10 melhores ferramentas de software de diagrama de afinidade para organizar ideias em 2024

A escolha de uma ferramenta de diagrama é fundamental para garantir uma sessão de brainstorming produtiva, tomada de decisão lógica e um processo direto de solução de problemas em uma equipe ou organização.

O software certo pode ajudá-lo a agrupar ideias em um gráfico de afinidade visual claro e organizado, promovendo a comunicação eficaz e abrindo caminho para soluções inovadoras.

Porém, com tantas opções de criadores de diagramas de afinidade disponíveis no mercado, chegar à escolha certa para a sua equipe pode levar tempo e esforço. Neste guia, vamos apresentar os principais recursos que você deve procurar ao escolher a melhor ferramenta de diagrama de afinidades para a sua equipe.

O que é um software de diagrama de afinidade?

Afinidade software de diagrama é uma ferramenta digital que ajuda as equipes a organizar e categorizar ideias de forma colaborativa. Ele simplifica o processo de brainstorming ao fornecer um espaço virtual para organizar as ideias.

O que você deve procurar em uma ferramenta de diagrama de afinidade?

Para selecionar um software de diagrama de afinidade adequado, considere fatores como:

Colaboração em tempo real ferramentas para geração simultânea de ideias pelos membros da equipe

Uma variedade de modelos de diagramas de afinidade e opções de personalização para flexibilidade e eficiência de tempo

Integração com outros projetosferramentas de planejamento aprimora o fluxo de trabalho, enquanto a escalabilidade apoia o crescimento da sua equipe

Opções simples de compartilhamento e exportação para facilitar a divulgação do seu diagrama de afinidades

As 10 melhores ferramentas de diagrama de afinidade para usar em 2024

O ClickUp é um excelente software de diagrama de afinidade graças à sua interface amigável, opções de personalização e recursos robustos de colaboração.

O software também permite que os usuários ajustem seu espaço de trabalho para atender às suas necessidades. Dê uma olhada exemplos de diagramas para inspiração!

O ClickUp é excelente em impulsionar a colaboração no local de trabalho . Atualizações e comentários em tempo real permitem que os membros da equipe colaborem e compartilhem instantaneamente suas ideias em um diagrama de afinidade on-line, promovendo uma comunicação eficaz. Os usuários também podem atribuir tarefas e gerenciar a equipe carga de trabalho da equipe diretamente na plataforma.

Essa solução completa ferramenta de produtividade suporta integrações com várias outras ferramentas e plataformas, aumentando sua versatilidade. Ela também é dimensionável e pode dar suporte eficaz a equipes pequenas e grandes, o que a torna uma boa opção para empresas de todos os tamanhos organizarem ideias.

Faça brainstorming e agrupe ideias para desenvolver soluções eficazes com a ferramenta gratuita Modelo de diagrama de afinidade do ClickUp !

Melhores recursos do ClickUp

É fácil começar a criar seu diagrama de afinidade com o modelo do ClickUp

Limitações do ClickUp

Pode ser necessário tempo para aprender e descobrir os casos de uso que mais aprimoram seu fluxo de trabalho

O aplicativo móvel ainda não oferece todos os recursos dos aplicativos baseados na Web e de desktop

Preços do ClickUp

Gratuito Para sempre Plano

Ilimitado Plano : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Negócio Plano : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Empresa: Preços personalizados

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 8.250 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.250 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.750+ avaliações)

2. Figma

via Figma O Figma é uma ferramenta altamente colaborativa que se destaca entre os softwares de diagramas de afinidade.

Seus recursos de edição cooperativa em tempo real permitem que vários membros da equipe criem, modifiquem e categorizem seu diagrama de afinidades simultaneamente.

Ao mesmo tempo, suas ferramentas baseadas em vetores permitem que os usuários manipulem e reorganizem facilmente os elementos visuais, tornando-o uma opção versátil para qualquer exemplo de diagrama de afinidade.

Além disso, o conjunto robusto de integrações do Figma com ferramentas como Slack e Dropbox permite o gerenciamento perfeito do fluxo de trabalho.

Sua natureza baseada na nuvem oferece conveniência e acessibilidade, garantindo que sua equipe possa reunir ideias no mesmo diagrama de afinidade, independentemente do local.

Figma best features

O Figma é baseado em vetoresferramentas de design permitem a criação e a modificação precisas de elementos visuais em um diagrama de afinidades

As equipes podem trabalhar simultaneamente em um projeto de diagrama de afinidade, promovendo um processo eficiente desessão de brainstorming e uma visão compartilhada

O recurso de comentários do Figma permite feedback imediato sobre seus diagramas de afinidade, promovendo uma melhor comunicação entre a equipe durante o mapeamento de afinidades

Por ser baseado na nuvem, oferece conveniência e acessibilidade para equipes que trabalham remotamente ou em diferentes fusos horários

Limitações do Figma

Para quem não é designer, o enorme conjunto de recursos do Figma pode ser acompanhado de uma curva de aprendizado

O desempenho pode, às vezes, ficar lento com um mapa de afinidade altamente complexo ou quando muitos usuários estão trabalhando simultaneamente

Você sempre precisa de uma conexão com a Internet para trabalhar no seu mapa de afinidades

Preços do Figma

Gratuito

Profissional : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Organização: uS$ 45/mês por usuário

Figma ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (729 avaliações)

: 4.7/5 (729 avaliações) Capterra: 4.7/5 (549 comentários)

3. Lucidchart

via LucidchartO Lucidchart se destaca por seu vasto conjunto de ferramentas de mapeamento de afinidades e sua interface intuitiva, o que o torna uma excelente opção como criador de diagramas de afinidades on-line.

Sua funcionalidade fácil de arrastar e soltar, aliada a vários modelos de diagramas de afinidades, ajuda a simplificar o mapeamento de ideias e padrões complexos.

Os recursos de integração desse software com plataformas como Google Workspace, Microsoft Office e Atlassian significam que ele pode se encaixar em qualquer fluxo de trabalho existente.

A vinculação de dados é outro recurso de destaque do Lucidchart, permitindo que você conecte seu mapa de afinidades a dados ativos para uma experiência visual dinâmica.

Melhores recursos do Lucidchart

Com o Lucidchart, você pode salvar uma biblioteca de seus elementos favoritos, como notas adesivas, e criar um modelo de diagrama de afinidades completo com base no fluxograma que você mais usa

Quando não estiver criando modelos personalizados, o Lucidchart tem uma biblioteca integrada de modelos de diagramas de afinidades para ajudá-lo a começar a diagramar rapidamente

A capacidade de vincular diagramas a dados ativos oferece uma representação visual dinâmica

As integrações com o Google Workspace são particularmente perfeitas. Você pode armazenar seus diagramas no Google Drive e adicioná-los a reuniões no Google Agenda

Limitações do Lucidchart

Alguns usuários podem achar que a variedade de recursos e opções é inicialmente esmagadora

Embora o Lucidchart tenha aplicativos móveis, eles não oferecem toda a gama de recursos disponíveis na versão para desktop

Recursos avançados, como a vinculação de dados, exigem uma assinatura premium, o que pode não ser ideal para usuários com orçamento limitado

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual : uS$ 7,95/mês por usuário

: uS$ 7,95/mês por usuário Equipe : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Empresa: Entre em contato com o Lucidchart para obter preços

Avaliações e resenhas do Lucidchart

G2 : 4.6/5 (mais de 2.450 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.450 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.950 avaliações)

4. Canva

via Canva O Canva é conhecido por sua simplicidade e vasta biblioteca de elementos de design, o que o torna uma excelente ferramenta de diagrama de afinidade on-line.

Seus recursos de design de arrastar e soltar o tornam acessível até mesmo para quem tem pouca experiência em design. O Canva oferece centenas de modelos para dar início ao seu diagrama de afinidades on-line. Vários usuários podem trabalhar em um diagrama simultaneamente e compartilhar seu trabalho entre plataformas.

A ferramenta também inclui uma vasta biblioteca de imagens, ícones e fontes, permitindo que você personalize seu modelo de diagrama de afinidades de acordo com sua marca ou preferências estéticas.

Melhores recursos do Canva

Os usuários podem selecionar facilmente um modelo de diagrama de afinidades e começar a editá-lo

Não é necessário ter experiência em design para criar ativos com aparência profissional

Possui excelentes tutoriais para sua ferramenta de design para criar vários exemplos de diagramas de afinidade

O Construtor de Sites do Canva permite que você crie sites de uma página rapidamente

A interface intuitiva e o design responsivo facilitam a vida dos designers amadores

Experiência de software de web design fácil de usar

Aproveite a colaboração em tempo real com sua equipe

A versão profissional vem com análises

Limitações do Canva

A versão gratuita tem marcas d'água que proíbem os usuários de baixar ou editar mais designs

Bugs ocasionais

Os elementos e recursos de design premium são bloqueados por uma assinatura

Preços do Canva

**Gratuito

Canva Pro : uS$ 12,99/mês por usuário

: uS$ 12,99/mês por usuário Canva para equipe: US$ 14,99/mês para até cinco usuários

Canva ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (3.771 avaliações)

: 4.7/5 (3.771 avaliações) Capterra: 4.7/5 (10.833 comentários)

5. Criamente

via Criticamente O Creately foi projetado para criar diagramas profissionais com rapidez e simplicidade, o que o torna uma excelente ferramenta para diagramas de afinidade. Ele oferece uma série de modelos, formas e ferramentas de desenho que tornam a diagramação uma tarefa fácil, mesmo para iniciantes.

O Creately também oferece suporte ao trabalho em equipe simultâneo para que você possa diagramar, gerar ideias e fornecer feedback instantâneo em conjunto.

O modo de apresentação desse software permite a comunicação eficaz de diferentes ideias, transformando diagramas em apresentações de slides interativas.

Melhores recursos do Creately

Você pode adicionar links, arquivos e outros dados a qualquer um dos elementos visuais do seu diagrama

Com o Creately, é fácil permitir que as partes interessadas editem e que outros membros da equipe apenas comentem ou visualizem

O Creately se integra a muitos dos programas de software de negócios mais populares, incluindo programas do Microsoft 365, Github e Slack

Limitações do Creately

Pode ser difícil alinhar seus elementos para obter layouts absolutamente perfeitos

Faltam alguns recursos no aplicativo móvel

Preços do Creately

**Gratuito

Inicial : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Empresarial : $89/mês

: $89/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Criar classificações e resenhas

G2 : 4.4/5 (825+ avaliações)

: 4.4/5 (825+ avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 160 avaliações)

6. EdrawMax

via EdrawMax Nossa próxima ferramenta de diagrama de afinidade é o EdrawMax, que oferece uma grande variedade de recursos que o tornam adequado para a criação de diagramas de afinidade detalhados.

Sua robusta compatibilidade de arquivos permite que os diagramas sejam exportados em vários formatos, inclusive Visio, PDF e vários formatos de imagem, garantindo flexibilidade.

O EdrawMax permite que vários usuários trabalhem em um diagrama simultaneamente. Seu armazenamento baseado na nuvem garante que seus diagramas estejam acessíveis a qualquer hora e em qualquer lugar.

O software suporta integrações com plataformas populares como Google Drive e Dropbox, facilitando o compartilhamento e o gerenciamento de arquivos.

Melhores recursos do EdrawMax

Crie tipos de diagramas de rede de nicho, comodiagramas de contextosistemas elétricos, desenhos P&ID e plantas baixas, bem como organogramas e mapas mentais clássicos

Exporte e compartilhe seus diagramas em praticamente qualquer tipo de arquivo que possa imaginar

A criptografia SSL protege todos os seus arquivos de diagramas de processo e transferências de arquivos

Limitações do EdrawMax

Alguns usuários não gostam do fato de não haver uma maneira de atualizar o tamanho do texto ou a escala da imagem para todo o diagrama - você terá que atualizar cada elemento individualmente

A interface do usuário não é tão intuitiva quanto a de alguns concorrentes, o que pode aumentar a curva de aprendizado

Não há plano gratuito disponível

Preços do EdrawMax

Plano de assinatura : uS$ 99/ano

: uS$ 99/ano Plano vitalício: compra única de US$ 198

Avaliações e resenhas

G2 : 4.3/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 195 avaliações)

7. Miro

via MiroA força do Miro está em seu abrangente quadro branco digital recursos. Ele oferece uma série de modelos e ferramentas de design que simplificam a criação e a categorização de ideias.

Seu recurso de colaboração em tempo real permite uma sessão dinâmica de brainstorming, o que o torna uma ótima opção para equipes remotas.

Com o Miro, você pode integrar-se a ferramentas populares como o Slack e o Google Workspace para obter um fluxo de trabalho perfeito.

Além disso, a tela infinita do Miro garante que você sempre tenha espaço suficiente para suas ideias, independentemente do tamanho delas. O software também permite a exportação fácil de quadros para apresentações ou manutenção de registros.

Melhores recursos do Miro

Adicione comentários, notas e elementos, ou arraste e solte os elementos existentes para reorganizar o modelo de diagrama de afinidade em tempo real

A biblioteca de elementos do Miro inclui formas, ícones, conectores e fluxogramas pré-construídos

O Miro se integra às ferramentas de gerenciamento de projetos da Atlassian - incluindo Jira e Confluence - bem como a outras ferramentas populares de gerenciamento de tarefas, como o ClickUp

Limitações do Miro

Vários usuários afirmam que têm problemas para importar gráficos e que, quando importam, os gráficos geralmente não são dimensionados corretamente

Embora o Miro ofereça uma versão gratuita, ela não possui muitos dos melhores recursos do programa. Alguns usuários reclamam que acabam pagando preços altos quando usam apenas um ou dois dos recursos avançados

Alguns usuários podem achar a tela infinita esmagadora ou difícil de navegar

Preços do Miro

Gratuito

Inicial : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Empresarial : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a Miro para obter preços

Miro ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 4.850 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 4.850 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.250 avaliações)

8. Paradigma visual

via Paradigma visual O Visual Paradigm é uma boa opção para você criar um diagrama de afinidade. Ele oferece uma série de recursos de diagramação, incluindo vários modelos e ferramentas de desenho fáceis de usar, que simplificam o processo de representação visual de ideias complexas.

O software oferece suporte à colaboração em tempo real, permitindo que as equipes trabalhem em diagramas e compartilhem feedback simultaneamente.

A integração perfeita do Visual Paradigm com plataformas como Microsoft Office, Google Workspace e outras garante um fluxo de trabalho eficiente e coeso. Seu serviço de nuvem permite fácil acesso aos diagramas a qualquer hora e em qualquer lugar.

Melhores recursos do Visual Paradigm

Crie mapas mentais detalhados com uma ferramenta de diagramas on-line simples de usar

Use modelos de infográficos dedicados para resumir seus relatórios a alguns números fáceis de digerir

O recurso de arrastar e soltar facilita a criação de diagramas

Limitações do Visual Paradigm

As conexões de diagramas podem ser complicadas para alguns usuários ao criar mapas de jornada do cliente

Alguns usuários descobriram que os atalhos do aplicativo às vezes não funcionam

Faltam alguns dos recursos colaborativos que os usuários estão procurando

Preços do Visual Paradigm

Modelador : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Standard : uS$ 19/mês por usuário

: uS$ 19/mês por usuário Profissional : uS$ 35/mês por usuário

: uS$ 35/mês por usuário Enterprise: uS$ 89/mês por usuário

Visual Paradigm ratings & reviews

G2 : 4.5/5 (2+ avaliações)

: 4.5/5 (2+ avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 15 avaliações)

9. SmartDraw

via SmartDrawSmartDraw reduz a complexidade frequentemente associada à diagramação, o que o torna uma ótima ferramenta para diagramas de afinidade. Ele oferece milhares de modelos e símbolos para a criação rápida de diagramas com aparência profissional.

O SmartDraw permite a colaboração, oferecendo edição e comentários em tempo real. Ele se integra perfeitamente a ferramentas conhecidas, como Word, PowerPoint, Excel e Google Workspace, aumentando a produtividade.

Além disso, sua capacidade de exportar facilmente diagramas em vários formatos de arquivo e compartilhá-los o torna uma ferramenta versátil. O forte suporte ao cliente é outro recurso notável, garantindo que os usuários estejam sempre cientes da situação.

Melhores recursos do SmartDraw

Use os recursos de automação para atualizar os diagramas existentes quando as informações mudarem

O SmartDraw também tem gráficos de barras, gráficos de linhas e gráficos de pizza para mostrar dados quantitativos, como os números de vendas trimestrais ou a taxa de rejeição do site

Esse programa se integra às ferramentas que a maioria das empresas já está usando, incluindo Google Workspace, Microsoft Office, OneDrive, Confluence, Jira e Dropbox

Limitações do SmartDraw

Embora a maioria das opções desta lista ofereça uma versão gratuita que permite usar pelo menos os recursos básicos de diagramação do programa, o SmartDraw não oferece. No entanto, ele oferece um período de teste gratuito, para que você possa experimentar os recursos do programa antes de se comprometer

Vários usuários relatam que o software trava e precisa ser reiniciado ocasionalmente, o que pode fazer com que você perca parte do seu trabalho

Preços do SmartDraw

Usuário único: US$ 9,95/mês

US$ 9,95/mês Múltiplos usuários: US$ 8,25/mês por usuário

Avaliações e resenhas do SmartDraw

G2 : 4.6/5 (235+ avaliações)

: 4.6/5 (235+ avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 110 avaliações)

10. Desenhar.io

via Draw.ioDraw.io é um aplicativo de diagramação confiável e versátil e um forte concorrente para diagramas de afinidade.

Reconhecido por sua natureza de código aberto e interface amigável, o Draw.io torna incrivelmente fácil para as equipes colaborarem e visualizarem seus dados.

Sem a necessidade de instalação de software, ele pode ser acessado de qualquer navegador da Web, o que o torna uma ferramenta versátil para organizações de todos os tamanhos.

Melhores recursos do Draw.io

Ampla gama de recursos de diagramação, incluindo fluxogramas, diagramas de processos e organogramas,Ferramentas UMLdiagramas ER, diagramas de rede e diagramas de afinidade

Integração com plataformas populares, como Google Drive, OneDrive, Dropbox e GitHub, permitindo salvar e compartilhar diagramas com facilidade

Interface amigável e simples de navegar, permitindo que os usuários comecem a criar diagramas rapidamente sem uma curva de aprendizado acentuada

Ampla seleção de modelos e formas, auxiliando na criação rápida de diagramas de qualidade profissional

Opção de uso off-line, proporcionando a flexibilidade de trabalhar sem acesso à Internet

Limitações do Draw.io

Não é tão rico em recursos quanto algumas outras ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos ou planejamento estratégico

Às vezes, é lento ou apresenta atrasos ao lidar com diagramas grandes ou complexos

Depende de uma conexão de Internet forte e estável para uma operação tranquila (embora o modo off-line esteja disponível)

A interface do usuário, embora simples, pode parecer um pouco ultrapassada em comparação com outros softwares visualmente mais atraentes

Preços do Draw.io

Gratuito

Cloud: de US$ 15/mês para 20 usuários a US$ 450/mês para 2.000 usuários

de US$ 15/mês para 20 usuários a US$ 450/mês para 2.000 usuários Data Center: de US$ 6.000/mês para 500 usuários a US$ 10.000/mês para 2.000 usuários

de US$ 6.000/mês para 500 usuários a US$ 10.000/mês para 2.000 usuários Servidor: Entre em contato com a Draw.io para obter preços

