10 melhores softwares de acompanhamento de vendas em 2024 (avaliações e preços)

Vendas tem tudo a ver com números. Monitorar o sucesso de representantes de vendas individuais, líderes de equipe ou campanhas requer conjuntos de dados e ferramentas abrangentes para analisar e acompanhar os resultados. Fazer isso de forma eficaz oferece insights sobre quais tipos de iniciativas funcionam bem, quem está liderando o grupo quando se trata de fechar negócios e quais áreas precisam ser melhoradas.

Mas rastrear dados não é fácil. Envolve muita pesquisa, organização e habilidades analíticas para detalhar o que está acontecendo. Além disso, você precisará encontrar maneiras de colaborar com a equipe e relatar suas descobertas para fazer mudanças.

Felizmente, o software de monitoramento de vendas pode preencher a lacuna entre a simples coleta de dados e o seu uso efetivo para uma tomada de decisão eficaz. Essas ferramentas são projetadas para facilitar o monitoramento do sucesso, e a personalização permite que você se concentre nos números mais importantes. 🙌

Aqui, mostraremos a você 10 das melhores opções de software de acompanhamento de vendas de serviços completos

ferramentas de gerenciamento de projetos

para gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e software de pipeline de vendas. Além disso, mostraremos o que procurar nessas ferramentas para escolher a que funciona melhor para sua equipe de vendas.

O que você deve procurar em um software de monitoramento de vendas?

Pronto para descobrir uma ferramenta de rastreamento que apoie suas metas de vendas? A escolha de uma plataforma pode parecer difícil no início, mas com um pouco de pesquisa, você encontrará a ferramenta de vendas certa para suas necessidades comerciais. 👀

Veja a seguir o que procurar em um software de monitoramento de vendas:

Métricas de vendas personalizáveis e dados: As melhores ferramentas oferecerão controle sobre os dados que você rastreia, seja pontuação de leads, número de leads de vendas, lucratividade ou sucesso na geração de leads

As melhores ferramentas oferecerão controle sobre os dados que você rastreia, seja pontuação de leads, número de leads de vendas, lucratividade ou sucesso na geração de leads Previsão de vendas ferramentas: Não basta ter dados. Procure uma ferramenta de controle de vendas que ofereça análise preditiva e previsão para melhor gerenciar melhor suas metas

Não basta ter dados. Procure uma ferramenta de controle de vendas que ofereça análise preditiva e previsão para melhor gerenciar melhor suas metas Integrações: As melhores ferramentas trabalham juntas sem problemas. Escolha um software de acompanhamento de vendas que se integre às suas plataformas diárias, incluindo aplicativos de mensagens e ferramentas de gerenciamento de projetos

As melhores ferramentas trabalham juntas sem problemas. Escolha um software de acompanhamento de vendas que se integre às suas plataformas diárias, incluindo aplicativos de mensagens e ferramentas de gerenciamento de projetos automações e notificações: Monitore as atividades de vendas e defina parâmetros para disparar notificações instantaneamente se um negócio estiver em risco ou atribuir tarefas de acompanhamento se um cliente potencial precisar de mais engajamento

Monitore as atividades de vendas e defina parâmetros para disparar notificações instantaneamente se um negócio estiver em risco ou atribuir tarefas de acompanhamento se um cliente potencial precisar de mais engajamento Templates: Economizar tempo e trabalhe de forma mais eficiente com o software de controle de vendas que apresenta modelos, incluindo Modelos de CRM modelos de relatórios e planilhas de controle de leads de vendas

Os 10 melhor software de controle de vendas para usar em 2024

Não importa se você é uma pequena ou grande empresa, o monitoramento de vendas o prepara para o sucesso e a melhoria da lucratividade. Monitore o desempenho das vendas com estes 10 melhores softwares de acompanhamento de vendas que otimizam os fluxos de trabalho, simplificam o gerenciamento e melhoram os pipelines. ✨

1.

ClickUp

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status de projetos no altamente personalizável ClickUp 3.0 Dashboard

O ClickUp está entre os

melhores softwares de gerenciamento de projetos

que oferece vários recursos para equipes de vendas e rastreamento.

Use

CRM do ClickUp

para rastrear vendas, visualizar fluxos de trabalho de clientes e criar painéis de relatórios para medir

kPIs de vendas

. Analise os dados dos clientes e use mais de 15 visualizações para ver o progresso em direção às metas. 💪

Utilização de

ClickUp para vendas

mantém todo o seu funil em um só lugar, tornando mais fácil do que nunca rastrear métricas e medir o sucesso.

Automatize as vendas

para fechar negócios rapidamente. Use Dashboards para eliminar gargalos, ficar de olho nos negócios e em quem está fechando, e identificar áreas de melhoria.

O ClickUp também apresenta um extenso banco de dados de modelos de vendas e rastreamento para que você possa criar relatórios com facilidade. Use o

Modelo de rastreamento de vendas

para avaliar o desempenho da equipe e gerenciar o pipeline de vendas, desde a abordagem fria até o fechamento. Os campos personalizados permitem acompanhar as métricas importantes para a equipe de vendas, e os indicadores de prioridade destacam as tarefas mais urgentes.

O

Modelo de KPI de vendas

é outra ótima ferramenta para medir o sucesso de sua estratégia de vendas. Defina rapidamente metas mensuráveis e adicione indicadores-chave de desempenho em seu funil. Atribua instantaneamente tarefas aos membros relevantes da equipe e acompanhe o progresso para medir o sucesso do seu processo de vendas.

Melhores recursos do ClickUp

Os painéis visuais oferecem relatórios instantâneos e personalização para identificar e acompanhar as métricas importantes para sua equipe de vendas

Mais de 1.000 modelos, incluindo modelos de relatórios de vendas significa que é fácil criar painéis, rastrear avaliações e monitorar o progresso das metas

IA do ClickUp ajuda a criar relatórios de status, gerar insights a partir de análises e atribuir tarefas automaticamente para simplificar os fluxos de trabalho e acelerar o progresso

A colaboração em tempo real permite que toda a equipe visualize fluxos de trabalho e realize projetos com perfeição - desde a captação de clientes potenciais até o fechamento de negócios

Uma interface fácil de usar oferece personalização infinita para que você possa organizar listas de tarefas, planilhas de acompanhamento e relatórios da maneira que fizer sentido para você

Limitações do ClickUp

O ClickUp AI só está disponível em planos pagos, mas o preço começa em apenas US$ 5 por mês

Há tantos recursos que é preciso um pouco de tempo para aprender todos eles

ClickUp preço

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Pipedrive

via

Pipedrive

Pipedrive

é um dos líderes mundiais em

Serviços de CRM

. Acompanhe seu pipeline de vendas, monitore a experiência do cliente e otimize seu funil de vendas, tudo em um só lugar. A funcionalidade, incluindo campos personalizados, pipelines visuais e relatórios intuitivos, oferece o insight de que você precisa para acompanhar os processos e as equipes de vendas.

Pipedrive melhores recursos

Os relatórios de vendas em tempo real oferecem insights atualizados para que você possa definir metas, tomar decisões informadas e ver o que está funcionando

Personalizar métricas do pipeline de vendas para se concentrar nos dados que são mais importantes para sua empresa e ignorar o restante

Trabalhe perfeitamente com sua pilha de tecnologia graças às integrações com ferramentas como Slack, Zoom e HubSpot

Use as ferramentas de previsão para prever ganhos com base em projetos anteriores ou resultados individuais de representantes de vendas

Pipedrive limitações

Alguns usuários descobriram que a configuração de relatórios pode ser complicada com grandes conjuntos de dados

Os planos de preços mais baixos têm menos recursos e podem limitar algumas equipes de vendas

Pipedrive preços

Essencial: US$ 21,90/mês por usuário

US$ 21,90/mês por usuário Avançado: US$ 37,90/mês por usuário

US$ 37,90/mês por usuário Profissional: $59,90/mês por usuário

$59,90/mês por usuário Power: $74,90/mês por usuário

$74,90/mês por usuário Enterprise: $119/mês por usuário

Pipedrive avaliações e críticas

G2: 4,2/5 (mais de 1.700 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.900 avaliações)

3. Zendesk Sell

via

Zendesk

Zendesk

é uma plataforma projetada para simplificar o suporte ao cliente. Seu CRM de vendas Zendesk oferece visibilidade do pipeline e dados detalhados para acompanhar todas as suas iniciativas e o desempenho individual. A plataforma de rastreamento de vendas aumenta a produtividade com automações, notificações e visibilidade total dos dados em cada estágio do pipeline de vendas. 📈

Melhores recursos do Zendesk Sell

A plataforma unificada coloca todos os seus processos de vendas em um só lugar, quer você precise se aprofundar no gerenciamento do pipeline ou avaliar métricas de rastreamento para suas equipes de vendas

Campos personalizados e pontos de dados vinculados automaticamente a leads de vendas ou oportunidades permitem que você aprimore o gerenciamento de vendas

Métricas de desempenho e painéis personalizados oferecem guias visuais para lucros e sucesso de vendas

Aplicativos e integrações de terceiros oferecem fluxos de trabalho contínuos em suas ferramentas favoritas

Limitações do Zendesk Sell

Não há plano gratuito, portanto, você terá que escolher um plano pago que se ajuste ao seu orçamento

Os planos de nível inferior não oferecem recursos avançados

Zendesk Sell preço

Equipe de vendas: US$ 25/mês por agente

US$ 25/mês por agente Sell Growth: US$ 69/mês por agente

US$ 69/mês por agente Sell Professional: $149/mês por agente

Classificações e avaliações do Zendesk Sell

G2: 4,2/5 (mais de 400 avaliações)

4,2/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

4. Insightly

via

Insightly

O Insightly é um CRM que oferece soluções personalizadas para equipes de vendas, marketing e serviços. O CRM de vendas foi projetado para tornar a criação de pipelines mais fácil do que nunca, enquanto os recursos de rastreamento o mantêm à frente do jogo e pronto para se adaptar a qualquer momento.

Melhores recursos do Insightly

O rastreamento de leads de vendas permite monitorar os negócios à medida que eles passam pelo pipeline, identificando bloqueios e áreas de atrito

As automações reduzem as tarefas repetitivas, estabelecendo as bases para equipes de vendas mais eficazes e melhores métricas

Permissões personalizáveis concedem acesso aos dados, garantindo que os membros relevantes da equipe vejam as métricas de que precisam para ter o melhor desempenho possível

Você pode definir KPIs personalizados e monitorar o desempenho em tempo real com insights de painéis e ferramentas de relatórios

Limitações leves

O suporte pode levar algum tempo para responder a problemas e solicitações

A curva de aprendizado pode ser íngreme para iniciantes

Pouco visível preço

Plus: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Professional: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

Classificações e resenhas de insight

G2: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

4,2/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 600 avaliações)

5. SugarCRM

via

SugarCRM

O SugarCRM é uma plataforma on-line que visa a melhorar a produtividade e os lucros da empresa, conectando as equipes de atendimento, vendas e marketing em um só lugar. Use a ferramenta para rastrear as taxas de conversão, monitorar todo o ciclo de vendas e desenvolver as principais conclusões para tornar sua empresa mais bem-sucedida.

Melhores recursos do SugarCRM

Gerencie seu pipeline e use ferramentas de previsão para avaliar o progresso e definir metas mensuráveis para representantes de vendas e líderes de equipe

As ferramentas de gerenciamento de tarefas eliminam o trabalho pesado para que sua equipe de vendas possa se concentrar no que gera mais lucros

As ferramentas de IA integradas oferecem análises preditivas, insights de vendas e relatórios de métricas para manter-se informado sobre o sucesso das vendas

Conecte dados de vendas de uma ampla gama de fontes com integrações simplificadas

Limitações do SugarCRM

Os usuários descobriram que as ferramentas de marketing por e-mail e rastreamento de e-mail podem ser difíceis de usar

Alguns vendedores gostariam que os relatórios fossem mais detalhados em termos de métricas

SugarCRM Preços

Market: A partir de US$ 1.000/mês

A partir de US$ 1.000/mês Venda: A partir de US$ 49/mês por usuário

A partir de US$ 49/mês por usuário Serve: A partir de US$ 80/mês por usuário

A partir de US$ 80/mês por usuário Enterprise: A partir de US$ 85/mês por usuário

Classificações e análises do SugarCRM

G2: 3,9/5 (mais de 900 avaliações)

3,9/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 3,8/5 (mais de 400 avaliações)

6. HubSpot

via

HubSpot

HubSpot

é uma ferramenta de CRM de alto nível que lida com tudo, desde gerenciamento de leads e

automação de vendas

para

gerenciamento de contatos

e entrada de dados. Use a ferramenta para criar pipelines de vendas e tomar decisões orientadas por dados graças a recursos importantes como análise expansiva e relatórios de rastreamento. ✍️

HubSpot melhores recursos

As ferramentas de relatórios e análises são totalmente personalizáveis, dando-lhe controle sobre as informações monitoradas

As ferramentas de treinamento dão um passo adiante, incorporando o desenvolvimento profissional em seus processos de acompanhamento de vendas

As integrações com mais de 1.400 ferramentas oferecem um alto grau de personalização para conectar fontes de dados e rastrear métricas

A IA da HubSpot pode fazer tudo, desde escrever campanhas para mídias sociais até extrair insights de dados em planilhas

HubSpot limitações

As áreas de aprendizado e treinamento são enormes, o que significa que pode levar algum tempo para encontrar o guia de que você precisa

O preço pode ser limitante, especialmente para grandes equipes com dezenas de usuários

HubSpot preços

Profissional: A partir de US$ 500/mês

A partir de US$ 500/mês Enterprise: A partir de US$ 1.500/mês

HubSpot Classificações e avaliações

G2: 4,4/5 (mais de 10.800 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

7. SalesNOW

via

SalesNOW

A SalesNOW é uma plataforma de vendas que oferece tudo, desde

rastreamento de clientes

à análise de pipeline. Com um aplicativo móvel e personalizações, use a ferramenta em qualquer lugar e crie painéis que funcionem para seus processos de vendas.

Melhores recursos do SalesNOW

O suporte a celulares e tablets permite que você fique por dentro do acompanhamento mesmo quando não estiver em sua mesa

Os recursos de mapa permitem segmentar os dados dos clientes por local, oferecendo insights mais profundos sobre as métricas divididas por escritórios de vendas regionais

Os campos personalizados e os registros de contas permitem controlar os dados que são monitorados e rastreados

Com a implementação rápida, você não precisa passar semanas configurando painéis e ferramentas de rastreamento

Limitações do SalesNOW

O software é baseado na Web, portanto, a velocidade pode ficar mais lenta dependendo de sua conexão

A interface do usuário pode ser complicada no início

SalesNOW preço

Preço único : $19,95/mês por usuário

Classificações e resenhas do SalesNOW

G2: 4/5 (2+ avaliações)

4/5 (2+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

8. CRM ágil

via

CRM ágil

Ágil

Software de CRM

combina atendimento ao cliente, automação de marketing e análise de vendas em uma única ferramenta conveniente. Use-o para ajudar sua equipe de vendas a fechar negócios mais rapidamente com agendamento automático de compromissos, gamificação e ferramentas de acompanhamento de vendas.

Ágil CRM Melhores recursos

A gamificação oferece incentivos divertidos para que os vendedores fechem mais negócios e atraiam mais clientes em potencial

Defina marcos personalizados e acompanhe o progresso em seus pipelines e processos

Integrações adicionais estão disponíveis por um custo extra para que você possa trabalhar perfeitamente com mais de 30 aplicativos

As ferramentas de relatórios de CRM geram automaticamente tabelas, gráficos e insights com base nos KPIs rastreados

Agile CRM limitações

As integrações são mais limitadas em comparação com outras ferramentas

Há uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Agile CRM preço

Gratuito: Para até 10 usuários

Para até 10 usuários Inicial: US$ 14,99/mês por usuário

US$ 14,99/mês por usuário Regular: US$ 49,99/mês por usuário

US$ 49,99/mês por usuário Enterprise: $79,99/mês por usuário

Agile CRM classificações e avaliações

G2: 4/5 (mais de 300 avaliações)

4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 500 avaliações)

9. Fechar

via

Fechar

O Close é um CRM que lida com tudo, desde a integração de clientes potenciais até a análise dos resultados de negócios e o acompanhamento de KPIs. Com a confiança de empresas em todo o mundo, há planos de preços para orçamentos de startups, pequenas empresas e grandes corporações. 🛠️

Melhores recursos do Close

Automações integradas para cada membro da equipe de vendas ajudam a vender mais em menos tempo

As integrações permitem que você trabalhe em toda a sua pilha de tecnologia com ferramentas de gerenciamento de projetos e fontes de dados

Painéis e visões gerais de atividades oferecem insights sobre fluxos de trabalho, cargas de trabalho e capacidade

As ferramentas de relatórios são personalizáveis, permitindo que você defina metas e KPIs para acompanhar ao longo do ano

Fechar limitações

Alguns usuários descobriram que as ferramentas de acompanhamento por hora não eram tão robustas para suas equipes de vendas

As consultas de pesquisa poderiam ser mais intuitivas para agilizar a análise dos dados

Fechar preços

Inicial: US$ 59/mês

US$ 59/mês Profissional: $329/mês

$329/mês Enterprise: $749/mês

Classificações e avaliações fechadas

G2 : 4.7/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

10. Bitrix24

via

Bitrix24

Bitrix24 é um

ferramenta de produtividade

que oferece suporte para empresas em recursos humanos, vendas e

gerenciamento de clientes

. Use essa ferramenta para monitorar a produtividade de sua equipe de vendas, desde o controle de tempo e a análise de campanhas até o controle de como seus vendedores estão gerenciando efetivamente suas cargas de trabalho.

Melhores recursos do Bitrix24

O controle do tempo de trabalho e os relatórios oferecem visibilidade da capacidade e do gerenciamento eficaz do tempo de cada vendedor

Regras e acionadores personalizados atribuem tarefas automaticamente e enviam notificações quando negócios são fechados ou novos clientes potenciais são adicionados ao pipeline

As integrações migram instantaneamente os dados de outras fontes para que você tenha as métricas que precisa rastrear, independentemente da origem

O CRM integrado simplifica os pagamentos on-line, o rastreamento de leads e as automações de vendas para criar melhores relacionamentos com os clientes e fechar negócios com perfeição

Limitações do Bitrix24

A interface do usuário pode ser intimidadora no início, e mais tutoriais seriam úteis para iniciantes

Há um aplicativo móvel, mas nem todos os recursos estão disponíveis nele

Bitrix24 preço

Basic: $61/mês para até cinco usuários

$61/mês para até cinco usuários Standard: $124/mês para até 50 usuários

$124/mês para até 50 usuários Professional: $249/mês para até 100 usuários

$249/mês para até 100 usuários Enterprise: A partir de US$ 499/mês para 250 usuários

Classificações e análises do Bitrix24

G2: 4,1/5 (mais de 500 avaliações)

4,1/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 700 avaliações)

Rastreie Métricas e atinja KPIs Com o ClickUp

Esses softwares de acompanhamento de vendas fornecem as ferramentas necessárias para definir metas mensuráveis, acompanhar o progresso e avaliar a produtividade da sua equipe de vendas. Escolha um que ofereça as integrações, a personalização e os principais recursos de que sua empresa precisa para se manter no topo.

