10 modelos de programação gratuitos em Excel, Planilhas Google e ClickUp

Você conhece aquela sensação de pânico quando todos em seu grupo de cinco pessoas pedem a complicada refeição combinada em um restaurante e, em vez de anotá-la, o garçom diz: "não se preocupe, tenho tudo aqui em cima" 🧠🫠

Bem, é assim que é viver um dia agitado sem uma programação definida.

Ao registrar todas as suas reuniões, tarefas, lembretes e compromissos em um calendário, lista ou tabela, você pode entender melhor onde seu tempo será dividido em um dia. Isso pode ser o fator decisivo para saber se você pode atender àquela solicitação de última hora ou se realmente conseguirá chegar ao dentista às 14h30. 😳

Simplificando, planejar o seu dia o ajuda a aproveitá-lo ao máximo - dentro e fora do trabalho. É a porta de entrada para formar hábitos produtivos e incorporar mais estratégias de gerenciamento de tempo em sua semana de trabalho. Ah, e já mencionamos que ele também cura seus "Sunday Scaries"?

Mas seja você um campeão de blocos de tempo da temporada ou esteja criando um cronograma de boas-vindas para o novo contratado da equipe, começar com um modelo de cronograma deve ser sempre o primeiro passo. No entanto, não há motivo para pensar demais em seu modelo!

É fácil se sentir sobrecarregado com o grande número de maneiras e software de programação disponíveis para estruturar seu dia, mas, em vez de investir tempo em qualquer modelo comum, comece com um que comprovadamente torne o processo mais fácil.

Mostraremos como fazer isso com um detalhamento do motivo pelo qual você precisa de modelos de programação em sua vida, os principais recursos a serem procurados e 10 modelos de programação gratuitos que certamente melhorarão sua produtividade gerenciamento de tempo habilidades.

Por que os modelos de cronograma são importantes?

Sua agenda deve ser mais do que um bloco de notas adesivas ou um documento com nomes e horários escritos em uma página - e se esse exemplo lhe parecer muito familiar, você está em nossas orações.

Em vez disso, sua agenda deve agregar valor aos seus processos diários, integrando-se aos seus aplicativos de trabalho, calendário e processos atuais para gerenciar todas as facetas do seu dia.

Edite facilmente as datas de vencimento e adicione novos eventos no ClickUp arrastando e soltando tarefas na visualização Calendar

É aí que um modelo é realmente útil. 🙂

Os melhores modelos de cronograma são anexados ao software de gerenciamento de projetos com recursos que elevam as técnicas de agendamento da velha guarda com as quais crescemos. A aparência e a funcionalidade do seu modelo de cronograma preferido dependerão da sua equipe, do setor e do projeto, mas os benefícios são os mesmos em todos os casos!

Aqui estão alguns dos benefícios mais significativos do uso de um modelo de cronograma, seja para uso pessoal ou com a equipe:

Transparência : Os modelos de cronograma não são apenas para uso pessoal - eles são para toda a equipe. Quando toda a equipe adota um modelo de programação, isso ajuda os membros a ver o que seus colegas estão fazendo e ajuda os gerentes a saber se o trabalho está distribuído uniformemente ou se uma pessoa está acima da capacidade para a semana.

: Os modelos de cronograma não são apenas para uso pessoal - eles são para toda a equipe. Quando toda a equipe adota um modelo de programação, isso ajuda os membros a ver o que seus colegas estão fazendo e ajuda os gerentes a saber se o trabalho está distribuído uniformemente ou se uma pessoa está acima da capacidade para a semana. Organização : A padronização do formato e do nível de detalhes que os membros incluem em seus cronogramas ajuda todos a se manterem alinhados quanto ao status e às prioridades do projeto. Especialmente se o seu modelo complementar o software de gerenciamento de projetos com recursos de colaboração, o modelo de agenda ajudará a equipe a evitar gargalos a cada semana.

: A padronização do formato e do nível de detalhes que os membros incluem em seus cronogramas ajuda todos a se manterem alinhados quanto ao status e às prioridades do projeto. Especialmente se o seu modelo complementar o software de gerenciamento de projetos com recursos de colaboração, o modelo de agenda ajudará a equipe a evitar gargalos a cada semana. Aumenta a produtividade : A visualização da sua agenda ajuda a planejar tarefas futuras e permite novas estratégias para maximizar o seu dia. Os modelos de programação são projetados para ajudá-lo a identificar áreas de oportunidade a cada dia para criar novos processos, reestruturar fluxos de trabalho e controlar o tempo gasto em tarefas ou projetos.

: A visualização da sua agenda ajuda a planejar tarefas futuras e permite novas estratégias para maximizar o seu dia. Os modelos de programação são projetados para ajudá-lo a identificar áreas de oportunidade a cada dia para criar novos processos, reestruturar fluxos de trabalho e controlar o tempo gasto em tarefas ou projetos. Melhora**gerenciamento de tempo Habilidades: Você já saiu da sua mesa no final do dia e se perguntou onde foi parar o tempo? Os modelos de cronograma fornecem a resposta para essa pergunta. Com recursos para rastrear o tempo, o histórico de versões, as reuniões e as atualizações de status, você sempre saberá quais tarefas estão esgotando o seu dia e poderá ajustar o fluxo de trabalho de acordo.

Controle facilmente o tempo e conecte os registros a tarefas ou subtarefas

E isso é só para citar alguns! Ainda assim, é importante ter em mente que seu modelo de agenda é tão poderoso quanto seus recursos. Portanto, antes de baixar o primeiro modelo que encontrar, procure esses recursos obrigatórios. ⬇️

Recursos que você deve procurar em seu próximo modelo de agenda

Nem todos os modelos de cronograma foram criados iguais, mas nós o ajudaremos a garantir que o modelo escolhido atenderá às suas necessidades sem exceder o seu orçamento.

Todos os melhores modelos de cronograma compartilham esses recursos essenciais:

Personalizável: Embora os modelos criem um modelo para a sua agenda, você deve poder ajustá-la e editá-la conforme necessário para alinhar-se melhor aos seus processos atuais. E não deve ser um desafio fazer isso! Visual: Há mais maneiras de estruturar suas programações do que apenas em um calendário. Especialmente para equipes maiores que trabalham de forma assíncrona, ter um modelo de programação altamente visual ou a capacidade de escolher entre várias visualizações de projeto melhorará a experiência de cada membro ao usar o modelo. Colaborativo: Só pela logística, isso é muito importante. Se não houver um elemento colaborativo no seu modelo, as equipes terão dificuldades para agendar reuniões, trabalhar juntas e concluir tarefas sem sobreposição. Controle de tempo e progresso: Seu modelo de cronograma não é uma situação única. Ele deve evoluir à medida que seus projetos se tornam mais complexos e fornecer percepções e soluções para ajudar a melhorar sua produtividade. O controle de tempo e os painéis de controle são dois dos recursos mais fundamentais para determinar seu progresso. Integrações: Quanto mais ferramentas de trabalho se integrarem ao seu modelo de cronograma, melhor! Isso ajuda a ter uma ideia mais clara das tarefas que você planejou para cada dia e fornece mais contexto na forma de links ou dados incorporados. Além disso, as integrações ampliam a funcionalidade de qualquer software e reduzem o número de guias que inundam seu navegador.

E uma menção honrosa ao recurso... os melhores modelos são gratuitos. 💸

Atualmente, há tantos modelos poderosos de agenda pré-fabricados que não há razão para que você pague um centavo sequer!

10 modelos de agenda para bloquear, planejar e organizar tudo

Agora vamos ao que interessa - exemplos!

Experimentamos e testamos os principais modelos de programação para trazer a você os melhores e os nossos favoritos!

Cada um desses 10 modelos gratuitos e personalizáveis oferece recursos altamente visuais e produtivos para ajudar você e sua equipe a otimizar seus processos atuais de elaboração de cronogramas. Além disso, você pode acessar todos eles diretamente deste artigo!

1. Modelo de programação da equipe ClickUp

Organize suas tarefas semanais em um calendário do ClickUp

A organização de um cronograma de equipe é essencial para qualquer equipe para garantir o melhor uso do tempo. O Modelo de programação da equipe do ClickUp é perfeito para planejamento, programação e até mesmo gerenciamento de recursos !

Por exemplo, um cronograma de equipe pode incluir reuniões, prazos para entregas de projetos, metas individuais para os membros da equipe, apresentações ou sessões de treinamento para os membros da equipe, objetivos de atendimento ao cliente e quaisquer outras metas organizacionais necessárias.

Essa visibilidade ajuda a garantir que todos se mantenham em dia com os compromissos e, ao mesmo tempo, tenham blocos de tempo para trabalho profundo e outras atividades.

O modelo vem com quatro visualizações pré-criadas que você pode começar a usar hoje mesmo para visualizar o trabalho:

Visualização da lista de atividades do projeto : Consolida todas as tarefas atribuídas por equipe no padrão

: Consolida todas as tarefas atribuídas por equipe no padrão Visualização do quadro da programação semanal : Organiza todas as tarefas atribuídas por equipe de acordo com a data de vencimento

: Organiza todas as tarefas atribuídas por equipe de acordo com a data de vencimento Visualização da carga de trabalho: Fornece uma visão geral do número de tarefas atribuídas a uma equipe em um período específico Faça o download deste modelo ### 2. Modelo de programação 24 horas do ClickUp

Dê a todas as suas tarefas um espaço de tempo dedicado em seu ClickUp Calendar

Uma agenda de 24 horas é uma ferramenta importante para atingir metas diárias e manter-se organizado. Ela pode ajudá-lo a gerenciar seu tempo com eficiência, priorizar tarefas e evitar a procrastinação. A criação de um cronograma bem-sucedido nesse formato requer planejamento, estratégia e a ferramenta certa, como Modelo de programação de 24 horas do ClickUp .

Todas as tarefas, atividades, reuniões e intervalos que você cria são exibidos na visualização Daily Calendar. Você tem a opção de definir tarefas recorrentes por data e hora, portanto, só precisa configurá-las uma vez!

Quando as prioridades mudam ou algo interrompe sua agenda, você pode facilmente clicar em uma tarefa e deslizá-la para cima ou para baixo para outro intervalo de tempo.

Dica profissional: Conecte o ClickUp a um calendário do Outlook, Apple ou qualquer outro que permita a assinatura com um feed de URL para acompanhar as datas de vencimento de suas tarefas! Faça o download deste modelo

3. ClickUp por hora Modelo de horário de trabalho

Visualize sua agenda de trabalho e inicie reuniões diretamente no ClickUp

Os cronogramas da equipe também servem como uma forma de monitorar o tempo por responsável ao longo de um projeto. Ter um cronograma atualizado permite que as equipes prevejam possíveis problemas com antecedência e os resolvam rapidamente, antes que seja necessário tempo extra para corrigi-los.

A Modelo de programação por hora do ClickUp oferece três visualizações diferentes para rastrear funcionários ou freelancers pagos por hora:

Payout Per Assignee Lista: Visualização de todas as tarefas agrupadas por responsável

Lista: Visualização de todas as tarefas agrupadas por responsável lista Actual Payout : Classifique, agrupe e filtre tarefas para obter visibilidade completa

: Classifique, agrupe e filtre tarefas para obter visibilidade completa Weekly Calendar: Veja o que está por vir e faça ajustes em tempo real

O modelo inclui um guia de introdução com dicas de personalização para deixar suas agendas prontas para serem compartilhadas com sua equipe!

Confira estes_ Aplicativos de agenda de trabalho ! Faça o download deste modelo

4. Modelo de matriz de agendamento do ClickUp

Agrupe tarefas por tipo para gerenciar rapidamente suas horas de trabalho no ClickUp

Uma matriz de agendamento é uma ferramenta poderosa para ajudar as organizações a organizar e priorizar tarefas. Ao plotar as tarefas em uma matriz com os eixos de tempo, recursos e importância, fica mais fácil tomar decisões sobre cronogramas de projetos e alocação de recursos.

A ideia de uma matriz de agendamento é criar uma estrutura organizada para atribuir tarefas que considerem os recursos disponíveis, a quantidade de tempo necessária para concluir a tarefa e sua importância geral dentro do projeto maior.

A alocação de recursos dessa forma ajuda os gerentes a priorizar o que precisa ser feito primeiro para que as tarefas mais importantes sejam realizadas.

Com a Modelo de matriz de agendamento do ClickUp com a Matriz de Agendamento do ClickUp, você tem as ferramentas para fornecer todo o contexto necessário para manter as equipes e os projetos em andamento: descrições de tarefas, listas de verificação, comentários atribuídos e muito mais! Faça o download deste modelo

5. Modelo de bloqueio de programação do ClickUp

Exibir o total de horas de sua disponibilidade em uma lista do ClickUp

O bloqueio de horário é uma estratégia usada para planejar e gerenciar o tempo de forma eficaz. Envolve a divisão de uma meta ou tarefa maior em pedaços de tempo menores e mais gerenciáveis para facilitar a conclusão.

Se estiver tendo problemas para manter o bloqueio de horário, experimente o Modelo de bloqueio de programação do ClickUp . Este modelo é flexível para que qualquer pessoa possa aderir ao bloqueio de agenda e reduzir o tempo necessário para alternar entre aplicativos para iniciar uma tarefa.

Você pode configurar facilmente lembretes para as próximas tarefas, anexar arquivos dentro da tarefa e manter as conversas em um só lugar.

Dica profissional: Use os recursos Profiles e My Work no ClickUp para visualizar as agendas de qualquer pessoa em seu espaço de trabalho! Os perfis oferecem uma janela para as responsabilidades de cada pessoa, para que você possa adicionar lembretes, fazer ajustes ou ver no que ela está trabalhando em seguida. Faça o download deste modelo

6. Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos ClickUp

Gerencie várias tarefas em um único quadro do ClickUp

Suas calendário de gerenciamento de projetos deve incluir todas as atividades relacionadas à conclusão do projeto. Isso inclui tarefas como planejamento, projeto, desenvolvimento, implementação e teste. Todas essas atividades devem ser acompanhadas para monitorar o progresso e garantir que todas as equipes, clientes e partes interessadas sejam informados sobre os resultados. Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp tem cinco exibições pré-construídas para visualizar o cronograma do projeto de diferentes perspectivas:

Visualização de lista : Tarefas agrupadas por fase do projeto (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Conclusão)

: Tarefas agrupadas por fase do projeto (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Conclusão) Visão da linha do tempo : Cronogramas plotados de todas as tarefas e atividades agrupadas por sua fase de projeto

: Cronogramas plotados de todas as tarefas e atividades agrupadas por sua fase de projeto quadro visualização : Status de onde cada tarefa está atualmente no fluxo de trabalho

: Status de onde cada tarefa está atualmente no fluxo de trabalho Visão da tabela: Riscos e problemas da tarefa

da tabela: Riscos e problemas da tarefa Visualização de Gantt: Dependências e marcos em um cronograma de projeto Faça o download deste modelo ### 7. Modelo de programação de blocos do ClickUp

Revise seu trabalho semanal em uma linha do tempo do ClickUp

Organizar o cronograma de uma equipe em blocos pode ser uma maneira eficaz de garantir que todos os membros da equipe recebam suas respectivas tarefas adequadamente e que essas tarefas se encaixem em um cronograma maior.

Uma maneira de fazer isso é dividir o cronograma do projeto em fases distintas, sendo que cada fase contém seus próprios requisitos, metas e recursos. Além disso, a criação de tempo extra também dá às equipes espaço para experimentação ou brainstorming de novas ideias sem se sentirem apressadas ou atrasadas.

Isso ajuda a equipe a identificar o que precisa ser feito em cada estágio, quanto tempo será necessário para concluí-lo e quantos recursos são necessários. Depois que essas partes de alto nível forem identificadas, a equipe poderá começar a dividi-las em blocos de trabalho mais específicos.

Por exemplo, se uma fase inclui a criação de um novo website para a empresa, os membros da equipe podem dividi-la em desenvolvimento front-end, desenvolvimento back-end, modelos de design e teste de usuário. Modelo de agendamento de blocos do ClickUp é uma pasta inteira com visualizações pré-formatadas de lista, linha do tempo, calendário e carga de trabalho que podem ser adaptadas às necessidades do seu fluxo de trabalho!

Confira os benefícios de_ **Bloqueio de tempo no ClickUp ! Faça o download deste modelo

8. Modelo de cronograma do Google Docs e do Microsoft Word

via Microsoft O modelo de escala de horas está disponível no Google Docs ou no Microsoft Word. Você pode criar uma escala de turnos personalizada para atividades relacionadas ao trabalho, eventos, viagens ou diversão. Depois de adicionar seus detalhes, faça o download e compartilhe seu documento.

Personalize a aparência de seu modelo e mescle todas as células para tornar sua programação apresentável. Ou saiba como criar sua própria agenda calendário no Microsoft Word ! Faça o download deste modelo

9. Modelo de agenda do Google Sheets

via Google Workspace

O modelo de horário do Planilhas Google é perfeito para os alunos que preferem visualizar seus horários em intervalos de 30 minutos. O que torna esse modelo único é seu formato de três colunas:

Atividade programada

Tarefas do curso

Pessoal/autocuidado

Verifique como fazer um_ agendamento no Planilhas Google ! Faça download deste modelo

10. Modelo de programação diária do Excel

via Microsoft Se um formato de três colunas for muito restritivo, experimente o modelo de programação de intervalos de 30 minutos no Excel. As colunas são organizadas por cada dia da semana (domingo a sábado).

Na parte superior do modelo, você pode ajustar o horário de início de 5:00 AM para qualquer horário que preferir. O restante dos intervalos será preenchido automaticamente com base na sua seleção para que você possa começar a programar do seu jeito!

Saiba como criar um modelo personalizado ***Agenda no Excel* ! Faça o download deste modelo Outros modelos:

Próximo na agenda? Programando seu dia no ClickUp

Nunca é tarde demais para começar a organizar seus fluxos de trabalho, projeto ou dia com um modelo de programação flexível. Qualquer uma dessas 10 opções o ajudará a maximizar seu tempo e agilizar o processo de criação de agenda, mas somente ClickUp ajudará a levar seus esforços um passo adiante.

Visualize suas tarefas com mais de 15 exibições no ClickUp, incluindo List, Board e Calendar

Independentemente do seu estilo de trabalho, setor ou equipe preferidos, o ClickUp é a única solução poderosa o suficiente para fornecer soluções de parede a parede com recursos personalizáveis modelos personalizáveis para cada caso de uso . O ClickUp oferece recursos de gerenciamento de tempo , várias exibições de projeto , sobre 1.000 integrações e muito mais - tudo com absolutamente nenhum custo . 🤓

Não há momento como o presente para aumentar a produtividade registre-se no ClickUp e veja seu dia se tornar realidade. 📆