Google Keep vs Evernote: Análise 2024 (recursos, preços)

Vamos encarar os fatos. Todos nós precisamos de anotações. 📝

Seja um projeto que temos, uma lista de compras que fizemos ou uma lista de programas da Netflix que precisamos assistir, todos nós AMAMOS e achamos as anotações úteis.

No entanto, como e onde devemos manter o controle de todas elas?

Alguns dizem que **Google Keep é o perfeito quadro de avisos digital para fazer anotações. Outros insistem que o Evernote é um aplicativo de anotações mais abrangente com recursos simples de gerenciamento de tarefas.

mas, ao fazer uma comparação detalhada entre o Evernote e o Google Keep, você verá que os dois aplicativos de anotações fazem concorrência acirrada entre si.

Então, qual é a melhor escolha?

Afinal de contas, escolher o aplicativo certo pode ser tão difícil quanto escolher entre o Homem de Ferro e o Capitão América. 🙆

Neste artigo, faremos uma comparação detalhada entre o Google Keep e o Evernote e sugeriremos uma ótima alternativa a ambos.

vamos ver qual aplicativo o ajudará a fazer a anotação certa!_

O que é o Google Keep?

Via Google Keep O Google Keep acredita em manter as coisas simples, diretas e minimalistas, como notas adesivas . Ele permite capturar uma nota de texto instantaneamente, que pode ser acessada na tela inicial do telefone adicionando um widget.

Já teve uma ideia brilhante que desapareceu quando você chegou à sua área de trabalho?

Bem, não precisa mais disso!

Com o Google Keep, você pode capturar uma nota de voz no aplicativo para Android ou iOS e, posteriormente, acessar a nota transcrita na área de trabalho para editá-la.

1. Notas codificadas por cores

Com a interface de usuário do Keep, você pode evitar a desordem e manter a cor!

As anotações codificadas por cores do Google Keep dão mais clareza às suas tarefas. Por exemplo, você pode codificar por cores seus planos para o domingo em vermelho e suas tarefas de segunda-feira em azul. #MondayBlues.

2. Lembretes Google Keep também permite adicionar lembretes em seu telefone iOS ou Android para que você não estrague seu dia com uma memória de peixinho dourado.

Ele também oferece lembretes baseados em localização, que enviam uma notificação quando você chega ou sai de um determinado lugar.

Por exemplo, você pode definir notificações como 'look alive for your 10 am meeting' ao chegar ao escritório e 'pick up doggo food' ao voltar para casa.

3. Facilidade de uso

Se você está procurando um aplicativo de anotações fácil de usar com recursos básicos de gerenciamento de tarefas, o Keep é o ideal para você.

Qualquer anotação feita em seu aplicativo móvel (dispositivos Android e Apple) também é atualizada instantaneamente em seu aplicativo para desktop (Windows, Linux, Mac). E como o Google Keep se integra a todos os outros produtos do Google, você pode visualizar suas anotações do Google Keep sem sair do Gmail.

4. Opções versáteis para fazer anotações

Você adora rabiscar e fazer esboços durante uma reunião dolorosamente longa?

O Google Keep pode transformar sua paixão em algo mais produtivo.

Sua IA pode ajudar a tornar seus rabiscos pesquisáveis. Por exemplo, se você desenhar uma quadra de badminton e uma peteca, poderá encontrar seus desenhos digitando esses termos na barra de pesquisa.

Ele também pode transcrever suas anotações físicas em anotações digitais. Basta tirar uma foto da nota escrita à mão e esperar que o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) do Keep escaneie a foto em busca de palavras.

O que é o Evernote?

Via Evernote O Evernote permite fazer anotações detalhadas e salvar vários tipos de multimídia.

De PDFs a apresentações on-line e várias folhas de requisitos para uma tarefa, o aplicativo da Web Evernote pode domar quase tudo o que o seu trabalho lhe oferecer!

Não é de se admirar que ele seja comparado a aplicativos como o Apple Pages e o Microsoft Word.

E se você não estiver com o seu dispositivo móvel, o Evernote também pode ser acessado como um aplicativo do Chrome ou por meio do seu iPad.

Além disso, ele permite que você economize em custos de fotocópias com seu recurso de scanner. Dessa forma, você pode se mover em silêncio como o "G" da lasanha e capturar rapidamente a receita secreta de lasanha do seu colega que ele não quer compartilhar.

1. Formatação sem fim

Não gostamos de incrementar nosso documento com cores (especialmente quando ele não tem contexto)?

Com o Evernote, você pode fazer exatamente isso.

O editor de texto robusto do Evernote permite que você destaque os pontos-chave que devem impressionar seu público, e você pode usar fontes sofisticadas para fazer com que seus slogans se destaquem.

Além disso, você pode adicionar tabelas e obter opções de sobrescrito e subscrito. De fato, esse recurso faz do Evernote um grande concorrente do Apple Notes.

2. Capturador da Web

A ferramenta de extensão web clipper no Evernote torna sua vida profissional super conveniente e permite que você salve textos, imagens e PDFs inteiros com apenas um clique.

É excelente para fazer capturas de tela de colunas de negócios para que você possa consultá-las mais tarde e incluí-las como ideias nas linhas de abertura da sua apresentação ou quando você ganhar o prêmio de "funcionário do mês".

esses recortes digitais são muito melhores do que folhear as páginas do seu bloco de notas para encontrar uma palavra que você aprendeu na última segunda-feira.

3. Poderosa funcionalidade de pesquisa

O Evernote é organizado como uma pasta de notas. Você pode filtrar todas as suas notas por etiquetas específicas para restringir sua pesquisa.

Além disso, você pode classificar suas notas por data de início ou por ordem alfabética.

4. Atalhos de teclado

Os atalhos de teclado do Evernote podem ajudar a aumentar sua eficiência no trabalho. Eles também poupam o seu mouse das incessantes pancadas que ele dá toda vez que você precisa acessar alguma informação. 😅

Com os atalhos do teclado, você pode acessar todos os tipos de anotações e cadernos em segundos. Isso também libera sua mente para outras tarefas, como verificar as últimas atualizações do trabalho (ou as atualizações de histórias do Instagram).

Quer saber se_ Evernote ainda é a escolha certa para a sua equipe?

Dê uma olhada nisso_ **Revisão do Evernote com alternativas incluindo OneNote , Dropbox e muito mais!

Google Keep vs Evernote

Tanto o Google Keep quanto o Evernote são aplicativos populares de anotações que podem tornar sua vida mais organizada.

Desde permitir que você capture páginas da Web selecionadas com clippers da Web até oferecer extensões de navegador para salvar imagens ou artigos, ambos compartilham muitas semelhanças!

Mas o que os diferencia?

Você verá. 👀

Aqui está um mergulho profundo na comparação entre o Evernote e o Google Keep, com foco em suas principais diferenças.

1. Tomada de notas

Desde a compilação de suas reunião de clientes anotações a listas de compras, fazer anotações é de fato uma tarefa interminável.

Mas essas aplicativos de lista de tarefas podem economizar seu tempo (e sua sanidade). Veja como:

Google Keep

Com o Google Keep, você pode começar uma nova lista, adicionar novas imagens e até mesmo gravar uma nota de áudio (quando estiver com preguiça de digitar).

Você também pode adicionar tags personalizadas às suas anotações e arquivar ou excluir anotações anteriores.

Ele vai além e permite que você classifique suas tarefas em duas categorias: anotações e lembretes.

No entanto, o aplicativo não oferece suporte à formatação de texto, o que significa que você terá de usar as fontes padrão.

O problema?

Até mesmo suas melhores ideias podem passar despercebidas porque você está limitado a fontes sem graça e formatação básica. 😑

Bônus:_ **Aplicativos de lista de tarefas para Apple

Evernote

O Evernote oferece mais opções em termos de anotações: faça anotações em PDFs, anexe um vídeo do YouTube ou uma nota de voz e personalize suas anotações com formatação de rich text.

Além disso, tudo é armazenado de forma organizada dentro dos cadernos, e você pode até mesclar notas relacionadas. O aplicativo ainda permite que você organize suas anotações por data, título ou tags.

Entretanto, às vezes, mais recursos significam mais complexidade.

O que queremos dizer com isso?

Às vezes, fazer uma lista de tarefas ou adicionar uma nota rápida não requer cadernos, pilhas de notas e etiquetas. Ter muitos recursos pode sobrecarregar qualquer novo usuário, e ele pode ter que adicionar uma nota "aprenda a usar o Evernote" a essa lista de tarefas.

2. Colaboração

Um aplicativo de anotações colaborativo pode ajudar sua equipe a se comunicar rapidamente e editar documentos em tempo real.

Dessa forma, se for necessário fazer alguma alteração, toda a sua equipe poderá anotá-la ao mesmo tempo.

Google Keep

É fácil compartilhar anotações no Google Keep.

Você pode compartilhar uma nova anotação com qualquer pessoa simplesmente digitando o endereço de e-mail dela. No entanto, ele não possui configurações de permissões granulares, o que significa que qualquer pessoa pode editar ou excluir suas anotações.

No entanto, há uma maneira de contornar esse problema.

Para adicionar controles de permissão, primeiro você precisará copiar e colar suas notas em um arquivo Documento do Google e, em seguida, compartilhe o Google Doc usando os controles de permissão do Google Docs.

Evernote

O Evernote permite que você colabore com os membros da equipe criando links compartilháveis.

Dessa forma, os colaboradores podem visualizar e editar notas.

Antes de criar uma conta no Evernote, você deve saber que não é possível acompanhar o histórico de versões ou restaurar notas para uma versão mais antiga no plano gratuito.

Isso significa que, se você optar por esse plano, basicamente não haverá nenhum registro daquelas grandes ideias que você anotou. 😭

3. Integrações

As integrações são como uma boa tigela de macarrão com queijo; quanto mais você tiver, melhor!

Por quê?

Ter acesso a várias integrações significa que você pode otimizar mais processos de negócios, desde a comunicação da equipe até o gerenciamento de projetos.

Além disso, ferramentas de gerenciamento de projetos podem ajudá-lo a resolver suas tarefas na ordem certa com recursos de priorização de tarefas, e você pode simplificar processos repetitivos com tarefas recorrentes

Vamos ver se o Google Keep e o Evernote podem fazer você se sentir tão feliz quanto o macarrão com queijo.

Google Keep

Por ser um produto do Google, o Keep se integra a todo o ecossistema de aplicativos do Google, incluindo Google Docs, Drive, Agenda, etc.

No entanto, as integrações do Keep são limitadas a todos os seus aplicativos do Google apenas.

Parece que você terá que dizer adeus a todos os seus aplicativos favoritos que não são do Google.

Você ainda acha que este é um guardião?

Evernote

A principal diferença entre o Google Keep e o Evernote é que o Evernote oferece amplas integrações com aplicativos de terceiros, como Google Drive, Slack, Microsoft Teams e Outlook, enquanto o Google Keep só se integra ao Google Apps.

Além disso, ele pode ser conectado a milhares de outros aplicativos por meio do Zapier.

4. Preços

Embora seja ótimo ter um aplicativo de anotações com acesso a vários recursos, não é tão bom ter que fazer um esforço extra apenas para ter acesso a esses recursos!

É como encontrar a melhor sorveteria da cidade, mas perceber que ela fica muito longe do seu bairro.

Vamos ver se o Google Keep e o Evernote se encaixam em seus planos orçamentários:

Google Keep

Se você tiver uma Conta do Google, o uso do Google Keep é totalmente gratuito. O único momento em que você pode ser solicitado a comprar é quando o armazenamento se esgota. O armazenamento é limitado a 15 GB.

Evernote

O plano gratuito do Evernote tem "muitas limitações" escritas por toda parte.

Por exemplo, há um limite de armazenamento de 60 MB/mês e ele limita você a dois dispositivos.

Além disso, o plano gratuito não oferece modelos personalizados, gerenciamento de tarefas e acesso off-line no dispositivo móvel ou no aplicativo para desktop.

Aqui estão as três opções de preços oferecidas pelo Evernote:

Evernote Free: Tags Capturador da Web Sincronização de até dois dispositivos

Evernote Personal (US$ 8,99/mês): Anotações em PDF Anotações off-line Crie notas personalizadas Modelos do Evernote *Evernote Professional (US$ 10,99/usuário por mês): 20 GB de uploads mensais Gerenciamento de tarefas Exportação de cadernos como arquivos PDF



Nós entendemos. É difícil escolher um lado quando se trata do Google Keep e do Evernote.

Mas não se preocupe. Vamos analisar seus principais recursos para ajudá-lo a tomar uma decisão.

Comparar ***Google Keep vs. OneNote* !

Google Keep vs. Evernote no Reddit

Fomos ao Reddit para ver como as pessoas se posicionam em relação ao debate entre o Google Keep e o Evernote. Quando você pesquisa Google Keep vs. Evernote no Reddit no entanto, muitos usuários concordam que essas ferramentas são úteis por diferentes motivos:

"Como outros já disseram, elas são totalmente diferentes. O Evernote é uma comparação mais próxima do OneNote e o Keep é uma forma de notas adesivas."

Voltamos à estaca zero, não é mesmo?

Mas espere! Temos uma solução.

Não consegue decidir entre o Google Keep e o Evernote? Conheça o ClickUp

O aplicativo perfeito para fazer anotações ajuda você a listar as tarefas diárias e gerenciá-las com eficiência.

E se fazer anotações é um superpoder, então ClickUp é sua arma secreta.

o ClickUp é um dos produtividade mais bem avaliada e ferramentas de anotações usadas por equipes produtivas em pequenas e grandes empresas.

Desde a impressão de listas de tarefas completas até o controle do tempo gasto em tarefas, os recursos avançados do ClickUp superam o Google Keep e o Evernote.

Veja por que o ClickUp é o último aplicativo de anotações e produtividade:

1. Rabisque ideias no bloco de notas on-line

Use o **Bloco de notas do ClickUp para escrever novas ideias, listar suas tarefas, adicionar lembretes, criar listas de verificação e muito mais.

É também um bloco de notas digital totalmente gratuito onde você pode armazenar ideias ilimitadas e usar Formatação de rich text para dar destaque a tarefas importantes.

Além disso, Extensão do ClickUp para o Google Chrome permite que você faça anotações no Chrome. Seu bloco de notas ficará visível no canto da tela, em todos os sites que visitar. E você pode desativá-lo com apenas um clique!

E para converter suas anotações em tarefas práticas, tudo o que você precisa fazer é:

Clicar em + em uma nota ou nas opções da nota

Escolher uma lista para fazer ajustes

Transformando notas em tarefas no ClickUp

E pronto! Sua anotação foi convertida em uma tarefa na qual você pode trabalhar.

2. ClickUp Docs

Usar Documentos do ClickUp para fazer anotações sem se preocupar com a capacidade de armazenamento ou com o limite de páginas. Criar páginas aninhadas no Doc para organização e nunca mais perca suas anotações

Com o ClickUp Docs, você terá toda a funcionalidade de um aplicativo de documentos dedicado com a conveniência de um bloco de notas:

Use opções de formatação de rich text para criar documentos detalhados

Aninhe páginas em documentos para criar um arquivo abrangente com diferentes seções

Crie relações em seu documento para vincular tarefas, projetos e outros documentos para agilizar as atualizações do projeto e manter todo o seu trabalho em um só lugar

Exporte anotações fazendo o download de documentos em formato PDF ou HTML

Fazendo anotações e escolhendo entre as opções de fonte no ClickUp Docs

Comece seu dia de trabalho com a nota certa!

Tanto o Google Keep quanto o Evernote são ótimas ferramentas para fazer anotações.

No entanto, eles têm suas próprias limitações, o que pode prejudicar seu ritmo de trabalho.

Por um lado, o Google Keep não permite que você organize as anotações em estruturas de pastas hierárquicas e você não tem opções de formatação de texto. Por outro lado, o Evernote oferece vários recursos de tomada de notas e formatação, mas tudo isso a um preço premium.

Parece que você perde dinheiro ou recursos se optar por um ou outro. 🤷‍♂️

A menos, é claro, que você escolha o ClickUp, que oferece o melhor dos dois mundos!

É a ferramenta definitiva de anotações que pode ajudá-lo como anotador, rastreador de tarefas, gerenciador de documentos, lembrete digital e muito mais. Mude para o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para dar à sua equipe alguns superpoderes reais de tomar notas.⚡️