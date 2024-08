10 melhores ferramentas de IA para designers 2024

Sejamos francos: como designer gráfico, quando alguém lhe pergunta qual é a sua parte favorita do trabalho, é improvável que você diga remoção de fundo ou formatação de texto. 😅

Felizmente, você não precisa mais se limitar a essas tarefas rotineiras. O mundo atual, capacitado por IA, gerou muitas ferramentas de IA para designers. Além de simplificar as tarefas para projetos criativos ou de marketing, essas ferramentas podem inspirá-lo com sugestões impressionantes quando você estiver preso em uma rotina de design.

Selecionamos 10 ferramentas profissionais de software de design com IA para você. Abordaremos seus recursos, preços, limitações e análises e escolheremos a que mais lhe agrada!

O que são ferramentas de IA para designers?

As ferramentas de design com IA são aplicativos de software que aproveitam o poder da inteligência artificial para auxiliar as equipes de design. 🎨

Essas ferramentas automatizam tarefas repetitivas ou manuais, como a remoção de planos de fundo e o redimensionamento de imagens, dando a você liberdade e tempo para se concentrar em trabalhos mais inovadores. Elas também geram imagens totalmente novas conteúdo com base em solicitações usando o processamento de linguagem natural (NLP).

Notavelmente, Ferramentas de IA para designers aprendem com as interações e o feedback do usuário. Com o tempo, elas se adaptam para fornecer sugestões ou conteúdo cada vez mais precisos e personalizados.

Mais importante ainda, essas ferramentas ajudam a estruturar seu processo de design e a explorar novas abordagens para dar suporte a nichos de negócios, como marketing e desenvolvimento de produtos.

Como as equipes de design usam a IA

As ferramentas de IA auxiliam os designers em todos os estágios do design, desde a conceituação até o refinamento. Elas também atendem a diferentes especializações, como gráfico, produto e web designing .

Aqui estão seis exemplos para ilustrar os casos de uso comuns de ferramentas de IA para designers:

Automação: Fazer parte do trabalho pesado para você, como garantir a consistência do estilo Geração de conteúdo: Ter novas ideias, comomídia social postagens e marketingconteúdo para sites3. Pesquisa de mercado: Coleta de dados de usuários em todas as plataformas para entender suas preferências estéticas Otimização: Sugerir melhorias para elementos como layout e tipografia Teste A/B: Análise da resposta do usuário a diferentes variações de design **Produtividade: Simplificação do processo deplanejamento e execução do projeto processo

10 ferramentas de design gráfico com IA de 2024

Vasculhamos o mercado em busca de soluções que possam elevar suas criações, otimizar seus processos de design e tornar seu trabalho mais agradável em geral. 🤗

Independentemente de sua especialização em design, as melhores ferramentas de design com IA irão melhorar significativamente a qualidade e a quantidade de seu trabalho. Esta lista não é de forma alguma abrangente, mas cobre vários cantos do cenário de design.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma solução versátil de gerenciamento de projetos com recursos espetaculares para colaboração criativa e técnica entre equipes de design . O lançamento de Cérebro ClickUp foi um divisor de águas absoluto, pois funciona como um assistente de trabalho confiável com tecnologia de IA, independentemente de seu departamento, função ou nível de habilidade.

O assistente de IA pode apoiar todo o seu processo criativo e fluxos de trabalho - conceitualizar ideias, estruturas de design, conteúdo de marketing e processos em qualquer lugar. Ele também gera briefs criativos, personas e jornadas de usuários, esboços de apresentações, estratégias de campanhas de marketing e slogans.

O ClickUp Brain funciona em seu espaço de trabalho ClickUp para aumentar a eficiência e a colaboração. Faça brainstorming de projetos em tempo real com seus colegas de equipe usando Quadros brancos do ClickUp e use o Comentários atribuídos recurso para delegar tarefas a você ou a seus colaboradores.

Usando o AI Writer for Work do ClickUp Brain para criar um briefing de projeto

Não consegue acompanhar aqueles tópicos de comentários com quilômetros de extensão? Use o poder de IA do ClickUp Brain para resumi-los ou extrair diretamente itens de ação.

Você também pode explorar o Recurso de verificação para priorizar as solicitações dos clientes e fornecer feedback sobre imagens, vídeos e outros modelos de design.

Com mais de 15 visualizações para monitorar seu fluxo de trabalho de design, vários modelos e automação de tarefas, o ClickUp é um aliado confiável para equipes de criação de todos os setores.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Nem todas as exibições estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

A central de notificações pode ficar sobrecarregada se você não personalizar as preferências nas configurações

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês por membro do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. DreamStudio

Via: DreamStudio De propriedade da gigante do setor Stability AI, o DreamStudio (anteriormente Stable Diffusion) é uma ferramenta de design de IA que ajuda a criar trabalhos artísticos de alta qualidade para qualquer finalidade, desde ilustrações até imagens fotorrealistas. 🖼️

Digite seu prompt ou carregue uma foto e, em seguida, selecione o estilo e o tamanho desejados. O DreamStudio começará a trabalhar imediatamente, gerando diversas variações de sua visão. A ferramenta memoriza seu histórico para que você possa acompanhar todas as suas criações e revisitá-las posteriormente.

Se você precisar fazer alterações em uma imagem, recorra ao editor. É um espaço de trabalho infinito com camadas, que permite adicionar, remover e modificar elementos individuais de sua obra-prima. Você também pode melhorar a resolução de suas imagens em segundos!

melhores recursos do #### DreamStudio

Várias predefinições de estilo

Editor com espaço de trabalho e camadas infinitos

Ajuste da resolução da imagem

Versão de código aberto-StableStudio

Integração de API

Limitações do DreamStudio

Não há predefinições de paleta de cores

Os prompts escritos antes do registro são perdidos

Preços do DreamStudio

uS$ 10 por 1.000 créditos (~5.000 imagens)

Avaliações e resenhas do DreamStudio

Product Hunt : 4.7/5 (20+ avaliações)

: 4.7/5 (20+ avaliações) G2: 4,3/5 (2 avaliações)

3. Jornada intermediária

Via: Viagem intermediária Se você está familiarizado com o uso de ferramentas de inteligência artificial, deve ter ouvido falar de Midjourney . Graças à sua forte estética padrão para criações, ele é um dos mais conhecidos Geradores de imagens de IA hoje. Você pode criar obras de arte refinadas em minutos com um comando de texto curto no Discord.

O inovador bot da ferramenta apresenta quatro variações de imagem. Use cada uma delas para gerar novas variações ou selecione uma imagem e edite-a. No momento, as opções de imagem incluem diminuir o zoom e reposicionar a composição com setas. Todas as imagens são geradas no tamanho máximo graças à atualização mais recente.

Se você tiver dificuldades, peça ajuda ao bot do Midjourney usando comandos simples. Você pode solicitar dicas gerais ou fazer perguntas específicas. 💬

Melhores recursos do Midjourney

Quatro variações de imagem

Gera imagens no tamanho máximo

Ferramentas de redução de zoom e reposicionamento

Bot do Midjourney para assistência e dicas

Parâmetros e comandos explicados em um guia

Galeria de favoritos

Limitações do Midjourney

Não há avaliação gratuita

Os recursos de edição podem ser aprimorados

Disponível apenas pelo Discord

Preços do Midjourney

Básico : uS$ 8/mês*

: uS$ 8/mês* Standard : uS$ 24/mês

: uS$ 24/mês Pro : $46/mês

: $46/mês Mega: uS$ 96/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Midjourney classificações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 70 avaliações) Product Hunt: 4.5/5 (mais de 15 avaliações)

4. Adobe Sensei

Via: Adobe Sensei O Adobe Sensei é uma joia escondida quando se trata de tecnologia de aprendizado de máquina. Ele existe desde 2016 e é amplamente utilizado no ecossistema da Adobe. Você o encontrará integrado ao Creative Cloud Suite e a muitos dos aplicativos e serviços de marketing e análise da Adobe.

As ferramentas de IA do Sensei foram treinadas em um suprimento de imagens de estoque da Adobe, produtos com licença aberta e conteúdo de domínio público com licenças expiradas. Basta usar o comando Generate para acessar imagens adequadas à sua finalidade. Ele pode identificar os conceitos profundos e até mesmo emocionais de uma imagem por meio de elementos como a paleta de cores e os detalhes do plano de fundo.

A plataforma identifica e marca automaticamente as imagens, o que é ideal para profissionais de marketing e designers que lidam com várias fotos diariamente.

Melhores recursos do Adobe Sensei

Otimize e personalize os ativos de marketing

Preenchimento com reconhecimento de conteúdo para remover objetos indesejados de imagens e vídeos

Auto-Reframe para otimizar vídeos para diferentes canais

Animação automática com detecção de rosto e movimento

Otimização de vídeo e som

Integração com a Adobe Experience Cloud

Limitações do Adobe Sensei

Não é uma ferramenta autônoma em comparação com outros softwares abrangentes de design gráfico

Beneficia principalmente os usuários da Adobe

Preços do Adobe Sensei

Integrado ao portfólio de produtos da Adobe Experience Cloud

Avaliações e resenhas do Adobe Sensei

Não há classificações autônomas disponíveis

5. Canva

Via: Canva No mundo do design, poucos nomes ressoam tanto quanto o Canva. É uma plataforma de design gratuita conhecida por sua interface fácil de usar, o que é ainda mais verdadeiro agora que ela conta com um gerador de texto para imagem! 🙌

Crie um belo conteúdo visual na plataforma em minutos, inserindo instruções de texto simples e escolhendo um estilo. Com o Image Enhancer e outras ferramentas de design gráfico de IA, você pode ajustar sua criação com perfeição:

Melhorar a resolução

Corrigir o foco, a iluminação e a saturação

Remoção de planos de fundo

Remoção, adição e ajuste de objetos (com o Magic Edit ou o Magic Eraser)

Melhorar o envolvimento da imagem com texto e animações ou adicionar adesivos, ícones e outros gráficos da coleção disponível. Confie no gerador de texto e no planejador de conteúdo do Canva para coordenar e programar seus projetos de design e marketing .

Melhores recursos do Canva

Estilos predefinidos

Várias ferramentas de edição

Escrita mágicagerador de texto* Interface intuitiva

Kits de marca para criar paletas de cores personalizadas

Em tempo realcolaboração em designs Limitações do Canva

Pode não oferecer o nível de personalização que os designers profissionais esperam

O removedor de fundo poderia ser aprimorado

Certos recursos (como Magic Eraser e Content Planner) não estão disponíveis para uso gratuito

Preços do Canva

Texto para imagem:

Free : até 50 consultas vitalícias

: até 50 consultas vitalícias Pro : até 500 consultas/mês

: até 500 consultas/mês Teams: até 500 consultas/mês

Magic Write:

Gratuito : até 25 consultas

: até 25 consultas **Pro: até 250 consultas/mês

Teams:até 250 consultas/mês

Canva ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 11.000 avaliações)

Saiba mais sobre o_ **Melhores CRMs para designers gráficos !

6. Mokker

Via: Mokker A remoção do plano de fundo é uma tarefa que muitos designers temem, mas é inevitável se você pretende criar uma página de comércio eletrônico com aparência confiável. É aí que entra o Mokker. Trata-se de uma ferramenta de IA que substitui o plano de fundo das imagens de produtos, ajudando você a criar visuais profissionais e comercializáveis.

A Mokker é a ferramenta mais simples que existe. Basta carregar uma imagem de seu produto e selecionar um entre centenas de modelos de plano de fundo. A ferramenta produzirá instantaneamente imagens de alta resolução e prontas para impressão. Você pode adicionar vários adereços fotográficos para embelezar o resultado final.

melhores recursos do #### Mokker

Removedor de fundo simples paramarketing de produtos* mais de 100 modelos de plano de fundo

Adereços para fotos

Imagens de alta qualidade

API para integração

Limitações do Mokker

A experiência de integração poderia ser otimizada

Pode gerar resultados imprevisíveis quando confrontado com itens complexos (como cabelo)

Preços da Mokker

Gratuito : 40 fotos + 12 fotos/mês

: 40 fotos + 12 fotos/mês Inicial : $13/mês*

: $13/mês* Equipe : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Organização: uS$ 83,25/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Mokker ratings and reviews

Product Hunt: 4.4/5 (8+ avaliações)

7. IA do Galileu

Via: IA do Galileu Lançado em 2022, o Galileo AI revolucionou a forma como os designs de interface do usuário são criados. Seu gerador de design de interface do usuário é treinado em milhares de designs excepcionais para oferecer layouts e ilustrações de alta fidelidade para várias plataformas.

O uso da ferramenta é simples; você só precisa de uma descrição de texto. O Galileo AI gerará um design de interface de ponta a ponta, incluindo ícones e cópias sob medida! Use pequenos ajustes para superar os tediosos padrões de interface do usuário e fazer com que seu design se destaque.

Melhores recursos do Galileo AI

Gera designs de IU de alta fidelidade

Fácil de usar

Inclui conteúdo e ilustrações e imagens geradas por IA

Limitações de IA do Galileo

Ainda não foi totalmente liberado para o público (é necessário solicitar acesso antecipado)

Preços da IA do Galileo

Informações sobre preços não disponíveis

Avaliações e resenhas do Galileo AI

Ainda não há classificações determináveis

8. DALL-E 2 por Open AI

Via: DALL-E 2 Quando o DALL-E foi lançado em 2021, ele tomou o mundo de assalto com sua capacidade de gerar imagens impressionantes a partir da linguagem natural. Cerca de um ano depois, a OpenAI nos agraciou com a versão atualizada dessa ferramenta, o DALL-E 2. Em comparação com a primeira edição, ela produz imagens mais precisas e realistas com resolução 4 vezes maior.

Além de combinar estilos e conceitos para criar imagens geradas por IA, essa ferramenta permite que você explore variações. O editor do DALL-E 2 oferece o Inpainting para adicionar e remover elementos com base em avisos adicionais, para que você possa considerar sombras, texturas e reflexos. O Outpainting permite diminuir o zoom para expandir a composição da imagem.

Melhores recursos do DALL-E 2 da Open AI

Criação de imagens de alta qualidade

Várias ferramentas de edição

Atualizações frequentes

Protege contra a criação de conteúdo explícito ou violento

limitações do #### DALL-E 2 by Open AI

A avaliação gratuita não está mais disponível

Pode ignorar avisos mais longos

Preços do DALL-E 2 da Open AI

uS$ 15 por 115 créditos

DALL-E 2 by Open AI avaliações e resenhas

G2 : 3.8/5 (mais de 20 avaliações)

: 3.8/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 5/5 (menos de 5 avaliações)

9. Khroma

Via: Khroma A cor é um elemento psicológico do design e pode influenciar o processo de tomada de decisão dos usuários. Mas escolher o conjunto certo de tons pode ser muito confuso. Recorra à Khroma para restringir a paleta perfeita com sua ferramenta de cores com IA!

Como gerador de paletas de cores personalizadas, o Khroma é uma ferramenta de design gráfico com IA indispensável. Ele foi treinado em milhares de paletas criadas por humanos para produzir combinações de cores que funcionam.

Além disso, você pode treinar a rede neural selecionando as cores que mais lhe agradam. Os resultados são paletas bonitas e personalizadas, que você pode visualizar como gradientes, tipografia ou imagens personalizadas.

Salve suas favoritas para usar mais tarde, juntamente com seus nomes, códigos hexadecimais e classificações de acessibilidade WCAG. Está procurando algo específico? Filtre o gerador por fatores como matiz, tonalidade e cor.

melhores recursos do #### Khroma

Gerador de paleta de cores com IA

Algoritmo treinável

Exibir cores como paletas, gradientes, tipografia ou imagens

Salvar os favoritos para uso posterior

Filtros geradores práticos

Limitações do Khroma

Ainda não há função de download/exportação

Preços da Khroma

Grátis

Avaliações e resenhas da Khroma

Product Hunt: 4.3/5 (15+ avaliações)

10. Jasper.ai

Via: Jasper.ai Todo artista teme um vilão comum: o bloqueio criativo. Felizmente, vivemos em uma época em que as ferramentas de IA, como o Jasper, salvam o dia de designers, profissionais de marketing e escritores em uma situação difícil, ajudando-os a criar um conteúdo excelente por meio de prompts.

A plataforma é um gerador de arte e redator de IA para projetos multiuso. Para gerar designs gráficos, tudo o que você precisa fazer é:

Iniciar o gerador Escrever um prompt Selecione um estilo, como Anime ou Pintura a óleo Gerar o conteúdo livre de direitos autorais

O Jasper cria quatro imagens de cada vez. Seu filtro de conteúdo garante que as criações sensíveis ou inseguras sejam excluídas dos resultados.

Melhores recursos do Jasper.ai

Mecanismo de IA treinável que aprende seu estilo preferido

Funciona em mais de 30 idiomas

Protocolos de segurança e privacidade de alto nível

Teste gratuito disponível

Limitações do Jasper.ai

Tutoriais sobre o uso de alguns recursos seriam úteis

Não é possível proteger os direitos autorais das imagens geradas

Preços do Jasper.ai

Criador : uS$ 39/mês*

: uS$ 39/mês* Equipes : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Negócios: Entre em contato com as vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Jasper.ai avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações)

Crie sem parar com as ferramentas de IA do ClickUp

Seja você um designer ou apenas um mero mortal que precisa de um design rápido, nossas ferramentas de IA listadas podem tornar sua jornada criativa mais tranquila. Aproveite o potencial delas para acessar designs maravilhosos para uso pessoal ou comercial. 🤖

Muitas ferramentas, como o ClickUp, podem gerar conteúdo para diversos casos de uso, apoiar suas iniciativas de marketing e melhorar seu ROI .

Então, o que está esperando? Abrace o futuro da criatividade com um de seus ajudantes de IA favoritos!