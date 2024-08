10 melhores softwares de gerenciamento de projetos de saúde em 2024

Como gerente de projetos, você está acostumado a lidar com gatos e fazer milagres. Mas os gerentes de projetos da área de saúde precisam agir com cuidado para manter a segurança e a conformidade. A responsabilidade adicional de cuidar dos pacientes e de seus dados não é uma responsabilidade a ser tomada de ânimo leve.

Quer você seja diretamente responsável pelo atendimento ao paciente ou trabalhe em um departamento auxiliar, é necessário manter o controle de todas as tarefas do seu fluxo de trabalho. Os projetos da área de saúde têm muitas partes móveis e multas pesadas por erros, e é por isso que os gerentes de projeto usam gerenciamento de projetos de saúde software. 🙌

Mas qual software você deve usar? Nem todas as soluções funcionam para profissionais de saúde, portanto, você precisa software de gerenciamento de projetos para o setor de saúde.

Não se preocupe: fizemos todo o trabalho de pesquisa para você. Este guia descreve o que você deve procurar, além das nossas 10 opções favoritas de software de gerenciamento de projetos na área de saúde.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos estratégicos para o setor de saúde?

O gerenciamento de tarefas é a prioridade número um para qualquer software de gerenciamento de projetos ou gerentes de projetos. Mas os profissionais da área de saúde devem considerar outras questões, como segurança. Recomendamos que você procure esses recursos principais:

Conformidade com a HIPAA **Você sabe que uma solução de gerenciamento de projetos compatível com a HIPAA não o deixará automaticamente em conformidade, mas ela reduz os riscos. A plataforma precisa proteger os dados dos pacientes. Ela também deve vir com controles de acesso e permissões, criptografia (um item obrigatório da HIPAA) e autenticação multifator (MFA). Melhor ainda se o fornecedor estiver disposto a assinar um Contrato de Associado Comercial (BAA)

Gerenciamento de tarefas : Procure uma ferramenta que mantenhacronogramas de projetos e os marcos no caminho certo. Use-o para acompanhar o progresso até mesmo dos projetos mais complexos

Procure uma ferramenta que mantenhacronogramas de projetos e os marcos no caminho certo. Use-o para acompanhar o progresso até mesmo dos projetos mais complexos Interface fácil de usar por que dificultar o gerenciamento de projetos? Escolha um software intuitivo de gerenciamento de projetos de saúde - pontos extras se for uma solução baseada em nuvem disponível em aplicativos móveis e de desktop

Gerenciamento de membros da equipe: Desde os prestadores de serviços de saúde até o pessoal da área administrativa, você está trabalhando com várias partes interessadas. Procure um software de fácil utilização para empresas comgerenciamento de membros da equipe opções como controle de tempo e ferramentas de colaboração

Automação: Os projetos da área de saúde podem ser muito trabalhosos. Escolha uma solução de gerenciamento de projetos da área de saúde que lhe permita eliminar as tarefasautomatizando seu fluxo de trabalho ## Os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos de saúde para usar em 2024

As organizações da área de saúde mantêm o mundo funcionando, mas é você quem mantém sua empresa funcionando. Dê a si mesmo o presente da sanidade mental escolhendo um software sólido de gerenciamento de projetos de saúde para fazer o trabalho pesado.

Se estiver procurando por gerenciamento de projetos software para o setor de saúde, estas são as 10 melhores opções para 2024.

O modelo de gerenciamento de pacientes do ClickUp rastreia o status do paciente, os medicamentos, o médico designado, o seguro e muito mais

É isso mesmo: a plataforma de gerenciamento de tarefas, modelos e produtividade favorita do planeta também pode atender às necessidades do setor de saúde. Equipes do setor de saúde usam o ClickUp para colaborar em tudo, desde protocolos de atendimento ao paciente e documentação até gerenciamento de estoque.

Use o ClickUp para automatizar o agendamento de consultas e os processos de contrato. Você também pode usá-lo para criar fluxos de trabalho entre departamentos para que os pacientes entrem e saiam de suas instalações com mais eficiência.

Nossa plataforma conecta seus Docs e Tasks para que você tenha mais contexto sobre cada paciente, tarefa ou conta. Use nosso comunicação entre departamentos canais para conectar os provedores com o pessoal de TI, jurídico, RH e outros. 🤝

Use exibições personalizadas como a Quadro Kanban para planejar, organizar e acompanhar projetos neste modelo

Ah, também tornamos isso muito fácil de fazer gerenciamento de recursos . Crie um quadro Kanban de inventário no ClickUp para distribuir com eficiência os suprimentos entre os departamentos. Que bacana, não é?

E sim, o ClickUp é seguro. Estamos em conformidade com o SOC 2 e o ClickUp Enterprise Plan está em conformidade com a HIPAA. A camada Enterprise também vem com permissões avançadas e controles de acesso.

Melhores recursos do ClickUp:

O ClickUp tem uma biblioteca de modelos robusta. Use oModelo de gerenciamento de pacientes do ClickUp para personalizar os planos de atendimento com um clique

Armazene com segurança os dados sobre os horários da equipe, suprimentos médicos e informações do paciente no ClickUp

Use oVisualizações do ClickUp Calendar ou Workload para equilibrar as cargas de trabalho de seus provedores

O ClickUp se integra a vários aplicativosaplicativos de terceirosincluindo RingCentral, Zoom, Slack, Calendly, Evernote e muito mais

Os recursos avançados de segurança do ClickUp o ajudarão a manter a segurança e a conformidade

Crie formulários de admissão para trazer registros eletrônicos de saúde (EHRs) diretamente para o ClickUp

Organize documentos e dados de pesquisa no ClickUp - também facilitamos a colaboração com seus co-escritores

Limitações do ClickUp:

Você precisa fazer upgrade para um plano Enterprise para estar em conformidade com a HIPAA

Às vezes, os novos usuários do ClickUp acham os recursos da plataforma muito pesados

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário, pago anualmente; US$ 10/mês por usuário, pago mensalmente

US$ 7/mês por usuário, pago anualmente; US$ 10/mês por usuário, pago mensalmente Empresarial: US$ 12/mês por usuário, cobrado anualmente; US$ 19/mês por usuário, pago mensalmente

US$ 12/mês por usuário, cobrado anualmente; US$ 19/mês por usuário, pago mensalmente Empresa : Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Zona de trabalho

via Zona de trabalho Workzone é um solução de gerenciamento de projetos com complementos úteis para o setor de saúde. Ela tem mais de 20 anos de experiência no suporte a organizações de saúde, portanto, você está em boas mãos.

O Workzone vem com ferramentas adicionais, como marcações de imagens, para otimizar seu fluxo de trabalho. Você também obtém uma visualização de projetos e uma lista de tarefas pessoais, para que veja apenas as tarefas mais importantes.

Melhores recursos do Workzone:

O Workzone oferece treinamento gratuito ilimitado

Obtenha uma experiência personalizada - basta solicitar recursos personalizados ao Workzone, que eles farão o possível para fornecer

Os painéis de projetos cruzados oferecem uma visão geral rápida do status de todos os projetos

Limitações do Workzone:

A Workzone pede que você não armazene informações confidenciais ou pessoais de saúde (PHI) dos pacientes na plataforma

Preços da Workzone:

Equipe: US$ 24/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 24/mês por usuário, cobrado anualmente Profissional: $34/mês por usuário, cobrado anualmente

$34/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: US$ 43/mês por usuário, cobrado anualmente

Workzone classificações e comentários:

G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

4,2/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

3. Redbooth

via Redbooth Algumas das opções de software de gerenciamento de projetos em nossa lista são especializadas em saúde, mas a Redbooth oferece uma solução que funciona para quase todos os setores.

No Redbooth, os membros da equipe organizam projetos e tarefas, comunicam-se por meio de tópicos de comentários ou reuniões por vídeo e visualizam as tarefas em gráficos de Gantt ou quadros Kanban. Você tem a liberdade de personalizar painéis para os projetos mais importantes, o que é ótimo para aqueles projetos megaimportantes que precisam de mais visibilidade.

Melhores recursos do Redbooth:

O Redbooth Predict é um mecanismo de IA que melhora o gerenciamento de tarefas e projetos

Baixe o aplicativo móvel Redbooth para iOS ou Android para gerenciamento em qualquer lugar

Alterne para a visualização de linha do tempo ou quadros Kanban para visualizar o status de seu projeto

Organize reuniões Zoom a partir do Redbooth com apenas dois cliques

Limitações do Redbooth:

O Redbooth não foi criado com as organizações de saúde em mente, portanto, não possui recursos específicos para a área de saúde

Alguns usuários dizem que a plataforma do Redbooth não é muito intuitiva

Preços do Redbooth:

Pro : US$ 9/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 9/mês por usuário, cobrado anualmente Empresarial: US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise : Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Redbooth:

G2: 4,4/5 (mais de 99 avaliações)

4,4/5 (mais de 99 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

4. MocDoc

Via MocDoc O MocDoc é um software de gerenciamento de projetos de saúde com sede na Índia, compatível com HIPAA e que atende aos padrões HL7. No entanto, ele não se destina apenas ao gerenciamento de projetos: A MocDoc desenvolve software para gerenciar hospitais, clínicas, farmácias e laboratórios. 🏥

Use o sistema integrado de gerenciamento de saúde (HMS) da MocDoc para armazenar dados de pacientes de todos os departamentos. Ele também lida com controle de tempo, agendamento de consultas, relatórios e EMRs.

Melhores recursos do MocDoc:

O MocDoc tem aplicativos para iOS e Android disponíveis

Gerencie as agendas de todos os médicos em um só lugar

Controle o estoque e calcule automaticamente as margens baseadas no produto

Limitações do MocDoc:

Vários usuários dizem que o processo de implementação é difícil

Outros usuários dizem que os servidores do MocDoc estão frequentemente fora do ar

Preços do MocDoc:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o MocDoc:

G2: 4,8/5 (mais de 11 avaliações)

4,8/5 (mais de 11 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 13 avaliações)

5. ClearPoint

via ClearPoint O ClearPoint não é apenas um software de gerenciamento de projetos. É uma ferramenta de automação completa para dados, análises, relatórios e colaboração com soluções governamentais, bancárias, de ensino superior, empresariais e (naturalmente) de saúde.

O ClearPoint acompanha o progresso do projeto, incluindo orçamento, porcentagem de conclusão e referências de qualidade. Gerencie os cronogramas da equipe, visualize tarefas, crie relatórios personalizados e delegue tarefas à sua equipe no ClearPoint.

Melhores recursos do ClearPoint:

Usar metodologias ágeis, em cascata ou híbridas

O ClearPoint tem certificação SOC 2 Tipo II, está em conformidade com a CCPA e com o GDPR

Use a IA da ClearPoint para criar objetivos e principais resultados (OKRs) por meio de um bate-papo rápido, como o ChatGPT

Limitações do ClearPoint:

O ClearPoint tem certificações de segurança, mas não está em conformidade com a HIPAA

Alguns usuários dizem que querem mais opções de personalização

Preços do ClearPoint:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do ClearPoint:

G2: 4,7/5 (mais de 110 avaliações)

4,7/5 (mais de 110 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 38 avaliações)

6. Birdview PSA

via Birdview PSA O Birdview PSA é uma plataforma para empresas baseadas em serviços e uma sólida solução de software de gerenciamento de projetos na área de saúde. A Birdview oferece uma visão panorâmica (entendeu?) de seus projetos, alocação de recursos e finanças.

A Birdview usa IA para ajudar a identificar restrições de recursos e agendamento, portanto, se você não puder estar em dois lugares ao mesmo tempo, este ferramenta de gerenciamento de projetos lhe dará uma grande ajuda.

Os melhores recursos do Birdview PSA:

O Birdview se integra ao Outlook, Jira, Adobe e muito mais

Rastreie suastempo dos membros da equipe e orçamentos dos membros da equipe em um painel claro

Acelere seu fluxo de trabalho com aprovações automatizadas, feedback em tempo real e atribuições de tarefas

Limitações do Birdview PSA:

O Birdview não está em conformidade com a HIPAA

Alguns usuários dizem que o Birdview é difícil de navegar

Preços do PSA da Birdview:

Lite: US$ 27/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 27/mês por usuário, cobrado anualmente Team: US$ 41/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 41/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise : Entre em contato para saber o preço

Birdview PSA ratings and reviews:

G2: 4,2/5 (mais de 350 avaliações)

4,2/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 280 avaliações)

7. OpenProject

via Projeto aberto Não foi projetado para o setor de saúde, mas você pode modificar o OpenProject para ser um software de gerenciamento de projetos para o setor de saúde. Se você prefere um layout elegante sem muitos recursos, essa pode ser a plataforma ideal para você.

Crie um portfólio de projetos, simplifique a colaboração da equipe e crie fluxos de trabalho com base no roteiro do paciente. Veja seu as tarefas diárias da equipe priorize o que é mais importante e obtenha clareza em seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do OpenProject:

Como o OpenProject é gratuito e de código aberto, você pode modificá-lo como achar melhor

O OpenProject usa criptografia, autenticação de dois fatores e outros recursos avançados de segurança

Use a configuração de notificações para personalizar a forma como você recebe os alertas do projeto

Limitações do OpenProject:

O OpenProject não está em conformidade com a HIPAA, embora você possa modificá-lo bastante

Alguns usuários dizem que os recursos de agendamento e gerenciamento de recursos deixam muito a desejar

Preços do OpenProject:

Community: Gratuito

Gratuito Basic: US$ 7,25/mês por usuário, mínimo de cinco usuários

US$ 7,25/mês por usuário, mínimo de cinco usuários Profissional: $13/50/mês por usuário, 25 usuários mínimos

$13/50/mês por usuário, 25 usuários mínimos Premium: US$ 19,50/mês por usuário, 100 usuários mínimos

US$ 19,50/mês por usuário, 100 usuários mínimos Corporativo: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o OpenProject:

G2: 3,7/5 (mais de 20 avaliações)

3,7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 110 avaliações)

8. nTask

via nTarefa Você é uma clínica pequena? Ótimo! O nTask é um software de gerenciamento de projetos de saúde desenvolvido para empresas de pequeno e médio porte (SMBs).

Ele gerencia projetos, tarefas, tempo e colaboração. O nTask também oferece ferramentas de gerenciamento de risco de nível empresarial para identificar e reduzir os riscos do projeto antes que haja um problema. 👀

Ele foi desenvolvido para o setor de saúde? Não, não foi criado imediatamente, mas é uma plataforma segura para otimizar seu dia de trabalho.

Melhores recursos do nTask:

Registre as planilhas de horas da sua equipe em um só lugar

Rastreie problemas e bugs conhecidos com o recurso de rastreamento de problemas

Gerencie reuniões e sua agenda em um só lugar com o nTask

Limitações do nTask:

o nTask não foi projetado para o setor de saúde e não está em conformidade com a HIPAA

Alguns usuários dizem que o nTask é difícil de navegar

Preços do nTask:

Premium: US$ 3/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 3/mês por usuário, cobrado anualmente Business: US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise : Entre em contato para saber o preço

nTask avaliações e comentários:

G2: 4,4/5 (mais de 17 avaliações)

4,4/5 (mais de 17 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

9. PSA de Upland

via PSA de terras altas A Upland tem várias opções de software, e seu PSA é perfeito para o gerenciamento de projetos de saúde. Acompanhe despesas e margens, gerencie pessoas e estoques e encontre oportunidades de economizar dinheiro com o Upland PSA.

Se você precisar de mais funcionalidades, o Upland PSA faz parte de um enorme ecossistema de software. Existem add-ons para mensagens móveis, marketing por e-mail, processamento de dados e gerenciamento de conhecimento.

Melhores recursos do Upland PSA:

O gerenciamento de recursos ajuda a designar pessoas para os projetos certos com base em suas habilidades

Programar seus funcionários de forma eficiente com base em dados históricos

O Upland PSA se integra ao SAP, Sage, Oracle, Jira e muito mais

Limitações do Upland PSA:

Alguns usuários dizem que os recursos de relatório do Upland são insuficientes

O Upland não foi projetado para o setor de saúde e não está em conformidade com a HIPAA

Outros usuários afirmam ter tido experiências negativas com o atendimento ao cliente

Preços do Upland PSA:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Upland PSA:

G2: 3,9/5 (mais de 100 avaliações)

3,9/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

10. Suvarna HIMS

via Suvarna HIMS A Suvarna é uma empresa sediada na Índia que oferece software de gerenciamento de projetos de saúde. Ao contrário de algumas outras soluções desta lista, ele foi criado especificamente para o setor de saúde.

É excelente para gerenciar tarefas, projetos e documentos, armazenar informações de radiologia e gerar relatórios de inteligência de negócios. Use seu sistema de gerenciamento de informações hospitalares (HIMS) para criar fluxos de trabalho para pacientes internados e ambulatoriais, marcar consultas e gerenciar pacientes desde a admissão até a alta.

Os melhores recursos do Suvarna HIMS:

O Suvarna está em conformidade com HL7, ICD-10 e outros padrões de saúde

Crie regras de faturamento flexíveis para os pacientes

Automatizar a aquisição de estoque

O Suvarna vem com aplicativos separados para pacientes, médicos e vendas

Limitações do Suvarna HIMS:

A Suvarna é uma empresa sediada na Índia, portanto, não está necessariamente em conformidade com a HIPAA

O Suvarna não tem muitas avaliações

Preços do Suvarna HIMS:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Suvarna HIMS:

G2: N/A

N/A Capítulo: 5/5 (2 avaliações)

Simplifique o planejamento de projetos com o ClickUp

Independentemente de você estar voltado para o paciente ou não, o gerenciamento de projetos na área de saúde é uma necessidade. Boas habilidades de gerenciamento de projetos o levarão longe, mas quando estiver nas trincheiras, você precisa de um software sólido de gerenciamento de projetos de saúde ao seu lado.

Pare de alternar entre plataformas diferentes e opte pelo ClickUp. Reunimos modelos, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de equipes e muito mais em um só lugar para que você economize tempo e proporcionar aos pacientes uma experiência melhor. ✨

Mas sabemos que ver para crer. Crie uma conta ClickUp agora - é grátis para sempre.