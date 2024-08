5 Tendências de Automatização de RH que enfrentaremos nesta década

samantha Clark é formada pela Warrington College of Business e trabalha para a empresa de contabilidade profissional ThePayStubs _. Ela cuida de todas as relações com os clientes com parceiros de primeira linha e encontrou sua paixão em escrever artigos sobre vários tópicos relacionados a finanças e negócios

Os últimos dez anos foram um catalisador essencial para promover mudanças para funcionários e empresas. Além disso, desde o início da pandemia global, a inovação e a mudança tornaram-se necessárias para a sobrevivência de muitos setores verticais. Quando se trata de Recursos Humanos (RH), o crescimento global do trabalho remoto e do trabalho orientado pela tecnologia provocou mudanças importantes.

A tecnologia voltou a ser o foco principal de muitas organizações e equipes de vários perfis. De repente, todos os gerentes e funcionários de RH tiveram que trabalhar em casa e usar várias soluções tecnológicas para transferir seu trabalho on-line.

Infelizmente, essas mudanças foram necessárias para que muitos departamentos de RH e empresas percebessem o quanto a nova tecnologia pode ser valiosa em suas tarefas diárias. A automação é o ponto central dessas ferramentas e, com isso em mente, aqui está o que podemos esperar no futuro.

via The PayStubs

5 Tendências de automação de RH: Mudanças que você verá nesta década

1. As plataformas de RPA prevalecerão sobre outras soluções de automação

Vamos nos aprofundar no básico aqui para aqueles que não sabem o que são plataformas de RPA (Robotic Process Automation) e qual é a sua finalidade.

O software RPA gerencia robôs de software capazes de realizar trabalhos automatizados por meio da interação com sistemas digitais e Software de RH . A principal função dessas plataformas é a automação repetitiva de tarefas baseadas em regras, o que as torna inestimáveis para as empresas modernas.

As plataformas de RPA são a próxima grande novidade em RH! De acordo com o Gartner, a Espera-se que o mercado de RPA cresça de forma constante até 2024, apesar do efeito negativo que a pandemia tem sobre a economia.

O crescimento da RPA foi estável nos últimos dez anos, mas teve um pico em 2019. As RPAs atingiram um crescimento de receita de quase 63%, e a tendência de crescimento continuou até 2020 (11%). Espera-se que o número final de crescimento em 2021 seja de cerca de 19%.

O efeito que as RPAs terão sobre o RH é duplo. Primeiro, elas ajudarão na coleta e no gerenciamento de dados à medida que as tarefas repetitivas forem automatizadas. Em segundo lugar, elas ajudarão o RH a se adaptar ao novo paradigma da automação e a entender o novo cenário de trabalho no qual os funcionários humanos trabalham junto com a IA para melhorar suas capacidades.

De acordo com o pesquisa de sistemas de RH da Sierra-Cedar 2019-2020 em 2019, a aplicação de RPA em RH cresceu cerca de 50% em comparação com o ano anterior.

Embora exista um medo moderado de que essa nova tecnologia destrua empregos, é muito mais provável que ela apenas mude a forma como abordamos o RH. Ainda estamos muito longe de ter um software que possa avaliar talentos e habilidades sem a intervenção humana. Trata-se apenas de uma nova ferramenta, portanto, não há motivo para preocupação.

via The PayStubs

2. O recrutamento é o processo com maior potencial de automação

O recrutamento é um dos aspectos essenciais do trabalho em RH. O processo não é terrivelmente complicado, mas leva tempo e também é muito repetitivo - perfeito para automação, certo? Bem, ainda não chegamos lá. De acordo com a Workato estamos atualmente automatizando apenas 6% de todas as tarefas de recrutamento, mas há um crescimento significativo na automação a cada ano. As equipes de contratação são as que mais perdem tempo ao agendar entrevistas.

Sim, essa tarefa é muito simples quando se está tentando agendar uma pessoa, mas quando há muitos candidatos, isso pode se tornar um problema. Com a automação, você elimina os possíveis problemas, como a sobreposição de datas de entrevistas, e torna o processo tranquilo para os candidatos .

Em 2018, até 67% dos agentes de RH entrevistados pelo LinkedIn afirmaram que a automação os ajuda a economizar tempo. Espera-se que esse número cresça rapidamente à medida que novas formas de utilização de IA e automação tornem o trabalho de RH mais fácil e preciso.

3. A explosão da automação de IA em todos os níveis

As tarefas de RH na era digital estão ficando cada vez mais complexas e exigentes. Com a digitalização do ambiente de negócios em alta velocidade devido à pandemia, há ainda mais pressão sobre os departamentos de RH para se modernizarem rapidamente. Eles precisam proporcionar uma experiência excepcional aos funcionários por meio de recrutamento, treinamento e onboarding .

Aqui estão algumas maneiras pelas quais a IA pode ajudar com isso:

Dados em tempo real: Por meio da captura automática e do processamento de dados, o RH pode antecipar consultas e problemas para ter respostas prontas

Por meio da captura automática e do processamento de dados, o RH pode antecipar consultas e problemas para ter respostas prontas Abordagem personalizada: Os funcionários modernos precisam de acesso constante aos recursos de RH com informações e horários personalizados com base em suas necessidades e localização

Os funcionários modernos precisam de acesso constante aos recursos de RH com informações e horários personalizados com base em suas necessidades e localização RH capacitado: Devido à automação de tarefas repetitivas, os departamentos de RH podem fazer mais trabalho com menos pessoas e se concentrar mais em tarefas que exigem um toque humano

Devido à automação de tarefas repetitivas, os departamentos de RH podem fazer mais trabalho com menos pessoas e se concentrar mais em tarefas que exigem um toque humano Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana: Agora podemos fornecer suporte constante por meio de chatbots alimentados por IA sem forçar os agentes de RH a organizar uma agenda de trabalho de 24 horas

Devido à mudança para o ambiente de nuvem, estamos enfrentando um período de evolução para o RH. Eles se concentrarão mais em estratégias de envolvimento dos funcionários , produtividade, desempenho e bem-estar -todos respaldados por dados concretos que serão usados no processo de tomada de decisão.

De acordo com o Biblioteca de Tendências Globais de Capital Humano em uma pesquisa realizada pela Global Human Capital Trends, 38% das empresas de 140 países acreditam que a IA e a automação serão totalmente implementadas em suas organizações nos próximos cinco anos. Esse é um fato importante a ser considerado se você quiser acompanhar os melhores no jogo.

4. Crescimento da análise automatizada em RH

Já mencionamos as decisões orientadas por dados e a análise em relação ao RH, mas vamos dar uma olhada mais de perto nas possibilidades que elas abrem para os departamentos modernos.

Podemos certamente dar uma olhada no gigante da tecnologia Google como o precursor de muitas novas abordagens, incluindo esta. O Google utilizou a análise para avaliar os principais indicadores que definem um ambiente de trabalho positivo.

Eles também reuniram classificações de desempenho e feedback dos funcionários para compará-los com métricas de produtividade em diferentes estilos de liderança. Eles fizeram isso para determinar o impacto de diferentes abordagens sobre a produtividade e o envolvimento.

Se considerarmos que usamos a análise no gerenciamento de sites, no gerenciamento de mídias sociais, em todos os tipos de anúncios e em muitos outros aspectos dos negócios digitais, perceberemos que os dados estão se acumulando e, quanto mais cedo os tornarmos úteis, melhor.

A IA será crucial para a próxima etapa. Com o uso da IA, podemos separar os tipos de dados, identificar o conhecimento por meio do uso da PNL, conectar conjuntos de dados e muito mais. À medida que a IA se torna ainda mais sofisticada, a quantidade de mão de obra necessária para processar grandes volumes de dados diminui, e a precisão para isso só aumentará.

5. Mais empresas adotarão a automação da folha de pagamento Pesquisa sobre operações de folha de pagamento de 2018 nos oferece alguns insights interessantes sobre a automação da folha de pagamento e seus números nos EUA. Quando analisamos as operações de folha de pagamento dos EUA de forma geral, em 2018, tivemos cerca de 6% das empresas usando alguma forma de automação da folha de pagamento. A pesquisa também mostra que cerca de 16% das empresas que não usam a automação da folha de pagamento planejam começar a usá-la no futuro.

Há vários aspectos em que a automação da folha de pagamento pode ajudar e por que tantas organizações estão planejando fazer a mudança. O primeiro benefício da automação aqui deve ser a coleta de dados simplificada, pois esse é o aspecto do trabalho que consome mais tempo.

Além disso, se o seu HRIS (Sistema de Informações de Recursos Humanos) estiver conectado à sua folha de pagamento global, eles estarão usando o que chamamos de SSoT (fonte única de verdade) no mesmo banco de dados.

A validação de dados também é um fator importante quando se trata do gerenciamento tradicional da folha de pagamento. O departamento de RH precisava fazer referência cruzada dos dados em suas planilhas e verificar novamente as informações de pagamento

antes de concluir os pagamentos. A IA pode fazer isso automaticamente, economizando tempo e tornando o processo mais preciso. Também podemos definir acionadores automáticos para notificar o departamento de RH quando uma tarefa estiver pronta para ser concluída.

Os exemplos mais proeminentes disso são os contracheques ou holerites, que agora podemos preencher automaticamente no HRIS usando um gerador de contracheques e eliminar as etapas tediosas que precisávamos realizar no passado.

Bônus:_ Modelos de RH gratuitos & Modelos de folha de pagamento !

Conclusão

Estamos em um ponto de inflexão em que as empresas finalmente começaram a investir seriamente em novas tecnologias e a inovar seus processos, incluindo o RH. A pandemia de Covid-19 fez com que as empresas ultrapassassem o ponto de inflexão tecnológico e, agora, com os benefícios claramente definidos, não há como parar em um futuro próximo. O futuro da produtividade e da aquisição de grandes talentos está nas mãos de especialistas em automação e IA capazes de levar o RH para o século XXI. Estamos prontos para a próxima fronteira, que é o momento perfeito para dar o impulso. A pandemia mudou a forma como o RH opera e as mudanças se tornarão o padrão nos próximos anos.