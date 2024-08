10 melhores softwares de Business Intelligence (BI) em 2024

Os dados são parte integrante de qualquer empresa, ajudando-o a entender o que está acontecendo nos bastidores e oferecendo insights sobre métricas valiosas. No entanto, o gerenciamento de dados pode ser desgastante, principalmente se a sua equipe não tiver processos orientados por dados em vigor.

De fato, estudos mostram que 74% dos funcionários pesquisados se sentiram insatisfeitos ao trabalhar com dados. É aí que entram as ferramentas de business intelligence.

Elas são o cérebro da operação. 🧠

O software de business intelligence (BI) pega os fatos e os números da empresa, mergulha fundo e cria relatórios de dados visuais que podem ser usados para orientar as decisões de negócios. O mesmo estudo acima relatou que as empresas que usam software de BI têm uma probabilidade cinco vezes maior de tomar decisões mais rápidas.

Pronto para tomar decisões mais rápidas e bem informadas usando dados relevantes da empresa? Aqui estão os 10 melhores softwares de business intelligence para realizar esse trabalho.

Além disso, destacaremos outras ferramentas, como o melhor software de gerenciamento de projetos e mostrar o que você deve procurar ao selecionar a plataforma certa. 🤩

O que é software de business intelligence?

O software de business intelligence é uma ferramenta que coleta e analisa os dados da empresa e os apresenta em gráficos, relatórios e tabelas fáceis de entender. Esse software usa a mineração de dados para coletar informações, emprega a análise de dados para avaliar detalhes e produz visualizações de dados para deixar as conclusões claras.

Com essas ferramentas de business intelligence, qualquer pessoa pode coletar informações baseadas em dados, não apenas analistas altamente qualificados. Esse tipo de software não apenas coleta dados, mas também mantém todos os seus dados armazenados em um local conveniente.

Isso significa que você tem todos os insights de que precisa em um só lugar, sem precisar alternar entre produtos, o que facilita muito a visualização de dados e o acesso a várias fontes de dados.

A maioria das ferramentas de BI permite que você personalize as fontes de dados para criar insights acionáveis nas áreas mais importantes para a sua empresa. Crie relatórios personalizados e aprofunde-se nas métricas que podem afetar o sucesso de sua empresa usando essas ferramentas inteligentes. 💪

O que você deve procurar em um software de business intelligence?

Quando se trata de ferramentas de business intelligence, há muitas opções no mercado, mas nem todas são iguais. 👀

Veja a seguir o que você deve procurar nas ferramentas de BI:

Painéis intuitivos e interativos: Simplifique dados complexos e facilite a adesão das principais partes interessadas com painéis personalizáveis e visualização de dados

Simplifique dados complexos e facilite a adesão das principais partes interessadas com painéis personalizáveis e visualização de dados IA incorporada: Ferramentas de inteligência artificial oferecem insights mais profundos e avaliam os dados de vários ângulos, tornando-os mais abrangentes

Ferramentas de inteligência artificial oferecem insights mais profundos e avaliam os dados de vários ângulos, tornando-os mais abrangentes Integrações: As melhores ferramentas de business intelligence funcionam com outras plataformas de dados e aplicativos parafluxos de trabalho otimizados *Ferramentas de mineração de dados: Procure um software que seja capaz de analisar uma ampla gama de conjuntos de dados usando ferramentas analíticas diversas e avançadas

As melhores ferramentas de business intelligence funcionam com outras plataformas de dados e aplicativos parafluxos de trabalho otimizados *Ferramentas de mineração de dados: Procure um software que seja capaz de analisar uma ampla gama de conjuntos de dados usando ferramentas analíticas diversas e avançadas Alertas de dados inteligentes: Acione notificações para pontos de dados bons e ruins para que seus relatórios não sejam distorcidos por métricas imprecisas

Os 10 melhores softwares de business intelligence para usar em 2024

Comece a tomar decisões orientadas por dados com estas 10 melhores opções de software de business intelligence. De mecanismos de ETL e data warehouses a ferramentas de visualização de dados, eles oferecem um amplo conjunto de benefícios para as empresas que analisam os dados de sua empresa.

Para cada um deles, destacamos os principais recursos, as possíveis desvantagens, os preços e as informações de classificação para que você possa escolher o que melhor atenda às necessidades de sua empresa. ✨

1. Inteligência de negócios do SAP BusinessObjects

via SAP BusinessObjects O SAP BusinessObjects é um pacote de BI que oferece uma plataforma escalável e controle sobre insights de dados em um espaço conveniente. O design flexível permite que você colete dados, seja em uma pequena empresa com poucos funcionários ou em uma grande empresa com milhares de membros da equipe. 🙇‍♀️

Seus recursos de business intelligence têm a confiança de algumas das maiores empresas e setores do mundo, o que o torna uma das principais ferramentas de BI para usuários de negócios corporativos.

Melhores recursos do SAP BusinessObjects Business Intelligence

Os dados em tempo real fornecem insights atualizados e análises avançadas sobre as métricas mais importantes para sua empresa

Os relatórios vão além dos recursos numéricos para avaliar as causas-raiz e as consultas ad hoc para obter rapidamente as respostas de que você precisa (mesmo em várias fontes de dados)

Os recursos de business intelligence de autoatendimento e as ferramentas de visualização de dados lhe dão poder sobre os dados e a maneira como você deseja vê-los

As permissões de compartilhamento permitem colaborar com diferentes departamentos ou dentro da sua própria equipe para melhorarprocessos de tomada de decisão Limitações do SAP BusinessObjects Business Intelligence

Embora o preço seja personalizado, ele tende a ser mais alto

Alguns usuários gostariam que as integrações fossem mais suaves e perfeitas

Preços do SAP BusinessObjects Business Intelligence

Entre em contato para obter preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o SAP BusinessObjects Business Intelligence

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

2. Microsoft Power BI

via Power BI Oferecido pela Microsoft, o Power BI é uma ferramenta de análise de dados que permite que você visualize métricas para tomar decisões que levem seu negócio a novos patamares. Realize a análise de dados conectando fontes de métricas e adicionando-as ao hub de dados do OneLake com suas ferramentas de inteligência de negócios.

A partir daí, personalize painéis para ver seus dados e gerar percepções.

Melhores recursos do Microsoft PowerBI

Os recursos integrados de IA respondem a perguntas, geram relatórios instantaneamente e destacam padrões nos dados para uma análise mais rápida

Compartilhe e incorpore relatórios no conjunto de ferramentas da Microsoft, incluindo planilhas do Excel, PowerPoint eEquipes* Os recursos de governança, segurança e conformidade da Microsoft protegem seus dados e oferecem visibilidade de ponta a ponta

Recursos de treinamento gratuitos significam que qualquer pessoa da equipe pode aprender a usar a ferramenta e mergulhar na análise

Limitações do Microsoft PowerBI

Alguns usuários descobriram que a ferramenta tem dificuldades com conjuntos de dados complexos ou extremamente grandes

Não é uma solução local, pois é uma ferramenta baseada na nuvem

Preços do Microsoft PowerBI

Power BI in Microsoft Fabric: Gratuito

Gratuito Power BI Pro: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Power BI Premium: $20/mês por usuário

Classificações e resenhas do Microsoft PowerBI

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

3. Zoho Analytics

via ZohoZoho é uma empresa de software confiável que oferece um pacote de software que inclui um CRM, ferramentas de automação de processos e produtos de TI. Sua ferramenta de dados, conhecida como Zoho Analytics, descobre insights ocultos a partir de dados conectados.

Analise os resultados e crie relatórios graças às ferramentas de visualização personalizadas que podem ser facilmente compartilhadas com toda a equipe. 📈

Melhores recursos do Zoho Analytics

Conecte dados brutos usando uma grande variedade de integrações, aplicativos de negócios e vários arquivos e fontes de dados com suas ferramentas de business intelligence

Use as ferramentas de preparação de dados de autoatendimento para personalizar relatórios, limpar dados e catalogar informações

Aumente os dados com insights alimentados por ferramentas de aprendizado de máquina que preveem tendências futuras e oferecem análise de dados hipotéticos

Incorpore análises sem precisar de suporte a SQL, graças aos modelos no-code e low-code

Limitações do Zoho Analytics

Alguns usuários descobriram que a sincronização de dados levou várias horas para ser concluída

Nem todos os relatórios incluem registros de atividades, que podem ser limitados para fins de auditoria

Preços do Zoho Analytics

Básico: US$ 24/mês, cobrado anualmente

US$ 24/mês, cobrado anualmente Standard: $48/mês, cobrado anualmente

$48/mês, cobrado anualmente Premium: $115/mês, cobrado anualmente

$115/mês, cobrado anualmente Enterprise: US$ 455/mês, cobrado anualmente

US$ 455/mês, cobrado anualmente Personalizado: Entre em contato para saber o preço

Zoho Analytics ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

4,2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4. Tabela

via TableauTableau da Salesforce permite que você visualize análises com o ferramentas de relatórios e produtos apoiados por IA. Com relação às ferramentas de business intelligence, o Tableau se destaca porque utiliza big data e KPIs, transforma-os em relatórios e cria informações acionáveis.

Oferecendo dezenas de produtos, escolha entre gerenciamento de dados, análise incorporada e análise de CRM para gerar as informações de que você precisa para tomar decisões de negócios.

Melhores recursos do Tableau

As visualizações de dados são mais poderosas do que outras ferramentas com um alto grau de personalização

A funcionalidade de arrastar e soltar permite que você extraia os dados exatos que deseja ver, enquanto as proteções integradas evitam erros de visualização de dados que vão contra as práticas recomendadas

Uma curva de aprendizado menor facilita o aprendizado e o uso da plataforma de análise empresarial

O Tableau é excelente para coletar e analisar grandes conjuntos de dados, mesmo que sua empresa utilize métricas complexas

Limitações do Tableau

Alguns usuários gostariam que houvesse mais personalização no que diz respeito à formatação

Os preços podem ser mais altos, e você precisa pagar pelos visualizadores

Preços do Tableau

Creator: US$ 75/mês por usuário

US$ 75/mês por usuário Explorador: US$ 42/mês por usuário

US$ 42/mês por usuário Viewer: US$ 15/mês por usuário

Tableau ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

5. Inteligência de negócios da Oracle

via Oráculo Essa plataforma de business intelligence oferece gerenciamento centralizado de dados, juntamente com uma ampla gama de serviços de BI, incluindo consultas ad hoc, painéis e relatórios financeiros. O conjunto de ferramentas facilita a análise de dados, o compartilhamento em relatórios e o acionamento de insights acionáveis e das próximas etapas para agilizar os processos de negócios.

Melhores recursos do Oracle BI

A conexão com aplicativos baseados na Web, como J2EE e .NET, oferece integração avançada de dados e acesso a grandes conjuntos de dados

O Oracle BI Answers facilita a criação de gráficos, tabelas dinâmicas e dashboards para modelagem de dados e análise visual interativa

O BI Delivers é um recurso especial que envia instantaneamente notificações e alertas baseados em dados para otimização do fluxo de trabalho

A ferramenta Publisher facilita o compartilhamento de dados comerciais com as partes interessadas, investidores, clientes e a equipe interna

Limitações do Oracle BI

Os requisitos do sistema, incluindo memória e espaço em disco, podem ser limitantes

Personalização limitada do dashboard em comparação com outras ferramentas de business intelligence

Preços do Oracle BI

Entre em contato com a equipe de vendas para saber os preços

Avaliações e resenhas do Oracle BI

G2: 3,3/5 (mais de 10 avaliações)

3,3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 80 avaliações)

6. Qlik Sense

via Qlik Sense Projetada para usuários corporativos de todos os níveis de habilidade, essa ferramenta de análise em nuvem oferece insights com tecnologia de IA e gera relatórios com base nos dados da sua empresa. As ferramentas de aprendizado de máquina e inteligência artificial oferecem preparação de dados, interações de linguagem natural e análise preditiva. ✅

Melhores recursos do Qlik Sense

Vários conectores SAP permitem que você integre ferramentas OLAP, BEx, ETL e de consulta para análises de dados mais profundas

A automação do Data Warehouse coleta continuamente dados de negócios, refina modelos e cria um catálogo de dados confiável

As automações de alertas e ações permitem que você envie notificações e crie tarefas com base em insights de dados

A plataforma SaaS única oferece uma interface de nuvem híbrida, proporcionando maior controle sobre segurança, compartilhamento e armazenamento de dados

Limitações do Qlik Sense

Grandes conjuntos de dados e análises de dados podem tornar a ferramenta mais lenta

Alguns complementos e plug-ins têm custo extra e o preço do plano é alto, o que é um desafio para orçamentos menores

Preços do Qlik Sense

Standard: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Premium: $2.700/mês

$2.700/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Qlik Sense

G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

4,5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

7. BI de albacora

via BI de albacora Visualize e compreenda os dados graças a painéis impressionantes e à opção de análise de autoatendimento ou apoiada por IA com o Yellowfin BI. Projetado para todos os usuários, você não precisa ser um técnico para colocar essa ferramenta em funcionamento.

Melhores recursos do Yellowfin BI

Os fluxos de trabalho operacionais incorporados facilitam a geração deitens de ação com base em dados e relatórios comerciais

Configure alertas com base em limites ou use insights de IA para monitorar seus negócios e automatizar notificações quando sinais críticos forem acionados

As visualizações de dados do tipo arrastar e soltar reduzem o tempo necessário para criar relatórios atraentes

Escolha entre vários criadores de relatórios e gráficos para facilitar a criação de painéis e recursos visuais para todos na equipe

Limitações do Yellowfin BI

A extração de dados pode levar tempo, especialmente com conjuntos de dados maiores

Algumas integrações poderiam ser mais fáceis

Preços do Yellowfin BI

Entre em contato para obter preços e planos personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Yellowfin BI

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

8. Dundas BI

via Insightsoftware O Dundas BI vai além dos painéis visuais com integrações e ferramentas de estrutura de dados que oferecem melhor visibilidade e recursos analíticos aprimorados.

A ferramenta premium se concentra nas experiências do usuário, garantindo que os insights de dados sejam fáceis de compartilhar com os membros da equipe e na ferramenta que você usa todos os dias.

Melhores recursos do Dundas BI

A conectividade de dados e o suporte à integração reduzem o tempo gasto na troca de ferramentas para que você obtenha insights de dados mais rapidamente

As ferramentas de visualização interativa permitem que você controle como vê e responde aos dados

A interface amigável oferece personalização e suporte de autoatendimento para detalhar os dados mais importantes

O armazenamento flexível de dados permite maior controle sobre o armazenamento, a extração e a indexação de informações

Limitações do Dundas BI

Alguns usuários querem mais filtros de análise de dados ao segmentar

Grandes conjuntos de dados podem tornar as coisas mais lentas e causar falhas

Preços do Dundas BI

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Dundas BI

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Datapine

via Datapine Essa moderna plataforma de business intelligence oferece segurança de dados e facilita a criação de relatórios, painéis e insights com base nas métricas da empresa. Projetada com uma interface amigável, ela é fácil de ser usada por toda a equipe. Isso significa que todos sabem como coletar dados, analisá-los e produzir relatórios para informar a tomada de decisões em todos os níveis da empresa. 🛠️

Melhores recursos do Datapine

Escolha entre modelos de painel baseados em função, setor e plataforma para criar visuais mais direcionados

Os conectores de dados fáceis facilitam a coleta de dados em um único espaço, sem a necessidade de alternar entre ferramentas

As ferramentas de análise preditiva pegam os dados e os transformam em cenários da vida real para que você possa planejar com antecedência

Os alertas de dados baseados em IA mantêm você informado sobre as mudanças que podem afetar seus negócios

Limitações da Datapine

O design do painel móvel não é tão interativo quanto a versão para desktop

Há uma curva de aprendizado para explorar o conjunto completo de recursos

Preços da Datapine

Teste gratuito: 14 dias

14 dias Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Datapine

G2: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

4,6/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

10. Sisense

via Sisense O Sisense é uma ferramenta de análise de dados criada para que os desenvolvedores incorporem dados aos produtos usando APIs e SDKs. Ferramentas integradas de inteligência artificial e aprendizado de máquina detalham as métricas para oferecer insights orientados por dados. Use painéis e visualizações personalizados para compartilhar itens de ação e principais conclusões com base em números concretos.

Melhores recursos do Sisense

Visualize dados com gráficos interativos vinculados a KPIs e outras métricas importantes para usuários e clientes

Os insights gerados por IA destacam tendências, identificam áreas problemáticas e enfatizam os principais sucessos

Os alertas e as previsões o mantêm à frente de possíveis problemas e pronto para a inovação

Os conectores de dados permitem que você controle quais tipos de fontes de dados são usados para criar relatórios

Limitações do Sisense

Alguns usuários tiveram bugs ao usar widgets e conectores

Há vários planos para escolher, mas os preços podem ser limitados para equipes pequenas

Preços do Sisense

Entre em contato para soluções personalizadas

Avaliações e resenhas do Sisense

G2: 4,3/5 (mais de 800 avaliações)

4,3/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

Outras ferramentas de negócios

Embora essas ferramentas ofereçam suporte de business intelligence, softwares como o ClickUp oferecem recursos mais abrangentes para simplificar a colaboração, agilizar os fluxos de trabalho e oferecer maior controle sobre o gerenciamento de projetos.

Atualizar e ajustar automaticamente os intervalos de tempo em solicitações recebidas ou tíquetes com o Rolling Time Period no ClickUp Dashboards

O ClickUp é um ferramenta visual de gerenciamento de projetos que permite controlar como você compartilha insights de dados e cria fluxos de trabalho com base em itens de ação. Use ClickUp Dashboards para criar gráficos e relatórios que reflitam os dados de sua empresa. Com esses recursos visuais, você pode acompanhar o progresso das metas em tempo real, gerenciar recursos e analisar tabelas para tomar decisões com base em dados. 👨🏽‍💻

Em seguida, dê um passo adiante com Visualizações ClickUp que permitem que você vá além da análise de dados. Automatize instantaneamente tarefas com base em insights de dados e crie fluxos de trabalho intuitivos.

Use o modo de exibição Lista para obter um detalhamento das tarefas e quem está trabalhando em quê. Passe para o modo de exibição Board para obter uma visualização Kanban das tarefas ou mude para o modo de exibição Calendar para ver uma linha do tempo do trabalho baseado em dados.

Conecte todas as suas ferramentas favoritas em um só lugar com Integrações do ClickUp . Sincronize suas ferramentas favoritas de análise de dados para tomar melhores decisões de negócios e vincule aplicativos de comunicação para manter a equipe atualizada sobre as mudanças.

melhores recursos do #### ClickUp

Uma interface fácil de usar facilita o aproveitamento do poder da organização

A colaboração em tempo real permite que você trabalhe com a equipe instantaneamente quando tiver novas percepções de dados ou quiser revisar gráficos e relatórios

Mais de 1.000 modelos, incluindomodelos de tomada de decisãoeconomizam tempo e esforço quando se trata de compartilhar dados

As integrações permitem que você conecte as ferramentas que usa todos os dias para obter um ambiente de trabalho perfeito

O ClickUp AI oferece sugestões e ideias quando se trata de implementar dados em fluxos de trabalho

Limitações do ClickUp

O grande número de recursos significa que leva um pouco de tempo para aproveitar totalmente a ferramenta

O ClickUp AI só está disponível em planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.800 avaliações)

Crie decisões e fluxos de trabalho orientados por dados com o ClickUp

Com essas ferramentas de business intelligence, é mais fácil do que nunca tomar decisões orientadas por dados e gerar insights valiosos para fazer sua empresa avançar. Mas a maioria se limita a insights; você precisará de outra ferramenta para agendar tarefas e criar fluxos de trabalho para realizar as tarefas.

É aí que entra a ferramentas de gerenciamento de projetos como a ajuda do ClickUp. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para obter seus insights de dados e transformá-los em tarefas acionáveis para cada membro da sua equipe. Os painéis e as ferramentas visuais integrados facilitam o aprofundamento da análise e a criação de um plano de jogo para expandir seus negócios. 🙌