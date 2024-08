10 ferramentas de IA para mapeamento mental e brainstorming em 2024

A inteligência artificial (IA) faz mais do que criar cópias inteligentes ou gerar arte empolgante . A IA de hoje está se tornando um verdadeiro parceiro criativo, ajudando as equipes a colaborar, idealizar e resolver problemas.

Uma das melhores maneiras de colocar os recursos com tecnologia de IA para trabalhar no processo criativo é por meio dos processos de mapeamento mental e brainstorming. A IA pode ajudar a transformar os pensamentos em mapa mental s ou despertar ideias inovadoras em sessões de brainstorming, encontrando conexões e percepções exclusivas que os olhos humanos poderiam ignorar.

Quer ver o que a IA pode fazer para transformar sua empresa? mapeamento mental e sessões de brainstorming? Aqui estão 10 ferramentas incríveis de mapas mentais com IA que podem ajudar a remodelar seu processo criativo e preencher a lacuna entre a imaginação humana e a próxima grande ideia.

O que você deve procurar nas ferramentas de IA para mapeamento mental?

Ao escolher uma Ferramenta de IA para mapeamento mental, você deverá avaliar cuidadosamente os recursos oferecidos. Há cinco recursos essenciais que você deve procurar ao pesquisar a melhor software de mapas mentais :

Interface de usuário intuitiva: Você não deveria ter de passar horas aprendendo a usar um software de mapeamento mental antes de colocá-lo em funcionamento de forma eficaz. Um bom software de mapeamento mental deve ser intuitivo o suficiente para que você possa começar a usá-lo em poucos minutos

Você não deveria ter de passar horas aprendendo a usar um software de mapeamento mental antes de colocá-lo em funcionamento de forma eficaz. Um bom software de mapeamento mental deve ser intuitivo o suficiente para que você possa começar a usá-lo em poucos minutos Sugestões inteligentes de IA: As ferramentas de IA para mapeamento mental devem fornecer sugestões e recomendações inteligentes enquanto você constrói seu mapa mental. A IA pode sugerir palavras-chave, ajudar a conectar ideias ou identificar lacunas em seu mapa mental para tornar seubrainstorming mais eficaz

As ferramentas de IA para mapeamento mental devem fornecer sugestões e recomendações inteligentes enquanto você constrói seu mapa mental. A IA pode sugerir palavras-chave, ajudar a conectar ideias ou identificar lacunas em seu mapa mental para tornar seubrainstorming mais eficaz Boas opções de integração: Software de mapeamento mental torna-se ainda mais útil quando o conecta a outros aplicativos e plataformas em sua pilha de tecnologia. Procure um software de mapas mentais de IA compatível com suas ferramentas de produtividade favoritas, como Google Workspace, Slack ousoftware de gerenciamento de projetos. Verifique também as opções de exportação da plataforma

Software de mapeamento mental torna-se ainda mais útil quando o conecta a outros aplicativos e plataformas em sua pilha de tecnologia. Procure um software de mapas mentais de IA compatível com suas ferramentas de produtividade favoritas, como Google Workspace, Slack ousoftware de gerenciamento de projetos. Verifique também as opções de exportação da plataforma Recursos robustos de colaboração: O brainstorming geralmente é um esforço colaborativo. Se você planeja fazer um mapeamento mental com uma equipe, certifique-se de que a plataforma de IA escolhida permita fazer isso facilmente. Procure porcolaboração em tempo real para que vários membros da equipe possam trabalhar simultaneamente no mesmo mapa mental

O brainstorming geralmente é um esforço colaborativo. Se você planeja fazer um mapeamento mental com uma equipe, certifique-se de que a plataforma de IA escolhida permita fazer isso facilmente. Procure porcolaboração em tempo real para que vários membros da equipe possam trabalhar simultaneamente no mesmo mapa mental Preços justos: Muitos aplicativos de mapeamento mental desta lista oferecem opções gratuitas, o que pode ser uma ótima maneira de testar a plataforma e confirmar se ela atende às suas necessidades. Certifique-se de que o plano gratuito ofereça os recursos desejados e, se for necessário fazer um upgrade, certifique-se de que o plano pago seja adequado ao seu orçamento

Use períodos de avaliação e planos gratuitos para testar alguns recursos de IA. Isso o ajudará a determinar quais opções se alinham melhor com suas necessidades e fluxo de trabalho .

As 10 melhores ferramentas de mapeamento mental de IA para usar em 2024

Desenhe conexões e vincule objetos para criar roteiros ou fluxos de trabalho a partir de suas ideias junto com sua equipe nos ClickUp Whiteboards

Você provavelmente já conhece e adora o ClickUp por seus versáteis recursos de gerenciamento de projetos, mas a plataforma oferece uma combinação exclusiva de recursos que você pode aproveitar para sessões superiores de brainstorming e mapeamento mental.

Com a adição de Cérebro ClickUp agora, os usuários podem usar as ferramentas de IA do ClickUp para ajudá-los a gerar conteúdo escrito ou ideias. Isso mantém seus documentos de brainstorming claros e profissionais. Com base em sua sessão de brainstorming, ele também pode prever quais tarefas você deseja criar. Isso economiza tempo e ajuda você a não esquecer nenhuma ideia.

A função Whiteboard da plataforma é a tela perfeita para pensadores visuais, permitindo que eles esbocem ideias, desenhem conexões e façam brainstorming de forma colaborativa com os membros da equipe.

O ClickUp também oferece um modelo de mapa mental que oferece aos usuários uma maneira estruturada de organizar suas ideias. A combinação dessas ferramentas e funções permite que o ClickUp se torne uma plataforma versátil para pensadores lineares e não lineares. Essa plataforma pode se conectar facilmente ao seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

Ferramentas alimentadas por IA com prompts pré-criados para todos os departamentos de sua organização

Personalizávelmodelos de mapeamento mental facilitam o lançamento em umasessão de brainstorming e anexar arquivos rapidamente

A colaboração em tempo real permite que todos participem da ação para gerar ideias mais rapidamente

Limitações do ClickUp

O ClickUp não cria mapas mentais com IA (ainda!), mas está constantemente introduzindo prompts com IA

Preços do ClickUp

Gratuito Para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Empresarial : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês por membro do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)

2. Ayoa

Via Ayoa O Ayoa é um espaço de trabalho digital para mapeamento mental colaborativo. Ele se destaca por sua interface neuroinclusiva e fácil de usar. O software de mapeamento mental oferece um ambiente visualmente envolvente, no qual indivíduos e equipes fazem brainstorming de ideias, organizam pensamentos e criam planos de ação a partir de conceitos iniciais.

melhores recursos do #### Ayoa

Os geradores de mapas mentais com IA podem ajudá-lo a expandir uma ideia central e garantir que você faça as perguntas certas

Os ramos à mão livre criam um mapa mental visualmente interessante e simulam a sensação de desenhar mapas mentais à mão

Muitas opções flexíveis de mapeamento, incluindo quadros brancos, fluxos de trabalho, telas eGráficos de Ganttpara que você veja as informações da melhor maneira

Limitações do Ayoa

As ferramentas geradoras de mapas mentais de IA com acesso pago significam que você precisará pagar pelo plano Ultimate para aproveitá-las.

Preços do Ayoa

Ayoa Grátis

Mapa mental do Ayoa: uS$ 10/mês por usuário, cobrado anualmente

Ayoa Ultimate: $13/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Ayoa

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

3. Boardmix

Via Mix de placas O Boardmix é um site colaborativo on-line software de quadro branco com uma combinação de ferramentas geradoras de mapas mentais de IA e uma interface amigável. Os usuários podem criar mapas mentais visualmente interessantes enquanto fazem brainstorming de forma colaborativa e usam a IA para revelar novos insights. Você pode anotar ideias em qualquer formato, inclusive documentos, PDFs, imagens, textos ou desenhos.

Melhores recursos do Boardmix

Os modelos gratuitos ajudam você a iniciar o processo de mapa mental e a organizar as informações

A interface de clicar e arrastar torna muito simples mover, adicionar e organizar informações

Ferramentas interativas, como comentários, bate-papo e videoconferência, aprimoram a colaboração

Limitações do Boardmix

Como há muitas ferramentas disponíveis, a curva de aprendizado para a criação de mapas mentais abrangentes pode ser bastante acentuada

Preços do Boardmix

Gratuito para sempre

uS$ 5,90/mês

uS$ 58,80/ano

$104,40/três anos

Boardmix ratings and reviews

Capterra: 4.7/5 (3+ avaliações)

4. Coggle

Via Coggle O Coggle é uma excelente opção se você estiver procurando por aplicativos simples de mapeamento mental. A interface do usuário usa principalmente a funcionalidade de clicar e arrastar, com opções simples para codificação por cores e categorização de ramificações. Você pode compartilhar facilmente um espaço de trabalho com colaboradores on-line enviando-lhes um link privado e vendo suas atualizações em tempo real.

melhores recursos do #### Coggle

A interface do usuário se concentra na simplicidade e na acessibilidade para facilitar a criação de mapas mentais para iniciantes

A janela de bate-papo e o compartilhamento seguro de links permitem que você colabore com outras pessoas em tempo real

Adicione, altere ou exclua facilmente ramificações em seu mapa mental à medida que as ideias se desenvolvem

Limitações do Coggle

Não há recursos de IA para ajudar a alimentar o processo de pensamento criativo

Preços do Coggle

Grátis

Incrível: US$ 5/mês

Organização: US$ 8/mês por membro

Empresa: Entre em contato para obter uma cotação

Coggle avaliações e comentários:

G2: 4,8/5 (mais de 5 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

5. IA caprichosa

Via Extravagante A Whimsical AI é uma plataforma on-line criada para o pensamento criativo e a colaboração. Mais do que uma ferramenta de mapeamento mental de IA, os usuários podem colocar os fluxogramas, wireframes e outros fluxos de trabalho da plataforma para trabalhar em um único espaço de trabalho.

Dê à plataforma um ponto de partida e, em seguida, use o recurso de um clique Ferramentas de IA para gerar novas ramificações a partir de uma ideia central e fazer um brainstorming de soluções. Crie organogramas, listas de verificação de lançamento de produtos, modelos de páginas de destino e muito mais no ambiente colaborativo visualmente atraente do Whimsical AI.

Melhores recursos do Whimsical AI

As sugestões baseadas em IA facilitam a geração de novas ideias e a criação de novas conexões

Boa seleção de modelos, comomapas conceituaisajudam a iniciar seu processo de ideação

Integração robusta com o popularaplicativos de produtividadeincluindo Jira, GitHub, Slack e Notion

Limitações da IA caprichosa

Alguns usuários acham que a interface do usuário é desajeitada

Oferece opções limitadas de modelos para ideias mais complexas

Preços do Whimsical AI

Grátis

Pro: US$ 10/mês por editor, cobrado anualmente

Organização: US$ 20/mês por editor, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Whimsical.AI

G2: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

6. Wondershare EdrawMind

Via Wondershare EdrawMind O Wondershare EdrawMind é um espaço colaborativo para mapeamento mental, brainstorming e esboço. Possui uma excelente variedade de recursos que agradam tanto a estudantes quanto a profissionais e uma interface intuitiva que facilita a criação de uma representação visual para o planejamento de projetos e outras ideias complexas.

A plataforma também oferece mapeamento mental com IA para que os usuários possam criar mapas mentais inteiros com um único clique ou usar a interface de IA para expandir sua ideação atual. Ela ainda inclui modelos para ajudar a iniciar seu processo.

Melhores recursos do Wondershare EdrawMind

Ferramentas robustas de IA, incluindo geração de cópias, análise SWOT, anotação inteligente, relatórios semanais e tradução de idiomas

Permite transformar esboços em mapas mentais e vice-versa, para que você possa organizar melhor suas ideias

Modelos para brainstorming e planejamento estratégico,anotações de reuniõese muito mais

Limitações do Wondershare EdrawMind

Opções de exportação limitadas, principalmente na versão gratuita da plataforma

Preços do Wondershare EdrawMind

Plano de assinatura: US$ 59/ano

Plano vitalício: $118

Plano de pacote vitalício: US$ 245

Wondershare EdrawMind avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

7. GitMind

Via GitMind O GitMind é uma ferramenta on-line de mapeamento mental e brainstorming que permite aos usuários criar, compartilhar e colaborar em mapas mentais altamente estéticos. Crie mapas mentais com nós e ramificações ilimitados e compartilhe-os como PDF, imagem ou até mesmo em uma página da Web.

O GitMind oferece alguns modelos para começar, e você pode personalizar a aparência do seu mapa mental com diferentes temas e esquemas de cores.

Melhores recursos do GitMind

Excelentes recursos de exportação permitem que você compartilhe seu mapa mental de várias maneiras com seu público

O chatbot de IA integrado responde a consultas, inclusive fornecendo resumos e geração de ideias centrais

Adicione notas ao seu mapa mental para que você possa se lembrar de onde parou ou o que deseja explorar em seguida

Limitações do GitMind

Opções limitadas de modelos, e os usuários podem achar a personalização um pouco complicada

Preços do GitMind

Básico: até 10 mapas mentais gratuitos

Três anos: US$ 2,19/mês (com três anos gratuitos)

Anual: US$ 4,08/mês

Mensal: US$ 9/mês

GitMind avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 3 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 9 avaliações)

8. Lucidchart

Via Lucidchart O Lucidchart é uma ferramenta de diagramação baseada na Web na qual você pode criar facilmente fluxogramas, wireframes, mapas mentais e muito mais.

A plataforma oferece recursos colaborativos para visualizar suas ideias com toda a sua equipe. Os recursos intuitivos de arrastar e soltar permitem que você crie rapidamente seu espaço de trabalho, adicionando formas, alterando cores e fazendo anotações quando necessário. Com seus amplos recursos de integração, você pode conectá-la a muitos dos aplicativos em seu pilha de tecnologia para obter ainda mais funcionalidades.

Melhores recursos do Lucidchart

A colaboração em tempo real permite colaborar com toda a sua equipe, independentemente da sua localização

O histórico de versões ajuda a rastrear alterações e reverter facilmente para versões anteriores

Ótimas opções de exportação permitem compartilhar seus mapas mentais no formato de sua preferência

Limitações do Lucidchart

A experiência móvel é complicada, e muitos usuários acham difícil redimensionar objetos

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual: US$ 7,95/mês

Equipe: US$ 6,67/mês

Empresa: Entre em contato para obter preços personalizados

Lucidchart avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 4.700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.900 avaliações)

9. Jeda.ai

Via Jeda.ai O Jeda.ai é uma ferramenta de quadro branco baseada na Web que permite colaborar com equipes em tempo real, independentemente do local. A ferramenta de mapeamento mental oferece uma variedade de recursos para ajudá-lo a fazer brainstorming, idealizar e gerenciar projetos. As ferramentas de IA permitem que você crie diagramas a partir de uma simples solicitação, criando instantaneamente casos de uso, receitas, mapas mentais e muito mais. Ela pode até mesmo gerar arte ou ajudar analisar seus dados .

Melhores recursos do Jeda.ai

A tela infinita permite que você desenhe ou escreva em qualquer lugar, adicionando imagens, notas e formas inteligentes para criar seus mapas mentais

A IA generativa cria diagramas instantaneamente a partir de um prompt dado por você

O modo de apresentação simplifica a obtenção de todos na mesma página e o compartilhamento com as principais partes interessadas

Limitações do Jeda.ai

Alguns recursos são pagos, portanto, talvez você não tenha as ferramentas de que precisa na versão gratuita

Preços do Jeda.ai

Faixa branca: Gratuito

Black Belt: US$ 10/mês

Empresa: Entre em contato para obter preços personalizados

Jeda.ai avaliações e comentários

Não disponível

10. Taskade

Via Tarefa O Taskade é um espaço de trabalho colaborativo que combina gerenciamento de tarefas, anotações e gerenciamento de projetos em uma única ferramenta.

É também uma excelente ferramenta baseada na Web para mapeamento mental. Use a plataforma para criar mapas mentais com sua equipe de forma colaborativa e, em seguida, coloque a IA integrada para trabalhar gerando listas de tarefas, planos de lançamento e muito mais. Ela pode até mesmo ajudá-lo a expandir suas ideias ou a fazer um brainstorming de soluções.

Melhores recursos do Taskade

Ferramentas com tecnologia de IA para ajudá-lo a expandir seu mapa mental ou gerar listas de tarefas a partir de sessões de brainstorming

Cria facilmente quadros Kanban para ajudá-lo a visualizar seu fluxo de trabalho e o progresso do projeto

Integra-se com outras ferramentas, como Slack, Google Drive e GitHub

Limitações do Taskade

Alguns usuários apresentam atrasos à medida que fazem upload de mais conteúdo ou criam mais projetos.

Preços do Taskade

Gratuito

Starter: US$ 4/mês para até três usuários

Plus: US$ 8/mês para até cinco usuários

Pro: US$ 19/mês para até 10 usuários

Business: US$ 49/mês para até 25 usuários

Ultimate: US$ 99/mês para até 50 usuários

Avaliações e resenhas do Taskade

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

Crie e colabore em mapas mentais dinâmicos com o ClickUp

A IA está ajudando os profissionais de criação a trabalhar com mais eficiência do que nunca. Você pode organizar rapidamente seus pensamentos e criar belos mapas mentais para orientar seu próximo projeto, aproveitando soluções inovadoras como as ferramentas de mapeamento mental de IA.

Se você precisa organizar anotações de aula, planejar o lançamento do próximo projeto ou idealizar a próxima grande inovação, essas ferramentas de IA podem turbinar seu processo de brainstorming e ajudá-lo a descobrir novas ideias e conexões.

Pronto para levar sua produtividade e criatividade para o próximo nível? É hora de colocar o ClickUp para trabalhar como um gerador de mapas mentais com IA. A plataforma abrangente integra perfeitamente a assistência de escrita de IA com modelos de mapas mentais para criar um espaço de trabalho onde você possa imaginar, criar e planejar. Comece a usar a plataforma ClickUp gratuitamente hoje mesmo para criar mapas mentais ilimitados e descobrir sua próxima grande ideia.