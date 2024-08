As 13 principais alternativas e concorrentes do ClickUp (recursos, preços)

Procurando algumas Alternativas ao ClickUp ?

Embora nos esforcemos muito para oferecer o melhor produto possível, entendemos que o ClickUp não será uma opção perfeita para todas as empresas.

Afinal de contas, empresas diferentes têm necessidades diferentes e é quase impossível oferecer a todos tudo de que precisam.

no entanto, isso não nos impediu de tentar

Esse é um dos motivos pelos quais lançamos novos recursos todas as semanas e escolhemos esses recursos com base nas recomendações que você nos dá !

No entanto, nossa missão no ClickUp é tornar o mundo mais produtivo. E se nossa software de gerenciamento de projetos não estiver ajudando você com isso, nós o ajudaremos a encontrar o que você precisa para entrar no caminho certo.

É por isso que estamos analisando as 13 melhores alternativas ao ClickUp. Examinaremos alguns de seus principais recursos e desvantagens para lhe dar uma visão clara de cada ferramenta e ajudá-lo a fazer uma escolha informada.

Vamos começar a trabalhar!

As 13 melhores alternativas ao ClickUp

1. Asana

Via AsanaAsana é outra solução popular de software de gerenciamento de projetos que é usada por muitas equipes atualmente. Aqui está uma olhada mais de perto:

Principais recursos

1. Recursos de colaboração simples

A Asana oferece um sistema de comentários simples e direto para compartilhar arquivos e mensagens com os membros da sua equipe e mantê-los atualizados.

**O ClickUp tem esse recurso?

Toda tarefa do ClickUp vem com um seção de comentários onde você pode compartilhar mensagens, arquivos, fotos de gatos fofos (!!!) e muito mais. Você pode até mesmo atribuir comentários a pessoas para garantir que elas tomem providências em relação aos seus comentários.

2. Cronograma do projeto

O principal recurso da Asana é um linha do tempo do projeto que funciona como um gráfico de Gantt improvisado. Você pode visualizar o progresso do seu projeto para acompanhar o andamento das coisas.

**O ClickUp tem esse recurso?

No ClickUp, não gostamos de compromissos.

O ClickUp não tem um gráfico de Gantt improvisado. Ele de fato tem um Gráfico de Gantt recurso!

Além de ser mais poderoso do que a linha do tempo da Asana, ele também vem com várias automações.

3. Toneladas de integrações

A Asana pode se integrar a uma série de outros aplicativos, como Gmail, Dropbox e Slack, para conectar seus processos de trabalho.

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp tem a maioria dos recursos de que você precisa integrados, portanto você não precisa realmente de integrações. No entanto, se você realmente precisar de uma integração, nós a temos.

O ClickUp se integra a centenas de aplicativos, confira a lista completa aqui .

Desvantagens do Asana

1. Não há status personalizados

A Asana limita você a marcar o status do seu projeto como aberto ou fechado. Não há como personalizar ainda mais os status das tarefas para torná-los mais detalhados e úteis para a sua equipe.

O ClickUp permite que você personalize cada status de projeto para garantir que sua equipe sempre saiba em que estágio ele se encontra.

2. Não é possível adicionar vários responsáveis

Na Asana, você só pode atribuir uma tarefa a um membro da equipe. Portanto, se houver uma tarefa supercomplexa, você não conseguirá que alguém o ajude.

isso é o mesmo que deixar alguém na mão

O ClickUp, por outro lado, permite que você atribua tarefas a vários responsáveis e até mesmo a grupos. Dessa forma, nenhum membro da equipe precisa lidar sozinho com um projeto complexo!

3. Permissões limitadas de compartilhamento e privacidade

Não é possível ocultar tarefas específicas em um projeto público da Asana, o que dificulta o compartilhamento de seus projetos sem se preocupar com a privacidade.

No entanto, o ClickUp lhe dá controle total sobre o que é privado e o que não é, independentemente do espaço do projeto em que se encontra. Você pode optar por tornar privada uma tarefa específica ou até mesmo tornar privada uma lista delas, você decide.

Verifique isto_ Alternativas da Asana!

2. Noção

Via NoçãoNoção uma das alternativas do ClickUp, que é uma excelente ferramenta de anotações, pode funcionar também como um software de gerenciamento de projetos decente para sua equipe.

Principais recursos

1. Anotações poderosas

O Notion é um excelente aplicativo de produtividade para registrar suas anotações, sejam elas quais forem. Seja uma lista, texto simples ou código, o principal recurso do Notion é permitir que você crie notas com praticamente todos os tipos de informações.

**O ClickUp tem esse recurso? Bloco de notas do ClickUp também apresenta formatação de rich text e permite adicionar listas de verificação, texto e código às suas anotações. É possível até mesmo criar instantaneamente tarefas a partir de suas anotações e compartilhá-las com os membros da equipe. Se quiser criar anotações mais detalhadas, basta usar o recurso Docs!

2. Categorização simplificada

Para garantir que suas anotações não fiquem confusas, você pode organizá-las em pastas com o clique de um botão para facilitar o compartilhamento de arquivos .

**O ClickUp tem esse recurso? Documentos do ClickUp são armazenados junto com os projetos aos quais estão associados. Dessa forma, as coisas ficam organizadas por padrão!

3. Várias integrações

Para facilitar seu processo de anotações, o Notion pode se integrar a várias ferramentas, como Typeform, Google Drive e Google Calendar.

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp tem uma série de integrações para agilizar seu processo de processo de gerenciamento de trabalho . Clique aqui para ver a lista completa.

Desvantagens da função

1. Não foi criado para o gerenciamento de tarefas

Embora o Notion seja uma boa ferramenta para fazer anotações, ele não é uma solução completa de software de gerenciamento de projetos. Claro, você pode tentar gerenciar projetos por meio de anotações, mas isso é inconveniente e nada prático!

por que lidar com isso quando existem ferramentas de gerenciamento de projetos dedicadas como o ClickUp?

Seja criando tarefas, facilitando a colaboração ou acompanhando o progresso, o ClickUp pode lidar com tudo o que você quiser.

2. Sem recursos de controle de progresso

As alternativas do ClickUp, como o Notion, não têm nenhum recurso integrado de rastreamento de projetos recursos. Se quiser acompanhar seu progresso, você terá que manualmente descobrir o que está acontecendo.

E isso envolve pedir incessantemente atualizações aos membros da sua equipe.

Em vez disso, basta usar Gráficos de Gantt do ClickUp e Dashboards do ClickUp para acompanhar o andamento dos trabalhos em um piscar de olhos.

3. Sem gerenciamento de metas

Com o Notion, você está limitado a criar notas para todas as suas tarefas. Não há como dividir essas anotações em metas e objetivos individuais. Como resultado, você trabalhará com ideias vagas sobre o que pretende alcançar, o que pode gerar confusão a longo prazo.

O ClickUp apresenta uma solução abrangente de gerenciamento de metas com Metas e Objetivos. Você pode criar uma meta geral e dividi-la em metas individuais que o ajudarão a alcançá-la. Dessa forma, todos sabem o que devem fazer e para o que estão trabalhando.

Verifique estes_ Alternativas de noções_ !

3. Mesa de ar

Mesa aérea O Airtable é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada em planilhas que o ajudará a criar bancos de dados para lidar com seus projetos.

Principais recursos

1. Planilhas poderosas

O principal recurso do Airtable são as planilhas poderosas e detalhadas que podem registrar os dados do seu projeto. Embora as planilhas não sejam uma forma ideal de gerenciamento de recursos por si só, elas ainda são uma maneira útil de registrar informações.

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp não depende de planilhas para o gerenciamento de recursos.

_Como é sério, por que você usaria planilhas para gerenciar seus projetos?

Em vez disso, oferecemos a você maneiras muito mais amigáveis e intuitivas de lidar com as demandas do projeto. Como resultado, não há visualização de planilha incorporada no ClickUp.

No entanto, você pode incorporar planilhas do Google Sheets, Airtable e outras fontes no ClickUp e trabalhar com elas.

2. Várias exibições

Para maior capacidade de personalização, o Airtable oferece várias exibições para ajudá-lo a trabalhar em seus projetos da maneira que desejar (você ainda está limitado a planilhas, mas o layout pode ser personalizado de acordo com suas necessidades).

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp vem com várias visualizações, como a visualização de quadro, a visualização de caixa, a visualização de lista, a visualização de calendário e o modo Eu.

3. Poderosos recursos de compartilhamento

Assim como o Microsoft Project, o Airtable facilita o compartilhamento de projetos e arquivos com partes interessadas externas, como clientes e consumidores, sem se preocupar com questões de privacidade.

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp permite que você adicione convidados temporários (como clientes e freelancers) ao seu espaço de projeto para ajudá-lo com seus projetos. Você pode até mesmo compartilhar tarefas e arquivos específicos com eles e personalizar o acesso deles para aumentar a segurança.

Desvantagens possíveis

1. Nenhum sistema organizado de comunicação com a equipe

Como o Airtable é principalmente um sistema de gerenciamento de planilhas e bancos de dados, ele não tem um sistema de comunicação de equipe muito organizado. Embora seja possível deixar comentários para uma equipe pequena, as equipes maiores terão dificuldade em organizar e classificar as coisas. ClickUp alternativas como o Airtable não são tão detalhadas quanto a maioria dos usuários preferiria.

Ao contrário do Airtable, o ClickUp tem um seções de comentários que são funcionais e fáceis de usar. Não importa se você tem uma equipe pequena ou está lidando com equipes maiores, o ClickUp pode atender a todas as necessidades de comunicação da sua equipe.

2. Sem tarefas e subtarefas

Esse é um dos maiores problemas do Airtable.

Como você está trabalhando com linhas e tabelas, não há como criar tarefas e subtarefas. Isso pode tornar o gerenciamento de recursos incrivelmente difícil, pois você não sabe a que atribuir recursos!

O ClickUp, no entanto, vem com tarefas e subtarefas úteis para dividir o que você precisa fazer e manter todos no caminho certo, além de tornar o gerenciamento de tarefas rápido e fácil.

3. Sem recursos de relatório

_Você já tentou usar uma planilha para acompanhar seu progresso ao longo do tempo?

parece uma dor de cabeça, não é?

Isso é porque é.

Infelizmente, é com isso que você terá de lidar no Airtable, pois não há outro sistema de relatórios visuais. Você terá que passar por linhas de dados para o planejamento de projetos.

No entanto, você pode evitar isso com os gráficos de Gantt e os painéis do ClickUp. Eles visualizam os dados de planejamento do projeto para fornecer o que você precisa em segundos!

se precisar de uma visão detalhada dessa ferramenta, confira nosso artigo detalhado Revisão disponível ._

4. Wrike

Wrike O Wrike é um popular Software de gerenciamento de projetos de nível empresarial que tem alguns dos recursos de que você precisa para gerenciar projetos complexos.

Principais recursos:

1. Visualização em três painéis

O Wrike tem um layout de exibição de três painéis para ajudá-lo a obter rapidamente uma visão geral de tudo o que está acontecendo:

O painel esquerdo destaca seus projetos, finanças e equipes

O painel do meio permite que você crie novas tarefas, atribua tarefas e defina datas de vencimento

O painel direito permite que você dê uma olhada nas suas tarefas e subtarefas

**O ClickUp tem esse recurso?

Em vez de limitar você a três painéis o tempo todo, o ClickUp oferece várias exibições. Dessa forma, você pode personalizar o que deseja ver da maneira que deseja ver.

2. Formulários e solicitações

Com o criador de formulários integrado do Wrike, você pode criar formulários interativos com lógica condicional. O Wrike pode até mesmo criar automaticamente tarefas e projetos a partir das respostas de seus formulários.

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp também permite que você crie com lógica condicional e também pode criar automaticamente tarefas a partir das respostas de seus formulários.

3. Tags e pastas

O Wrike oferece suporte a tags e pastas para ajudá-lo a categorizar suas tarefas com facilidade, garantindo que seja mais fácil entender tudo.

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp também permite que você criar pastas separadas atribuir tags e adicionar prioridades às suas tarefas para facilitar a classificação e o gerenciamento geral de tarefas.

Desvantagens do Wrike

1. Funcionalidade limitada do aplicativo móvel

Se quiser continuar produtivo em qualquer lugar, você precisa de um aplicativo móvel que esteja à altura do desafio. Infelizmente, os aplicativos móveis do Wrike não são muito eficientes.

Felizmente, o aplicativo móvel do ClickUp aplicativos móveis são tão avançados quanto sua versão para desktop.

Seja para atribuir tarefas, acompanhar vários projetos ou colaborar com membros da equipe, você pode fazer tudo nos aplicativos móveis do ClickUp.

2. A integração é difícil

O problema de usar uma ferramenta tão poderosa quanto o Wrike é que pode ser complicado se acostumar com ela. Na verdade, o Wrike tem um processo de integração especializado chamado "Wrike Professional Services" para ajudá-lo a passar por isso.

O ClickUp, por outro lado, é muito fácil de se acostumar e você estará pronto para trabalhar em pouco tempo. Além disso, com todos os nossos atalhos úteis tudo está literalmente a um clique de distância!

3. Não faço ideia do gerenciamento

Não há uma solução integrada do Wrike para ajudá-lo a anotar pensamentos, ideias e fluxos de trabalho. Você terá de confiar em sua memória para armazenar todas as suas ideias e, independentemente de quão brilhante você seja, nossos cérebros não são bons em memorizar!

Dê um tempo à sua memória com o ClickUp e use nosso poderoso Bloco de Notas. Acesse a formatação de rich text para criar anotações detalhadas e criar instantaneamente tarefas a partir delas para compartilhar com sua equipe. Você pode até usar o ClickUp Docs como uma solução wiki integrada para sua equipe.

dê uma olhada em nosso Revisão do Wrike _e guia para Gerenciamento de projetos do Wrike para obter uma visão mais detalhada dessa ferramenta. Em seguida, dê uma olhada em As principais alternativas do Wrike ._

5. Nifty

NiftyO Nifty é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que o ajudará a colaborar com os membros da equipe e a armazenar documentos importantes com facilidade.

Principais recursos

1. Recursos de wiki incorporados

O Nifty tem a capacidade de criar um base de conhecimento para sua empresa. Você pode usá-la para armazenar com segurança informações importantes relacionadas à empresa e ao projeto.

**O ClickUp tem esse recurso?

Com o ClickUp Docs, você pode criar uma base de conhecimento integrada para sua equipe. Como seus Docs são armazenados junto com seus projetos, eles também são facilmente acessíveis. Além disso, você pode personalizar os direitos de acesso de cada documento, aninhar páginas e até mesmo permitir que eles sejam indexados pelo Google.

2. Controle de tempo nativo

O Nifty vem com recursos integrados de controle de tempo para ajudá-lo a monitorar quanto tempo você está gastando em projetos.

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp não só tem um poderoso recurso interno de controle de tempo, como também tem uma integração com ferramentas populares de controle de tempo, como o Toggl, Hubstaff e TimeDoctor.

3. Várias exibições

O Nifty permite que você visualize projetos complexos da maneira que desejar. Você tem acesso a uma visualização Kanban, gráfico de Gantt e lista de tarefas.

**O ClickUp tem esse recurso?

Além do recurso que o Nifty oferece, o ClickUp também tem a Calendário e Visualização da caixa . Você ainda tem acesso a Modo Eu que destaca apenas suas atribuições.

Desvantagens interessantes

1. Nenhum comentário atribuído

Os comentários são ótimos. Não há como negar isso.

Mas eles também podem se acumular.

Como uma enxurrada de e-mails em uma caixa de entrada não aberta, suas mensagens podem se perder em meio a um mar de outros comentários. Infelizmente, o Nifty não pode protegê-lo contra isso..

Para evitar que isso aconteça, o ClickUp tem um recurso "bacana" que permite atribuir comentários e convertê-los em tarefas para os membros da equipe. Eles serão notificados sobre o comentário e ele até aparecerá em sua bandeja de tarefas para ajudá-los a agir.

2. Não há plano gratuito

Se você planeja usar o Nifty, terá que desembolsar US$ 49/mês pelo plano básico pago, que nem sequer inclui a maioria dos recursos de gerenciamento de projetos.

Em vez disso, por que não optar pelo plano ClickUp, repleto de recursos? Plano Free Forever ou até mesmo nosso plano pago Unlimited de US$ 7/mês por usuário para obter ainda mais funcionalidade?

Você obterá mais recursos e terá mais dinheiro sobrando para aquela festa do escritório que você quer dar!

3. Não é adequado para equipes que seguem a metodologia Agile

Se você segue a metodologia Metodologia ágil se o Nifty forçar sua equipe ágil a perder os principais relatórios ágeis, como burndowns , queimaduras e gráficos de velocidade . Felizmente, com o ClickUp, uma equipe ágil obtém todos esses gráficos com a capacidade adicional de rastrear os dados que desejar com os painéis!

**6. Jira

Via Jira O Jira é outro software de gerenciamento de projetos de nível empresarial que possui uma série de recursos de gerenciamento de tarefas, metas e projetos para otimizar seus processos de trabalho.

Principais recursos

1. Criado para a metodologia Agile

Se você faz parte de uma equipe Equipe ágil o Jira pode ajudar você. Ele pode organizar suas tarefas em um Scrum ou Quadro Kanban para ajudá-lo a gerenciar facilmente todas as suas tarefas em um piscar de olhos.

**O ClickUp tem esse recurso?

um dos vários modos de exibição do ClickUp é o modo de exibição Quadro, que funciona como um quadro Scrum e Kanban eficaz. Além disso, ele permite criar listas de sprint e adicionar pontos Scrum para acompanhar o seu backlog.

2. Relatórios detalhados

O Jira vem com várias análises para ajudá-lo a analisar o desempenho da sua equipe. Ele abrange aspectos como carga de trabalho do usuário, tarefas pendentes e problemas recém-criados.

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp também tem relatórios da equipe recursos que abrangem estatísticas sobre tarefas concluídas, tempo médio de trabalho, membros da equipe com baixo desempenho e muito mais.

3. Fluxos de trabalho personalizados

O Jira permite que você personalize seus fluxos de trabalho para cada projeto. Dessa forma, você não fica limitado a um conjunto padrão de etapas pelas quais seu projeto deve passar para ser concluído.

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp permite que você crie status personalizados para cada uma de suas tarefas. Esses status destacam essencialmente os estágios pelos quais sua tarefa deve passar no caminho para a conclusão.

Desvantagens do Jira

1. Não há linhas do tempo incorporadas

Estamos considerando removê-lo da nossa lista de alternativas do ClickUp, pois é simplesmente uma plataforma desatualizada da qual os usuários reclamam constantemente, mas queríamos ter certeza de que você está totalmente informado! O Jira não tem uma visualização da linha do tempo do projeto para ajudá-lo a acompanhar o andamento do projeto como um todo. Você fica preso a mover tarefas individuais para diferentes estágios do projeto.

Os gráficos de Gantt do ClickUp são a linha do tempo de projeto perfeita para sua empresa. Você pode monitorar facilmente o progresso do projeto, ajustar as dependências das tarefas e até mesmo calcular seu caminho crítico para manter tudo nos trilhos.

2. Recursos de colaboração limitados

O Jira não tem uma seção de comentários integrada para facilitar a colaboração no projeto.

Cada tarefa do ClickUp, no entanto, vem com sua própria seção de comentários dedicada seção de comentários para ajudar os membros da sua equipe a compartilhar mensagens, arquivos e atualizações. Você pode até mesmo atribuir comentários aos membros da equipe para garantir que seus comentários não passem despercebidos.

3. Gerenciamento sem ideias

Assim como o Wrike, o Jira não tem nenhum recurso incorporado para ajudá-lo a gerenciar seus pensamentos e ideias.

Felizmente, o Bloco de Notas do ClickUp tem todos os recursos de que você precisa para anotar ideias rapidamente e compartilhá-las com sua equipe quando estiver pronto. Você pode até usar o recurso Docs para criar uma base de conhecimento que armazene informações importantes relacionadas à empresa e ao projeto.

dê uma olhada nisso Observação aprofundada do Jira ._

7. Trello

Via Trello O Trello é um software de gerenciamento de projetos super fácil de usar que qualquer pessoa pode usar. Aqui está uma visão mais detalhada:

Principais recursos:

1. Criado para Kanban

O Trello lista suas tarefas como cartões que podem ser arrastados e soltos em diferentes estágios do projeto. Isso é o mais próximo que você pode chegar de um quadro Kanban digital, tornando-o a solução perfeita para os fãs do Kanban.

**O ClickUp tem esse recurso?

O Visualização da placa também lista suas tarefas como pequenos cartões, e sua interface de arrastar e soltar ajuda a movê-las facilmente para diferentes estágios.

2. Automação

O bot Butler do Trello pode ajudá-lo a automatizar várias tarefas para economizar o tempo e o esforço de executá-las manualmente. Por exemplo, você pode programar o Trello para criar tarefas recorrentes no primeiro dia de cada semana.

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp também pode automatizar várias tarefas. Você pode escolher uma de nossas mais de 50 automações predefinidas ou criar a sua própria!

3. Power-Ups

O Trello permite que você adicione vários Power-Ups para facilitar o gerenciamento de tarefas. Esses Power-Ups funcionam essencialmente como integrações e podem ajudá-lo a otimizar seus processos de trabalho em diferentes aplicativos. Por exemplo, há um Power-Up de agendamento de calendário e até mesmo um para o Google Drive.

**O ClickUp tem esse recurso?

Ao contrário do Trello, o ClickUp não precisa depender dos Power-Ups para o gerenciamento de tarefas.

_Por quê?

Ele já tem a maioria dos recursos de que você precisa incorporados!

No entanto, você ainda pode integrá-lo a uma lista de aplicativos para aumentar a funcionalidade.

Desvantagens do Trello

1. Não há gerenciamento de metas

As metas são uma parte essencial do gerenciamento de projetos _, certo?

Sem elas, você não saberá para o que está trabalhando!

No entanto, o Trello não tem um sistema abrangente de gerenciamento de metas. Você pode criar tarefas, mas não pode vinculá-las a uma meta geral.

O ClickUp permite que você divida suas metas em alvos menores para facilitar sua realização. À medida que você completa cada meta, o progresso geral da meta aumenta automaticamente, ajudando-o a entender o quanto ainda falta para alcançá-la.

2. Sem dependências de tarefas

Um dos maiores problemas do gerenciamento de projetos é tentar realizar as tarefas na ordem errada. _Por exemplo, você não pode enviar um artigo para um cliente sem verificar a gramática, certo?

Infelizmente, não há como evitar que isso aconteça no Trello, pois não há gerenciamento de dependência de tarefas.

No entanto, o ClickUp ajuda a adicionar diferentes tipos de dependências de tarefas para garantir que sua equipe sempre tente realizar as tarefas na ordem certa. Por exemplo, se uma tarefa estiver esperando que outra seja concluída primeiro, o ClickUp impede que os membros da sua equipe comecem a trabalhar nela.

3. Personalização limitada da interface

O Trello tem uma boa interface Kanban que permite arrastar e soltar tarefas, um favorito para quem procura a abordagem mais simplista de gerenciamento de tarefas.

_Mas e se o Kanban não for sua praia?

Então você está sem sorte, pois isso é tudo que ele oferece.

É com isso que você está preso quando se trata desse aplicativo de produtividade.

Felizmente, para lidar com diferentes preferências e estilos de projeto, o ClickUp oferece várias visualizações de projeto.

aqui está nossa visão detalhada Revisão do Trello , destacando por que o ClickUp é a solução perfeita para o Alternativa ao Trello .

8. Basecamp

Via BasecampBasecamp é outra alternativa básica do ClickUp que tem alguns recursos de gerenciamento de projetos para ajudá-lo a organizar e gerenciar suas tarefas.

Principais recursos

1. Listas de tarefas úteis

O Basecamp permite que você crie listas de tarefas com tarefas e subtarefas e as atribua à sua equipe. Dessa forma, você pode acompanhar facilmente as coisas e marcá-las à medida que avança.

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp permite que você crie listas de verificação detalhadas para cada tarefa e subtarefa. Você pode atribuir itens da lista de tarefas e até mesmo usá-los como listas de sprint para seus projetos Agile.

2. Chats simplificados

O Basecamp apresenta um sistema de comentários integrado que permite que os membros da sua equipe se comuniquem entre si e compartilhem mensagens, arquivos e atualizações de projetos.

**O ClickUp tem esse recurso?

Toda tarefa do ClickUp tem um seção de comentários onde você pode trocar mensagens, arquivos, links e vídeos com o restante da sua equipe.

3. Relatórios detalhados da equipe

O Basecamp vem com vários relatórios sobre o que está acontecendo em sua empresa. Você pode acessar relatórios sobre tarefas concluídas, quem está trabalhando em quê, o que está atrasado e muito mais.

**O ClickUp tem esse recurso?

Além dos recursos avançados de rastreamento de projetos o ClickUp também tem relatórios detalhados do espaço de trabalho sobre métricas como tarefas concluídas, quem está atrasado, o que falta e muito mais.

Desvantagens do Basecamp

1. Não há prioridades de tarefas

_Nem todas as tarefas foram criadas iguais, certo?

Algumas são mais importantes do que outras.

Infelizmente, não há como determinar isso no Basecamp, pois você não pode priorizar tarefas para projetos complexos. Felizmente, o ClickUp permite adicionar prioridades a tudo no seu espaço de projeto para ajudar os membros da equipe a entender o que é urgente e o que não é.

2. Sem status personalizados

O Basecamp não permite que você personalize os estágios pelos quais cada tarefa deve passar.

Isso pode fazer com que você force seu projeto a passar por etapas que são completamente irrelevantes para ele, como um software projeto de desenvolvimento de software passando por um estágio de "verificação gramatical"!

O ClickUp permite que você personalizar todos os status de seus projetos para ser o mais detalhado e específico possível. Agora, cada projeto receberá a atenção personalizada que merece.

3. Sem suporte para controle de tempo

Com o Basecamp, não há como gerenciar seu tempo para garantir que você nunca perca seus prazos e defina estimativas realistas para seus projetos.

Com o ClickUp, no entanto, você sempre cumprirá seus prazos 😉

_Como?

Ele vem com rastreamento de tempo nativo para ajudá-lo a medir o tempo que seus projetos estão levando e o que você pode fazer para acelerar as coisas. Ele também pode se integrar a rastreadores de tempo como o Clockify e o TimeDoctor para tornar esse processo o mais simples possível.

Dê uma olhada nisso Revisão do Basecamp !

9. Meistertask

Via Meistertask O Meistertask é uma ferramenta simples de gerenciamento de projetos Kanban que funciona como uma boa alternativa ao ClickUp e ao Trello.

Principais recursos

1. Automações

O Meistertask vem com várias automações para ajudá-lo a otimizar seus processos de trabalho e perder menos tempo executando manualmente tarefas recorrentes.

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp vem com mais de 50 automações integradas para lidar com tarefas repetitivas e também permite que você crie suas próprias automações!

2. Agenda

A Agenda é a versão do Meistertask de um centro de projetos para você. Você tem acesso a todas as suas tarefas e atribuições para obter o máximo de acessibilidade.

**O ClickUp tem esse recurso?

A Caixa de entrada do ClickUp contém todas as tarefas, listas e itens que foram atribuídos a você. Use-a para acompanhar rapidamente tudo o que você tem em mãos e começar imediatamente.

3. Agendamento de calendário

O Meistertask permite que você visualize suas próximas tarefas em um calendário para planejar melhor sua agenda e se preparar para o que está por vir.

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp também tem uma visualização de calendário que o ajudará a fazer um balanço da sua agenda futura.

Desvantagens do Meistertask

1. Limitado a um modo de exibição Kanban

Um dos problemas com essa alternativa do Trello é que ela é apenas baseada em Kanban. Isso significa que você está limitado a visualizar suas tarefas em um quadro Kanban.

Se quiser ter visões gerais de nível superior ou precisar ver suas tarefas como uma lista, você está sem sorte.

As Múltiplas visualizações do ClickUp podem ajudar com isso, pois você tem acesso a uma visualização de Quadro, Lista, Caixa e Calendário para suas tarefas.

2. Sem status personalizados

O Meistertask não permite que você personalize seus status, deixando-o com um conjunto de status que não reflete com precisão os estágios do seu projeto. Para superar isso, basta usar os status personalizados do ClickUp para cada de seus projetos.

3. Funcionalidade móvel limitada

Ao contrário do aplicativos móveis os aplicativos móveis do Meistertask não têm o mesmo impacto que a ferramenta para desktop. Será muito melhor trabalhar em seu laptop em vez de tentar usar os aplicativos móveis em qualquer lugar.

10. Hive

Via ColmeiaColmeia é um bom ClickUp e Alternativa ao Basecamp que transformará sua gerenciamento de processos e atividades de colaboração em equipe.

Principais recursos

1. Gerenciamento automatizado do fluxo de trabalho

O Hive permite que você crie fluxos de trabalho automatizados e personalizados para agilizar o gerenciamento de várias tarefas recorrentes.

**O ClickUp tem esse recurso?

Além de mais de 50 predefinições automações você pode criar suas próprias automações para todos os tipos de tarefas no ClickUp.

2. Vários layouts

O Hive permite alternar entre exibições para obter o máximo de flexibilidade. Você pode alternar entre uma lista, calendário, Gantt ou visualização Kanban para um planejamento eficaz do projeto.

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp é compatível com todas as exibições que o Hive oferece e também permite alternar entre elas com o clique de um botão.

3. Formulários incorporados

O Hive permite que você crie formulários detalhados para obter as informações de que sua empresa precisa. Você pode personalizar as perguntas e os tipos de respostas para obter uma coleta de dados precisa.

**O ClickUp tem esse recurso?

Embora permita que você crie formulários personalizados de acordo com suas preferências, o ClickUp também pode criar automaticamente tarefas a partir das respostas do formulário para aumentar a funcionalidade.

Principais desvantagens

1. Sem dependências

Como o Hive não oferece suporte a dependências, você corre o risco de tentar realizar a tarefa errada no momento errado. Você pode evitar esse problema mudando para o ClickUp e configurando todas as dependências necessárias.

2. Notificações confusas

Em vez de armazenar ordenadamente suas notificações em uma caixa de entrada como no ClickUp, as notificações do Hives aparecem à direita e não há como marcá-las como lidas.

Isso pode significar lidar com pop-ups que são tão irritantes e difíceis de acompanhar quanto aqueles com os quais você lida quando está navegando na Web!

Além disso, isso aumenta as chances de você ignorar ou esquecer algo importante.

3. Não há plano gratuito

O problema com essa alternativa ao Basecamp é que, assim como o Basecamp, não há plano gratuito.

Felizmente, o ClickUp oferece a você um plano com muitos recursos versão gratuita com projetos ilimitados que podem lidar até mesmo com as tarefas mais complexas.

Se você usar o Hive, terá que desembolsar US$ 16/usuário por mês por um conjunto de recursos que ainda fica aquém do plano pago Unlimited do ClickUp, que custa apenas US$ 5/usuário por mês.

11. Slenke

Via Slenke O Slenke é uma alternativa popular ao ClickUp e ao Asana que ajuda as equipes remotas a trabalhar em vários projetos com eficiência.

Principais recursos

1. Cronogramas de projetos

O Slenke tem uma visualização de linha do tempo que permite aos usuários verificar como o projeto está progredindo e intervir quando necessário. Como isso se assemelha à interface da Asana, ele também é uma ótima alternativa à Asana.

**O ClickUp tem esse recurso?

Os gráficos de Gantt do ClickUp são um passo à frente do cronogramas de projetos pois eles podem automatizar várias tarefas para você, como determinar sua porcentagem de progresso e calcular seu caminho crítico .

2. Prioridades

O Slenke permite que você priorize as tarefas para obter eficiência gerenciamento de portfólio de projetos .

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp não apenas permite que você defina uma variedade de prioridades para suas tarefas, mas também pode filtrar as tarefas por prioridade para encontrar as mais importantes.

3. Seções de comentários

O Slenke apresenta um sistema de comentários simples e fácil de usar para trocar informações e arquivos com os membros da sua equipe.

**O ClickUp tem esse recurso?

Cada tarefa do ClickUp vem com sua própria seção de comentários para compartilhar arquivos, mensagens, vídeos e muito mais.

Desvantagens do ClickUp

1. Sem automações

Ao contrário do ClickUp, o Slenke não pode automatizar seu fluxo de trabalho. Dessa forma, você ficará preso manualmente trabalhando em tarefas repetitivas o tempo todo.

2. Nenhum comentário atribuído

Embora o Slenke tenha um sistema de comentários fácil de usar, você não pode atribuir comentários a pessoas como o ClickUp permite. Isso não seria um problema se você tiver uma equipe pequena. No entanto, equipes maiores podem ter mensagens ignoradas, atrasando seu progresso.

3. Gerenciamento limitado de ideias

Ao contrário do Notepad e do Docs do ClickUp, você não terá um sistema de gerenciamento de ideias integrado no Slenke. Em vez disso, você será forçado a usar um Google Doc ou aplicativo separado.

12. Pipefy

Via Pipefy O Pipefy é uma ferramenta de gerenciamento de projetos fácil de usar que pode agilizar seus processos de trabalho.

Principais recursos

1. Formulários com lógica condicional

O Pipefy permite que você crie formulários detalhados com lógica condicional para ajudá-lo a encontrar facilmente as informações que você está procurando.

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp também suporta criação de formulários com lógica condicional e também pode criar automaticamente tarefas a partir de respostas de formulários.

2. Filtragem avançada

Para ajudá-lo a encontrar as tarefas que você está procurando, o Pipefy permite que você filtre suas tarefas com base em diversas variáveis diferentes, como campos personalizados e prioridades.

**O ClickUp tem esse recurso? O ClickUp permite que você filtre tarefas com base em prioridade, status, responsável e muito mais.

3. Relatórios detalhados

O Pipefy vem com vários relatórios para ajudá-lo a acompanhar o status do seu projeto. Você pode verificar sua porcentagem de conclusão, taxa de progresso e muito mais.

**O ClickUp tem esse recurso?

O ClickUp também tem vários gráficos para acompanhar vários projetos. Eles incluem burnups, burndowns e gráficos de velocidade, CFDs e gráficos de Gantt.

Desvantagens do Pipefy

1. Nenhum comentário atribuído

Ao contrário do ClickUp, o Pipefy não permite que você atribua comentários aos membros da equipe. Dessa forma, você corre o risco de seus comentários ficarem sem atenção, pois se perdem em um mar de outras mensagens.

2. Funcionalidade móvel limitada

Embora o Pipefy inclua muitos recursos em sua solução para desktop, seus aplicativos móveis para Android e iOS não são tão poderosos. Se você é um gerente de projeto em trânsito, é melhor usar o aplicativo móvel totalmente funcional do ClickUp aplicativos móveis em vez disso.

3. Falta de recursos de rastreamento de equipe

Embora o Pipefy forneça vários relatórios sobre o progresso do seu projeto, não há uma maneira real de acompanhar o que os membros da sua equipe estão fazendo.

Para fazer isso, por que não usar o recurso Pulse e Profiles do ClickUp, que oferece visões gerais detalhadas do que cada membro da sua equipe está fazendo no momento?

13. Swit

Via Comutador O Swit é uma ferramenta de colaboração que também pode ajudá-lo a gerenciar suas tarefas com eficiência.

Principais recursos

1. Colaboração em equipe simplificada

O Swit oferece aos membros da sua equipe tudo o que eles precisam para colaborar de forma eficaz. De comentários a compartilhamento de arquivos e marcação, será fácil se comunicar com o Swit.

**O ClickUp tem esse recurso?

Tudo o que você pode fazer no Swit, você pode fazer nas seções de comentários do ClickUp. Seja compartilhamento de arquivos, compartilhamento de links, mensagens: tudo!

Além disso, você pode atribuir comentários para evitar que as pessoas os esqueçam.

2. Suporte ao gerenciamento Kanban

A ferramenta de colaboração Swit tem uma interface que se assemelha a um quadro Kanban de arrastar e soltar. Dessa forma, você pode mover rapidamente as tarefas com facilidade.

**O ClickUp tem esse recurso?

Se você é fã do Gerenciamento de projetos Kanban para usar o Kanban, basta usar o modo de exibição Board do ClickUp. Ele se assemelha a um Quadro Kanban e também oferece suporte à funcionalidade de arrastar e soltar.

3. Várias configurações de permissão

O Swit oferece aos gerentes de projeto um amplo controle administrativo, permitindo que eles adicionem freelancers e clientes ao espaço do projeto sem se preocupar com questões de privacidade.

**O ClickUp tem esse recurso?

Com os direitos e permissões de acesso personalizados do ClickUp, você pode adicionar quem quiser e controlar o que eles podem fazer no espaço do projeto.

Desvantagens do ClickUp

1. Não há relatórios detalhados

Lembre-se de que o Swit é marcado principalmente como um concorrente do Slack, portanto, embora seus recursos de colaboração em equipe sejam excelentes, ele não oferece muito em termos de relatórios. Se precisar de relatórios detalhados sobre o andamento de seus projetos e equipes, use os painéis e relatórios do ClickUp.

2. Sem automação

Se você tiver toneladas de tarefas repetitivas (como a maioria das equipes), não há como automatizá-las para poupá-lo do trabalho de resolvê-las manualmente no Swit.

por que não usar as mais de 50 tarefas pré-construídas do ClickUp? automações _ou crie suas próprias automações?

3. Sem modelos

A ferramenta de colaboração do Swit não tem modelos predefinidos, portanto, você terá que criar tarefas do zero todas as vezes. Isso não apenas desperdiça tempo, mas também pode ser incrivelmente frustrante.

Evite isso usando Modelos do ClickUp que podem ajudá-lo a começar a executar tarefas em segundos!

Por que o ClickUp é Still A melhor ferramenta de gerenciamento de projetos em 202**3

Embora não se possa negar que a maioria dessas ferramentas tem alguns recursos úteis, elas também têm algumas desvantagens importantes que as impedem de serem verdadeiramente excelentes.

Por exemplo, se você escolher uma das alternativas listadas, poderá perder recursos como: Visualizações do ClickUp : para personalizar a interface de seu projeto da maneira que desejar

Comentários atribuídos no ClickUp : evita que seus comentários sejam ignorados

Metas do ClickUp : mantenha o controle de suas metas e objetivos para permanecer no caminho certo

Painéis do ClickUp : para monitorar o progresso do projeto ao longo do tempo

Status personalizados do ClickUp : ajuste os estágios de seu projeto caso a caso para obter o máximo de precisão

Mas isso não é tudo! Veja mais recursos que aumentam a produtividade para ajudá-lo a dominar seu fluxo de trabalho:

Dependências Inbox : garante que você tente realizar as tarefas na ordem correta

: garante que você tente realizar as tarefas na ordem correta Caixa de entrada : faça um balanço fácil de suas atribuições e notificações em um único espaço unificado

: faça um balanço fácil de suas atribuições e notificações em um único espaço unificado Relatórios do espaço de trabalho : acompanhe o desempenho da sua equipe

: acompanhe o desempenho da sua equipe Documentos do ClickUp : crie bases de conhecimento detalhadas para armazenar informações importantes da empresa e do projeto

Priorities : tente realizar as tarefas mais importantes primeiro

: tente realizar as tarefas mais importantes primeiro Bloco de notas : anote rapidamente pensamentos e ideias

: anote rapidamente pensamentos e ideias Permissões : personalize quem pode acessar suas tarefas e o que pode ser feito com elas

: personalize quem pode acessar suas tarefas e o que pode ser feito com elas Controle de tempo nativo : para melhorar suas habilidades de gerenciamento de tempo de projeto

Aplicativos móveis totalmente funcionais para mantê-lo produtivo em qualquer lugar

Planos gratuitos: para obter toda a funcionalidade de que você precisa sem precisar gastar muito

É por isso que, se houver algo que estamos deixando passar ou se houver algo que você não goste no ClickUp, informe-nos. Experimente o ClickUp hoje mesmo !