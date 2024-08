Funções gerenciais: Definição, tipos e aplicação

O gerenciamento é uma atividade complexa que envolve pessoas, processos e solução de problemas. Em um único dia, você pode estar planejando o próximo trimestre, alocando tarefas ou materiais, negociando um orçamento maior e lidando com um cliente ou funcionário chateado. 🤹

Portanto, um gerente eficaz precisa desenvolver uma ampla gama de habilidades. Essas habilidades podem ser divididas em categorias conhecidas como funções gerenciais.

Neste guia, você aprenderá o que é uma função gerencial e como os diferentes tipos de funções são classificados. Também explorará como usar essas definições de função gerencial para desenvolver suas habilidades gerenciais e aumentar suas chances de promoção. 🙌

O que são Papéis gerenciais?

As funções gerenciais são uma forma de classificar as várias funções de gerenciamento. As funções foram desenvolvidas por um acadêmico e autor canadense, o professor Henry Mintzberg, e publicadas em 1989 em seu livro, "Mintzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizations"

As funções gerenciais de Mintzberg ajudam a definir as habilidades exigidas pelos gerentes em diferentes níveis da estrutura organizacional.

Se já estiver em um cargo gerencial ou se candidatando a um, use essas definições de funções gerenciais para esclarecer a descrição de seu cargo e identificar áreas de melhoria para aprimorar seu kit de ferramentas profissionais. 🛠️

Funções gerenciais comuns e responsabilidades

A teoria gerencial de Mintzberg descreve três tipos diferentes de funções gerenciais: funções interpessoais, funções informativas e funções decisórias. Cada categoria é dividida em várias funções gerenciais específicas.

Devido à natureza do trabalho gerencial, você provavelmente precisará recorrer a várias dessas habilidades, se não a todas, em diferentes momentos do seu dia de trabalho. 🕜

Funções interpessoais

Nas funções interpessoais, o gerente é responsável por fornecer ideias e informações. Ele interage com outras pessoas para garantir que as coisas sejam feitas de acordo com as metas organizacionais. Isso inclui a comunicação dentro da organização e externamente, por exemplo, com clientes e outras partes interessadas.

Comunique-se efetivamente com sua equipe com os recursos de colaboração do ClickUp

funções interpessoais *gerenciais: Figura de proa, líder e contato

Funções informativas

Nessa categoria, o gerente é responsável por gerar ou coletar dados e, em seguida, processar e compartilhar informações com outras pessoas. Os dados podem ser coletados de dentro ou de fora da empresa e o trabalho do gerente é analisá-los e garantir que sejam entregues a quem precisa deles.

Funções gerenciais: Monitor, Disseminador, Porta-voz

Funções decisórias

Nessas funções gerenciais, o gerente usa o conhecimento coletado, juntamente com a tomada de decisões e a comunicação, para levar a organização a atingir suas metas. 🌈

funções *gerenciais decisórias: Empreendedor, controlador de distúrbios, alocador de recursos e negociador

Funções gerenciais De acordo com Henry Mintzberg

Agora que você entende as categorias das funções gerenciais de Mintzberg, vamos dar uma olhada em cada uma das 10 definições de funções gerenciais com mais detalhes.

1. Figura de proa

A função de figura de proa está associada à alta gerência e geralmente é investida de uma quantidade razoável de autoridade e poder, muitas vezes em conjunto com responsabilidades legais.

Nesse nível, os gerentes representam e promovem a empresa externamente em reuniões com clientes, processos judiciais ou eventos sociais. Eles também têm uma função interna a desempenhar, servindo de modelo e inspirando os membros da equipe a continuar avançando em direção às metas comerciais. ✨

2. Líder

Em uma função de liderança, os gerentes supervisionam o desempenho de uma organização, departamento ou equipe e garantem

a dinâmica da equipe

permanecem positivos. Eles estabelecem metas - como uma meta de vendas ou de projeto - e as comunicam a todos os membros da equipe. 🎯

Crie metas, atribua alvos e compartilhe-os com sua equipe para que todos estejam alinhados

Os líderes delegam tarefas, verificam o progresso e fornecem feedback, apoio e motivação sempre que necessário. A função de líder também pode incluir algumas funções de recursos humanos, como contratação, treinamento e avaliação da equipe.

3. Contato

A função de contato é responsável por desenvolver e manter relacionamentos internos e externos. Ele serve como uma ponte entre os membros da equipe em diferentes equipes ou em diferentes níveis da cadeia de comando, comunicando e conectando pessoas para realizar o trabalho. 🤝

Os contatos também podem se coordenar com partes interessadas externas, como

reunião com clientes

para entender suas necessidades ou fazer networking com parceiros e fornecedores para promover as metas da empresa.

4. Monitorar

Em uma função de monitor, os gerentes buscam ativamente informações para avaliar a eficácia da empresa e identificar problemas e oportunidades. Por exemplo, eles podem reunir o feedback do cliente e descobrir um problema recorrente que exige ação corretiva ou obter inspiração para novos produtos. 💡

Os monitores também acompanham as tendências do setor para garantir que a empresa permaneça competitiva e se alinhe às mudanças regulatórias.

5. Disseminador

A função dessa função gerencial é coletar informações estratégicas e técnicas de diferentes fontes e transmiti-las às pessoas apropriadas. As informações podem incluir questões levantadas durante reuniões individuais ou de equipe ou ideias para novos produtos ou serviços.

Criar listas de verificação com subtarefas aninhadas para priorização e despriorização simples no ClickUp

As informações também podem ser propostas para

otimizar processos

implementando novos

software de gerenciamento de operações

. As iniciativas podem precisar da aprovação da alta gerência ou da divulgação aos funcionários. Isso pode ser feito verbalmente ou por escrito, diretamente com a pessoa relevante ou por meio da cadeia de comando.

6. Porta-voz

Na função de porta-voz, um gerente é o rosto de sua equipe ou de toda a organização. Por exemplo, ele pode apresentar os resultados da equipe e as metas comerciais para o próximo ano à equipe da alta administração.

Um porta-voz também pode compartilhar os resultados da empresa em uma reunião de acionistas ou falar em uma conferência para aumentar a reputação da empresa com clientes e investidores atuais ou potenciais. 💰

7. Empreendedor

A função do empreendedor cria mudanças e inovações dentro da empresa enquanto gerencia processos de negócios e resolve problemas. Ele apresenta novas ideias para manter a empresa competitiva - por exemplo, ele pode experimentar novos produtos que estão em alta. 📈

Os gerentes empreendedores decidem sobre iniciativas estratégicas, como o uso de um novo canal de marketing ou a formação de uma parceria comercial. Eles também implementam quaisquer ajustes organizacionais que possam ser necessários, como reestruturação de um departamento, aquisição de outra empresa ou

padronização de processos

.

8. Manipulador de distúrbios

Nessa função gerencial, o gerente lida com os desafios que surgem. Os gerentes de distúrbios gerenciam os problemas e os corrigem para manter a produtividade e o bom andamento das operações.

As perturbações podem incluir problemas internos, como a perda de um funcionário valioso ou a necessidade de resolução de conflitos entre os membros da equipe. O problema também pode ser externo, como lidar com um cliente insatisfeito ou com a quebra de um contrato por parte de um fornecedor. 🪄

9. Alocador de recursos

Na função de alocador de recursos, o gerente decide como alocar melhor os recursos organizacionais para aproveitar ao máximo o tempo e o orçamento disponíveis.

Exemplos de recursos

incluem membros da equipe, instalações, materiais e equipamentos.

Simplifique os relatórios orçamentários com o ClickUp

A alocação pode exigir

recursos de agendamento

de acordo com a carga de trabalho do projeto, dividindo o financiamento entre os departamentos com base nos orçamentos ou atribuindo equipamentos conforme a necessidade.

10. Negociador

A função de negociador envolve a negociação em nome de um departamento ou de toda a empresa para obter o melhor resultado possível para todos os envolvidos. Por exemplo, o gerente pode precisar negociar com um funcionário sobre seu salário, com a gerência sobre o orçamento do departamento ou com outro departamento para obter acesso a membros da equipe com habilidades específicas. Ou ele pode negociar com clientes ou fornecedores sobre entregas, datas de vencimento e custos. 💸

Agora que você entende as diferentes funções de um gerente e alguns dos princípios de gerenciamento, vamos explorar como você pode usar esse conhecimento para aprimorar seu próprio conjunto de habilidades.

Aplicação do Modelo de funções gerenciais no local de trabalho

Para ser um gerente realmente realizado e bem-sucedido, você deve ser capaz de assumir qualquer uma das funções gerenciais conforme necessário. Pense no quanto você usa cada função em seu cargo atual - ou faça uma pesquisa para descobrir quais se aplicam ao cargo que você almeja.

Isso não significa que você precisa ser igualmente bom em todas elas - muito poucas pessoas são. Mas faz sentido desenvolver as áreas em que você pode melhorar. 💪

Uma maneira de fazer isso é aproveitar as ferramentas que podem ajudá-lo a melhorar seus processos gerenciais.

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional de produtividade e gerenciamento de projetos ferramenta ideal para gerenciar sua equipe, aprimorar suas habilidades de liderança e simplificar as cargas de trabalho. Use-a para identificar suas metas, planejar o caminho a seguir e acompanhar seu progresso - tudo isso economizando tempo e esforço a cada passo. 🏆

Passo 1. Avalie suas habilidades atuais

Para cada uma das definições de função gerencial, classifique seu nível de habilidade atual em uma escala de 1 a 10, sendo 1 "não hábil" e 10 "extremamente hábil" Você pode fazer isso facilmente em um

Documento ClickUp

para que você sempre possa voltar a ele mais tarde e ver o quanto já avançou.

Atinja seus objetivos com cronogramas claros usando o ClickUp Goals

Use esta avaliação para decidir em quais funções você gostaria de se concentrar para melhorar. Saiba exatamente o que está tentando alcançar e estabeleça

Metas do ClickUp

trabalhar para alcançar. 📌

Step 2. Planeje seu desenvolvimento

Use um dos recursos do ClickUp

ferramentas de mapeamento de processos

-like

Quadros brancos ClickUp

ou

Mapas mentais do ClickUp

-para planejar o caminho a seguir. Para cada função em que deseja trabalhar, mapeie as habilidades específicas que você precisa desenvolver.

Use quadros brancos e mapas mentais para visualizar projetos e funções de equipe

Por exemplo, se você decidiu que quer melhorar como líder e articulador, trabalhar em sua inteligência emocional e habilidades de comunicação seria um ótimo ponto de partida.

Ou, se você estiver concentrado na função de porta-voz, talvez precise aprender habilidades de apresentação. Por outro lado, suas habilidades de lidar com distúrbios provavelmente se beneficiariam de um treinamento de resolução de problemas e conflitos. 🌻

Etapa 3. Identificar oportunidades de aprendizado

Para encontrar a maneira mais eficaz de aprimorar suas habilidades, comece perguntando se o seu local de trabalho oferece cursos internos sobre qualquer uma das habilidades que você gostaria de aprender. Caso contrário, talvez você precise se inscrever em um programa externo. Pergunte aos colegas que já são bons nessas habilidades sobre os livros, podcasts e blogs que recomendam.

Organize suas anotações, listas de verificação e tarefas em um só lugar com o bloco de notas on-line gratuito do ClickUp

À medida que você aprende, faça anotações em

Bloco de notas do ClickUp

. Em seguida, use

IA do ClickUp

para resumir e formatar suas anotações, de modo que você possa consultá-las rapidamente quando precisar - sem ter que percorrer seus rabiscos originais. 📝

Passo 4. Agendar tarefas de desenvolvimento

Quando você reserva tempo para algo, é muito mais provável que o faça. Extraia tarefas específicas do plano que você desenvolveu na etapa anterior e agende-as em seu calendário.

Gerar tarefas rastreáveis

Tarefas do ClickUp

diretamente de qualquer outro documento do ClickUp e adicione uma linha do tempo e uma data de vencimento. Você pode até mesmo vincular essas tarefas a metas específicas do ClickUp.

Gerencie todas as suas

projetos e tarefas

em um só lugar com o software de gerenciamento de projetos do ClickUp

Coloque os cursos que planeja assistir em seu calendário e bloqueie o tempo de aprendizado para ler ou ouvir podcasts. Use

Visualização do calendário do ClickUp

para ver uma representação visual útil de seu plano. 🗓️

Etapa 5. Aproveite as ferramentas on-line

Parte do domínio das funções gerenciais é a realização de suas tarefas da forma mais eficiente e eficaz possível. As ferramentas on-line fazem toda a diferença aqui, economizando tempo em tarefas rotineiras para que você tenha mais tempo para o que realmente importa. ⏱️

Ferramentas on-line como

software de gerenciamento de funcionários

e

modelos de gerenciamento de projetos

simplificam os fluxos de trabalho da equipe, aumentando a produtividade e a eficácia em todos os aspectos.

Combinado com modelos como o

Registro do ClickUp Manager

eles fornecem todas as informações de que você precisa para se tornar um melhor líder, monitor, alocador de recursos e controlador de distúrbios.

Etapa 6. Mantenha-se em contato com seu pessoal

Uma tarefa fundamental em todas as definições de função gerencial é a comunicação. Essa comunicação pode ser com sua própria equipe, com outros departamentos, com a gerência superior ou com partes interessadas externas, como clientes e prestadores de serviços. 💬

O ClickUp facilita isso com várias ferramentas de comunicação. Sair

comentários

no ClickUp Docs marcando indivíduos ou equipes com @menções. Ou envie mensagens para qualquer pessoa da sua equipe em tempo real usando

Visualização do bate-papo do ClickUp

.

Aumente a produtividade com o recurso colaborativo

gerenciamento de tarefas

atribuindo tarefas, marcando comentários e compartilhando gravações de tela em uma única plataforma

O ClickUp também se integra a aplicativos de comunicação comuns, como

Zoom

e

Microsoft Teams

para que você possa iniciar uma chamada em conferência com o clique de um botão.

Domine Funções gerenciais e impulsione sua carreira

Gerenciar uma equipe ou uma empresa exige uma ampla gama de habilidades. Henry Mintzburg classificou essas habilidades em três categorias: funções interpessoais, informativas e decisórias. Essas são divididas em um total de 10 funções gerenciais, que os gerentes utilizam amplamente em seu dia de trabalho.

Compreender as funções que você desempenha ajuda a definir seu trabalho e facilita a identificação de onde você pode desenvolver mais suas habilidades. A gama de ferramentas on-line do ClickUp oferece tudo o que você precisa para esse processo de desenvolvimento - e para todos os outros aspectos de seu trabalho. 🤩

