluxo de trabalho? Transforme seu organograma em algo em que você possa agir com o ClickUp. Além disso, ele se integra a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho, permitindo que você gerencie todos os ângulos da sua organização em uma única plataforma.

Vamos colocar todo o seu trabalho em um só lugar. Comece a usar o ClickUp hoje. 💡