10 melhores softwares de mapeamento mental para Mac em 2024 (gratuitos e pagos)

Nós entendemos: O vasto universo digital às vezes pode parecer um labirinto. Mas, quando se trata de definir suas estratégias ou planejar o próximo grande projeto, você não deveria ter que lutar com ferramentas incompatíveis ou interfaces complicadas.

Imagine uma ferramenta de produtividade que pareça uma extensão do seu gênio criativo. Uma ferramenta que espelhe o design intuitivo e a facilidade de uso que os usuários de Mac adoram. Agora, e se disséssemos que encontramos não uma, mas 10 mapa mental software de mapas mentais para Mac? Não importa se você é um pensador solitário que deseja esboçar um romance ou faz parte de uma equipe dinâmica que orquestra projetos complexos, temos algo para você.

E a cereja do bolo? Temos softwares de mapeamento mental gratuitos e opções pagas para atender a todos os orçamentos. Então, vamos começar a trabalhar juntos e falar sobre o melhor software de mapeamento mental em 2024.

O que você deve procurar em um software de mapeamento mental para Mac?

Não se trata apenas de recursos brilhantes. Vamos analisar o que realmente faz o melhor software de mapeamento mental para Mac software de mapeamento mental .

Interface intuitiva: Seu software deve ser intuitivo e não desafiador para iniciar um mapa mental

Seu software deve ser intuitivo e não desafiador para iniciar um mapa mental Compatibilidade com o Mac: Mais do que apenas compatibilidade, procure o melhor software de mapeamento mental que se alinhe à estética elegante e à funcionalidade sem esforço do Mac

Mais do que apenas compatibilidade, procure o melhor software de mapeamento mental que se alinhe à estética elegante e à funcionalidade sem esforço do Mac **Recursos de colaboração **Procure um aplicativo de mapeamento mental com contribuições, edições e comentários em tempo real de todos os membros da equipe

**Procure um aplicativo de mapeamento mental com contribuições, edições e comentários em tempo real de todos os membros da equipe Versatilidade: Seja alternando entre mapas visuais e listas ou integrando-se a outros aplicativos, ele deve se adaptar às suas necessidades

Seja alternando entre mapas visuais e listas ou integrando-se a outros aplicativos, ele deve se adaptar às suas necessidades Eficiência de custo: Sua escolha deve oferecer valor, com todos os recursos necessários para realizar o trabalho sem compromisso

Os 10 melhores aplicativos de mapeamento mental para usar em 2024

Muito bem, já estabelecemos as bases. Você sabe o que procurar em um software de mapas mentais de primeira linha e está pronto para criar mapas mentais ilimitados.

De pensadores solitários a equipes agitadas, de criativos rebeldes a mentores estratégicos, aqui está a nossa lista com curadoria das melhores ferramentas de mapas mentais feitas sob medida para o seu Mac. Que comece a exploração!

No ClickUp, você pode desenhar mapas mentais, fluxogramas ou diagramas UML com facilidade e confiança

O ClickUp é uma plataforma de produtividade com aplicativos da Web, móveis e de desktop projetados para simplificar o trabalho em um hub central.

Mais do que apenas uma potência de gerenciamento de projetos, Mapas mentais do ClickUp são um santuário para pensadores, planejadores e inovadores. Com uma simples funcionalidade de arrastar e soltar, a criação de um mapa mental é como pintar em uma tela em branco. Você pode criar tarefas, subtarefas e dependências com facilidade, transformando uma ideia central em itens acionáveis.

Mas talvez a maior glória para os usuários de Mac seja o compromisso do ClickUp com uma experiência de usuário perfeita!

Melhores recursos do ClickUp

Criar mapas mentais com modelos de mapas mentais que o ajudam a maximizar seu processo de brainstorming (confira oQuadro branco de mapa mental em branco do ClickUp para começar)

Comunique-se com sua equipe usando a visualização de bate-papo no aplicativo e tenha discussões dentro das tarefas

Tarefas e subtarefas personalizáveis com automação

IA do ClickUp para resumir comentários, rascunhar conteúdo e gerar itens de ação

Gravações de tela compartilháveis que podem ser convertidas diretamente em uma tarefa

Sobre1.000 integrações com outras ferramentas de trabalho, incluindo Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office e muito mais

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado pode ser acentuada devido ao grande número de recursos

Nem todas as exibições estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa:Entre em contato para obter preços o *ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Visio

via Visio Entre no mundo do Visio, a potência do Microsoft 365 em diagramação e gráficos vetoriais. Particularmente benéfico para profissionais dos setores de TI e de negócios, o software de mapeamento mental do Visio permite detalhes intrincados e modelagem avançada.

Os usuários de Mac que procuram uma ferramenta que combine diagramas detalhados com mapas mentais acharão os recursos abrangentes do Visio uma combinação perfeita. Mergulhe de cabeça e deixe suas visões ganharem vida!

Melhores recursos do Visio

Oferece uma vasta gama de símbolos em várias categorias para diversas necessidades de diagramação

Fácil de usar, com vários recursos intuitivos

Há muitos recursos on-line disponíveis para assistência e aprendizado

Limitações do Visio

A formatação torna-se incômoda para projetos de grande escala, o que dificulta a visualização completa

Oferece menos integrações em comparação com oAlternativas ao Visio e outras ferramentas de mapas mentais

Preços do Visio

Plano 1 do Visio: US$ 5/usuário por mês

US$ 5/usuário por mês Plano Visio 2: US$ 15/usuário por mês

US$ 15/usuário por mês Compra única Standard: US$ 309,99

US$ 309,99 Compra única profissional: US$ 579,99

Visio avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (450 avaliações)

4,2/5 (450 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

3. Gerenciador de Mente

via MindManager Bem-vindo ao MindManager, um software on-line de mapeamento mental em que a estruturação de seus pensamentos se torna uma forma de arte. Especialmente favorecida por estrategistas e planejadores, essa ferramenta de mapeamento mental traz clareza a ideias complexas.

Quer você seja um consultor mapeando a jornada de um cliente ou um estudante desdobrando conceitos complexos o MindManager para Mac oferece um espaço dinâmico para pensar, planejar e criar.

Melhores recursos do MindManager

Flexibilidade para começar do zero ou aproveitar mais de 25 modelos de mapas mentais

Recurso de gráfico de Gantt para visualizar cronogramas de projetos

Funcionalidade aprimorada por meio do suplemento MAP 3, como cálculos algébricos

Co-edição ecolaboração em tempo real* Versatilidade com diferentesorganogramasfluxogramas e mapas conceituais

Limitações do MindManager

Não oferece uma versão gratuita, ao contrário de outros softwares de mapas mentais

Embora existam recursos de gráfico de Gantt, eles são um tanto limitados

Seleção restrita de imagens e ícones

Preços do MindManager

Essencial: $99/ano

$99/ano Profissional: $169/ano

$169/ano Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

MindManager avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 180 avaliações)

4,5/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4. Miro

via Miro Conheça o Miro, o quadro branco virtual que promove a colaboração brainstorming . As equipes - especialmente as que trabalham remotamente - vão adorar a tela ilimitada que o software de mapeamento mental do Miro oferece.

Designers, desenvolvedores e facilitadores acharão os recursos interativos e envolventes de mapeamento mental do Miro um divisor de águas para workshops, sessões e planejamento de sprint.

Melhores recursos do Miro

Recursos avançados de segurança garantem a segurança dos dados

Proporciona uma experiência enriquecedora e colaborativa

O quadro branco infinito facilita o brainstorming expansivo

Integração suave com ferramentas populares, como Jira, Asana e Slack

Limitações do Miro

Opções de edição limitadas para determinadas ferramentas presentes em outras ferramentasAlternativas ao Miro* Os usuários relatam que às vezes é difícil modificar o layout do quadro

Recursos limitados do modo de apresentação

Preços do Miro

Plano gratuito

Plano de equipe: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Plano comercial: US$ 16/mês por usuário

US$ 16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços personalizados

Miro ratings and reviews

G2: 4..8/5 (mais de 4.900 avaliações)

4..8/5 (mais de 4.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

5. Criamente

via Criticamente Mergulhe no Creately, onde visualização de dados encontra a colaboração. O Creately é um benefício para profissionais de todos os setores que procuram um software de mapeamento mental fácil de usar.

Com uma infinidade de modelos e opções de design, os usuários de Mac podem passar rapidamente da concepção de uma ideia para um mapa mental com uma bela visualização. É um paraíso para quem gosta de simplicidade aliada à profundidade.

Melhores recursos do Creately

Software de mapeamento mental fácil de usar com excelentes ferramentas de colaboração

A visibilidade imediata das alterações incentiva o feedback instantâneo

Rico conjunto de recursos, mesmo na versão gratuita

Capacidade de vincular arquivos, notas e outros dados a elementos visuais

Limitações do Creately

Latência ocasional observada pelos usuários com alguns recursos

Ocorrem falhas na formatação do texto

O alinhamento perfeito do layout em um mapa mental pode ser um desafio, de acordo com os usuários

Preços do Creately

**Gratuito

Iniciante: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Empresarial: $89/mês (usuários ilimitados)

$89/mês (usuários ilimitados) Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e opiniões sobre o Creately

G2: 4,4/5 (825+ avaliações)

4,4/5 (825+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

6. Lucidspark

via Lucidspark Descubra o Lucidspark, um quadro branco digital que adiciona faíscas às suas sessões de brainstorming. As startups e as equipes criativas apreciarão especialmente o fluxo contínuo de ideias desse software de mapeamento mental.

Os usuários de Mac podem esboçar, rabiscar e mapear ideias de forma colaborativa em tempo real, o que o torna uma opção para sessões que exigem sinergia da equipe e criatividade espontânea.

Melhores recursos do LucidSpark

Breakout Boards exclusivos para diversificar o pensamento

Temporizador integrado para sessões com limite de tempo

Centralize a atenção usando o recurso Foco

Agrupe ideias para maior clareza

Limitações do LucidSpark

Os usuários relatam que alguns modelos podem ser difíceis de usar

Recursos limitados no aplicativo móvel

Preços do LucidSpark

Gratuito

Individual: A partir de US$ 7,95/mês por usuário

A partir de US$ 7,95/mês por usuário Equipe: A partir de US$ 9/mês por usuário

A partir de US$ 9/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas do LucidSpark

G2: 4,5/5 (mais de 2.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 2.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 350 avaliações)

7. Ayoa

via Ayoa Apresentamos o Ayoa, onde a produtividade encontra a criatividade. Ideal para freelancers e inovadores, o Ayoa oferece uma abordagem vívida e colorida para a criação de mapas mentais em um Mac.

Se você gosta de um toque de cor ao traçar seus pensamentos, a interface vibrante do Ayoa será uma tela encantadora para o seu gênio criativo.

Melhores recursos do Ayoa

Quadros brancos colaborativos para ideação conjunta com membros da equipe ou colegas

Funcionalidades de colaboração e bate-papo em tempo real

Várias exibições de tarefas para atender às preferências do usuário

Limitações do Ayoa

A interface pode parecer confusa para alguns usuários

Os usuários relatam que o mapeamento mental pode ser lento e que, ocasionalmente, há desligamentos abruptos

Preços do Ayoa

Mapa mental: A partir de US$ 10/usuário, por mês

A partir de US$ 10/usuário, por mês Tarefa: A partir de US$ 10 por usuário/mês

A partir de US$ 10 por usuário/mês Ultimate: A partir de US$ 13 por usuário/mês

Ayoa ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

4,3/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

8. Caprichoso

via Extravagante Abrace o charme do Whimsical, uma ferramenta que realmente faz jus ao seu nome. Designers e pensadores visuais se identificarão especialmente com sua interface limpa e intuitiva.

Para usuários de Mac que desejam uma mistura de wireframes, fluxogramas e mapas mentais, o Whimsical promete uma experiência agradável e eficiente.

Melhores recursos do Whimsical

Grande quantidade de ícones pré-fabricados para aprimorar o visual dos diagramas

Permite a criação fácil de wireframes para projetos de produtos

Plataforma completa para brainstorming, fluxogramas e wireframes

Modelos personalizáveis agilizam os processos de criação

Limitações caprichosas

Este software de mapeamento mental não possui funcionalidades de gerenciamento de projetos

Impossibilidade de criar cores personalizadas

Preços caprichosos

Inicial: Gratuito

Gratuito Profissional: $12/mês por editor

$12/mês por editor Organização: $20/ mês por editor

Whimsical avaliações e comentários

9. Cacau

via Cacau Entre no reino do Cacoo, onde a diagramação é tanto uma arte quanto uma ciência. As equipes que trabalham com desenvolvimento de produtos e design de sistemas acharão os recursos de mapeamento mental do Cacoo particularmente úteis.

Com a colaboração em tempo real e um conjunto de ferramentas de diagramação, os usuários de Mac podem cocriar, iterar e visualizar sistemas complexos com facilidade.

Melhores recursos do Cacoo

Oferece suporte à edição ao vivo para vários usuários no mesmo diagrama

Vídeo e bate-papo integrados para melhor colaboração entre equipes

Mais de 100 modelos e formas para diversas necessidades

Recurso de gráficos dinâmicos para criação automática de gráficos visuais

Funcionalidade gratuita do software de mapas mentais

Limitações do Cacoo

Não possui recursos integrados de gerenciamento de tarefas

A colaboração com entidades externas requer um plano pago

Preços do Cacoo

**Gratuito

Pro: $6/mês para um usuário

$6/mês para um usuário Equipe: $6/usuário por mês para até 1.000 usuários

$6/usuário por mês para até 1.000 usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Cacoo ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

4,4/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

10. XMind

via XMind Por último, mas não menos importante, explore o XMind, um veterano no mundo do mapeamento mental. Preferido por acadêmicos, pesquisadores e pensadores, o XMind oferece um conjunto de ferramentas que atendem a mergulhos profundos e processos de pensamento expansivos.

Os usuários de Mac apreciarão sua abordagem estruturada para organizar ideias, o que o torna uma excelente opção para projetos e estudos aprofundados.

Melhores recursos do XMind

Várias opções de estruturação para mapas mentais

Interface de usuário ágil e responsiva

O modo Zen está disponível para mapeamento mental sem distrações

Coloração de várias ramificações para distinção de nós

Limitações do XMind

Os usuários relatam que mapas mentais grandes podem apresentar atrasos no carregamento

Não há versão gratuita disponível, ao contrário de outrosAlternativas ao XMind* Não é ideal para o agile ouequipes scrum devido à ausência de ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do XMind

uS$ 5,99/mês

uS$ 59,99/ano

Avaliações e resenhas do XMind

G2: 4,4/5 (mais de 45 avaliações)

4,4/5 (mais de 45 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao Xmind !

Por que o ClickUp se destaca no universo de mapeamento mental para usuários de Mac

Em uma era em que a colaboração é fundamental, o ClickUp se destaca como o melhor software de mapas mentais para produtividade individual e de equipe.

Quer você seja um pensador visual ou um entusiasta de listas, o ClickUp tem mais de 15 visualizações personalizáveis para gerenciar seu trabalho. Comece com um mapa mental para fazer um brainstorming de ideias e, em seguida, crie listas de projetos e documentos para transformar sua visão em realidade!