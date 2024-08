10 melhores softwares de gerenciamento de habilidades em 2024 (avaliações e preços)

Em meus anos de experiência no gerenciamento de equipes bem-sucedidas, compreendi que o software de gerenciamento de habilidades é como um GPS que o orienta em direção ao talento certo. Por meio de tentativa e erro, descobri que esse software capacita as equipes a identificar, avaliar, desenvolver e monitorar com eficiência as habilidades dos funcionários.

Simplesmente, é o que mantém nós, gerentes, sãos e nossas equipes de RH sorridentes. Empresas, agências, instituições de ensino, etc., todos nós precisamos de uma plataforma sólida de gerenciamento de habilidades ao nosso lado.

Portanto, vamos fazer um favor a nós mesmos e escolher apenas a melhor. Juntos, vamos explorar esta lista das 10 principais opções de software de gerenciamento de habilidades que podem realmente fazer a diferença.

Vamos mergulhar de cabeça!

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de habilidades?

Você precisa do software certo

Software de RH

se quiser desenvolver as habilidades dos funcionários, turbinar sua estratégia de negócios e compilar um entendimento abrangente de sua força de trabalho. Sinta-se à vontade para pular esta seção se souber o que está procurando.

Caso contrário, aqui estão alguns dos elementos essenciais que você deve ter em mente:

Inteligência artificial: Procure um software que tenha Ferramentas de IA para RH a IA faz coisas como resumir dados de habilidades e melhorar os programas de treinamento de desenvolvimento de habilidades

Procure um software que tenha Ferramentas de IA para RH a IA faz coisas como resumir dados de habilidades e melhorar os programas de treinamento de desenvolvimento de habilidades Automação: Encontre uma plataforma que permita que você coloque as pequenas coisas no piloto automático

Encontre uma plataforma que permita que você coloque as pequenas coisas no piloto automático Ferramentas abrangentes: Não se limite às ferramentas de gerenciamento de habilidades - procure uma plataforma com ferramentas e modelos adicionais para todos os aspectos de gerenciamento de funcionários, conhecimento e projetos

Não se limite às ferramentas de gerenciamento de habilidades - procure uma plataforma com ferramentas e modelos adicionais para todos os aspectos de gerenciamento de funcionários, conhecimento e projetos Interface amigável ao usuário Escolha software de gerenciamento de funcionários que seja fácil de usar e entender sem treinamento extensivo

Você já entendeu a ideia. Essencialmente, você quer um software de gerenciamento de habilidades com funcionalidade para facilitar todos os aspectos do seu trabalho.

10 melhores softwares de gerenciamento de habilidades para usar em 2024

Você está aqui para encontrar o melhor software de gerenciamento de habilidades, e eu fiz a parte mais difícil, pesquisando no mercado as 10 melhores opções.

Confira nossa lista para que você encontre o que precisa em tempo recorde.

1.

ClickUp

Visualize os marcos do projeto com a visualização de Gantt no ClickUp

ClickUp para equipes de RH

simplifica tudo, desde o recrutamento até a integração e muito mais. 🚀🧑‍💼

Refine e simplifique todos os aspectos do desenvolvimento e gerenciamento de funcionários com nossa plataforma de gerenciamento de RH completa.

O ClickUp facilita a:

Acompanhar o desempenho, o envolvimento e o desenvolvimento de cada funcionário

Criar exibições personalizáveis para alinhar os membros da sua equipe

Armazenar com segurança comunicações confidenciais e informações dos funcionários

Organizar candidatos, inscrições e contatos

Economize tempo com modelos, status personalizados e automação

Gere relatórios orientados por dados para ter uma visão de cima para baixo do seu sistema de gerenciamento de habilidades

Use os modelos do ClickUp para

economizar tempo

na análise de habilidades e veja as habilidades e certificações dos funcionários em um relance.

Por exemplo, use

Modelo de análise de lacunas de habilidades do ClickUp

para realizar uma avaliação de habilidades e identificar as principais habilidades que faltam aos membros da sua equipe. A partir daí, você receberá conselhos práticos sobre como preencher as lacunas de habilidades, aumentar a produtividade e tudo o mais que sua empresa precisa para se destacar.

Precisa de um

aplicativo de controle de metas

?

Metas do ClickUp

potencializa seu sucesso com metas mensuráveis, acompanhamento automatizado do progresso e cronogramas claros. Use-o para acompanhar metas individuais relacionadas a habilidades para suas equipes e funcionários.

O ClickUp também tem

software de monitoramento de funcionários

que mostra dados em tempo real sobre o que os membros da sua equipe estão fazendo.

E não se esqueça

IA do ClickUp

e

Automações do ClickUp

! Essas duas ferramentas se combinam para economizar horas toda semana, automatizando tarefas cotidianas e aproveitando o imenso poder da melhor inteligência artificial da atualidade.

Com milhares de ferramentas, modelos e integrações, o ClickUp's

software gratuito de gerenciamento de projetos

está a apenas um clique de distância.

Melhores recursos do ClickUp

Uma biblioteca com mais de 1.000 modelos (por exemplo, modelos de planos de desenvolvimento modelos de fluxo de trabalho, modelos de matriz de habilidades, etc.)

Mais de 1.000 integrações com plataformas e ferramentas populares, incluindo Microsoft Excel, Asana, Slack, HubSpot e muito mais

Os recursos de colaboração em tempo real facilitam a comunicação entre os membros da equipe sobre o seu progresso, aprimorando habilidades essenciais

Gerenciamento de projetos e ferramentas de priorização mantenha sua equipe no caminho certo para iniciativas de aprendizado, aprimoramento de habilidades e muito mais

Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp tem recursos para avaliações de competências, aprimoramento de habilidades, controle de níveis de habilidades e desenvolvimento de carreira

O modelo de matriz de habilidades do ClickUp é uma ferramenta poderosa que o ajuda a navegar pelas complexidades exclusivas de seu gerenciamento de talentos.

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado ao se familiarizarem com os vários recursos do ClickUp (resolvido com vídeos tutoriais e extensas perguntas frequentes)

O ClickUp AI não está disponível para usuários de planos gratuitos

ClickUp preço

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Base de habilidades

via

Base de habilidades

Skills Base é um

software de gerenciamento de conhecimento

que fornece um hub de taxonomia de habilidades transparente e acessível. Use essa plataforma de gerenciamento de habilidades para avaliar, visualizar e agir com base nos dados de habilidades para obter insights sobre requalificação, gerenciamento de talentos, planejamento da força de trabalho e muito mais.

Base de Competências Melhores recursos

Destaque as lacunas de habilidades da sua equipe para melhorar a retenção, o recrutamento e o crescimento organizacional

O rastreamento holístico de habilidades identifica onde é necessário suporte adicional para obter as habilidades certas em seu local de trabalho

A matriz de habilidades baseada na nuvem fornece dados em tempo real para melhorar o gerenciamento do desempenho

A biblioteca Skills Base oferece uma coleção selecionada de habilidades com base nas funções organizacionais de sua empresa

Base de habilidades limitações

As avaliações dos usuários mencionaram a necessidade de aprimorar os recursos de IA para economizar tempo e melhorar o processo de recrutamento

De acordo com algumas avaliações, as ferramentas administrativas às vezes são complexas e difíceis de entender

Skills Base preço

Gratuito

Teams: $99/mês com pagamento anual adiantado

$99/mês com pagamento anual adiantado Enterprise: $149/mês com pagamento anual adiantado

$149/mês com pagamento anual adiantado Ultimate: Entre em contato para saber o preço

Skills Base Classificações e avaliações

G2: 4,6/5 (10+ avaliações)

4,6/5 (10+ avaliações) Capterra: 0/5 (0 avaliações)

3. SkillNet

via

SkillNet

A SkillNet é uma plataforma de software de gerenciamento de habilidades que transforma as empresas em organizações baseadas em habilidades. A plataforma reinventou a avaliação e o desenvolvimento dos funcionários

ferramentas de aprimoramento de processos

facilitando a avaliação, a inspiração e a otimização de seus recursos humanos.

SkillNet melhores recursos

Estruturas personalizadas de upskilling e reskilling economizam tempo ao criar iniciativas para melhorar os conjuntos de habilidades dos funcionários

Banco de dados de gerenciamento de certificação baseado em nuvem com tudo o que você precisa para rastrear certificações e credenciais externas em todas as funções de trabalho

O banco de dados e as planilhas de habilidades rastreiam, observam e medem as habilidades dos funcionários com base em dados autoavaliados e avaliados pelo gerente

Ênfase nas habilidades necessárias para empresas de saúde, manufatura e tecnologia

SkillNet limitações

As avaliações dos usuários mencionam bugs ocasionais e problemas de travamento

De acordo com algumas avaliações, os membros da equipe dizem que a plataforma poderia se beneficiar de um design mais intuitivo

SkillNet preço

Entre em contato para obter preços

SkillNet avaliações e críticas

G2: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

4,6/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 10 avaliações)

4. Avilar

via

Avilar

A Avilar fornece uma plataforma de software de gerenciamento de competências baseada em nuvem: WebMentor LMS Learning Management System. Use-o para definir funções de trabalho, criar estruturas de competências, treinar membros da equipe e entender as habilidades atuais da sua força de trabalho. 📊

Melhores recursos do Avilar

Gerenciamento de habilidades e software de engajamento de funcionários permite que as organizações eliminem as lacunas de habilidades e definam um plano de carreira para cada membro da equipe

Dados detalhados informam melhorias nas iniciativas de aprendizado e desenvolvimento

Força de trabalho e sucessão ferramentas de planejamento preparam você para possíveis perdas e para encontrar substitutos com antecedência

A colaboração com os principais fornecedores de cursos de treinamento oferece aos usuários acesso a uma variedade de recursos de gerenciamento de aprendizagem

Limitações da Avilar

Os cursos de treinamento de habilidades devem ser adquiridos individualmente (o preço por curso varia, mas muitos custam menos de US$ 10)

A falta de feedback dos clientes em plataformas de avaliação populares dificulta a obtenção de informações sobre a experiência média do usuário

Avilar preço

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Avilar

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Pluralsight

via

Pluralsight

A Pluralsight é uma ferramenta de gerenciamento de habilidades da força de trabalho que fornece às organizações e equipes acesso aos melhores produtos e cursos on-line para estimular o desenvolvimento de habilidades. Use insights orientados por dados para avaliar as habilidades técnicas e interpessoais de sua equipe, fazer melhorias e eliminar lacunas de habilidades.

Melhores recursos do Pluralsight

Os programas e caminhos de aprendizagem personalizados suportam objetivos organizacionais exclusivos para oferecer os cursos certos para cada membro da equipe

Os cursos voltados para habilidades nas áreas de TI e tecnologia são ideais para organizações que precisam preencher lacunas de habilidades especializadas

Os mapas de aprimoramento criam caminhos de cursos de tamanho único para que as equipes saibam por onde começar e para onde ir em seguida

As experiências de aprendizado prático usam projetos, laboratórios e sandboxes para consolidar novas habilidades e aumentar a confiança dos membros da sua equipe

Limitações do Pluralsight

Alguns usuários expressam a necessidade de integração com outros sistemas populares de gerenciamento de aprendizagem

As avaliações de alguns usuários mencionam a falta de notificações motivacionais por e-mail para manter os membros da equipe no caminho certo com os cursos

Pluralsight preço

Iniciante: US$ 33,25/mês por usuário

US$ 33,25/mês por usuário Profissional: US$ 48,25/mês por usuário

US$ 48,25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas da Pluralsight

G2: 4/6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4/6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

6. intelliHR

via

intelliHR

o intelliHR é um

software de gerenciamento de talentos

com ferramentas de gerenciamento de habilidades que melhoram o desempenho, o envolvimento, a retenção e a cultura da empresa. Use-o para criar uma melhor experiência de trabalho para a sua organização, equipes e pessoas ao preencher lacunas de habilidades e melhorar os processos de desenvolvimento.

Melhores recursos dointelliHR

O autoatendimento do funcionário permite que os membros da equipe gerenciem seus dados pessoais, avaliações de desempenho, registros de treinamento e muito mais

A análise e os insights em tempo real permitem que os gerentes tomem decisões informadas sobre o planejamento da força de trabalho e o gerenciamento do desempenho

O sistema de gerenciamento de desempenho inclui definição de metas, feedback e avaliações de desempenho

A experiência de integração e desligamento simplifica o processo e garante a conformidade regulamentar

limitações dointelliHR

Alguns usuários expressaram a necessidade de vídeos tutoriais mais detalhados para reduzir a curva de aprendizado

De acordo com as avaliações, algumas equipes se beneficiariam de integrações adicionais de terceiros

intelliHR preço

Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises dointelliHR

G2: 4,8/5 (mais de 80 avaliações)

4,8/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

7. Espaço de crescimento

via

Espaço de crescimento

A Growthspace é uma plataforma de aprendizado baseada em nuvem que oferece uma variedade de ferramentas de gerenciamento de habilidades voltadas para indivíduos e organizações que trabalham para atingir metas de desenvolvimento profissional. Aproveite uma ampla variedade de cursos interativos, envolventes e práticos e programas de treinamento conduzidos por especialistas no assunto.

Melhores recursos do Growthspace

Sessões de treinamento personalizadas com profissionais experientes para atender às necessidades específicas de cada indivíduo

Ferramentas de aprendizagem interativas, como questionários e simulações, para aumentar o envolvimento dos funcionários

Conteúdo de alta qualidade e informações atualizadas dos principais especialistas e líderes de pensamento garantem uma iniciativa de aprimoramento de qualidade

A abordagem prática e acionável oferece percepções e habilidades do mundo real para os usuários aplicarem em suas carreiras

Limitações do espaço de crescimento

Alguns usuários dizem que a plataforma de agendamento de reuniões não é tão fácil de usar quanto poderia ser

Avaliações de algumas equipes expressaram a necessidade de painéis de usuário personalizados para melhorar a experiência de aprendizado

Growthspace preço

Entre em contato para obter uma proposta personalizada de preços de desenvolvimento de funcionários

Classificações e resenhas do Growthspace

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

4,8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: N/A

8. Rallyware

via

Rallyware

O Rallyware é uma plataforma de capacitação de desempenho que fornece recomendações para a sua equipe. Use-a para identificar as melhores atividades de aprendizado e de negócios para cada indivíduo no momento certo para melhorar o impacto de suas ferramentas de gerenciamento de habilidades.

Melhores recursos do Rallyware

Os planos de aprendizagem personalizados visam às necessidades, às metas e aos estilos de aprendizagem de usuários individuais para recomendar as habilidades e o conteúdo certos para eles

Elementos de gamificação, como emblemas e placares de líderes, aumentam o envolvimento e a motivação dos funcionários

O aplicativo é otimizado para dispositivos móveis para permitir que os alunos acessem a plataforma de qualquer lugar e a qualquer momento 📲

Análises e relatórios detalhados sobre o envolvimento e o progresso de cada aluno facilitam aos administradores o controle da eficácia dos programas de treinamento

Limitações do Rallyware

Avaliações de alguns usuários relatam que a configuração de idioma nem sempre é confiável, às vezes mostrando parágrafos em inglês em vez do idioma selecionado

Algumas equipes expressaram o desejo de ver mais implementações de recursos de IA na plataforma Rallyware

Rallyware preço

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Rallyware

G2: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

4,8/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 20 avaliações)

9. Cloud Academy

via

Academia de Nuvem

A Cloud Academy fornece software de gerenciamento de habilidades para desenvolver habilidades robustas de computação em nuvem. Aproveite a análise e os relatórios detalhados para entender melhor o envolvimento e o progresso de cada aprendizado e tomar decisões mais fundamentadas.

Melhores recursos da Cloud Academy

A biblioteca de cursos oferece treinamento para as principais plataformas de nuvem, incluindo AWS, Azure, Google Cloud Platform e muito mais

Os laboratórios práticos permitem que os usuários pratiquem e apliquem o conhecimento adquirido nos cursos em ambientes do mundo real

Avaliações de habilidades para que os usuários identifiquem os pontos fortes e as áreas em que precisam melhorar

Relatórios e análises detalhados com os dados de que você precisa para acompanhar o progresso do desenvolvimento de habilidades e o envolvimento dos funcionários

Limitações da Cloud Academy

As avaliações mencionam a necessidade de atualizações contínuas do curso para acompanhar as mudanças mais recentes nas plataformas populares de nuvem (a Cloud Academy disse que está trabalhando ativamente nisso)

Alguns usuários dizem que a acessibilidade off-line e móvel limitada reduz o progresso do aprendizado dos membros da equipe

Cloud Academy preço

Indivíduos: US$ 39/mês

US$ 39/mês Pequenas equipes: US$ 55/mês por usuário

US$ 55/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas da Cloud Academy

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

10. Runn

via

Executar

A Runn é uma plataforma de gerenciamento de recursos baseada na nuvem com ferramentas integradas de controle de tempo e previsão. Use-a para planejar projetos, programar recursos, otimizar equipes, identificar lacunas de habilidades e obter uma visão panorâmica da sua força de trabalho.

Melhores recursos do Runn

O design amigável facilita a navegação e o uso das ferramentas pelos membros da equipe sem nenhum conhecimento técnico

Os fluxos de trabalho personalizáveis permitem que você adapte a plataforma Runn à sua organização e aos membros da equipe

O sistema de gerenciamento de recursos permite que você gerencie e acompanhe a carga de trabalho da sua equipe e use seus recursos de forma eficiente

A análise em tempo real fornece informações detalhadas sobre o desempenho da equipe e o progresso do projeto para uma melhor tomada de decisão baseada em dados

Limitações do Runn

As avaliações de alguns usuários expressam a necessidade de recursos adicionais da API

Alguns revisores afirmam que a configuração dos níveis de permissão é difícil ou requer soluções alternativas

Runn preço

Gratuito

Pro: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do Runn

G2: 4,5/5 (1+ avaliações)

4,5/5 (1+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (20+ avaliações)

Otimize sua equipe com ferramentas de gerenciamento de habilidades

Em um mundo em que as habilidades são moeda corrente, aproveitar as ferramentas corretas de gerenciamento de habilidades faz toda a diferença.

A implementação de um software de gerenciamento de habilidades simplifica os processos organizacionais e capacita os membros da equipe a atingir seu potencial máximo. ✨💪

Pronto para turbinar seu fluxo de trabalho de gerenciamento de habilidades? Experimente um novo nível de eficiência e envolvimento dos funcionários

registre-se no ClickUp hoje mesmo

!