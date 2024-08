Testamos as 15 melhores alternativas ao Todoist

Procurando as melhores Alternativas para o Todoist ?

O Todoist não é estranho ao gerenciamento de projetos; ele está vivo e funcionando desde 2007!

...Mas como um dos aplicativos organizacionais veteranos, ele já não estaria um pouco enferrujado?

Embora seu recurso de lista de tarefas tenha sido atualizado para acomodar nosso ritmo de trabalho moderno (e frenético), sua idade ainda é visível.

Em geral, o Todoist software de gerenciamento de projetos os recursos do Todoist são bastante básicos em comparação com outras ferramentas e requerem muitos complementos para acompanhar os processos diários. E como o Todoist é mais adequado para listas de tarefas simples do que para o gerenciamento de projetos, tarefas e fluxos de trabalho, não é incomum que as equipes busquem alternativas mais dinâmicas e novas para o Todoist.

Continue lendo para conhecer a fundo as limitações do Todoist. Além disso, uma análise de suas 15 melhores alternativas, incluindo prós, contras, preços, avaliações e muito mais!

O que é Todoist?

via Todoist Todoist é um ferramenta de gerenciamento de tarefas que permite organizar, planejar e colaborar em listas e projetos. Sua interface limpa e intuitiva o torna uma opção de software atraente tanto para indivíduos quanto para pequenas equipes. Alguns de seus melhores recursos incluem:

Atribuir tarefas a si mesmo ou à sua equipe

Datas de vencimento de tarefas recorrentes

Lembretes de prazos

Acompanhamento do progresso

Além disso, o Todoist é relativamente acessível, especialmente para uso pessoal. 💸

Além de uma versão gratuita para uso básico, o Todoist oferece dois planos pagos para funcionalidades adicionais:

Todoist Pro : uS$ 4 por mês para usuários individuais

: uS$ 4 por mês para usuários individuais Todoist Business: uS$ 6 por usuário, por mês, para equipes

Não parece tão ruim, certo? Mas, quando as coisas ficam difíceis - ou seja, quando você está lidando com projetos mais complexos -, o Doodist pode não dar conta do recado, e você voltará a procurar uma solução com recursos que vão além do gerenciamento geral de tarefas.

Por que você precisa de uma alternativa ao Todoist?

Todoist é um aplicativo de gerenciamento de tarefas bom, mas não ótimo. 👀

Aqui estão alguns motivos importantes para isso:

Não há um recurso integrado de controle de tempo para gerenciar sua produtividade durante a conclusão das tarefas.

Não é possível criar status personalizados para alinhar e gerenciar seus fluxos de trabalho.

Muitos recursos dos planos pagos do Todoist são oferecidos gratuitamente em outros softwares.

Ele não é tão eficaz para trabalhos que exigem mais do que um conjunto de listas para serem concluídos.

A versão gratuita éagora limitada a 5 projetos ativos... o limite antigo era 80. 😐

...e mais. 😳

Mas não precisa entrar em pânico - estamos trazendo boas notícias!

Fizemos uma curadoria cuidadosa de uma lista das principais alternativas do Todoist para qualquer equipe! Deixe que essa lista o guie em sua busca pelo melhor e mais produtivo aplicativo de gerenciamento de projetos para qualquer equipe. 🙌🏼

As 15 principais alternativas e concorrentes do Todoist em 2024

Felizmente, há uma tonelada de aplicativos de gerenciamento de projetos e ferramentas de colaboração no mercado hoje em dia - é um setor enorme. Portanto, não é uma questão de se você encontrará uma alternativa ao Todoist, mas quando.

Com tantas opções para escolher, a busca pela melhor solução para a sua equipe pode ser demorada, para dizer o mínimo. Em vez de ficar atolado de decisões ou cruzar referências sobre os recursos do software no intervalo do almoço, deixe-nos fazer o trabalho pesado para você.

Aqui estão as 15 melhores alternativas ao Todoist para equipes de qualquer tamanho, orçamento ou setor.

1. ClickUp

Otimize seu fluxo de trabalho com os estágios e status personalizáveis do ClickUp

Organize e visualize as tarefas do seu jeito no ClickUp -uma plataforma de gerenciamento de tarefas criada para reunir equipes e trabalho em um só lugar. Use o ClickUp Reminders para criar notificações para sua equipe em segundos. Os lembretes no ClickUp são fáceis de alterar, anexar arquivos, comentar, atualizar e personalizar.

Além disso, o ClickUp facilita o gerenciamento de suas notificações para que você possa visualizar, limpar, reagir e responder em qualquer dispositivo!

Recursos

Modelos de lista de tarefas **Os modelos prontos para uso do ClickUp podem ser personalizados para otimizar seu fluxo de trabalho. Não importa se é um modelo simplesplano de projeto ou uma lista de tarefas abrangente, ou mesmo uma lista de verificação de integração para os membros da equipe, nossos modelos facilitam um início rápido.

**Os modelos prontos para uso do ClickUp podem ser personalizados para otimizar seu fluxo de trabalho. Não importa se é um modelo simplesplano de projeto ou uma lista de tarefas abrangente, ou mesmo uma lista de verificação de integração para os membros da equipe, nossos modelos facilitam um início rápido. ClickUp Docs : Crie listas de tarefas organizadas, colaborativas e facilmente gerenciáveis.

: Crie listas de tarefas organizadas, colaborativas e facilmente gerenciáveis. ClickUp Tasks : Com nossa robusta ferramenta de gerenciamento de tarefas, o planejamento, a organização e a colaboração em qualquer projeto tornam-se fáceis e podem ser adaptados para atender a todos os requisitos.

Com nossa robusta ferramenta de gerenciamento de tarefas, o planejamento, a organização e a colaboração em qualquer projeto tornam-se fáceis e podem ser adaptados para atender a todos os requisitos. Visualização de lista: Desenvolva listas de tarefas concisas e multifuncionais para gerenciar convenientemente seus pensamentos e tarefas de qualquer local, garantindo que você nunca perca nada.

Desenvolva listas de tarefas concisas e multifuncionais para gerenciar convenientemente seus pensamentos e tarefas de qualquer local, garantindo que você nunca perca nada. **Vinculação bidirecional **Use a função de vinculação bidirecional do ClickUp para interligar todas as suas tarefas e facilitar a navegação entre elas.

**Use a função de vinculação bidirecional do ClickUp para interligar todas as suas tarefas e facilitar a navegação entre elas. **Bloco de notas do ClickUp **Anote instantaneamente suas tarefas, formate-as com ferramentas de edição avançadas e converta as anotações em tarefas rastreáveis acessíveis de qualquer lugar.

**Anote instantaneamente suas tarefas, formate-as com ferramentas de edição avançadas e converta as anotações em tarefas rastreáveis acessíveis de qualquer lugar. ClickUp Brain : Use o assistente de IA do ClickUp para gerar tarefas, resumir anotações e criar listas de tarefas.

Use o assistente de IA do ClickUp para gerar tarefas, resumir anotações e criar listas de tarefas. Plataformas disponíveis: (Android, iPhone, iPad, Windows, macOS, Linux, Web)

Crie listas de tarefas claras e multifuncionais para gerenciar facilmente suas ideias e trabalhar em qualquer lugar, para que você nunca mais se esqueça de nada

Prós

O uso de texto com IA pode ser convertido em tarefas rastreáveis emDocumentos do ClickUp* Sobre1.000 integrações com outras ferramentas e aplicativos de trabalho

Disponível no siteAplicativo móvel ClickUp Contras

O nível de personalização e o número de recursos disponíveis podem levar a uma curva de aprendizado

Preços

O ClickUp tem vários planos de preços:

Free Forever

Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Business : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Enterprise : Contato ClickUp para obter preços personalizados

: Contato ClickUp para obter preços personalizados O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas

G2 : 4.7/5 (mais de 1.400 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Tick Tick

via TickTick O Tick Tick tem alguns recursos avançados de gerenciamento de tarefas, o que o torna um concorrente de qualidade como alternativa ao Todoist.

Mas se você estiver procurando uma ferramenta que ofereça uma versão gratuita com muitos recursos úteis, talvez tenha que procurar em outro lugar.

Compare TickTick Vs Todoist_ !

Recursos

Incorporado Cronômetro Pomodoro * Converter e-mails em tarefas

"Planeje meu dia" para ajudarpriorizar tarefas para o dia

Prós

Lembretes para programações junto com alertas baseados em localização

Várias visualizações de calendário

Disponível para iOS (iPhone e iPad) e Android

Contras

Sem sincronização de calendário nativa

Opções de integração limitadas

A versão gratuita é limitada a apenas 99 tarefas (gostaríamos que fosse pelo menos um número redondo 😏)

Preços

O Plano Básico pode ser atualizado para o Plano Premium por US$ 27,99 por ano

Avaliações de clientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 80 avaliações)

4,8/5 (mais de 80 avaliações) G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

3. Trello

via Trello O Trello é um software de gerenciamento de projetos famoso por seus quadros Kanban exclusivos.

No entanto, assim como uma estrela pop dos anos 90, o Trello é um pouco como um sucesso único:

A ferramenta inteira gira em torno do Kanban.

Todas as suas tarefas são cartões que podem ser arrastados e soltos em diferentes estágios do projeto.

E usar um quadro Kanban para todo o ciclo de vida do gerenciamento de projetos pode ser bastante desafiador, pois você precisa dar uma olhada no linha do tempo do projeto , cronograma e relatórios também.

Compare **Trello vs Todoist !

Recursos

Interface de arrastar e soltar fácil de usar

Listas de verificação avançadas para criar tarefas mais detalhadas

O Trello Power-Ups pode ajudá-lo a adicionar muitas funcionalidades

Prós

Ótimos recursos de colaboração em equipe

Curva de aprendizado mínima

As listas de verificação dentro das tarefas permitem um feedback imediato

Contras

Não mostra dependências de tarefas

Limitado a uma visualização de quadro Kanban

Não é adequado para grandes organizações

Preços

Gratuito para sempre: Cartões e listas ilimitados

Cartões e listas ilimitados Business Class (US$ 12,50 por usuário/mês): Listas de verificação avançadas e coleção de cartões com power-ups

Avaliações de clientes

Capterra: 4,5/5 (mais de 22.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 22.200 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

4. nTask

via nTarefa o nTask é um gerenciador de tarefas baseado em nuvem e ferramenta de gerenciamento de projetos que se concentra no gerenciamento de riscos e na colaboração eficiente. No entanto, uma ferramenta de produtividade dedicada ao gerenciamento de riscos também pode ser um risco!

_O que, por quê?

Porque você precisa de uma ferramenta para fazer muito mais, como monitorar sua equipe, gerar relatórios e conectar-se a outras ferramentas de trabalho.

Infelizmente, o nTask não pode fazer nenhuma dessas coisas.

Recursos

Ferramenta nativa de gerenciamento de reuniões para organizar, gerenciar e agendar reuniões

Módulo de gerenciamento de problemas para identificar e resolver problemas

Converte comentários em tarefas usando o Slack

Pros

Crie tarefas ilimitadas e itens de lista de tarefas gratuitamente

Notificações, alertas e lembretes imediatos

Compatível com seu iPhone e iPad

Contras

Não há recursos de gerenciamento de tarefas de e-mail

Armazenamento limitado na versão gratuita

Opções de integração limitadas

Preços

Basic Plano gratuito : inclui reuniões, planilhas de horas e controle de problemas

inclui reuniões, planilhas de horas e controle de problemas Plano Premium (US$ 3,99 por usuário/mês): Recursos do plano básico e ações em massa, filtros personalizados e armazenamento de 5 GB

Recursos do plano básico e ações em massa, filtros personalizados e armazenamento de 5 GB Plano Business (US$ 11,99 por usuário/mês): inclui recursos premium, além de gerenciamento de riscos, permissões personalizadas e 10 GB de armazenamento

Avaliações de clientes

Capterra: 4,1/5 (mais de 90 avaliações)

4,1/5 (mais de 90 avaliações) G2: 4.4/5 (mais de 10 avaliações)

5. Asana

via Asana O Asana é outra alternativa excelente (e gratuita) ao Todoist.

Quer você esteja gerenciando uma equipe grande ou pequena, o Asana pode ajudá-lo.

No entanto, muitos de seus recursos mais úteis, incluindo tarefas ilimitadas, linhas do tempo e painéis, exigem que você pague.

Recursos

Linhas do tempo avançadas para agendamento de tarefas

Lembretes e datas de vencimento

Marcos de tarefas para acompanhar realizações e eventos significativos

Quatro visualizações de projeto, incluindo Kanban (semelhante ao Trello)

Prós

Recursos de colaboração em tempo real

Oferece suporte a inúmeras integrações de terceiros

Disponível na loja de aplicativos iOS (para iPhone e iPad) e na Google Play Store

Contras

Não há modo off-line

Não é possível atribuir vários responsáveis por uma única tarefa

O aplicativo móvel não está no mesmo nível do aplicativo Web

Preços

Basic Plano gratuito : recursos básicos, incluindo visualização de quadro, 100 MB de armazenamento e visualização de lista

recursos básicos, incluindo visualização de quadro, 100 MB de armazenamento e visualização de lista Plano Premium (US$ 10,99 por usuário/mês): inclui recursos extras, como campos personalizados e marcos

inclui recursos extras, como campos personalizados e marcos Plano Business (US$ 24,99 por usuário/mês): inclui recursos extras, como metas e integrações

Avaliações de clientes

via Noção Mais do que um aplicativo digital de anotações, O Notion é uma plataforma de colaboração que ajuda os usuários a gerenciar vários projetos, organizar seus fluxos de trabalho e colaborar com outras pessoas. Ele oferece um conjunto de ferramentas poderosas para ajudar os usuários a manter o controle de seus projetos, tarefas, anotações e muito mais.

Com o Notion, os usuários podem criar rapidamente listas de verificação, atribuir tarefas a membros da equipe, definir datas de vencimento, incorporar mídia e documentos e muito mais. O Notion ainda oferece seu próprio recurso de banco de dados para que as equipes armazenem dados de forma organizada.

Isso facilita que os usuários encontrem rapidamente as informações de que precisam, sem ter de pesquisar em vários arquivos ou pastas.

Recursos

Função de pesquisa Quick Find para percorrer suas informações e encontrar facilmente o que você precisa

Recursos de personalização para permissões de função e notificações

Vários espaços de trabalho para separar diferentes tipos de conteúdo

Dependências de tarefas, subtarefas e priorização

Noção de IA para resumir anotações e outras necessidades do assistente de redação de IA

Prós

Tarefas recorrentes com intervalos predefinidos

Interface de arrastar e soltar

Poderoso compartilhamento de documentos

Contras

Falta de conectividade entre espaços de trabalho

A personalização avançada é limitada em comparação com outras ferramentas desta lista

Preços

O Notion tem quatro opções de preços:

Plano gratuito : Espaço de trabalho colaborativo, análise básica de páginas, histórico de páginas de 7 dias e muito mais

: Espaço de trabalho colaborativo, análise básica de páginas, histórico de páginas de 7 dias e muito mais Plano Plus (US$ 8 por usuário/mês) : Blocos ilimitados para equipes, histórico de páginas de 30 dias, 100 convites de convidados e muito mais

: Blocos ilimitados para equipes, histórico de páginas de 30 dias, 100 convites de convidados e muito mais Plano Business (US$ 15 por usuário/mês) : Espaços privados para equipes, histórico de página de 90 dias, 250 convites para visitantes e muito mais

: Espaços privados para equipes, histórico de página de 90 dias, 250 convites para visitantes e muito mais **Plano Enterprise (entre em contato com a Notion para obter detalhes): Análise e controles avançados do espaço de trabalho,Sucesso do cliente Manager, 500 convites para convidados e muito mais

Avaliações de clientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.000 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

Compare **Noção contra Todoist !

7. OmniFocus

via Grupo Omni O OmniFocus é uma ferramenta popular de gerenciamento de tarefas, criada pelo Omni Group, para ajudá-lo a acompanhar seu trabalho, projetos e muito mais. Ele foi projetado para ser fácil de usar, oferecendo uma interface intuitiva que permite aos usuários organizar suas tarefas e atividades de forma rápida e fácil.

Ao permitir que os usuários dividam os projetos em ações mais simples com o uso de pastas, contextos e tags, o OmniFocus garante que as tarefas sejam sempre monitoradas e organizadas. Ele também pode ser usado para definir lembretes para que você nunca perca um prazo ou esqueça uma tarefa importante.

Recursos

Sincronização gratuita e criptografada para manter os dados em vários dispositivos

A previsão mostra as ações e os eventos do calendário em ordem

Edição em lote para selecionar várias ações e editar de uma só vez

Barra lateral personalizada para organizar perspectivas

Prós

A interface do usuário é moderna e intuitiva

Tela inicial personalizada para usuários pagos

Fundos claros e escuros

Contras

Não tem ferramentas de visualização como gráficos de Gantt

A plataforma não é otimizada para o sistema operacional Windows

Preços

Dependendo do seu sistema operacional e caso de uso, a OmniFocus tem várias opções de preços. Entre em contato com a OmniFocus para obter mais detalhes

Avaliações de clientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

4,7/5 (mais de 60 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

8. Qualquer.do

via Qualquer.do O Any.do é um aplicativo de gerenciamento de tarefas com um design simples e intuitivo que ajuda você a fazer mais coisas. Ele é perfeito para profissionais ocupados, estudantes e qualquer pessoa que queira ser mais produtiva. Com o Any.do, você pode criar tarefas facilmente, definir datas de vencimento e lembretes e fazer listas do que precisa fazer.

Também é possível compartilhar tarefas com outras pessoas e colaborar em projetos. Além disso, o recurso integrado de lembrete baseado em localização do aplicativo o lembrará quando estiver perto do local de uma tarefa, para que você nunca mais se esqueça de uma tarefa importante!

Recursos

Atividade do quadro para ver quem trabalha em que momento, quando e o que foi alterado

Suporte multiplataforma para conversar com vários membros da equipe

Modelos fáceis de usar para começar

Lembretes únicos, recorrentes e de localização

Prós

Principal organizador de agenda pessoal e eventos

Portal de suporte para ajudar com dúvidas sobre a plataforma

Listas de compras inteligentes para usuários gratuitos e premium

Contras

Não é adequado para usuários do Microsoft 365 porque não se integra ao Microsoft Calendar

Versão gratuita limitada para necessidades básicas de gerenciamento de projetos

Preços

O Any.do tem três opções de preços:

Plano gratuito : Lembretes, calendário, sincronização de dispositivos e muito mais

: Lembretes, calendário, sincronização de dispositivos e muito mais Plano Premium (US$ 3/mês anualmente) : Tarefas recorrentes, etiquetas coloridas, lembretes de localização e muito mais

: Tarefas recorrentes, etiquetas coloridas, lembretes de localização e muito mais Plano Teams (US$ 5/mês anualmente): Espaço de trabalho colaborativo, quadros de projetos ilimitados, +100 modelos de fluxo de trabalho e muito mais

Avaliações de clientes

Capterra: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

4,4/5 (mais de 150 avaliações) G2: 4,1/5 (mais de 180 avaliações)

9. Google Keep

via Google KeepGoogle Keep é uma ferramenta gratuita para fazer anotações e listas desenvolvida pelo Google que facilita a captura, o armazenamento e o compartilhamento de ideias em qualquer lugar. Ele permite que os usuários façam anotações rapidamente, criem listas e checklists, definam lembretes, façam upload de fotos, colaborem com amigos e familiares, salvem páginas da Web para leitura posterior e muito mais.

O aplicativo também oferece várias opções de personalização, incluindo a possibilidade de alterar fontes e cores, adicionar imagens e clipes de áudio, criar rótulos para categorias e muito mais. Ele está disponível em dispositivos iOS e Android.

Recursos

Recursos de reconhecimento de imagem para transformar fotos em notas de texto

Sincronização entre diferentes dispositivos

Listas de arrastar e soltar para priorizar tarefas

Sistema de rotulagem para categorizar tarefas

Pros

Interface de usuário simples e intuitiva

Integra-se com os aplicativos do Google Suite

Compartilhe notas e listas com outras pessoas

Contras

O espaço pode ser limitado, dependendo do armazenamento de sua conta do Google

Recursos limitados de colaboração de tarefas

Preços

O Google Keep é gratuito com uma conta do Google

Avaliações de clientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) G2: N/A

10. Meistertask

via MeisterTask O Meistertask é um software de gerenciamento de projetos desenvolvido para otimizar todos os seus comunicação da equipe . Com o Meistertask, você pode criar projetos, tarefas e pastas para manter seu trabalho organizado e fácil de encontrar. O aplicativo também oferece uma variedade de recursos para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o gerenciamento de tarefas, incluindo etiquetas, datas de vencimento, notificações e muito mais.

Também é possível colaborar com membros da equipe em tarefas e projetos para maior eficiência. O Meistertask é uma ótima opção para freelancers, equipes e empresas de todos os tamanhos.

Recursos

Quadros de tarefas visuais para acompanhar o progresso

Recursos de colaboração em tempo real

Integração com o Slack e outros aplicativos

Fluxos de trabalho personalizáveis

Pros

Interface fácil de usar para indivíduos e equipes

Relatórios detalhados para acompanhar o progresso das tarefas

Integra-se com o popularaplicativos de produtividade como o Trello e o Slack

Contras

Possibilidades limitadas de integração no plano gratuito

As tarefas recorrentes são um recurso pago

Preços

Plano básico (gratuito) : Até três projetos, membros de projeto ilimitados, quadros de projeto personalizáveis e muito mais

: Até três projetos, membros de projeto ilimitados, quadros de projeto personalizáveis e muito mais Plano Pro (US$ 8,25/mês) : Projetos ilimitados, automações, limites de WIP e muito mais

: Projetos ilimitados, automações, limites de WIP e muito mais Plano comercial: (US$ 20,75/mês): Relatórios de atividades, funções e permissões, campos personalizados e muito mais

Avaliações de clientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.000 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 160 avaliações)

11. Azendoo

via Azendoo O Azendoo é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que oferece aos usuários uma maneira eficiente de organizar, acompanhar e colaborar em projetos. Ela ajuda as equipes a manter o foco nas tarefas em andamento e gerenciar suas cargas de trabalho de forma organizada. A interface amigável do Azendoo permite que os usuários criem tarefas rapidamente, atribuam-nas a membros da equipe e estabeleçam prazos.

Seus quadros de tarefas intuitivos de arrastar e soltar ajudam os usuários a acompanhar o progresso rapidamente e a acompanhar o desempenho da equipe. Ele também oferece recursos avançados de geração de relatórios para que as equipes possam ter uma ideia de como estão trabalhando juntas.

Recursos

Pesquisa robusta para localizar tarefas, conversas, documentos, assuntos e pessoas

botão "Adicionar uma enquete" para obter a opinião da sua equipe sobre um tópico

Integração com o Cisco Spark para voz, chamadas de vídeo e compartilhamento de tela

Conversas fixadas na parte superior de uma visualização de atividade de assunto

Pros

As conversas por e-mail podem se transformar em uma nota do Evernote

Mensagens diretas

Tarefas recorrentes

Contras

Os modelos de projeto são um recurso pago

Recursos limitados de colaboração de tarefas

Preços

Entre em contato com a Azendoo para obter preços

Avaliações de clientes

Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

12. Projetos Zoho

via Projetos Zoho O Zoho Projects é uma ferramenta de gerenciamento de projetos on-line da Zoho, líder mundialmente reconhecida em software empresarial. Ele ajuda as equipes a gerenciar com eficácia seus projetos e recursos por meio de recursos como listas de tarefas, gráficos de Gantt, planilhas de horas e muito mais.

Com o Zoho Projects, os usuários podem colaborar facilmente com outras equipes ou indivíduos, acompanhar o progresso das tarefas, priorizar tarefas e obter informações em tempo real sobre o andamento do projeto. A interface é altamente intuitiva e permite a personalização do fluxo de trabalho do projeto. Além disso, com seu aplicativo móvel, os usuários podem acessar seus projetos de qualquer lugar.

Recursos

Quadros de tarefas, fluxos de trabalho personalizados e notificações em tempo real

Software de rastreamento automático de bugs

Ferramenta de planejamento e rastreamento para Equipes Scrum * Relatórios personalizados de qualquer conjunto de dados

Prós

Projetado para equipes de qualquer tamanho

Vários aplicativos e extensões a serem usados para uma experiência aprimorada

Integração perfeita com outros produtos Zoho

Contras

Falta de acesso off-line

Curva de aprendizado acentuada para personalizar totalmente os espaços de trabalho

Preços

Plano gratuito (até 3 usuários) : Dois projetos, espaço de armazenamento limitado, gerenciamento de tarefas e muito mais

: Dois projetos, espaço de armazenamento limitado, gerenciamento de tarefas e muito mais Plano Premium (US$ 5 usuários/mês) : Projetos ilimitados, gráficos de Gantt, subtarefas e muito mais

: Projetos ilimitados, gráficos de Gantt, subtarefas e muito mais Plano Enterprise (US$ 10 usuário/mês): 120 GB de espaço de armazenamento, painel de portfólio, regras de fluxo de trabalho de tarefas e muito mais

Avaliações de clientes

Capterra: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

4,2/5 (mais de 200 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

via Projetos de trabalho em equipe O Teamwork Projects é uma ferramenta avançada e intuitiva de gerenciamento de projetos que permite que equipes de todos os tamanhos organizem tarefas com eficiência e gerenciem projetos do início ao fim. Ele oferece um conjunto abrangente de ferramentas para colaboração em equipe, gerenciamento de recursos, automação e relatórios.

Com o Teamwork Projects, os usuários podem acompanhar os prazos e o progresso em tempo real, atribuir tarefas aos membros da equipe, colaborar com partes interessadas externas e integrar-se a várias ferramentas de terceiros.

Recursos

Função simples de arrastar e soltar para redefinir a prioridade do trabalho

Função de relatório planejado versus real para planejar melhor o trabalho

Visualização do quadro para automatizar fluxos de trabalho repetitivos e visualizar as tarefas do projeto

Pros

Altamente personalizável e fácil de usar

Integrações com ferramentas populares de terceiros

Recursos de controle de tempo

Contras

Os relatórios Burndown e o chat de equipe integrado são recursos pagos

Não oferece um modo off-line no aplicativo para desktop

Preços

Plano Forever gratuito (até 5 usuários/plano) : Controle de tempo, visualização limitada da capacidade de carga de trabalho, criação limitada de equipes e muito mais

: Controle de tempo, visualização limitada da capacidade de carga de trabalho, criação limitada de equipes e muito mais Plano Deliver (US$ 9,99 usuário/mês) : Formulários de admissão, faturamento, equipes em nível de projeto e muito mais

: Formulários de admissão, faturamento, equipes em nível de projeto e muito mais **Plano Grow (US$ 17,99 usuário/mês): Visualização de quadro Kanban, bate-papo de equipe integrado, tags em nível de tarefa e muito mais

**Plano de escala (entre em contato com a Teamwork para obter detalhes): Relatórios personalizados, 10 mil ações de automação/mês, projetos ilimitados e muito mais

Avaliações de clientes

Capterra: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

4,5/5 (mais de 700 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

via Redbooth O Redbooth é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas baseada na nuvem, projetada para ajudar as equipes a colaborar e realizar tarefas. É uma plataforma que permite que organizações de todos os tamanhos gerenciem facilmente projetos, tarefas, comunicação e documentos em um único local central.

Com o Redbooth, as equipes podem facilmente atribuir tarefas, receber atualizações em tempo real, acompanhar o progresso e medir o sucesso. Além disso, o Redbooth se integra a ferramentas populares como Slack, Dropbox e Google Apps para facilitar ainda mais a colaboração.

Recursos

Gráficos de Gantt e listas de tarefas

Espaços de trabalho personalizáveis

Relatórios e análises

Pros

Quadros Kanban para planejar e acompanhar todas as suas tarefas

Relatórios detalhados de produtividade para analisar o status da tarefa e o tempo gasto

Maior transparência para delegar atribuições à sua equipe

Contras

Curva de aprendizado acentuada para recursos mais complexos

Não há metas, notificações inteligentes ou recursos de comentários atribuídos

Preços

Plano gratuito : Atribuição de usuários e datas de vencimento, 2 GB de armazenamento, gráficos de Gantt exportáveis e muito mais

: Atribuição de usuários e datas de vencimento, 2 GB de armazenamento, gráficos de Gantt exportáveis e muito mais Plano Pro (US$ 9 usuários/mês) : Dependências de tarefas, controle de tempo, reuniões em vídeo HD e muito mais

: Dependências de tarefas, controle de tempo, reuniões em vídeo HD e muito mais **Plano Business (US$ 9 usuários/mês): Subtarefas avançadas, Redbooth para Outlook, relatórios de tendências e muito mais

**Plano Enterprise (entre em contato com a Redbooth para obter detalhes): Suporte telefônico, visão geral da linha do tempo, espaços de trabalho ilimitados e muito mais

Avaliações de clientes

Capterra: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

4,4/5 (mais de 80 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

15. Microsoft Planner

via Microsoft PlannerMicrosoft Planner é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas e projetos desenvolvida pela Microsoft, disponível na plataforma Microsoft 365. Ela permite que você crie planos, atribua tarefas, compartilhe arquivos, comunique-se e colabore com outros usuários e acompanhe o progresso. Com essa ferramenta fácil de usar, as equipes podem gerenciar seu trabalho com mais eficiência e eficácia.

Para garantir que todos estejam na mesma página, o recurso de bate-papo em grupo do Planner permite que você se comunique e colabore com outros usuários em tempo real. Você também pode publicar atualizações, compartilhar arquivos, carregar imagens ou vídeos e criar enquetes para obter feedback da sua equipe.

Recursos

Sincronização de eventos do calendário com o Microsoft Outlook

Arquivos, listas de verificação e recursos de etiqueta nos quadros Kanban

Notificações por e-mail para manter todos atualizados sobre tarefas e prazos

Revisão da programação disponível nos calendários

Pros

Integração perfeita com o conjunto de ferramentas da Microsoft, como o Teams

Interface clara e intuitiva para uma experiência mais tranquila

Aplicativo móvel disponível para acesso em qualquer lugar

Contras

Sem notificações no aplicativo

Personalização limitada para alertas de notificação

Preços

Dependendo do seu caso de uso (residencial ou comercial), o Microsoft Planner tem várias opções de planos disponíveis

Avaliações de clientes

Capterra: 3,9/5 (mais de 80 avaliações)

3,9/5 (mais de 80 avaliações) G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

Gerencie tarefas com alternativas ao Todoist!

Encontrar uma alternativa decente ao Todoist não precisa ser uma tarefa árdua. 🧹

Qualquer uma dessas 15 alternativas ao Todoist oferecerá o suporte, os recursos e a funcionalidade com que sua equipe sempre sonhou. Especialmente uma em particular- ClickUp . 🙂

Por quê? Toneladas de poder recursos de gerenciamento de projetos incluindo tarefas ilimitadas, várias exibições de projeto , Listas de verificação , automações , rastreamento de tempo e muito mais, tudo em Plano gratuito para sempre do ClickUp ! 🤯

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Além disso, o ClickUp está à sua disposição em todas as etapas do processo, com centenas de modelos pré-criados para cada caso de uso, mais de 1.000 integrações e suporte abrangente para ajudá-lo a usar a plataforma da maneira mais produtiva possível. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para levar suas tarefas para o próximo nível!