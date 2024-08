Bear vs. Evernote: Análise de 2024 (recursos, preços)

Bear vs Evernote _, qual deles você deve escolher?

Encontrar a ferramenta certa para fazer anotações pode ser uma tarefa difícil.

Afinal de contas, não é como se você pudesse passar sem uma.

Portanto, diga adeus ao notas adesivas e olá para os cadernos digitais.

Neste artigo, vamos ajudá-lo a escolher o aplicativo de anotações perfeito, comparando Bear x Evernote . E, como bônus adicional, destacaremos uma ótima alternativa a ambos.

Que comece o confronto!

Nota: primeiro, veremos o que são o Bear e o Evernote e abordaremos seus recursos para que você tenha uma ideia melhor de cada ferramenta. Se estiver procurando apenas uma comparação,_ clique aqui para ir para essa seção.

O que é o Bear?

O Bear é um aplicativo de anotações padrão que permite fazer anotações rápidas ou criar redações longas.

Você pode até mesmo compartilhar anotações com outras pessoas ou apenas entre seus próprios dispositivos.

via Urso Vamos dar uma olhada em alguns dos principais recursos do Bear:

1. Pesquisas especiais

Não consegue encontrar anotações quando você mais precisa delas?

As pesquisas especiais do Bear farão isso por você.

Algumas das pesquisas especiais incluem:

@task: mostra notas com um ou mais to-do elementos

mostra notas com um ou mais to-do elementos @today: mostra as notas que você modificou hoje

mostra as notas que você modificou hoje @images: mostra notas com imagens

mostra notas com imagens @code: mostra notas que contêm pelo menos um trecho de código

Você pode adicionar palavras-chave ou termos junto com essas pesquisas especiais para obter resultados específicos.

2. Várias opções de exportação

Um recurso interessante do Bear é sua capacidade de exportar notas em diferentes formatos.

Você tem o formato rich text, texto simples, PDF, formato de nota do Bear, suporte a markdown... a lista é bem extensa.

3. Notas criptografadas

O Bear entende que algumas notas precisam de proteção devido a todos os dados confidenciais que podem conter.

Agora, você não pode digitar "me deixe em paz" e esperar que isso seja seguro!

Mas você pode proteger suas anotações com uma senha.

Depois de defini-la, suas anotações e outros tipos de texto serão criptografados, e ninguém além de você terá acesso a eles.

4. Modo de foco

Você tem a capacidade de atenção de um peixe dourado? 🐟

Não se preocupe.

Você não está sozinho. Mas precisará de ajuda para manter sua atenção.

E por ajuda, queremos dizer o modo de foco do aplicativo Bear. Esse recurso oculta tudo o que está na tela, e você só precisa foco apenas em sua nota.

Quando estiver no iPhone ou iPad, basta tocar na nota a ser editada, e a barra lateral e a lista de notas desaparecerão em um poof!

O que é o Evernote?

O Evernote existe desde sempre e ainda está em alta!

Ao longo dos anos, ele cresceu e se tornou um poderoso aplicativo de anotações que também é uma ferramenta leve de gerenciamento de projetos.

via Evernote Mas o Evernote é a melhor opção para você? Confira nosso abrangente_ Análise do Evernote com alternativas **Para uma ideia melhor

Vamos dar uma olhada em alguns dos principais recursos do Evernote:

1. Modelos O Evernote tem vários modelos para todos os tipos de notas, incluindo redação criativa, marketing e vendas, reuniões e muito mais.

Os modelos são altamente personalizáveis e você pode usá-los para economizar tempo e fazer mais coisas.

2. Cortador da Web

Encontrou um artigo legal sobre como promover seu negócio na Web? Basta salvá-lo como uma captura de tela usando a extensão de navegador web clipper do Evernote.

Use esse recurso para capturar uma seção de uma página da Web ou a página inteira sem as manchetes e os anúncios irritantes.

É provavelmente o melhor web clipper do mercado atual.

Pergunte a qualquer concorrente do Evernote e é provável que ele concorde.

3. Pesquisa salva

Se você tem uma nota que abre todos os dias, como uma agenda diária ou lista de verificação, você não precisa pesquisá-la repetidamente. Basta salvar a pesquisa no Evernote e você não precisará procurar a nota manualmente.

Além disso, você pode acessar suas pesquisas salvas em todos os seus dispositivos, graças ao recurso de sincronização de dispositivos.

4. Notas de áudio

O que é melhor e mais rápido de fazer do que escrever uma anotação de texto _?

Uma nota de áudio!

Esse recurso é uma bênção para aqueles que têm dificuldade com o teclado, especialmente em reuniões de ritmo acelerado.

E se você sempre foi fascinado por ditafones, vai adorar este..

Bear e Evernote empilhados lado a lado

Esses dois aplicativos são muito semelhantes em vários aspectos. Para começar, ambos adoram animais.

_O quê?

Basta olhar para seus logotipos. Um é um urso e o outro é um elefante!

Entretanto, obviamente há mais do que isso.

O Bear e o Evernote permitem que você capture páginas da Web; cada aplicativo de anotações permite que você as organize, oferece suporte à sincronização em todos os dispositivos e assim por diante.

Entretanto, eles diferem em algumas frentes chave.

Veja como:

1. Suporte ao sistema operacional

Qualquer aplicativo, dizemos, deve funcionar em todos os sistemas operacionais.

Concordam? O Evernote também concorda, mas o Bear não.

A. Bear

O Bear é, sem dúvida, um excelente editor de anotações e markdown. Mas as coisas se tornam problemáticas quando você percebe que o Bear suporta apenas dispositivos Apple.

Portanto, iPhone, iPad, basicamente todos os usuários de iOS e Mac podem se pavonear agora mesmo.

Isso o torna uma alternativa melhor ao Apple Note, mais do que qualquer outra coisa.

Para todos os usuários de Windows e Android, sentimos muito.

B. Evernote

O Evernote, por outro lado, é inclusivo e funciona em iOS, Android e Windows!

Infelizmente, eles deixaram de fora os usuários de Linux.

Tão perto, Evernote, tão perto!

2. Pesquisar

A função "pesquisar" em qualquer de anotações deve ajudá-lo a encontrar o que está procurando.

Quero dizer, se quiséssemos dificultar a localização de anotações ou textos, usaríamos um caderno e perderíamos tempo folheando-o.

A boa notícia é que a pesquisa nesses dois aplicativos é bastante avançada e eficiente.

Mas há mais do que isso. Vamos dar uma olhada.

A. Bear

O aplicativo Bear usa tags para organizar suas anotações. Você mesmo adiciona essas tags, em qualquer lugar da nota, dependendo da relevância.

Tomando anotações da reunião relacionado ao orçamento de dezembro? Sua tag pode ser #decemberbudget.

Você sabia que pode até mesmo criar uma nova nota a partir de uma tag?

E para economizar tempo de pesquisa e organização, você pode remover e adicionar tags a várias notas.

B. Evernote

Você também pode adicionar etiquetas às notas do Evernote, mas há diferenças aqui.

E é aí que entram os blocos de notas.

Esse aplicativo organiza suas notas em cadernos para facilitar a localização. Pode ser uma tarefa difícil encontrar um caderno específico se você tiver muitos deles.

Nesses casos, basta digitar 'notebook:insert notebook title' e pronto, você estará onde deseja.

3. Preços

A principal diferença entre o Evernote e o Bear está em seus preços. O Evernote era o aplicativo que fazia muito sem cobrar nada. Mas agora ele é famoso por suas opções de preços caros. O Bear, por outro lado, é muito acessível. Mas lembre-se, ele é apenas para usuários da Apple!

Aqui está uma olhada nos preços:

A. Bear

O Bear oferece duas opções de preços:

Bear free : opções de exportação, tags e anexos

: opções de exportação, tags e anexos Bear pro (US$ 1,49/mês): temas de escrita, notas criptografadas e sincronização com o iCloud no iPhone, iPad e Mac

B. Evernote

O Evernote oferece três opções de preços:

Evernote free: notas de áudio, web clipper e notas com tamanho de até 25 MB

notas de áudio, web clipper e notas com tamanho de até 25 MB Evernote premium (US$ 7,99/mês) : Anotação em PDFpesquisa de texto em PDFs e tamanho de nota de até 200 MB

: Anotação em PDFpesquisa de texto em PDFs e tamanho de nota de até 200 MB Evernote business (US$ 14,99/usuário por mês): visualização do histórico de atividades da equipe, gerenciamento da equipe e limite de upload de 20 GB por mês

4. Integrações

Na era atual, as integrações são superimportantes para aumentar a produtividade e conectar suas anotações com seu e-mails , calendários, etc.

_O Bear e o Evernote oferecem suporte a integrações?

A. Bear

A lista de integrações do Bear é muito pequena. Algumas das mais proeminentes são Things, Bear Power Pack e Fluxo de trabalho .

Não há muito mais!

B. Evernote

O Evernote adora integrações muito mais do que o Bear.

Aqui está uma rápida olhada em algumas de suas integrações:

Gmail

Slack

Microsoft Teams

Outlook

Bear vs Evernote no Reddit

Fomos até o Reddit para ver onde as pessoas chegam com relação ao Bear vs Evernote. Quando você pesquisa Bear vs Evernote no Reddit, muitos usuários concordam que o Evernote é rico em recursos, mas se você estiver procurando uma ferramenta mais simples, o Bear é uma ótima opção:

"O Bear é uma versão simplificada dos recursos mais simples do Evernote (que é a quantidade certa para algumas pessoas)."

Para outros usuários do Reddit que estão procurando mais do que apenas uma ferramenta básica, o Evernote é a melhor ferramenta:

"O Evernote é um monstro de recursos, mas também é ridiculamente poderoso. Há alguns recursos que você talvez nunca use, mas eles estarão lá para apoiá-lo quando você crescer nesse conjunto."

Bear Vs Evernote: Veredicto

Embora existam semelhanças visuais claras, como a interface de usuário de três colunas, o Bear é um aplicativo muito mais acessível do que o Evernote, mas está limitado apenas à plataforma iOS.

Por outro lado, o Evernote tem muito mais integrações do que o Bear, mas se parece muito mais com um aplicativo tradicional ferramenta de produtividade em comparação com a interface de usuário elegante e minimalista do Bear.

**Então, temos um vencedor para essa batalha de aplicativos de anotações?

Se você precisa de um aplicativo de escrita acessível com um design elegante, nós diríamos para escolher o Bear. 🐻

Isso supondo que você seja um usuário de iOS ou Mac.

E se você quiser integrações com alguns dos aplicativos mais comuns e essenciais, como Gmail, Google Drive etc., juntamente com um dos melhores clippers da Web da cidade, o Evernote é a resposta.

Mas espere, você está vendo o mesmo que nós? 👀

Um deles é mesquinho com as integrações e não gosta de todos os sistemas operacionais.

O outro precisa de um grande orçamento

Não se preocupe. Vamos apresentar a você o Evernote perfeito e o Alternativa ao aplicativo Bear .

Qual é a melhor ferramenta para fazer anotações?

Responder a essa pergunta não é fácil.

E nós entendemos.

Há muito o que medir.

Mas aqui estão alguns elementos para reflexão:

Você faz anotações, e depois...? 💭

Suas anotações têm um propósito. Você as usa para criar itens de ação atribuir tarefas, adicionar prazos e datas de vencimento... você já entendeu.

e se lhe disséssemos que há um aplicativo que pode fazer tudo isso além de criar suas anotações?

Diga olá ao ClickUp!

Baixe o ClickUp em qualquer dispositivo e acesse seu trabalho de qualquer lugar

O ClickUp é o mais bem avaliado do mundo ferramenta de gerenciamento de projetos usada por equipes altamente produtivas.

_Espere, um software de gerenciamento de projetos?

Sim, um que permite que você faça anotações e gerencie projetos, tarefas e recursos gratuitamente!

_Lembra-se de como o Bear dava aqueles abraços de urso somente para usuários do iOS e o Evernote suportava todas as plataformas, exceto o Linux?

O ClickUp é a coisa certa.

Oferecemos suporte a todas as plataformas.

Mas vamos passar para as partes mais interessantes.

Esses recursos principais do ClickUp podem fazer o que o Evernote e o Bear fazem, e muito mais!

1. Capture ideias ilimitadas com o Bloco de notas Está tendo um dia ultra-criativo? Na ClickUp, acreditamos que não existe "ideias demais"

É por isso que o Bloco de Notas do ClickUp permite que você crie notas ilimitadas. Adicione edições de rich text às suas anotações, como cabeçalhos, fonte em itálico, listas numéricas, etc., com Comandos de barra .

E você pode fazer mais do que apenas anotar o texto. Converta suas anotações em tarefas diretamente do Bloco de Notas e, em seguida, atribua-as aos membros da equipe.

Basta localizar o símbolo + na nota que você deseja transformar em tarefa.

Organize suas anotações, listas de verificação e tarefas em um só lugar com o Bloco de Notas do ClickUp

Clique nele e selecione uma Lista ou Pasta para adicionar uma nova tarefa.

O título de sua nota se torna o título da tarefa.

O texto da nota se torna a descrição da tarefa.

Depois disso, você pode adicionar mais detalhes à tarefa, como Prioridade , Data de vencimento e Designados .

2. Crie bases de conhecimento com Documentos Quando você tiver muito o que escrever e uma nota não for suficiente, escolha Docs.

No Docs, você pode adicionar páginas aninhadas, inserir emojis, permitir que seus documentos sejam indexados pelo Google e fazer muito mais!

Seus documentos podem ter um número ilimitado de páginas e você também pode compartilhá-los com seus colegas ou pessoas fora do seu espaço de trabalho.

Personalize seu documento para qualquer necessidade de trabalho com vários recursos e ferramentas, incluindo:

Estilos de documentos : escolha o estilo de documento que melhor representa seu trabalho - estilo baseado em conhecimento, clássico ou estilo de blog

: escolha o estilo de documento que melhor representa seu trabalho - estilo baseado em conhecimento, clássico ou estilo de blog Relacionamentos : vincule facilmente tarefas e páginas relacionadas dentro da página do documento

: vincule facilmente tarefas e páginas relacionadas dentro da página do documento Formatação de texto rico : ajuste o tamanho da fonte (pequeno, médio, grande) e escolha entre várias cores de fonte e destaque para enfatizar detalhes importantes

: ajuste o tamanho da fonte (pequeno, médio, grande) e escolha entre várias cores de fonte e destaque para enfatizar detalhes importantes Autores : adicione vários autores e tenha uma visão clara de quem contribuiu para o documento

: adicione vários autores e tenha uma visão clara de quem contribuiu para o documento Edição em tempo real: edite um documento junto com outros membros da equipe para maximizar a colaboração

Detecção de colaboração: veja quando um membro da equipe visualiza, comenta ou edita um documento

Edite em tempo real junto com sua equipe com o ClickUp Docs

Você está sempre usando o mesmo conteúdo, como anotações de reuniões ou esboços de projetos? Transforme-o em um Modelo de documento e economizar esforços.

O ClickUp também permite que você baixe documentos como arquivos markdown, HTML e PDF.

E enquanto estiver pensando em PDFs não procure em outro lugar, pois o ClickUp é capaz de Anotação em PDF também. 😎

3. Faça anotações visuais com Mapas mentais Quer um lugar para esboçar seu plano de jogo e seus objetivos?

Experimente Mapas mentais do ClickUp .

Crie, edite e compartilhe fluxogramas com facilidade usando recursos como o ClickUp Mind Maps

Use-o para desenhar seus planos de projeto definem sua estrutura e criam, editam e excluir tarefas dos mapas mentais.

O ClickUp também entende que você pode ter favoritos quando se trata de aplicativos. E é por isso que ele se integra a vários deles, incluindo Evernote !

Esses foram apenas recursos que podem ajudá-lo a fazer anotações melhores e mais valiosas. No entanto, o ClickUp pode fazer muito mais por você.

Aqui está uma olhada em alguns dos recursos que criamos com amor:

Precisa de mais opções? Dê uma olhada no_ 10 melhores aplicativos para anotações .

Vencedor do confronto

A batalha entre o Evernote e o Bear pode durar para sempre. Esses dois aplicativos têm suas vantagens e desvantagens em relação à maioria dos mesmos recursos.

No entanto, lembre-se de que esses são apenas aplicativos de anotações.

Eles não o ajudam a gerenciar tarefas, recursos ou tempo.

Esse é o trabalho de um aplicativo de gerenciamento de projetos avançado e completo.

Em outras palavras, o ClickUp.

Ele supera as falhas do Bear e do Evernote e oferece a você mais do que apenas anotações objetivas. Além disso, ele é gratuito para sempre_!

_Então, o que está esperando?

Diga adeus aos aplicativos comuns de anotações e obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo !

leituras relacionadas:**_