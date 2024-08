TickTick vs. Todoist: Qual aplicativo de lista de tarefas é melhor? 2024

De reuniões a apresentações e projetos, você tem muita coisa para fazer. Você é uma abelha trabalhadora diligente, mas pode ser difícil gerenciar sua carga de trabalho sem um aplicativo de lista de tarefas sólido ao seu lado. 🐝

Parece que existe um aplicativo para tudo hoje em dia, e software de gerenciamento de tarefas não é exceção.

Se você está procurando um aplicativo para gerenciar suas tarefas, talvez tenha encontrado aplicativos como o TickTick e o Todoist. Embora esses dínamos de produtividade compartilhem alguns recursos, eles têm seus prós e contras.

Neste guia, faremos uma comparação definitiva entre o TickTick e o Todoist. Saiba mais sobre seus recursos, preços e qual deles se destaca como o aplicativo de gerenciamento de tarefas preferido - além de um concorrente bônus que vai surpreendê-lo! 🧦

O que é Todoist?

Via TodoistTodoist é um aplicativo de gerenciamento de tarefas usado por mais de 100.000 organizações em todo o mundo. Ele é excelente no gerenciamento de tarefas diárias e é um sonho para lidar com projetos complexos. Use-o se estiver ensaiando uma grande apresentação no trabalho ou planejando sua próxima viagem épica. 🚗

Em termos de colaboração em equipe o Todoist tem tudo o que você precisa para ter sucesso. Crie projetos, crie novas tarefas com datas de vencimento e atribua-as a você mesmo ou a pessoas da sua equipe.

Cada tarefa do Todoist permite que você compartilhe arquivos, converse com sua equipe e acompanhe o progresso. Se você for um gerente, poderá ver as estatísticas de produtividade da sua equipe por meio do painel de desempenho, o que é perfeito se você precisar reequilibrar a carga de trabalho para os membros menos ocupados da equipe.

O Todoist tem principalmente uma visualização de lista, mas também oferece uma Trello arrastar e soltar no estilo -esque Quadro Kanban Se você preferir. Ele inclui até mesmo uma visualização de calendário que exibe as tarefas programadas do Todoist em seu calendário.

Recursos do Todoist

Embora você certamente possa usar o Todoist para rastrear metas pessoais e tarefas, seus recursos avançados são mais adequados para equipes profissionais com projetos complexos. Veja a seguir um detalhamento de seus melhores recursos que simplificarão seu fluxo de trabalho.

1. Gerenciamento robusto de tarefas

Gerencie facilmente tarefas em seu dispositivo móvel com o Todoist

O Todoist é fácil de usar, mas ainda é poderoso o suficiente para gerenciar todas as tarefas pendentes. Gerencie melhor suas tarefas no Todoist por meio de:

Datas de vencimento recorrentes para tarefas que você conclui regularmente

Organização de tarefas em seções

Adição de subtarefas para dividir projetos complexos em partes pequenas

Criação de tarefas ou adição de comentários no Todoist por meio de sua caixa de entrada de e-mail

Definir níveis de prioridade para cada tarefa para que você saiba exatamente o que precisa de sua atenção primeiro

Adicionar contexto às tarefas com notas de voz, comentários ou capturas de tela

Não tem tempo para se preocupar com os detalhes da tarefa? Basta usar o Quick Add.

Esse atalho do Todoist permite que você crie uma tarefa com apenas um clique. Adicione o nome da tarefa, agende-a e adicione-a à sua fila em segundos. ✨

O Todoist também arquiva tarefas concluídas e inclui uma função de pesquisa robusta. Se precisar procurar uma tarefa concluída há seis meses, você a encontrará em um instante.

2. Lembretes e notificações

Você é livre para personalizar como e quando recebe notificações do Todoist. Ele o notifica sempre que alguém comenta em uma tarefa ou conclui uma tarefa. Se você não quiser receber muitas notificações, diga ao Todoist para lhe enviar um resumo diário ou semanal.

O Reminders é uma funcionalidade de notificação de nível superior disponível apenas para assinantes do plano premium. Se você se inscrever nele, o Todoist enviará lembretes automáticos sobre datas de vencimento ou eventos futuros. Em vez de definir uma tarefa diária para se lembrar de se preparar para uma reunião importante, o Todoist cuidará disso para você.

3. Todoist Karma

Aumente seus níveis de carma com esse divertido recurso do Todoist

O sistema Karma do Todoist adiciona uma pitada de diversão e motivação ao seu lista de tarefas transformando a produtividade em uma missão - ousamos dizer? - agradável. Ganhe Todoist Karma por concluir tarefas e usar determinados recursos avançados para tornar seu dia mais tranquilo.

O Karma é como os pontos do jogo "Whose Line Is It Anyway?" Você não pode trocá-los por nada, mas eles visualizam seu progresso com pequenos gráficos agradáveis e conquistas que tornam o trabalho mais empolgante. 🏆

4. Modelos Todoist

O Todoist inclui um número limitado de modelos para acelerar a criação de projetos. Ele tem modelos pré-fabricados para projetos como escrever um livro, rastrear bugs de software e até mesmo para tarefas pessoais, como cozinhar mais em casa. 🍳

5. Integrações e compatibilidade

O Todoist tem integrações com vários aplicativos de terceiros, incluindo:

Google Agenda

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

O Todoist não se importa com o dispositivo, aplicativo ou navegador de sua preferência. Ele sincroniza em todos os dispositivos e tem um aplicativo da Web para macOS, Windows e Linux. Ele também tem aplicativos móveis para Android, iPhone, iPad e Apple Watch.

Não deixe de baixar as extensões de navegador e as extensões do Gmail e do Outlook para minimizar o tempo que você gasta alternando entre plataformas.

Preços do Todoist

Gratuito

Pro: US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente Business: $6/mês por usuário, cobrado anualmente

O que é o TickTick?

Via TickTickTickTick é um aplicativo de produtividade simples que organiza suas metas pessoais e de trabalho em um só lugar. Sua interface de usuário simples é convidativa e direta. Mas não se deixe enganar pela simplicidade: O TickTick é popular por um motivo.

Colabore facilmente com seus colegas de trabalho ou com seu cônjuge para compartilhar listas, atribuir tarefas e visualizar o histórico completo de tarefas de cada item em seu prato.

O TickTick gera automaticamente lembretes para tarefas únicas e recorrentes, desde que você inclua uma data e um horário para a data de vencimento. Desfrute de cinco visualizações de calendário diferentes, defina durações de tarefas personalizadas e visualize suas tarefas sob uma luz totalmente nova. 💡

Recursos do TickTick

Desde seus recursos intuitivos de gerenciamento de tarefas até suas ferramentas integradas de controle de tempo, o TickTick cria uma experiência de usuário que é funcional e divertida. Vamos dar uma olhada nos cinco principais recursos do TickTick.

1. Criação inteligente de tarefas

Criação de tarefas de ativação por voz do TickTick

Quem tem tempo para digitar um monte de tarefas? O TickTick é uma plataforma que prioriza a voz, por isso é fácil criar tarefas com entradas de voz. Se estiver usando um iPhone, ative a Siri com o TickTick para criar tarefas sem esforço com seu assistente de voz.

Para usuários do Android, experimente o recurso Quick Ball para criar tarefas a partir da tela inicial do seu telefone, mesmo quando ele estiver bloqueado. Todos os usuários de smartphones também têm acesso ao widget TickTick, além de um recurso de e-mail para tarefa que cria tarefas a partir da sua caixa de entrada de e-mail. 📩

A assinatura paga do TickTick permite que você colabore com outras 29 pessoas em uma lista de tarefas. Isso inclui usuários gratuitos do TickTick, mas eles precisam de uma assinatura paga para acessar as funções Premium na lista. Isso significa que, se você estiver usando filtros personalizados (um recurso pago), as pessoas do plano gratuito na sua lista não verão esse filtro.

2. "Alertas incômodos" e lembretes

Visualização da linha do tempo do TickTick

Se você é do tipo de pessoa que coloca seis alarmes pela manhã para sair da cama, vai adorar o recurso "Alerta irritante" do TickTick. Com o Annoying Alert, você recebe vários lembretes de tarefas de alta prioridade para que elas permaneçam na sua mente o dia todo, todos os dias. ⏰

O TickTick também tem lembretes baseados em localização em seu aplicativo para Android e iOS. Se você precisa se lembrar de meditar antes de começar o dia de trabalho, defina lembretes que serão acionados no momento em que você se sentar em sua mesa.

3. Organização de tarefas

Via TickTick

Organize suas tarefas do TickTick em pastas ou listas. A plataforma cria automaticamente Smart Lists para suas tarefas de Hoje e Amanhã, mas a versão paga permite que você crie filtros personalizados.

Defina tarefas de prioridade alta, média, baixa e nenhuma - com código de cores - para chamar sua atenção para as mais importantes itens de ação mais importantes em sua lista . Para pesquisar uma tarefa, classifique facilmente por hora, título, tag, prioridade ou um filtro personalizado de sua escolha.

4. Compatibilidade e integrações entre plataformas

Assim como o Todoist, o TickTick está disponível em várias plataformas. Ele tem aplicativos de desktop para Windows, Mac e Linux. Também tem aplicativos para telefones e tablets Android, iPhone e iPad e Apple Watch.

Não se esqueça dos aplicativos Firefox e Extensões do Chrome ou os add-ons do Outlook e do Gmail. Isso lhe dá a liberdade de criar e gerenciar tarefas onde quer que você esteja, sem precisar abrir o TickTick.

5. Hacks de produtividade O TickTick vem com um pacote de

ferramentas de produtividade para mantê-lo na linha reta e estreita.

Use o cronômetro Pomodoro para programar blocos de tempo de foco intensivo. O aplicativo também inclui um reprodutor de ruído branco, que é perfeito para abafar a conversa dos colegas de trabalho no bebedouro.

O TickTick também calcula uma Pontuação de Realização com base em sua atividade no aplicativo. Ao concluir as tarefas no prazo, você ganha mais pontos e sobe de nível. E se você esquecer uma tarefa ou atrasá-la? Sua pontuação diminui.

Preços do TickTick

Gratuito

Premium: US$ 27,99/ano

TickTick vs. Todoist: Quem ganha?

A principal diferença entre o TickTick e o Todoist são seus níveis de organização e complexidade. O Todoist permite até duas subpastas por pasta de tarefa, mas o TickTick só permite uma organização de pastas muito simples.

No cabo de guerra entre o TickTick e o Todoist, não há um vencedor claro. Em última análise, tudo se resume a quais recursos você considera mais valiosos. Se você estiver indeciso entre essas duas opções, veja como o TickTick e o Todoist se comparam. 🥊

1. Organização

Como o Todoist foi projetado mais para empresas e equipes, ele oferece muito mais em termos de organização. Se estiver executando um projeto complexo, o Todoist é provavelmente a melhor aposta. Crie até duas subpastas por pasta de tarefa para manter todas as suas tarefas em uma única visualização e organizá-las de forma mais eficaz.

Você também precisa de uma assinatura paga do TickTick para criar filtros personalizados, enquanto a versão gratuita do Todoist oferece três filtros.

Vencedor: Todoist

2. Ferramentas de produtividade

No confronto entre o TickTick e o Todoist, temos que reconhecer que cada plataforma vem com suas próprias ferramentas úteis de produtividade. O vencedor nessa categoria depende de quais recursos você considera mais úteis.

Veja a seguir como o TickTick e o Todoist se comparam:

O Todoist inclui modelos, mas o TickTick não

O TickTick se integra perfeitamente com assistentes de voz, mas o Todoist não

Tanto o TickTick quanto o Todoist têm elementos gamificados, mas o TickTick o punirá (diminuindo sua pontuação) se você não cumprir os prazos

Tanto o Todoist quanto o TickTick incluem cronômetros Pomodoro, embora com configurações diferentes. No Todoist, você deve criar um projeto Pomodoro especial, por isso é mais complicado do que o cronômetro Pomodoro do TickTick.

Fluxo de trabalho Pomodoro em Todoist

A vantagem é que o Todoist se integra ao Toggl, ao PomoDone e ao Flat Tomato. Se você já usa essas ferramentas, o Todoist é a melhor opção. Mas se você precisa de um rastreador Pomodoro simples dentro do seu sistema de gerenciamento de tarefas, o TickTick é melhor.

Vencedor: Depende de suas necessidades

2. Lembretes

As versões premium do TickTick e do Todoist vêm com lembretes. O TickTick é famoso por seus lembretes baseados em localização, embora seja importante observar que o Todoist também os oferece.

Defina um "Alerta Irritante" para garantir que você faça o trabalho

Em nossa opinião, o recurso de alerta irritante do TickTick supera o Todoist nessa categoria. Ele mantém você em dia com as tarefas pendentes em prazos apertados, o que é perfeito se você precisar de vários lembretes diários.

Vencedor: TickTick

3. Preços

Não podemos comparar o TickTick e o Todoist de forma justa sem falar sobre seus preços. Ambos têm opções gratuitas que o levarão longe.

Quanto às opções pagas que desbloqueiam todos os recursos, o Todoist custa de US$ 48 a US$ 72 por ano para um usuário, enquanto o TickTick custa US$ 27,99 por ano.

O TickTick é mais barato, mas não se deixe levar pelo preço. Trata-se de obter valor pelo dinheiro, portanto, certifique-se de usar o TickTick por seus recursos, e não apenas por seu preço acessível. 💰

Vencedor: TickTick

TickTick vs. Todoist no Reddit

Temos nossas próprias opiniões sobre o debate entre o TickTick e o Todoist, por isso consultamos as pessoas do Reddit para saber qual é o melhor para você aplicativo de lista de tarefas é melhor.

Se você pesquisar por TickTick vs. Todoist no Reddit você verá que alguns usuários preferem a simplicidade do TickTick, enquanto outros preferem o poderoso processamento de linguagem natural do Todoist:

"O dia Todoist tem um calendário embutido que me permite timeblock com a mesma facilidade do _Ticktick , eu trocarei. A opção do Google Calendar não é tão simples quanto o que o Ticktick oferece."

" O _Todoist é muito, muito melhor para capturar tarefas rapidamente, especialmente com o processamento de linguagem natural ."

Depois de muito debate, os Redditors chegaram a esta conclusão: se você quiser estabilidade, opte pelo Todoist. Se você deseja muitas atualizações e a possibilidade de recursos interessantes (e não se importa com a possibilidade de bugs), escolha o TickTick.

"Resumindo: opte pelo TickTick se quiser algo interessante com muitas atualizações, mas opte pelo Todoist se quiser algo estável e consistente."_

Compare **Noção contra Todoist !

Conheça o ClickUp-A melhor alternativa ao TickTick Vs. Todoist

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Como você pode ver, o TickTick e o Todoist têm muito poder de fogo.

Há apenas um pequeno problema: ambos os aplicativos isolam o seu trabalho real da sua lista de tarefas. Isso significa que você precisa alternar entre vários aplicativos ao longo do seu dia de trabalho.

Isso resulta em muito tempo perdido, você não acha?

O ClickUp está aqui para mudar as coisas. Somos uma verdadeira plataforma tudo-em-um para acompanhar suas tarefas, colaborar com sua equipe e trabalhar de verdade.

O TickTick e o Todoist têm dificuldade em acompanhar os recursos avançados do ClickUp.

Gerencie processos com listas de verificação de tarefas

Crie listas de tarefas claras e multifuncionais para gerenciar facilmente suas ideias e trabalhar em qualquer lugar, para que você nunca mais se esqueça de nada Listas de verificação de tarefas do ClickUp crie tarefas e etapas simples em uma tarefa. Graças ao seu layout simples, à interface de arrastar e soltar e ao aninhamento de itens, o Checklists transforma sua lista de tarefas em fluxos de trabalho acionáveis para você e sua equipe. 🤩

Elimine a carga mental de descobrir o que fazer em seguida: O ClickUp tem tudo o que você precisa.

As listas de verificação de tarefas são ideais para delinear etapas ou tarefas que exigem várias etapas repetitivas. Gerencie suas Checklists em seu desktop, dispositivo móvel ou navegador. Elas permitem até mesmo formatação e cores personalizadas para manter as coisas interessantes.

Crie sua lista de tarefas diárias

Diminua o estresse com um modelo simples de lista de tarefas do ClickUp

Está se sentindo sobrecarregado com sua enorme lista de tarefas? Livre-se do estresse com Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp . Este modelo detalhado de lista de tarefas lhe dá uma visão simples de todas as tarefas do dia, para que pareça mais gerenciável. 🧘

Crie status, arquivos e visualizações personalizados com esse modelo. Ele ainda vem com lembretes automáticos, notas, acompanhamento do progresso e etiquetas para simplificar tudo para você. Você sempre pode usar a visualização ClickUp Board para acompanhar seu progresso e ver o que falta concluir.

Coloque seus fluxos de trabalho no piloto automático com modelos de checklist

Sem querer ser arrogante, mas o ClickUp tem mais modelos do que o Todoist - e eles servem para muito mais do que apenas projetos. O ClickUp tem modelos para gerenciamento de projetos marketing, desenvolvimento, RH e muito mais. 🙌

Modelos de lista de verificação do ClickUp gerencie todos os seus processos com apenas alguns cliques. Use um de nossos modelos ou crie sua própria lista de verificação e salve-a como um modelo. Você pode até mesmo criar tarefas recorrentes em listas de verificação salvas para seguir sempre um processo consistente.

Bônus:_ **Aplicativos de lista de verificação diária !

Experimente o ClickUp Checklists agora

Quem tem tempo para escolher entre o TickTick e o Todoist? Escolha o aplicativo que faz tudo e mais um pouco. As listas de verificação, as listas de tarefas e os modelos do ClickUp que economizam tempo fazem dele uma opção para equipes de todos os tamanhos.

Precisa ser convencido? Nós o entendemos. Comece a usar o ClickUp gratuitamente e veja a diferença por si mesmo. Também nunca solicitaremos o número de seu cartão de crédito - é grátis para sempre. Registre-se no ClickUp agora.