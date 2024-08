Escolhendo uma pilha de tecnologia: Exemplos para equipes de software em 2024

À medida que sua empresa se expande, os sistemas antigos só conseguem lidar com as necessidades de segurança atuais e podem não funcionar bem com novos aplicativos. Eles travarão com frequência, colocarão seus dados em risco e dificultarão a adoção da tecnologia moderna.

Sua TI gastará mais tempo consertando esses sistemas desatualizados, resultando em trabalho mais lento, menor produtividade e mais custos de manutenção.

A solução? Modernizar sua pilha de tecnologia encontrando as ferramentas certas para sua empresa.

No entanto, encontrar a combinação certa de linguagens de programação, estruturas e ferramentas exige tempo e esforço. Trata-se de equilibrar as novas tendências tecnológicas com ferramentas estáveis que atendam às necessidades do projeto, possam crescer à medida que ele cresce e permaneçam por muito tempo.

Vamos nos concentrar nos aspectos essenciais da seleção da pilha de tecnologia certa para o seu projeto e oferecer conselhos práticos para orientá-lo nesse processo crucial de tomada de decisões. Vamos começar.

O que é uma pilha de tecnologia?

Uma pilha de tecnologia é uma combinação de linguagens de programação, estruturas, ferramentas e tecnologias usadas para criar aplicativos móveis ou da Web.

Ela abrange aspectos de front-end (o que você vê) e back-end (os bastidores), como a interface, o servidor, o banco de dados e muito mais. É o bloco de construção de qualquer produto ou aplicativo digital.

As tecnologias que você escolhe para uma pilha de tecnologia dependem dos requisitos e objetivos exclusivos do projeto, bem como das preferências das equipes de produtos.

Por que é importante auditar sua pilha de tecnologia?

A realização de auditorias de pilha de tecnologia é crucial para garantir que suas soluções sejam executadas com eficiência. O objetivo é manter um desempenho de alto nível para sua configuração.

A auditoria de sua configuração tecnológica simplifica e organiza suas ferramentas digitais e o desenvolvimento da Web.

O processo de auditoria verifica minuciosamente a configuração de software de sua organização, abrangendo tudo, desde software e ferramentas até servidores e peças relacionadas.

Uma auditoria de pilha de tecnologia ajuda a avaliar o desempenho, a segurança e a eficiência da pilha de tecnologia atual e futura da sua equipe.

Quando você deve auditar sua pilha de tecnologia?

O momento ideal para auditar sua pilha de tecnologia dependerá das necessidades específicas de sua organização, mas aqui estão alguns fatores a serem lembrados.

Cenário 1: Você enfrenta

integração técnica **Obstáculos, causando silos de dados

O software que você usa em seu departamento pode funcionar bem entre si. No entanto, o software pode precisar de uma integração mais eficaz ao compartilhar informações com outras equipes, como as equipes de vendas ou de suporte ao cliente.

A colaboração entre equipes às vezes cria silos de dados que ocultam informações de outras equipes ou departamentos, o que gera barreiras de comunicação e ineficiências.

Para evitar isso, audite sua pilha de tecnologia e use software integrado para melhorar a colaboração em sua empresa.

Cenário 2: Você não confia mais na precisão dos seus dados

Faça uma auditoria em sua pilha de tecnologia quando perceber problemas com processos automatizados e duvidar da precisão de seus dados.

Digamos que sua empresa de comércio eletrônico precise de ajuda com o inventário incompatível e as listagens de produtos do site. Isso incomoda os clientes e sobrecarrega sua equipe com intermináveis correções manuais.

Nesses casos, uma auditoria identificará as falhas de software para que você possa corrigi-las.

Cenário 3: Você está desperdiçando recursos em aplicativos indesejados

Talvez seja hora de fazer uma auditoria técnica se você estiver investindo em software não utilizado ou não estiver utilizando totalmente um aplicativo. Isso pode ajudar a otimizar alocação de recursos e otimizar sua pilha de tecnologia.

Como auditar a pilha de tecnologia da sua equipe?

A auditoria da pilha de tecnologia é complexa, mas supere esses desafios com uma abordagem clara e um grande esforço de equipe.

Vamos explorar as etapas para auditar a pilha de tecnologia da sua equipe individualmente.

1. Defina os objetivos de sua auditoria de pilha de tecnologia

Delineie suas metas para a auditoria da pilha de tecnologia, garantindo que elas estejam alinhadas com os objetivos da sua empresa. Isso pode envolver a coleta de informações de diferentes departamentos e partes interessadas.

Use Chat do ClickUp para reunir todas as conversas em um só lugar, para que todos estejam na mesma página.

2. Avalie seu inventário

Compile uma lista abrangente dos aplicativos, ferramentas e tecnologias de software da sua equipe e categorize-os como essenciais, essenciais ou opcionais.

Use Exibição de tabela do ClickUp para coletar essas informações, detalhando a funcionalidade, a finalidade e o número de usuários de cada software.

3. Reúna o feedback da sua equipe

Colete feedback dos membros da sua equipe para entender suas experiências, pontos problemáticos e ineficiências com a pilha de tecnologia existente. Modelo Start Stop Continue do ClickUp ajuda a sua equipe a analisar quais ferramentas precisam começar, parar ou continuar usando em seções codificadas por cores.

4. Avalie o desempenho e o custo

Avalie se cada tecnologia está cumprindo a finalidade pretendida. Como próxima etapa, analise o custo associado a cada ferramenta tecnológica e identifique áreas para reduzir ou realocar recursos.

5. Faça alterações e monitore

Com as informações coletadas pela sua equipe, implemente as alterações recomendadas e priorize as ações de acordo com os objetivos da auditoria. Essas mudanças envolverão a remoção de software redundante, o aprimoramento das medidas de segurança, a realocação de recursos etc.

Junto com a implementação das mudanças, monitore o impacto que elas trarão para garantir que você obtenha os resultados desejados.

Tipos de ferramentas de pilha técnica com exemplos

Categorize as pilhas de tecnologia como ferramentas de front-end e back-end. A pilha de tecnologia de front-end lida com o design da interface do usuário e as experiências do lado do cliente, enquanto a pilha de tecnologia de back-end se concentra na lógica do lado do servidor, na administração do banco de dados e nas funcionalidades relacionadas.

Essas ferramentas trabalham juntas para proporcionar uma experiência abrangente na Web e criar um aplicativo da Web bem-sucedido.

Vamos dar uma olhada nos detalhes das pilhas de tecnologia de front-end e back-end.

1. Pilha de tecnologia de front-end

A pilha de tecnologia de front-end refere-se à parte visual com a qual os usuários interagem. Ela inclui o seguinte.

HTML [HyperText Markup Language]: Estrutura o conteúdo da Web, como seções, marcadores e tabelas

Estrutura o conteúdo da Web, como seções, marcadores e tabelas CSS [Cascading Style Sheets] Gerencia o estilo e a apresentação do conteúdo, permitindo recursos como páginas da Web com temas coloridos

Gerencia o estilo e a apresentação do conteúdo, permitindo recursos como páginas da Web com temas coloridos JavaScript: Cria elementos de página interativos e dinâmicos

Há várias estruturas de front-end, como React, Angular e Vue.js, que ajudam você a simplificar o processo de criação de sites o desenvolvimento de produtos e aprimorar a experiência do usuário

2. Pilha de tecnologia de back-end

A pilha de tecnologia de back-end refere-se ao lado do servidor de uma configuração de tecnologia, que lida com o desenvolvimento de componentes de back-end para seus aplicativos da Web. Ele inclui o seguinte.

Linguagem de programação: Linguagens de back-end como Python, Ruby, Java e Node.js para escrever código no lado do servidor

Linguagens de back-end como Python, Ruby, Java e Node.js para escrever código no lado do servidor Bancos de dados: Ferramentas como MySQL e NoSQL usadas para armazenamento e gerenciamento de dados

Ferramentas como MySQL e NoSQL usadas para armazenamento e gerenciamento de dados Frameworks: Estruturas para*desenvolvimento de aplicativos*como Ruby on Rails, Express.js, Django e Laravel, para evitar começar do zero

Estruturas para*desenvolvimento de aplicativos*como Ruby on Rails, Express.js, Django e Laravel, para evitar começar do zero Servidores web: Servidores de back-end como Apache, Google Cloud e Nginx que gerenciam e atendem às solicitações dos clientes

3. Pilha de tecnologia moderna

Uma pilha de tecnologia moderna é um conjunto de tecnologias e ferramentas atualizadas para desenvolver software de alto desempenho. Ela inclui tecnologias escalonáveis e de alto desempenho para um fluxo de trabalho eficiente .

Aqui estão alguns exemplos de algumas pilhas de tecnologia modernas:

Pilha MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js) Front-end: O React constrói aplicativos da Web dinâmicos de página única e se concentra na flexibilidade

O React constrói aplicativos da Web dinâmicos de página única e se concentra na flexibilidade Back-end: O Node.js com Express.js oferece APIs e lógica do lado do servidor

O Node.js com Express.js oferece APIs e lógica do lado do servidor Banco de dados: O MongoDB armazena os dados do seu aplicativo

O MongoDB armazena os dados do seu aplicativo Ferramenta adicional: Redux para gerenciamento de estado Pilha MEAN (MongoDB, Express.js, Angular, Node.js) Front-end: O Angular é uma estrutura de front-end popular para a criação de aplicativos da Web. Essa estrutura tem uma curva de aprendizado mais acentuada com recursos avançados

O Angular é uma estrutura de front-end popular para a criação de aplicativos da Web. Essa estrutura tem uma curva de aprendizado mais acentuada com recursos avançados Back-end: Node.js com Express.js fornece integração de API e lógica do lado do servidor

Node.js com Express.js fornece integração de API e lógica do lado do servidor Banco de dados: O MongoDB armazena os dados do seu aplicativo

O MongoDB armazena os dados do seu aplicativo Ferramenta adicional: Redux para gerenciamento de estado Pilha LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) * Sistema operacional: O Linux é usado como sistema operacional do servidor * Servidor da Web: O Apache serve conteúdo da Web e gerencia solicitações * Banco de dados: O MySQL armazena dados * Back-end: Python é a linguagem de programação para codificação Pilha Ruby on Rails (RoR) * Back-end: Linguagem de programação Ruby, conhecida por sua sintaxe legível e linguagem amigável ao desenvolvedor * Web server: Rails, a estrutura de aplicativos da Web, fornece ferramentas para facilitar o desenvolvimento de páginas da Web * Front-end: O RoR usa HTML para estruturar o conteúdo da página da Web * Banco de dados: O PostgreSQL é o banco de dados comumente usado para armazenamento de dados

Mais exemplos de ferramentas de pilha técnica

Aqui estão algumas ferramentas e exemplos para as funções de marketing, publicidade, vendas, comércio eletrônico ou serviços da sua empresa.

1. Pilha de tecnologia de marketing

O ideal é que sua pilha de marketing tenha uma variedade de recursos para ajudá-lo a promover seus produtos e serviços. Você pode incluir:

Software de automação de marketing

Use ClickUp para gerenciar seu produto. Acesse os seguintes recursos do Gerenciamento de projetos do ClickUp como software de automação:

IA do ClickUp : Ferramentas com tecnologia de IA para acelerar seus planos de marketing e gerar ideias de produtos, roteiros e estratégias de marketing

Fluxo de trabalho ágil do ClickUp : Adaptarfluxos de trabalho ágeis para campanhas de marketing e crie tarefas automatizadas para suas iniciativas de marketing com elementos visuais

Automação do ClickUp : Programe campanhas de mídia social e automatize a criação de tarefas para testes A/B

Sistema de gerenciamento de conteúdo

O WordPress e o Drupal são duas ferramentas para criar e gerenciar o conteúdo de seu site.

WordPress: É o CMS mais usado globalmente, conhecido por sua interface amigável e flexibilidade. Inicialmente projetado para blogs, o WordPress evoluiu para uma plataforma versátil adequada a vários tipos de sites.

É o CMS mais usado globalmente, conhecido por sua interface amigável e flexibilidade. Inicialmente projetado para blogs, o WordPress evoluiu para uma plataforma versátil adequada a vários tipos de sites. Drupal: O Drupal é um CMS robusto conhecido por sua escalabilidade e segurança. É altamente personalizável e preferido para sites complexos, de nível empresarial, que exigem funcionalidades avançadas. Embora o Drupal tenha uma curva de aprendizado mais acentuada em comparação com o WordPress, ele oferece mais flexibilidade e controle sobre a estrutura do site, o que o torna adequado para projetos de grande escala com requisitos específicos.

Analytics

O Google Analytics é uma ferramenta robusta de análise da Web do Google que fornece insights abrangentes sobre o tráfego do site e o comportamento do usuário. Ele oferece muitos recursos que permitem aos proprietários de sites e profissionais de marketing entender como os usuários interagem com seus sites.

2. Pilha de tecnologia de serviços

Uma ferramenta de pilha de tecnologia de serviço ideal resolverá perfeitamente os problemas técnicos, envolverá os clientes, melhorará com base no feedback e fornecerá todos os serviços de tecnologia.

Aqui estão algumas pilhas de tecnologia diferentes para serviços:

Gerenciamento de tíquetes

Registre, acompanhe e gerencie tíquetes de suporte ao cliente de forma eficiente com ferramentas como ClickUp e Zendesk. Tarefas do ClickUp ajuda a gerenciar tíquetes, personalizando tarefas para representar tíquetes.

Software de help desk

Simplifique as interações com os clientes usando ferramentas com recursos como resolução de tíquetes, base de conhecimento integração e relatórios multicanais, por exemplo, Freshdesk.

Software de bate-papo ao vivo

Ferramentas como a Intercom oferecem suporte ao cliente em tempo real por meio de bate-papo, permitindo a resolução rápida de problemas e interações personalizadas.

Gerenciamento da base de conhecimento

Crie e mantenha uma base de conhecimento abrangente para capacitar os clientes com autoatendimento. O ClickUp e o Help Scout são exemplos dessas ferramentas. Crie um espaço dedicado no ClickUp Docs para armazenar e organizar os artigos da base de conhecimento.

Software de pesquisa

Reúna feedback e percepções dos clientes por meio de pesquisas para aprimorar a qualidade do serviço com ferramentas como ClickUp e SurveyMonkey. Aproveite o ClickUp Forms para criar pesquisas para coletar pesquisas de clientes.

3. Pilha de tecnologia de comércio eletrônico

Aqui estão as ferramentas para uma pilha de tecnologia de comércio eletrônico que ajudam a gerenciamento da lista de produtos e processamento seguro de pagamentos. Alguns softwares a serem considerados incluem:

Software de catálogo on-line

Crie e gerencie seus extensos catálogos de produtos on-line com softwares como o Magento.

CMS pronto para comércio eletrônico

Integre ferramentas de CMS, como o WooCommerce, a um sistema de gerenciamento de conteúdo para criação coerente de conteúdo e listagens de produtos.

Software de processamento de pagamentos

Proteja seu processamento de pagamentos on-line para lidar com transações sem problemas por meio de diferentes modos. Exemplos de tais ferramentas incluem Stripe.

Gerenciamento de inventário

Gerencie o estoque, os pedidos e os serviços de remessa com plataformas centralizadas como ClickUp e Shopify. Use Campos personalizados do ClickUp para rastrear os níveis de estoque e Automatizar tarefas com o ClickUp para reabastecimento quando as quantidades atingirem um nível mínimo.

4. Pilha de tecnologia de vendas

Equipe sua equipe de vendas com os seguintes softwares em sua pilha de tecnologia de vendas:

Customer Relationship Management [CRM]

Gerencie interações com clientes, leads e oportunidades com uma ferramenta centralizada como o Salesforce.

VoIP empresarial

Simplifique o sistema de comunicação para fazer chamadas, rastrear interações e registrar detalhes de chamadas no CRM com ferramentas como RingCentral e Skype.

Software de gerenciamento de dados

Reúna dados precisos e atualizados de clientes potenciais que ajudem na geração de leads e no alcance direcionado. Exemplos de sistemas de gerenciamento de banco de dados incluem Zoominfo e MongoDB.

Ferramentas de capacitação de vendas

Automatize os fluxos de trabalho de vendas, incluindo sequências de e-mail, acompanhamentos e outras tarefas diárias. Softwares como Outreach e ClickUp ajudam você a fazer isso.

Como escolher ferramentas para sua pilha de tecnologia?

Escolher as ferramentas certas para sua pilha de soluções pode afetar enormemente sua desenvolvimento de produtos qualidade e o sucesso futuro de sua empresa. É uma escolha que requer planejamento cuidadoso, conhecimento das metas do seu produto e compreensão dos objetivos da sua empresa.

Aqui estão alguns fatores críticos que determinam a escolha das ferramentas em uma pilha de software:

Requisitos do projeto: As ferramentas escolhidas devem atender às necessidades específicas do seu projeto

As ferramentas escolhidas devem atender às necessidades específicas do seu projeto Tamanho do projeto: Escolha as ferramentas para sua pilha de tecnologia com base no tamanho do projeto - menos ferramentas para projetos pequenos e aplicativos escaláveis e integrados para projetos maiores

Escolha as ferramentas para sua pilha de tecnologia com base no tamanho do projeto - menos ferramentas para projetos pequenos e aplicativos escaláveis e integrados para projetos maiores Compatibilidade: Certifique-se de que as ferramentas se integrem perfeitamente ao seu ecossistema tecnológico existente

Certifique-se de que as ferramentas se integrem perfeitamente ao seu ecossistema tecnológico existente **Custo: verifique se as ferramentas escolhidas se encaixam bem em seu orçamento

Tempo de lançamento no mercado: Para uma entrega mais rápida do produto, considere optar por ferramentas fáceis de usar que exijam menos codificação

Para uma entrega mais rápida do produto, considere optar por ferramentas fáceis de usar que exijam menos codificação Segurança: Priorize ferramentas com recursos de segurança avançados que protejam seus dados valiosos contra violações

Etapas para escolher as ferramentas para sua pilha de tecnologia

Com os fatores acima em mente, vamos examinar as etapas para escolher as ferramentas certas para sua pilha de tecnologia:

Passo 1: Auditoria de suas pilhas de tecnologia existentes

A auditoria de sua pilha de tecnologia lhe dá insights sobre as ferramentas usadas atualmente.

Determine as lacunas e os pontos problemáticos dessas ferramentas existentes e destaque o software que se alinha aos requisitos de seu projeto.

Etapa 2: Reavaliar os requisitos do projeto

Reavalie a meta e os objetivos de seu projeto com base na auditoria

Etapa 3: Pesquise novas ferramentas que atendam às suas necessidades

Identifique novas ferramentas que atendam às lacunas e deficiências das ferramentas existentes. Procure softwares com mais recursos, melhor desempenho e segurança.

Etapa 4: Verifique a compatibilidade e o desempenho

Certifique-se de que as novas ferramentas combinem bem com o sistema existente e se integrem perfeitamente a outros softwares e aplicativos.

Teste o desempenho e a viabilidade das ferramentas escolhidas em cenários do mundo real, utilizando avaliações gratuitas sempre que possível.

Etapa 5: Análise de custos

Realize uma análise completa análise de custo-benefício -factor em taxas de licença, custos de manutenção e quaisquer despesas extras relacionadas às ferramentas.

Etapa 6: medir o impacto nos negócios

Avalie o impacto das ferramentas adotadas em sua empresa e escolha as ferramentas que lhe proporcionam o maior ROI.

Obtenha feedback de seus gerentes de equipe sobre quaisquer mudanças positivas que possam ter observado após a implementação da nova pilha de tecnologia.

Se a ferramenta não proporcionar benefícios de longo prazo, considere a possibilidade de interromper seu uso e rever o processo de seleção.

Considerações adicionais

A criação de uma pilha de tecnologia é um processo contínuo, e as ferramentas podem ser adicionadas ou removidas ao longo do tempo

Reveja e atualize regularmente sua pilha de tecnologia com base nas necessidades e tecnologias em evolução

Dominando a jornada de sua pilha de tecnologia

À medida que as empresas crescem, os sistemas antigos não conseguem acompanhar as necessidades de segurança e lidar com novos aplicativos da Web, o que leva a falhas, riscos aos dados e trabalho extra para as equipes de TI, diminuindo a produtividade e aumentando as despesas de manutenção.

A atualização de sua pilha de tecnologia ajuda, mas é difícil encontrar a combinação perfeita de linguagens, estruturas e ferramentas. Trata-se de conciliar novas tendências com soluções estáveis que atendam às necessidades de mudança, à escalabilidade e à importância de longo prazo de seu projeto.

O ClickUp ajuda a resolver a maioria dos seus problemas de gerenciamento de pilha de tecnologia, oferecendo uma vasta pilha de ferramentas para atender aos seus negócios.

O Gerenciamento de Projetos do ClickUp oferece recursos orientados por IA para uma rápida planejamento de marketing e geração de ideias, roteiros e estratégias de produtos, além de fluxos de trabalho ágeis e automação para programar campanhas de mídia social e criar tarefas para testes A/B.

Comece hoje mesmo e faça tudo isso com ClickUp gratuitamente !