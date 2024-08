5 ótimas alternativas e concorrentes do MindMeister para 2024 (prós, contras, preços)

Nós entendemos.

Você pode ter toneladas de ideias brilhantes fluindo em sua mente, e o MindMeister é um ótimo lugar para visualizar e solidificá-las.

Mas isso é meio que tudo para que o MindMeister serve.

Se você estiver procurando um software de mapeamento que possa fazer um pouco mais do que apenas mapeamento mental, então uma alternativa ao MindMeister é definitivamente o que você precisa.

Mas com centenas de software de mapeamento mental como você sabe qual delas é tão brilhante quanto suas ideias?

Neste artigo, abordaremos por que você precisa de uma alternativa ao MindMeister e analisaremos cinco fantásticas alternativas ao MindMeister, juntamente com seus principais recursos, prós, contras, preços e avaliações de clientes.

vamos _mapear essas alternativas!

O que é o MindMeister?

Via MindMeister O MindMeister é um software de mapeamento mental baseado na Web.

Você pode usá-lo para brainstorming , planejamento de projetos e outras tarefas criativas.

Quando você tiver criado um mapa mental você pode compartilhá-lo com outras pessoas e até mesmo publicá-lo on-line para que todo o mundo o veja. 📸

Aqui estão algumas outras coisas que você pode fazer com esse software de mapa mental:

Mapeamento mental colaborativo

Personalizar temas de mapas

Realizar apresentações usando o modo de apresentação

Imprimir seus mapas

3 razões pelas quais você precisa de uma alternativa ao MindMeister

Embora os recursos acima pareçam ótimos, o MindMeister tem algumas limitações:

1. Falta de recursos de gerenciamento de tarefas

O MindMeister é uma ferramenta adequada para tarefas simples fazer anotações e ideação. Ainda assim, o aplicativo de mapeamento é bastante limitado no departamento de gerenciamento de tarefas.

É claro que a sua equipe pode usar o MindMeister para desenvolver e discutir uma ideia de projeto, mas o que acontece quando você precisa realizar uma ação nessa ideia?

O MindMeister simplesmente não tem nenhuma rastreamento de projetos recursos para ajudá-lo a executar esse plano.

suspiro_ 😔

Se ao menos houvesse uma ferramenta de gerenciamento de tarefas que_ tivesse recursos de mapeamento mental e gerenciamento de projetos ...

2. Plano gratuito limitado

O plano gratuito do MindMeister não permite que os usuários exportem seus mapas mentais ou até mesmo adicionem anexos de arquivos e imagens aos seus mapas mentais.

Além disso, você só recebe três mapas mentais de graça!

_Tentando calcular como isso vai funcionar para a sua equipe?

_Não se preocupe. Fizemos os cálculos para você

Nossos cálculos mostram que o plano gratuito do MindMeister é muito limitado para qualquer equipe criativa.

3. Integrações limitadas

Aqui está outra coisa que você pode contar nos dedos: As integrações do MindMeister.

O software MindMeister só se integra a nove ferramentas, que incluem Dropbox , Evernote e Google Docs .

Portanto, a menos que sua equipe já use essas nove integrações, será difícil alternar entre vários aplicativos diferentes apenas para fazer as coisas .

As 5 melhores alternativas ao MindMeister

Está claro que o MindMeister não é suficiente.

Mas não se preocupe.

Aqui estão as cinco melhores alternativas ao MindMeister disponíveis atualmente:

1. ClickUp

ClickUp é o o software líder mundial em gerenciamento de projetos e mapeamento mental. Desde o fornecimento de recursos avançados de gerenciamento de tarefas até o surgimento de suas melhores ideias, o ClickUp é a última alternativa ao MindMeister.

Principais recursos do ClickUp

Aqui estão apenas algumas das maneiras pelas quais o ClickUp pode fazer fluir a sua criatividade e a de sua equipe: 💡

1. Mapas mentais Mapas mentais ajudam você

planejar projetos mapear ideias e até mesmo organizar tarefas existentes. Mapas mentais do ClickUp também vêm com dois modos excelentes:

A. Modo de tarefa

Mapeie seu fluxo de trabalho para projetos existentes criando, editando e excluindo rapidamente tarefas (e subtarefas) sem sair da visualização Map.

O modo de tarefa é uma ótima maneira de ver como todos os seus projetos se conectam.

Veja o que você pode fazer no modo Tarefa:

Usar conectores de cores diferentes para identificar umPasta,Lista, ouTarefa. Quando você chegar a Task eSubtarefa a cor indicará o status dessa tarefa

AplicarFiltros para visualizar somente as ramificações necessárias

Pegue o diamante da ramificação para mover uma tarefa de uma lista para outra 💎

A funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar do modo de tarefa permite mapear o fluxo de trabalho de seus projetos existentes com apenas alguns cliques!

B. Modo em branco

_Está se sentindo inspirado?

Crie um mapa mental do zero que seja independente de qualquer estrutura de tarefa existente com o modo Em branco. 📝

Você pode personalizar totalmente as cores do conector e convertê-las em tarefas posteriormente.

Veja o que você pode fazer no modo Blank:

Usar a opção re-layout para organizar todos os nós automaticamente

Usar a barra de ferramentas de nós ou o teclado para excluir ou criar um nó

Mover um nó e suas ramificações conectadas simplesmente arrastando-o para qualquer outro nó

Mas isso não é tudo.

Independentemente de você escolher o modo em branco ou o modo de tarefa, a visualização do mapa mental também permite que você faça outras coisas interessantes, como

Renomear tarefas

Selecionar várias tarefas para facilitar a organização

Usar oBarra de ferramentas multitarefa para converter tarefas em subtarefas, adicionar tarefas e definir datas de vencimento e prioridades

Amplie e reduza o zoom, independentemente do tamanho do seu mapa mental 🔎

não quer fazer uma sessão de brainstorming sozinho?

Não se preocupe! Compartilhamento público permite que você compartilhe seus mapas mentais com membros da equipe e clientes para colaboração em tempo real.

2. Comentários

Cada tarefa no ClickUp tem um espaço dedicado para Comentários . Dessa forma, as equipes podem enviar mensagens rápidas relacionadas a tarefas sem se perguntar onde a mensagem foi enviada ou se ela será perdida.

Você também pode Atribuir comentários aos membros da equipe se o seu comentário exigir a execução de uma ação. Depois que a tarefa for concluída, seu colega de equipe poderá resolver o comentário.

3. Bloco de notas

O Bloco de notas é o lugar perfeito para você anotar todas as ideias malucas que lhe vierem à mente, mesmo quando estiver bem acordado na cama às 4 da manhã!

Ninguém mais pode ver seu Bloco de Notas, portanto, sinta-se à vontade para listar qualquer coisa.

Você pode então converter esses pensamentos em tarefas práticas que você deseja compartilhar com sua equipe quando estiver pronto.

4. Documentos

Criar Documentos wikis e bases de conhecimento em qualquer lugar do ClickUp.

Seus documentos podem ter um número ilimitado de páginas e você pode compartilhá-los com as pessoas que desejar.

Você pode até mesmo mencionar os membros da equipe e criar tarefas no documento.

Use Relações de documentos para vincular documentos entre si ou com tarefas.

Dessa forma, você pode acessar seus documentos em mais de um lugar sem precisar duplicá-los todas as vezes!

5. Gráficos de Gantt e visualização de linha do tempo

Os mapas mentais o ajudam a desenvolver planos brilhantes.

_Mas, o que é um plano brilhante sem um cronograma?

Você sabe!

É por isso que o Visualização de Gantt permite planejar seu tempo, gerenciar sua carga de trabalho e veja quais tarefas são dependentes umas das outras.

como?

Basta desenhar linhas entre as tarefas a serem definidas e você poderá visualizar Dependências de tarefas .

Você também pode passar o mouse sobre a barra de progresso para ver o quão próximo está de concluir uma pasta ou lista.

O Visualização da linha do tempo é semelhante ao Gantt, exceto que você pode ter várias tarefas em uma linha.

A visualização Timeline exibe as tarefas do seu projeto linearmente para que você possa visualizar o roteiro de seu projeto com facilidade.

Você também pode Linhas do tempo do grupo para planejamento adicional e compartilhá-los com qualquer pessoa!

Ainda está um pouco confuso sobre as diferenças entre gráficos de Gantt e linhas do tempo? Aqui estão mais informações sobre_ Gráfico de Gantt vs. Linhas do tempo.

Prós do ClickUp

Contras do ClickUp

Não é possível exportar Dashboards

Confira o roteiro do ClickUp aqui para ver como estamos corrigindo essas pequenas desvantagens e obter nossa lista de melhores alternativas ao ClickUp .

Além disso, conheça todas as interessantes recursos que essa alternativa gratuita do MindMeister tem reservado para você!

Preços do ClickUp

O ClickUp tem um poderoso plano gratuito para usuários ilimitados. As versões pagas começam em apenas US$ 7/usuário por mês.

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Microsoft Visio

Via Microsoft VisioO Microsoft Visio é uma ferramenta de diagramação que permite criar organogramas, mapas mentais e até plantas baixas.

Mas o plano pago mais barato do Microsoft Visio é muito limitado.

Você não recebe anotações, modelos prontos ou mesmo atualizações instantâneas!

Veja como você reagirá ao se deparar com atualizações de projetos de um mês atrás que você nem sabia que existiam:

Principais recursos do Microsoft Visio

Conecte o aplicativo às suas fontes de dados para obter uma visão geral do desempenho de seus negócios

ConverterExcelplanilhas em gráficos

Modelos de brainstorming prontos para uso

Formas, cores e conectores personalizáveis

Profissionais do Microsoft Visio

Colabore em um diagrama usando o Microsoft Teams

Compartilhe, edite e visualize seusmapa do processo em qualquer navegador ou dispositivo, inclusive iPhone e iPad

Acesse a biblioteca de símbolos, estênceis e formas ⬛🔺🟠

Os membros da equipe podem visualizar, comentar e compartilhar diagramas avançados do Visio no Teams sem uma licença do Visio

Contras do Microsoft Visio

Não há versão para desktop paraMapeamento mental no Mac iOS e usuários de Linux

O plano pago mais barato pode somente ser usado em um navegador. Você precisará fazer upgrade para usá-lo em seu desktop

ser usado em um navegador. Você precisará fazer upgrade para usá-lo em seu desktop Não é tão intuitivo quanto outros softwares de mapeamento

Preços do Microsoft Visio

Essa ferramenta de mapeamento mental não oferece um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 5/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Microsoft Visio

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.700 avaliações)

3. Gerenciador de Mente

Via MindManager O MindManager é uma ferramenta de mapeamento que oferece uma perspectiva de 360 graus da sua organização para reduzir a confusão, melhorar a comunicação da equipe e aumentar a produtividade .

Porém, com essa ferramenta de mapa mental, você terá que pagar alguns complementos caros se quiser recursos como coedição, publicação, compartilhamento e uma integração com o Microsoft Teams.

parece que você terá que gastar centenas só para ter uma ideia de um milhão de dólares!_

Principais recursos do MindManager

Recursos comerciais e educacionais integradosmodelos de mapeamento mental* Funcionalidade de arrastar e soltar

Capture imagens, links e anotações com o MindManager Snap

Colaboração em tempo real em diagramas

Prós do MindManager

Leve seus mapas mentais com você usando o aplicativo móvel

Crie umorganogramafluxograma,mapa mental ou mapa conceitual* Acesse gráficos de Gantt, recursos de orçamento e linhas do tempo

Essa ferramenta de colaboração está disponível para usuários de Mac, iOS e Windows

Contras do MindManager

Curva de aprendizado acentuada

Uma seleção limitada de imagens e ícones para escolher

Não há plano gratuito disponível

Preços do MindManager

Esse software de mapeamento tem planos de preços que começam em US$ 327,00 como pagamento único/por usuário. As integrações custam entre US$ 99-118/ano.

Avaliações de clientes do MindManager

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

4. XMind

Via XMind O XMind é um ferramenta de mapeamento mental que o incentiva a deixar suas ideias crescerem em árvores.🌲

Uma das desvantagens desse software de mapeamento mental é que você precisa se inscrever por um período mínimo de seis meses.

Não se preocupe, o ClickUp está esperando por você de braços abertos. 🌹

Principais recursos do XMind

Modo de esboço transforma seu mapa mental em um documento baseado em lista

Um recurso de equação que permite adicionar equações matemáticas e químicas

Modelos de mapas mentais, como o mapeamento de bolhas e o question-storming

Escolha temas e personalize formas, linhas e cores

XMind pros

Modo Zen para ajudá-lo a se concentrar em um único mapa mental

Escolha entre diferentes estruturas, como diagrama de espinha de peixe, matriz, linha do tempo e organograma

Exporte seus mapas mentais como arquivos PNG, PDF ou markdown

Importar de outras ferramentas de mapeamento mental, como MindManager, MindNode e FreeMind

Contras do XMind

Não há plano gratuito disponível

Falta de recursos de gerenciamento de projetos

Não é possível criar tarefas a partir de mapas mentais

Preços do XMind

Essa ferramenta de mapeamento tem planos de preços que começam em US$ 39,99 por seis meses (limitado a cinco sistemas).

Avaliações de clientes do XMind

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Xmind_ !

5. Desenhos do Google

Via Googlele Desenhos O Google Drawings é uma ferramenta gratuita alternativa ao MindMeister que permite criar obras de arte pessoais, como memes, esboços ou GIFs.

Principais recursos do Google Drawings

Modelos para diferentes diagramas, como linha do tempo, ciclo e hierarquia

Setas, linhas, caixas de texto, várias formas e uma biblioteca de imagens gratuitas

Comente e edite desenhos em tempo real com colegas de equipe

Criar fluxogramas diagramas,mapas conceituaise até memes

Profissionais do Google Drawing

Crie mapas mentais ilimitados

Funciona com o Google Docs e o Google Sheets, entre outros

Compartilhe seu mapa mental on-line como um modelo para que outras pessoas também possam usá-lo

Seu mapa mental é salvo e armazenado automaticamente no Google Drive

Contras do Google Drawing

Não há aplicativos móveis

Essa ferramenta de mapeamento é baseada na Web, portanto, não é possível usá-la off-line

Não é tão intuitiva quanto outros softwares de mapeamento mental

Preços do Google Drawing

Você precisa de uma Conta do Google para usar esse software de mapeamento mental

Avaliações de clientes do Google Drawing

G2: N/A

Capterra: N/A

O ramo final de seu mapa mental

O MindMeister permite que você capture e desenvolva ideias, mas isso significa que ele é uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos criativos?

Infelizmente, o MindMeister não oferece às equipes ambos os recursos de mapeamento mental e de gerenciamento de projetos.

Felizmente, existem alguns softwares de mapeamento mental que podem facilmente tomar o lugar do MindMeister.

E, embora tenhamos apontado algumas alternativas decentes ao MindMeister, o ClickUp deve ser a única parada no mapa.

O ClickUp não apenas oferece belos mapas mentais, mas também muitos outros recursos de colaboração em equipe e gerenciamento de tarefas, como Detecção de colaboração , Prioridades da tarefa e Tarefas recorrentes . Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e experimente uma ferramenta de mapeamento mental que funciona!