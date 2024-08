10 Sistemas de software de gerenciamento de pacientes em 2024

A manutenção meticulosa de registros é essencial para a administração de qualquer serviço de saúde. Não importa se você tem uma pequena clínica ou uma grande instalação, é preciso gerenciar constantemente as avaliações dos pacientes, as consultas, os planos de tratamento, as altas e outros dados processuais.

Lidar manualmente com as tarefas administrativas em um estabelecimento de saúde não é prático nem eficiente. Você precisa de um sistema de software de gerenciamento de pacientes para colocar ordem em suas operações diárias. 🩺

Esses sistemas geralmente são soluções completas para prestadores de serviços de saúde, clínicas e instituições. Eles são repletos de recursos para minimizar a carga de trabalho do administrador, centralizar os dados dos pacientes e tornar os processos internos menos propensos a erros humanos.

Neste artigo, apresentaremos a você as 10 ferramentas de gerenciamento de pacientes mais confiáveis do mercado. Explore seus recursos e veja como elas ajudam na eficácia operacional e no atendimento ao paciente.

O que é um software de gerenciamento de pacientes?

As ferramentas de software de gerenciamento de pacientes são projetadas tendo em mente as instituições de saúde e seus funcionários. Elas ajudam a reduzir a carga administrativa por meio da integração de registros e automatizando os fluxos de trabalho garantindo que sua equipe possa oferecer um serviço ideal de atendimento ao paciente.

Você pode contar com recursos para criar, gerenciar, armazenar e acessar registros de pacientes, agendar compromissos, organizar calendários, lidar com admissões e altas de pacientes e até mesmo faturar. Ter um software de qualidade ferramenta de gerenciamento de projetos de saúde ao seu lado lhe dá mais tempo para se concentrar no relacionamento com os clientes e no gerenciamento de receitas.

Como escolher o software certo de gerenciamento de pacientes para profissionais de saúde

As soluções de software de gerenciamento de práticas vêm com vários conjuntos de recursos para atender a diversas necessidades administrativas. Em geral, concentre-se nessas características ao avaliar os produtos:

Gerenciamento de documentose manutenção de registros: A ferramenta certa deve oferecer opções robustas de gerenciamento de documentos para permitir que você crie, edite e armazene registros, relatórios e planos de tratamento de pacientes com segurança Formulários: Ela deve permitir que você crie formulários eletrônicos para avaliações, admissões e altas de pacientes para melhorar o envolvimento do paciente Agendamento: A plataforma deve oferecer um calendário abrangente para criar e monitorar programações integradas para médicos, equipe de enfermagem e técnicos de laboratório Modelos: Deve oferecer uma coleção de modelos para ajudá-lo a criar registros de pacientes com aparência profissional, gerenciar agendas e manter o controle de suas tarefas Lembretes: Lembrete incorporado ajudam você a se preparar para as próximas consultas e a acompanhar os pacientes que não compareceram Seguro e em conformidade com a HIPAA: A plataforma deve oferecer proteção aos dados do paciente e outros protocolos de segurança e criptografia exigidos pela HIPAA

10 melhores softwares de gerenciamento de pacientes em 2024

Analisamos dezenas de ferramentas de gerenciamento de pacientes e escolhemos a dedo as 10 melhores que oferecem a melhor combinação de funcionalidade e facilidade de uso. Explore nossa lista e encontre um programa que atenda a todas as necessidades de sua clínica! ✅

Visualize os fluxos de trabalho de suas instalações de saúde com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

Como um melhor classificado gerenciamento de tarefas e projetos **O ClickUp é um sistema de gerenciamento de tarefas e projetos que oferece recursos impressionantes para lidar com fluxos de trabalho de instalações de saúde em qualquer escala.

O Gerenciamento de projetos de saúde do ClickUp vem com um conjunto de funcionalidades. A primeira delas é Documentos do ClickUp -ideal para centralizar registros de pacientes, material de integração de médicos e outros documentos administrativos. Vincule perfeitamente documentos a tarefas para conectar pacientes a médicos ou profissionais de saúde específicos. ClickUp Dashboards oferta mais de 15 visualizações para visualizar e equilibrar fluxos de trabalho e suprimentos médicos. Use as tradicionais visualizações List ou Board para supervisionar cargas de trabalho, detalhes de pacientes e recursos. Monitore vários fluxos de trabalho na tela Visualização do calendário perfeito para agendar compromissos e reuniões.

A visualização Visualização do formulário ClickUp ajuda a criar formulários eletrônicos para a captura de dados, como entrada de pacientes, avaliações, altas, avaliações de equipe e pesquisas.

Tem um estabelecimento movimentado? Nós o ajudamos! Com Lembretes do ClickUp você pode receber notificações sobre compromissos e procedimentos críticos. Configurar automações na plataforma para tarefas administrativas recorrentes, como o envio de e-mails ou a geração de documentos de alta.

Aumente o nível de seu gerenciamento de pacientes com modelos predefinidos: Modelo de gerenciamento de pacientes do ClickUp e Modelo de lista de pacientes do ClickUp . Eles vêm com Campos personalizados (como HMO Identification Number, Designation, Place of Birth e Insurance) para organizar as informações do cliente.

O modelo de gerenciamento de pacientes do ClickUp rastreia o status do paciente, os medicamentos, o médico designado, o seguro e muito mais O ClickUp se integra a mais de 1.000 ferramentas incluindo Slack, RingCentral, Zoom, Calendly e Zapier.

Melhores recursos do ClickUp

Plataforma segura, orientada para a privacidade e compatível com SOC 2

ClickUp Docs para criar documentos de trabalho e pesquisa

Específico para a área de saúdeModelos de CRM* Lembretes personalizáveis

mais de 15 visualizações para monitorar informações de pacientes, cargas de trabalho e suprimentos

mais de 1.000 integrações

Automatiza tarefas repetitivas

Formulários personalizáveis para registros eletrônicos de saúde (EHRs)

Recursos de agendamento de alto nível

Limitações do ClickUp

Novos usuários precisam de tempo para dominar a plataforma

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços *Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Salesforce (Cliente 360)

Via: Força de vendas O Salesforce é um robusto Plataforma de CRM com um produto atraente para instituições e provedores de serviços de saúde: Customer 360.

Com o Customer 360, você obtém um conjunto de recursos para gerenciar seus clientes - nesse caso, os pacientes. Crie e compartilhe formulários para adicionar registros detalhados de pacientes com atributos como informações de contato, dados clínicos, consultas, prescrições de medicamentos, preferências e médicos designados para reduzir gargalos. Acompanhe registros de medicamentos, dosagens e recargas em tempo real.

Os recursos de gerenciamento inteligente de consultas da ferramenta permitem que você otimize seus dias de trabalho. Por exemplo, você pode informar aos seus pacientes quais relatórios de laboratório eles precisam levar para as consultas com antecedência e evitar mal-entendidos.

Melhores recursos do Salesforce (Customer 360)

Oferece suporte a registros detalhados de pacientes

Formulários personalizáveis para coletar informações

Gerenciamento inteligente de compromissos

Registros abrangentes de medicamentos

Limitações do Salesforce (Customer 360)

Pode estar fora do orçamento de clínicas menores

A navegação e a localização de itens podem ser demoradas

Preços do Salesforce (Customer 360)

Empresarial : uS$ 325/mês por usuário

: uS$ 325/mês por usuário Ilimitado: uS$ 500/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Salesforce (Customer 360) avaliações e comentários

G2 : 3.8/5 (mais de 30 avaliações)

: 3.8/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.6/5 (menos de 10 avaliações)

3. eClinicalWorks

Via: eClinicalWorks o eClinicalWorks é uma plataforma de saúde repleta de ferramentas inovadoras. Ela apresenta um Patient Portal, onde os pacientes podem agendar consultas visualizar exames laboratoriais e medicamentos e até mesmo conversar com seu médico.

o eClinicalWorks colabora com aplicativos healow para celulares iOS e Android . Use o Open Access da healow para ajudar os pacientes a agendar consultas de acordo com as vagas disponíveis. Com o Check In, eles podem fornecer informações sobre seus seguros, assinar formulários e consentimentos e revisar seu histórico antes da consulta. O healowPay simplifica a logística de pagamento de contas.

Aproveite o eClinicalMessenger para lembrar seus pacientes sobre suas consultas, exames de bem-estar ou resultados de laboratório. Você vai adorar o Eva, a plataforma Assistente virtual de IA ! Ela pode buscar históricos de pacientes, permitir que você compare notas de progresso passadas e atuais e marcar consultas em um instante! 💃

Melhores recursos do eClinicalWorks

Registros eletrônicos de saúde detalhados

Funciona com aplicativos de saúde

eClinicalMessenger para lembretes

Eva, uma assistente virtual competente

Gerenciamento do ciclo de receita (RCM) para monitorar os ganhos

Limitações do eClinicalWorks

O suporte ao cliente pode ter longos tempos de espera

A interface não é muito fácil de usar

Preços do eClinicalWorks

Somente EHR : uS$ 449/mês por provedor

: uS$ 449/mês por provedor eClinicalWorks com Practice Management : uS$ 599/mês por provedor

: uS$ 599/mês por provedor RCM como serviço: 2.9% das cobranças da prática

eClinicalWorks ratings and reviews

G2 : 3.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 3.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 3.3/5 (mais de 300 avaliações)

4. NextGen

Via: NextGen A NextGen é uma solução abrangente para registros eletrônicos de saúde, gerenciamento de práticas e gerenciamento do ciclo de receita.

A plataforma permite que você crie EHRs baseados na nuvem para pacientes, abrangendo seu histórico médico, alergias e medicamentos usados. Sua equipe e seus pacientes podem acessar os registros relevantes de qualquer dispositivo.

Em termos de gerenciamento da prática, a NextGen tem opções de agendamento personalizáveis. Você pode configurar calendários para evitar excesso de reservas e permitir que os pacientes marquem suas consultas on-line. Sua equipe apreciará os modelos de agendamento codificados por cores do NextGen, que são ideais para agrupar pacientes.

As opções de gerenciamento do ciclo de receita da NextGen podem dar suporte a vários processos de tomada de decisão. Crie mecanismos de faturamento transparentes, detecte recusas e aumente a velocidade das cobranças. 💸

A NextGen oferece soluções de documentação digital que ajudam a preencher formulários PDF off-line. Quando você estiver de volta à Internet, conecte-se à nuvem e seus formulários serão sincronizados.

Melhores recursos do NextGen

EHRs baseados em nuvem

Opções de agendamento personalizáveis com modelos codificados por cores

Gerenciamento do ciclo de receita

Gerenciamento de formulários off-line

Limitações do NextGen

Falhas ocasionais

A interface do usuário poderia ser aprimorada

Preços do NextGen

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o NextGen

G2 : 3.7/5 (mais de 140 avaliações)

: 3.7/5 (mais de 140 avaliações) TrustRadius: 7.1/10 (mais de 8 avaliações)

athenaOne

Via: athenaHealth Mantenha os EHRs focados no paciente, aumente a eficiência clínica e melhore os relacionamentos com os clientes com o athenaOne! 🤝

A plataforma permite criar e gerenciar registros abrangentes de pacientes. As informações sobre o histórico, as alergias, os problemas, os medicamentos e as vacinas de um paciente estão sempre ao seu alcance. Os pacientes também podem revisar seus registros, resultados de exames e datas de consultas. Use o athenaTelehealth para dar suporte virtual aos seus pacientes e fornecer a eles o atendimento necessário.

Cansado de perder consultas? O athenaOne pode enviar lembranças automáticas e oferecer uma opção de cancelamento, permitindo que você ajuste sua agenda.

A plataforma oferece suporte a opções de pagamento móvel, presencial e on-line para facilitar a cobrança. No que diz respeito ao gerenciamento do ciclo de receita, você vai gostar do athenaCollector - o recurso verifica os aspectos técnicos do seguro e detecta erros de reclamação antes do envio.

melhores recursos do athenaOne

Lembretes automáticos com suporte a cancelamento

Faturamento médico baseado em nuvem

Ferramenta integrada para reduzir o risco de reivindicações malfeitas

athenaTelehealth para suporte virtual

limitações do athenaOne

A instalação e a configuração iniciais podem ser desafiadoras

O fechamento de prescrições não é fácil

preços do athenaOne

Entre em contato para obter preços

athenaOne avaliações e críticas

G2 : 3.5/5 (mais de 90 avaliações)

: 3.5/5 (mais de 90 avaliações) GetApp: 3.7/5 (mais de 700 avaliações)

6. AllegianceMD

Via: AllegianceMD O AllegianceMD é uma ferramenta fácil de usar que combina opções robustas de EHR com impressionantes gerenciamento de práticas recursos.

Com o ePrescriptions, você pode se livrar dos blocos de receitas! A plataforma pode:

Verificar interações entre alergias, medicamentos e doenças para ajudar a finalizar as prescrições Rastrear a elegibilidade do seguro do paciente Enviar prescrições eletrônicas para as farmácias

O Patient Portal faz com que sua clínica funcione sem problemas. Os pacientes podem se registrar on-line, preencher dados demográficos no conforto de suas casas, marcar consultas, enviar solicitações de refil e revisar seus registros médicos.

Defina lembretes automáticos para as consultas dos pacientes e evite gargalos em sua agenda. O portal permite que os pacientes façam pagamentos on-line e visualizem o histórico de seus extratos.

Melhores recursos do AllegianceMD

Práticas prescrições eletrônicas

Banco de dados centralizado de pacientes

Lembretes automatizados

Gerenciamento de solicitações de refil

Limitações do AllegianceMD

A plataforma pode se atrasar ocasionalmente

O design pode precisar de uma atualização

Preços do AllegianceMD

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do AllegianceMD

G2 : 4.8/5 (menos de 5 avaliações)

: 4.8/5 (menos de 5 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

7. Fusão de práticas

Via: Fusão prática Redescubra a eficiência, a facilidade de uso e a funcionalidade com o Practice Fusion, uma solução popular para clínicas independentes de pequeno e grande porte. 🌝

A plataforma oferece funcionalidades convenientes de gráficos de pacientes. Use milhares de modelos predefinidos para simplificar os fluxos de trabalho e aumentar a eficiência. Crie atalhos exclusivos para reduzir o pressionamento de teclas e preencher os prontuários mais rapidamente. Reduza as entradas manuais gerando listas com diagnósticos, farmácias e prescrições comuns.

O Practice Fusion colabora com mais de 98.000 farmácias para ajudar seus pacientes a obter os medicamentos com base em prescrições eletrônicas.

Está solicitando exames? A plataforma trabalha com mais de 500 laboratórios e centros de imagem - escolha onde deseja que seus pacientes façam exames e receba os resultados em seu dispositivo.

O Practice Fusion permite que você crie superfaturas que extraem informações de seus prontuários para exibir cobranças de serviços detalhadas.

Melhores recursos do Practice Fusion

Funciona com mais de 98.000 farmácias e mais de 500 laboratórios e centros de imagem

Milhares de modelos de gráficos

Geração de listas e atalhos para reduzir as entradas manuais

Integra-se a serviços populares de faturamento médico, como AdvancedMD e Veradigm

Limitações do Practice Fusion

Inatividade ocasional

Vários usuários mencionaram problemas de faturamento que causam perda de receita

Preços do Practice Fusion

A partir de US$ 149/mês por provedor

Avaliações e opiniões sobre o Practice Fusion

G2 : 3.9/5 (mais de 50 avaliações)

: 3.9/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 3.7/5 (mais de 400 avaliações)

8. DocPulse

Via: DocPulse É muito trabalhoso ver pacientes críticos aguardando tratamento devido a atrasos na documentação. Bem, o DocPulse pode vir em seu socorro! 😷

Esse sistema on-line de gerenciamento de pacientes ajuda a otimizar todos os processos de sua clínica, desde a admissão até a alta.

Use a plataforma para criar formulários para novas admissões para seus pacientes preencherem, atribuir quartos e gerar recibos antecipados. Configure diferentes tipos de quartos e gerencie sua disponibilidade em tempo real. A opção auto compute bed charge do software calcula automaticamente a duração da estadia e o tipo de quarto para fornecer preços precisos.

Outros recursos de faturamento incluem a captura de adiantamentos e relatórios detalhados de alta, manuseio de reembolsos, impressão de recibos e conciliação de contas. A plataforma tem inúmeras opções de suporte a seguros que permitem verificar a elegibilidade dos pedidos de indenização de um paciente e capturar dados de pagamento.

Melhores recursos do DocPulse

Infraestrutura compatível com HIPAA

Cálculo automático da taxa de leito

Suporte e faturamento de seguro sem esforço

Relatórios detalhados de alta

Limitações do DocPulse

Opções limitadas para enviar lembretes aos pacientes

Sem suporte off-line

Preços do DocPulse

Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do DocPulse

Capterra: 5/5 (menos de 5 avaliações)

9. LeadSquared

Via: LeadSquared Deseja uma ferramenta que combine CRM, marketing e gerenciamento de projetos de saúde? O LeadSquared pode lhe impressionar muito! A plataforma impulsiona a captação de pacientes e retenção com automação de fluxo de trabalho, marketing de segmento e gerenciamento de equipes ferramentas.

A plataforma oferece funcionalidades de registro de pacientes como:

Portal do paciente de autoatendimento

Verificação digital de seguro

Lembretes e acompanhamento multicanal de consultas

Gerenciamento de tarefas e Recursos de CRM ajudam a manter sua prática orientada para o desempenho. Você pode rastrear as taxas de consulta versus admissão para monitorar a satisfação do paciente. Use filtros para analisar os dados dos pacientes por centro, origem, equipe, médico ou mês e estabeleça a responsabilidade com precisão. Divulgue sua prática melhor, configurando mensagens de texto e e-mails automatizados e segmentando leads e pacientes com base em diversos critérios, como localização ou tipo de serviço.

melhores recursos do #### LeadSquared

Compatível com HIPPA

Opção de autoatendimento para pacientes

Ferramentas de marketing automatizadas para promover sua clínica

Atribuição e monitoramento de tarefas

Limitações do LeadSquared

A interface do usuário e a experiência do usuário poderiam ser melhores

Falta de opções avançadas de automação de marketing

Preços do LeadSquared

Entre em contato para obter preços

LeadSquared ratings and reviews

G2 :4.4/5 (mais de 200 avaliações)

:4.4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 150 avaliações)

10. Clínica

Via: Clínicas Elimine o uso de papel com a Clinicia - uma prática de primeira classe e gerenciamento de recursos software. 🏥

Com o Clinicia, você pode registrar os mínimos detalhes de cada interação com o paciente e manter anotações digitais impecáveis de seus diagnósticos, planos de tratamento, prescrições, sinais vitais e exames laboratoriais.

A plataforma apoia especialistas com recursos exclusivos de manutenção de registros. Por exemplo, os dentistas podem gerar e gerenciar gráficos odontológicos com históricos detalhados e representações visuais de cada tratamento. 🦷

Quando se trata de emitir prescrições, o Clinicia o orienta com medicamentos sugeridos a partir de seu banco de dados pré-carregado. Os novos medicamentos e suas dosagens são salvos automaticamente para uso futuro. Compartilhe as prescrições com seus pacientes por e-mail ou SMS ou imprima-as.

O Clinicia permite que você gere faturas, receba pagamentos de seus pacientes e analise a cobrança de pagamentos ao longo do tempo. A plataforma também oferece opções de rastreamento de despesas, permitindo que você aloque seus recursos adequadamente com orçamentos personalizados.

Melhores recursos do Clinicia

Adequado para especialistas

Fácil gerenciamento de prescrições

Opções para cobrança de pagamentos e controle de despesas

Suporte a campanhas de marketing baseadas em e-mail e SMS

limitações do #### Clinicia

Alguns usuários tiveram problemas com entradas duplicadas

Não há plano gratuito

Preços da Clinicia

Básico : ₹6.000/ano (cerca de US$ 73)

: ₹6.000/ano (cerca de US$ 73) Standard : ₹8.500/ano (cerca de US$ 103)

: ₹8.500/ano (cerca de US$ 103) Personalizado: Entre em contato para saber o preço

Clinicia ratings and reviews

Capterra: 5/5 (menos de 5 avaliações)

Mantenha sua clínica saudável com o software certo de gerenciamento de pacientes

É incrível como as ferramentas de software apoiam decisões operacionais e clínicas informadas no setor de saúde. 💉

Nossas plataformas de gerenciamento de pacientes listadas reduzem significativamente a carga de papelada e tarefas administrativas e ajudam você a se concentrar em seu objetivo principal - cuidar de seus pacientes.

Se você ainda estiver confuso e estiver procurando um gerenciamento de tarefas e projetos econômico para sua clínica, recomendamos começando com o ClickUp .