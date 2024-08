5 razões pelas quais as segundas-feiras são ruins (e 5 maneiras de mostrar a eles quem é o chefe)

Segunda-feira negra. Segunda-feira azul. Segunda-feira maníaca. Monday.com. As segundas-feiras têm sofrido uma crise de marca desde algum tempo depois que os babilônios a nomearam e antes de Jim Davis criar um gato de desenho animado cuja personalidade inteira se baseava em odiá-lo.

A segunda-feira é vista por muitos como a Karen™ dos dias de semana, que está lá para esmagar seu espírito com sua presunção e retórica pró-bootstrapping.

Mas, na verdade, é apenas mais um dia.

Vamos analisar as razões pelas quais odiar as segundas-feiras se tornou o fenômeno cultural comercializado em massa que é e, mais importante, explorar algumas maneiras de recuperar a narrativa e começar a retomar a segunda-feira.

1. As segundas-feiras são uma loucura

Não, é sério. As palavras "segunda-feira" e "lunação" têm uma etimologia comum: ambas derivam da palavra latina para "lua", que há muito tempo é associada (incorretamente) à loucura.

Em muitas culturas, assim como em astrologia , a lua representa as emoções, as mudanças e o caos que pode vir com elas. Também está intimamente associada à energia feminina, o que acrescenta uma pequena pitada tóxica de misoginia à reputação da lua de ser um período de mudanças de humor, mas essa é outra postagem do blog. Por enquanto, vamos nos concentrar em Moonday.

Sabendo de tudo isso, faz sentido que a palavra "segunda-feira" pareça evocar uma reação emocional das pessoas, e certamente não faltam provas de que o meio cultural aderiu à propaganda "Mondays Suck" (Segundas-feiras são péssimas). Mas mesmo que esteja escrito nas estrelas que as segundas-feiras serão momentos de fortes emoções ou mudanças, por que não trabalhar com isso em vez de lutar contra?

Dica do chefe nº 1: Aceite a loucura

"Loucura", é claro, significa o inesperado, o emocional e as coisas novas que fazem da vida a viagem emocionante que ela é. As segundas-feiras são vistas como o início de um novo ciclo; uma das maneiras mais poderosas de afirmar o controle sobre cada dia é tentar mudar a forma como você vê bem, mude!

Embora as evidências sejam inconclusivas quanto à influência real da lua sobre o humor humano ou os padrões de sono, não há como negar que o fim do fim de semana com uma enxurrada de e-mails é uma chatice. O truque é concentrar-se mais na oportunidade do que você pode conseguir, em vez de acreditar que não está mais do que preparado para enfrentar sua caixa de entrada e começar a dar cabo dela.

2. Segundas-feiras significam "ser adulto"

Crescer é difícil. Por exemplo: "Grow up!" é um insulto. As pessoas "ficam cansadas" e "envelhecem" Eu deveria "crescer e deixar de ouvir" música pop-punk de 2002.

Adulting, é claro, refere-se a fazer todas as coisas que você tem de fazer e que provavelmente não quer fazer. A marca da maturidade é fazer essas coisas sem receber ordens e sem fazer birra. Segunda-feira é praticamente o santo padroeiro disso.

A infame cena do "caso das segundas-feiras" em Office Space satiriza perfeitamente o tédio da vida adulta em empregos que eliminam nossa individualidade de espírito livre e zomba do mal-estar que surge como resultado disso. Mas o que podemos fazer para não nos sentirmos reprimidos em nossos empregos de adultos que servem para sustentar nossas vidas de adultos?

Você pode começar relaxando um pouco, seu ganso bobo.

Dica do chefe nº 2: Mantenha-se jovem de coração

Dolly Parton disse isso da melhor forma: "Não fique tão ocupado ganhando a vida que você se esqueça de ganhar a vida."

É claro que é importante cumprir nossas responsabilidades e sustentar a nós mesmos e a nossos dependentes (alguém tem que pagar a faculdade do meu cachorro!), mas o peso da vida adulta certamente se tornará muito pesado sem um alívio leve.

Uma coisa que me ajuda é nunca esquecer a yin yang natureza da vida; o bem e o mal (seja qual for a nossa definição) existirão para sempre em um equilíbrio, enquanto ambos contêm um pouco um do outro. Para cada incômodo de ser adulto, há uma liberdade.

Abrace essa liberdade adulta e, ao mesmo tempo, mantenha as coisas que tornaram a infância mágica: ser imaginativo, evitar a vergonha e se divertir sempre que puder. Atreva-se a compartilhar suas grandes ideias com seu gerente. Defina o plano de fundo do Zoom como seu marsupial noturno favorito. Diga ao seu chefe que você está com vontade de sair às 18 horas porque seu trabalho acabou e é hora de assistir ao The Bachelor. Viva um pouco.

3. As segundas-feiras acabam com a diversão

As segundas-feiras podem ser um verdadeiro choque sistêmico. Depois de dois dias felizes de conversa, relaxamento e de fazer você mesmo, de repente o despertador atira um sapato contra o seu sono e agora você tem de enfrentar um dia em que precisa se organizar, produtivo social e altamente cafeinado. Você tem que pendurar as buzinas do fim de semana e colocar a auréola da segunda-feira e, de repente, assimilar a versão Professional™ de você durante a maior parte do dia.

Ou, você pode simplesmente reservar um pouco de tempo em seus dias de folga para se preparar para uma transição mais fácil!

Dica para o chefe #3: Cuide de seu futuro

Acredito piamente em uma boa equilíbrio entre trabalho e vida pessoal isso parece diferente para cada pessoa, e nem todos os empregos facilitam isso. Mas há coisas que você pode fazer em seu tempo pessoal para colocar seu futuro eu em uma posição melhor para o tempo de trabalho na segunda-feira:

**Torne-se um senhor do tempo Você sempre pode rejeitar o calendário gregoriano e fazer com que suas semanas comecem no domingo, o que me ajudou a fazer essa transição tranquila da devassidão do fim de semana.

**Como sou uma coruja noturna, os rituais noturnos de relaxamento são tudo. Adoro fazer palavras cruzadas ou ler alguns capítulos de um livro na cama, enquanto o ruído branco ao fundo deixa meu subconsciente sonolento. Minha mente, meu humor e minha pele sempre me agradecem por isso.

**Como uma garota com TDAH, acho difícil lembrar de tarefas e planos sem anotá-los. No entanto, desde que comecei a trabalhar no ClickUp, peguei o jeito de registrar meus tarefas pessoais em meu espaço de trabalho privado do ClickUp para que eu possa ser notificado com antecedência em meu telefone, onde quer que eu esteja, e estou achando isso muito mais confiável do que uma caneta e papel!

Reserve um pouco de tempo durante o fim de semana para se dedicar aescopo de sua carga de trabalho Isso levará cinco minutos e não precisa ser visto como um ladrão de alegria: pense nisso como uma gentileza que você está fazendo para si mesmo na segunda-feira! Enquanto assisto ao meu filme semanal de domingo à noite, eu me certifico de que minhas tarefas do ClickUp sejam vinculadas ao meu Google Agenda e marco em vermelho as que devem ser entregues na segunda-feira, para que eu saiba que é nelas que vou me concentrar. Isso faz com que minha carga de trabalho pareça muito menos sobrecarregada!

4. As segundas-feiras não permitem que você desligue seu cérebro

Há uma razão legítima pela qual as estrelas fabulosamente trash da reality TV venceram cantores talentosos e atores brilhantes no jogo da fama, e isso envolve sociedades capitalistas que enviam tantas mensagens confusas às pessoas sobre o sucesso que muitas vezes queremos simplesmente entorpecer nossos cérebros com surrealidade escapista . Também adoramos acidentes de trem.

Mas se considerarmos as segundas-feiras como o portão de partida para a corrida dos ratos, não é de se admirar que desejemos a capacidade de eliminar essa pressão por qualquer meio necessário. Em tempos como este, especialmente, a distração improdutiva está rapidamente se tornando a nova iteração de "autocuidado", e é por isso que é mais importante do que nunca tornar os descansos mentais diários tão essenciais e normais quanto escovar os dentes.

Dica do chefe nº 4: Reserve tempo para fazer pausas no cérebro

" Interrupções cerebrais " são conhecidos há muito tempo no mundo do ensino fundamental, com o termo amplamente relacionado à importância de mentes em crescimento terem intervalos suficientes entre mergulhar em assuntos totalmente novos. Esse também é um conceito que pode ajudar pessoas adultas!

Lembre-se: o objetivo de um intervalo não é simplesmente parar o que está fazendo por um minuto, mas permitir-se algum tempo para recarregar e descansar a mente. O objetivo não é distrair-se de suas tarefas, mas sim dar a si mesmo a oportunidade de retornar à tarefa com foco, energia e motivação renovados. O esgotamento é real, e coisas como meditação, sair para caminhar ao ar livre ou reservar algum tempo do seu dia para apenas se desconectar completamente são essenciais para facilitar a transição do fim de semana para o dia da semana.

5. As segundas-feiras parecem intermináveis

Para muitas pessoas que trabalham durante a semana e têm folga nos finais de semana - especialmente para aquelas que são particularmente insatisfeitos com seus empregos - as segundas-feiras podem parecer o início exaustivo de uma semana repleta de loucuras, adultescência, tédio e necessidade de estar sempre "ligado" Ter dois dias de folga e cinco dias de trabalho aumenta o valor que damos a esses dois dias, o que, por sua vez, aumenta o desprezo comparativo que temos pelos outros e pelo líder desses dias especificamente.

Além de simplesmente abandonar qualquer tipo de vida em que exista o conceito de dias úteis, há uma maneira de combater esse sentimento..

Dica para chefes nº 5: Lembre-se de que o tempo é uma ilusão

O quê, muito esotérico? OK, deixe-me colocar desta forma: a realidade de quão arrastado e miserável será o primeiro dia da semana de trabalho está na sua percepção dele. É verdade que enfrentar esse dia pode envolver acordar ofensivamente cedo, lidar com pessoas que falam baixo com hálito de café ou ter que ficar em espera com a empresa de cartão de crédito, mas o desconforto desses momentos é temporário e eles também passarão.

Todo mundo já passou por algo que fez com que o tempo parecesse estar se movendo em câmera lenta ou que passou em um piscar de olhos. De fato, os cientistas ainda estão tentando descobrir exatamente por que um dia parece curto e um ano parece uma eternidade para uma criança, mas para um adulto, os anos parecem voar e certos dias (ahem, segundas-feiras) podem parecer intermináveis.

Talvez seja porque os adultos podem facilmente cair em uma rotina diária que faz com que os dias se misturem, ou talvez seja a falta de aprendizado ou de experimentar coisas novas e empolgantes que costumavam ser tão comuns na infância. Não importa qual seja o motivo, a verdade é que o tempo não muda, nós é que mudamos. E isso significa que podemos mudar a forma como vemos o tempo, como gastamos nosso tempo e como priorizamos nosso tempo .

No final do dia..

O que é a vida senão uma bela coleção de dias bons e dias ruins? Nunca se sabe, alguns de seus melhores dias podem ser exatamente as segundas-feiras que você teme. Vou deixá-los com um poema sobre a semana que eu costumava ler quando era criança. Ele estava em um livro de rimas infantis com uma ilustração aterrorizante da Mamãe Ganso que me dava pesadelos, mas, de qualquer forma, é assim:

A criança de segunda-feira é bela de rosto,

a criança de terça-feira é cheia de graça

O filho de quarta-feira é cheio de tristeza,

a criança de quinta-feira tem muito a percorrer

A criança de sexta-feira é amorosa e generosa,

O filho de sábado trabalha duro para viver.

E a criança nascida no dia de sábado

É bonita e alegre, boa e alegre.

Parece que nossa versão atual de segunda-feira é exatamente o que as quartas-feiras costumavam ser e, talvez, no futuro, a sexta-feira de hoje será a segunda-feira de amanhã. Nunca se sabe, afinal, o tempo é uma ilusão. 🙂