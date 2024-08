10 melhores ferramentas de design de banco de dados para visualizar e criar modelos de dados em 2024

Escolher a ferramenta certa de design de banco de dados pode ser um pouco complicado com tantas opções disponíveis. Talvez você tenha tido problemas com ferramentas que são muito difíceis de usar, muito caras ou que simplesmente não se adaptam aos seus sistemas de gerenciamento de banco de dados (DBMS) específicos.

Mas não se preocupe, pois reunimos uma lista das 10 melhores ferramentas para design de banco de dados que tornam a diagramação e a análise de dados mais fáceis - e mais divertidas. Não importa se você é iniciante no design de bancos de dados ou se é um profissional que deseja otimizar seus fluxos de trabalho, nós o ajudamos.

O que são ferramentas de design de banco de dados?

As ferramentas de software de design de banco de dados são aplicativos especializados que simplificam o processo de criação e gerenciamento de modelos de banco de dados. Elas fornecem uma interface visual para esboçar um mapa de seus modelos de dados. Em seguida, você pode projetar tabelas, especificar os dados que cada tabela conterá e criar conexões entre elas para continuar a construir a estrutura do banco de dados.

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas

Portanto, em vez de ir direto para a criação de um banco de dados, esse mapa de banco de dados facilita a identificação e a correção de possíveis problemas antes que o banco de dados seja realmente criado. 🛠️

Algumas ferramentas de design vão além, gerando automaticamente código a partir de seus mapas visuais para criar os bancos de dados. Isso economiza tempo e reduz os erros que ocorrem quando esse processo de design para código é feito manualmente.

O que procurar em uma ferramenta de design de banco de dados

As ferramentas corretas de modelagem de banco de dados vêm com recursos que variam de básicos a avançados. Para encontrar a ferramenta ideal, aqui estão as principais áreas a serem consideradas:

Facilidade de uso: Procure uma ferramenta com uma interface simples para navegar rapidamente pelos recursos e capturar suas ideias

Procure uma ferramenta com uma interface simples para navegar rapidamente pelos recursos e capturar suas ideias Plataforma suportada: Considere se você precisa de uma ferramenta de design baseada na Web ou de um aplicativo de desktop com suporte para seu sistema operacional

Considere se você precisa de uma ferramenta de design baseada na Web ou de um aplicativo de desktop com suporte para seu sistema operacional Compatibilidade: Está procurando uma ferramenta que vá além do design para agilizar a fase de desenvolvimento? Em caso afirmativo, verifique se ela é compatível com o DBMS de sua preferência

Está procurando uma ferramenta que vá além do design para agilizar a fase de desenvolvimento? Em caso afirmativo, verifique se ela é compatível com o DBMS de sua preferência Colaboração: Se estiver trabalhando com uma equipe, recursos como compartilhamento, comentários e edição em tempo real são indispensáveis

Se estiver trabalhando com uma equipe, recursos como compartilhamento, comentários e edição em tempo real são indispensáveis Relatórios: Escolha uma ferramenta que facilite a geração de documentação de banco de dados com base em seus projetos

Escolha uma ferramenta que facilite a geração de documentação de banco de dados com base em seus projetos Suporte: Uma comunidade ativa, uma documentação abrangente e um suporte ao cliente ágil podem ser inestimáveis, especialmente quando você tiver problemas

Anote os recursos que são prioritários para você. Tenha-os em mente ao explorar cada ferramenta de diagrama para encontrar a opção certa para suas necessidades.

10 melhores ferramentas de design de banco de dados em 2024

A ferramenta certa de design de banco de dados torna seu fluxo de trabalho mais suave e eficiente. Pesquisamos e escolhemos a dedo 10 das melhores ferramentas, cada uma com um conjunto de recursos exclusivos para a criação de projetos de bancos de dados.

Pronto para encontrar a ferramenta perfeita para seu próximo projeto de banco de dados? Vamos entrar em detalhes.

Adicione facilmente nós, tarefas e conexões ao seu mapa mental intuitivo do ClickUp

O ClickUp pode não ser o software típico de design de banco de dados. Entretanto, sua ferramenta de diagrama integrada e seus recursos altamente visuais são ideais para projetar, criar e gerenciar bancos de dados sem código para várias equipes e projetos.

Comece com o

Ferramenta de mapa mental

para anotar rapidamente suas ideias sobre as tabelas e os relacionamentos em seu diagrama de banco de dados. Amplie esses conceitos usando

Quadros brancos ClickUp

para reunir objetos de banco de dados, notas adesivas, conectores e imagens. Quando o design estiver concluído, transforme-o em um sistema de banco de dados funcional em

Visualização de tabela do ClickUp

.

Essa visualização vem com mais de 15

Campos personalizados

para armazenar tipos de dados como texto, número, data, arquivo e fórmula. E aqui está a parte mais legal: Crie relacionamentos entre tarefas e entre várias tabelas para sincronizar dados e otimizar os fluxos de dados, permitindo que você

economizar tempo

e reduzir erros no banco de dados

processo de design

. ✔️

Com

Painéis do ClickUp

o ClickUp Dashboards exibe insights de seus bancos de dados para que sejam mais fáceis de digerir e úteis para a tomada de decisões. Digamos que você esteja

gerenciando um banco de dados de blog

com títulos de blog, categoria, status, etc. Você pode criar seu Dashboard personalizado para mostrar uma visão geral das postagens em várias categorias, porcentagem de conclusão, postagens atrasadas e muito mais.

melhores recursos do #### ClickUp

Configurar Automações do ClickUp para criar novas entradas de linha e atualizar automaticamente as existentes

Colabore com sua equipe em tempo real em quadros brancos, bate-papo, exibição de tabela e até mesmo em documentos de projeto com o ClickUp Docs

Use o recursos de gerenciamento de tarefas para gerenciar projetos de banco de dados definindo Metas, atribuindo tarefas, definindo prazos e acompanhando o tempo ⏰

Crie tarefas recorrentes para lembrá-lo da manutenção ou das verificações de rotina do banco de dados

Acesse o ClickUp pela Web, bem como em seu desktop (Windows, MacOS e Linux) e dispositivos móveis (Android e iOS)

Limitações do ClickUp

O ClickUp não é uma ferramenta de modelagem de dados dedicada

Às vezes fica lento quando se trabalha em projetos grandes

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. QuickDBD

via QuickDBD O QuickDBD (Quick Database Diagrams) é uma ferramenta de modelagem de banco de dados baseada em nuvem para criar e visualizar rapidamente modelos de banco de dados. Você pode começar a usá-la sem criar uma conta, mas precisará de uma se quiser salvar seu trabalho on-line. 🧑‍💻

É muito fácil de usar. Basta digitar os detalhes do banco de dados no painel esquerdo e o QuickDBD gera diagramas de entidade-relacionamento (ERDs) à direita. Quando você faz o login pela primeira vez, ele abre com um diagrama de amostra que pode ser modificado para começar.

Se você estiver procurando uma ferramenta que utiliza apenas o teclado para esboçar rapidamente o modelo do seu banco de dados, o QuickDBD é uma ótima opção.

Melhores recursos do QuickDBD

Reorganize as tabelas de banco de dados em seu diagrama com o recurso de arrastar e soltar

Organize seus diagramas em pastas

Exporte seus diagramas como arquivos de imagem, PDF e SQL

Compartilhe diagramas por meio de um link ou diretamente em plataformas de mídia social como Twitter, Facebook e LinkedIn

Limitações do QuickDBD

O plano gratuito é limitado a 1 diagrama e 10 tabelas por diagrama

Você precisa do plano Pro para manter os diagramas privados

Preços do QuickDBD

Gratuito

Pro: $95/ano

Avaliações e resenhas do QuickDBD

G2: 4,8/5 (2 avaliações)

4,8/5 (2 avaliações) Capterra: 5/5 (5 avaliações)

3. Lucidchart

via Lucidchart Lucidchart

é uma ferramenta de design e

software de mapeamento mental

para criar uma variedade de diagramas de banco de dados - de fluxogramas e wireframes a

mapas mentais

e ERDs.

Comece a criar esses designs do zero ou use um modelo de sua extensa biblioteca. O Lucidchart também oferece muitas formas e conectores para criar seus diagramas. Você pode personalizá-los alterando sua cor, tamanho e espessura.

Trabalhar com sua equipe é muito fácil. Todos podem editar diagramas ao mesmo tempo e deixar comentários e opiniões para os outros. Se quiser apresentar um modelo de banco de dados complexo, confira o Lucidchart.

Melhores recursos do Lucidchart

Vincule diagramas a dados ativos de planilhas ou bancos de dados

Altera automaticamente a aparência da forma com base nas condições dos dados

Exportação de diagramas como arquivos de imagem, PDF, CSV e Visio

Conecte o Lucidchart a ferramentas populares como Microsoft Office, Google Workspace e Slack

Limitações do Lucidchart

O plano gratuito é limitado a 3 documentos e 60 formas por documento

Usuários que não são do Lucidchart precisam de uma conta para visualizar links compartilhados

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual: $7,95/mês

$7,95/mês Equipe: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Lucidchart avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (4.710+ avaliações)

4,5/5 (4.710+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.970 avaliações)

4. Smartsheet

via Smartsheet Smartsheet

é uma ferramenta semelhante a uma planilha eletrônica para criar e gerenciar modelos de dados e projetos simples. Você pode alternar entre várias exibições: grade para inserir dados, cartão para rastrear tarefas, Gantt para visualizar cronogramas de projetos e calendário para nunca perder um prazo. 🗓️

Em vez de começar do zero, escolha um modelo da biblioteca do Smartsheet de

modelos de banco de dados

que atendem a diversos setores e casos de uso. Se você trabalha no varejo e precisa gerenciar

bancos de dados de clientes

ou marketing para

bancos de dados de conteúdo

há um modelo para você.

Colete e rastreie dados de várias fontes conectando o Smartsheet a aplicativos como Google Forms, DocuSign e HubSpot. Além disso, você pode configurar acionadores baseados em regras para automatizar atualizações de linhas, mover linhas para planilhas diferentes e enviar alertas quando determinadas condições forem atendidas.

Melhores recursos do Smartsheet

Personalizar a aparência das células por status, prazos e prioridade

Combine dados de várias planilhas em uma planilha principal com sincronização bidirecional

Colabore com sua equipe usando @menções, comentários e anexos

Acesse o Smartsheet pela Web, Windows, MacOS, Android e iOS

Limitações do Smartsheet

O plano gratuito é limitado a 2 planilhas e 2 editores

Não é possível abrir várias planilhas como guias em um único espaço

Preços do Smartsheet

Gratuito

Pro: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Smartsheet ratings and reviews

G2: 4,4/5 (14.510+ avaliações)

4,4/5 (14.510+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (3.000 avaliações)

5. Mesa de ar

via Mesa de ar Mesa aérea

semelhante ao Smartsheet, mescla a simplicidade das planilhas eletrônicas com a funcionalidade dos bancos de dados. Você pode criar "bases" (abreviação de bancos de dados) em seu espaço de trabalho, cada uma com várias tabelas. Essas tabelas podem ser conectadas por meio de relacionamentos, como em um banco de dados relacional.

Cada linha de uma tabela pode conter qualquer tipo de registro e cada coluna armazena vários tipos de dados, como texto, número, data, pesquisa e registros vinculados. Crie formulários ou conecte-se a aplicativos externos para capturar dados diretamente em uma base e configure automações para simplificar o gerenciamento da base.

melhores recursos do #### Airtable

Convide sua equipe para colaborar com diferentes níveis de acesso (somente leitura, comentarista, editor, criador)

Alterne as visualizações da base entre grade, calendário, Kanban e galeria

Automatize ações repetitivas, como criar e atualizar registros, enviar e-mails e executar scripts

Integre-se a mais de 30 ferramentas, incluindo Gmail, Slack, Miro e GitHub

Limitações do Airtable

Uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Os planos pagos podem não ser adequados para equipes com orçamento limitado

Preços do Airtable

**Gratuito

Equipe: $24/mês por assento

$24/mês por assento Empresa: US$ 54/mês por assento

Avaliações e opiniões sobre o Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.160 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.160 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1.870+ avaliações)

6. ERDPlus

via ERDPlus O ERDPlus é um software de fácil utilização

software de banco de dados gratuito

para projetar ERDs usando a notação Chen - com retângulos para entidades (também conhecidas como tabelas), ovais para atributos e diamantes para relacionamentos. Ele também funciona perfeitamente para criar esquemas relacionais e em estrela.

Assim como o QuickDBD, os analistas de dados podem começar a usar o ERDPlus sem precisar de uma conta, mas será necessário registrar-se para salvar seu trabalho on-line. Se estiver procurando uma tela de arrastar e soltar minimalista para esboçar rapidamente o design do esquema do banco de dados, o ERDPlus pode ser a ferramenta ideal para você.

Melhores recursos do ERDPlus

Crie um número ilimitado de diagramas e organize-os em pastas 📂

Baixe seus diagramas como um arquivo ERDPlus ou como uma imagem PNG

Converter ERDs em esquemas relacionais

Gerar scripts SQL a partir de esquemas relacionais

Limitações do ERDPlus

Não é adequado para trabalhar em grandes projetos

É necessário salvar as alterações manualmente

Preços do ERDPlus

Gratuito

Avaliações e opiniões sobre o ERDPlus

G2: 4,3/5 (2 avaliações)

4,3/5 (2 avaliações) Capterra: N/A

7. DbSchema

via DbSchema O DbSchema é uma ferramenta de design, gerenciamento e implantação de banco de dados usada para projetos complexos de banco de dados. Ele funciona com todos os bancos de dados relacionais, como MySQL, PostgreSQL e Microsoft SQL Server, bem como com alguns NoSQL, como MongoDB e Cassandra.

Crie bancos de dados do zero sem nenhum conhecimento de SQL em sua interface intuitiva de arrastar e soltar. E documente a estrutura de seu banco de dados com comentários. 💬

O DbSchema está disponível para download como um aplicativo de desktop para dispositivos Windows, Linux e MacOS. Há a versão comunitária, que é gratuita, e a versão profissional, que é paga e vem com recursos mais avançados.

Melhores recursos do DbSchema

Importe arquivos de dados CSV, XLS, XLSX e XML para o seu banco de dados

Teste as configurações do banco de dados com dados gerados aleatoriamente

Escreva consultas SQL usando o construtor de consultas visuais ou o editor SQL

Gerar documentação de esquema em HTML5 com imagens vetoriais e dicas de ferramentas baseadas em comentários

Limitações do DbSchema

Não tem uma versão baseada na Web

A interface do usuário e os recursos levam algum tempo para se acostumar

Preços do DbSchema

Assinatura mensal (estudante): US$ 9,80/mês

US$ 9,80/mês Assinatura mensal (pessoal): US$ 19,60/mês

US$ 19,60/mês Assinatura mensal (Organização): US$ 29,40/mês

US$ 29,40/mês Licença perpétua (estudante): US$ 98 + US$ 25/ano*

US$ 98 + US$ 25/ano* Licença perpétua (pessoal): $196 + $50/ano*

$196 + $50/ano* Licença perpétua (organização): $294 + $75/ano*

taxa anual de manutenção e upgrades_

DbSchema avaliações e comentários

G2: 4/5 (2 avaliações)

4/5 (2 avaliações) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

8. SqlDBM

via SqlDBM O SqlDBM é uma ferramenta de modelagem de banco de dados on-line para projetar e visualizar a arquitetura de bancos de dados complexos.

Como o DbSchema, o SqlDBM se conecta a vários bancos de dados SQL para criar novos bancos de dados (engenharia avançada) e analisar bancos de dados existentes (engenharia reversa).

Se estiver procurando uma alternativa baseada na Web para o DbSchema, talvez queira dar uma olhada no SqlDM.

Melhores recursos do SqlDBM

Personalize sua visualização para mostrar apenas tabelas, colunas, chaves e descrições

Colaborar com os membros da equipe marcando e comentando objetos específicos

Conecte o SqlDBM a ferramentas como Microsoft Excel, GitHub, GitLab, Bitbucket e Jira

Alterne sua interface entre os modos claro e escuro

Limitações do SqlDBM

Não há exportação de HTML para a documentação do banco de dados

Os novatos precisam gastar tempo para encontrar todos os recursos

Preços do SqlDBM

Iniciante: US$ 2.000/assento (mínimo de 2 assentos)

US$ 2.000/assento (mínimo de 2 assentos) Pequena empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Empresa padrão: Entre em contato para obter preços

SqlDBM ratings and reviews

G2: Nenhuma avaliação

Nenhuma avaliação Capterra: 4,8/5 (5 avaliações)

9. Moqups

via Moquetes O Moqups é uma ferramenta de design versátil para wireframes, mockups e fluxogramas. Crie esses designs do zero em sua tela de arrastar e soltar ou comece com um modelo pronto.

Tenha acesso a uma ampla biblioteca de estênceis (também conhecidos como formas) e ícones para seus projetos e personalize a cor, o tamanho, a opacidade, o alinhamento e muito mais de cada elemento. Salve seus diagramas como um modelo personalizado para reutilizá-lo no futuro.

melhores recursos do #### Moqups

Compartilhe páginas com a sua equipe e especifique se eles podem visualizar, comentar ou editar

Use ferramentas de anotação como notas adesivas, textos explicativos e balões de fala para fazer brainstorming e dar feedback

Visualize os comentários em uma página específica ou em todas as páginas e filtre-os por não resolvidos, resolvidos e não lidos

Exporte seus diagramas para PNG, PDF ou HTML

Limitações do Moqups

O plano gratuito é limitado a 2 projetos e 400 objetos

Não tem um aplicativo para desktop ou celular

Preços do Moqups

Gratuito

Solo: $13/mês (1 estação)

$13/mês (1 estação) Equipe: $23/mês (5 estações)

$23/mês (5 estações) Ilimitado: $67/mês (assentos ilimitados)

Moqups ratings and reviews

G2: 4,2/5 (91 avaliações)

4,2/5 (91 avaliações) Capterra: 4,6/5 (29 avaliações)

10. Design dinâmico

via DeZign O Datanamic DeZign é uma ferramenta de modelagem de dados para projetar bancos de dados com notações crowsfoot e IDEF1X. Gere bancos de dados a partir de seus diagramas ou conecte-os a bancos de dados existentes para convertê-los em ERDs para análise e atualizações.

A DeZign permite a comparação e a sincronização bidirecional entre modelos e bancos de dados. Você também pode criar documentação para seus diagramas em formatos como HTML, MS Word e PDF.

Melhores recursos do Datanamic DeZign

Reorganize as entidades do diagrama com layouts personalizados para uma visualização mais clara

Destaque e analise entidades relacionadas usando o destacador dinâmico

Exporte diagramas como arquivos de imagem e dicionários de dados como arquivos CSV

Conecte-se a mais de 15 bancos de dados, incluindo Microsoft Access, MySQL, Oracle e SQLite

Limitações do Datanamic DeZign

Disponível somente como aplicativo de desktop

Todos os recursos são desbloqueados no plano mais alto

Preços do Datanamic DeZign

Assinatura mensal (Standard): US$ 28/mês

US$ 28/mês Assinatura mensal (Professional): US$ 58/mês

US$ 58/mês Assinatura mensal (Expert): US$ 88/mês

US$ 88/mês Licença perpétua (Standard): US$ 329

US$ 329 Licença perpétua (Professional): $882

$882 Licença perpétua (Expert): $1.249

Datanamic DeZign ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Elimine o estresse e crie bancos de dados melhores

Não importa se você está trabalhando em um projeto de modelagem de banco de dados básico ou complexo, o uso da ferramenta certa simplifica o processo de design e ajuda a criar modelos de banco de dados eficientes.

Entretanto, projetar um banco de dados é apenas uma parte do ciclo de vida do projeto. Para gerenciar e executar esses projetos sem problemas do início ao fim, considere a integração da ferramenta escolhida com o ClickUp

Além de usar o ClickUp para projetar e gerenciar bancos de dados simples, ele também funciona como um

ferramenta de gerenciamento de projetos

para lidar com grandes projetos e documentos de projetos.

Inscreva-se no plano Free Forever do ClickUp

para conferir esses recursos por si mesmo.