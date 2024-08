10 melhores alternativas e concorrentes do Dubsado em 2024

Todo gerente de projeto ou equipe administrativa conhece a sensação de afundamento dos prazos se aproximando, as tarefas se multiplicando e a sensação de perda de controle sobre a trajetória do projeto. É como um jogo precário de dominós - um passo em falso pode causar uma cascata de tarefas atrasadas, membros da equipe sobrecarregados e clientes insatisfeitos.

É nesse ponto que o Dubsado se destaca.

O gerenciamento de negócios a plataforma Dubsado é o antídoto para seus problemas de gerenciamento de projetos, funcionando como um hub central que mantém suas tarefas, projetos e equipe em sincronia. Com o Dubsado, você não está apenas gerenciando projetos - está criando fluxos de trabalho eficientes, cultivando relacionamentos com clientes e automatizando tarefas administrativas.

Ele transforma o assustador jogo de dominós em uma máquina bem lubrificada, mantendo todas as suas tarefas e projetos alinhados e avançando. No entanto, embora o Dubsado seja uma ferramenta poderosa, talvez nem sempre seja a opção ideal para todas as equipes ou empresas.

Fluxos de trabalho diferentes têm requisitos exclusivos, e o que funciona perfeitamente para uma organização pode parecer desajeitado ou insuficiente para outra. Para ajudá-lo a encontrar a ferramenta que se encaixa como uma luva, compilamos uma lista das 10 principais Alternativas ao Dubsado a serem consideradas em 2024.

O que você deve procurar nas alternativas do Dubsado?

Ao procurar alternativas para o Dubsado, você precisa garantir que sua nova plataforma forneça funcionalidades semelhantes e ofereça benefícios adicionais que atendam às suas necessidades comerciais exclusivas. Aqui estão todos os recursos e as principais características que você deve procurar:

Gerenciamento robusto de projetos: A ferramenta deve oferecer recursos abrangentes de gerenciamento de projetos que permitam criar tarefas, definir prazos, acompanhar o progresso e priorizar atividades para garantir a conclusão do projeto em tempo hábil

**Recursos de gerenciamento de clientes : Uma alternativa ao Dubsado deve ser excelente na manutenção dos detalhes de contato do cliente e no histórico de conversas para acompanhar tarefas e projetos específicos do cliente

Automação do fluxo de trabalho: Procure um gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que lhe permita automatizar tarefas repetitivas em sua empresaFluxo de trabalho de CRM. Isso pode incluir atribuições automáticas de tarefas, respostas de e-mail ou acompanhamentos, liberando seu tempo para se concentrar em tarefas mais importantes

Use receitas de automação pré-criadas no ClickUp ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

Personalização: Uma boa ferramenta de gerenciamento de negócios deve ser flexível o suficiente para se adaptar aos fluxos de trabalho da sua equipe

Acessibilidade: Isso nem sempre significa escolher a opção mais barata, mas considere o equilíbrio entre o preço e os recursos que ela oferece

Facilidade de uso: Não importa o quão rico em recursos seja umferramenta de produtividade seja, se for difícil de usar, ela pode prejudicar a produtividade em vez de aumentá-la

Recursos de integração: A capacidade de se integrar a outras ferramentas que você já está usando em seuestrutura de gerenciamento de projetos (como clientes de e-mail, aplicativos de calendário ou soluções de armazenamento de arquivos) pode melhorar significativamente a produtividade da sua equipe

Qualidade do suporte ao cliente: Um suporte ao cliente rápido e eficaz pode fazer uma diferença significativa, especialmente durante o período inicial de transição ou quando você tiver problemas

Lembre-se de que cada equipe é diferente, portanto, o que funciona melhor para uma pode não funcionar bem para outra. O importante é encontrar o equilíbrio certo que atenda às necessidades e ao estilo de trabalho da sua equipe.

As 10 melhores alternativas de Dubsado para usar em 2024

Aqui estão nossas escolhas para as principais alternativas do Dubsado para sua próxima plataforma de gerenciamento de negócios ou CRM.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é um projeto versátil e gerenciamento de tarefas plataforma projetada para equipes de todos os tamanhos. Como uma alternativa poderosa ao Dubsado, ele é conhecido por seu conjunto de recursos rico e altamente personalizável. O ClickUp vai além do simples gerenciamento de projetos controle de tarefas e colaboração em equipe . Ele oferece recursos exclusivos projetados para aumentar a produtividade e otimizar os fluxos de trabalho, mantendo uma interface amigável.

A plataforma é estruturada em torno de uma hierarquia de Spaces, Folders, Lists e Tasks, oferecendo um alto nível de organização. Esses blocos de construção podem criar um fluxo de trabalho personalizável que atenda às necessidades exclusivas da sua equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Visualizações personalizadas: O ClickUp oferece diferentes maneiras de visualizar suas tarefas, como lista, quadro e calendário. Elas podem ser personalizadas de acordo com as preferências individuais ou da equipe, garantindo um fluxo de trabalho otimizado

Templates **Nunca mais olhe para uma página em branco com a biblioteca de modelos empilhados do ClickUp para ajudá-lo a rastrear ojornada do clientemonitorar comissões, coletar feedback ou listar preços de produtos

Dependências de tarefas: Esse recurso permite que você crie sequências lógicas de tarefas, mostrando quais tarefas devem ser concluídas antes que outras possam começar. É essencial para o gerenciamento de projetos complexos com várias etapas, estritamenterestrições de recursose muitas partes interessadas

Rastreamento de tempo: O ClickUp inclui um recurso integrado de rastreamento de tempo que permite registrar o tempo gasto em tarefas para que você possa deixar de lado soluções improvisadas comocalcular o tempo no Excel para trás. Isso não é apenas benéfico para a análise de produtividade, mas também é inestimável para equipes que cobram seus clientes por hora

Registre o tempo à medida que avança ou insira-o manualmente com o controle de tempo no ClickUp

Limitações do ClickUp

Apesar de sua flexibilidade, a interface do ClickUp pode ser esmagadora para novos usuários devido à abundância de recursos e opções de personalização

Alguns usuários relataram tempos de carregamento lentos ocasionais, principalmente ao lidar com projetos ou conjuntos de dados enormes

Preços do ClickUp

Free Forever: Este nível oferece recursos limitados, mas é um bom ponto de partida para pequenas equipes ou indivíduos

Este nível oferece recursos limitados, mas é um bom ponto de partida para pequenas equipes ou indivíduos Ilimitado: Com preço de US$ 5/mês por usuário, esse nível remove as restrições do plano Free Forever e adiciona recursos avançados, como armazenamento ilimitado e integrações

Com preço de US$ 5/mês por usuário, esse nível remove as restrições do plano Free Forever e adiciona recursos avançados, como armazenamento ilimitado e integrações Business: Por US$ 9/mês por usuário, essa camada oferece recursos ainda mais avançados, incluindo 2FA e Google SSO, o que a torna adequada para empresas maiores com necessidades mais complexas

Por US$ 9/mês por usuário, essa camada oferece recursos ainda mais avançados, incluindo 2FA e Google SSO, o que a torna adequada para empresas maiores com necessidades mais complexas Enterprise: Este nível oferece soluções personalizadas adaptadas às necessidades de grandes empresas ou organizações. Entre em contato com a ClickUp para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Vendedor

via Colega de vendas O Salesmate é uma plataforma abrangente de CRM (Customer Relationship Management, gerenciamento de relacionamento com o cliente) e uma forte alternativa ao Dubsado. Ela foi projetada para simplificar o processo de vendas e aprimorar o relacionamento com os clientes. Com foco no pipeline de vendas, gerenciamento de leads e ferramentas práticas de comunicação, ele atende às empresas que se esforçam para melhorar o desempenho de vendas e o envolvimento do cliente.

A estrutura da plataforma é projetada em torno de pipelines, negócios, contatos e atividades, promovendo processos de vendas organizados.

Melhores recursos do Salesmate

Gerenciamento do pipeline de vendas: Permite visualizar os estágios do processo de vendas e os negócios em cada estágio, ajudando a identificar gargalos e a otimizar as atividades de vendas

Permite visualizar os estágios do processo de vendas e os negócios em cada estágio, ajudando a identificar gargalos e a otimizar as atividades de vendas Contact Management: Garante que todos os detalhes do cliente e o histórico de comunicação estejam bem organizados e facilmente acessíveis

Garante que todos os detalhes do cliente e o histórico de comunicação estejam bem organizados e facilmente acessíveis Filas inteligentes: Facilita a priorização das tarefas de chamada, melhorando a produtividade do agente de vendas e os tempos de resposta

limitações do #### Salesmate

Embora ofereça várias integrações, ele pode abranger apenas algumas ferramentas usadas pelas empresas

O aplicativo móvel, embora funcional, carece de alguns recursos disponíveis na versão para desktop

Preços do Salesmate

Inicial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Growth: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Boost: US$ 40/mês por usuário

US$ 40/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a Salesmate para obter preços

Salesmate avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

3. Odoo

Via Odoo O Odoo é um conjunto abrangente de aplicativos de negócios, incluindo CRM comércio eletrônico, faturamento, contabilidade, fabricação e depósito, gerenciamento de recursos e software de gerenciamento de projetos. Como alternativa ao Dubsado, ele oferece uma ampla gama de recursos para gerenciar diferentes aspectos de uma empresa. A estrutura do Odoo é modular, o que significa que as empresas podem começar com alguns aplicativos e adicionar outros à medida que crescem.

Melhores recursos do Odoo

Modularidade: A vasta gama de módulos permite que as empresas adaptem o sistema às suas necessidades

A vasta gama de módulos permite que as empresas adaptem o sistema às suas necessidades Aplicativos de negócios: Fornece aplicativos para a maioria das necessidades de negócios, desde umPlataforma de marketing de CRM até comércio eletrônico e contabilidade

Fornece aplicativos para a maioria das necessidades de negócios, desde umPlataforma de marketing de CRM até comércio eletrônico e contabilidade Integração: Os diferentes aplicativos de negócios se integram perfeitamente uns aos outros

Limitações do Odoo

A personalização do Odoo pode ser complexa e exigir conhecimento técnico

Alguns usuários precisam de esclarecimentos sobre o modelo de preços, pois cada aplicativo e usuário adicional aumenta o custo

Preços do Odoo

Gratuito: Para apenas um aplicativo

Para apenas um aplicativo Padrão: US$ 24,90/mês por usuário

US$ 24,90/mês por usuário Personalizado: US$ 37,40/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Odoo

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

4,2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

4. Criação

via Criação Como uma plataforma unificada para vendas, marketing e serviços, a Creatio oferece recursos abrangentes de CRM e gerenciamento de processos ferramentas. Sua característica distintiva é a capacidade de automatizar e agilizar processos comerciais inteiros tornando-o uma alternativa valiosa ao Dubsado.

O Creatio é estruturado em torno de leads, oportunidades, pedidos e faturas para uma solução completa de ciclo de vendas e gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Creatio

Gerenciamento de processos de negócios: Facilita o projeto, a execução e a otimização dos processos de negócios

Facilita o projeto, a execução e a otimização dos processos de negócios Recursos de código baixo: Permite a fácil personalização da plataforma para atender a necessidades comerciais específicas

Permite a fácil personalização da plataforma para atender a necessidades comerciais específicas Banco de dados unificado: Garante acesso contínuo e interdepartamental aos dados do cliente

limitações da #### Creatio

Pode exigir uma curva de aprendizado acentuada para usuários não técnicos

A personalização de relatórios pode ser um desafio para alguns usuários

Preços do Creatio

Usar Calculadora da Creatio para estimar seus custos

Creatio avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

5. MuitasRequisições

via Muitas solicitações Oferecendo uma maneira simples e eficaz de gerenciar solicitações, o ManyRequests se destaca como uma alternativa viável ao Dubsado. Essa ferramenta foi projetada para empresas que lidam com um grande volume de solicitações de serviço ou ordens de serviço.

No centro do ManyRequests está o sistema de gerenciamento de solicitações, que torna simples e eficiente a organização e o controle das solicitações de serviço.

Melhores recursos do ManyRequests

Gerenciamento de solicitações: Facilita o gerenciamento e o rastreamento de todas as solicitações de serviço

Facilita o gerenciamento e o rastreamento de todas as solicitações de serviço **Recursos de etiqueta branca **Permite que as empresas personalizem a interface com sua marca

**Permite que as empresas personalizem a interface com sua marca Portal do cliente: Oferece aos clientes um espaço dedicado para fazer e monitorar solicitações

Limitações do ManyRequests

Opções mais abrangentes de integração com terceiros seriam benéficas

A experiência móvel pode não ser tão robusta quanto a versão para desktop

Preços da ManyRequests

Básico: US$ 99/mês por usuário

US$ 99/mês por usuário Pro: $249/mês por usuário

$249/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a ManyRequests para obter preços

Avaliações e resenhas da ManyRequests

Não há avaliações disponíveis

6. Livros frescos

Via Livros frescos O Freshbooks é uma solução de contabilidade baseada em nuvem que conquistou seu lugar como uma alternativa ao Dubsado. Ele foi criado principalmente para pequenas empresas e freelancers que precisam de uma maneira simples e intuitiva de gerenciar faturas e despesas.

Um dos elementos definidores do Freshbooks é sua estrutura de gerenciamento financeiro, que inclui faturamento, controle de despesas, pagamentos on-line e controle de tempo.

Melhores recursos do Freshbooks

Faturamento: Simplifica a criação de faturas com aparência profissional e automatiza tarefas como faturas recorrentes e lembretes de pagamento

Simplifica a criação de faturas com aparência profissional e automatiza tarefas como faturas recorrentes e lembretes de pagamento Rastreamento de despesas: Ajuda a manter o controle das despesas comerciais

Ajuda a manter o controle das despesas comerciais Rastreamento de horas: Facilita o registro de horas faturáveis e as inclui diretamente nas faturas

Limitações do Freshbooks

Os recursos avançados de contabilidade podem ser limitados

A falta de recursos de gerenciamento de estoque pode ser um problema para empresas baseadas em produtos

Preços do Freshbooks

Lite: US$ 8,50/mês por usuário

US$ 8,50/mês por usuário Plus: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Premium: US$ 27,50/mês por usuário

US$ 27,50/mês por usuário Selecione: Entre em contato com o FreshBooks para obter preços

Avaliações e resenhas do Freshbooks

G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

4,5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

7. Livro de mel

via Livro de mel Projetado para freelancers e pequenas empresas, o Honeybook é uma plataforma de gerenciamento de clientes que fornece ferramentas para faturamento, contratos e agendamento. É uma alternativa poderosa ao Dubsado, especialmente para empresas orientadas a serviços que buscam simplificar os processos de seus clientes e economizar tempo.

O principal recurso do Honeybook é sua estrutura de gerenciamento de projetos, integrando elementos de finanças, automação de marketing e comunicação para ajudar as empresas a lidar com suas tarefas de gerenciamento de clientes de forma eficiente.

Melhores recursos do Honeybook

Gerenciamento de clientes: Centraliza tudo Comunicação com o cliente e documentos, facilitando a organização de tudo

Comunicação com o cliente e documentos, facilitando a organização de tudo Automação: Permite a automação de tarefas administrativas, como envio de faturas ou agendamento de e-mails

Permite a automação de tarefas administrativas, como envio de faturas ou agendamento de e-mails Contratos e faturamento on-line: Simplifica o envio de contratos e faturas aos clientes

Limitações do Honeybook

Pode ser limitante para usuários que necessitam de ferramentas de gerenciamento de projetos mais avançadas

As opções de personalização são menos abrangentes do que alguns usuários podem preferir

Preços do Honeybook

Inicial: US$ 12,80/mês por usuário

US$ 12,80/mês por usuário Essentials: US$ 25,60/mês por usuário

US$ 25,60/mês por usuário Premium: US$ 52,80/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Honeybook

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

8. Plutio

via Plutio O Plutio é uma plataforma de gerenciamento de negócios que oferece um conjunto de ferramentas, incluindo gerenciamento de projetos, controle de tempo e faturamento. Como alternativa ao Dubsado, a principal atração do Plutio é sua versatilidade, tornando-o adequado para freelancers, outros proprietários de pequenas empresas, empresas e agências.

Um dos recursos exclusivos do Plutio é seu espaço de trabalho personalizável, permitindo que as empresas moldem a plataforma de acordo com suas necessidades.

Melhores recursos da Plutio

Personalização do espaço de trabalho: Permite que as empresas ajustem a plataforma de acordo com suas operações

Permite que as empresas ajustem a plataforma de acordo com suas operações Gerenciamento de projetos: Oferece um conjunto abrangente de ferramentas para gerenciar projetos, tarefas e prazos

Oferece um conjunto abrangente de ferramentas para gerenciar projetos, tarefas e prazos Portal do cliente: Fornece umespaço dedicado para os clientes para acompanhar o andamento do projeto, visualizar faturas e muito mais

Limitações do Plutio

Recursos de integração mais abrangentes com ferramentas de terceiros seriam benéficos

A experiência do aplicativo móvel poderia ser melhorada

Preços da Plutio

Solo: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Estúdio: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Agência: $99/mês por usuário

Plutio avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

4,5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

9. Estúdio Ninja

via Estúdio Ninja O Studio Ninja é um software de gerenciamento de clientes projetado especificamente para fotógrafos. A plataforma lida com reservas, contratos, agendamento e pagamentos. Como uma alternativa de nicho ao Dubsado, ele se destaca para os fotógrafos que procuram uma ferramenta adaptada às suas necessidades.

No centro do Studio Ninja está uma estrutura criada em torno das necessidades dos fotógrafos, com foco no gerenciamento de reservas.

Melhores recursos do Studio Ninja

Gerenciamento de negócios de fotografia: Ferramentas personalizadas para gerenciar todos os aspectos de um negócio de fotografia

Ferramentas personalizadas para gerenciar todos os aspectos de um negócio de fotografia Fluxos de trabalho automatizados: Permite que os fotógrafos automatizem a jornada de seus clientes, economizando tempo e evitando a perda de tarefas

Permite que os fotógrafos automatizem a jornada de seus clientes, economizando tempo e evitando a perda de tarefas Reservas e pagamentos on-line: Isso simplifica o agendamento de sessões fotográficas e o recebimento de pagamentos on-line

limitações do #### Studio Ninja

Por ser uma ferramenta de nicho, pode não ser adequada para empresas fora do setor de fotografia

Alguns usuários podem considerá-la menos abrangente do que plataformas de gerenciamento de negócios mais generalizadas

Preços do Studio Ninja

Plano anual: US$ 22,08/mês por usuário

US$ 22,08/mês por usuário Plano de dois anos: US$ 16,58/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Studio Ninja

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

10. Florescer

via Bloom O Bloom é uma plataforma de CRM para profissionais criativos, com foco no gerenciamento de reservas, assinatura de contratos e pagamentos de faturas. Seu foco em um nicho e seu conjunto de recursos o tornam uma alternativa atraente do Dubsado para profissionais criativos.

A plataforma foi criada com fluxos de trabalho de projetos criativos em mente, concentrando-se nas tarefas de gerenciamento de clientes com as quais os profissionais de criação frequentemente se deparam.

melhores recursos do #### Bloom

**CRM com foco em criação: oferece ferramentas personalizadas para que os profissionais de criação gerenciem seus clientes e reservas

Reserva on-line: Permite que os clientes reservem sessões diretamente on-line

Permite que os clientes reservem sessões diretamente on-line Faturamento e assinatura de contratos: Simplifica os elementos financeiros e contratuais das reservas

Limitações do Bloom

Por ser uma ferramenta especializada, seus recursos podem atender apenas a empresas do setor criativo

Os recursos avançados de gerenciamento de projetos não fazem parte de suas principais ofertas

Preços do Bloom

Inicial: Gratuito

Gratuito Padrão: US$ 29/mês por usuário

Bloom ratings and reviews

G2: 3,3/5 (2 avaliações)

3,3/5 (2 avaliações) Capterra: 4,5/5 (2 avaliações)

Dando o próximo passo: Simplificando seu processo de gerenciamento de negócios com o ClickUp

Embarcar em uma jornada para encontrar uma nova solução ou plataforma de gerenciamento de negócios pode parecer desgastante, mas considere isso uma oportunidade. É uma chance de refinar seus fluxos de trabalho, melhorar os relacionamentos com os clientes e capacitar sua equipe com uma ferramenta que realmente atenda às suas necessidades.

Incentivamos você a explorar mais os recursos da plataforma de colaboração e CRM do ClickUp. O ClickUp oferece uma combinação exclusiva de recursos de gerenciamento de projetos e clientes que podem ser personalizados para atender perfeitamente ao seu fluxo de trabalho. Ele foi projetado para proporcionar uma experiência perfeita para equipes de todos os tamanhos, ajudando-o a acompanhar as tarefas, gerenciar seus clientes e automatizar seus processos.

Quer você seja um membro da equipe administrativa que busca um gerenciamento de clientes mais simplificado ou um gerente de projetos que deseja ter melhor visibilidade dos projetos, Verifique ClickUp gratuitamente para ver se ele pode ser a ferramenta certa para ajudá-lo a atingir seus objetivos.