10 melhores alternativas de Zenefits para equipes de RH em 2024 (avaliações e preços)

As empresas simplesmente não podem funcionar sem um departamento de recursos humanos (RH) competente. Os gerentes de RH sabem disso muito bem! Desde a conformidade legal até os benefícios dos funcionários e o gerenciamento de um sistema de folha de pagamento, você está nadando em um oceano de tarefas. 🌊

Felizmente, um software como o Zenefits torna muito mais fácil manter o controle das tarefas relacionadas ao RH, como cobertura de seguro saúde e administração de benefícios. Embora o Zenefits seja uma opção popular, ele certamente não é a única opção na cidade. Neste guia, detalharemos quais recursos você precisa em um concorrente do Zenefits e listaremos as 10 melhores alternativas ao Zenefits para um melhor gerenciamento de benefícios.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Zenefits?

Encontrar uma alternativa para o Zenefits é mais do que apenas procurar um preço mais baixo. Procure uma solução de software que facilite sua vida na forma de recursos de alto valor, como:

Ferramentas abrangentes de RH: Uma boa alternativa ao Zenefits deve vir com uma ampla gama de recursos para gerenciamento de folha de pagamento, administração de benefícios egerenciamento da força de trabalho. Pontos de bônus se eles incluírem ferramentas para integração de funcionários, controle de tempo e gerenciamento de desempenho

Interface amigável: Quanto mais fácil for usar seuSoftware de RHmais rápido você verá o tempo de retorno do investimento. Uma plataforma de RH fácil de usar reduz a curva de aprendizado e aumenta a produtividade, portanto, opte por uma plataforma intuitiva

Fluxos de trabalho personalizáveis : Cada empresa tem processos de RH exclusivos. Procure um software de RH que inclua fluxos de trabalho e módulos que ajustem sua função à forma como sua equipe prefere trabalhar

integrações : Você não tem tempo para alternar entre várias plataformas ou relatórios. Encontre uma alternativa ao Zenefits que se integre ao seu sistema de gerenciamento de aprendizagem (LMS), aos portais de autoatendimento dos funcionários ou a aplicativos de terceiros, como o Slack, para garantir um fluxo contínuo de informações em toda a sua empresa

Escalabilidade: Você provavelmente contratará novas pessoas ou perderá funcionários ao longo do tempo. Seu software de RH deve ser capaz de acompanhar o crescimento e as mudanças de sua empresa. Procure soluções baseadas na nuvem que se adaptem facilmente a novas contratações, ofereçam suporte a offboarding e simplifiquem as adições de recursos

Conformidade: A segurança e a conformidade são sempre imprescindíveis, mas não são negociáveis para o RH. Certifique-se de escolher uma alternativa respeitável ao Zenefits que proteja os dados confidenciais dos funcionários

10 melhores alternativas para Zenefits para usar em 2024

Claro, o Zenefits é bom e tudo mais, mas outras plataformas de RH também o levarão à linha de chegada. Confira estas 10 principais alternativas ao Zenefits para profissionais de RH em 2024.

1. ClickUp **Melhor para gerenciar tarefas de RH

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às equipes de RH uma solução completa para cada tarefa diária

O ClickUp pode ser o favorito do mundo aplicativo de gerenciamento de projetos mas também somos uma ferramenta valiosa para os profissionais de RH. As equipes de RH confiam no ClickUp para simplificar a contratação, a integração e o treinamento em uma solução de RH verdadeiramente completa. 🤝

Crie painéis de controle personalizados para cada equipe, monitore o desempenho e o envolvimento dos funcionários e crie um hub central para todas as informações dos funcionários e gerenciamento da força de trabalho. O ClickUp coloca um poderoso banco de dados sem código na ponta de seus dedos para simplificar o processo de recrutamento. Você pode até mesmo criar uma experiência de integração personalizada no ClickUp, completa com tarefas, documentos e comentários rastreáveis.

Você é livre para criar o que quiser no ClickUp, mas nossos modelos agilizarão seriamente seu dia de trabalho. Por exemplo, o Modelo de SOP de RH do ClickUp é perfeito para a criação de processos. Depois de criar e compartilhar esses processos, conecte tudo ao ClickUp para implementação e responsabilidade imediatas.

O modelo de SOP de RH do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar, gerenciar e acompanhar os processos e procedimentos de RH.

Se você precisar de ajuda para escrever políticas de RH, editar textos ou resumir anotações de reuniões, experimente o ClickUp AI . Esse prático assistente de redação com IA encontra as palavras para você, para que você possa voltar ao que mais importa: o funcionamento interno da sua organização.

Melhores recursos do ClickUp

Configure painéis personalizados para cada equipe, funcionário, departamento ou organização

Faça brainstorming de novos processos ou políticas de RH com seu grupo em umQuadro branco do ClickUp* Não tem tempo para escrever? Acelere as coisas com a IA do ClickUp

Colabore, compartilhe e organize facilmente o conteúdo com oDocumentos do ClickUp Limitações do ClickUp

O ClickUp AI só está disponível em planos gratuitos, embora ofereçamos uma avaliação gratuita do AI

O ClickUp tem muitos recursos, portanto, pode levar algum tempo para se familiarizar com a interface do usuário

ClickUp preço

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Gusto

Melhor para gerenciamento de folha de pagamento baseado em nuvem

via Gosto O Gusto se autodenomina uma solução multifuncional Plataforma de automação de RH . Projetada para pequenas empresas, a Gusto não só oferece suporte ao processo de contratação e às tarefas de folha de pagamento, mas também ao registro de impostos estaduais em todos os 50 estados dos EUA. O Gusto também funciona em uma base modular, de modo que você só paga pelos recursos de que precisa.

Gusto melhores recursos

O Gusto automatiza a folha de pagamento com opções para depósito direto e declaração de impostos

Gerencia o seguro-saúde, as contas de aposentadoria e outros benefícios dos funcionários

Contratar, integrar, gerenciar funcionários e gerenciar todo o ciclo de vida do funcionário no Gusto

Rastrear solicitações de tempo e PTO

Gusto limitações

Vários usuários dizem que o suporte ao cliente do Gusto não é o melhor

Outros dizem que querem mais permissões e notificações personalizadas

Gusto preço

Simples: $40/mês, mais $6/mês por pessoa

$40/mês, mais $6/mês por pessoa Plus: US$ 80/mês, mais US$ 12/mês por pessoa

US$ 80/mês, mais US$ 12/mês por pessoa Premium: Entre em contato para saber o preço

Gusto Classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 1.700 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.800+ avaliações)

3. UKG

Melhor para gerenciamento da força de trabalho

via UKG O UKG é uma alternativa ao Zenefits para RH, folha de pagamento e gerenciamento de funcionários . A plataforma gerencia os candidatos contratação, retenção de funcionários, presença e muito mais. Seu recurso de prestação de serviços de RH é bastante exclusivo, oferecendo a opção de fornecer consultoria de RH sempre ativa para sua equipe por meio do portal da Web do UKG ou do aplicativo móvel.

Melhores recursos do UKG

Apoie o crescimento de funcionários orientado por dados com relatórios e análises do UKG

Inclua padrões regulatórios obrigatórios em seus fluxos de trabalho automatizados do UKG

O UKG fornece as últimas mudanças na legislação trabalhista em sua área, bem como as melhores práticas para DEI&B

Gerenciar a programação de funcionários

Limitações do UKG

Vários usuários mencionam a falta de personalização do UKG

Outros dizem que o suporte ao cliente precisa ser melhorado

UKG preço

Contato para preços

Classificações e análises do UKG

G2: 4,2/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)

4. BambooHR

Melhor para rastreamento e integração de candidatos

via BambooHR O BambooHR integra RH, folha de pagamento e benefícios na mesma plataforma. Embora inclua seus dados típicos de RH, gerenciamento de funcionários, contratação, onboarding além dos recursos de integração, integração e folha de pagamento, o BambooHR se concentra muito na experiência e no desempenho dos funcionários. Se estiver tendo problemas de engajamento ou desempenho, essa pode ser uma boa ferramenta para mudar a situação. 👔

BambooHR melhores recursos

Obter uma visão panorâmica de todos os dados dos funcionários

Registre e automatize todo o processo de contratação e integração no BambooHR

O BambooHR tem um grande mercado de integração para ferramentas como Slack, Litmos e Kudos

Acompanhe todas as horas dos funcionários, a frequência e os benefícios da folha de pagamento com as diversas ferramentas de gerenciamento de remuneração do BambooHR

BambooHR limitações

Alguns usuários dizem que os relatórios do BambooHR não são tão detalhados quanto gostariam

Outros dizem que a plataforma frequentemente apresenta bugs e atrasos

BambooHR preço

Entre em contato para obter preços

BambooHR avaliações e críticas

G2: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.600+ avaliações)

5. Equipe de conexão

Melhor para "equipes sem mesa"

via Equipe de conexão O Connecteam é uma alternativa do Zenefits voltada para equipes "sem mesa", como trabalhadores de campo. Se estiver procurando uma ferramenta de autoatendimento para funcionários, o Connectteam é uma ótima opção. Veja os horários de entrada e saída, emita a folha de pagamento com um único clique e gerencie tarefas na mesma plataforma. O Connecteam ainda vem com Modelos de RH e formulários condicionais para coletar relatórios em tempo real do campo.

Melhores recursos do Connecteam

Simplifique a programação com turnos recorrentes e duplicação

Atribuir notas e tarefas de turno a cada funcionário

O Connecteam emitirá alertas de inconsistência se as planilhas de horas da sua equipe não estiverem em conformidade

Permitir que os funcionários batam o ponto de entrada e saída facilmente por meio do aplicativo móvel de fácil utilização

Limitações do Connecteam

A Connecteam exige que você processe a folha de pagamento por meio do Gusto, QuickBooks ou outro software de folha de pagamento

Não tem muitas avaliações

Connecteam preço

Plano para pequenas empresas: Gratuito

Gratuito Operations Basic: US$ 29/mês para os primeiros 30 usuários, cobrados anualmente

US$ 29/mês para os primeiros 30 usuários, cobrados anualmente Operations Advanced: US$ 49/mês para os primeiros 30 usuários, cobrados anualmente

US$ 49/mês para os primeiros 30 usuários, cobrados anualmente Operations Expert: US$ 99/mês para os primeiros 30 usuários, cobrados anualmente

Classificações e análises da Connecteam

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 320 avaliações)

6. ADP Workforce Now

Melhor para processamento de folha de pagamento

via ADP A ADP é uma das alternativas mais reconhecidas ao Zenefits. Embora seja mais conhecida pelo processamento da folha de pagamento, a ferramenta Workforce Now da ADP é uma plataforma completa para gerenciamento de talentos, benefícios e, é claro, folha de pagamento.

ADP Melhores recursos do Workforce Now

Entenda a experiência do funcionário por meio de pesquisas regulares

Configure um portal de autoatendimento para os funcionários resolverem problemas comuns de RH

A ADP permite que você ofereça aos funcionários opções de configuração de seus próprios benefícios

Garanta a equidade comparando os salários de sua equipe com os padrões do setor

ADP Limitações do Workforce Now

Alguns usuários afirmam que o site é lento e que o tempo de espera é rápido

Outros dizem que a plataforma tem funcionalidade limitada em comparação com outras alternativas do Zenefits

ADP Workforce Now preço

Entre em contato para obter preços

ADP Workforce Now classificações e resenhas

G2: 4,1/5 (mais de 3.500 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (6.300+ avaliações)

7. Justworks

Melhor para suporte de RH 24 horas por dia, 7 dias por semana

via Obras justas Você precisa de um software de RH com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana? Não procure mais: Justworks. Essa plataforma oferece a você uma linha de vida para o atendimento ao cliente e para os profissionais de RH por e-mail, chat por telefone ou Slack. Ela também oferece automação da folha de pagamento ferramentas de contratação e integração e planos de seguro-saúde para grandes grupos.

Justworks melhores recursos

Você gerencia uma equipe internacional? A Justworks oferece suporte à aquisição global de talentos

A Justworks integra os regulamentos trabalhistas em sua plataforma e fluxos de trabalho

Tome decisões baseadas em dados com o Justworks People Analytics

A folha de pagamento automatizada da Justworks rastreia as horas dos funcionários e as sincroniza com seus contracheques

Justworks limitações

Alguns usuários dizem que a solução de folha de pagamento internacional ainda precisa ser trabalhada

Outros gostariam que a Justworks integrasse recursos de engajamento dos funcionários ou funções sociais

Justworks preços

Básico: US$ 59/mês por funcionário para até 49 funcionários

US$ 59/mês por funcionário para até 49 funcionários Plus: $99/mês por funcionário para até 49 funcionários

Justworks avaliações e críticas

G2: 4,6/5 (mais de 430 avaliações)

4,6/5 (mais de 430 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

8. Rippling

Melhor para gerenciamento de benefícios para funcionários

via Ondulação O Rippling é uma plataforma popular de gerenciamento da força de trabalho que não só inclui recursos para a execução da folha de pagamento e o gerenciamento de benefícios, mas também oferece suporte ao gerenciamento de despesas e dispositivos. Além disso, ela vem com uma nuvem de TI e uma nuvem financeira, para que você possa mobilizar o Rippling em vários departamentos. 🌻

Rippling melhores recursos

Executar a folha de pagamento dos EUA ou global

Recrutar os melhores talentos usando seu sistema de rastreamento de candidatos e gerenciar o desempenho deles com avaliações baseadas em dados

A Rippling simplifica o treinamento dos funcionários com um LMS integrado

Ferramentas para coletar feedback dos funcionários e realizar pesquisas sobre o bem-estar dos funcionários

Rippling limitações

Alguns usuários gostariam que o Rippling tivesse uma ferramenta de agendamento

Outros gostariam que ele oferecesse relatórios personalizados

Rippling preços

Entre em contato para obter preços

Rippling avaliações e críticas

G2: 4,8/5 (mais de 2.100 avaliações)

4,8/5 (mais de 2.100 avaliações) Capterra: 4,9/5 (2.900+ avaliações)

9. Paychex

Melhor para pequenas empresas

via Paychex O Paychex oferece pacotes personalizáveis, para que você pague apenas pelos recursos de RH de que precisa. Se você é autônomo ou tem uma pequena empresa, essa alternativa do Zenefits também lhe dá acesso a consultores para otimizar a folha de pagamento e os impostos corporativos.

Paychex melhores recursos

Precisa de seguro? O Paychex conecta você com apólices para cobertura de guarda-chuva, responsabilidade geral, compensação de trabalhadores e muito mais

O Paychex o ajudará a fazer a transição de outra empresa de folha de pagamento

Gerencie benefícios de seguro-saúde, incluindo FSA e HSA

O Paychex monitora a presença dos funcionários e fornece relógios de ponto

Paychex limitações

Alguns usuários dizem que os relógios de ponto apresentam falhas

Outros dizem que é complicado executar processos de folha de pagamento para funcionários assalariados

Paychex preços

Essenciais: US$ 39/mês mais US$ 5 por funcionário

US$ 39/mês mais US$ 5 por funcionário Select: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Pro: Entre em contato para saber o preço

Paychex Classificações e avaliações

G2: 4,2/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.400 avaliações)

10. Zoho People

Melhor solução de CRM para funcionários

via Zoho People O Zoho é um pacote de negócios completo que oferece soluções para gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), gerenciamento de tarefas e muito mais. O Zoho People lida com as principais tarefas de RH, como folha de pagamento e folgas, além de engajamento dos funcionários, treinamento e controle de presença.

Zoho People melhores recursos

O Zoho é um grande ecossistema de software, portanto, essa é uma boa opção se você já estiver usando os produtos Zoho

Crie um chatbot de RH para responder rapidamente a perguntas simples da sua equipe

Precisa controlar as despesas? Experimente o recurso de gerenciamento de despesas do Zoho para ter controle sobre os gastos

Crie seu próprio LMS sob demanda

Zoho People limitações

Você precisa de uma solução separada para o gerenciamento de tarefas

Alguns usuários dizem que é difícil usar o Zoho People se você gerencia várias organizações

Zoho People preços

RH Essencial: US$ 1,25/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 1,25/mês por usuário, cobrado anualmente Profissional: $2/mês por usuário, cobrado anualmente

$2/mês por usuário, cobrado anualmente Premium: US$ 3/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 3/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: US$ 4,50/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 4,50/mês por usuário, cobrado anualmente Pessoas Plus: $9/mês por usuário, cobrado anualmente

Zoho People classificações e avaliações

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

4,4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 240 avaliações)

Simplifique o gerenciamento de RH com o Zenefits Alternatives

Existem muitas alternativas ao Zenefits por aí. Em última análise, a melhor opção para sua organização se resume aos recursos, processos e preços de que você precisa para cuidar dos negócios.

Embora todas as ferramentas desta lista ofereçam suporte às funções de RH, nada é tão versátil e personalizável quanto o ClickUp. Crie seu próprio banco de dados, simplifique o gerenciamento de documentos ou aproveite uma ferramenta de IA em um de nossos muitos modelos - as possibilidades são infinitas. 🤩

Veja a magia do ClickUp em primeira mão: