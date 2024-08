10 melhores alternativas e concorrentes para o Google Keep em 2024

Farris Bueller disse uma vez..

"A vida passa muito rápido. Se você não parar e olhar em volta de vez em quando, poderá perdê-la."

Embora isso seja, em parte, apenas mais uma desculpa para mencionar um dos melhores filmes de todos os tempos, também é um bom lembrete de por que aplicativos de anotações como Google Keep são essenciais para nos mantermos à frente de nossas listas de tarefas diárias.

De assinaturas a prazos e compras de supermercado, há sempre uma chance de você acabar esquecendo duas das cinco coisas da sua lista se não as tiver anotado.

O Google Keep encontrou seu nicho como uma solução para fazer, compartilhar e organizar anotações em qualquer dispositivo. Mas, embora os recursos de anotações do Google Keep dominem as desorganizadas notas adesivas e os blocos de notas do passado, ainda há muitas alternativas de software com as mesmas ferramentas - se não mais intuitivas - para ajudá-lo a manter o controle.

Criamos uma lista das nossas 10 alternativas favoritas do Google Keep para ajudá-lo a fazer a escolha mais informada quando se trata da sua nova ferramenta favorita de anotações. Continue lendo enquanto analisamos os prós e os contras do Google Keep, seus principais concorrentes, detalhes de preços, avaliações e muito mais.

O que é o Google Keep?

Via Google Keep O Google Keep é um aplicativo de anotações baseado em nuvem e aplicativo de lembretes para anotar pensamentos em vários dispositivos da mesma forma que você usaria uma nota adesiva. Ele permite criar um número ilimitado de notas com até 20.000 caracteres por nota, para que você não precise se preocupar em ficar sem espaço para concluir sua linha de pensamento. 🚂

O Google Keep também tem a capacidade de organizar seus itens com etiquetas, cores e formatação. Aqui estão alguns de nossos outros recursos favoritos do Google Keep:

Notas de voz

Lembretes

Listas de tarefas

Listas de controle

Para começar a usar o aplicativo, tudo o que você precisa é de um Conta do Google .

Para muitos usuários, isso significa que você está pronto para usar. Mas para Microsoft Office ou aqueles que simplesmente não aderiram ao G Suite, isso por si só já é um motivo para buscar alternativas ao Google Keep.

As 10 principais alternativas ao Google Keep

Aqui estão 10 das principais alternativas ao Google Keep para levar suas anotações, listas e responsabilidade para o próximo nível.

1. ClickUp

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência ClickUp é uma plataforma de produtividade completa para que equipes e usuários possam gerenciar tudo, desde projetos complexos até o dia a dia itens de ação em um único hub de trabalho centralizado. O ClickUp oferece inúmeras opções de recursos intuitivos para personalizar sua agenda e fluxos de trabalho da maneira mais eficiente possível, incluindo um editor de documentos dinâmico, a ferramenta Bloco de Notas, Extensão do Chrome e um aplicativo móvel para capturar todas as suas melhores ideias.

Além disso, todos os seus recursos de anotações são totalmente gratuitos e fáceis de usar!

Veja como tirar o máximo proveito de suas anotações usando duas das ferramentas mais convenientes e flexíveis do ClickUp:

ClickUp Docs

O ClickUp Docs permite que a formatação avançada e os comandos de barra funcionem com mais eficiência Documentos do ClickUp são seu recurso definitivo para criar documentos detalhados, wikis estruturados e listas de verificação colaborativas. Com funcionalidades como salvamento automático, histórico de versões, edição em tempo real e opções de compartilhamento que já conhecemos e adoramos, o ClickUp Docs vai além.

Incorpore facilmente informações de outros aplicativos, crie notas em uma hierarquia visual com páginas aninhadas, formate seu texto com o Comandos de barra do ClickUp e muito mais para elevar a produtividade de suas anotações a novos patamares.

Em qualquer documento do ClickUp, você pode se concentrar em tópicos importantes com o Focus Mode ou trazer membros da equipe para a conversa com comentários encadeados que podem ser delegados a outras pessoas destacando qualquer linha de texto.

ClickUp Notepad

Faça anotações rapidamente, formate com edição avançada e transforme entradas em tarefas rastreáveis que podem ser acessadas de qualquer lugar

Use seu Bloco de notas no ClickUp para documentar o que é importante, os pensamentos mais importantes enquanto você está sentado em sua mesa, navegando na Web ou em trânsito.

Assim como o ClickUp Docs, você terá acesso a recursos de formatação com edição de rich text e Slash Commands em seu Bloco de Notas para estilo, contexto e detalhes quando se trata de transmitir seus pensamentos com clareza. Além disso, o ClickUp Notepad não tem limite de upload! Isso significa que você pode adicionar o maior número possível de ideias sem nunca ficar sem espaço.

Prós do ClickUp

Várias ferramentas de anotações acessíveis a partir de seu espaço de trabalho, tablet, dispositivo móvel ou janela de navegaçãoMais de 1.000 integrações !

Recursos do Microsoft OneNote

Recursos para anotações manuscritas, desenhadas ou por voz

Temas personalizáveis no aplicativo para desktop

Criptografia de notasSticky Notes on-line & confira estes

**Alternativas de notabilidade

!

4. Noção

Tomada de notas em NoçãoNoção permite atribuir tarefas, gerenciar projetos e organizar o trabalho de várias maneiras. Como um software baseado em documentos, é uma excelente alternativa ao Google Keep por seus poderosos recursos de anotações para criar listas, adicionar texto simples, vídeos, som, código - você escolhe!

recursos do #### Notion

Várias opções de visualização, incluindo Kanban, lista, tabela e calendário

Várias opções de modelos

Pastas para categorizar suas anotações

Formatação de rich text para anotações detalhadas

Prós do Notion

IU personalizável e limpa

Compatível com dispositivos Android e iOS

Suporte ao modo off-line

Suporta edição colaborativa

contras do #### Notion

Recursos limitados de gerenciamento de tarefas para atuar em suas listas de tarefas

Sem recurso de anotação em PDF

Falta de recursos importantes de produtividade, como gráficos de Gantt, metas e controle de tempo

Curva de aprendizado acentuada

Preços do Notion

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Personal Pro : uS$ 5 por usuário por mês (US$ 4 por usuário por mês cobrados anualmente)

: uS$ 5 por usuário por mês (US$ 4 por usuário por mês cobrados anualmente) Equipe : uS$ 10 por usuário por mês (US$ 8 por usuário por mês com cobrança anual)

: uS$ 10 por usuário por mês (US$ 8 por usuário por mês com cobrança anual) Empresarial: Entre em contato com o departamento de vendas para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes do Notion

G2: 4,6/5 (mais de 890 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 790 avaliações)

Verifique estes_

**Alternativas de noções

!

5. Evernote

Via EvernoteEvernote foi um dos primeiros aplicativos digitais de de anotações e uma alternativa popular ao Google Keep. O recurso de digitalização e salvamento do aplicativo garante que você tenha todas as suas informações - até mesmo de cadernos e impressões - salvas em seu software para que nada se perca.

Recursos do Evernote

Anotações em PDF, memos de voz,Modelos do Evernotee opções de formatação para fazer anotações

Sincronização de calendário para manter sua agenda atualizada automaticamente

Web Clipper e ferramenta de digitalização e salvamento para trazer informações externas para o aplicativo

Prós do Evernote

Texto pesquisável em formatos de arquivo

Extensas integrações de terceiros

Ótima ferramenta para estudantes

Contras do Evernote

Versão gratuita limitada e planos pagos caros

Não há colaboração em tempo real com outros membros da equipe

Falta de recursos de produtividade, como lembretes e datas de vencimento

As atualizações são persistentes e prejudicam a eficiência

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal : uS$ 7,99 por mês

: uS$ 7,99 por mês Profissional : uS$ 9,99 por mês

: uS$ 9,99 por mês Evernote Equipes: uS$ 14 por usuário por mês

Avaliações de clientes do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 1.960 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 7.600 avaliações)

6. Trello

Via TrelloTrello é um software de gerenciamento de projetos que usa Quadro Kanban s para organizar tarefas, prazos e listas de afazeres. Embora seja principalmente uma solução para que equipes e gerentes tenham visibilidade dos fluxos de trabalho uns dos outros, o Trello também é uma ótima alternativa ao Google Keep por suas ferramentas de gerenciamento de tarefas diárias.

Recursos do Trello

Quadros Kanban personalizáveis e modelos predefinidos

Imagens de capa, descrições, anexos e subtarefas em cartões do Trello (tarefas)

Oferece suporte à atribuição de funções e linhas do tempo

Listas de tarefas

Profissionais do Trello

Plano gratuito rico em recursos para uso individual

Cronogramas e calendários de projetos para fácil controle

Interface intuitiva de arrastar e soltar

Colaboração em tempo real

Contras do Trello

Não possui vários recursos importantes para anotações

Difícil de usar ao gerenciar vários projetos ao mesmo tempo

A maioria de seus recursos avançados requer add-ons pagos

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : uS$ 6 por usuário por mês (US$ 5 por usuário por mês cobrados anualmente)

: uS$ 6 por usuário por mês (US$ 5 por usuário por mês cobrados anualmente) Premium : uS$ 12,50 por usuário por mês (US$ 10 por usuário por mês cobrados anualmente)

: uS$ 12,50 por usuário por mês (US$ 10 por usuário por mês cobrados anualmente) Enterprise: uS$ 17,50 por usuário por mês, cobrados anualmente

Avaliações de clientes do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 12.860 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 21.550 avaliações)

Verifique estes_

**Alternativas ao Trello

!

7. Fluxo de trabalho

Via Fluxo de trabalhoFluxo de trabalho é um aplicativo de anotações para capturar, organizar, analisar e compartilhar tarefas básicas.

Essa alternativa ao Google Keep estrutura suas anotações em um modelo hierárquico com um número infinito de itens aninhados por tópico. Como os tópicos de comentários no Reddit, você pode expandir e recolher seus esboços no Workflowy para se concentrar na ideia principal ou em detalhes menores. O que diferencia esse aplicativo de outros aplicativos de anotações padrão é seu recurso de quadro Kanban para marcar assuntos específicos ou o progresso da tarefa.

Recursos do Workflowy

Cópias em tempo real de qualquer lista para itens repetitivos

Pesquisa global e tags para classificar e filtrar itens rapidamente

Quadro Kanban ou visualizações de lista

Backlinking e referências automatizadas

Prós do Workflowy

Interface minimalista e intuitiva

Compartilhamento fácil de anotações sem necessidade de login

Funciona off-line ou com um aplicativo móvel

Contras do Workflowy

A versão gratuita limitada restringe o número de marcadores aninhados

Falta de recursos de formatação

As notas não são criptografadas

Sem calendário ou lembretes

Preços do Workflowy

Básico : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Workflowy Pro: uS$ 4,99 por mês

Avaliações de clientes do Workflowy

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (3 avaliações)

8. Obsidiana

Recursos de formatação de notas na ObsidianaObsidiana é um aplicativo de anotações que usa a linguagem markdown para criar suas anotações. Ao contrário de muitas das alternativas do Google Keep nesta lista que usam um serviço baseado em nuvem, ele armazena os arquivos localmente em seu dispositivo. Outro aplicativo interessante Recurso do Obsidian é que usa uma estrutura de gráfico de conhecimento e links bidirecionais para manter todas as suas anotações interconectadas como uma teia gigante.

Recursos da Obsidian

Editor de texto Markdown

Todas as anotações são armazenadas em seu Vault pessoal

Estrutura de gráfico de conhecimento e backlinking para conectar as anotações a um tópico central

A Obsidian Publish torna suas anotações acessíveis ao público por meio de páginas da Web

Profissionais da Obsidian

Configuração personalizável com base em suas preferências

Funciona bem off-line, pois não é baseado na nuvem

A visualização do gráfico de conhecimento é esteticamente agradável e útil para alunos visuais

Muitos plugins para funcionalidades adicionais

contras do #### Obsidian

Dificuldade para compartilhar notas e recursos mínimos de colaboração

São necessários add-ons pagos para os recursos básicos

Não há versão do aplicativo baseada na Web

Obsidian preços

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Catalisador : pagamento único de US$ 25

: pagamento único de US$ 25 Comercial : uS$ 50 por usuário por ano (vem com uma avaliação gratuita de 14 dias antes do pagamento)

: uS$ 50 por usuário por ano (vem com uma avaliação gratuita de 14 dias antes do pagamento) Complementos: Sync (US$ 8 por mês), Publish (US$ 16 por mês por site)

Avaliações de clientes da Obsidian

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

9. Coda

Via CodaCoda combina ferramentas de edição de texto e recursos de tabela de dados em um único software para colaborar em documentos com a equipe. Como alternativa ao Google Keep, o Coda é conveniente para equipes em trânsito, pois você pode acessar seus documentos de praticamente qualquer lugar usando o aplicativo móvel e integrar o Coda a várias outras ferramentas de trabalho para ampliar a funcionalidade.

Recursos do Coda

Gerenciamento de listas de tarefas e notas

Controle de tempo e despesas

Criação, atribuição e priorização de tarefas

Comentários no aplicativo

Prós do Coda

Colaboração em tempo real

Exibições e modelos personalizáveis

Interface fácil de usar, do tipo arrastar e soltar

Várias integrações para adicionar funcionalidade

contras do #### Coda

Gerenciamento manual de tarefas

Sem painel de controle ou ferramentas de relatório em tempo real

Não há aplicativo para desktop, apenas aplicativo da Web

Não é adequado para tarefas complexas ou gerenciamento de projetos

Preços do Coda

Gratuito

Pro : uS$ 10 por mês por Doc Maker cobrados anualmente (US$ 12 por mês cobrados mensalmente)

: uS$ 10 por mês por Doc Maker cobrados anualmente (US$ 12 por mês cobrados mensalmente) Equipe : uS$ 30 por mês por Doc Maker cobrados anualmente (US$ 36 por mês cobrados mensalmente)

: uS$ 30 por mês por Doc Maker cobrados anualmente (US$ 36 por mês cobrados mensalmente) Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes do Coda

G2: 4,7/5 (mais de 337 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 77 avaliações)

10. Urso

Via UrsoUrso é um aplicativo simples de anotações que sincroniza em todos os seus dispositivos iOS para que você possa anotar ideias onde quer que elas ocorram. Com opções para formatação rápida, links, imagens, várias linguagens de programação e muito mais, o Bear é uma alternativa sólida ao Google Keep que ajuda você a capturar o contexto completo de cada pensamento.

Recursos do Bear

Hashtags e marcações para organizar suas anotações

Anotações de notas em PDF, Docs e HTML

Sincronização automática de notas com o iCloud

Bear pros

Interface amigável ao usuário

Fácil de baixar e usar

Barra de atalhos, temas e formatação personalizados

contras do #### Bear

Este aplicativo só é compatível com produtos iOS

Não há interface baseada na Web

Sem integrações de terceiros

Versão gratuita limitada

Preços do Bear

Os recursos básicos do Bear estão disponíveis gratuitamente para os usuários do iOS. Ele também oferece um plano Pro com recursos e funcionalidades adicionais por US$ 1,49 mensais ou US$ 14,99 anuais.

Avaliações de clientes do Bear

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (3 avaliações)

**Dê uma olhada nessas alternativas do Bear App

!

*## É hora de uma alternativa ao Google Keep

Mesmo com vários recursos convenientes para adicionar notas a qualquer momento, grande parte de sua popularidade se deve ao fato de o Google Keep ser gratuito e fácil de aprender.

Isso torna o Google Keep um ótimo concorrente para registrar seus pensamentos fugazes, lembretes simples ou uso ocasional. No entanto, quando se trata de estruturar seu dia, responsabilizar-se ou oferecer opções de estilo avançadas, o Google Keep não é o ideal. ✂️

Aqui estão algumas das limitações que você terá com o Google Keep:

Limite baixo de caracteres - 20.000 é muito para uma lista de compras, mas não muito para entradas de diário

Não há aplicativo para desktop. Acesse o Google Keep em seu telefone, tablet ou navegador somente

Opções limitadas de formatação e estilo de texto

Não há ferramentas de automação para acelerar seu processo de anotações

No final das contas, o Google Keep é o primo mais velho e descolado do aplicativo para iOS aplicativo de notas que você já tem e, se quiser gerenciar as tarefas que tem pela frente, precisará de outra ferramenta para ajudá-lo a cruzar a linha de chegada.

A alternativa mais notável ao Google Keep? ClickUp

Embora o Google Keep seja útil para lembretes rápidos e listas de compras obrigatórias, ele também é a ferramenta de entrada para aplicativos de anotações mais poderosos e dinâmicos, como o ClickUp!

Qualquer uma dessas 10 alternativas ao Google Keep pode ajudá-lo a fazer anotações rápidas, mas somente o ClickUp tem a funcionalidade para ajudá-lo a aumentar a eficiência em todos os níveis. Quer você esteja dividindo projetos complexos em subtarefas ou compartilhando a lista de verificação do seu novo filhote com a família, o ClickUp é a solução de anotações para todos os casos de uso .

Sem mencionar que todas as ferramentas intuitivas de anotações do ClickUp são totalmente gratuitas. 💸

Acesse o Bloco de Notas do ClickUp, o Docs, Extensão de IA para o Chrome e tarefas ilimitadas sem nenhum custo com o plano Free Forever do ClickUp. Ou comece a explorar recursos de produtividade ainda mais avançados com opções de planos pagos por apenas US$ 5. Registre-se no ClickUp para começar a aproveitar ao máximo cada dia. ☀️