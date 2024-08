10 melhores alternativas ao Mailchimp para marketing por e-mail em 2024

As plataformas de marketing por e-mail permitem que os profissionais de marketing criem, programem, enviem e analisem campanhas de e-mail. O Mailchimp é particularmente popular entre seus concorrentes, principalmente pela interface simplificada e pelas ferramentas poderosas que ele tem a oferecer. 📈

O Mailchimp tem suas limitações. Por exemplo, o plano gratuito não oferece agendamento de e-mails, e o plano Essentials não o ajudará a personalizar ou otimizar a campanha de e-mail além de um determinado ponto.

O preço é baseado no número de contatos que você tem, portanto, seus custos começam a aumentar à medida que seu público cresce.

Além disso, a automação de marketing avançada e a IA generativa para redação de e-mail estão se tornando rapidamente uma aposta. A Mailchimp oferece isso apenas em seus planos caros e de nível superior, o que dificulta a adoção por empresas menores.

As equipes de marketing agora têm várias alternativas ao Mailchimp que podem explorar - ferramentas de marketing por e-mail como o Mailchimp que têm os recursos mais adequados ao que elas priorizam e a um preço com o qual se sentem confortáveis.

Esta lista das 10 principais alternativas ao Mailchimp para marketing por e-mail o ajudará a descobrir os recursos e os preços que funcionam melhor para você e sua equipe.

O que você deve procurar nas alternativas ao Mailchimp?

Antes de passarmos às nossas principais alternativas ao Mailchimp, vamos explorar alguns dos principais recursos a serem procurados em uma ferramenta de marketing por e-mail:

Facilidade de uso: A plataforma deve ser fácil de navegar e adequada tanto para iniciantes quanto para profissionais de marketing experientes

A plataforma deve ser fácil de navegar e adequada tanto para iniciantes quanto para profissionais de marketing experientes Gerenciamento avançado de listas: A ferramenta deve ser capaz de segmentar e gerenciar seu público de forma eficaz

A ferramenta deve ser capaz de segmentar e gerenciar seu público de forma eficaz Agendamento de e-mails: Deve permitir o agendamento de e-mails, um recurso indispensável para o planejamento eficiente de campanhas

Deve permitir o agendamento de e-mails, um recurso indispensável para o planejamento eficiente de campanhas Acesso rápido ao suporte ao cliente: Um bom suporte ao cliente é vital, especialmente para solução de problemas e orientação

Um bom suporte ao cliente é vital, especialmente para solução de problemas e orientação Modelos personalizáveis: Uma variedade de modelos pode ajudareconomizar tempo e criar e-mails visualmente atraentes

Uma variedade de modelos pode ajudareconomizar tempo e criar e-mails visualmente atraentes Recursos de automação: A automação pode não apenas economizar tempo, mas também ajudar a personalizar a experiência do usuário e a criar jornadas de usuário ou funis de vendas

A automação pode não apenas economizar tempo, mas também ajudar a personalizar a experiência do usuário e a criar jornadas de usuário ou funis de vendas Ferramentas analíticas: A análise perspicaz é essencial para acompanhar o desempenho e otimizar a eficácia de suas campanhas

A análise perspicaz é essencial para acompanhar o desempenho e otimizar a eficácia de suas campanhas Recursos de integração: A ferramenta deve se integrar perfeitamente a outras plataformas e ferramentas que sua empresa usa

A ferramenta deve se integrar perfeitamente a outras plataformas e ferramentas que sua empresa usa Opções de preços: A ferramenta deve oferecer uma variedade de planos de preços para que você possa escolher um, dependendo do seu orçamento e da escala de suas operações

As 10 melhores alternativas ao Mailchimp para usar em 2024

Agora que você sabe quais recursos e funcionalidades procurar nas plataformas de marketing por e-mail, vamos dar uma olhada nas 10 melhores alternativas ao Mailchimp que vale a pena experimentar em 2024.

1. MailerLite

via Correio eletrônicoLite Uma das alternativas populares ao Mailchimp, o MailerLite oferece um conjunto de ferramentas para a criação de campanhas profissionais de e-mail, boletins informativos, páginas de destino e sites. O editor de arrastar e soltar da plataforma, alimentado por um gerador de IA, permite a fácil personalização do design.

O aplicativo iOS do MailerLite é especificamente intuitivo para gerenciar campanhas em movimento - mesmo para recursos avançados, como a criação de campanhas de gotejamento ou segmentação avançada, automação ou pesquisas.

O Mailerlite se integra a serviços populares, como Zapier, Stripe, WordPress e Shopify, e oferece uma opção de conta gratuita com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, e uma avaliação premium de 30 dias.

Melhores recursos do MailerLite

Crie newsletters, páginas de destino e jornadas automatizadas - tudo em um só lugar

Obtenha automação de e-mail no plano gratuito

Garanta que os e-mails cheguem às caixas de entrada dos assinantes graças a uma alta taxa de entrega de e-mails

Encontre um suporte ao cliente confiável para solução de problemas e consultas

Limitações do MailerLite

O editor HTML personalizado está disponível somente no plano avançado

Os modelos de página de destino e a hospedagem de domínio personalizado são limitados aos planos pagos

Limitações na edição de listas de assinantes e na seleção de novos modelos

Falta de alguns recursos avançados, como relatórios detalhados de e-mail e automação avançada

preços do #### MailerLite

Gratuito: Oferece recursos essenciais para até 1.000 assinantes

Oferece recursos essenciais para até 1.000 assinantes Negócio em crescimento: Começa em US$ 10/mês, incluindo recursos adicionais como campanha de reenvio automático

Começa em US$ 10/mês, incluindo recursos adicionais como campanha de reenvio automático Avançado: A partir de US$ 20/mês, com recursos como editor HTML personalizado e criador de páginas de cancelamento de assinatura

A partir de US$ 20/mês, com recursos como editor HTML personalizado e criador de páginas de cancelamento de assinatura Enterprise: Solução personalizada com preços variáveis com base nas necessidades específicas e no tamanho do banco de dados de assinantes

MailerLite avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (809 avaliações)

4,6/5 (809 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1901 avaliações)

2. ActiveCampaign

via ActiveCampaign O ActiveCampaign é um software de marketing por e-mail projetado para atender a empresas de todos os tamanhos. Ele combina marketing por e-mail, automação e CRM para equipes de marketing por e-mail . Ele usa aprendizado de máquina para segmentação e personalização em e-mail, mensagens, bate-papo e texto.

Embora seja abrangente em suas ofertas, a ActiveCampaign é particularmente conhecida por suas ferramentas avançadas de automação e recursos de integração. Isso torna a ActiveCampaign uma das principais alternativas ao Mailchimp para empresas que buscam um alto nível de controle e personalização em suas campanhas de e-mail campanhas de marketing .

Melhores recursos da ActiveCampaign

Rastreie sites e eventos e acesse formulários em linha e relatórios de campanha

Crie páginas de destino, anúncios de leads e vários tipos de formulários

Integração com plataformas como WooCommerce, Shopify e BigCommerce

Use testes divididos para garantir mais aberturas e compras

Limitações da ActiveCampaign

Não há plano gratuito disponível, com o plano mais barato a partir de US$ 70/mês para uma equipe de três usuários

Pode ser muito pesado para usuários que desejam se concentrar apenas em funções específicas, como marketing por e-mail

O suporte telefônico está disponível apenas para clientes do plano Enterprise

Preços da ActiveCampaign

Lite: A partir de US$ 29/mês com cobrança anual ou US$ 39/mês com cobrança mensal

A partir de US$ 29/mês com cobrança anual ou US$ 39/mês com cobrança mensal Plus: Começa em US$ 49/mês cobrados anualmente ou US$ 70/mês cobrados mensalmente

Começa em US$ 49/mês cobrados anualmente ou US$ 70/mês cobrados mensalmente Professional: Começa em US$ 149/mês com cobrança anual ou US$ 187/mês com cobrança mensal

Começa em US$ 149/mês com cobrança anual ou US$ 187/mês com cobrança mensal Enterprise: Preços personalizados para grandes organizações com necessidades avançadas

Avaliações e resenhas da ActiveCampaign

G2: 4,5/5 estrelas (10.570 avaliações)

4,5/5 estrelas (10.570 avaliações) Capterra: 4,6/5 estrelas (2323 avaliações)

Confira estes Alternativas à ActiveCampaign !

3. Brevo

via Brevo A Brevo, anteriormente chamada Sendinblue, é uma plataforma moderna de marketing por e-mail que facilita a comunicação eficaz entre as empresas e seus clientes. Com uma identidade visual renovada, a Brevo agora se concentra em oferecer uma interface fácil de usar, tornando-a acessível a usuários de todos os níveis de conhecimento.

A Brevo oferece modelos de e-mail personalizáveis, um editor de arrastar e soltar, e-mails transacionais e a capacidade de executar campanhas de SMS e WhatsApp. A capacidade de executar campanhas baseadas em texto o diferencia de outras alternativas do Mailchimp.

Melhores recursos do Brevo

Envie 300 e-mails por dia usando a versão gratuita

Acesso gratuito ao armazenamento ilimitado de contatos em todos os planos

Combine todos os e-mails e mensagens em uma única caixa de entrada

Limitações do Brevo

O construtor de páginas de destino está incluído apenas no plano Business e não tem variedade de integrações de terceiros

O suporte ao cliente é limitado, sem suporte por chat ao vivo no plano Starter, e o suporte por telefone está disponível somente no plano Business

Preços do Brevo

Gratuito: Inclui recursos básicos como modelos de e-mail e um limite diário de 300 e-mails

Inclui recursos básicos como modelos de e-mail e um limite diário de 300 e-mails Starter: Começa com US$ 25/mês, sem limite de envio diário e com relatórios e análises básicos

Começa com US$ 25/mês, sem limite de envio diário e com relatórios e análises básicos Business: Oferece recursos mais avançados, como testes A/B e estatísticas avançadas, por US$ 65/mês

Oferece recursos mais avançados, como testes A/B e estatísticas avançadas, por US$ 65/mês BrevoPlus: Preços personalizados, incluindo segurança avançada e opções de suporte personalizado

Brevo ratings and reviews

G2: 4,5/5 estrelas (672 avaliações)

4,5/5 estrelas (672 avaliações) Capterra: 4,5/5 estrelas (1858 avaliações)

4. **Contato constante

via Contato constante Feito sob medida para pequenas empresas, o Constant Contact é uma ferramenta de marketing por e-mail repleta de recursos. Ela é mais conhecida por sua interface amigável, que permite o gerenciamento fácil de campanhas.

A plataforma inclui modelos de e-mail do tipo arrastar e soltar, um CRM de marketing, gerenciador de prioridade de tarefas gerenciamento de eventos e marketing social. O preço começa em US$ 12/mês, com capacidade para até 500 assinantes. É uma das alternativas mais econômicas do Mailchimp, mas os custos aumentam acentuadamente com o aumento do número de assinantes.

Identifique tendências em e-mails por meio de relatórios avançados com base em quem se envolve com os e-mails

Integrar o Facebook, o Google Ads e o Instagram para encontrar novos leads

Use linhas de assunto recomendadas e IA para criar e-mails atraentes

Acesse envios de e-mail programados em planos de nível superior

Falta de fluxos de trabalho sofisticados e flexíveis

O processo de cancelamento da conta é complicado, exigindo contato telefônico dentro do horário comercial

Lite: A partir de US$ 12/mês, inclui recursos essenciais como modelos de e-mail e CRM de marketing

A partir de US$ 12/mês, inclui recursos essenciais como modelos de e-mail e CRM de marketing Standard: A partir de US$ 35/mês, adiciona recursos como automações pré-construídas e testes de linha de assunto A/B

A partir de US$ 35/mês, adiciona recursos como automações pré-construídas e testes de linha de assunto A/B Premium: A partir de US$ 80/mês, inclui recursos avançados, como automações personalizadas e relatórios de receita

G2: 4/5 estrelas (5712 avaliações)

4/5 estrelas (5712 avaliações) Capterra: 4,3/5 estrelas (2619 avaliações)

5. Omnisend

via Omnisend O Omnisend otimiza o envolvimento, a conversão e a reativação do cliente por meio de marketing por e-mail e vários canais. Feito sob medida para empresas de comércio eletrônico, é uma das alternativas populares do Mailchimp entre as empresas de varejo.

Ele é conhecido por simplificar o processo de criação de e-mails profissionais e compráveis com uma biblioteca de modelos personalizáveis. Isso permite a adição de produtos e códigos de desconto dinâmicos sem qualquer codificação.

melhores recursos do #### Omnisend

Acesse uma extensa biblioteca de modelos personalizáveis para e-mails profissionais

Reenviar e-mails para quem não abriu por meio do Campaign Booster

Acompanhe a análise e o ROI para medir o sucesso da campanha

Limitações do Omnisend

Falta um recurso RSS para integração com blogs

Tempos de resposta mais lentos do suporte ao cliente

Os envios ilimitados de e-mail estão restritos ao plano Pro

Preços do Omnisend

Gratuito: Funcionalidades básicas de e-mail com um limite de 500 envios mensais de e-mail

Funcionalidades básicas de e-mail com um limite de 500 envios mensais de e-mail Plano padrão: Com preço de US$ 16/mês, oferece mais envios e recursos adicionais, como notificações push da Web ilimitadas

Com preço de US$ 16/mês, oferece mais envios e recursos adicionais, como notificações push da Web ilimitadas Plano Pro: A US$ 59/mês, inclui envios ilimitados de e-mail e SMS, além de relatórios avançados

Omnisend avaliações e comentários

G2: 4,5/5 estrelas (836 avaliações)

4,5/5 estrelas (836 avaliações) Capterra: 4,7/5 estrelas (704 avaliações)

6. Monitor de campanha

via Monitor de campanha Com vários modelos fáceis de usar, o software de marketing por e-mail do Campaign Monitor tem como foco a facilidade de uso e a eficácia.

A plataforma oferece segmentação de dados e recursos abrangentes de automação, facilitando campanhas de marketing por e-mail direcionadas e eficientes.

O Campaign Monitor é usado principalmente para analisar o desempenho da campanha e rastrear profundamente os caminhos do usuário.

Melhores recursos do Campaign Monitor

Personalize modelos com várias fontes da Web

Obter opções eficazes de segmentação de dados para campanhas direcionadas

Ofereça aos seus assinantes um centro de preferências para escolher como interagir com eles

Limitações do Campaign Monitor

Alto custo em comparação com os concorrentes

Testes A/B limitados com apenas duas variantes

Preços do Campaign Monitor

Lite: Começa em US$ 11, mas limita o número de e-mails por mês

Começa em US$ 11, mas limita o número de e-mails por mês Essentials: Envios ilimitados de e-mail por US$ 19/mês

Envios ilimitados de e-mail por US$ 19/mês Premier: $149/mês com suporte telefônico adicional e recursos avançados, como rastreamento avançado de links e otimização do tempo de envio

Avaliações e resenhas do Campaign Monitor

G2: 4,1/5 estrelas (692 avaliações)

4,1/5 estrelas (692 avaliações) Capterra: 4,5/5 estrelas (487 avaliações)

7. GetResponse

via GetResponse A GetResponse evoluiu de uma ferramenta tradicional de marketing por e-mail para uma solução completa de comércio eletrônico e marketing on-line.

Agora, ela oferece recursos abrangentes, incluindo marketing por e-mail, recursos de bate-papo, ferramentas de comércio eletrônico e hospedagem de webinars.

A GetResponse é mais conhecida por suas páginas de destino personalizadas como parte do funil de conversão e pelos poderosos recursos de automação - o que a torna uma das melhores alternativas ao Mailchimp.

Melhores recursos da GetResponse

Use ferramentas abrangentes de marketing por e-mail, como autoresponders e formulários de inscrição

Obter um serviço altamente personalizado mapeamento da jornada do cliente usando recursos avançados de automação de marketing

Acesse uma coleção de cerca de 215 modelos de e-mail contemporâneos e editáveis

Limitações da GetResponse

Opções limitadas de teste de divisão com apenas cinco cabeçalhos de assunto ou variantes de conteúdo

Os recursos mais sofisticados, como automação de marketing, hospedagem de webinar e ferramentas de comércio eletrônico, estão disponíveis apenas em planos de nível superior

Preços da GetResponse

E-mail Marketing: Recursos básicos de e-mail marketing para listas com menos de 500 registros por US$ 19/mês

Recursos básicos de e-mail marketing para listas com menos de 500 registros por US$ 19/mês Automação de marketing: Recursos como fluxos de trabalho baseados em eventos e classificação de contatos por US$ 59/mês

Recursos como fluxos de trabalho baseados em eventos e classificação de contatos por US$ 59/mês **Marketing de comércio eletrônico: $119/mês, com recursos variados como automação avançada, ferramentas de comércio eletrônico e hospedagem de webinar

Avaliações e opiniões da GetResponse

G2: 4,3/5 estrelas (640 avaliações)

4,3/5 estrelas (640 avaliações) Capterra: 4,2/5 estrelas (475 avaliações)

8. ConvertKit

via ConvertKit O ConvertKit é uma plataforma de marketing por e-mail projetada especificamente para criadores de conteúdo, como blogueiros, criadores de cursos on-line e vendedores digitais.

Ela oferece uma interface amigável e automação simplificada acessível a criadores de todos os níveis de habilidade. O ConvertKit permite que você tenha boletins informativos pagos e venda produtos digitais como um empreendedor individual, o que o torna uma ferramenta de marketing de pilha completa.

Melhores recursos do ConvertKit

Personalizar sequências de e-mail com automação

Concentre-se em e-mails de texto simples para manter uma conexão pessoal com o público

Segmente grupos específicos de assinantes por meio do gerenciamento eficiente de listas

Limitações do ConvertKit

Seleção limitada de modelos de e-mail predefinidos

O preço está vinculado ao número de assinantes

Preços do ConvertKit

Plano gratuito: Inclui recursos básicos, como transmissões de e-mail e formulários ilimitados, gratuitos para até 1.000 assinantes

Inclui recursos básicos, como transmissões de e-mail e formulários ilimitados, gratuitos para até 1.000 assinantes Plano Creator: Começa em US$ 9/mês com construtores de automação visual

Começa em US$ 9/mês com construtores de automação visual Plano Creator Pro: Começa em US$ 25/mês com suporte prioritário por e-mail e chat ao vivo

Avaliações e resenhas do ConvertKit

G2: 4,4/5 estrelas (190 avaliações)

4,4/5 estrelas (190 avaliações) Capterra: 4,7/5 estrelas (194 avaliações)

9. Moosend

via Moosend Uma alternativa versátil ao Mailchimp, o Moosend oferece gerenciamento eficaz de listas com opções abrangentes de segmentação.

O rastreamento detalhado de campanhas do Moosend para monitorar as vendas e as conversões dos esforços de marketing por e-mail é um dos principais recursos utilitários para iniciantes.

Melhores recursos do Moosend

Escolha entre mais de 75 modelos de e-mail modernos e limpos

Obtenha opções flexíveis de automação de marketing com um excelente editor de fluxo de trabalho

Limitações do Moosend

Análise avançada limitada

Os designs dos modelos de e-mail, embora profissionais, não são tão criativos quanto alguns usuários podem preferir

Preços do Moosend

Avaliação gratuita: Inclui recursos básicos por 30 dias com 1.000 assinantes e fluxo de trabalho de automação

Inclui recursos básicos por 30 dias com 1.000 assinantes e fluxo de trabalho de automação **Profissional: a partir de US$ 9 com um servidor SMTP adicional

Enterprise: Cotação personalizada; inclui todos os recursos Pro, como descoberta de público-alvo

Moosend classificações e resenhas

G2: 4,7/5 estrelas (561 avaliações)

4,7/5 estrelas (561 avaliações) Capterra: 4,7/5 estrelas (190 avaliações)

10. Hubspot

via HubSpot A HubSpot é adequada para empresas que desejam aprimorar suas estratégias de marketing por e-mail com várias ferramentas profissionais, incluindo um construtor de páginas de destino personalizado.

Fornecendo excelentes ferramentas de teste A/B e análise para o gerenciamento eficaz de campanhas, a HubSpot também oferece vários modelos para sites, e-mails e páginas de destino.

O que o torna uma das melhores alternativas ao Mailchimp é sua integração com as mídias sociais, o que amplia o alcance de seus esforços de marketing por e-mail.

Melhores recursos do HubSpot

Gerencie melhor os relacionamentos com os clientes e os insights com uma ferramenta gratuita de CRM com contatos ilimitados

Use automação e segmentação de marketing eficientes para campanhas direcionadas

Amplie o alcance dos esforços de marketing integrando opções de marketing de mídia social

Limitações da HubSpot

A estrutura de preços pode ser muito alta, especialmente quando se passa dos pacotes "Starter" para os mais avançados

Os recursos abrangentes da plataforma podem ser excessivos para iniciantes ou pequenas empresas

Preços da HubSpot

Starter: Começa em US$ 20 por mês com funcionalidades limitadas

Começa em US$ 20 por mês com funcionalidades limitadas Professional e Enterprise: Com recursos abrangentes, mas são significativamente mais caros, com o plano Professional a partir de US$ 890 por mês e o plano Enterprise a US$ 3.600 por mês

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 estrelas (10493 avaliações)

4,4/5 estrelas (10493 avaliações) Capterra: 4,5/5 estrelas (5747 avaliações)

Outras ferramentas de e-mail

Embora o foco aqui tenha sido principalmente nas ferramentas de marketing por e-mail, é importante considerar as plataformas que, embora não sejam exclusivamente destinadas a isso, podem aprimorar significativamente seus esforços de marketing por e-mail. O ClickUp é um excelente exemplo, pois oferece recursos geradores com tecnologia de IA que complementam e otimizam o processo de marketing por e-mail.

ClickUp

Explore o ClickUp para gerenciar suas campanhas e projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

O ClickUp não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos; é uma plataforma versátil que pode ser um ativo valioso em sua estratégia de marketing por e-mail.

Gerenciamento de projetos de e-mail do ClickUp

permite integrar campanhas de marketing por e-mail aos fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos. Isso garante que seu marketing por e-mail

sejam gerenciadas

e alinhadas às metas e aos prazos mais amplos do projeto.

Para simplificar e integrar as tarefas de e-mail ao gerenciamento geral do projeto, experimente

Modelo de marketing por e-mail do ClickUp

para organizar e gerenciar suas campanhas de e-mail com eficiência.

Coordene com eficácia a sua equipe, simplifique a programação de conteúdo e o acompanhamento do desempenho dos e-mails e otimize seu e-mail

fluxos de trabalho de marketing

com o modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp

O ClickUp também oferece

modelos de planos de comunicação

para simplificar suas estratégias de comunicação.

Seja ilimitado com o ClickUp AI

A

Assistente de redação com IA do ClickUp

pode ajudar a criar conteúdo de e-mail atraente e sem erros, economizando tempo e aumentando a criatividade. É uma ferramenta que pode gerar ideias, estruturas e até mesmo rascunhos de e-mails inteiros, tornando o processo de criação de conteúdo mais eficiente.

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

Colaboração remota facilitada com o ClickUp

Facilitando a colaboração e o gerenciamento de projetos,

Design do ClickUp

garante que seus roteiros de marketing por e-mail sejam criados de forma eficiente e alinhados às metas de sua campanha. Ele ajuda a priorizar

seu trabalho

e oferece recursos integrados para definir cronogramas e lembretes.

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp

Recursos do ClickUp

Integre o marketing por e-mail no escopo mais amplo dos projetos usando ferramentas abrangentes de gerenciamento de projetos

Classifique todos os e-mails com filtros usando gerenciamento de e-mail recursos

Colabore melhor com ferramentas de comunicação avançadas, incluindo e-mail, bate-papo e clipe

Gere conteúdo de e-mail sem erros com o Escrita com IA assistência em Docs

Limitações do ClickUp

Não possui recursos especializados de marketing por e-mail

Mais adequado para gerenciamento de projetos do que para marketing por e-mail dedicado

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato com o equipe de vendas para obter um plano personalizado

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (9183 avaliações)

4,7/5 (9183 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3920 avaliações)

Para executar melhores campanhas de e-mail

O marketing por e-mail é conhecido por ser um método econômico de promover seus produtos e serviços. No momento, o Mailchimp pode ser sua ferramenta preferida ou você pode estar querendo começar suas campanhas de marketing por e-mail.

Seja qual for o caso, essas alternativas elevarão suas campanhas de e-mail a um nível superior e lhe proporcionarão um ROI melhor.

Adicione o ClickUp à mistura! Além de ser uma ferramenta de gerenciamento de projetos, seus recursos de gerenciamento de e-mail e ferramentas de comunicação podem ajudar a impulsionar suas metas de marketing por e-mail.

Registre-se no ClickUp

hoje mesmo e comece a enviar seus e-mails! 🎉