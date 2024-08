10 melhores alternativas ao TickTick para gerenciar tarefas em 2024

Marcar as tarefas em uma lista de afazeres é um dos prazeres simples, mas tão satisfatórios da vida! 😌

O que você deve procurar nas alternativas ao TickTick?

Ao escolher seu próximo gerenciador de tarefas se você tem uma ferramenta de gerenciamento de tarefas, produtividade ou projetos, os seguintes recursos devem estar em seu radar:

Priorização de tarefas: O aplicativo permite que vocêpriorizar tarefasfacilitando manter todos informados sobre os próximos prazos e metas Categorização de tarefas: A nova ferramenta deve permitir que você agrupe, filtre e encontre rapidamente suas tarefas. Isso ajuda a dividir uma grande meta em tarefas menores e gerenciáveis, especialmente em projetos complexos Automação: O aplicativo deve liberar seu tempo automatizando tarefas repetitivas Estimativas e controle de tempo: Você deve ser capaz de visualizar tarefas, definir lembretes e notificações e acompanhar o progresso para manter o foco Integrações abrangentes: O aplicativo deve se integrar à sua pilha de software existente, mas ainda funcionar em uma única plataforma para evitartroca de contexto6. Suporte ao cliente responsivo: As melhores plataformas de gerenciamento de projetos oferecem assistência imediata por meio de bate-papo e e-mail para colaboração em tempo real

As 10 melhores alternativas ao TickTick para usar em 2024

Há vários motivos pelos quais os usuários procuram uma alternativa ao TickTick. Alguns querem um plano gratuito mais substancial, enquanto outros preferem uma interface mais suave. Muitas startups em crescimento precisam de um plano mais potente ferramenta de produtividade que possa lidar com o aumento das cargas de trabalho à medida que seus negócios crescem.

Tendo em mente as diferentes necessidades, selecionamos as 10 melhores alternativas ao TickTick, cada uma delas repleta de recursos que irão aprimorar seu dia de trabalho e aumentar a produtividade. 🔋

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma das melhores alternativas ao TickTick para lidar com projetos complexos e é usado como ferramenta de produtividade preferida por alguns dos maiores participantes do mercado, como Google, Netflix, Airbnb e Nike.

A plataforma oferece um serviço de classe mundial solução de gerenciamento de tarefas com os principais recursos projetados para aumentar a produtividade e agilizar os fluxos de trabalho. O ClickUp não é uma simples ferramenta de gerenciamento de tarefas - ele é poderoso priorização de tarefas os recursos de priorização de tarefas são muito bem trabalhados graças a um sistema codificado por cores que facilita a identificação de tarefas de alta prioridade.

Com Assistente de IA do ClickUp você pode ser 3x mais eficiente em fluxos de trabalho específicos, pois ele pode resumir tarefas ou extrair itens de ação de Documentos do ClickUp para você!

Sobre o que tarefas recorrentes ? O ClickUp está ao seu lado!

Use receitas de automação pré-criadas no ClickUp ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

A plataforma permite que você automatize praticamente qualquer coisa - desde atribuições rotineiras até processos inteiros- economizando tempo precioso e permitindo que sua equipe se concentre em um trabalho mais significativo. Com o ClickUp, a definição e o controle de metas são perfeitos.

Se estiver trabalhando com vários outros membros da equipe, você também pode converter comentários em tarefas e garantir que nenhum item acionável se perca na comunicação! A boa notícia é que você não precisa ser um gigante corporativo com processos e fluxos de trabalho elaborados para se beneficiar do ClickUp.

E se você for uma pequena empresa, uma startup ou um freelancer, use os recursos de lista de tarefas da plataforma para manter o controle de sua carga de trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

Bloco de notas paralistas de verificação e listas de tarefas* Modelos incorporados para eficiência gerenciamento de listas de tarefas e gerenciamento de tarefas

Várias exibições para supervisionar tarefas (como exibição de lista, Kanban ou tabela)

Rastreamento de tempo nativo

Quadros brancos e mapas mentais para visualizar suas ideias e transformá-las em tarefas

Amplos recursos de automação

Integrações com mais de 1.000 aplicativos e ferramentas de colaboração

Lembretes e notificações personalizáveis para manter o controle das entregas

Limitações do ClickUp

Alguns usuários acham os relatórios de controle de tempo difíceis de ler

A riqueza de recursos pode levar a uma curva de aprendizado mais acentuada

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com oequipe de vendas para obter um plano de preços adaptado às suas necessidades

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Todoist

via Todoist Adorado por milhões de pessoas, incluindo potências como Amazon, Facebook e Disney, o Todoist oferece uma experiência de gerenciamento de tarefas fácil de usar com seu design limpo e interface direta.

Como o nome sugere, o Todoist é um aplicativo de lista de tarefas funcional com foco na simplicidade. Seus recursos incluem datas de vencimento recorrentes, etiquetas de tarefas, prioridades e aplicativos móveis para todos os dispositivos. Com a versão premium, você terá lembretes, temas e colaboração de tarefas por e-mail. 📩

O processamento de linguagem natural do Todoist permite que você crie, rotule e priorize tarefas rapidamente com comandos simples. A plataforma oferece mais de 50 modelos para várias necessidades - desde o monitoramento de suas campanhas publicitárias até a integração de novas contratações!

Originalmente projetado para usuários individuais, o Todoist agora está expandindo seus recursos para acomodar pequenas equipes. Ainda assim, ao contrário do ClickUp, esse aplicativo de lista de tarefas tem um conjunto limitado de recursos, portanto, alguns usuários podem achar o Todoist mais adequado para uso pessoal.

Melhores recursos do Todoist

85 integrações (você pode criar integrações personalizadas por meio da API)

Ampla biblioteca de modelos

Processamento de linguagem natural

Compartilhamento de arquivos e produtos em mais de 10 plataformas

Código de cores disponível paraníveis de prioridade na plataforma de listas de tarefas

Limitações do Todoist

Não permite vários responsáveis em uma única tarefa em comparação com outras melhores ferramentas alternativas

Tipos de visualização limitados: por exemplo, não há visualização de calendário

Alguns usuários corporativos podem achar seus recursos limitados

Preços do Todoist

Gratuito

Pro: $4/mês por usuário

$4/mês por usuário Empresarial: US$ 6/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

4,4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Tarefa

via Tarefa Taskade é um aplicativo robusto de esboço criado com as equipes em mente, especialmente as que trabalham remotamente. Com o Taskade, sua equipe pode aproveitar o poder da IA para:

Adicionar tarefas, mesmo as recorrentes, usando linguagem natural (como "lembre-me toda sexta-feira")

Organizar e reorganizar tarefas

Gerar modelos personalizados

O Taskade está repleto de recursos para simplificar o registro de anotações e gerar listas de tarefas e projetos superalimentados. Cada equipe ou projeto recebe um espaço de trabalho dedicado, permitindo que os colegas de equipe trabalhem e conversem usando a mesma janela - diga adeus à bagunça e olá ao trabalho em equipe focado! Além disso, há um Quadro Kanban para uma visão geral da carga de trabalho da sua equipe, para que seja fácil ver quem está fazendo o quê e quando. 🤓

Embora o Taskade se destaque como um gerenciador de tarefas centrado na equipe e ferramenta de planejamento visual ele poderia usar mais algumas integrações nativas para atrair mais usuários.

Melhores recursos do Taskade

Espaços de trabalho dedicados

Recursos de tarefas baseados em IA

Processamento de linguagem natural

Colaboração em tempo real com mensagens no aplicativo e bate-papos por vídeo

Temporizadores de contagem regressiva paragerenciamento de tempo* Visão geral no estilo Kanban

Limitações do Taskade

Opções de personalização limitadas

Relativamente poucas integrações nativas

Preços do Taskade

Gratuito

Inicial: $4/mês para 3 usuários

$4/mês para 3 usuários Plus: $8/mês para 5 usuários

$8/mês para 5 usuários Pro: $19/mês para 20 usuários

$19/mês para 20 usuários Business: $49/mês para 50 usuários

$49/mês para 50 usuários Ultimate: $99/mês para 100 usuários

$99/mês para 100 usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Taskade

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4,7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

4. OmniFocus

via OmniFocus Parte do The Omni Group, o OmniFocus é principalmente um gerenciador de tarefas projetado para o ecossistema da Apple. Ele oferece edições especializadas para usuários do iPhone e se integra perfeitamente ao Siri. Adicione tarefas usando comandos de voz e veja-as aparecer prontamente em sua lista de tarefas do OmniFocus! 🤖

O OmniFocus não se limita à criação de tarefas. Ele permite que você organize as tarefas em projetos, marque-as para facilitar a recuperação e adicione notas detalhadas para o contexto. As perspectivas incorporadas oferecem diferentes lentes para visualizar suas tarefas com base no que você deseja focar.

Por exemplo, o recurso Forecast exibe suas próximas tarefas e eventos do calendário em ordem cronológica, dando-lhe uma visão clara do dia ou da semana que está por vir.

Melhores recursos do OmniFocus

Incorpora os recursos da Siri

Acesso off-line

Sincronização criptografada em todos os dispositivos para gerenciar projetos

Edição em lote para selecionar várias tarefas e modificá-las todas de uma vez

Limitações do OmniFocus

A maioria dos recursos só funciona em dispositivos Apple

Recursos de colaboração limitados

Preços do OmniFocus

Para a Web: US$ 4,99/mês

US$ 4,99/mês Assinatura Pro: US$ 9,99/mês

US$ 9,99/mês Licença padrão V3: US$ 49,99 - pagamento único

US$ 49,99 - pagamento único Licença V3 Pro para iPhone e iPad: US$ 99,99 em um único pagamento

US$ 99,99 em um único pagamento Licença do V3 Pro: Pagamento único de US$ 99,99

OmniFocus avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

4,6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

5. MeisterTask

via MeisterTask Já se sentiu sobrecarregado por uma tarefa colossal, sem saber por onde começar e constantemente em dúvida se está deixando algo passar? O recurso de múltiplas listas de verificação do MeisterTask divide essas tarefas esmagadoras em partes gerenciáveis, garantindo que nenhum detalhe seja esquecido.

Imagine que você esteja fazendo malabarismos com uma série de tarefas para mapeamento de processos cada um com seu próprio prazo e subtarefas. O MeisterTask permite que você adicione vários itens de ação para acompanhar seu progresso de forma orgânica. É isso mesmo - aquelas tarefas atrasadas o encararão diretamente do quadro do projeto! 👀

Com o rastreador de tempo integrado do MeisterTask, controle o tempo que cada tarefa leva e otimize o desempenho da sua equipe. No entanto, a plataforma permite apenas um responsável por tarefa, o que pode prejudicar seus planos de colaboração.

Melhores recursos do MeisterTask

Ferramenta simples de gerenciamento de tarefas que se integra a mais de 5.000 outros aplicativos via Zapier

Fácil configuração de tarefas/subtarefas para manter-se organizado

Rastreador de tempo integrado

Várias opções de personalização

Limitações do MeisterTask

Poderia usar mais opções para configurar tarefas recorrentes

Alguns usuários relatam que o sistema de classificação de tarefas não é muito avançado e não possui um recurso de priorização

Preços do MeisterTask

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: $11,99/mês por usuário

$11,99/mês por usuário Empresarial: US$ 23,99/mês por usuário

US$ 23,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter um plano de preços personalizado

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

MeisterTask avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 160 avaliações)

4,6/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.100 avaliações)

6. Toggl

via Toggl A Toggl oferece dois produtos para otimizar seu trabalho: Toggl Track para controle de tempo e Toggl Plan para planejamento de trabalho e gerenciamento de tarefas.

O Toggl Plan permite agendar, atribuir e monitorar tarefas em uma linha do tempo com alguns cliques ou com um rápido arrastar e soltar. Ele também permite que você visualize o cronograma de trabalho da sua equipe exibindo possíveis sobreposições se a alocação de tarefas entrar em conflito com outros projetos, folgas ou feriados.

O Toggl Plan simplifica a comunicação, mantendo centralizadas todas as informações relacionadas a tarefas, anexos de arquivos, listas de verificação e feedback. Ele também se integra ao Toggl Track, proporcionando uma maneira fácil de cronometrar suas tarefas no Toggl Plan.

Os aplicativos móveis do Toggl para iOS e Android permitem que você gerencie tarefas em qualquer lugar, mas vale a pena observar que eles são não têm todos os recursos .

Melhores recursos do Toggl

Marcos codificados por cores

Design simples e fácil de usar

Aplicativos móveis

Gerenciamento visual da carga de trabalho

Fluxos de trabalho de tarefas personalizados

Limitações do Toggl

Recursos limitados de integração

A revisão de entradas anteriores pode ser complicada

Preços do Toggl

Toggl Track Free

Toggl Track Starter: $9/mês por usuário

$9/mês por usuário Toggl Track Premium: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Toggl Track Enterprise: Entre em contato com a Toggl para obter um plano de preços personalizado

Entre em contato com a Toggl para obter um plano de preços personalizado Toggl Plan Team: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Toggl Plan Business: $13,35/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Toggl classificações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

4,3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

7. Evernote

via Evernote Já sabemos sobre a base de fãs dedicados O Evernote ganhou como um aplicativo de anotações mas a plataforma agora evoluiu para uma ferramenta de gerenciamento de tarefas completa. Seu recém-introduzido recurso Tarefas incorpora a tomada de notas e a conclusão de tarefas - adicione tarefas diretamente às suas notas, para que não haja necessidade de alternar entre seu aplicativo de tomada de notas e um gerenciador de tarefas separado. 📓

Os recursos de colaboração estão disponíveis para os usuários que assinam os planos mais caros. Você pode atribuir tarefas, acompanhar seu progresso e até mesmo vincular suas anotações a outros aplicativos ferramentas de colaboração como Google Drive, Gmail, Outlook, Slack e Microsoft Teams.

Os recursos de gerenciamento de tarefas do Evernote talvez sejam melhores para aqueles que já o utilizam para fazer anotações. Dito isso, a versão gratuita da plataforma é insignificante em comparação com a versão gratuita de outros aplicativos ferramentas de gerenciamento de tempo oferecer.

Melhores recursos do Evernote

Configuração rápida de tarefas recorrentes

Classificação e filtragem eficientes de tarefas

Acesso off-line

Integra-se facilmente com plataformas colaborativas como o Microsoft Teams

Pesquisa de palavras-chave em imagens, documentos e PDFs

Limitações do Evernote

A sincronização pode ser lenta

Caro em comparação com soluções semelhantes

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: $14,99/mês por usuário

$14,99/mês por usuário Profissional: $17,99/mês por usuário

$17,99/mês por usuário Equipes: US$ 19,99/mês por usuário, com um mínimo de dois usuários

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 1900 avaliações)

4,4/5 (mais de 1900 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

8. SmartTask

via SmartTask O SmartTask tem muitos recursos: ele incorpora gerenciamento de tarefas, gerenciamento de projetos e recursos de CRM em um só lugar. Ele foi projetado principalmente para gerenciamento da força de trabalho e agendamento de funcionários .

O SmartTask tem um sistema intuitivo de gerenciamento de tarefas - adicione tarefas diretamente no aplicativo ou por meio do encaminhamento de e-mails. Você pode até mesmo especificar dependências para tarefas relacionadas que devem ser concluídas em uma determinada ordem.

Graças aos lembretes para celular, desktop e e-mail, a plataforma garante que nenhuma tarefa importante passe despercebida. Seu sistema de marcação permite filtrar tarefas semelhantes em diferentes projetos. A reorganização das tarefas é bastante simples graças à funcionalidade de arrastar e soltar.

É possível controlar o tempo gasto nas tarefas manualmente ou com um cronômetro, embora isso só esteja disponível como um recurso pago. No momento, o SmartTask oferece 13 integrações nativas.

Melhores recursos do SmartTask

Filtragem avançada de tarefas

Recursos de comunicação como comentários em tarefas, bate-papo e videoconferência

Cinco exibições personalizáveis

Rastreador de tempo disponível para usuários pagos

Limitações do SmartTask

Alguns usuários acham a interface do usuário um pouco complicada

Os aplicativos móveis podem apresentar atrasos às vezes

Integrações nativas limitadas

Preços do SmartTask

Gratuito para sempre

Premium: US$ 7,98/mês por usuário

US$ 7,98/mês por usuário Empresarial: $10,98/mês por usuário

$10,98/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a SmartTask para obter detalhes

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

SmartTask avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

9. Google Tasks

via Google TasksTarefas do Google está disponível como um aplicativo autônomo gratuito para Android e iOS e se integra perfeitamente ao ambiente do Google Workspace na Web.

Essa ferramenta fácil de usar permite classificar, gerenciar e marcar tarefas como concluídas em diferentes listas. Além disso, ela permite converter mensagens do Google Chat em tarefas, marcar atribuições prioritárias e organizá-las em listas.

O Google Tasks aumenta seu fator de conveniência ao permitir que você defina lembretes usando comandos de voz por meio do Google Assistant.

Embora possa não apresentar uma série de funcionalidades avançadas, seu design descomplicado o torna uma opção acessível para quem procura uma ferramenta de gerenciamento de tarefas básica, porém eficiente.

Melhores recursos do Google Tasks

Parte do ecossistema colaborativo do Google Workspace

As tarefas aparecem no painel lateral do Gmail

Permite a conversão de mensagens de bate-papo em tarefas

Recursos de priorização de tarefas

Limitações do Google Tasks

Falta de opções de personalização

Requer acesso on-line e uma conta do Google

Preços do Google Tasks

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Tasks

G2: 4,2/5 (mais de 10 avaliações)

4,2/5 (mais de 10 avaliações) TrustRadius: 7,9/10 (mais de 40 avaliações)

10. Qualquer.do

via Qualquer.do Quer você esteja gerenciando tarefas pessoais ou liderando um projeto de equipe, o Any.do está ao seu lado. Use-o como uma lista de tarefas com tarefas e subtarefas ilimitadas - os assinantes premium também podem criar tarefas recorrentes e rotulá-las com etiquetas coloridas.

Os recursos de colaboração e gerenciamento de projetos estão disponíveis para equipes. Você pode atribuir tarefas e subtarefas, compartilhar datas de vencimento e discutir com os membros da sua equipe em tempo real, graças ao recurso de bate-papo.

Você pode sincronizar tarefas em todos os seus dispositivos e organizá-las por prioridade e categoria. Os lembretes do Any.do funcionam com o Amazon Alexa, o Google Assistant e a Siri, mas você precisa verificar novamente a data de vencimento - se não tomar cuidado, todas as tarefas que você adicionar poderão vencer hoje!

Melhores recursos do Any.do

mais de 100 modelos de fluxo de trabalho

Sincronização de lembretes em vários dispositivos

Tarefas marcadas com cores

Conecta-se a mais de 5.000 aplicativos via Zapier

Limitações do Any.do

Alguns usuários acham inconveniente que a data de vencimento padrão para novas tarefas seja "hoje"

A exclusão de tarefas concluídas pode ser complicada

Preços do Any.do

Pessoal: Gratuito

Gratuito Premium: $3/mês

$3/mês Equipes: $5/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Any.do

G2: 4,1/5 (mais de 190 avaliações)

4,1/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

Encontre a melhor alternativa ao TickTick para sua equipe

Fazer malabarismo com as tarefas é como pastorear gatos - pode ficar absolutamente selvagem! 🐱

Os aplicativos de gerenciamento de tarefas vêm em socorro, transformando tarefas caóticas em uma sinfonia de produtividade. Nossas principais alternativas ao TickTick são, com certeza, os super-heróis dessa história!

Escolha um deles e, em pouco tempo, você estará pronto para fazer movimentos ninjas de priorização, magia de colaboração, magia de controle de tempo e superpoderes de integração! 🔥