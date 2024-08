15 modelos gratuitos do Evernote para fazer anotações em 2024

Se você adora hackear a produtividade, sabe como os aplicativos de anotações podem ser valiosos. Desde anotar ideias para seu próximo projeto até planejar metas de projeto e criar um base de conhecimento para todas as informações importantes, essas ferramentas oferecem insights para que você tome a próxima atitude. Mas esses hubs de dados também podem levar muito tempo para serem criados e gerenciados.

É aí que entram os modelos. Os layouts pré-projetados facilitam a inserção de informações relevantes para desenvolver os documentos e as notas de que você precisa para aumentar o desempenho. Não importa se você está procurando modelos do Evernote ou modelos de alternativas do Evernote, nós temos o que você precisa.

Aqui, veremos o que é um modelo do Evernote, destacaremos cinco dos principais modelos e compartilharemos 10 modelos alternativos do Evernote para você experimentar hoje. 🛠️

O que é um modelo do Evernote?

O Evernote é um dos muitos aplicativos para fazer anotações . Essas ferramentas foram projetadas para eliminar parte do trabalho pesado e estruturar seu pensamento ou processo de trabalho.

Via Evernote Os modelos do Evernote são listas estruturadas ou formatadas e páginas de notas para ajudá-lo a economizar tempo . Há modelos gratuitos e modelos pagos. Se você tiver um conta paga do Evernote você pode criar uma nova nota ou modelo com base em suas necessidades comerciais ou pessoais específicas.

Muitos sites de terceiros - incluindo o ClickUp - também criam modelos do Evernote para serem usados com o Evernote ou com outro aplicativo aplicativo de lista de tarefas . Novamente, esses modelos têm como objetivo simplificar seu processo e facilitar a anotação de ideias e a conclusão de tarefas redundantes. ✅

Compare Notion_Evernote Vs Notion !

O que faz um bom modelo do Evernote?

Nem todos Ferramentas de IA para anotações são criadas da mesma forma. Algumas são melhores do que outras, principalmente se você precisar de uma ferramenta de anotações para negócios e não para uso pessoal. ✍️

Veja o que procurar nos melhores modelos do Evernote:

Estrutura clara e organizada: Parte do ato de fazer anotações é manter-se organizado e criar um layout que facilite a revisão de informações importantes. Encontre modelos do Evernote ou crie uma nova nota com marcadores, cabeçalhos, seções e outros elementos estruturais

Parte do ato de fazer anotações é manter-se organizado e criar um layout que facilite a revisão de informações importantes. Encontre modelos do Evernote ou crie uma nova nota com marcadores, cabeçalhos, seções e outros elementos estruturais Navegação fácil: Um dos motivos pelos quais as pessoas usam aplicativos de anotações é para que possam manter o controle de informações importantes. Procure um aplicativo que ofereça navegação intuitiva para que você saiba onde está tudo

Um dos motivos pelos quais as pessoas usam aplicativos de anotações é para que possam manter o controle de informações importantes. Procure um aplicativo que ofereça navegação intuitiva para que você saiba onde está tudo Personalização: Os modelos do Evernote devem ser personalizáveis para dividir o conteúdo em segmentos que façam sentido - ou um em que você possa escolher um idioma que funcione para você

Os modelos do Evernote devem ser personalizáveis para dividir o conteúdo em segmentos que façam sentido - ou um em que você possa escolher um idioma que funcione para você Colaboração: Os modelos de produtividade funcionam melhor quando você pode usá-los com sua equipe. Se você planeja usar um modelo original do Evernote para acompanhar notas de reuniões, criar agendas e acompanhar projetos, procure um que ofereça colaboração contínua

5 Modelos do Evernote

Pronto para encontrar um modelo do Evernote para simplificar seus fluxos de trabalho ou organizar sua vida?

Compilamos uma lista de cinco opções da galeria de modelos do Evernote, quer você queira criar listas de compras colaborativas, obter insights de reuniões ou encontrar maneiras de impulsionar seu processo de brainstorming. 🤔

1. Modelo de notas de reunião do Evernote

via Evernote

O Modelo de Notas de Reunião do Evernote apresenta quatro seções estruturadas para detalhes da reunião, acompanhamentos, decisões e encerramento. É fácil adicionar uma nova nota e clicar no modelo para preenchê-lo antes do início de uma reunião para que você tenha as informações relevantes do projeto para que todos saibam o que está sendo discutido.

Durante a reunião, anote as conclusões e decisões mencionadas por cada membro da equipe. Não se esqueça de acrescentar detalhes da discussão e qualquer informação relevante, como recursos necessários para as próximas etapas e membros da equipe que precisarão desbloquear dependências.

Atribua tarefas de acompanhamento aos membros relevantes da equipe após a reunião. Inclua datas de vencimento, prioridade e qualquer informação adicional que os membros da equipe precisem saber sobre o escopo do trabalho.

2. Modelo de agenda de reunião do Evernote

via Evernote

Muitas vezes, os funcionários acham que as reuniões são um desperdício de tempo em que nada é feito, mas isso geralmente é resultado de um planejamento inadequado ou da falta de uma agenda de reuniões formato. O Modelo de Agenda de Reunião do Evernote foi projetado para ser preenchido e compartilhado antes da reunião. Dessa forma, os membros da equipe podem fazer o trabalho de preparação adequado e comparecer prontos para discutir, em vez de gastar tempo durante a reunião para que todos se atualizem.

3. Modelo de planejador de reuniões do Evernote

via Evernote

Outro elemento de uma reunião bem-sucedida é planejar o que você quer tirar da discussão. Com sua conta do Evernote, use este modelo de planejamento de reunião do Evernote antes de uma reunião para estabelecer as bases para o sucesso e obter mais dicas sobre o que deve ser incluído. Preencha as seções Preparar, Agenda e Apresentar com o que você deseja realizar. Após a reunião, faça anotações na seção Follow-Ups para atribuir rapidamente itens de ação conforme necessário.

4. Modelo de agenda semanal do Evernote

via Evernote

Um modelo de calendário pode ajudá-lo a planejar suas tarefas diariamente, semanalmente ou mensalmente para facilitar o cumprimento de suas metas pessoais e de projeto. Use o Modelo de Planejamento Semanal do Evernote para dividir sua semana em tarefas gerenciáveis e uma mini lista de verificação de tarefas. Isso torna mais fácil encontrar o que você está procurando ou coordenar sua agenda.

Basta definir metas semanais e obter uma visão geral rápida do que você deseja realizar no corpo da nota visual para economizar tempo revisando a página.

5. Modelo de controle de projetos do Evernote

via Evernote

Se você gerencia uma equipe, o Modelo de Rastreador de Projetos do Evernote lhe dá insights sobre quem é responsável pelo quê e como eles estão concluindo seu trabalho. Divida o modelo em projetos e liste itens de ação para cada um deles para economizar seu tempo.

Preencha as colunas de prioridade, data de início, data de vencimento e responsável para obter uma visão geral rápida do projeto e insights sobre rastreamento de metas ou editar como restrições do projeto aparecem.

10 modelos alternativos do Evernote para usar em 2024

Embora o Evernote seja uma ótima opção para uma ferramenta de anotações, ele não é o único aplicativo da cidade. Aqui estão 10 dos melhores Alternativas ao Evernote para levar sua produção ao próximo nível. Você encontrará modelos de gerenciamento de projetos para gerenciar seu calendário de mídia social, tomar notas melhores em reuniões e acompanhar marcos. 👀

1. Modelo de estilo de anotação de reunião do ClickUp

Registre as principais conclusões e acompanhe discussões importantes com o modelo de estilo de notas de reunião do ClickUp

O modelo Modelo de estilo de nota de reunião do ClickUp é uma maneira simples de acompanhar as informações e os desenvolvimentos importantes que ocorrem nas reuniões de equipe. O modelo de uma página apresenta seções para as informações da reunião, o link de gravação, as principais conclusões e os itens de ação. Basta editar ou dar acesso à sua equipe para que colaborem juntos no documento.

Preencha os detalhes da reunião e compartilhe o modelo com os membros da equipe antes da reunião. Use-o para anotar ideias ou escrever um resumo do que foi abordado. Por fim, preencha a seção de itens de ação, onde é possível atribuir automaticamente tarefas do ClickUp aos membros relevantes da equipe com base na discussão.

2. Modelo de nota de projeto ClickUp

O modelo Modelo de nota de projeto do ClickUp é uma maneira ideal de compartilhar informações adicionais sobre um projeto em andamento. Elas podem incluir atualizações de apoio financeiro, alterações de recursos e parcerias. A ideia por trás das notas de projeto é manter os membros internos da equipe e as partes interessadas externas cientes dos desenvolvimentos importantes ao longo do processo.

O modelo fornece seções para uma breve visão geral do projeto, bem como uma seção de resumo para destacar novas informações e desenvolvimentos. Adicionar elementos de marca e estilo ao modelo se estiver compartilhando-o com parceiros externos ou partes interessadas.

3. Modelo de notas de aula do ClickUp

Faça anotações informativas de palestras para um estudo mais eficiente usando o Modelo de Notas de Aula do ClickUp

O ClickUp não é apenas para empresas. Ele também é uma excelente ferramenta de anotações e colaboração para os alunos. O Modelo de anotações de aula do ClickUp permite que você organize suas anotações para tornar o estudo e o aprendizado mais eficazes.

Atribua tipos de categorias às suas anotações para cada curso diferente ou estilo de anotação, como o Cornell Notes. Adicione subtarefas para revisar as anotações em um cronograma regular.

O modelo personalizado facilita o rascunho de novas anotações e a consulta de anotações antigas para referência. Você também pode compartilhar anotações com colegas de classe quando precisar trabalhar em conjunto em projetos de equipe. Os recursos de colaboração também facilitam a realização de sessões de estudo em grupo produtivas. Você pode incluir conclusões e perguntas para fazer ao professor se precisar de esclarecimentos. ✨

4. Modelo de notas de versão do ClickUp

Lance produtos, compartilhe atualizações e acompanhe alterações com o modelo de notas de versão do ClickUp

Como desenvolvedor, você sabe que o lançamento de novos produtos pode ser empolgante e estressante ao mesmo tempo. Há muitos detalhes para acompanhar e é difícil manter toda a documentação em um só lugar.

Use notas de versão para reduzir a ansiedade, rastreando facilmente as alterações e compartilhando atualizações com as partes interessadas em um só lugar. Modelo de notas de versão do ClickUp apresenta campos personalizados, status e exibições para criar fluxos de trabalho, rastrear desenvolvimentos e publicar notas sobre o produto.

5. Modelo de ata de reunião do ClickUp

Crie atas de reunião rápidas, detalhadas e eficientes usando o modelo de atas de reunião do ClickUp

Para quando as reuniões não devem ser apenas um e-mail, o Modelo de ata de reunião do ClickUp é a opção ideal para acompanhar as discussões e registrar as conclusões mais importantes. Ele apresenta seções para os participantes, links relevantes, itens de ação e itens da agenda.

Reutilize a planilha para reuniões semanais e preencha previamente as informações recorrentes ou aproveite o modelo para criar uma reunião única personalizada. Compartilhe o modelo de ata de reunião com todos os participantes após a discussão. Dessa forma, eles podem acompanhar os itens de ação e consultar os insights para reuniões futuras.

6. Modelo ClickUp 1-on-1s

Defina claramente as funções e as expectativas em suas reuniões individuais com este modelo do ClickUp

Como gerente, você sabe como é vital se comunicar com os membros da sua equipe. As reuniões individuais são parte integrante da obtenção de feedback, da expressão de expectativas e da discussão de mudanças e melhorias.

Com Modelo 1-on-1s do ClickUp mantenha todo o histórico de suas reuniões em um só lugar. Isso facilita a visualização do progresso ao longo do tempo e a adaptação das reuniões a cada membro individual da equipe. Crie seções personalizadas para destacar as funções e os itens de ação desejados e identifique as anotações e as principais conclusões para trabalhos futuros. 📝

7. Modelo de rastreador de reunião ClickUp

Organize reuniões críticas e recorrentes em um só lugar e adicione tarefas de preparação para cada uma delas usando o Modelo de Rastreador de Reunião do ClickUp

O modelo Modelo de rastreador de reuniões do ClickUp mantém todas as suas reuniões organizadas em uma única visualização, reduzindo a probabilidade de perder um evento importante ou de esquecer insights importantes. Personalize o rastreador em Visualização de tabela do ClickUp e atribuir itens de ação resultantes das discussões. Não deixe de revisar e atualizar o rastreador de reuniões para se manter atualizado.

8. Modelo de registro diário do ClickUp

Use o modelo de registro diário do ClickUp para adicionar uma lista de tarefas e ficar por dentro de todas as suas atividades

Procurando por um planejador diário para ficar em dia com as atividades do projeto ou com as listas de tarefas pessoais? Use o Modelo de registro diário do ClickUp para registrar tarefas diárias, atribuir datas de vencimento e priorizar atividades. Crie o hábito de atualizar o registro diário para refletir o progresso e acompanhar as áreas a serem melhoradas. Se estiver usando esse documento como parte de um fluxo de trabalho de equipe, compartilhe o registro diário para que cada indivíduo saiba no que está trabalhando e como isso pode afetar suas próprias agendas.

9. Modelo de anotações diárias do ClickUp

Organize seus pensamentos e armazene ideias em um local prático com a visualização da Lista de Notas Diárias do ClickUp

O modelo Modelo de anotações diárias do ClickUp facilita a anotação de insights diários e a criação de tarefas com base em suas atividades. Se você quiser gerenciar tarefas em sua vida pessoal, inclusive compras de supermercado, ou para outros fins, como redação criativa, faça o trabalho com esse planejador digital.

Use a visualização de lista para ter uma visão geral de todas as tarefas e itens de sua lista de tarefas diárias. Divida as tarefas em categorias alfandegárias e atribua prioridade àquelas que precisam ser concluídas mais cedo. Adicione datas de vencimento e atualize as tarefas com comentários e percepções à medida que você as executa.

A beleza da visualização Daily Notes é que você pode usá-la tanto para o trabalho quanto para a vida pessoal. Aproveite-a como uma ferramenta criativa ferramenta de escrita para detalhar perfis de personagens para um livro em que esteja trabalhando. Como alternativa, use modelos como este com sua família para armazenar todas as atividades e coisas a fazer em um local prático. 🌻

10. Modelo de ata de reunião (MoM) do ClickUp

Crie um registro de reunião que inclua pontos-chave e itens de ação usando o modelo de ata de reunião (MoM) do ClickUp

Se você realiza muitas reuniões ou participa de discussões aprofundadas com a equipe, é difícil acompanhar todas as informações relevantes que são compartilhadas. Com o Modelo de Ata de Reunião (MoM) do ClickUp do ClickUp, é possível criar um registro das discussões, decisões e conclusões de cada reunião.

Atribua a responsabilidade pelas anotações da reunião a um membro da equipe. Depois que as anotações finais da reunião forem criadas, peça a cada participante que as revise para verificar se estão completas. Acrescente quaisquer insights adicionais da etapa de revisão e compartilhe as atas finais da reunião com todos os membros relevantes da equipe.

Leve sua produtividade para o próximo nível com o ClickUp

Embora os modelos do Evernote sejam uma ótima maneira de se manter organizado, eles não são a única opção. Se você ainda não conseguiu encontrar modelos e documentos para usar junto com uma ferramenta de gerenciamento de projetos, talvez seja hora de começar a usar o ClickUp !

Nossa galeria apresenta mais de 1.000 modelos para aumentar a produtividade, acompanhar as metas do projeto e otimizar o desempenho das reuniões. Cada um deles apresenta várias visualizações para que você possa ter uma visão geral ou se aprofundar nos detalhes.

Com os campos personalizados, você pode adaptar os modelos para ajudá-lo a ser mais produtivo em todos os aspectos da sua vida. 💪