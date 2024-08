Comparação entre Asana e Monday: Qual software de gerenciamento de projetos é melhor? 2024

Asana vs. Monday - essa é uma pergunta que ouvimos o tempo todo. Mas qual plataforma está acima e além de seu concorrente?

Para começar, todos os projetos bem-sucedidos, independentemente da magnitude e do objetivo, têm uma coisa em comum: gerenciamento adequado e colaboração da equipe . Com tantas organizações mudando para uma força de trabalho distribuída, como elas gerenciam vários projetos ao mesmo tempo?

Está acontecendo alguma mágica séria ou, o que é mais provável, as organizações estão confiando mais em projetos baseados na nuvem software de gerenciamento de projetos . Os assistentes são muito legais, mas software de gerenciamento de projetos é absolutamente ideal para quem precisa planejar projetos, atribuir e programar tarefas, alocar recursos e controlar prazos.

Ele facilita o fluxo de trabalho da equipe que trabalha no projeto e permite que os gerentes de projeto realmente lidem com todos esses projetos de forma eficaz. E, felizmente, para as empresas, há muitas opções para gerenciar, monitorar e planejar projetos com a equipe.

Então, voltando à pergunta principal: o que é melhor? Asana ou Monday?

Vamos nos aprofundar em cada plataforma, discutir os prós e os contras e abordar todos os recursos das duas opções de software de gerenciamento de projetos em nosso confronto entre Asana e Monday:

O que é a Asana? Asana é um software de gerenciamento de projetos para startups e empresas de pequeno e médio porte. Foi fundado em 2008 por ex-executivos do Facebook para ajudar a monitorar o trabalho, fornecendo uma solução completa para criação de projetos, delegação e gerenciamento de tarefas, colaboração, gerenciamento de portfólio e gerenciamento de fluxo de trabalho.

Ele oferece um painel centralizado para os membros da equipe se comunicarem. Isso elimina a comunicação por e-mail, melhorando a colaboração entre os membros e permitindo que você gerencie sua equipe com mais eficiência, aumentando a produtividade.

Exemplo de um quadro Kanban em Asana

O que é segunda-feira?

Fundada em 2012, Software de gerenciamento de projetos de segunda-feira é amplamente utilizado por organizações de todos os portes, de startups a empresas bem estabelecidas. Diferentes equipes da mesma organização podem usá-lo em várias funções para atingir seus objetivos específicos.

Por exemplo, a equipe de vendas pode usá-lo para criar um CRM para otimizar os processos de vendas, os desenvolvedores podem usá-lo para rastrear bugs e a equipe de marketing pode usá-lo para planejar e otimizar campanhas. Ele vem com mais de 200 modelos de fluxo de trabalho para escolher, ou cada equipe pode criar o seu próprio a partir do zero.

O conjunto de recursos permite que os usuários integrem todas as etapas de gerenciamento de projetos em um único espaço e possibilitem a transparência, aumentando a cooperação entre os membros da equipe para melhorar sua produtividade.

Os usuários podem obter uma visualização da lista de tarefas em todos os projetos em Segunda-feira

Asana vs. Monday.com: Comparação dos principais recursos

Embora as plataformas sejam semelhantes, cada ferramenta tem diferenças em termos de recursos e funcionalidades que dão a ambas suas características benefícios de gerenciamento de projetos . Em última análise, as ferramentas são adequadas para diferentes organizações e necessidades, e é por isso que é importante conhecer os principais recursos.

Nesta seção, destacamos os recursos de cada ferramenta e os detalhamos para ajudá-lo a determinar qual é o melhor para suas necessidades específicas. Vamos ver quem leva a melhor neste confronto entre Asana e Monday:

o Paid tem o recurso, mas só está disponível em planos pagos

Gerenciamento de tarefas

A Asana é conhecida por oferecer uma criação de tarefas mais rápida, pois não exige tantos detalhes para criar quanto o Monday. No entanto, o Monday pode mostrar mais informações em um relance. Na verdade, com o Monday, você pode ver a equipe, os proprietários, as linhas do tempo, as atualizações de status (codificadas por cores) e o progresso de cada tarefa. Você também pode optar por excluir algumas colunas de informações se elas estiverem sobrecarregadas.

A Asana permite que você crie tarefas, defina suas metas e prazos, crie dependências e as atribua em poucos segundos. Acompanhe-as por meio de listas, linhas do tempo ou visualização de quadro. Quando você faz login na Asana, as tarefas com vencimento em breve são exibidas na seção Início.

É fácil ver a lista completa de todas as tarefas atribuídas a você navegando até Minhas tarefas. Basta clicar em qualquer tarefa para ver todos os detalhes e anexar documentos para colaboração.

O Monday oferece uma maneira semelhante de gerenciar tarefas, mas as chama de "Pulsos" Cada pulso vem com seu próprio registro de atividades, seção de perguntas frequentes, seção de comentários e funcionalidade de anexação de arquivos. Você pode organizá-los em colunas para permitir que os usuários construam seu próprio fluxo de tarefas.

Você pode criar, atribuir e acompanhar o progresso dos pulsos por meio da visão geral de tarefas do gerenciador de tarefas. Isso torna o gerenciamento de tarefas conveniente, pois os quadros de ação fornecem uma visão geral do status de cada tarefa.

A Asana tem um sistema integrado de gerenciamento de dependência de tarefas. Ele permite que você designe tarefas que só podem ser iniciadas quando outras forem concluídas. Quando concluídas, o membro da equipe designado é notificado automaticamente.

O Monday não tem um sistema integrado de gerenciamento de dependência de tarefas, mas tem uma solução alternativa. Você pode adicionar uma coluna de dependência que lhe permite criar conexões entre as tarefas. Quando você faz isso, as tarefas dependentes nunca podem começar antes das tarefas das quais dependem.

Asana Dependências de tarefas

Gerenciamento de portfólio

Ao gerenciar vários projetos, concentrar-se em um deles pode resultar em uma visão de túnel, o que leva ao esquecimento ou à perda de detalhes essenciais em outros projetos.

O gerenciamento de portfólio é o gerenciamento de todos os projetos em um único local para equilibrar os ganhos de curto prazo com as metas de longo prazo. Ambas as ferramentas oferecem gerenciamento de portfólio, ao contrário da maioria das outras ferramentas de gerenciamento de projetos.

O recurso de gerenciamento de portfólio da Asana funciona como a ferramenta padrão de gerenciamento de projetos, mas para projetos em vez de tarefas. Para visualizar o portfólio de projetos em andamento, reduza o zoom das tarefas diárias para ver o status de cada projeto.

O recurso de portfólio permite categorizar todos os seus projetos, visualizando-os por gráfico de burn-up, prioridade ou qualquer outro campo personalizado que você queira criar.

Em vez do recurso de gerenciamento de portfólio, o Monday oferece um recurso chamado Grupos. Embora eles não forneçam tantas informações ou detalhes, como o status completo do progresso, como o recurso de portfólio na Asana, eles ainda evitam a perda de detalhes do projeto se você estiver lidando com vários projetos.

Ao criar um pulso no Monday, você pode escolher a qual grupo adicioná-lo.

Segunda-feira.com Gerenciamento de portfólio

Colaboração

É evidente que a colaboração é vital para o sucesso dos projetos. Um software de gerenciamento de projetos que não tenha os recursos de colaboração necessários exigirá que você dependa de aplicativos de terceiros, o que pode ser inconveniente e afetar a produtividade.

O Monday oferece mais suporte à colaboração do que o Asana. Ele oferece comentários de tarefas, um calendário, um quadro branco on-line e colaboração de documentos. A colaboração de documentos é um recurso útil, pois permite criar documentos públicos e privados e compartilhá-los com a equipe. Ele também permite que você se comunique no documento por meio de bate-papo e comentários.

A Asana não tem colaboração de documentos nem quadro branco on-line, portanto, você precisa contar com aplicativos de terceiros, como o Google Docs, e depois anexá-los à Asana. Seus recursos de colaboração incluem um quadro de mensagens do projeto que pode ser um centro de discussões relacionadas ao projeto, um calendário e comentários de tarefas.

Gerenciamento de fluxo de trabalho

A Asana ajuda você a manter todas as informações críticas do projeto na ponta dos dedos para acessá-las facilmente. Seus recursos de codificação por cores permitem que você acompanhe todos os detalhes do projeto, como quem está trabalhando nele, quais tarefas foram concluídas e seus prazos.

Você pode gerenciar seu fluxo de trabalho com várias maneiras de visualizar o projeto, incluindo listas, gráficos de Gantt, calendários e Quadros Kanban .

O Monday realmente se destaca quando se trata de visualizações. Ele tem, de longe, o maior número de maneiras de visualizar seu projeto entre todos os softwares de gerenciamento de projetos. Você pode usar todas as visualizações da Asana, além de tabelas, linhas do tempo, mapas e várias outras. A visualização padrão é em forma de listas.

O Monday facilita a alternância entre os pulsos sem complicações.

Integrações

Para trabalhar de forma mais eficiente e tranquila, o software de gerenciamento de projetos que você escolher deve apresentar várias integrações para trabalhar com outros softwares e aplicativos que você usa sem problemas. Além disso, essas integrações são vitais, pois compensam o que falta em cada software em termos de recursos.

Ambas as ferramentas oferecem integrações robustas com vários aplicativos populares, desde videoconferência e aplicativos de tecnologia até ferramentas de colaboração como Slack e Teams.

A Asana tem o maior número de integrações (mais de 150), incluindo Dropbox, Microsoft Teams, Mailchimp, Zoom, Evernote, Dossier, Slack e muitas outras ferramentas populares. Você também pode usar aplicativos como o Time Camp para introduzir o controle de tempo na Asana.

O Monday também oferece várias integrações, mas não tantas quanto a Asana, portanto ele fica um pouco atrás . Ele tem cerca de 50 integrações, incluindo integrações de vendas e comércio eletrônico, como Shopify e Salesforce. É interessante notar que ele se integra a outros softwares de gerenciamento de projetos, como o Asana e o Trello. As integrações do Monday são exclusivamente personalizáveis, o que as diferencia das do Asana. Isso permite que os usuários escolham a funcionalidade exata de que precisam.

Ambos estão disponíveis para membros de equipes móveis com seus aplicativos para Android e iOS. Embora as telas maiores dos computadores sejam melhores para lidar com todos os detalhes e sua complexidade, é conveniente saber que você pode fazer algumas delegações ou tarefas fora do escritório.

Relacionado: Segunda-feira.com vs. Jira

Preços da Monday.com vs. Asana

Vamos ser realistas. Se formos perguntar sobre Asana vs. Monday, você vai querer saber quanto isso vai lhe custar. As duas ferramentas são um pouco mais caras do que algumas das melhores alternativas, mas também não estão muito distantes uma da outra.

Planos de preços do Monday

A principal diferença entre o Monday e a Asana é o preço. Você pode obter o Monday por um preço mais baixo do que o Asana. A empresa oferece cinco níveis de preços. Cada nível tem seus recursos e limitações. O plano básico gratuito permite apenas dois usuários, integrações limitadas, 500 MB de armazenamento e menos visualizações de painel.

Confira Segunda-feira.com para obter mais detalhes sobre preços.

Planos de preços da **Asana

A Asana oferece um plano de preços em quatro níveis e sua versão gratuita pode acomodar até 15 usuários. Ela tem muitos recursos pelos quais você teria que pagar em outras ferramentas de gerenciamento de projetos. Por exemplo, a Asana oferece mais de 100 integrações e você pode colaborar com até 15 colegas de equipe. O armazenamento do plano gratuito é ilimitado, com até 100 MB por arquivo.

Visite Asana para obter mais detalhes sobre preços.

Comentários de clientes da Asana Vs Monday

Como algumas das opções mais populares de gerenciamento de projetos disponíveis, escolher entre Asana e Monday pode ser um desafio. Descobrimos que ambas têm várias avaliações positivas. Vamos começar com duas avaliações recentes de clientes da Asana de que gostamos.

Avaliações de clientes da Asana

"Quando começamos a usar a Asana, pensei que, com certeza, seria outro produto que iria me 'ajudar', mas UAU, isso realmente me ajuda a ficar em dia com minhas tarefas em nossas quatro empresas irmãs, executando e planejando promoções, gerenciando problemas, correções e muito mais. Muitas vezes abro minha caixa de entrada da Asana (meu recurso favorito) antes da minha caixa de entrada de e-mail, pois ela me dá uma ideia melhor do que está acontecendo na empresa." - Caitlen C., diretora de arte, G2 Review

"Um aplicativo móvel, um desktop e uma versão on-line permitem que eu seja funcional em qualquer lugar. Gosto de usar as extensões do Slack e do Gmail para manter o controle durante o meu dia. Descobri que essa é a melhor ferramenta para mim, pois todas as cores e funcionalidades me permitem agendar coisas fora do meu calendário de trabalho e, ao mesmo tempo, ficar a par de todas as coisas importantes neste minuto, neste dia, neste ano."_ - Venissa N., Administradora Sênior de Folha de Pagamento, G2 Review

Comentários de clientes na segunda-feira

Mas não deixe que essas excelentes avaliações o persuadam ainda - a Monday tem classificações semelhantes e avaliações fantásticas sobre sua plataforma. Aqui estão duas avaliações recentes de clientes da Monday que se destacaram no G2:

"Antes da Monday.com, todas as solicitações eram enviadas por e-mail, o que dificultava o controle da carga de trabalho. Com a Monday, todos os membros da equipe podem ver o que está no arquivo do projeto e saber em que ponto do processo está cada trabalho do projeto. Gosto muito dos recursos de personalização que o Monday oferece; temos vários clientes que querem uma experiência personalizada para simplificar as coisas para nós e para eles. O Monday tem muitos recursos excelentes, mas se eu tivesse que selecionar um, seria a organização." - Keller C., gerente de produto, G2 Review

"O fluxo e a interface do usuário, a personalização, a facilidade com que tudo funciona em conjunto, ao mesmo tempo em que permite a separação dos departamentos... mas o que mais gosto no Monday é o suporte. Seja um bug, uma sugestão ou um erro de usuário, eles são sempre rápidos, sempre informados e sempre corteses. Além disso, sempre fazem o acompanhamento posterior. Isso é algo pelo qual minha empresa se esforça, portanto, aprecio muito isso nos outros. Ah, e os laboratórios de segunda-feira! Ótimos complementos para personalizar ainda mais sua experiência." - Amanda B., Fundadora, G2 Review

Monday Vs. Asana no Reddit

Fomos até o Reddit para ver onde as pessoas se encontram no debate entre a Asana e o Monday.com. Quando você pesquisa Monday vs Asana no Reddit no entanto, muitos usuários concordam que as vastas integrações da Asana são uma grande vantagem:

"A Asana é boa, mas carece de um pouco de lógica se você estiver gerenciando projetos grandes e complexos. Por outro lado, ela faz interface com simplesmente tudo."

Outros observam que o Monday leva a melhor em termos de preço e experiência do usuário:

"Para mim, o Monday.com leva a melhor na comparação de preços e interface."

Alternativas à Asana e à Monday para a melhor solução de gerenciamento de projetos

Asana vs. Monday pode continuar sendo questionada, e isso é justo. Essas duas ferramentas são algumas das ferramentas de gerenciamento de projetos mais comuns no mundo. Mas, caso você ainda não a tenha escolhido, há outra que você precisa experimentar.

O ClickUp é a melhor ferramenta de alternativa à Asana e Monday. Além disso, o ClickUp é uma das ferramentas de gerenciamento de projetos mais bem avaliadas do mercado. Sério, nossos clientes nos adoram como sua solução completa.

https://twitter.com/hellodavidryan/status/1534181907386474496?s=20&t=mJugUTnfMlayDFkWaFNOBw

Além disso, o ClickUp oferece vários recursos gratuitos que, de outra forma, seriam pagos em outros softwares semelhantes. Se você precisa aumentar o gerenciamento da carga de trabalho, criar exibições personalizadas, definir lembretes detalhados, atribuir prioridades ou criar um sistema legítimo de gerenciamento de tarefas, você pode usar esses recursos Mapas mentais e Quadros brancos, ClickUp é a melhor solução para software de gerenciamento de projetos.

O ClickUp tem várias visualizações disponíveis para atender melhor às suas necessidades

Ele pode ser usado por todos os tipos de empresas. De startups a empresas da Fortune 500 e freelancers, o ClickUp simplesmente funciona. Ele foi projetado para eliminar as ineficiências e frustrações causadas por outras ferramentas de gerenciamento de projetos para aumentar a produtividade.

Dito isso, se houvesse uma alternativa perfeita para o Asana vs. Monday, seria o ClickUp. Ele tem dezenas de recursos que aumentam a produtividade individual e da equipe. Comparação entre ClickUp e Asana_ !

Planos de preços do ClickUp

Compartilhamos as diferenças de preços entre a Asana e o Monday, portanto vamos ver como o ClickUp se comporta em comparação. Para começar, há cinco planos para escolher, de acordo com suas necessidades e orçamento.

*ClickUp tem um plano comercial mais acessível do que a Asana, mas o plano superior da Monday (excluindo o Enterprise) é inferior

Comentários de clientes do ClickUp

Não acredite apenas em nossa palavra - os clientes adoram o ClickUp. Aqui estão algumas avaliações recentes de clientes do ClickUp do G2 que nós adoramos:

"O ClickUp permite que uma organização inteira trabalhe em um único aplicativo. Usamos o recurso de quadros brancos, tarefas, painéis, documentos e muito mais. Os concorrentes não conseguem nem competir com o ClickUp. O Monday.com e o JIRA não têm a mesma ideia holística que o ClickUp tem, e eles são uma empresa muito inovadora." - Ashley P., Diretor de Desenvolvimento de Produtos, G2 Review

"Adoro ter tudo centralizado, isso torna tudo muito mais fácil. O ClickUp, com suas muitas opções de visualização, me ajuda a evitar pular de um aplicativo para outro ou ter de procurar plug-ins obscuros ou caros. As ferramentas que mais uso são o calendário, as listas, os documentos, o controle de tempo e as metas, e cada uma delas inclui recursos que são difíceis de encontrar até mesmo em aplicativos dedicados. Depois de experimentar vários aplicativos de produtividade, essa foi, de longe, a experiência mais tranquila e positiva. E não apenas os recursos são importantes, mas também adoro a maneira como a empresa demonstra seus valores. Além disso, as campanhas de marketing são hilárias, acho que é a única empresa que sigo no YouTube porque seus anúncios me fazem rir. =)" - Daniel S., operador de câmera, G2 Review

A questão não é Asana versus Monday - é por que não ClickUp?

Esta análise do Asana vs. Monday revela uma coisa: nenhum dos dois é perfeito. Ambos têm seus pontos fortes e fracos, e cabe a você decidir qual recurso valoriza mais. O Monday tem um preço melhor, o que o torna acessível, mas a Asana tem mais integrações e personalizações.

Além disso, o Monday é melhor se você quiser um modelo específico para uma determinada necessidade de negócios, mas a Asana tem uma plataforma intuitiva que facilita a personalização de seus painéis.

É por isso que listamos mais alternativas para você considerar se a Asana e o Monday não atenderem às suas expectativas.

Em última análise, o software de gerenciamento de projetos ideal para você depende de suas necessidades específicas. Esperamos que este guia o ajude a fazer a escolha certa. Se quiser saber mais sobre software de gerenciamento de projetos antes de tomar uma decisão, aqui está um guia completo para ajudá-lo a encontrar a solução de gerenciamento de projetos perfeita para você e sua equipe.