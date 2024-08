os 10 melhores aplicativos e ferramentas de resumo para gerenciar tarefas em 2024

Está se sentindo sobrecarregado com várias tarefas, prazos iminentes, pensamentos desorganizados e anotações dispersas? Talvez você precise de um aplicativo de esboço. Eles colocam ordem em seus pensamentos, anotações e tarefas, tornando sua vida mais produtiva e sem estresse.

Mas o que exatamente é um aplicativo de esboço? Simplificando, é uma ferramenta que estrutura e simplifica seus fluxos de trabalho de anotações e planejamento de tarefas, ajudando-o a dividir pensamentos complexos, longas anotações de pesquisa e grandes tarefas em partes pequenas e gerenciáveis. ✨

Há muitos aplicativos de esboço disponíveis atualmente, portanto, encontrar a opção certa pode ser tedioso e demorado. Mas não se preocupe! Nós selecionamos os 10 principais aplicativos de esboço que abrangem uma variedade de necessidades e casos de uso. Portanto, seja você um profissional ocupado, proprietário de empresa, escritor, pesquisador ou freelancer, há uma ferramenta para você.

O que você deve procurar em um aplicativo de esboço?

Escolher o aplicativo de outliner certo para suas necessidades envolve uma análise completa de seus recursos. Considere estes fatores-chave:

Um aplicativo de esboço deve ser fácil de navegar, de modo que a organização de seus pensamentos, anotações e planos seja simples. Se o aplicativo parecer complexo, procure uma documentação abrangente e um suporte ao cliente ágil para orientá-lo

Funciona em qualquer lugar: Escolha um aplicativo de esboço que esteja disponível onde quer que você vá, pronto para capturar seus pensamentos a qualquer momento. Certifique-se de que ele funcione na Web, no desktop e em dispositivos móveis, e que ofereça uma extensão para o Chrome, se necessário

Integração com outros aplicativos: Seu aplicativo de esboço deve se conectar com outros aplicativos que você usa diariamente, como e-mail, calendário, armazenamento em nuvem ou ferramentas de gerenciamento de projetos. Isso mantém seugerenciamento do fluxo de trabalho tranquilo e eficiente

Compatível com equipes: Se você faz parte de uma equipe, escolha um aplicativo comcolaboração em tempo real para manter todos atualizados. E se a sua equipe estiver se expandindo, certifique-se de que o aplicativo será facilmente dimensionado para acomodar o crescimento

Se você faz parte de uma equipe, escolha um aplicativo comcolaboração em tempo real para manter todos atualizados. E se a sua equipe estiver se expandindo, certifique-se de que o aplicativo será facilmente dimensionado para acomodar o crescimento Opções de personalização: Um aplicativo de outliner deve ser personalizável a seu gosto, com recursos como estilos e cores de formatação, várias exibições e configurações de exibição personalizadas (por exemplo, temas, modo escuro etc.)

As 10 melhores ferramentas de outliner para usar em 2024

Após uma pesquisa e testes minuciosos, escolhemos a dedo os 10 melhores aplicativos de outliner do mercado e destacamos seus recursos exclusivos, limitações e avaliações de usuários. Vamos dar uma olhada.

Desenhe conexões e vincule objetos para criar roteiros ou fluxos de trabalho a partir de suas ideias junto com sua equipe nos quadros brancos do ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa, equipada com recursos que facilitam e divertem a elaboração de notas e tarefas! Use Tarefas do ClickUp use mapas mentais, quadros brancos ou documentos como telas para sua criatividade. Hierarquia do ClickUp é uma estrutura organizacional flexível e personalizável que permite que os usuários gerenciem seus projetos, tarefas e equipes com eficiência. Mapas mentais do ClickUp dividem ideias complicadas em pedaços pequenos para serem organizados em uma ordem que faça sentido para você. E se você tiver projetos existentes no ClickUp ou quiser planejar um do zero, os Mind Maps fornecem uma visão geral visual para melhor planejamento e organização. Quadros brancos do ClickUp são ainda mais flexíveis, permitindo que suas ideias fluam livremente com recursos como notas adesivas, a ferramenta caneta e marcadores. Faça o upload de imagens, incorpore links e inclua outras tarefas, documentos e mapas mentais do ClickUp para obter um plano mais robusto. Além disso, é muito fácil mover esses elementos, o que o torna ideal para digerir pensamentos complexos, fazer brainstorming de ideias e elaboração de planos de projeto .

Se você já usou o Noção , você vai adorar Documentos do ClickUp ainda mais. Crie um número infinito de páginas e subpáginas em um documento, faça anotações e trace um esboço de seus documentos com listas de marcadores, tabelas, listas de verificação e muito mais. E se você for uma pessoa visual, há opções personalizadas para estilizar o texto e codificar por cores as diferentes seções. 🤩

A melhor parte? Todos esses espaços são equipados com ferramentas de colaboração em tempo real para trabalhar com uma equipe. E com apenas alguns cliques, transforme qualquer elemento do seu mapa mental, quadro branco ou documento em uma tarefa, atribua-o aos membros da equipe e defina prazos.

Se não tiver certeza por onde começar, não se preocupe. Os recursos do ClickUp biblioteca de mais de 1.000 modelos inclui tudo o que você precisa para o planejamento diário, gerenciamento desenvolvimento de projetos e cronogramas de projetos e acompanhar o progresso com relatórios de status do projeto .

melhores recursos do #### ClickUp

A plataforma é acessível pela Web e em todos os desktops e dispositivos móveis, com suporte para o modo escuro e trabalho off-line

Os atalhos de teclado e o menu Slash Command facilitam a navegação em seu espaço de trabalho, o upload de conteúdo e a aplicação de formatos de texto adequados

Há uma ampla funcionalidade de gerenciamento de projetos com campos e status personalizados, várias exibições (por exemplo, Lista, Kanban, Calendário, Gantt etc.), Lembretes e automação para planejar tarefas e acompanhar o progresso

Ele possuiintegrações nativas com mais de 100 aplicativos, incluindo Gmail, Google Calendar, Google Drive, OneDrive e Dropbox

As opções de exportação do ClickUp Docs incluem PDF, HTML, Markdown e impressão

ClickUp AI pode ser acessado em todo o seu espaço de trabalho, ajudando a resumir anotações, fazer brainstorming de ideias, melhorar seu conteúdo escrito e até mesmo gerar tarefas a partir de blocos de texto 🤖

A base de conhecimento abrangente, os tutoriais em vídeo, os webinars e as postagens de blog ajudam você a começar e a aproveitar ao máximo os recursos

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos, alguns novos usuários acham o ClickUp esmagador

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel (ainda!)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. OmniOutliner

via OmniOutliner O OmniOutliner é uma ferramenta de esboço para organizar informações e planejar projetos simples com marcadores. Crie esboços com várias camadas, facilitando a visualização das conexões entre diferentes elementos. Adicione notas e anexe imagens, áudio, vídeos e PDFs a qualquer elemento em seu esboço.

Seja você um estudante, escritor ou gerente de uma pequena equipe, o OmniOutliner é um aplicativo prático de gerenciamento de projetos para manter suas ideias e tarefas bem estruturadas e fáceis de gerenciar.

Melhores recursos do OmniOutliner

Use o modo livre de distrações para ocultar barras de ferramentas e barras laterais para criar esboços

Filtre os esboços para exibir apenas as linhas que contenham uma palavra-chave específica

Configure atalhos de teclado personalizados para navegar pelo seu espaço de trabalho e acessar vários recursos

Acompanhe o número de linhas, palavras e caracteres em seu esboço com a barra de informações na parte inferior do documento

Exporte seus esboços para vários formatos, incluindo texto simples, HTML, RTF, Microsoft Word, Excel e PowerPoint

Suporta mais de 10 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, holandês e italiano

Limitações do OmniOutliner

Não há aplicativo da Web

Acessível somente em dispositivos Mac e iOS

Sem plano gratuito (somente teste de 14 dias)

Planos pagos caros

Preços do OmniOutliner

Essentials (Mac) : uS$ 19,99 (pagamento único)

: uS$ 19,99 (pagamento único) Pro (Mac): US$ 99,99 (pagamento único)

US$ 99,99 (pagamento único) Essentials (iPhone e iPad): US$ 19,99 (pagamento único)

US$ 19,99 (pagamento único) Pro (iPhone e iPad): US$ 49,99 (pagamento único)

US$ 49,99 (pagamento único) Assinatura Pro (Mac, iPhone e iPad): US$ 4,99/mês

OmniOutliner ratings and reviews

G2: Nenhuma avaliação

Nenhuma avaliação Capterra: Nenhuma avaliação

3. Scrivener

via Scrivener O Scrivener é um aplicativo abrangente ferramenta de escrita para delinear e redigir conteúdo longo. Ela permite que você divida sua redação em pequenos blocos e os embaralhe à medida que escreve.

Precisa comparar diferentes partes de seu trabalho para garantir a consistência? O editor nativo permite que você visualize até quatro documentos lado a lado.

Além disso, ele reúne facilmente documentos relacionados em coleções para facilitar a consulta. Esses recursos fazem do Scrivener a ferramenta ideal para autores, romancistas, pesquisadores, jornalistas e roteiristas.

Melhores recursos do Scrivener

Desbloqueie todos os recursos com um pagamento único 💰

Use a ferramenta de esboço para obter uma visão geral estruturada do seu manuscrito, revisar a contagem de palavras e outros metadados e reorganizar as seções conforme necessário

Defina metas de redação para todo o documento ou seções específicas e monitore a contagem de palavras e caracteres enquanto escreve

Alterne para o modo de tela cheia para bloquear as distrações e se concentrar na escrita

Crie modelos personalizados com ícones personalizados para trabalhar em novas seções do projeto

Exporte seu trabalho finalizado para o Microsoft Word, PDF, Final Draft, EPUB ou Kindle

Limitações do Scrivener

Disponível somente no Windows, macOS e iOS

Não há aplicativo da Web

Curva de aprendizado acentuada

Sem plano gratuito (somente teste de 30 dias)

Preços do Scrivener

Scrivener para Windows: US$ 59,99

US$ 59,99 Scrivener para Mac: US$ 59,99

US$ 59,99 Scrivener para iOS: US$ 23,99

Observação: É necessário adquirir uma licença separada para cada plataforma.

Scrivener ratings and reviews

G2: 4,5/5 (81 avaliações)

4,5/5 (81 avaliações) Capterra: 4,7/5 (188 avaliações)

4. Dynalist

via Lista dinâmica O Dynalist é uma ferramenta intuitiva de anotações que organiza seus pensamentos e tarefas usando listas de marcadores. Crie um número infinito de listas aninhadas, recolha e expanda listas para se concentrar em uma ideia específica de cada vez e use tags e códigos de cores para organização.

Além disso, as ferramentas de pesquisa e filtro facilitam a localização de informações específicas. Se você é um "pensador de balas" e deseja gerenciar suas anotações, fazer brainstorming de ideias e acompanhar listas de tarefas simples, o Dynalist é o aplicativo ideal para você.

Melhores recursos do Dynalist

Plano gratuito generoso que permite criar itens e documentos ilimitados

Disponível na Web, no desktop (Mac, Windows, Linux) e em dispositivos móveis (Android e iOS)

Converta rapidamente seus marcadores em listas de verificação ou listas numeradas

Adicione notas a cada marcador para obter mais contexto

Crie atalhos de teclado personalizados para navegação, formatação de texto e ações de pesquisa

Sincronize suas datas no Dynalist com o Google Calendar por meio de uma integração nativa 📅

Oferece suporte a permissões de compartilhamento flexíveis e edição colaborativa com sua equipe

Limitações do Dynalist

Uploads limitados a 50 MB de tamanho

Não há recursos integrados de verificação ortográfica e gramatical

As opções de exportação são limitadas a OPML, texto simples e formatado, em comparação com outras ferramentas de esboço

Preços da Dynalist

Plano gratuito

Pro: $9,99/mês

Dynalist avaliações e comentários

G2: 4,9/5 (4 avaliações)

4,9/5 (4 avaliações) Capterra: 4,7/5 (34 avaliações)

5. Tarefa

via TarefaTaskade é um ferramenta de produtividade que combina anotações, gerenciamento de tarefas e comunicação com a equipe em uma interface fácil de usar, o que o torna ideal para indivíduos e pequenas equipes que desejam otimizar seus fluxos de trabalho.

Com o Taskade, você tem a flexibilidade de visualizar suas anotações e tarefas como listas, quadros (Kanban), mapas mentais e organogramas, o que permite visualizar as informações no estilo que preferir.

Melhores recursos do Taskade

Interface intuitiva e equipe de suporte ao cliente ágil

Acesse o Taskade por meio de um aplicativo da Web e nas principais plataformas, incluindo Windows, MacOS, Linux, iOS e Android

Crie vários espaços de trabalho para abrigar diferentes equipes, com subespaços para projetos específicos dentro dessas equipes

Crie uma lista de tarefas, atribua itens à sua equipe, defina prazos e acompanhe o progresso

Colabore com sua equipe por meio de comentários, bate-papo e chamadas de vídeo

Use qualquer um dos mais de 500 modelos da Taksade para diferentes casos de uso, incluindo bullet journals, planejamento de eventos, lista de verificação de revisão da equipe e análise SWOT

Limitações do Taskade

Não é possível trabalhar off-line

Poucas integrações

O plano gratuito restringe o acesso às integrações

Preços do Taskade

Plano gratuito

Plano inicial: US$ 8/mês (máximo de 3 usuários)

US$ 8/mês (máximo de 3 usuários) Plus: $16/mês (máximo de 5 usuários)

$16/mês (máximo de 5 usuários) Pro: $19/mês (máximo de 10 usuários)

$19/mês (máximo de 10 usuários) Business: $49/mês (máximo de 25 usuários)

$49/mês (máximo de 25 usuários) Ultimate: $99/mês (máximo de 50 usuários)

$99/mês (máximo de 50 usuários) Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Taskade

G2: 4,7/5 (28 avaliações)

4,7/5 (28 avaliações) Capterra: 4,7/5 (46 avaliações)

6. MindNode

via MindNode O MindNode é uma ferramenta de mapeamento mental para capturar e organizar ideias visualmente. É perfeita para brainstorming, anotações e planejamento de projetos simples - comece com uma ideia central e vá ramificando com ideias relacionadas.

Os mapas mentais coloridos e vibrantes tornam o processo intuitivo e agradável. Embora seja ótimo para uso pessoal, talvez não seja o mais adequado para ambientes profissionais e comerciais.

Melhores recursos do MindNode

Acessível em todos os dispositivos Apple, incluindo Mac, iPhone, iPad e até mesmo o Apple Watch

Adicione imagens e links às ramificações de seu mapa mental

Trabalhe em ramificações específicas de cada vez com o modo de foco

Transforme os nós do mapa mental em tarefas

Sincronize com seu AppleAplicativo de lembretes para ficar por dentro dos prazos das tarefas e marcá-las quando terminar ✔️

Exporte seus mapas mentais para arquivos de texto simples, DOCX, PDF, imagem, Markdown e RTF

Limitações do MindNode

Não é compatível com dispositivos Windows e Android

Os principais recursos estão bloqueados no plano gratuito

Opções limitadas de temas

Preços do MindNode

Plano gratuito

Plus: $2,49/mês

Avaliações e resenhas do MindNode

G2: 4,2/5 (32 avaliações)

4,2/5 (32 avaliações) Capterra: 4,8/5 (15 avaliações)

7. Fluxo de trabalho

via Fluxo de trabalhoFluxo de trabalho é um software minimalista de esboço que mantém suas anotações, tarefas, ideias e muito mais em um espaço infinito usando listas de marcadores. Amplie qualquer ponto, tratando-o como seu próprio documento, o que mantém seu espaço de trabalho organizado e concentrado.

É excelente para pessoas que preferem uma organização simples e direta. No entanto, sua simplicidade pode não agradar a todos - se você preferir pastas separadas ou precisar de recursos avançados de equipe, talvez queira explorar outras ferramentas poderosas.

Melhores recursos do Workflowy

Funciona na Web e em dispositivos desktop (Windows, MacOS e Linux) e móveis (Android e iOS)

Use as migalhas de pão e os atalhos de teclado para navegar em seu espaço

Recolha os marcadores para se concentrar em seções específicas da sua página

Use hashtags para marcar seus marcadores (também conhecidos como páginas) para facilitar a organização e a pesquisa

Alterne da visualização da lista de marcadores para umQuadro Kanban para gerenciar tarefas simples

Atualize várias cópias de uma página editando em uma única instância

Limitações do Workflowy

Poucas integrações

Opções de formatação limitadas

O plano gratuito é limitado a 250 marcadores por mês

Preços do Workflowy

Plano gratuito

Pro: $4,99/mês

Avaliações e resenhas do Workflowy

G2: 4,4/5 (22 avaliações)

4,4/5 (22 avaliações) Capterra: 4,6/5 (10 avaliações)

8. xTiles

via xTiles o xTiles é uma ferramenta de contorno baseada em blocos para gerenciar tarefas e anotações. Em vez de uma lista ou hierarquia comum, você obtém uma grade personalizável preenchida com blocos móveis e redimensionáveis. Cada bloco contém anotações, imagens e tarefas, facilitando a organização das informações.

Além disso, o código de cores dos blocos facilita a organização e a navegação. É excelente para estudantes, freelancers e equipes criativas que desejam uma maneira simples e estética de organizar pensamentos, gerenciar recursos e planejar projetos.

melhores recursos do #### xTiles

Curva de aprendizado mínima para iniciantes

Acessível pela Web, bem como em dispositivos Windows, Android, MacOS e iOS

A interface de arrastar e soltar facilita muito a organização dos blocos

Integra-se com o Unsplash, fornecendo uma enorme biblioteca de imagens para trabalhar

O menu de comandos com barra facilita a execução de ações como adicionar uma tarefa, fazer upload de um arquivo ou criar uma tabela

Possui uma grande variedade de modelos que abrangem categorias como produtividade, brainstorming, planejamento semanal e autoaperfeiçoamento

Limitações do xTiles

Não é capaz de lidar com projetos complexos

O plano gratuito é limitado a 1.000 blocos (ou seja, texto, imagens, vídeos, links, etc.)

As opções de exportação são limitadas a Markdown, PDF e PNG

xTiles preços

Plano gratuito

Personal Pro: $10/mês

$10/mês Equipe: $10/mês por membro

xTiles avaliações e comentários

G2: 5,0/5 (10 avaliações)

5,0/5 (10 avaliações) Capterra: 4,9/5 (11 avaliações)

9. Checkvist

via Lista de verificação Checkvist é um software de gerenciamento de tarefas que prioriza uma interface minimalista e a navegação pelo teclado. Execute todas as suas funções sem alternar entre o teclado e o mouse, tornando muito fácil anotar suas notas, ideias e planos. É perfeito para entusiastas do teclado que procuram uma ferramenta simples de anotações e gerenciamento de tarefas para aumentar sua organização e produtividade.

melhores recursos do #### Checkvist

Obtenha listas ilimitadas no plano gratuito e faça upgrade facilmente para seus planos pagos acessíveis

Permite que você adicione tarefas por e-mail

Atribua tarefas a membros da equipe, defina prioridades e datas de vencimento e acompanhecronograma do projeto* Pesquise informações e detalhes importantes usando o robusto recurso de pesquisa e filtros

Integra-se com o Dropbox, o Google Calendar, o Jira e o Zapier

Tem uma equipe de suporte ao cliente ágil e prestativa

Limitações do Checkvist

Não há aplicativo para desktop

O aplicativo móvel não tem os principais recursos

Não há lembretes para tarefas agendadas

Preços do Checkvist

Plano gratuito

Pro: $3,90/mês por pessoa

$3,90/mês por pessoa Equipe profissional: $6,90/mês por pessoa

Avaliações e resenhas do Checkvist

G2: 4,2/5 (3 avaliações)

4,2/5 (3 avaliações) Capterra: 4,9/5 (53 avaliações)

10. Pesquisa Roam

via Pesquisa RoamPesquisa de mobilidade (semelhante ao Workflowy) é um aplicativo de anotações que não depende de espaços de trabalho e pastas convencionais. A maioria dos usuários organiza seus fluxos de trabalho usando o Método PARA (Projects, Area, Resources, and Archives) .

O recurso de destaque do Roam é a vinculação bidirecional para conectar marcadores (também conhecidos como "blocos"). Isso significa que, quando você cria um link do Bloco A para o Bloco B, o Roam gera automaticamente outro link de volta do Bloco B para o Bloco A.

Isso cria uma rede de ideias interconectadas para facilitar a navegação. É a forma perfeita de ferramenta perfeita para pesquisas complexas entre acadêmicos, engenheiros e profissionais de tecnologia, pois ajuda na retenção da memória, incentiva o pensamento crítico e facilita uma compreensão mais profunda.

melhores recursos do #### Roam Research

Acesse o Roam por meio de um navegador da Web, Android, Windows, iOS, MacOS e Linux

Recolha os marcadores para se concentrar em diferentes seções das suas anotações

Marque suas anotações para melhorar a organização e a capacidade de pesquisa

Veja um mapa de suas anotações e como elas se conectam usando o recurso de visão geral de gráficos

Registre seus pensamentos e ideias diárias usando as anotações diárias

Limitações do Roam Research

Não há plano gratuito

Sem integrações nativas

Recursos limitados de formatação e colaboração

Preços do Roam Research

Profissional: US$ 15/mês

US$ 15/mês Crente: US$ 500/5 anos

Avaliações e resenhas da Roam Research

G2: Nenhuma avaliação

Nenhuma avaliação Capterra: 4,3/5 (16 avaliações)

Escolha o melhor aplicativo de esboço para transformar o caos em clareza

Aí está: os 10 melhores aplicativos de esboço para ajudá-lo a organizar suas ideias, anotações e tarefas, de modo a aumentar sua produtividade pessoal e da equipe. Se ainda não tiver certeza, experimente-os para ver qual deles funciona melhor para você.