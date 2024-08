9 melhores softwares de marketing de marca branca para agências em 2024

O software de marketing de marca branca é um produto SaaS que permite que você ofereça serviços especializados de terceiros, com a sua própria marca.

Se você deseja compartilhar relatórios de desempenho personalizados ou reformular a marca de serviços adicionais de marketing digital, o software de marca branca pode ajudá-lo a chegar lá.

Descubra as ferramentas e os serviços de marketing de marca branca de que você precisa para fornecer aos seus clientes análises de sites, redes sociais, pesquisas e e-mails com o simples toque de um botão. Ou forneça serviços adicionais de white label, como SEO local e geração de leads, sem a necessidade de contratar mais membros da equipe ou desenvolver seu próprio software.

Veja abaixo os melhores serviços de marca branca para agências de marketing digital!

O que você deve procurar em um software de marketing de marca branca?

A escolha do melhor software de marketing de marca branca para a sua mídia social ou agência de marketing digital pode expandir suas ofertas e melhorar o apelo geral do seu serviço. Mas com tantas opções, como saber por onde começar?

Aqui estão os principais recursos que você deve procurar:

Interface intuitiva: Seu software de marca branca deve encontrar um equilíbrio entre oferecer recursos abrangentes e ser fácil de navegar

Seu software de marca branca deve encontrar um equilíbrio entre oferecer recursos abrangentes e ser fácil de navegar Personalização: Sua marca é única, portanto, suas ferramentas também devem ser. Certifique-se de que o software de marca branca permita amplo espaço paramarca, esquemas de cores e logotipos. Você deseja que ele se integre perfeitamente à estética da sua agência

Sua marca é única, portanto, suas ferramentas também devem ser. Certifique-se de que o software de marca branca permita amplo espaço paramarca, esquemas de cores e logotipos. Você deseja que ele se integre perfeitamente à estética da sua agência Recursos e funcionalidade: O marketing é diversificado. Seu software de marca branca deve abranger o maior número possível de bases: SEO, mídia social, marketing por e-mail, criação de conteúdo e análise. Quanto mais versátil, melhor

O marketing é diversificado. Seu software de marca branca deve abranger o maior número possível de bases: SEO, mídia social, marketing por e-mail, criação de conteúdo e análise. Quanto mais versátil, melhor Suporte ao cliente: Mesmo com o software de marketing de marca branca mais fácil de usar, você pode encontrar um obstáculo. O suporte especializado ao cliente de uma equipe rápida e responsiva pode evitar atrasos que resultam em clientes insatisfeitos

Mesmo com o software de marketing de marca branca mais fácil de usar, você pode encontrar um obstáculo. O suporte especializado ao cliente de uma equipe rápida e responsiva pode evitar atrasos que resultam em clientes insatisfeitos Preço: Há uma ferramenta de marketing de marca branca para todos os bolsos. O desafio é encontrar uma que equilibre custo e qualidade de forma eficaz

Lembre-se de que o objetivo é aprimorar seus serviços, melhorar a experiência do cliente e impulsionar o crescimento. Certifique-se de que seu software de marketing de marca branca atenda a todos esses requisitos ✔️

Os 9 melhores softwares de marketing de marca branca para usar em 2024

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Com o ClickUp, você obtém um conjunto abrangente de ferramentas de marketing e ferramentas de gerenciamento de projetos em uma plataforma de produtividade completa. Desde o controle de tarefas e a colaboração até gerenciamento de projetos de mídia social a empresa é uma das maiores empresas de marketing digital do mundo, sua abordagem abrangente ao gerenciamento de marketing digital torna difícil superar agências e empresas .

As Modelo de agência de marketing do ClickUp permite que você gerencie facilmente várias campanhas e clientes e acompanhe todos os seus projetos em um único painel. Você pode adaptar sua ampla oferta de serviços para atender às suas necessidades (e escalar à medida que você cresce) com uma seleção incontável de modelos, incluindo:

Melhores recursos do ClickUp

Muitas opções de personalização

Capacidade de marcar pessoas

Excelenteferramentas de colaboração empresarial Limitações do ClickUp

Etiqueta branca só está disponível no plano Enterprise

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel (ainda!)

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (8.323+ avaliações)

4,7/5 (8.323+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.752+ avaliações)

2. ActiveCampaign

via ActiveCampaign O white labeling da ActiveCampaign oferece personalização por conta para que até mesmo seus clientes possam desfrutar de uma marca personalizada .

Disponível para todas as contas Enterprise e, até certo ponto, para contas Small Business, o white labeling não tem custo adicional.

Você pode alterar o domínio, trocar o logotipo e ajustar o HTML/CSS para obter uma aparência realmente personalizada. Além disso, você pode adicionar ou remover botões, tudo isso enquanto elimina todas as referências da ActiveCampaign.

Melhores recursos da ActiveCampaign

Excelente suporte ao cliente

Ampla gama de recursos de automação

Integrações perfeitas com aplicativos básicos

Limitações da ActiveCampaign

As ferramentas de e-mail poderiam ser mais fáceis de usar

Relatórios de e-mail limitados

Integração difícil com aplicativos não padrão

Preços da ActiveCampaign

A ActiveCampaign oferece vários tipos de planos. Veja abaixo o preço do plano de Marketing.

Mais : uS$ 49/mês para 3 usuários

: uS$ 49/mês para 3 usuários Profissional : $149/mês para 5 usuários

: $149/mês para 5 usuários Enterprise : Entre em contato para obter preços

ActiveCampaign ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 10.273 avaliações)

4,5/5 (mais de 10.273 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.246+ avaliações)

Confira estes Alternativas à ActiveCampaign !

3. Classificação SE

via Classificação SE O SE Ranking é uma ferramenta útil criada para agências de marketing, repleta de vários recursos. Eles incluem verificações em tempo real de SEO e PPC, ajuda com mídias sociais, análises de sites e painéis que podem ser personalizados.

Seu software de SEO de marca branca fornece relatórios ilimitados e permite que você personalize a plataforma com sua marca.

Com seu design amigável e muitos recursos, o SE Ranking se encaixa facilmente em seu trabalho diário

Melhores recursos do SE Ranking

Sessões de integração úteis

Painéis de controle amigáveis

Ajuda com SEO para vários clientes

Limitações de classificação SE

O plano de preços mais baixos tem rastreamento limitado

Alguns usuários reclamam de erros na verificação de backlinks

Preços do SE Ranking

Essencial : uS$ 44/mês

: uS$ 44/mês **Pro uS$ 87,20/mês

Empresarial: uS$ 191,20/mês

SE Ranking ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 1.187 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.187 avaliações) Capterra: 4,7/5 (269+ avaliações)

4. Observação das métricas

via Observação de métricas Com sua interface simples e ferramentas abrangentes de relatórios de e-mail, o Metris Watch pode ser uma boa opção de software de marca branca para seus serviços de marketing digital.

Ele permite que você escolha suas cores e marque os relatórios com seu logotipo e, em seguida, envie-os diretamente do e-mail escolhido.

Diga adeus aos PDFs complicados, aos links incômodos e aos relatórios baseados na Web. O Metrics Watch fornece relatórios completos de marketing diretamente nas caixas de entrada de seus clientes.

Melhores recursos do Metrics Watch

Configuração fácil e rápida

Excelente suporte ao cliente

Alertas em tempo real

limitações do #### Metrics Watch

Necessidade de ajuda do suporte ao cliente para definir métricas personalizadas

Opções de design limitadas

Preços do Metrics Watch

Inicial : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Pro : uS$ 50/mês por usuário

: uS$ 50/mês por usuário Premium : uS$ 100/mês por usuário

: uS$ 100/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Metrics Watch

G2: 4,0/5 (1+ avaliações)

4,0/5 (1+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (3+ avaliações)

5. Semrush

via Semrush A Semrush é uma das melhores Software para agências de SEO no mercado. Ele oferece uma ampla gama de recursos, incluindo pesquisa de palavras-chave, análise competitiva, análise de backlinks e auditoria de sites. A Semrush é usada por empresas de todos os tamanhos, desde pequenas startups até grandes empresas.

Em sua ferramenta My Reports, as empresas podem criar relatórios de marca branca com dados integrados das ferramentas Google Search Console, Google My Business, Google Analytics e Semrush

A Semrush também oferece um serviço de redação de conteúdo de marca branca, chamado Marketplace, que é separado de seu site principal.

Melhores recursos da Semrush

A melhor fonte para pesquisa e auditoria de palavras-chave

Suporte fantástico ao cliente

Muitos recursos de treinamento gratuitos

Limitações da Semrush

Caro, especialmente com complementos

Agências e equipes devem usar um login compartilhado

Não é ideal para empresas que monitoram SEO regional ou local

Preços da Semrush

**Profissional: uS$ 130/mês

Guru : uS$ 250/mês por usuário

: uS$ 250/mês por usuário Business : uS$ 500/mês por usuário

: uS$ 500/mês por usuário Personalizado: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Semrush

G2: 4,5/5 (mais de 1.755 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.755 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2.112+ avaliações)

6. SocialPilot

via SocialPilot A plataforma de gerenciamento de mídia social SocialPilot oferece relatórios white label de análise social em várias plataformas.

O Social Pilot é uma plataforma de referência para muitas agências de mídia social. Sua capacidade de planejar até 500 posts de uma só vez, gerar posts rapidamente com IA nativa e colaborar com membros da equipe e clientes tornam-no uma opção popular para campanhas de marketing.

Seus relatórios em PDF de marca branca apresentam métricas detalhadas de todo o seu conteúdo social, com base na página ou no post.

Melhores recursos do SocialPilot

IA nativa para facilitar a geração de posts

Preços razoáveis

Pode lidar com muitas contas de mídia social

Limitações do SocialPilot

Relatórios separados para cada conta de mídia social

Demora para ser configurado

Integrações limitadas de terceiros

Preços do SocialPilot

Profissional : uS$ 26/mês

: uS$ 26/mês Pequena equipe : uS$ 43/mês

: uS$ 43/mês Agência : uS$ 85/mês

: uS$ 85/mês Agência+: uS$ 170/mês

Avaliações e resenhas do SocialPilot

G2: 4,5/5 (mais de 581 avaliações)

4,5/5 (mais de 581 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 358 avaliações)

7. Enviável

via Enviável O Sendible é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de mídia social que permite que as empresas, especialmente as agências, gerenciem e ampliem com eficiência sua presença na mídia social.

O Sendible White Label oferece às agências marca e domínio personalizados, com ferramentas avançadas de geração de relatórios. Você também pode incorporar aplicativos em sua ferramenta de marca branca e desfrutar de uma integração perfeita.

Em sua essência, a Sendible permite que os usuários programem publicações em mídias sociais em várias plataformas, incluindo Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e outras, a partir de um único painel. A plataforma inclui monitoramento de mídia social de menções

Além do agendamento, a Sendible oferece recursos abrangentes de monitoramento de mídia social. Os usuários podem acompanhar as menções à sua marca nas mídias sociais, o que lhes permite responder prontamente às consultas e ao feedback dos clientes.

A Sendible também inclui recursos de colaboração, permitindo que as equipes trabalhem juntas no conteúdo da mídia social, garantindo uma mensagem unificada da marca em todas as plataformas.

Melhores recursos do Sendible

Funciona bem para agências com várias contas

Simples de usar, muito intuitivo

Pré-visualização completa do calendário

Limitações do Sendible

Um pouco caro, sem versão gratuita

Alguns usuários relatam funções limitadas no LinkedIn e no Pinterest

As postagens programadas automaticamente às vezes são rejeitadas sem notificação

Preços do Sendible

Criador : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Traction : uS$ 89/mês por usuário

: uS$ 89/mês por usuário White Label : uS$ 399/mês por usuário

: uS$ 399/mês por usuário Plano personalizado: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Sendible

G2: 4,5/5 (844+ avaliações)

4,5/5 (844+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 120 avaliações)

8. OptinMonster

via OptinMonster A ferramenta de geração de leads OptinMonster ajuda agências, blogueiros e empresas a criar campanhas de conversão com ferramentas de site, como pop-ups, barras flutuantes, slide-ins e formulários em linha.

Projetado para engajamento e conversões sérios, o software fornece tudo o que você precisa para manter os visitantes engajados em seu site, como:

Popups de lightbox

Rodas gamificadas

Segmentação por geolocalização

Detecção de intenção de saída

Segmentação no nível da página

O OptinMonster não oferece um serviço de marca branca, mas fornece ferramentas de marca branca. Por exemplo, você pode personalizar o painel de controle com sua própria marca. Em seguida, adicione seu logotipo, ícone, texto e cores.

Melhores recursos do OptinMonster

Qualidade excepcional

Ferramentas de site flexíveis e personalizáveis

Fácil de usar

Limitações do OptinMonster

Falta de design responsivo em dispositivos móveis

Pode haver tempos de espera para o atendimento ao cliente

Serviços limitados de marca branca

Preços da OptinMonster

Básico : uS$ 9/mês

: uS$ 9/mês Plus : $19/mês

: $19/mês Pro : $29/mês

: $29/mês Growth: $49/mês

Avaliações e resenhas do OptinMonster

G2: 4.3/5 (83+ avaliações)

4.3/5 (83+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

9. Vendas

via Vendas O Vendasta é um software de marca branca aprimorado por IA que oferece uma seleção (muito) ampla de aplicativos de marketing digital e soluções que as agências podem revender.

A plataforma de marketing de marca branca fornece tudo o que você precisa para revender produtos com o nome de sua marca, incluindo ferramentas de faturamento, venda, marketing e atendimento. É uma solução de marca branca completa para marcas que procuram uma plataforma de marca branca dedicada.

Se estiver procurando a maior seleção de ferramentas de marketing de marca branca, você desfrutará de suas infinitas opções, incluindo:

E-mail marketing de marca branca

Ferramentas de SEO de marca branca

Automação de marketing de marca branca

Criador de sites de marca branca

melhores recursos do #### Vendasta

Grande seleção de produtos de marca branca

Ampla biblioteca de treinamento

Equipe muito prestativa

Limitações do Vendasta

O back-end pode ser confuso

Vários avaliadores relatam a qualidade medíocre de alguns serviços

Preços do Vendasta

Gratuito

Essenciais : uS$ 359/mês + US$ 500 de onboarding

: uS$ 359/mês + US$ 500 de onboarding Profissional : $749/mês + $750 de integração

: $749/mês + $750 de integração Premium : uS$ 1.579/mês + US$ 1.000 de integração

: uS$ 1.579/mês + US$ 1.000 de integração Custom: $3.099+/mês + onboarding

Vendasta avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 312 avaliações)

4,5/5 (mais de 312 avaliações) Capterra: 4,5/5 (154+ avaliações)

Crie campanhas de marketing poderosas no ClickUp

À medida que o cenário digital continua a evoluir, o software de marketing de marca branca será cada vez mais crucial para oferecer serviços competitivos, escaláveis e otimizados. Quando a complexidade de seus projetos aumenta, é necessário criar software de gerenciamento de recursos de marketing pode ajudá-lo a manter tudo em ordem!

Eleve os serviços de sua agência, melhore as experiências dos clientes e impulsione o crescimento com a plataforma de produtividade completa do ClickUp. Com seus recursos personalizáveis e colaborativos e ferramentas de marca branca de alto nível, o ClickUp pode transformar as operações de sua agência e aumentar a exclusividade de sua marca.

Pronto para experimentar um fluxo de trabalho contínuo e eficiente com infinitas opções de personalização? Inicie um espaço de trabalho gratuito no ClickUp hoje mesmo !