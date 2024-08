10 melhores ferramentas de software de diagrama UML em 2024 (gratuitas e pagas)

Os diagramas UML podem fazer maravilhas quando se trata de um projeto complexo, como design de sistemas ou análise de processos de negócios. ✨

Eles servem como planos universais para projetos, informando todos os colaboradores sobre o que precisa ser construído, como deve funcionar e como os diferentes componentes interagem. Ao visualizar vários aspectos de sistemas e processos, essas ferramentas promovem a colaboração e reduzem o risco de erros, garantindo o sucesso dos resultados do projeto.

Em vista disso, discutiremos 10 dos nossos softwares de diagrama UML favoritos da atualidade.

Detalharemos seus principais recursos, modelos de preços, limitações e avaliações de usuários para ajudá-lo a encontrar a melhor ferramenta para seu fluxo de trabalho.

O que você deve procurar em um software de diagrama UML?

Os diagramas de linguagem de modelagem unificada (UML) são fluxos de trabalho personalizáveis que você pode criar e recriar para melhorar o trabalho. Considere os cinco recursos a seguir ao escolher sua próxima ferramenta de diagrama UML:

Padronização:Um software de diagrama UML adequado deve seguir os padrões do setor Versatilidade: Deve ser compatível com vários tipos de diagramas UML, como classe, objeto e sequência Personalização: Deve permitir que você personalize os diagramas de acordo com suas preferências e adicione sua marca Facilidade de uso: Escolha o software que seja intuitivo e permita criar e editar diagramas UML com eficiência Compatibilidade: Verifique se o software permite importar e exportar arquivos em formatos compatíveis e se integra aoseu fluxo de trabalho6. Acessibilidade: Se você planeja trabalhar com diagramas UML em qualquer lugar, certifique-se de que o software escolhido permita o acesso tanto na Web quanto em dispositivos móveis

As 10 melhores ferramentas UML e software de diagramas para usar em 2024

Essas 10 ferramentas UML úteis o ajudarão a concretizar qualquer ideia em pouco tempo por meio de diagramas UML complexos. Embora a maioria seja paga, algumas oferecem versões de teste gratuitas para novos usuários, permitindo que você as veja em ação antes de se comprometer.

Confira nossas principais ferramentas de diagramação UML e determine quais valem seu tempo e dinheiro 💸

No ClickUp, você pode desenhar mapas mentais, fluxogramas ou diagramas UML com facilidade e confiança

O ClickUp é um programa versátil ferramenta de gerenciamento de projetos que pode ajudá-lo a planejar qualquer coisa, desde uma simples festa de pizza até um pouso na lua. 🌙

Ele apresenta uma impressionante coleção de recursos e modos de visualização, também conhecidos como "Views" Esses esboços permitem que você aborde aspectos específicos de um projeto a partir de várias perspectivas. Alguns deles são o Mind Map e o Quadros brancos ClickUp para brainstorming e diagramação, Gantt e Calendar View para agendamento e Form View para coleta de dados.

Quando se trata de diagramas UML, o ClickUp não decepciona. A criação de diagramas é simples e intuitiva com Mapas mentais do ClickUp . Adicione e personalize nós com um clique ou reorganize-os arrastando e soltando. Colabore com a sua equipe em tempo real e insira imagens, vídeos, desenhos, documentos, cartões de sites ou qualquer outra mídia para transmitir seu ponto de vista.

Você pode escolher entre dois modos diferentes de mapa mental:

Baseado em nós: Puramente visual; os nós são formas e representam ideias Baseado em tarefas: Interativo; os nós são tarefas, e você pode gerenciá-las em outras visualizações

Outra vantagem que o ClickUp oferece é uma ampla seleção de modelos de diagramas UML. A ferramenta oferece diagramas UML profissionais por meio de espaços de trabalho e listas predefinidos, como o Modelo de diagrama de classes UML do ClickUp .

Melhores recursos do ClickUp

Ampla variedade de recursos, visualizações e modelos

Visualização intuitiva do mapa mental

Funcionalidade de arrastar e soltar

Diagramas baseados em nós ou tarefas

Capacidade de adicionar imagens, vídeos, documentos e outras mídias

Colaboração em equipe em tempo real

Integra-se a mais de 1.000 aplicativos

Disponível em dispositivos móveis e na Web

Limitações do ClickUp

Pode ser complicado para novos usuários que nunca usaram uma ferramenta de PM antes

A versão móvel oferece funcionalidade limitada em comparação com a versão web

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Gleek.io

Via: Gleek.io Se você é um desenvolvedor de software que adota o teclado como uma extensão de suas mãos, o Gleek.io é ideal para você! ⌨️

É uma ferramenta que transforma texto em diagramas usando sua própria sintaxe exclusiva. Ela permite que você crie diagramas UML simples e eficazes sem muito esforço. Você pode usar apenas o teclado, pois o Gleek faz a maior parte do trabalho manual para você.

Você só precisa escrever as descrições dos nós e, no final, especificar as relações entre eles usando comandos predefinidos. O Gleek organizará automaticamente os nós com base em suas instruções.

Além disso, a ferramenta permite que você colabore ao vivo com outras pessoas, controle versões e use modelos para começar rapidamente.

Melhores recursos do Gleek.io

Ferramenta simples de texto para diagrama

Não precisa de mouse

Criação automática de diagramas com base em suas descrições

Colaboração em tempo real

Controle de versão

Modelos com formas UML específicas para criação mais rápida

Integração gratuita com o Confluence e o Azure DevOps

Limitações do Gleek.io

Não há aplicativo móvel

Poucas opções de integração

O plano gratuito vem com apenas cinco diagramas, 40 objetos e exportação PNG

Preços do Gleek.io

Gratuito

Mensal Premium : uS$ 9,95/mês

: uS$ 9,95/mês Premium Anual : uS$ 83,40/ano

: uS$ 83,40/ano Equipe (mais de 10 usuários): Personalizado

(mais de 10 usuários): Personalizado Student: Personalizado (50% de desconto para estudantes e professores)

Gleek.io avaliações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Astah

Via: Astah O Astah é um software de modelagem composto por quatro ferramentas para uso pessoal, em equipe e acadêmico:

Profissional: Ferramenta completa de design de software UML: UML simples eferramenta de mapeamento mental3. SysML: Ferramenta de modelagem simples para engenheiros de sistemas **Segurança do sistema: Ferramenta MBSE para engenheiros de segurança

A ferramenta UML da Astah é leve e fácil de usar. Ela oferece várias funções para ajudá-lo na criação de diagramas UML. Entre elas estão a criação automática de diagramas de classes, a personalização de teclas de atalho e a fusão de arquivos de projeto. Com vários complementos e opções de integração, você pode adaptar facilmente a ferramenta às suas preferências.

Outro motivo para considerar o Astah UML é o recurso de geração de código e engenharia reversa. Você pode escrever automaticamente o código a partir de um modelo existente ou criar modelos a partir do código (em Java, C# e C++).

Melhores recursos do Astah UML

Fácil de usar e criar diagramas UML profissionais

Vários recursos específicos de UML

Geração de código e engenharia reversa

Ampla biblioteca de plug-ins

Integração com Confluence, yUML e Freemind ou Via: API

Conteúdo de aprendizado on-line

Muitas opções de exportação

Limitações do Astah UML

A inserção de informações no diagrama poderia ser mais simplificada

Alguns usuários acham difícil o gerenciamento de licenças

Não há versão móvel

Preços do Astah UML

Individual : uS$ 5,99/mês

: uS$ 5,99/mês Equipe :

Licença flutuante: US$ 1.110/ano (para 10 usuários) Licença organizacional: US$ 790/ano (para 10 usuários)

:

Astah UML ratings and reviews

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.4/5 (sete avaliações)

4. Criamente

Via: Com criatividade Como o próprio nome sugere, o Creately é uma ferramenta que permite que você libere sua criatividade, mesmo com itens mundanos como diagramas UML! 🎨

Com seus recursos abrangentes de diagramação e design, ele revoluciona a colaboração visual. Com zero habilidades de codificação, você pode criar qualquer coisa, desde diagramas UML, diagramas de classe, diagramas de sequência e fluxogramas para fluxos BPMN e mapas de processos .

Comece com uma tela infinita e visualize qualquer sistema ou atividade usando a funcionalidade de arrastar e soltar. Para economizar tempo, comece com um dos vários modelos.

O Creately também tornou a colaboração em diagramas realista e sem soluços. Ele oferece suporte a vários cursores, sincronização de visualização ultrarrápida e bate-papo por vídeo no aplicativo.

Assim como o ClickUp, o Creately oferece recursos mais gerais ferramentas de gerenciamento de projetos para ajudá-lo a lidar com o trabalho - ele serve como Wiki do seu projeto. Use-o para definir fluxos de trabalho, regras, acesso baseado em funções e alinhar dados em todos os elementos do projeto.

Melhores recursos do Creately

Recursos abrangentes de diagramação

Colaboração em equipe rápida e realista com recursos de arrastar e soltar

Sincronização de visualização e bate-papo por vídeo

Muitas opções de modelos de diagramas UML e de sequência

Integração com o Drive, Slack, Confluence e Teams

Versão móvel disponível para equipes de desenvolvimento de software em trânsito

Limitações do Creately

Alguns usuários relataram latência com recursos específicos

Problemas de formatação de texto

Preços do Creately

Gratuito

Inicial : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Empresarial : $89/mês (usuários ilimitados)

: $89/mês (usuários ilimitados) Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Creately avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

5. SmartDraw

Via: SmartDraw O SmartDraw é uma ferramenta de diagramação que se anuncia como uma alternativa econômica ao Visio. Ele permite criar mais de 70 tipos de diagramas, todos com modelos para uma configuração mais rápida.

O próprio processo de criação de diagramas é intuitivo, graças ao motor de formatação inteligente. Você pode adicionar, remover ou reposicionar formas como quiser, sabendo que o restante do diagrama se adaptará automaticamente à nova disposição.

Você pode ter certeza de que seu diagrama terá uma aparência profissional por meio de espaçamento, alinhamento e esquemas de cores automáticos. 👔

A ferramenta oferece suporte ao trabalho colaborativo - você e sua equipe podem compartilhar arquivos e adicionar comentários, notas e hiperlinks a qualquer forma.

Com as extensões incorporadas, o SmartDraw criará diagramas para você a partir de qualquer fonte de dados que você fornecer. Como o Gleek.io, ele permite que você gere diagramas com base no código existente do seu GitHub ou repositório local.

Melhores recursos do SmartDraw

Mais de 70 diagramastipos de modelos de diagramas de contexto até UML

Mecanismo de formatação inteligente

Extensões para criação automática de diagramas

Ferramentas de colaboração, como compartilhamento, anotações e comentários com recursos de arrastar e soltar

Integração nativa com mais de 10 programas e suítes populares

Limitações do SmartDraw

Não está disponível em dispositivos móveis

Não há edição colaborativa em tempo real

Demora um pouco para se acostumar

Preços do SmartDraw

Individual : uS$ 9,95/mês

: uS$ 9,95/mês Equipe : uS$ 8,25/mês por usuário (mínimo de três)

: uS$ 8,25/mês por usuário (mínimo de três) Site: $2,995

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

SmartDraw avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 100 avaliações)

6. Miro

Via: Miro Seja trabalhando sozinho ou com um equipe remota de 10 pessoas, o Miro o ajuda a criar diagramas impressionantes para visualizar seus fluxos de trabalho e promover a colaboração e a comunicação

A interface amigável do Miro torna a diagramação tão fácil quanto uma torta para todos. 🥧

Comece reunindo todos os dados em um único quadro. Crie o diagrama do zero usando mais de 2.000 opções de formas ou comece com um dos muitos modelos e comece a construir com as funções de arrastar e soltar.

Com a ajuda do Miro AI, você pode gerar um diagrama UML em segundos a partir de qualquer prompt de texto. Você também pode transformar o código em um diagrama UML graças aos aplicativos Mermaid e PlantUML do Miro.

Além da diagramação, o Miro oferece muitas outras funcionalidades, incluindo workshops colaborativos virtuais, planejamento estratégico e eventos Scrum para equipes ágeis .

Melhores recursos do Miro

Ferramenta de diagramação fácil de usar

Modelos de diagramas prontos para uso

Mais de 2.000 formas

Geração automática de diagramas a partir de texto ou código

Mais de 100 opções de integração

Tem uma versão móvel para colegas de equipe de desenvolvimento de software em trânsito

Limitações do Miro

A ampla gama de recursos pode ser intimidadora no início

Acesso off-line limitado

Alguns usuários consideram os materiais de treinamento insuficientes

Preços do Miro

**Gratuito

Inicial : uS$ 8/mês por membro

: uS$ 8/mês por membro Negócios : $16/mês por membro

: $16/mês por membro Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Miro ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

7. Microsoft Visio

Via: Visio Das mentes da Microsoft vem o Visio, uma ferramenta simples, mas robusta, para a criação de diagramas e fluxogramas.

Se você está acostumado a trabalhar no Office 365, o Microsoft Visio fará com que você se sinta em casa. Não apenas a experiência do usuário será familiar para você, mas também é possível integrá-lo a muitos outros programas do Office que você usa.

O Visio oferece dezenas de modelos pré-criados, estênceis e milhares de formas personalizáveis. Seus diagramas são limpos e facilmente compreensíveis.

Ele também é um dos poucos aplicativos de diagramação com recursos de acessibilidade. Com o Narrador, o Verificador de Acessibilidade e o modo de alto contraste, essa ferramenta foi projetada tendo em mente a inclusão.

No que diz respeito à colaboração, você pode editar o diagrama UML em tempo real, compartilhá-lo com sua equipe e convidar outras pessoas a darem suas opiniões nos comentários. 💬

Melhores recursos do Visio

Diagramas limpos e compreensíveis

Recursos de acessibilidade

Dezenas de modelos e estênceis

Integração com outras ferramentas da Microsoft

Versões para Web e desktop

Disponível gratuitamente para todos os planos comerciais e educacionais do Microsoft 365

Limitações do Visio

O alinhamento automático poderia ser melhorado

Recursos de colaboração limitados

Preços do Visio

Planos de assinatura:

Plano 1 : uS$ 5/mês por usuário Plano 2 : uS$ 15/mês por usuário

Compra única:

Standard 2021 : uS$ 369,99 para um PC Professional 2021 : uS$ 719,99 para um PC



Visio avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

8. EdrawMax

Via: Edrawmax O EdrawMax é uma ferramenta que pode levar seu jogo de diagramação para o próximo nível. ☝️

É uma tela infinita baseada na nuvem, permitindo que sua equipe colabore e produza diagramas eficazes que atendam a seu propósito.

O EdrawMax tem uma das bibliotecas de modelos mais extensas do mercado, que inclui:

Mais de 1.500 modelos profissionais Muitos outros diagramas criados pela comunidade

Para criar seu diagrama, adicione formas e símbolos, escolhendo entre 26.000 opções. As formas se conectam e se alinham automaticamente para sua conveniência. Para introduzir informações adicionais, adicione hiperlinks e notas. Você pode até mesmo gerar slides do PowerPoint sem sair do aplicativo.

Um dos recursos mais recentes do EdrawMax é o Edraw AI, o assistente de diagramação. Ele permite que você crie diagramas com um clique. Graças a esse recurso, você pode evitar todo o trabalho manual e se concentrar no que é importante.

Melhores recursos do EdrawMax

Recursos avançados de diagramação

Ampla biblioteca de modelos, criados por especialistas e colegas

Diagramas em um clique com o Edraw AI

Criação de slides do PowerPoint dentro do aplicativo

Disponível na Web, no desktop e em dispositivos móveis

Limitações do EdrawMax

Não há opções de integração

Mais caro do que a maioria de seus concorrentes

Não há colaboração direta ao vivo

Preços do EdrawMax

Plano de assinatura : $99*

: $99* Plano vitalício : pagamento único de US$ 298

: pagamento único de US$ 298 Plano de pacote vitalício (Max, Mind e Proj): pagamento único de US$ 245

*O preço listado refere-se ao modelo de faturamento anual

EdrawMax avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

9. Moqups

Via: Moquetes Para ver suas ideias tomarem forma e se tornarem realidade, experimente o Moqups! É um software de design baseado em nuvem que permite criar qualquer coisa, desde simples wireframes e mockups até complexos protótipos interativos.

Ele também oferece suporte à criação de diagramas, com mais de 100 modelos de diagramas prontos e personalizáveis e um conjunto de estêncil dedicado especificamente a diagramas UML.

Com seus recursos avançados de edição, o Moqups permite que você ajuste cada aspecto do diagrama. Ele oferece elementos de arrastar e soltar e uma ampla variedade de fontes, opções de formatação e conjuntos de ícones. Algumas das ferramentas mais notáveis incluem desfazer e refazer em vários níveis, bloqueio de objetos, réguas e grades e zoom vetorial para dimensionamento sem esforço. ⚖️

Você também pode carregar designs prontos no Moqups e transformá-los rapidamente em protótipos interativos.

O Moqups é ideal para o trabalho colaborativo. Você pode fazer brainstorming, organizar, projetar, dar e receber feedback e apresentar às partes interessadas - tudo em uma única plataforma.

Melhores recursos do Moqups

Protótipos e diagramas interativos

Recursos avançados de edição e formatação

Conjunto de estêncil de diagrama UML

Conversão de imagens em diagramas interativos

Edição colaborativa em tempo real

10 opções de integração

Limitações do Moqups

Não há versão móvel

Os conectores de fluxograma são difíceis de posicionar

Preços do Moqups

**Gratuito

Solo : uS$ 9/mês para um assento

: uS$ 9/mês para um assento Equipe : $15/mês para cinco assentos

: $15/mês para cinco assentos Ilimitado: $40/mês para assentos ilimitados

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Moqups ratings and reviews

10. Draw.io

Via: Draw.io Anteriormente conhecido como Diagrams.net, o Draw.io é uma potência no mundo das ferramentas de diagramação. Ele oferece alguns dos recursos de desenho mais avançados do mercado. Também é uma ferramenta que prioriza a segurança, permitindo que você escolha onde seus dados serão armazenados. 🔐

Navegue pela vasta biblioteca de modelos e modelos inteligentes, que criam diagramas para você com base em descrições de texto. Todos os desenhos são feitos em uma grade personalizável, com diretrizes de posicionamento para ajudá-lo a organizar com perfeição.

Como seria impossível listar todos eles, aqui estão alguns recursos do Draw.io a serem considerados:

Biblioteca de formas, mão livre e formas personalizadas

Camadas e tags

Traduções, links e ações interativas

Layouts automáticos

Tabelas ediagramas de raias* Diagramageração de texto com base em código ou dados de planilha

Você pode até mesmo personalizar o editor e alterar seu tema ou idioma. O Draw.io permite a colaboração em equipe em tempo real com cursores compartilhados.

Melhores recursos do Draw.io

Software de diagrama UML gratuito e de código aberto

Focado na segurança

Ferramentas avançadas de diagramação

Editor e grade personalizáveis

Colaboração em equipe ao vivo

Cinco integrações nativas e muitas outras integrações de terceiros

Acessível na Web, no desktop e em dispositivos móveis

Limitações do Draw.io

Alguns usuários consideram a seleção de modelos limitada

Gráficos complexos podem levar algum tempo para carregar

A variedade de recursos pode exigir uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Draw.io

Código aberto/gratuito

Avaliações e resenhas do Draw.io

G2 : 4.4/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 700 avaliações)

Visualize para o sucesso com o software de diagrama UML

Ao se aventurar em sua próxima jornada de diagramação UML, estas ferramentas o levarão ao sucesso. Cada uma delas oferece algo único, desde a geração automática de diagramas até recursos de segurança aprimorados.

Não há como errar com qualquer um desses softwares de diagrama UML que você escolher. Todos foram projetados para elevar sua experiência de diagramação, facilitar a colaboração e impulsionar a excelência do projeto. 🌟