10 alternativas ao Xmind para mapeamento mental em 2024

Há muitas ferramentas para escolher quando se trata de brainstorming, visualização de dados e mapeamento de ideias complexas.

O Xmind é uma opção popular para criar mapa mental s, mas e se você estiver procurando uma alternativa?

Se você precisa de algo que se alinhe melhor ao seu orçamento ou está procurando uma ferramenta com recursos exclusivos que vão além de um simples mapa mental, há muitas alternativas ao Xmind. Vamos navegar juntos pelo cenário.

O que você deve procurar nas alternativas ao Xmind?

Ao considerar uma alternativa ao XMind, é importante lembrar-se de alguns critérios.

Procure uma ferramenta que ofereça maneiras intuitivas e flexíveis de criar mapas mentais, que ofereça suporte a colaboração no local de trabalho a solução de colaboração no local de trabalho deve ser a mais completa possível, ter recursos de exportação, integrar-se a outros aplicativos e, de preferência, ter um plano gratuito ou um preço acessível.

As classificações e avaliações de seu software de mapeamento mental também deve inspirar confiança.

As 10 melhores alternativas ao Xmind para usar em 2024

Aqui estão nossas alternativas favoritas ao Xmind no mercado. Temos certeza de que uma dessas ferramentas será a escolha certa para você e sua equipe criarem mapas mentais.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Houve um tempo em que você precisava de aplicativos separados para diagramação, visualização de dados gerenciamento de projetos, tarefas, documentos, planilhas, controle de metas, controle de tempo, alocação de recursos e e-mail. Agora, existe o ClickUp: Uma plataforma multifuncional que combina os melhores recursos de produtividade e gerenciamento de projetos aplicativos de colaboração para uma experiência de usuário simplificada.

O ClickUp supera outras ferramentas como uma alternativa ao Xmind graças aos seus recursos colaborativos aprimorados, aumentando significativamente a produtividade da equipe. Seu apelo é universal, atingindo startups, pequenas empresas e gigantes corporativos em todo o mundo.

Perfeito para equipes que buscam uma plataforma intuitiva para aumentar a eficiência, o ClickUp é altamente personalizável para qualquer fluxo de trabalho, pois tem todos os recursos que você poderia pedir. Desde o gerenciamento de produtos e projetos até o rastreamento de bugs e a administração de recursos acadêmicos, o ClickUp é a sua solução abrangente, quer você precise de um mapa mental, ferramentas de colaboração ou visualização de dados, mapas conceituais ou outros tipos de diagramas.

Os proprietários ou administradores do ClickUp Workspace podem escolher entre mais de 35 ClickApps para personalizar a experiência da equipe. Cada ClickApp oferece uma funcionalidade exclusiva. Alguns exemplos incluem gravação de tela, um hub centralizado para todos os seus documentos, filas de trabalho, monitoramento de equipe e controle de tempo.

Melhores recursos do ClickUp

Mapas mentais do ClickUp permitem planejar e organizar projetos, ideias ou tarefas existentes. Crie mapas mentais para desenhar um diagrama de fluxo de suas ideias e construir relações e hierarquias entre conceitos - ideal para planos de equipe, organização de ideias e estrutura de tarefas

Quadros brancos do ClickUp se destacam por permitir a transformação de ideias em projetos concretos. Colaboração em tempo real tornam o trabalho em equipe muito fácil. Todos os membros da equipe podem ver os movimentos do cursor uns dos outros. Você pode adicionar diversos conteúdos ao quadro branco, como textos, anotações, imagens e vídeos

Escolha entremodelos de fluxogramas emodelos de quadro branco com base em suas necessidades, no setor e no fluxo de trabalho

Com o ClickUp Automations, diga adeus ao manuseio manual de tarefas repetitivas associadas ao seu mapa mental. Automatize-as e concentre-se em um trabalho de maior valor. A melhor parte? Não é necessário codificar! Use receitas de automação predefinidas ou personalize-as para automatizar tarefas como atribuir tarefas e alterar os responsáveis quando os status mudarem, atualizar o trabalho com base nas mudanças de local e atualizar as prioridades com base nas mudanças de projeto

Limitações do ClickUp

Um pouco de curva de aprendizado para novos usuários

Pode parecer esmagador devido a todos os recursos

Relatos de atrasos ocasionais

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Lucidchart

via Lucidchart O Lucidchart é uma ferramenta popular de mapeamento mental com um comportamento sério, renunciando a elementos lúdicos, como adesivos e emojis, em favor de uma abordagem mais polida e profissional de mapeamento mental e visualização de dados. Essa metodologia sistemática é a melhor alternativa para os pensadores analíticos e para aqueles que preferem uma diagramação direta e sem complicações. Se essa for uma abordagem diferente da sua para a criação de mapas mentais, podemos indicar alguns Alternativas ao Lucidchart que podem se adequar ao projeto.

Embora os modelos e a biblioteca abrangente de elementos do Lucidchart permitam criar qualquer tipo de diagrama, ele se destaca mais quando usado por equipes de TI e de engenharia de software. É a plataforma ideal para documentar jornadas de usuários, negócios mapeamento de processos e configurações de rede, facilitando a organização perfeita dos fluxos de trabalho da sua equipe.

Melhores recursos do Lucidchart

Com o Lucidchart, você pode organizar uma biblioteca com seus elementos favoritos de mapas mentais e criar modelos personalizados com base em seus fluxogramas mais usados

Além dos modelos personalizados, o Lucidchart também oferece uma biblioteca de modelos integrada para criar mapas mentais de forma rápida e eficiente

A compatibilidade do Lucidchart com vários aplicativos é um recurso de destaque, sendo que as integrações com o Google Workspace são notavelmente fáceis. Você pode armazenar convenientemente seus diagramas de mapas mentais no Google Drive e incorporá-los em reuniões agendadas pelo Google Agenda

Limitações do Lucidchart

Alguns usuários relataram que, à medida que a complexidade dos diagramas de mapas mentais aumenta, o programa tende a ficar lento, o que torna difícil trabalhar em diagramas de rede complexos e outros diagramas de infraestrutura complexos

Se você prefere uma abordagem mais flexível e à mão livre para a diagramação de mapas mentais, talvez precise de mais do que o software gratuito do Lucidchart para satisfazer suas necessidades. Para isso, você precisaria adicionar o Lucidspark - o programa de quadro branco do Lucid - por um custo adicional, embora haja uma versão de avaliação gratuita disponível

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual: US$ 7,95/mês por usuário

US$ 7,95/mês por usuário Equipe: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Lucidchart avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 2.450 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.450 avaliações) Capterra: 4,5/5 (1.950+ avaliações)

3. Mindomo

via Visão geral O Mindomo é uma excelente alternativa ao Xmind, perfeito para gerenciar e apresentar os resultados de suas sessões de brainstorming.

Um recurso de destaque desse popular ferramenta para mapeamento mental é o modo de apresentação incorporado que permite transformar seu mapa mental em uma apresentação interativa que deixa o PowerPoint para trás. Essa funcionalidade, combinada com ícones, imagens, hiperlinks e recursos multimídia, permite que os usuários criem visões gerais dinâmicas e abrangentes de ideias e conceitos.

O Mindomo também oferece o Task Maps - uma combinação exclusiva de mapas mentais e gerenciamento de tarefas . Esse recurso permite converter suas ideias em tarefas acionáveis, atribuí-las a membros da equipe, definir datas de vencimento e acompanhar o progresso.

O Mindomo garante que o processo de brainstorming seja colaborativo e dinâmico, facilitando a implementação e a execução de estratégias pelas equipes.

Melhores recursos do Mindomo

Aproveite as principais funcionalidades de mapas mentais gratuitamente, com a opção de fazer upgrade para obter recursos avançados

Use o recurso Task Maps para traduzir ideias de brainstorming em tarefas concretas e acompanhar o progresso

Integração com ferramentas populares, como Google Drive, Dropbox e Microsoft Teams

Promova a colaboração da equipe com comentários, edição em tempo real e gerenciamento de tarefas

Simplifique suas sessões de brainstorming com recursos automatizados que reduzem a redundância

Tenha uma visão geral dos resultados do brainstorming e do progresso das tarefas com painéis personalizáveis

Use um dos muitos recursos integrados do Mindomomodelos de mapas mentais para dar o pontapé inicial em sua sessão de brainstorming

Aproveite as funcionalidades de IA da Mindomo para ajudar a resumir as sessões de mapeamento mental, gerar novas ideias e criar planos de ação

Limitações do Mindomo

A ampla gama de recursos de mapeamento mental do Mindomo pode ser esmagadora para novos usuários

As funcionalidades de IA não estão disponíveis no plano gratuito

Preços do Mindomo

Gratuito

Premium : uS$ 5,50/mês por usuário

: uS$ 5,50/mês por usuário Profissional: $13,50/mês por usuário

$13,50/mês por usuário Equipe: Com base no tamanho da equipe. Visite a página de preços da Mindomo para obter mais informações

Avaliações e resenhas do Mindomo:

G2 : 4.5/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 30 avaliações)

4. Diagramas.net

via Diagramas.net O Diagrams.net, agora conhecido como Draw.io, é uma excelente opção para quem aprecia o valor de um software de mapeamento mental gratuito e de código aberto. Ele oferece uma versão para desktop que proporciona uma camada adicional de segurança ao elaborar seus fluxogramas.

A versão on-line do Diagrams.net permite que você compartilhe seus fluxos de usuário ou diagramas com sua equipe e colabore com eles em tempo real. A função de compartilhamento é alimentada pelo Google Drive, o que a torna uma interface familiar para a maioria dos membros da equipe.

Melhores recursos do Diagrams.net

O Diagrams.net oferece três tipos de telas de diagramas, muitos elementos de arrastar e soltar e ferramentas de desenho à mão livre para criar diagramas sem esforço. Os elementos atendem a vários tipos de diagramas, incluindo organogramas, diagramas de rede e até plantas baixas

Depois de compartilhar o espaço de trabalho do diagrama, você pode visualizar os movimentos do cursor dos membros da equipe, permitir a edição coletiva e promover o trabalho colaborativo

Esta plataforma não armazena seus dados. Ela permite personalizar suas preferências de governança de dados e oferece até mesmo uma versão para desktop para controle total das suas informações

limitações do #### Diagrams.net

Alguns usuários acham difícil dimensionar os elementos para que correspondam ao tamanho da tela ou a um tamanho adequado para impressão

Muitos usuários acham que a interface do usuário parece um pouco desatualizada quando comparada a outras plataformas de diagramação

Preços do Diagrams.net

**Gratuito

Avaliações e críticas do Diagrams.net

G2: 4,4/5 (385+ avaliações)

4,4/5 (385+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

5. Miro

via Miro O Miro é uma plataforma amplamente utilizada, projetada para o gerenciamento de projetos com base em quadros brancos. Ela serve como uma arena onde todas as mentes criativas da sua equipe podem se unir para compartilhar suas ideias inovadoras.

O Miro foi projetado para simular a experiência de brainstorming em um quadro branco real, quer sua equipe esteja reunida em um escritório ou colaborando remotamente de vários locais.

Cada membro da equipe pode, metaforicamente, pegar um marcador para contribuir. Com recursos como notas digitais Post-It e uma função de desenho à mão, ele procura emular a experiência de uma sessão de brainstorming presencial.

É claro que o Miro não é para todo mundo. Se você estiver procurando uma ferramenta semelhante que seja mais adequada, confira nossas ideias sobre Alternativas ao Miro .

Melhores recursos do Miro

O Miro oferece suporte a ferramentas de colaboração em tempo real, permitindo que você e os membros da sua equipe adicionem comentários, notas e elementos, ou arrastem e soltem elementos existentes para reorganizar o diagrama instantaneamente

A biblioteca do Miro inclui formas, ícones, conectores e fluxogramas pré-construídos, simplificando o processo de diagramação, mesmo para ideias complexas

Quando seu processo estiver claramente definido, você poderá atribuir tarefas eitens de ação com base em seu fluxograma. O Miro se integra perfeitamente às ferramentas de gerenciamento de projetos da Atlassian, incluindo o Jira e o Confluence, bem como a outras ferramentas populares de gerenciamento de tarefas, como o ClickUp

Limitações do Miro

Alguns usuários relataram problemas com a importação de gráficos, especialmente com o dimensionamento incorreto quando os gráficos são importados

Embora o Miro ofereça uma versão gratuita, ela não possui muitos dos recursos de destaque da plataforma. Alguns usuários expressam insatisfação em pagar preços premium quando utilizam apenas um ou dois recursos avançados

Preços do Miro

Gratuito

Iniciante: US$ 8 por usuário por mês

US$ 8 por usuário por mês Empresarial: $16 por usuário por mês

$16 por usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Miro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (4.850+ avaliações)

4,8/5 (4.850+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.250 avaliações)

6. Avião livre

via Freeplane O Freeplane é um software de código aberto que se concentra na criação e no gerenciamento do conhecimento e no planejamento de projetos.

Essa ferramenta oferece opções avançadas de personalização, permitindo adicionar atributos, descrições e scripts aos seus mapas mentais para o planejamento detalhado de projetos. Seu recurso de destaque é ocultar e exibir ramificações, permitindo o gerenciamento eficaz de ideias durante as sessões de brainstorming.

melhores recursos do #### Freeplane

Seu uso é totalmente gratuito, o que o torna uma das melhores alternativas ao Xmind para equipes preocupadas com o orçamento

Use recursos avançados de mapeamento mental, como atributos de nó, scripts e estilos

Aproveite a filtragem e a ocultação de ramificações para se concentrar em aspectos específicos do seu projeto

Integrar-se a programas externos usando navegadores HTML, Java e Flash

Aproveite o suporte de uma comunidade de código aberto para a solução de problemas e o desenvolvimento de novos recursos

Limitações do Freeplane

Sem um sistema de nuvem embutido, o compartilhamento e a colaboração podem ser mais complicados

A interface do usuário pode parecer desatualizada em comparação com as plataformas mais novas

Preços do Freeplane

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Freeplane

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. GitMind

via GitMind O GitMind é um aplicativo gratuito ferramenta on-line gratuita para mapeamento mental e brainstorming que permite que você visualize facilmente ideias e processos complexos.

Ele oferece muitos modelos para iniciar seu processo de brainstorming, e sua interface amigável garante a criação rápida de mapas mentais detalhados e estruturados. O GitMind também oferece a capacidade de compartilhar mapas mentais, facilitando a colaboração.

Melhores recursos do GitMind

É uma plataforma gratuita que oferece uma infinidade de recursos de mapeamento mental

Use modelos integrados abrangentes para iniciar sua sessão de brainstorming

Colabore e compartilhe seus mapas mentais com sua equipe com facilidade

Use códigos de cores e outros recursos visuais para estruturar e organizar seus mapas mentais de forma eficaz

Limitações do GitMind

Alguns usuários observaram que essa ferramenta versátil pode se tornar lenta com diagramas mais complexos

Não possui um modo off-line, o que a torna dependente de uma conexão com a Internet

Preços do GitMind

Básico: gratuito

Mensal: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Anual: $4,08/mês por usuário

$4,08/mês por usuário Três anos: $2,19/mês por usuário

GitMind avaliações e comentários

G2 : 4.8/5 (3+ avaliações)

: 4.8/5 (3+ avaliações) Capterra: 4.6/5 (9+ avaliações)

8. Coggle

via Coggle O Coggle é uma excelente ferramenta para criar e compartilhar mapas mentais e fluxogramas. Ele enfatiza a facilidade de uso com uma interface simples e ferramentas de colaboração em tempo real.

Essa ferramenta de mapa mental e brainstorming permite que você crie ramificações e loops para demonstrar o fluxo de ideias e processos. A integração do Coggle com o Google Drive libera o gerenciamento de arquivos e a colaboração em equipe.

Melhores recursos do Coggle

Use a interface simples e intuitiva para criar mapas mentais e fluxogramas rapidamente

Colabore com sua equipe em tempo real e veja as alterações à medida que elas acontecem

Integre-se ao Google Drive para facilitar o gerenciamento e o compartilhamento de arquivos

Crie loops e ramificações em seus diagramas para representar ideias e processos complexos de forma eficaz

Limitações do Coggle

A versão gratuita é um pouco limitada, com apenas recursos básicos disponíveis

Alguns usuários observaram que a interface, embora simples, não tem opções avançadas de formatação

Preços do Coggle

Gratuito para sempre

Abrilhante : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Organização: $8/mês por usuário

Coggle classificações e comentários

G2 : 4.8/5 (6+ avaliações)

: 4.8/5 (6+ avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

9. Mindjet

via Mindjet O Mindjet, agora conhecido como MindManager, é uma ferramenta versátil de mapeamento mental para visualizar informações, organizar projetos e gerenciar tarefas.

O recurso de destaque é a conversão de seus mapas mentais em apresentações dinâmicas, painéis interativos ou planos de projeto. O MindManager também se integra a aplicativos populares como Microsoft Teams, SharePoint e Outlook, aumentando a produtividade e os esforços de comunicação.

Melhores recursos do Mindjet

Transforme seus mapas conceituais e mapas mentais em painéis interativos, apresentações dinâmicas ou planos de projeto detalhados

Aproveite a integração com o Microsoft Teams, o SharePoint e o Outlook para aumentar a produtividade

Use o recurso de gráfico de Gantt para ter uma visão geral decronogramas de projetos e do progresso

Desfrute de uma variedade de modelos e estruturas pré-construídos para um brainstorming mais rápido e eficiente

Limitações do Mindjet

O Mindjet é uma das opções mais caras no mercado de ferramentas de brainstorming, o que pode torná-lo menos atraente para empresas ou equipes menores

Alguns usuários acham que o software tem uma curva de aprendizado acentuada devido à sua ampla variedade de recursos

Preços do Mindjet

Essenciais : uS$ 9/ano

: uS$ 9/ano Profissional : $179/ano

: $179/ano Enterprise: Entre em contato com a Mindjet para obter preços

Avaliações e resenhas do Mindjet

G2 : 4.5/5 (mais de 180 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 60 avaliações)

10. SimpleMind

via SimpleMind O SimpleMind é uma ferramenta intuitiva de mapeamento mental que suporta sincronização multiplataforma, o que significa que você pode acessar seus mapas mentais em qualquer dispositivo.

A ferramenta oferece uma série de opções de personalização, como adicionar arquivos de mídia aos mapas mentais ou alterar layouts e estilos para melhorar a visualização. O SimpleMind leva o brainstorming para o próximo nível, fornecendo ferramentas que promovem a criatividade e a flexibilidade.

Melhores recursos do SimpleMind

Use a sincronização multiplataforma para acessar seus mapas mentais em qualquer lugar, a qualquer momento

Personalize seus mapas mentais adicionando arquivos de mídia ou alterando estilos e layouts

Crie mapas mentais ilimitados e coloque elementos em qualquer lugar da página, não apenas conectados a uma ideia principal

Compartilhe seus mapas mentais por vários meios, incluindo Dropbox, Google Drive e e-mail

Limitações do SimpleMind

A versão gratuita é bastante básica, com a maioria dos recursos bloqueados nas versões premium

Alguns usuários notaram que a interface do usuário é menos intuitiva do que outras ferramentas de mapeamento mental

Preços do SimpleMind

Gratuito

Personalizado: Entre em contato com o SimpleMind para obter preços

Avaliações e resenhas do SimpleMind

G2 : 4.8/5 (6+ avaliações)

: 4.8/5 (6+ avaliações) Capterra: 5/5 (4+ avaliações)

Mergulhando mais fundo com os recursos inovadores de mapas mentais do ClickUp

Agora que você já sabe o que essas alternativas incríveis podem oferecer, é hora de se aprofundar e iniciar sua jornada rumo à produtividade ideal. O ClickUp não é apenas uma alternativa fantástica ao Xmind, mas também hospeda ferramentas poderosas, como recursos de quadro branco e de mapas mentais.

Se estiver procurando uma ferramenta que possa transformar as sessões de brainstorming, o planejamento de projetos ou até mesmo as tarefas do dia a dia, recomendamos explorar Mapas mentais do ClickUp . Libere o poder do planejamento visual e dê vida às suas ideias de forma organizada e intuitiva.

Como alternativa, se estiver procurando uma plataforma mais interativa e colaborativa para brainstorming em equipe, confira Quadros brancos do ClickUp . Essas telas digitais possibilitam a colaboração em tempo real, permitindo que a sua equipe idealize, planeje e crie estratégias sem problemas, independentemente do local.

Cada ferramenta mencionada aqui tem pontos fortes exclusivos; sua escolha depende, em última análise, de suas necessidades e preferências. Mas por que se limitar? Vá em frente e explore os recursos dinâmicos do ClickUp. Você está a apenas um passo de revolucionar sua maneira de trabalhar!