10 melhores ferramentas de recrutamento para recrutadores em 2024

No mercado de trabalho competitivo de hoje em dia, é mais importante do que nunca acertar em sua estratégia de recrutamento. Antes mesmo de você pensar em encontrar o software certo de gerenciamento de funcionários se você está procurando um software de gerenciamento de funcionários adequado, precisa de uma ferramenta que possa ajudá-lo a organizar e otimizar seu sistema de rastreamento de candidatos.

Isso nem sempre é fácil. Qualquer pessoa envolvida no processo de recrutamento conhece os desafios que tanto a equipe de contratação quanto o candidato podem encontrar.

Mas e se disséssemos que o software certo pode ajudar a simplificar esse processo? Essas ferramentas de recrutamento on-line otimizarão seus processos de RH e eliminarão as dores de cabeça do processo de recrutamento de sua empresa.

O que você deve procurar nas ferramentas de recrutamento?

As melhores ferramentas de recrutamento compartilham alguns recursos importantes. Elas podem ser diferentes nas propostas de valor específicas que oferecem, mas esses recursos podem ajudar muito os profissionais de RH a encontrar a melhor ferramenta para todo o processo de recrutamento:

Facilidade de uso : Acima de tudo, é preciso ter certeza de que a ferramenta escolhida seja fácil de usar durante todo o processo de recrutamentoprocesso de tomada de decisão *Flexibilidade: Você está contratando um ou vários funcionários? Você tem requisitos específicos do setor? As ferramentas de recrutamento certas são flexíveis o suficiente para acomodar diferentes vagas de emprego para candidatos qualificados

As 10 melhores ferramentas de recrutamento para o processo de contratação em 2024

Se você deseja otimizar suas práticas e execução de recrutamento, essas ferramentas de recrutamento podem ajudar. De abrangentes Software de RH a plataformas de contratação dedicadas, estas são nossas principais ferramentas de recrutamento a serem usadas em 2024.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma de produtividade projetada para agilizar o trabalho, alinhar as equipes e organizar as cargas de trabalho em um só lugar. De fato, depois de configurar o ClickUp para recrutamento uma infinidade de recursos está pronta para ajudá-lo a encontrar e contratar os melhores candidatos possíveis. ClickUp para equipes de RH foi projetado para tudo, desde o recrutamento até o gerenciamento de talentos. Seus recursos ajudam a criar e otimizar o pipeline de recrutamento, avaliar candidatos, agendar entrevistas e manter todos os documentos no lugar certo. Ele também oferece possibilidades de integração para que seus novos contratados tenham um início perfeito na organização.

Rastreie candidatos em potencial com o modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp

melhores recursos do #### ClickUp

mais de 15 exibições exclusivas para visualizar seus projetos e processos de recrutamento, de listas a quadros Kanban, formulários, calendários e quadros brancos

Automação de tarefas e processos que pode criar e atribuir tarefas dinamicamente, criar comentários e muito mais

Relatórios de painel para visualizar rapidamente o progresso no processo de recrutamento, incluindo rastreamento avançado de metas por meio de marcos e muito mais

Uma ampla variedade de modelos, desdemodelos de banco de dados até o modeloPlano de ação de recrutamento do ClickUp e outrosmodelos de contratação de candidatos* Uma ferramenta de gerenciamento de mídia social para apoiar projetos e campanhas multifuncionais

ClickUp AIassistente de redação para gerar resumos, criar itens de ação, esboçar descrições de cargos e muito mais

Limitações do ClickUp

Não é uma ferramenta de recrutamento dedicada, o que significa que a curva de aprendizado pode ser mais acentuada para usuários que se limitam especificamente a essa funcionalidade

Devido à grande variedade de recursos e tipos de visualização, os tempos de carregamento podem ser lentos às vezes

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Fluxo de recrutamento

Via Fluxo de recrutamento Como o próprio nome sugere, o Recruiterflow tem como objetivo otimizar seu foco de recrutamento para encontrar candidatos a emprego. O CRM específico para contratação realiza essa façanha criando um ecossistema projetado para agências de recrutamento.

Melhores recursos do Recruiterflow

Portal do cliente que ajuda as agências de recrutamento a se comunicarem diretamente com seus clientes durante todo o processo de contratação

Funcionalidade avançada de CRM que fornece aos gerentes de contratação informações em tempo real sobre leads, candidatos e outras pessoas no funil de recrutamento

Ferramenta de e-mail integrada para se comunicar diretamente com os candidatos, incluindo recursos de sequenciamento automatizado

Relatórios de pipeline, atividade e vendas para avaliar seu sucesso no recrutamento de candidatos de qualidade

Limitações do Recruiterflow

Não há aplicativo móvel, o que torna seu uso relativamente estacionário em comparação com outras opções desta lista

A otimização da agência de recrutamento significa que essa ferramenta não será tão benéfica para a maioria dos escritórios de recrutamento internos.

Preços do Recruiterflow

Básico : uS$ 99/mês por usuário

: uS$ 99/mês por usuário Pro : $109/mês por usuário

: $109/mês por usuário Avançado: $129/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Recruiterflow

G2: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

3. Bullhorn

Via Buzina Outra plataforma de CRM específica para recrutamento, a Bullhorn é uma solução de equipe projetada para otimizar o ciclo de vida do recrutamento. Da fonte à busca, da entrevista à colocação e até o processo de integração, essa ferramenta procura ajudar as agências de recrutamento a atender melhor os clientes e encontrar rapidamente os candidatos certos.

Melhores recursos do Bullhorn

Ampla automação, incluindo triagem de currículos, agendamento de entrevistas e comunicações com candidatos

Integrações perfeitas com bancos de dados externos para criar uma única fonte de verdade para seus dados de recrutamento

Layout simples que facilita a integração de novas agências de pessoal e gerentes de recrutamento

Uma ampla gama de soluções que podem ser integradas ao CRM de recrutamento, como análise, busca de executivos e muito mais

Limitações do Bullhorn

Funções de usuário limitadas, dificultando que equipes maiores definam suas responsabilidades na plataforma

Os pop-ups frequentes podem, às vezes, atrapalhar a experiência do usuário

Preços do Bullhorn

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Bullhorn

G2: 4,0/5 (mais de 530 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 1.000 avaliações)

4. Nota de emprego

Via Pontuação de trabalho Como um sistema de rastreamento de candidatos dedicado, o JobScore ajudou mais de 15 milhões de candidatos em 150 países a concluir suas candidaturas a empregos. É uma solução completa com um objetivo simples: oferecer a melhor experiência ao candidato para que as empresas clientes possam contratar os melhores candidatos.

Melhores recursos do Jobscore

Um site de carreiras com marca personalizada que permite que as empresas comercializem suas vagas de emprego e os motivos para ingressar na empresa de uma forma envolvente

Funcionalidade de indicação de funcionários que permite que suas equipes existentes ajudem a preencher seu pipeline de recrutamento

Sistema de avaliação de candidatos que torna as avaliações individuais e de equipe mais objetivas e mais rápidas

Recursos avançados de conformidade para setores como o de saúde, que precisam seguir diretrizes específicas

Limitações do Jobscore

As integrações avançadas, como o Adobe Sign, só estão disponíveis em níveis de preços mais altos

A triagem automatizada de currículos pode não funcionar às vezes e requer supervisão humana

Preços do Jobscore

Início : uS$ 99/mês para cinco vagas abertas

: uS$ 99/mês para cinco vagas abertas Escala : $299/mês por dez vagas abertas

: $299/mês por dez vagas abertas Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Jobscore

G2: 4,2 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

5. Recruta

Via Recrutado O Recruitee é uma plataforma de automação de contratações, mas isso não significa que ele não tenha que se preocupar com suas necessidades de recrutamento. As empresas - desde as de médio porte até as marcas globais - estão aproveitando seus recursos para obter e rastrear candidatos, construir sua marca de empregador e obter insights mais profundos sobre seu pipeline de recrutamento.

Melhores recursos do Recruitee

Visão geral de recrutamento e rastreamento de candidatos no estilo Kanban que oferece insights rápidos e em tempo real sobre o pipeline de candidatos

Sistema automatizado de gerenciamento de fluxo de trabalho para criar e concluir tarefas, passar revisões para outros membros da equipe e muito mais

Funcionalidade avançada de aplicativo móvel que permite que as equipes de recrutamento analisem e se comuniquem com os candidatos em qualquer lugar

Modelos de avaliação de entrevistas que permitem que as equipes de contratação permaneçam justas e imparciais na avaliação dos candidatos

Limitações do Recruitee

A exportação de dados de candidatos é limitada para equipes de contratação que preferem trabalhar off-line

A função de pesquisa um tanto limitada pode exigir navegação manual para encontrar informações relevantes

Preços do Recruitee

Lançamento : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Escala : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Lead: Entre em contato para obter preços

Recruitee avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 170 avaliações)

6. SmartRecruiters

Via SmartRecruiters Se você estiver procurando uma solução de contratação abrangente e modular que inclua mais componentes do que provavelmente precisará, o SmartRecruiters é uma ótima opção. Seus recursos, de CRM a anúncios de emprego, rastreamento de candidatos e até mesmo um chatbot, são extensos o suficiente para oferecer algo para todos os setores e tipos de equipes de contratação.

Melhores recursos do SmartRecruiters

Fluxos de trabalho avançados e personalizáveis para encaminhar leads e candidatos por meio da sua equipe e do RH à medida que avançam na jornada de recrutamento

Funcionalidade de chatbot e texto para alinhar seus canais de recrutamento com as necessidades do público moderno

Publicidade programática integrada que amplia o alcance de suas listagens para além dos sites de emprego típicos

Assistente de IA que pode fazer uma triagem dinâmica de currículos, combinar candidatos atuais e anteriores com funções em aberto, reduzir o viés de avaliação e aprender a melhorar sua funcionalidade ao longo do tempo

Limitações do SmartRecruiters

A natureza modular do software dificulta a compreensão do preço ou de quais módulos são necessários para sua necessidade individual

A automação é um pouco limitada, sem a capacidade de enviar mensagens automáticas de acompanhamento para os leads

Preços do SmartRecruiters

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do SmartRecruiters

G2: 4,3/5 (mais de 440 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 130 avaliações)

7. BambooHR

Via BambooHR O BambooHR é um software de RH abrangente, mas isso não significa que ele fique atrás de seus concorrentes quando se trata de ferramentas de recrutamento. Na verdade, é exatamente o contrário. Use-o para atrair e acompanhar candidatos passivos, integrar novas contratações e até mesmo coletar assinaturas eletrônicas à medida que as contratações se transformam em novos funcionários.

Melhores recursos do BambooHR

Categorização automatizada de candidatos para facilitar o gerenciamento de grandes volumes de candidatos

Um aplicativo móvel com ferramentas de contratação que oferece suporte à análise de candidaturas e à comunicação com candidatos em qualquer lugar

Ferramentas de colaboração que permitem que equipes de contratação maiores permaneçam alinhadas nas fases de análise de candidaturas e entrevistas

Conexão com ferramentas de gerenciamento de RH que simplificam a integração de novos funcionários

Limitações do BambooHR

As notificações limitadas podem tornar as ações dos candidatos fáceis de perder para quem não estiver verificando ativamente a plataforma

Uma interface de usuário complexa, em parte devido à ampla gama de recursos, que nem sempre é intuitiva para os usuários

BambooHR preços

Entre em contato para obter preços

BambooHR avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

8. hireEZ

Via hireEZ Como uma plataforma de recrutamento outbound de ponta a ponta, a hireEZ prioriza a centralização do processo de contratação. Ao cuidar de todas as partes padrão da jornada do candidato, ela promete ajudar os recrutadores a fazer o que fazem de melhor - manter um foco estratégico na busca dos melhores candidatos possíveis para seus cargos.

melhores recursos do #### hireEZ

Um construtor booleano para tornar fácil e intuitivo encontrar os candidatos certos para suas posições

Integração de IA para criar automaticamente comunicações dinâmicas com os candidatos

Configuração fácil e intuitiva, incluindo até mesmo alguns dos recursos mais avançados

Uma extensa biblioteca de conteúdo e base de conhecimento projetada para ajudar sua comunidade de clientes a se desenvolver e melhorar ao longo do tempo

limitações do hireEZ

Algumas integrações são limitadas, o que pode dificultar a extração de dados de candidatos externos de uma ferramenta diferente

Preços não transparentes, com alguns recursos limitados a níveis mais altos que não estão listados on-line

preços da hireEZ

Entre em contato para obter preços

hireEZ ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 240 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

9. ContrateVue

Via HireVue Apresentando-se como uma plataforma de "experiência de talentos", a Hirevue tem como objetivo facilitar a contratação por meio de mais do que a automação de tarefas. Ao priorizar a experiência do candidato, ela promete oferecer talentos de maior qualidade e quantidade para todas as suas vagas abertas.

Melhores recursos do HireVue

Um criador de entrevistas que gera dinamicamente entrevistas estruturadas projetadas para serem relevantes e consistentes

Avaliações técnicas e baseadas em jogos que sua equipe pode usar para avaliar melhor os talentos, além do currículo e das entrevistas

Uma plataforma de entrevistas em vídeo ao vivo que inclui gravação automática, roteamento de candidatos e muito mais

Serviço integrado de mensagens de texto para envolver os candidatos com mensagens mais imediatas e sucintas

Limitações do HireVue

A implementação bem-sucedida pode exigir uma mudança no processo de contratação que pode se transformar em uma grande transição para a sua equipe

A plataforma de entrevista por vídeo pode ocasionalmente apresentar falhas, como o microfone ou a webcam não funcionar em uma sessão

Preços do HireVue

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o HireVue

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

10. GoHire

Via GoHire Quando a GoHire promete melhorar sua marca de empregador e atrair mais candidatos nesse meio tempo, talvez valha a pena dar ouvidos. O software promete automatizar tarefas demoradas que podem obstruir seu pipeline de recrutamento e, ao mesmo tempo, integrar o toque humano de que você precisa para obter os melhores candidatos.

Melhores recursos do GoHire

Publicação com um clique em mais de 15 quadros de empregos, facilitando a divulgação rápida

Uma grande biblioteca de modelos otimizados de descrição de vagas para aumentar sua velocidade de publicação

Página de carreiras dedicada e com marca personalizada para cada cliente, a fim de desenvolver sua marca de empregador

Coleta simplificada de dados de candidatos para tomar decisões de contratação mais fundamentadas em dados

Limitações do GoHire

Os e-mails enviados para e dos candidatos permanecem na plataforma e não se integram ao seu cliente de e-mail nativo

O desempenho e o tempo de carregamento do aplicativo fornecido podem ser lentos às vezes

Preços da GoHire

Inicial : uS$ 69/mês

: uS$ 69/mês Crescimento : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Pro: uS$ 199/mês

GoHire ratings and reviews

G2: 3,6/5 (mais de 5 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

ClickUp torna a contratação muito fácil

Quem disse que contratar tem que ser uma dor de cabeça? Com a ferramenta de recrutamento certa, você pode se surpreender com o quanto pode simplificar o processo.

A aparência dessa ferramenta de recrutamento, é claro, depende de suas necessidades. Até mesmo as plataformas desta lista variam muito em termos de recursos, otimizações e oportunidades.

Mas uma coisa sempre será verdade: você precisa de uma ferramenta organizacional para alinhar sua equipe de contratação e otimizar o alcance dos candidatos. E é aí que o ClickUp realmente se destaca.

A plataforma do ClickUp foi projetada para otimizar sua organização, desde o recrutamento de novas equipes internas até o gerenciamento de vendas e produtos. Enquanto isso, as funções e os modelos dedicados ao RH são perfeitos para serem integrados ao seu processo de contratação.

É por isso que o momento de começar é agora. Criar uma conta gratuita e deixe que o ClickUp o ajude a otimizar seu recrutamento para 2024 e além! 🤩