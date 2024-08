As 5 melhores alternativas e concorrentes do Workflowy (recursos, preços)

Alguma vez você já realmente esteve no fluxo das coisas?

São aqueles momentos em que as ideias estão fluindo e você mal consegue acompanhá-las!

Quando isso acontece, é uma boa ideia ter uma lista útil ao seu lado para ajudá-lo a organizar todos esses pensamentos.

E é aí que o Workflowy pode lhe dar uma mãozinha.

É um aplicativo útil de criação de listas com alguns recursos de gerenciamento de tarefas.

No entanto, o aplicativo tem algumas limitações.

Por exemplo, o Workflowy não oferece uma visualização de mapa mental, e as listas com marcadores não são a ferramenta de brainstorming mais eficaz. 🧠

É também provavelmente por isso que a maioria das equipes procura alternativas para o Workflowy

mas não se preocupe, fizemos um brainstorming de uma lista das melhores ferramentas alternativas para você

Neste artigo, analisaremos brevemente o que é o Workflowy, suas limitações e as principais ferramentas alternativas cinco alternativas ao Workflowy que o ajudarão a dominar seu fluxo de trabalho.

_Vamos dar vazão a este artigo

3 razões pelas quais você precisa de uma alternativa ao Workflowy

Workflowy é uma empresa de gerenciador de tarefas on-line que ajuda indivíduos e equipes a criar várias listas. É basicamente um bloco de notas digital que ajuda as pessoas a planejar, fazer anotações, fazer brainstorming planos de mastermind e muito mais.

Aqui estão alguns dos recursos principais do Worklowy:

Criar listas aninhadas

Arraste e solte os itens da lista de tarefas para reordená-los

Ampliar o zoom em um item para focalizá-lo 🔎

Marcar e atribuir itens

Aquadro no estilo kanban para planejamento de tarefas

Mas, embora o aplicativo tenha recursos decentes para fazer anotações, nem tudo flui bem.

Aqui estão três desvantagens do Workflowy que farão você migrar para outro aplicativo:

1. Um plano gratuito limitado

O plano gratuito tem um limite de 250 balas mensais.

O problema?

Se você quiser usar o aplicativo para jornalismo, redação ou para fazer anotações abrangentes, 250 itens por mês provavelmente não serão suficientes.

No entanto, você pode aumentar esse número indicando amigos (100 itens por indicação).

Mas e se seu animal de estimação for seu único amigo? 🐶

Além disso, o plano gratuito também tem um limite de upload de arquivos de 100 MB.

Você também está limitado a duas opções básicas de compartilhamento:

Acesso total: os usuários podem editar e compartilhar o documento com outras pessoas

os usuários podem editar e compartilhar o documento com outras pessoas View-only: os usuários podem apenas visualizar o documento

portanto, é basicamente tudo ou nada!

Vários recursos essenciais, como marcadores ilimitados, backup do Dropbox e mais opções de personalização, são exclusivos da conta pro.

2. Falta de integrações essenciais

O Workflowy não se integra a ferramentas populares como Jira , Salesforce, Trello ou Google Tasks .

A falta de integrações significa que você está praticamente limitado a apenas fazer anotações e não poderá conectar seus aplicativos favoritos à ferramenta.

3. Muito simples para o gerenciamento de tarefas complexas

Aqui estão três motivos pelos quais o aplicativo é ineficiente para gerenciar grandes tarefas:

A. Recursos limitados de edição de rich text

Embora o aplicativo ofereça suporte a fontes em itálico, sublinhado e negrito, ele não oferece fontes diferentes, cabeçalhos ou encurtadores de links.

B. Não há lembretes automáticos incorporados

O aplicativo não tem nenhum lembretes para ajudá-lo a gerenciar suas tarefas diárias e aumentar a produtividade. Acho que você terá que contar com o Google Agenda para receber lembretes. 🤷

C. Recursos básicos de colaboração

O Workflowy permite que você compartilhe links com colegas de equipe para colaboração em documentos marque os membros da equipe em anotações e permita que você acompanhe o que foi feito.

Mas ele não tem recursos avançados de colaboração em equipe, como adicionar comentários aos seus documentos ou uma opção para fazer anotações em PDFs de forma colaborativa.

Além disso, não há um recurso integrado de mensagens instantâneas.

Portanto, sua equipe terá que se comunicar da maneira antiga...

_Não, não via pombo correio

É algo ainda pior... via e-mail! 😩

As 5 principais alternativas ao Workflowy

Aqui estão as cinco melhores alternativas ao Workflowy que farão sua criatividade fluir:

ClickUp é o mais bem avaliado aplicativo de anotações e produtividade usado por equipes altamente produtivas em pequenas e grandes empresas.

Desde ajudá-lo a gerenciar seu tempo usando o rastreador de tempo nativo para permitir que você defina e monitore suas atividades pessoais e comerciais metas , O ClickUp é a última ferramenta para ajudá-lo a manter o foco.

Veja por que o ClickUp é a melhor alternativa ao Workflowy:

Faça anotações, escreva ideias ou até mesmo anote sua lista semanal de compras com o Bloco de notas .

Ou copie e cole texto de qualquer lugar da Web, como uma lista de leitura, um plano de refeições, uma pesquisa e muito mais.

Seu Notepad é totalmente privado, mas você pode converter suas ideias brilhantes em tarefas quando estiver pronto, para que os membros da equipe possam trabalhar nelas com você.

Veja o que mais você pode fazer com o Notepad:

Visualizar o histórico de edição e reverter alterações

Leve suas anotações com você por meio doExtensão do Chrome* Abra uma anotação e expanda-a para preencher a tela

Encontre uma palavra-chave em suas anotações

Imprima suas anotações

Ah, e você pode se livrar do texto simples e chato com edição de rich text .

Você pode:

Adicionar toneladas de emojis divertidos 📝

Adicionar títulos, "aspas", negrito , sublinhado, itálico e muito mais

, sublinhado, itálico e muito mais Mencionar tarefas

Destaque de sintaxe

Interprete vários idiomas com formatação de blocos de código

Tem algumas diárias* tarefas a fazer ?

Basta adicionar listas de verificação em suas anotações.

Você também pode adicionar itens aninhados às suas listas de verificação para obter mais organização e detalhes.

Às vezes, a vida simplesmente acontece e você precisa mudar algumas tarefas de lugar.

É por isso que o ClickUp permite que você arraste e solte itens entre listas para reorganizá-los com facilidade.

Após um longo dia de tarefas, você precisa de uma maneira fácil de reorganizar suas tarefas! 💆

Você também pode criar modelos de lista de verificação e reutilizá-los sem perda de tempo.

E se você tiver um jantar em família e precisar de uma ajudinha com as compras, basta atribuir essa tarefa específica a um único responsável . 🛒

E, é claro, você pode levar suas tarefas diárias com você por meio do aplicativo da Web, do aplicativo para desktop ou do aplicativo móvel aplicativo .

Não se preocupe, Homer; basta verificar o app se estiver confuso.

Outros recursos importantes do ClickUp

Prós do ClickUp

Limitações do ClickUp

Não há exibição de tabela no aplicativo móvel (ainda)

Confira Roteiro do ClickUp para ver como estamos corrigindo essas desvantagens, e nossa lista abrangente de Alternativas ao ClickUp .

E, enquanto estiver fazendo isso, mergulhe em um baú de tesouros de recursos que essa alternativa gratuita ao Workflowy tem reservado para você!

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece três preços planos:

Free Forever Plan :

Membros ilimitados Tarefas ilimitadas 100 MB de armazenamento E mais

: Plano Ilimitado (US$ 5/mês por membro):

Todos os recursos "gratuitos Visualizações ilimitadas de listas, quadros e calendários Integrações ilimitadas Objetivos Portfólios E mais

(US$ 5/mês por membro): Plano de negócios (US$ 9/mês por membro):

Todos os recursos ilimitados Pastas de metas Todo o painel de controle widgets Todas as automações Convidados extras Tempo no status Rastreamento avançado de tempo Mapas mentais E mais

(US$ 9/mês por membro):

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Notas da Apple

O Apple Notes é um aplicativo de lista do iOS. Você pode usá-lo aplicativo de resumo em seu iPad, dispositivo móvel da Apple, laptop ou até mesmo pelo navegador.

No entanto, o Apple Notes é apenas um aplicativo básico de anotações e não possui recursos avançados de gerenciamento de tarefas, como tarefas atribuídas e alertas chamativos.

Principais recursos do Apple Notes

Fixe suas notas favoritas ou mais importantes para facilitar a localização delas

Adicione anexos como fotos, vídeos ou links da Web às suas anotações

Criar listas de verificação

Organize suas anotações em pastas

Profissionais do Apple Notes

Convide pessoas para colaborar em suas anotações

Pesquise notas escritas à mão, notas digitadas e imagens

Use o Face ID, o Touch ID ou uma senha para bloquear e desbloquear suas anotações

Limitações do Apple Notes

Não há aplicativo para Android disponível

Não é possível criar listas de verificação recorrentes

Não é possível destacar textos importantes

Preços do Apple Notes

O Apple Notes é gratuito. Mas se você quiser mais armazenamento no iCloud, os preços começam em US$ 0,99/mês por 50 GB.

Avaliações de clientes do Apple Notes

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

**Noção é um aplicativo para fazer anotações com alguns recursos básicos de gerenciamento de projetos, como quadros kanban , tarefas atribuídas e integrações avançadas.

No entanto, é uma ferramenta de colaboração ineficiente para equipes maiores, a menos que elas queiram usá-la apenas como um software de base de conhecimento .

Então, qual será a sua noção sobre essa ferramenta organizacional depois de verificarmos seus recursos?

Vejamos:

Principais recursos do Notion

Crie wikis de equipe para que sua equipe possa acessar tudo o que precisa saber sobre sua empresa ou projeto

Possui quadros Kanban, tabelas, listas e muito mais

Crie notas, listas de verificação e documentos

Comentários e menções para ajudá-lo a fazer mais com outras pessoas, onde quer que você esteja

Prós do Notion

Pode ajudar a gerenciar seus produtos, tarefas de RH, atividades de marketing e muito mais

Use o aplicativo para Android ou iOS para fazer anotações em qualquer lugar

Pode mapear tarefas e datas de vencimento usando a visualização da linha do tempo

Limitações do Notion

Limitado a 50 modelos

Necessidade de upgrade para um plano premium para acessar ferramentas de administração e segurança

Não há autenticação de dois fatores para manter seus documentos seguros

Preços do Notion

O Notion tem três planos de preços:

Pessoal (gratuito):

Páginas e blocos ilimitados Compartilhamento com cinco convidados Sincronização entre dispositivos E mais

(gratuito): Personal pro (US$ 5/mês):

Upload ilimitado de arquivos Convidados ilimitados Histórico de versões E mais

(US$ 5/mês): Equipe (US$ 10/mês por membro):

Membros ilimitados da equipe Espaço de trabalho colaborativo Permissões avançadas Ferramentas de administração E mais

(US$ 10/mês por membro):

Avaliações de clientes do Notion

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

4. Microsoft OneNote

O Microsoft OneNote é um aplicativo gratuito aplicativo gratuito para anotações . O aplicativo tem notas adesivas virtuais, modelos para projetos recorrentes e etiquetas personalizadas.

A ferramenta também é uma excelente Evernote alternativa.

No entanto, gostaríamos de acrescentar uma observação: às vezes, os dados do aplicativo Web demoram um pouco para sincronizar ou não sincronizam com os aplicativos móveis.

acho que você terá que olhar para o seu telefone e esperar!

Principais recursos do Microsoft OneNote

Revise suas anotações com destaque ou anotações à tinta

Compartilhe e colabore nas anotações

Use o web clipper do OneNote para salvar conteúdo com um único clique

Modelos para orçamentos, planejadores e rastreadores, cartões e muito mais

Profissionais do Microsoft OneNote

Grave notas de áudio, insira vídeos on-line e adicione arquivos

Disponível em aplicativos móveis para iOS e Android

Organize seu conteúdo em páginas e seções

Limitações do Microsoft OneNote

A versão para Mac não oferece suporte a tags personalizadas

Não possui integrações nativas com ferramentas que não são da Microsoft, como Salesforce, Calendly e outras

Não é possível fazer anotações em arquivos PDf

Preços do Microsoft OneNote

O Microsoft OneNote é gratuito.

Avaliações de clientes do Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capítulo: N/A

5. Dropbox Paper

o Dropbox Paper é um ferramenta de produtividade que ajuda as equipes a fazer brainstorming. A ferramenta permite coeditar, adicionar comentários, fazer anotações, adicionar imagens, vídeos e sons às suas anotações de brainstorming para que você possa visualizar totalmente suas ideias.

No entanto, se você quiser usar o aplicativo para o trabalho, precisará de muito papel para essa ferramenta, pois seus planos pagos começam em US$ 19,99/mês. 💵

Você sabe o que dizem, mais papel, mais problemas. 🤷

Principais recursos do Dropbox Paper

Crie atas de reuniões comitens de ação e menções à equipe

Atribua tarefas aos colegas de equipe e adicione datas de vencimento às tarefas

Oferece suporte a modelos para brainstorming,calendário de conteúdobriefs criativos e muito mais

Anote ideias e tire fotos em qualquer lugar em seu dispositivo iOS ou Android

Dropbox Paper pros

Colabore em documentos com seus colegas de equipe

O plano gratuito lhe dá 2 GB de espaço de armazenamento gratuito

Escolha os arquivos aos quais deseja ter acesso enquanto estiver off-line

Limitações do Dropbox Paper

Classificar e organizar arquivos pode ser um desafio

Limitado a um usuário no plano gratuito

Como o aplicativo é baseado em markdown, ele não tem alguns recursos avançados de processamento de texto, como verificação ortográfica integrada e uma variedade de fontes

Preços do Dropbox Paper

O Dropbox Paper tem seis planos:

Basic (gratuito):

Até 3 dispositivos Transferência do Dropbox (até 100 MB) 1 usuário 2 GB de armazenamento criptografado E mais

(gratuito): Plus (US$ 11,99/mês por usuário):

1 usuário 2 TB (2.000 GB) de armazenamento criptografado Quantos dispositivos você precisar Economize espaço no disco rígido com o Dropbox Smart Sync E mais

(US$ 11,99/mês por usuário): Família (US$ 19,99/mês por família):

Até 6 usuários Compartilhe 2 TB (2.000 GB) de armazenamento criptografado Pasta Family Room para compartilhamento Cobrança centralizada E mais

(US$ 19,99/mês por família): Profissional (US$ 19,99/mês por usuário):

Um usuário 3 TB (3.000 GB) de espaço Controles avançados de compartilhamento Proteja os arquivos que você compartilha com marca d'água de marca E mais

(US$ 19,99/mês por usuário): Padrão (US$ 15/mês por usuário):

mais de 3 usuários 5 TB (5.000 GB) de espaço Ferramentas avançadas de compartilhamento e colaboração Controles administrativos para suporte adicional à segurança E mais

(US$ 15/mês por usuário): Avançado (US$ 25/mês por usuário):

mais de 3 usuários Espaço de armazenamento ilimitado Tráfego e insights Funções de administrador em níveis E mais

(US$ 25/mês por usuário):

Avaliações de usuários do Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Não perca seu fluxo com o Workflowy 🙅

O Workflowy é uma ferramenta muito boa quando se trata de fazer anotações.

No entanto, ela tem um plano gratuito mínimo.

Além disso, seu plano pago não oferece nenhum recurso avançado de gerenciamento de tarefas que as equipes precisam para levar um projeto do início ao fim.

Não é uma situação ideal se você estiver tentando documentar todas as ideias que estão fluindo. 🤷

E, embora tenhamos mencionado algumas alternativas vencedoras do Workflowy, o ClickUp está em primeiro lugar.🏆

Com o ClickUp, você obtém um poderoso Estrutura hierárquica para ajudá-lo a gerenciar seu fluxo de trabalho com facilidade, uma Barra de ferramentas multitarefa que você pode usar para fazer alterações em massa, e toneladas de integrações para todas as suas necessidades.

Então, por que não entrar no ClickUp gratuitamente hoje mesmo para manter as coisas fluindo sem problemas!