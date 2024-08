10 modelos de calendário de conteúdo gratuito para mídias sociais e blogs em 2024

Como gerente de marketing, você está sempre procurando abordagens que lhe proporcionem uma vantagem competitiva no mercado. A criação de conteúdo confiável, informativo e relevante é provavelmente uma área em que você tem investido bastante.

Mas você sabe que criar e publicar conteúdo de mídia social no momento certo é importante? Sim, assim como em tudo na vida, tudo depende do momento certo, mesmo com marketing de conteúdo .

Então, como garantir que você e sua equipe produzam conteúdo de qualidade dentro do prazo e, ao mesmo tempo, se mantenham competitivos e no topo das tendências em constante mudança? Simples: planeje com antecedência e estrategicamente!

E, nesse caso, você pode contar com calendário de conteúdo para ajudá-lo a começar mais rapidamente, planejar seu conteúdo, ficar à frente das tendências e estar preparado para quaisquer mudanças estratégicas.

Este guia mostrará como usar modelos de calendário de conteúdo gratuitos a seu favor e ensinará maneiras de levar seu planejamento e publicação de conteúdo para o próximo nível. 🚀

O que é um modelo de calendário de conteúdo?

Um modelo de calendário de conteúdo é uma programação que permite planejar e organizar seu conteúdo com antecedência. Dessa forma, você pode acompanhar o progresso da criação do seu conteúdo, identificar lacunas e medir seu desempenho em relação a metas específicas.

Os calendários de conteúdo são cruciais para gerentes de mídia social pois ajudam a garantir que todo o conteúdo seja publicado na hora e no local certos. Os gerentes de mídia social gerenciam o planejamento e a publicação do conteúdo usando várias ferramentas, como Google Sheets, Excel e outras software de gerenciamento de projetos . Enquanto essas ferramentas sejam eficazes no gerenciamento de conteúdo elas podem ser bastante desafiadoras de usar, especialmente para quem não entende de tecnologia.

Por isso, elaboramos uma lista dos 10 melhores calendários de conteúdo gratuitos que você pode usar para planejar suas publicações nas mídias sociais e ideias de conteúdo.

10 modelos de calendário de conteúdo

1. Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

Use o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp para visualizar calendários personalizados em vários canais

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos tudo-em-um que permite planejar, organizar e colaborar em seus projetos em um só lugar. Sua plataforma totalmente personalizável possibilita a personalização de todos os aspectos de seu projeto fluxo de trabalho de conteúdo .

Embora o ClickUp ofereça centenas de modelos prontos para uso em seu Template Center, há um que se destaca no planejamento de conteúdo: o Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp . Esse modelo está no topo da nossa lista porque é totalmente flexível e personalizável de acordo com seu fluxo de trabalho de conteúdo específico.

O modelo não só tem um calendário de conteúdo para acompanhar todo o seu conteúdo em todos os canais (ou seja, blog, mídia social, site ou e-mail), mas também inclui visualizações de calendário separadas para cada canal!

Com o modelo de gerenciamento de conteúdo, você obtém insights abrangentes sobre tudo, desde o recebimento de solicitações, a criação de um plano com documentos, o gerenciamento de um calendário editorial e a entrega de conteúdo.

Esse modelo é seu ponto de partida absoluto para criar e gerenciar conteúdo em vários canais e, ao mesmo tempo, ter visualizações de calendário dedicadas a cada um deles. Faça o download deste modelo Bônus: Software de blog !

2. Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

O modelo Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar e publicar seu conteúdo com mais eficiência. Esse modelo oferece uma interface simples e fácil de usar que facilita arrastar e soltar arquivos, adicionar comentários e acompanhar o progresso do seu conteúdo.

Com o modelo de calendário de conteúdo gratuito do ClickUp, você pode adicionar facilmente comentários e anexos ao seu conteúdo. Dessa forma, você pode acompanhar o progresso do seu conteúdo e garantir que todas as partes interessadas estejam na mesma página. Faça o download deste modelo

3. Modelo de calendário de conteúdo de mídia social do ClickUp

O modelo de calendário de conteúdo de mídia social do ClickUp mantém todos os seus canais no caminho certo

Como o ClickUp oferece uma interface simples e fácil de usar, é fácil arrastar e soltar arquivos, adicionar comentários e acompanhar o progresso do seu conteúdo. E com o Modelo de postagens de mídia social do ClickUp você poderá:

Planejar e organizar suas postagens e conteúdo de mídia social, publicar status e muito mais Visualizar e priorizar suas postagens, parcerias, insights e muito mais Estratégia e programação postagens conforme o desenvolvimento de novas tendências

Além disso, com esse modelo, você pode acompanhar facilmente o desempenho de suas campanhas de mídia social e identificar as áreas que precisam ser aprimoradas para mantê-lo no topo de seu jogo de mídia social e campanhas de marketing.

Bônus: Geradores de conteúdo de IAFaça o download deste modelo

4. Modelo de lista de calendário de conteúdo do ClickUp

Via ClickUp

Na seção Modelo de lista de calendário de conteúdo do ClickUp com o ClickUp Content Calendar List, você pode planejar seus tópicos, acompanhar seus prazos e garantir que seu conteúdo esteja alinhado com suas metas editoriais.

Esse modelo pode ajudá-lo a a gerenciar sua criação de conteúdo o calendário de conteúdo permite que você gerencie as atividades de criação, edição e produção de conteúdo com colaboradores internos e externos e, ao mesmo tempo, oferece uma visão geral clara do seu calendário de publicação. O uso de uma lista de calendário de conteúdo permite que você tenha uma visão geral do seu conteúdo futuro. Faça o download deste modelo

5. Modelo de teste A/B do ClickUp

Os testes A/B trazem uma tonelada de informações úteis para seus projetos, e é por isso que ter todos esses dados em um local centralizado e gerenciável é tão importante quanto

Os testes são cruciais para decidir como você escreverá, formatará ou exibirá o conteúdo para o seu público. É por isso que o Modelo de teste A/B do ClickUp é uma excelente opção para equipes de conteúdo que desejam acompanhar visualmente cronogramas de campanhas, variações de testes, taxas de conversão e outros testes importantes.

A execução de testes A/B pode ficar confusa rapidamente se você não estiver acompanhando os resultados de vários experimentos. É nesse ponto que ter um modelo de teste A/B pode ajudar. Um ótimo modelo mantém seu programa de testes organizado e também economiza seu tempo.

Com os status, você verá exatamente em que estágio está cada campanha. Além disso, você pode usar a guia Conversion Rate & Performance Tracking para ter uma visão geral de todas as suas campanhas e do progresso delas, para que você saiba exatamente como está o desempenho delas. Faça o download deste modelo

6. Modelo de calendário editorial do ClickUp

Acompanhe, gerencie e crie facilmente programações de publicação de conteúdo com este modelo de calendário

A Modelo de calendário editorial do ClickUp fornece um calendário pronto para uso que permite que você o edite para atender às suas necessidades de planejamento de conteúdo -edite o conteúdo de cada coluna do modelo para atender às suas necessidades.

Você também pode adicionar tags ao seu conteúdo para melhor organização, acompanhar o status de cada publicação e atribuir tarefas aos membros da equipe. Este calendário compartilhado é perfeito para mantê-lo organizado e no caminho certo com suas metas de criação de conteúdo! Faça o download deste modelo

7. Modelo de calendário de conteúdo do Vertex Google Sheets

Via Vértice42 Se você está procurando um modelo de calendário de conteúdo projetado especificamente para o Google Sheets, este modelo da Vertex42 é o ideal para você. Esse modelo de calendário de mídia social ajuda a planejar e manter uma visão geral das suas ideias e atividades de conteúdo em todas as suas plataformas.

Ele também permite que você acompanhe facilmente o progresso do seu conteúdo e garante que você atinja suas metas de conteúdo de forma consistente. Esse modelo é ajustável, portanto, você pode personalizá-lo de acordo com as necessidades do seu projeto. Faça o download deste modelo

8. Modelo de calendário de conteúdo do Vertex42 Excel

Via Vertex42

Se você está usando o Excel ou é bem versado em usá-lo, então o modelo de calendário de conteúdo do Vertex42 é para você. Assim como outros modelos, o modelo de calendário do Vertex42 Excel permite que você acompanhe facilmente o progresso do seu conteúdo, para que você atinja regularmente suas metas de conteúdo.

Esse modelo também oferece uma variedade de recursos que facilitam a personalização e a adaptação às suas necessidades específicas. Você pode alterar as cores das fontes, destacar células, adicionar linhas e colunas e muito mais para personalizar seu calendário de conteúdo de acordo com suas necessidades sua estratégia de marketing de conteúdo . Faça o download deste modelo

9. Template.net Modelo de calendário de mídia social em branco

Via Template.net

Se preferir usar um modelo do zero, um modelo de calendário de mídia social em branco pode ser o ideal para você.

Os modelos em branco são modelos de preenchimento de espaços em branco que oferecem um layout simples e uma estrutura imediata, além de uma tela em branco para você trabalhar. Esse tipo de modelo pode ajudar a gerenciar suas ideias de conteúdo, planejar sua programação de publicação semanal nas plataformas de mídia social e criar processos consistentes e repetíveis para você e sua equipe. Faça o download deste modelo

10. Modelo de calendário anual de mídia social da Template.net

Via Template.net

Os modelos de calendário anual de mídia social são ótimos para planejamento de curto e longo prazo. É um modelo exaustivo que cobre todas as bases e é perfeito para gerentes de conteúdo que desejam uma visão geral completa de suas campanhas de mídia social - planeje seu calendário de conteúdo para o ano inteiro e faça um planejamento granular por mês, semana e dia.

Esse calendário abrangente orientará sua criação de conteúdo para mídias sociais durante um ano e garantirá que você atinja todas as datas e eventos importantes. Como resultado, você e seus equipe podem se tornar mais proativos em relação ao cronograma e à cadência de publicação e antecipar mudanças conforme necessário. Faça o download deste modelo

Benefícios do uso de modelos de calendário de conteúdo

Os calendários de conteúdo criam um sistema que permite planejar estrategicamente e criar conteúdo com antecedência, para que você nunca tenha que se esforçar para criar algo novo no último minuto.

Veja a seguir alguns dos principais benefícios que o levam a usar um calendário de conteúdo:

Benefício 1: Mantém sua equipe organizada e alinhada

Um modelo de calendário de conteúdo de mídia social ajudará a manter sua equipe organizada e alinhada, pois todos podem ver qual conteúdo precisa ser criado e quando deve ser publicado - evitando qualquer confusão ou falha de comunicação dentro da sua equipe. Os departamentos de mídia social e conteúdo precisam trabalhar da forma mais coesa possível, e um calendário de conteúdo o ajudará a conseguir isso.

Visualização do calendário do ClickUp na visualização inicial

Benefício 2: Garante a consistência

Uma das chaves mais importantes para uma estratégia eficaz de mídia social é a consistência. Ao usar um calendário de conteúdo para planejar estrategicamente suas publicações em mídias sociais e outros materiais de conteúdo, você e sua equipe poderão organizar seu cronograma de publicação e fornecer conteúdo oportuno. Esse nível de consistência não só fornecerá à sua equipe uma cadência familiar para trabalhar, mas também ajudará o público a prever quando as próximas publicações estarão disponíveis.

Benefício 3: proatividade em relação a publicações em mídias sociais, linhas do tempo e economia de tempo

A criação de conteúdo pode consumir muito tempo, portanto, planejar com antecedência é fundamental para manter-se dentro dos prazos e cronogramas. Um calendário de conteúdo pode ajudar a manter suas equipes no caminho certo com os cronogramas de criação de conteúdo e prever quando serão os prazos mais difíceis. Além disso, os calendários de conteúdo e de mídia social podem ajudar você e sua equipe a planejar possíveis gargalos e outros obstáculos.

Quanto a produção de conteúdo sua equipe pode usar uma ferramenta de calendário on-line para organizar e agrupar itens de conteúdo com antecedência para trabalhar no conjunto de tópicos de uma só vez, em vez de esforços dispersos que inibem a produtividade. Isso economizará tempo, energia e estresse a longo prazo.

Benefício 4: melhora seu ROI

Os calendários de conteúdo melhoram seu retorno sobre o investimento (ROI). Eles garantirão que sua equipe de gerenciamento de mídias sociais esteja organizada e que esteja criando conteúdo alinhado com suas metas de negócios mensais, trimestrais e anuais. Isso o ajudará a melhorar o ROI porque você poderá acompanhar seus esforços de marketing e o progresso de suas campanhas de mídia social. Além disso, um calendário de conteúdo ajudará você a economizar tempo e aumentar seus resultados no ambiente de negócios.

Benefício 5: Mantém o interesse do seu público

Manter o interesse do seu público pode ser difícil, mas é crucial se você quiser mantê-lo engajados em sua marca . Um calendário de conteúdo pode ajudá-lo a manter o interesse do seu público, pois permite que você planeje e publique conteúdo oportuno que seja relevante e interessante para ele. Além disso, um calendário de conteúdo o ajudará a garantir que você seja consistente com a cadência de publicação de conteúdo, o que é crucial para manter o interesse do seu público.

Benefício 6: Rastreia o desempenho com mais eficiência

Acompanhar o desempenho da sua mídia social pode ser difícil, mas é crucial se você quiser ver o que está funcionando e o que não está. Um calendário de conteúdo o ajudará a acompanhar seu desempenho com mais eficiência, pois você poderá ver quando determinados conteúdos foram publicados e qual foi o desempenho deles. Além disso, um calendário de conteúdo o ajudará a garantir a consistência do conteúdo, o que também é essencial para acompanhar o desempenho.

Use a visualização de Dashboard do ClickUp para visualizar e acompanhar o desempenho

Benefício 7: Planeja melhor os esforços de marketing de mídia social

Planejar seu marketing de mídia social pode ser difícil, mas é essencial se você quiser garantir que suas campanhas sejam bem-sucedidas. Um conteúdo o ajudará a planejar seu marketing de mídia social melhor porque você poderá ver quando determinados conteúdos precisam ser publicados. Você quer ter um desempenho melhor que o de seus concorrentes, e um calendário de conteúdo o ajudará a conseguir isso.

Comece rapidamente a criar seu calendário de conteúdo com modelos úteis

Um calendário de conteúdo é uma das ferramentas mais importantes que você pode ter em sua caixa de ferramentas de marketing. Ele serve como estrutura para seus planos de negócios, um centro para todos os seus esforços de marketing de conteúdo e é sua passagem para fornecer conteúdo oportuno ao seu público.

Sem ela, seria bastante desafiador acompanhar o cronograma de criação de conteúdo e as datas de publicação e ficar à frente das tendências on-line.

Portanto, seja você um novato em calendários de conteúdo ou um profissional de marketing de mídia social ou de conteúdo experiente que está simplesmente procurando uma maneira mais eficaz de planejar e organizar seu conteúdo, conte com os modelos que fornecemos acima para ajudá-lo a começar. Modelos de calendário de conteúdo e mídia social prontos para usar e personalizáveis estão disponíveis na ponta dos seus dedos!

E se você estiver procurando por um ferramenta de gerenciamento de projetos para toda a sua equipe de marketing, ClickUp é totalmente equipado com recursos e modelos personalizáveis para cada equipe e caso de uso. É hora de subir de nível com o ClickUp. 🚀