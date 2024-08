Como criar um banco de dados de conteúdo (com modelos)

A criação de conteúdo geralmente começa de forma bastante simples: você ou sua empresa têm um público, seu público tem perguntas e você deseja responder a essas perguntas.

Talvez você comece com um blog, uma publicação em mídia social ou uma página de destino. E depois outro, e outro, e outro. Antes que você perceba, você tem, bem, muito conteúdo.

mas você o organizou? E seu sistema organizacional é escalonável?

Se sua resposta a qualquer uma dessas perguntas estiver em algum lugar entre um "meh" e um "não", não se preocupe! Você não está sozinho! Afinal de contas, é difícil prever as necessidades antes que elas surjam, especialmente em uma prática tão acelerada e em constante evolução como o marketing de conteúdo.

De fato, a Marketing do ClickUp e as equipes de criação têm enfrentado os efeitos colaterais do rápido crescimento do conteúdo, dos membros da equipe, dos processos e de tudo o mais. Então, naturalmente, usamos o ClickUp para criar um sistema mais organizado. E queremos compartilhá-lo com você!

O que é um banco de dados de conteúdo?

Um banco de dados de conteúdo descreve um sistema pelo qual uma pessoa ou equipe consolida o conteúdo e seu contexto (por exemplo, data de lançamento, status, análise) de forma padronizada. Isso é feito para facilitar a criação e a manutenção de campanhas baseadas em conteúdo.

A maioria das equipes maiores mantém um banco de dados para cada tipo de conteúdo que precisam rastrear: páginas de destino, blogs, anúncios, postagens em mídias sociais -mas equipes menores ou indivíduos podem ser capazes de manter todo o conteúdo em um único banco de dados, categorizando o conteúdo por tipo.

Embora as informações e os modelos gratuitos deste blog tenham o objetivo de servir como diretrizes gerais para ajudá-lo a criar e manter seu próprio banco de dados, sempre haverá algumas tentativas e erros envolvidos ao determinar quais componentes são necessários para manter o controle de todo o seu material em um único lugar.

**Uma breve explicação sobre os tipos de banco de dados

Uma distinção que você ouvirá com frequência ao discutir bancos de dados é bancos de dados relacionais e não relacionais .

Para simplificar, um banco de dados relacional armazena informações em tabelas e conecta informações tabulares relacionadas. Essas conexões entre diferentes pontos de dados em diferentes tabelas são chamadas de esquema. Os analistas de dados encontram informações em um banco de dados relacional pesquisando informações por meio de uma linguagem específica do domínio, como SQL.

Os bancos de dados não relacionais, por outro lado, não são necessariamente estruturados em tabelas. Eles são otimizados para o tipo de conteúdo que contêm, e um banco de dados não relacional pode consistir em várias maneiras de apresentar, rotular e pesquisar informações.

Como o ClickUp permite que você crie bancos de dados relacionais sem código para o seu trabalho, o banco de dados de conteúdo finalizado se assemelhará mais a um banco de dados relacional tradicional: os rótulos e as categorias serão padronizados e as informações serão exibidas em tabelas. Entretanto, nada neste blog exigirá conhecimento de SQL ou de qualquer outra linguagem de programação.

Com essa breve isenção de responsabilidade, vamos começar!

Quem usa bancos de dados de conteúdo?

Antes de passar horas planejando, organizando e criando um banco de dados, vale a pena certificar-se de que você e sua equipe realmente se beneficiarão dele.

Talvez você esteja se perguntando: "Que tipo de equipe realmente usa bancos de dados de conteúdo?"

A resposta simples é praticamente qualquer pessoa ou equipe com grandes quantidades de conteúdo que precisam organizar, rastrear e atualizar - ênfase nas partes rastrear e atualizar. Um bom banco de dados não apenas o ajudará a encontrar conteúdo, mas também permitirá que você adicione métricas, status e informações qualitativas a esse conteúdo para que você possa determinar:

O que precisa ser atualizado

O que está tendo um bom desempenho

Por que determinadas partes do conteúdo podem estar tendo um desempenho melhor do que outras

Onde há oportunidades para novos conteúdos

Como é o desempenho do conteúdo em um longo período de tempo

Portanto, se você ou sua equipe já se perguntaram alguma dessas coisas, vale a pena pelo menos considerar um banco de dados de conteúdo.

Os bancos de dados de conteúdo são úteis para organizar ativos para qualquer tipo de equipe, mas geralmente rastreiam informações para:

Equipes de marketing e criação 2. Agências3. Equipes de serviços profissionais Profissionais de educação Embora esta publicação explique os bancos de dados no contexto de uma equipe de marketing de conteúdo, as informações são aplicáveis a qualquer pessoa que esteja tentando gerenciar grandes quantidades de conteúdo.

Organize todos os membros da sua equipe de marketing por meio de fluxos de trabalho colaborativos e compartilhamento de documentos

À medida que as equipes se tornam mais distribuídas e numerosas, torna-se cada vez mais desafiador permanecer no centro do negócio, pois quaisquer falhas ou interrupções nos procedimentos são amplificadas. A Modelo de equipes de marketing do ClickUp oferece uma solução para melhorar a colaboração, consolidando todas as tarefas de marketing, melhorando a visibilidade em todo o departamento de marketing e permitindo uma resposta rápida.

Por que criar um banco de dados de conteúdo?

Independentemente de ser uma equipe de uma ou cem pessoas, seus motivos para criar um banco de dados de conteúdo provavelmente se enquadrarão em uma ou mais das seguintes categorias:

Organização de ativos Rastreamento de métricas importantes Curadoria e controle da distribuição de ativos Correlação entre ativos e desempenho

Embora cada um desses fatores tenha desempenhado um papel na decisão da equipe de marketing do ClickUp de criar bancos de dados de blogs e páginas de destino, nossa maior necessidade era a escalabilidade.

Com o rápido crescimento de cada equipe, precisávamos de uma maneira de pegar as enormes quantidades de informações que estavam na mente de algumas pessoas e disponibilizá-las para uma nova equipe que não estava familiarizada com anos de processos e programas específicos do ClickUp.

Mas a escalabilidade é apenas um dos benefícios de um banco de dados de conteúdo bem mantido. Vamos nos aprofundar nos outros:

1. Os bancos de dados economizam o tempo da sua equipe.

A principal função do ClickUp é economizar um dia por semana vamos ser realistas, "economiza seu tempo" sempre foi o nosso número um. Mas isso não o torna menos verdadeiro! Afinal, se o conteúdo não estiver agrupado de forma padronizada, isso significa que ele também não está:

Agrupado de uma forma não padronizada (o que faz com que encontrar algo seja como procurar uma agulha em um palheiro)

Espalhados por toda uma plataforma ou série de plataformas (o que faz com que encontrar algo seja como procurar uma agulha em um campo de palheiros)

Armazenado na cabeça de alguém ou, pior ainda, armazenado no disco rígido do computador (o que eu acho que é como perguntar a um fazendeiro se ele se lembra em qual palheiro colocou a agulha)

Ter tudo armazenado em um banco de dados, por outro lado, é como ter todas as suas agulhas em uma única gaveta rotulada como "agulhas" para que você não precise vasculhar palheiros para terminar seu projeto de bordado.

Simplificando, se você gastar menos tempo procurando coisas, terá mais tempo para trabalhar na criação e no aprimoramento delas.

Quando todos sabem onde encontrar algo, isso também garante que sua equipe não duplique esforços criando algo que já existe do zero porque não conseguiu encontrar. Porque, sejamos honestos, em um momento ou outro, todos nós já recriamos um conteúdo porque era mais fácil do que sair em uma caça ao tesouro procurando por ele.

Além disso, o armazenamento de conteúdo em um banco de dados - especialmente em um banco de dados baseado na nuvem - garante que todos saibam onde encontrar a versão mais recente de algo.

2. Os bancos de dados possibilitam a escalabilidade.

Se deixados à própria sorte, praticamente todo mundo criará seu próprio sistema organizacional.

Quando você é a única pessoa que precisa usá-lo, tudo bem. Se uma ou duas outras pessoas precisarem aprender seu sistema, mesmo que ele seja um pouco aleatório, geralmente não há problema.

Mas quando uma equipe cresce de tal forma que dez, depois vinte, depois cem pessoas precisam se adaptar a um sistema improvisado que foi criado por uma pessoa e, muitas vezes, para uma pessoa, temos um problema.

A ideia de um banco de dados de conteúdo bem estruturado é evitar esse problema antes que ele surja. Portanto, mesmo que atualmente você seja uma equipe de uma pessoa e organize todo o seu conteúdo de uma forma que funcione para você, considere se esse sistema ainda funcionará quando dezenas de outras pessoas precisarem usá-lo.

Se a sua resposta for "talvez" ou "😬", talvez seja hora de se tornar um pouco mais estruturado e estratégico com seu rastreamento de conteúdo.

3. Os bancos de dados possibilitam a análise e o aprimoramento do conteúdo.

Um dos maiores benefícios de um banco de dados bem estruturado é que ele permite que as pessoas não apenas encontrem coisas (se fosse esse o caso, seria apenas uma biblioteca de conteúdo), mas também que ele dê contexto ao conteúdo. Ou seja, ele permite que você veja dados quantitativos, como tráfego, envolvimento, status e histórico, que podem ajudá-lo a melhorar o conteúdo específico e o desenvolvimento geral do conteúdo.

E quando todos têm acesso a um banco de dados, todos podem ter ideias usando o mesmo contexto, o que pode dar origem a novas maneiras perspicazes de abordar o conteúdo.

Por exemplo, ao executar um auditoria de mídia social por exemplo, um especialista pode analisar uma publicação de blog de alto tráfego e alto engajamento em um banco de dados de conteúdo e perceber que ela inclui estatísticas que podem ser usadas para criar uma série de publicações no LinkedIn. Um profissional de marketing por e-mail pode ver a mesma publicação e perceber que ela inclui um detalhamento do processo que daria um ótimo infográfico para um próximo boletim informativo.

O simples fato de contextualizar o conteúdo e torná-lo disponível para todos permite maiores percepções do grupo e incentiva a atomização de conteúdo de alto desempenho.

Organizar e rastrear tudo em um só lugar também facilita para as equipes de dados a comparação do desempenho do conteúdo, para que possam avaliar o que está funcionando e o que não está, e fazer as alterações apropriadas nas estratégias de conteúdo pago ou orgânico.

O que um banco de dados de conteúdo deve conter?

A decisão sobre quais informações incluir no banco de dados de conteúdo varia de acordo com o tipo de conteúdo que você está monitorando e por que está monitorando, mas aqui estão algumas boas diretrizes a serem seguidas:

1. Comece com os blocos de construção.

Primeiro, você deve descobrir que tipo de ativos - páginas da Web, publicações em mídias sociais, blogs ou todos os itens acima - você precisa organizar e rastrear. Em seguida, você deve decidir como rastreará esses ativos.

Se o conteúdo que você está rastreando pode ser considerado como uma coleção de itens, então "como você o rastreia" são os contêineres de armazenamento que você usa para organizar o material. Você deve selecionar um contêiner de armazenamento que seja fácil de embalar, que contenha todas as informações necessárias e que possa ser facilmente etiquetado e localizado posteriormente.

Se estiver usando o ClickUp para criar um banco de dados, sugerimos o uso de tarefas para armazenar partes individuais do conteúdo. Mas abordaremos isso com mais detalhes na próxima seção.

Uma tarefa de banco de dados de blog no ClickUp

**2. Decida como você categorizará o conteúdo

Depois de decidir que tipo (ou tipos) de conteúdo você está rastreando e como está armazenando-o, você deve decidir como categorizá-lo.

No caso do ClickUp, mantemos um banco de dados separado para blogs e páginas de destino, e categorizamos cada um deles por categoria.

Os blogs são agrupados por tópico, portanto, incluímos um campo personalizado com opções como Agile, CRM, Tools, Work/Life, etc.

As páginas de destino são agrupadas por tipo, de modo que o mesmo campo personalizado em uma tarefa de página de destino contém opções como Feature, Competitor, Team, etc.

Ao criar seus próprios rótulos, independentemente de decidir ou não categorizar por tópico, lembre-se de que usar rótulos de forma consistente é o mais importante. Certifique-se de que você e sua equipe entendam o significado de cada rótulo e que a ortografia e a capitalização dos rótulos sejam consistentes.

3. Decida quais outras informações você precisa armazenar.

Agora que você decidiu o que está armazenando em seu banco de dados e como está organizando-o, pode começar a preencher os detalhes. Nesta etapa, você deve considerar algumas questões importantes:

Onde meu conteúdo está localizado? Em que "estado" está meu conteúdo? (Ele precisa ser atualizado? Está sendo revisado?) Quem é responsável pela manutenção desse conteúdo? Qual é o desempenho do meu conteúdo?

Responder a essas perguntas o ajudará a decidir quais informações você precisa incluir nas tarefas do banco de dados. (_Ou, se não estiver usando o ClickUp, qualquer "contêiner" que esteja usando para armazenar informações sobre o conteúdo)

Veremos alguns dos detalhes específicos que rastreamos em nosso banco de dados na próxima seção.

4. Mapeie os processos que serão gerenciados em seu banco de dados.

Um banco de dados só é útil se ajudar você e sua equipe a consolidar informações e otimizar os fluxos de trabalho existentes.

afinal de contas, se você não quer fazer nada com o seu conteúdo, por que gastar todo o tempo para adicioná-lo a um banco de dados?

Ao decidir quais detalhes rastrear, considere também como eles ajudarão você e sua equipe a vincular o banco de dados a qualquer processo existente que envolva o conteúdo.

Por exemplo, digamos que você tenha criado um banco de dados para todas as suas páginas da Web e precise que alguém da sua equipe verifique as postagens a cada seis meses a partir da data de publicação para verificar a precisão das informações. Você deve se certificar de que cada tarefa de página da Web contenha um status de "Revisão necessária" ou "Atualização necessária" e uma data de vencimento. Você pode até mesmo adicionar o revisor como um responsável na tarefa para indicar claramente suas responsabilidades.

Status personalizados em uma tarefa do ClickUp

Garantir que o seu conteúdo seja fácil de encontrar e incorporar aos fluxos de trabalho economizará o tempo da sua equipe e facilitará muito o treinamento de novos membros da equipe para usar o banco de dados e aprender os processos internos.

Além disso, o rastreamento consistente de status, rótulos e métricas permitirá que você configure automações para manter o banco de dados e facilitar os processos. Saiba mais sobre automações em breve .

Como criar um banco de dados de conteúdo

Ao decidir criar um banco de dados de conteúdo para você e sua equipe, primeiro certifique-se de que todos os envolvidos no projeto conheçam os problemas que esse banco de dados resolverá. Você pode fazer isso com uma lista simples, como a mostrada abaixo para um banco de dados de blog:

Pontos problemáticos do conteúdo do blog:_

As tarefas e informações do blog não estão em um único lugar As métricas e os KPIs do blog estão sendo monitorados de forma inconsistente As equipes de mídia social e mídia paga não têm visibilidade dos blogs disponíveis

A partir desses pontos problemáticos, crie uma descrição de uma ou duas frases para o banco de dados:

"Este banco de dados de blogs foi projetado para servir como uma referência central para os blogs do ClickUp. Evite criar tarefas de blog em outro lugar no ClickUp, armazene todas as informações relevantes do blog na tarefa correspondente e atualize as informações da tarefa quando estiver realizando edições de cópia ou SEO."

Isso dá aos membros atuais e novos da equipe um pouco de contexto sobre como o banco de dados deve ser usado. Por exemplo, no exemplo acima, estamos dizendo que todas as informações do blog devem estar no banco de dados.

Você também pode usar os pontos problemáticos acima para ajudar a decidir quais informações incluir em seu banco de dados e como armazená-las e organizá-las. Faça isso descrevendo como você pretende usar o banco de dados para resolver cada problema:

Problema : As tarefas e informações do blog não estão em um único lugar

: As tarefas e informações do blog não estão em um único lugar Soluções : Crie uma lista de todas as páginas de blog ativas e certifique-se de que cada blog seja adicionado como uma tarefa ao banco de dados, movendo as tarefas de blog existentes ou criando novas tarefas. Exclua todas as duplicatas durante esse processo crie um sistema claro e consistente de nomes e etiquetas para as tarefas do blog a fim de facilitar a pesquisa garantir que os POPs do blog sejam atualizados para incluir as informações acima

:

A repetição desse processo para cada ponto problemático importante garante que o seu banco de dados esteja resolvendo os problemas certos.

Para visualizar o resultado desse processo, vamos dissecar uma das tarefas do banco de dados de blogs do ClickUp:

Detalhamento de uma tarefa de banco de dados de blog no ClickUp

Status e responsáveis: Mostra onde o blog está no processo de ideação, criação e revisão e quem está (ou esteve mais recentemente) trabalhando no blog Nome da tarefa: Um sistema de rotulagem consistente e fácil de lembrar para facilitar a organização e a pesquisa Campos personalizados: Rastreiam e armazenam informações importantes que nos dizem onde encontrar o conteúdo ("URL da postagem" na imagem acima) e o que fazer com ele ("Status do banco de dados"). Esses detalhes e rótulos devem ser implementados de forma consistente em todos os ativos e devem ser fáceis de serem encontrados e consultados por qualquer pessoa Informações sobre a linha do tempo: Sempre rastreie quando um ativo foi criado e quando ele precisa ser atualizado ou revisado (rastreado em "Due Date" no exemplo acima). Se você trabalha com prestadores de serviços ou funcionários horistas, também pode controlar o tempo no banco de dados para calcular as horas faturáveis Histórico de comentários: Incentive a sua equipe a manter todas as comunicações relacionadas a um conteúdo em um único local. Dessa forma, se uma nova parte interessada for introduzida no processo, ela poderá acessar o contexto histórico sem precisar entrevistar todos os que trabalharam no blog. Nas tarefas do ClickUp, os comentários são uma ótima maneira de garantir que toda a comunicação esteja em um único local e, ao mesmo tempo, manter separadas as conversas sobre cada blog.

Use o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp para visualizar calendários personalizados em vários canais

Embora seu próprio banco de dados possa ser configurado de forma diferente e conter informações diferentes do exemplo acima, isso deve ser um bom ponto de partida para você e sua equipe. Com o Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp você pode planejar e executar facilmente a entrega em vários canais de marketing. Ele também oferece visibilidade clara do seu plano de distribuição de conteúdo.

Outra consideração importante é como você deseja revisar todas essas informações em alto nível. Embora seja importante ter todas as informações de um conteúdo consolidadas em um único local, é igualmente crucial poder classificar, filtrar, agrupar e pesquisar várias partes do conteúdo de forma rápida e fácil. É aí que entra a Visualizações do ClickUp entrar.

Embora seja possível visualizar o banco de dados de várias maneiras no ClickUp, examinaremos mais de perto duas das visualizações mais "amigáveis" ao banco de dados:

1. Visualização de lista

A visualização de lista é extremamente útil para agrupar e filtrar rapidamente seu conteúdo de várias maneiras para obter melhores percepções e fazer comparações entre tipos de conteúdo. Por padrão, a visualização de lista agrupará as informações por Status, mas as opções granulares de filtro e classificação do ClickUp permitem que você exiba o conteúdo com base em qualquer variável.

Opções de agrupamento para exibição de lista no ClickUp

Conforme indicado acima, geralmente agrupamos por categoria de conteúdo, mas o banco de dados também poderia ser agrupado por Status do banco de dados, Responsável, Data de vencimento e outros.

Para utilizar adequadamente as diversas opções de agrupamento, filtragem e classificação disponíveis na visualização de lista (entre outras), é essencial que você estabeleça e mantenha convenções de nomenclatura claras e consistentes em todo o seu banco de dados.

Nomeação padronizada para páginas de destino na exibição de lista do ClickUp

2. Visualização de tabela

A visualização de tabela oferece uma visão de alto nível do conteúdo de um banco de dados. Essa visualização é ideal para armazenar e revisar análises de conteúdo (como tráfego, taxas de cliques e taxas de conversão) e para ver rapidamente em que status estão muitas partes individuais do conteúdo.

A exibição Table também é extremamente útil se você estiver criando um banco de dados relacional sem código para o seu conteúdo. Para isso, basta incluir campos personalizados que permitam a inclusão de links, que poderão ser acessados na exibição de tabela, permitindo que os usuários acessem as informações relacionadas com apenas um clique.

Da mesma forma, use a opção relacionamento e dependência dentro das tarefas para organizar um banco de dados relacional claro e sem código.

Um banco de dados de landing page visualizado na exibição de tabela do ClickUp

Embora essas sejam as duas visualizações que a equipe do ClickUp usa com mais frequência para criar e manter o conteúdo do banco de dados, elas não são, de forma alguma, as únicas visualizações úteis para isso.

Um banco de dados menor que é altamente orientado para o fluxo de trabalho pode se beneficiar de Visualização do quadro Kanban do ClickUp .

Um banco de dados de conteúdo de mídia social também pode funcionar como um calendário de conteúdo por meio de Visualização do calendário do ClickUp .

Portanto, não se sinta preso a uma visualização específica ao planejar e criar seu banco de dados de conteúdo - lembre-se apenas de manter suas categorias e rótulos consistentes para que seja fácil filtrar e agrupar posteriormente em qualquer visualização escolhida.

Como manter um banco de dados de conteúdo

Então, seu banco de dados está completo! Todo o seu conteúdo está perfeitamente organizado em tarefas, que são classificadas em exibições fáceis de navegar. Seu trabalho está concluído, certo?

Não é bem assim.

Agora que você tem um banco de dados de conteúdo totalmente funcional, é hora de colocá-lo para funcionar! Afinal de contas, um banco de dados deve facilitar o rastreamento, a análise e a atualização do conteúdo. Mas isso significa que você e sua equipe ainda precisam fazer o rastreamento, a análise e a atualização.

Antes de entrarmos nos processos e fluxos de trabalho, vamos analisar algumas regras básicas simples que tornarão possível a manutenção do seu banco de dados a longo prazo.

1. Garanta a visibilidade.

Em termos simples, isso significa garantir que todos que precisam usar o banco de dados tenham acesso a ele e saibam onde ele está, como navegar por ele e como (e quando) atualizar adequadamente o conteúdo contido nele.

Se os novos contratados precisarem de acesso ao banco de dados, certifique-se de incluir instruções sobre o banco de dados nos materiais de integração para simplificar o treinamento.

E certifique-se de que todos os seus manuais internos e procedimentos operacionais padrão (SOPs) sejam atualizados com instruções explícitas sobre como usar corretamente o banco de dados. Caso contrário, você corre o risco de jogar um jogo de telefone com informações importantes, já que os SOPs são transmitidos verbalmente ou em e-mails e Slacks isolados.

Por fim, garantir a visibilidade adequada reduz as chances de você e sua equipe duplicarem o trabalho criando o mesmo conteúdo em várias tarefas ou listas.

2. Crie responsabilidade.

Certifique-se de que todos conheçam suas funções na manutenção de um banco de dados. Isso ajudará a evitar redundâncias ou, pior ainda, um jogo de cabo de guerra, em que uma pessoa faz algo e outra desfaz e assim por diante.

Tudo isso significa que a manutenção de um banco de dados de conteúdo deve ser um trabalho de equipe. Por exemplo, se você estiver trabalhando na manutenção de um banco de dados de blog para uma empresa de tecnologia, poderá distribuir a responsabilidade da seguinte forma:

Gerente de conteúdo: Encarregado de supervisionar o planejamento e a criação do banco de dados; garante periodicamente que todo o conteúdo e as informações relacionadas estejam atualizados

Encarregado de supervisionar o planejamento e a criação do banco de dados; garante periodicamente que todo o conteúdo e as informações relacionadas estejam atualizados Especialista em SEO_ : Analisa periodicamente os blogs para garantir que os links estejam funcionando. Procura outras oportunidades de criação de links

: Analisa periodicamente os blogs para garantir que os links estejam funcionando. Procura outras oportunidades de criação de links Copywriter _: Atualiza o conteúdo do blog em resposta a alterações nas ofertas da concorrência ou lançamentos de novos recursos

_: Atualiza o conteúdo do blog em resposta a alterações nas ofertas da concorrência ou lançamentos de novos recursos Designer__: É incluído no processo de atualização das imagens do blog que se tornam desatualizadas devido a mudanças de recursos ou de plataforma

Depois de determinar quem é responsável pelo quê, a próxima etapa é descobrir como cada parte interessada saberá quando fazer o quê.

3. Automatize os lembretes e as transferências.

As automações podem ser extremamente úteis porque podem economizar o tempo da sua equipe e minimizar o erro humano. Mas antes de automatizar qualquer coisa, pergunte a si mesmo: "O que precisa acontecer toda vez que minha equipe e eu criarmos um determinado conteúdo?"

Essa é uma pergunta importante a ser respondida porque muitas etapas de um processo são variáveis e, portanto, podem mudar com base no tipo de conteúdo e no contexto. As etapas e os processos variáveis geralmente devem ser manuais, pois as automações podem causar mais problemas do que soluções nesses casos.

Se as etapas de um processo forem fixas e ocorrerem sempre que você criar um conteúdo, elas são as principais candidatas à automação.

Vamos nos aprofundar em algumas automações que a equipe do ClickUp usa para manter o banco de dados do blog, mas lembre-se de que elas são descritivas, não prescritivas, portanto, use-as como exemplos gerais em vez de guias exatos para configurar suas próprias automações

Muitas automações do banco de dados de blogs do ClickUp servem para gerenciar processos que ocorrem durante várias semanas ou meses. Afinal, os humanos esquecem as coisas com o tempo - se configuradas corretamente, as automações não esquecem. Vamos dar uma olhada em um exemplo prático disso:

Uma de nossas principais automações simplifica os vários status de tarefa pelos quais um blog passa para fácil referência no banco de dados do blog usando o campo personalizado Database Status:

Quando o status da tarefa de um blog passa de Open para In Progress, o campo personalizado Database Status passa de Planned para In Development.

Automação do ClickUp em que a alteração do status faz com que os campos personalizados sejam atualizados

O campo personalizado de status do banco de dados permanece In Development até que o post do blog tenha sido redigido, publicado e revisado pela nossa equipe de SEO.

Quando o status da tarefa do post do blog é alterado para Closed, depois de ter sidorevisado pela equipe de SEOele aciona várias automações:

O campo personalizado de status do banco de dados é alterado para Monitoramento

Todos os responsáveis são removidos da tarefa

A data de vencimento da tarefa é adiada para seis meses no futuro.

Crie automações ClickUp personalizadas e sem código em segundos.

A automação Due Date garante que o desempenho do post do blog será analisado em algum momento nos próximos seis meses.

Uma outra automação é configurada para garantir que, depois de decorridos os seis meses, o campo personalizado de status do banco de dados seja alterado para Audit . Isso, por sua vez, aciona uma automação para criar uma nova subtarefa de avaliação de desempenho, na qual a equipe de SEO analisa o desempenho do blog e determina se são necessárias atualizações.

Automação personalizada do ClickUp para criação de subtarefas

Em resumo, as automações podem ajudar a garantir que os processos sejam padronizados e que os fluxos de trabalho prolongados não sejam esquecidos.

4. Mantenha a simplicidade!

Tente manter tudo o mais simples possível, desde as convenções de nomenclatura até as automações. Isso facilitará imensamente a localização de itens e tornará muito mais simples a familiarização da sua equipe (e de futuras contratações) com o banco de dados e os fluxos de trabalho que ele abrange.

Crie um fluxo de trabalho completo para suas equipes de criação e design com este útil modelo do ClickUp

Se precisar de ajuda para simplificar seu fluxo de trabalho, use o Modelo de criação e design do ClickUp para criar um detalhamento claro de seu fluxo de trabalho de marketing. Esse modelo oferece suporte a aspectos comuns de marketing, como formulários de admissão, solicitações de briefing de conteúdo e gerenciamento de bibliotecas de ativos, para que haja um caminho direto para o funcionamento do seu processo de marketing de conteúdo.

Comece a usar

A parte mais difícil de um projeto como esse pode ser começar. Afinal de contas, criar um banco de dados de conteúdo é um empreendimento enorme que pode induzir à paralisia da análise.

Se estiver criando o banco de dados do zero, seja com o ClickUp ou com outra ferramenta de gerenciamento de tarefas ou projetos, comece a planejar o banco de dados usando o etapas básicas discutidas neste blog :

Decida o que você precisa rastrear e como irá rastreá-lo Determine como seu conteúdo será categorizado Determine quais detalhes (como datas, responsáveis ou dados e análises) você precisa armazenar em seu banco de dados Determine ofluxos de trabalho de conteúdo básico (como atualizações de conteúdo, tráfego e taxas de conversão e SEO) que você precisará gerenciar no banco de dados. Certifique-se de que seu banco de dados possa ser configurado para rastrear esses fluxos de trabalho.

Como delinear e acompanhar até mesmo essas primeiras etapas pode ser um pouco complicado, especialmente se você estiver lidando com uma grande quantidade ou vários tipos de conteúdo, tente organizar seus pensamentos usando Mapas mentais do ClickUp .

Com isso, você poderá delinear seu banco de dados em um nível mais alto e visualizar como as partes se relacionam entre si.

Um mapa mental para visualizar as relações entre as tarefas do blog do ClickUp

Você também pode usar Documentos no ClickUp para armazenar anotações e colaborar em tempo real com sua equipe sobre a estrutura e a implementação do banco de dados. Isso garante que todos estejam na mesma página e facilita a delegação de responsabilidades quando você estiver pronto para começar a construir.

Colaboração em tempo real no ClickUp Docs

Para ter uma vantagem inicial em todo esse planejamento, faça o download gratuito do nosso banco de dados de blogs **e página de destino modelos de banco de dados. Esses modelos de conteúdo são baseados nos bancos de dados de blogs e páginas de destino da própria equipe de marketing do ClickUp, portanto, foram experimentados e testados.

Um último conselho a ser considerado ao planejar, criar e manter seu banco de dados de conteúdo: envolva toda a sua equipe.

O envolvimento de toda a sua equipe desde o início garante que:

Você considere todos os ângulos ao planejar

Você divida o tedioso trabalho de criação

Você compartilhe o trabalho de manutenção e atualização do banco de dados no futuro.

Se estiver precisando de uma excelente ferramenta de colaboração que também funcione como uma ferramenta perfeita de banco de dados de conteúdo, não procure mais, pois ClickUp . Comece com sua equipe em nosso plano Free Forever e traga a colaboração de sua equipe, as ferramentas de banco de dados e o gerenciamento de trabalho para um único lugar.