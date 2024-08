10 modelos gratuitos de matriz Eisenhower em Excel e ClickUp

Você já sentiu aquela pressão avassaladora de ter muito o que fazer, mas não saber por onde começar?

A matriz de Eisenhower é sua amiga. Tornada popular pelo presidente Dwight D. Eisenhower, ela lhe oferece uma estrutura clara para o que priorizar e o que não fazer .

Se você já usa o Matriz de Eisenhower se você é um profissional de marketing, saberá que classificar e lidar com tarefas de forma eficaz é uma batalha constante. Ao tentar priorizar as tarefas sem problemas, você pode muitas vezes desejar as ferramentas perfeitas, Aplicativos GTD e modelos para acompanhar seu fluxo de trabalho da Matriz Eisenhower.

Você precisa de uma solução personalizada para aproveitar o método Eisenhower Matrix e todo o seu potencial.

Vamos explorar uma jornada transformadora com os exclusivos Eisenhower Matrix Templates do ClickUp. Eles o guiarão a um nível totalmente novo de priorização de tarefas, eliminando o caos com um design preciso modelos de matriz .

Vamos nos aprofundar agora.

O que é um modelo de matriz Eisenhower?

Um modelo de Matriz de Eisenhower é uma ferramenta usada para priorização de tarefas, inspirada no tempo princípios de gerenciamento de tempo do ex-presidente dos EUA Dwight D. Eisenhower. Trata-se de uma grade dividida em quatro quadrantes com base na urgência e na importância:

Urgente e importante: As tarefas nesse quadrante são urgentes e importantes, exigindo atenção e ação imediatas

As tarefas nesse quadrante são urgentes e importantes, exigindo atenção e ação imediatas Importante, mas não urgente: Essas tarefas são importantes, mas não são urgentes. Elas exigem planejamento e podem ser programadas para execução posterior

Essas tarefas são importantes, mas não são urgentes. Elas exigem planejamento e podem ser programadas para execução posterior Urgente, mas não importante: As tarefas aqui são urgentes, mas contribuem pouco para suas metas de longo prazo. É aconselhável delegar ou minimizar o tempo gasto com essas tarefas

As tarefas aqui são urgentes, mas contribuem pouco para suas metas de longo prazo. É aconselhável delegar ou minimizar o tempo gasto com essas tarefas Não urgente e não importante: Essas tarefas não são urgentes nem importantes. Elas geralmente representam distrações e, idealmente, devem ser minimizadas ou eliminadas

Um modelo de Matriz de Eisenhower classifica visualmente as tarefas por urgência e importância, permitindo que você estabeleça prioridades de forma eficaz. É uma ótima maneira de gerenciar o tempo de forma eficaz, concentrando-se no que realmente importa e reduzindo as tarefas menos cruciais e desnecessárias.

O modelo Eisenhower Matrix oferece várias vantagens como ferramenta de gerenciamento de tarefas :

Priorização clara : Concentre-se em suas tarefas críticas porpriorização de tarefas de acordo com a urgência e a importância

: Concentre-se em suas tarefas críticas porpriorização de tarefas de acordo com a urgência e a importância Melhoria na tomada de decisões : Use seu tempo e seus recursos com sabedoria, classificando as tarefas em quadrantes claros

: Use seu tempo e seus recursos com sabedoria, classificando as tarefas em quadrantes claros Gerenciamento do tempo : Classifique as tarefas e concentre-se naquelas que são essenciais para cumprir os prazos e atingir suas metas gerais

: Classifique as tarefas e concentre-se naquelas que são essenciais para cumprir os prazos e atingir suas metas gerais Adaptabilidade: Funciona bem em diferentes situações e se adapta a indivíduos ou equipes em vários setores

O que faz um bom modelo de matriz Eisenhower?

Um modelo de Matriz de Eisenhower bem projetado deve ter os seguintes recursos principais para maximizar sua eficácia na priorização de tarefas e gerenciamento de tempo :

Design intuitivo: Um modelo dinâmico com um layout fácil de usar que permite arrastar e soltar tarefas e usar cores para os quadrantes será mais divertido e flexível Personalização: O modelo deve atender às suas diferentes necessidades e ser flexível o suficiente para que você possa ajustá-lo como quiser - adicione, remova ou altere itens para atender às suas necessidades Integração: Vinculação com o popular ferramentas de gerenciamento de projetos reúne todas as suas tarefas em um só lugar, facilitando seu fluxo de trabalho. Sincronização comaplicativos de calendário e lembretes garante que as tarefas e os prazos da matriz de gerenciamento de tempo entrem em sua agenda, ajudando-o a manter o controle de compromissos e datas de vencimento Análise de desempenho: Modelos que mostram como as tarefas estão progredindo e sendo concluídas ajudam você a ver como está se saindo e a tomar decisões mais inteligentes com base nos dados

10 modelos de matriz Eisenhower gratuitos para usar em 2024

1. Modelo de matriz ClickUp Eisenhower

Classifique facilmente as listas de tarefas pesadas com o Eisenhower Matrix Template da ClickUp

Use o Modelo de matriz ClickUp Eisenhower para organizar as tarefas de acordo com a urgência e a importância. Ele oferece uma configuração pronta para classificar e delegar tarefas, um guia visual para priorizar rapidamente e permite que você se aprofunde nas especificidades das tarefas.

Esse modelo ajuda você a tomar decisões melhores ao classificar as tarefas de forma eficaz. Ele inclui elementos essenciais, como:

**Ferramentas de visualização **Priorização rápida e precisa das tarefas de acordo com sua urgência e importância usando os recursos visuais do modelo

**Priorização rápida e precisa das tarefas de acordo com sua urgência e importância usando os recursos visuais do modelo Capacidade de detalhamento: Aprofunde-se em cada seção da matriz para ter uma ideia clara de quais tarefas precisam do seu foco

Aprofunde-se em cada seção da matriz para ter uma ideia clara de quais tarefas precisam do seu foco **Alinhamento de tarefas: trabalhe melhor em projetos de equipe ou no desenvolvimento de produtos, garantindo que todos se concentrem nas tarefas mais importantes

Insights sobre alocação de tempo: Entenda melhor em quais tarefas se concentrar primeiro para gerenciar seu tempo com base na urgência e na importância delas

Seja você um gerente ou um colaborador individual, você saberá exatamente no que se concentrar no início de cada dia - todas as prioridades se enquadram em Fazer, Agendar, Delegar ou Excluir.

De gerenciamento de projetos para criar produtos, este modelo alinha sua equipe, aumenta o foco e promove a produtividade. É o modelo de matriz Eisenhower ideal para maximizar o gerenciamento de tarefas.

2. Modelo de matriz de prioridade do ClickUp

Use isso Modelo de matriz de prioridade do ClickUp para identificar tarefas críticas plotadas por urgência, impacto e importância

O modelo de matriz de prioridades do ClickUp facilita a tomada de decisões em projetos, ajudando você a priorizar as tarefas de forma eficaz.

Essa ferramenta ajuda a sua equipe a ver claramente as tarefas mais urgentes e a determinar quais ideias importantes devem ser abordadas primeiro.

Esse modelo é útil para planejar projetos com recursos limitados ou gerenciar jornadas complexas de clientes. Ele também ajuda a sua equipe a se concentrar em tarefas importantes, identificando a urgência e acompanhando o progresso.

Os componentes principais do modelo de matriz de prioridades do ClickUp incluem:

Alinhamento de equipes: Coloque sua equipe na mesma página, destacando o que é crucial para o sucesso de todos

Coloque sua equipe na mesma página, destacando o que é crucial para o sucesso de todos Tomada de decisão visual: Use ferramentas visuais para encontrar o equilíbrio perfeito entre as tarefas importantes e o que você pode gerenciar de forma realista

Use ferramentas visuais para encontrar o equilíbrio perfeito entre as tarefas importantes e o que você pode gerenciar de forma realista Avaliação rápida de tarefas: Descubra com rapidez e precisão a urgência e a importância das tarefas

Descubra com rapidez e precisão a urgência e a importância das tarefas Planejamento de projetos com recursos: Planeje projetos de forma eficaz, mesmo com recursos limitados, ou enfrente jornadas complexas de clientes sem nenhum problema Definir metas no ClickUp para acompanhar o progresso das tarefas. Use essa matriz de prioridades para se concentrar em tarefas cruciais para o sucesso do projeto.

3. Modelo de matriz de priorização do ClickUp

Use o modelo 3×3 Modelo de matriz de priorização do ClickUp para avaliar tarefas com base em seus níveis de impacto e esforço

Enquanto o modelo anterior classificava as tarefas por importância e urgência, o modelo de matriz de priorização do ClickUp ajuda você e sua equipe a avaliar as tarefas com base no impacto e no esforço necessário.

Quer você esteja gerenciando um projeto de grande escala ou seja apenas um iniciante, esse modelo simplifica a organização e a priorização de tarefas. Seus principais elementos incluem:

Foco em tarefas importantes: Concentre-se em tarefas cruciais e evite perder tempo com tarefas sem importância

Concentre-se em tarefas cruciais e evite perder tempo com tarefas sem importância Priorização visual: Use o guia visual para priorizar as tarefas com mais eficiência

Use o guia visual para priorizar as tarefas com mais eficiência Alocação eficiente de recursos **Alocar recursos da equipe com mais eficiência

**Alocar recursos da equipe com mais eficiência Compreensão dos esforços impactantes: Obtenha insights sobre como os esforços da equipe podem causar o maior impacto possível

4. Modelo de matriz de prioridade de ação do ClickUp

via ClickUp A organização das tarefas diárias pode parecer cansativa, mas o Modelo de matriz de prioridade de ação do ClickUp torna tudo mais simples. Ele ajuda você a identificar ações cruciais, ver o que é mais importante e aumenta a colaboração da equipe para o sucesso conjunto.

Essa matriz o ajuda a distinguir entre as tarefas que exigem ação imediata e aquelas que contribuem para as metas de longo prazo.

Incorpore alguns dos elementos-chave desse modelo para otimizar seu fluxo de trabalho.

Acompanhamento visual do progresso: Use a ferramenta visual simples para acompanhar o progresso e manter o foco nas tarefas

Use a ferramenta visual simples para acompanhar o progresso e manter o foco nas tarefas Avaliação e visualização rápidas: Acelere o processo de identificação e priorização de tarefas de alto valor

Acelere o processo de identificação e priorização de tarefas de alto valor Identificação de ações cruciais: Identifique as ações mais importantes que precisam de atenção imediata

Identifique as ações mais importantes que precisam de atenção imediata Clareza nas tarefas de alta prioridade: Obtenha clareza nas tarefas com a funçãoprioridade mais alta para seguir em frente

5. Modelo de matriz de prioridade 2×2 do ClickUp

Use a Matriz de prioridade 2×2 do ClickUp Quadro branco para ajudá-lo a organizar suas tarefas de acordo com sua importância e nível de prioridade O modelo de matriz de prioridade 2×2 do ClickUp é perfeito para priorizar tarefas urgentes e importantes, mostrando o impacto em comparação com o esforço e identificando as tarefas de prioridade máxima em um piscar de olhos.

Esse modelo é ideal para a tomada rápida de decisões e otimiza a comunicação e a eficiência da equipe. O modelo atende ao gerenciamento personalizado de tarefas com recursos como status, campos e visualizações personalizados.

Principais recursos do modelo de quadro branco de matriz de prioridades 2×2 do ClickUp:

Impacto visual versus esforço: Visualize o impacto de cada tarefa ou projeto com o esforço necessário

Visualize o impacto de cada tarefa ou projeto com o esforço necessário Tempo eficiente e Utilização de recursos Utilização mais eficiente do tempo e dos recursos da equipe

Utilização mais eficiente do tempo e dos recursos da equipe Comunicação e colaboração aprimoradas: Melhore a comunicação e a colaboração entre diferentes departamentos ou membros da equipe

Melhore a comunicação e a colaboração entre diferentes departamentos ou membros da equipe Opções de visualização variadas: Comece com a opçãoModelo de quadro branco e expanda seu fluxo de trabalho ClickUp, incorporando Lista, Gantt, Carga de trabalho, Calendário e muito mais

6. Modelo de matriz importante e urgente do ClickUp

via ClickUp Saia na frente com Modelo de Matriz Importante e Urgente do ClickUp e priorizar tarefas urgentes e importantes.

Seja gerenciando projetos ou operações diárias, essa ferramenta o ajuda a avaliar rapidamente as tarefas por urgência e importância, garantindo o máximo impacto e foco imediato onde for necessário!

A Matriz Urgente-Importante prova ser uma poderosa ferramenta de gerenciamento de tempo pois ela se concentra em tarefas centradas em metas, oferece uma visão geral clara de todas as tarefas e evita que você dependa de sobrecarga de memória.

Componentes essenciais do Modelo de Matriz Importante e Urgente do ClickUp:

Foco em tarefas voltadas para metas: Concentre-se em tarefas essenciais para atingir as metas

Concentre-se em tarefas essenciais para atingir as metas Identificação rápida de tarefas urgentes e impactantes: Identifique rapidamente as tarefas urgentes que podem causar impacto em seu trabalho, distinguindo-as daquelas que podem esperar

Identifique rapidamente as tarefas urgentes que podem causar impacto em seu trabalho, distinguindo-as daquelas que podem esperar Visão geral e planejamento aprimorados das tarefas: Obtenha uma visão abrangente das tarefas, simplificando o planejamento diário

Obtenha uma visão abrangente das tarefas, simplificando o planejamento diário Assistência organizacional: Elimine a necessidade de se lembrar de tudo para se manter organizado e estruturado

7. Modelo de tarefas simples do ClickUp

Use o Modelo de plano de trabalho simples do ClickUp para organizar suas tarefas e manter sua equipe unida

Organize suas tarefas sem esforço usando o modelo Simple To-Dos do ClickUp para concluir prontamente as tarefas em cada etapa do caminho!

Esse modelo permite que você crie uma visão geral clara das tarefas, organizá-las em categorias para facilitar o acompanhamento e garantir que você mantenha o foco na conclusão das tarefas - tudo isso sem deixar de abordar as mais importantes primeiro. Essa é a chave para gerenciar sua lista de tarefas com eficiência!

O modelo Simple To-Dos do ClickUp inclui:

Listas de tarefas claras: Crie facilmente listas de tarefas simples e fáceis de seguir

Crie facilmente listas de tarefas simples e fáceis de seguir Definição de prioridades e acompanhamento do progresso: Defina prioridades para as tarefas e monitore o progresso ao longo do tempo

Defina prioridades para as tarefas e monitore o progresso ao longo do tempo Organização de tarefas: Categorize as tarefas ou atribua-as a membros específicos da equipe para melhor organização

Categorize as tarefas ou atribua-as a membros específicos da equipe para melhor organização Foco na conclusão da tarefa: Mantenha o foco no que precisa ser feito para priorizar e concluir tarefas importantes no prazo

Verifique isto Modelos de plano de trabalho !

8. Modelo de matriz de impacto de esforço do ClickUp

Priorize seus projetos com base no maior valor pelo menor esforço com a Modelo de matriz de impacto de esforço do ClickUp O Effort Impact Matrix Template da ClickUp oferece uma solução fácil de usar e sem código para que suas equipes avaliem e visualizem rapidamente os esforços, identificar riscos associados a cada tarefa e alinhar as prioridades cruciais para o sucesso coletivo.

Com essa ferramenta de gerenciamento de produtos, você pode concluir atividades de alto impacto com o mínimo de esforço, aproveitando alguns de seus principais elementos:

Avaliação do esforço e do impacto: Visualize e avalie seus esforços despendidos em relação ao impacto obtido

Visualize e avalie seus esforços despendidos em relação ao impacto obtido **Clareza aprimorada do projeto: obtenha maior clareza em relação ao seu projeto e às tarefas associadas

Visão geral abrangente do projeto: Obtenha uma visão abrangente decronogramas do projeto eprodutos finais *Identificação de prioridade: Identificar ideias de alta prioridade para avanço com base em seu impacto

Obtenha uma visão abrangente decronogramas do projeto eprodutos finais *Identificação de prioridade: Identificar ideias de alta prioridade para avanço com base em seu impacto Visibilidade do risco: Melhorar a compreensão dos possíveis riscos e custos para gerenciar e avaliar os riscos de forma mais eficaz

9. Modelo de matriz Eisenhower do Excel por Vertex42

Via Vértice42 O Excel Eisenhower Matrix Template da Vertex42 é uma ferramenta que ajuda você a navegar pelas complexidades das tarefas diárias e a priorizá-las de forma eficaz.

Essa ferramenta aumenta sua produtividade pessoal e o gerenciamento de projetos. Além disso, ela oferece um modelo de matriz de decisão Eisenhower para download gratuito para Excel e Google Sheets.

Distribua suas tarefas com base na urgência e na importância nas quatro categorias a seguir:

Quadrante I (FAZER imediatamente) - Importante, Urgente: Inclua tarefas com prazos próximos ou que exijam atenção imediata

Inclua tarefas com prazos próximos ou que exijam atenção imediata Quadrante II (PLANEJAR e priorizar) - Não urgente, importante: Concentre-se em tarefas vitais para as metas de longo prazo e o sucesso geral. Essas tarefas surgem como a pedra angular do gerenciamento pessoal eficaz. Stephen Covey enfatiza o fato de dedicarmos a maior parte de nosso tempo a tarefas dentro desse quadrante para obter produtividade e sucesso ideais

Concentre-se em tarefas vitais para as metas de longo prazo e o sucesso geral. Essas tarefas surgem como a pedra angular do gerenciamento pessoal eficaz. Stephen Covey enfatiza o fato de dedicarmos a maior parte de nosso tempo a tarefas dentro desse quadrante para obter produtividade e sucesso ideais Quadrante III (DELEGAR para conclusão) - Não importante, urgente: Atribua tarefas sensíveis ao tempo, como enviar e-mails ou atender chamadas telefônicas, a outros membros da equipe delegando tarefas

Atribua tarefas sensíveis ao tempo, como enviar e-mails ou atender chamadas telefônicas, a outros membros da equipe delegando tarefas Quadrante IV (ELIMINAR) - Não importante, não urgente: Eliminar tarefas que contribuem minimamente para as metas ou que podem ser adiadas

10. Modelo de treinamento da técnica de priorização da matriz de Eisenhower por SlideTeam

via Equipe de slides Este treinamento sobre técnicas de priorização é um guia abrangente para compreender e implementar a Matriz de Eisenhower.

Quer você seja gerente, funcionário, parte de uma organização ou esteja lidando com tarefas pessoais, este treinamento lhe dá o know-how necessário para aumentar a produtividade!

Alguns dos principais recursos dessa apresentação de treinamento são:

Conjunto abrangente de slides: Entenda o conceito com esses 18 slides informativos que abrangem todo o espectro da Matriz Eisenhower

Entenda o conceito com esses 18 slides informativos que abrangem todo o espectro da Matriz Eisenhower Visão geral dos quadrantes: Explore cada quadrante em detalhes e entenda as características das tarefas que se enquadram em cada um deles

Explore cada quadrante em detalhes e entenda as características das tarefas que se enquadram em cada um deles Compatibilidade com o Google: Integração perfeita com o Google Slides, garantindo flexibilidade em várias plataformas

Integração perfeita com o Google Slides, garantindo flexibilidade em várias plataformas Personalizável: Edite os slides, incluindo texto, ícones, gráficos e outros elementos para adaptações personalizadas

Edite os slides, incluindo texto, ícones, gráficos e outros elementos para adaptações personalizadas Download: Salve todos os slides do treinamento com um único clique e acesse o suporte premium ao cliente para obter assistência e orientação

Bônus:_ **Modelos de mapas perceptuais !

Da matriz à ação com os modelos de matriz Eisenhower

Dwight D. Eisenhower disse certa vez: "No caos das tarefas cotidianas, lembre-se de que o que é importante raramente é urgente, e o que é urgente raramente é importante"

Portanto, ao embarcar em uma jornada com esses modelos, lembre-se de que a priorização eficaz de tarefas não é apenas uma estratégia, mas também um meio para o gerenciamento eficiente do tempo e a tomada de decisões.

A vantagem do ClickUp está nos modelos e em uma abordagem holística do gerenciamento de tarefas que alinha, envolve e impulsiona as equipes para uma produtividade inigualável.

Transforme seu fluxo de trabalho com Modelos de matriz Eisenhower do ClickUp . Vamos começar hoje mesmo!