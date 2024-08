As 10 melhores alternativas ao MeisterTask para gerenciamento de tarefas em 2024

Se você tem estado ocupado tentando melhorar o gerenciamento de projetos e a colaboração da sua equipe, é provável que tenha encontrado o MeisterTask - uma ferramenta de gerenciamento de tarefas na qual muitos confiam.

O MeisterTask é elegante e fácil de usar. As equipes ágeis e os defensores do Kanban adoram usar a ferramenta para acompanhar as tarefas em seus projetos. No entanto, seu plano básico tem funcionalidades limitadas, e você pode precisar de muitas outras ferramentas para comunicação e colaboração com outras equipes.

Este artigo aborda alternativas ao MeisterTask que podem aprimorar seus fluxos de trabalho, produtividade e eficiência.

Desde recursos avançados e

opções de priorização

a integrações mais relevantes, essas alternativas do MeisterTask oferecem uma gama de recursos para atender a várias necessidades.

O que você deve procurar nas alternativas ao MeisterTask?

Se você é proprietário de uma empresa independente, lidera uma pequena equipe ou gerencia um grande conjunto de recursos, deve ter uma ferramenta de gerenciamento de tarefas que vá além de

criar listas de tarefas

.

Qualquer boa ferramenta de gerenciamento de projetos deve levar sua organização a uma maior eficiência e crescimento.

Com essa abordagem em mente, aqui estão alguns fatores-chave que você deve considerar ao escolher sua ferramenta de gerenciamento de projetos

plataforma de gerenciamento de tarefas

:

Uma interface intuitiva e fácil de usar

Opções de colaboração e personalização

Compatibilidade com seus sistemas comerciais existentes

Recursos de controle de progresso e relatórios

Acessibilidade entre dispositivos e plataformas

Medidas de segurança robustas, como criptografia de dados e autenticação de usuários

Escalabilidade para acomodar um número crescente de usuários e projetos

Notificações e lembretes para conclusão oportuna de tarefas e cumprimento de prazos

Materiais de treinamento abrangentes e suporte ao cliente ágil

Obviamente, nenhuma ferramenta oferece tudo o que você deseja, mas algumas alternativas ao MeisterTask chegam bem perto.

Listamos 10 das melhores que você pode considerar - analisamos seus melhores recursos, classificações e detalhes de preços.

As 10 melhores alternativas ao MeisterTask que você precisa conhecer

1. ClickUp

Se você está procurando uma plataforma de trabalho colaborativo tudo-em-um que se adapte facilmente às necessidades da sua equipe, o ClickUp é a escolha certa. Com a confiança de mais de 800.000 equipes globais em todos os setores, o ClickUp é uma solução de gerenciamento de tarefas versátil e repleta de recursos.

Crie listas de tarefas pessoais no ClickUp, construa

listas de verificação

agrupando itens de tarefas relacionados e atribuindo tarefas, itens de lista de verificação e tarefas a membros da equipe. Você pode até mesmo atribuir comentários dentro das tarefas para que um colega de equipe tome providências.

Transforme comentários em tarefas sem esforço no ClickUp

Com

Tarefas do ClickUp

você tem a flexibilidade inigualável de estruturar seus projetos com subtarefas personalizáveis. Você também pode escolher entre mais de 35 ClickApps para personalizar sua experiência de gerenciamento de tarefas.

Usando seu espaço de trabalho personalizável e

Bandeja de tarefas

com o ClickUp, você pode gerenciar e definir tipos de tarefas que se alinham aos requisitos exclusivos da sua equipe. O ClickUp economiza horas com a capacidade de criar

tarefas recorrentes

e

personalizável

modelos que simplificam o planejamento do projeto.

Automatize tarefas com o recurso Recurring Tasks do ClickUp

Quer você prefira uma abordagem estruturada com listas, uma representação visual com quadros, uma visão geral compacta com caixas ou uma perspectiva centrada no tempo com calendários, o ClickUp tem mais do que

15 visualizações

para gerentes de projeto.

Use o ClickUp para gerenciar seus projetos com mais de 15 visualizações, modelos predefinidos e vários recursos de colaboração com eficiência

E isso não é tudo! O ClickUp vai além do gerenciamento de tarefas. Ele combina seu trabalho, ferramentas e equipes em um só lugar, oferecendo

integrações com mais de 1.000 aplicativos

incluindo Slack, Gmail, Zoom, Outlook, Google Drive, HubSpot e muito mais.

Tudo isso e muito mais faz do ClickUp a melhor alternativa ao MeisterTask. Aqui está uma visão geral rápida de alguns dos principais recursos desse software gratuito de gerenciamento de tarefas:

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A compreensão de todas as funcionalidades e opções de personalização oferecidas pelo ClickUp pode levar algum tempo.

Alguns usuários podem achar que não precisam de todos os recursos disponíveis no ClickUp. Para resolver isso, o ClickUp permite que você personalize seu espaço de trabalho para se concentrar nos recursos mais importantes para sua organização

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços *ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

Classificações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (9200+ avaliações)

: 4.7/5 (9200+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3900+ avaliações)

Precisa de uma visão completa da nossa ferramenta de gerenciamento de tarefas? Dê uma olhada na

Recursos do ClickUp

página

2. Asana

via

Asana

A Asana é uma ferramenta popular de

software de gerenciamento de projetos

que ajuda as equipes a monitorar, planejar e gerenciar seu trabalho em suas plataformas de gerenciamento de trabalho na Web e em dispositivos móveis.

As várias exibições da Asana, como calendário e lista, permitem que os gerentes de projeto personalizem e coordenem as tarefas por cores.

Com a flexibilidade e o controle da Asana, você pode transformar projetos potencialmente avassaladores em tarefas gerenciáveis.

A Asana também permite criar subtarefas dentro de tarefas maiores para que você possa visualizar o progresso e incentivar a proatividade

hábitos de trabalho

nas equipes de projeto.

Melhores recursos da Asana

Crie e gerencie tarefas em uma interface fácil de usar

Acessar várias exibições de cronogramas de projetos

Usar os recursos de colaboração e comunicação, como comentários, anexos e menções

Integrar vários aplicativos de terceiros na Asana para criar um fluxo de trabalho completo

Otimize a alocação de recursos e garanta uma carga de trabalho equilibrada para toda a equipe

Limitações da Asana

A Asana tem recursos off-line limitados, portanto, você precisa de uma conexão estável com a Internet o tempo todo

Recursos e funcionalidades avançados exigem uma assinatura, o que pode ser uma limitação para usuários preocupados com o orçamento ou equipes pequenas

Preços da Asana

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Iniciante : uS$ 13,49 por mês por membro

: uS$ 13,49 por mês por membro Avançado : uS$ 30,49 por mês por membro

: uS$ 30,49 por mês por membro Empresarial : Entre em contato para obter detalhes

: Entre em contato para obter detalhes Enterprise+: Entre em contato para obter detalhes

Avaliações da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (12.300+ avaliações)

3. Todoist

via

Todoist

O Todoist é uma solução de gerenciamento de produtividade focada na criação de listas de tarefas. Sua interface intuitiva e os recursos de gerenciamento de projetos o tornam uma opção ideal para indivíduos e equipes.

O Todoist permite que você crie projetos e subcategorias e codifique cada um deles por cores. Seus principais recursos incluem a sincronização entre dispositivos e a integração com assistentes virtuais, como Siri, Google Assistant e Alexa.

Para maximizar o potencial do Todoist, você pode usar configurações como repetição de tarefas, tags de urgência e Quickies para tarefas curtas. O Todoist é uma ferramenta versátil de rastreamento de tarefas com recursos limitados de colaboração e comunicação dentro da equipe.

Melhores recursos do Todoist

Mantenha-se organizado em todos os dispositivos e plataformas, como assistentes virtuais, celulares e desktops

Integre aplicativos e serviços populares como o Google Calendar e o Dropbox

Analise e visualize a produtividade e as taxas de conclusão de tarefas

Limitações do Todoist

Sua dependência de conexão com a Internet limita a funcionalidade off-line

Os usuários relataram suporte abaixo do ideal para projetos complexos

Preços do Todoist

Para iniciantes : Gratuito

: Gratuito Profissional: $5 por mês

$5 por mês Empresarial: $8 por membro/mês

Avaliações do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 750 avaliações)

4,4/5 (mais de 750 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.300+ avaliações)

Bônus: Confira estes_ **Alternativas para a lista !

4. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipe O Teamwork é uma solução completa de gerenciamento de projetos e software de colaboração projetado para que as equipes possam planejar, monitorar e entregar o trabalho com facilidade.

Seu rastreamento de tarefas supera o de muitos concorrentes, como o Microsoft Projects e o Smartsheet. Além disso, as atualizações e os aprimoramentos regulares do Teamwork fazem dele uma opção robusta para o gerenciamento de projetos.

A interface amigável é uma grande ajuda, especialmente para os menos experientes em gerenciamento de projetos. O suporte também é ágil, amigável e prestativo.

No entanto, a incapacidade do Teamwork de importar arquivos de projeto (XML ou formatos semelhantes) pode afetar sua capacidade de uso.

Melhores recursos do Teamwork

Colabore entre equipes com ferramentas de comunicação incorporadas, como bate-papo e tópicos de discussão

Personalize painéis de controle para monitorar o progresso do projeto e as principais métricas em um relance

Utilize recursos abrangentes de planejamento de projetos, como gráficos de Gantt e dependências de tarefas

Limitações do trabalho em equipe

A solução de gerenciamento de projetos pode se mostrar muito complexa para projetos pequenos

O acesso a alguns recursos essenciais pode exigir planos mais caros

Preços do Teamwork

**Gratuito

Inicial : uS$ 8,99/usuário por mês

: uS$ 8,99/usuário por mês Entrega: $13,99/usuário por mês

$13,99/usuário por mês Crescimento: $25,99/usuário por mês

Avaliações do trabalho em equipe

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 850 avaliações)

5. Fluxo

via Fluxo O Flow é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e tarefas que oferece fluxos de trabalho visuais simples para o planejamento do fluxo de trabalho da equipe.

O Flow permite que você defina prazos, delegue tarefas e assine tarefas, o que ajuda a

agilizar a colaboração

. Você pode alternar entre os formatos de lista, calendário e quadro, e a ferramenta oferece flexibilidade para adicionar datas de início e de vencimento.

A visualização da lista de tarefas no estilo Kanban se destaca, e o design simples e a interface de usuário intuitiva da solução de gerenciamento de projetos são perfeitos para iniciantes.

No entanto, você pode ter problemas com a usabilidade do software devido à falta de personalização de cores e hierarquia visual dos projetos. Com inúmeros cartões, os projetos podem logo se tornar sobrecarregados.

melhores recursos do #### Flow

Trabalhe em um ambiente colaborativo com recursos como comentários e anexos de arquivos

Automatize as notificações de datas de vencimento para ajudar as equipes de projeto a manter o controle e cumprir os prazos do projeto

Integração com aplicativos populares, como Slack e Google Calendar

Alternar entre lista e quadro kanban formatos para projetos individuais

Limitações de fluxo

Os recursos limitados da versão gratuita podem afetar a usabilidade da ferramenta para as equipes

A avaliação gratuita de 30 dias não inclui recursos avançados

Somente o plano de nível mais alto oferece integrações úteis, como o Zapier

Preços do Flow

Básico: US$ 8 por usuário por mês

US$ 8 por usuário por mês Plus : uS$ 12 por usuário por mês

: uS$ 12 por usuário por mês Pro: $18 por usuário por mês

Classificações de fluxo

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

4,3/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

6. Wrike

via

Wrike

Outra plataforma popular, o Wrike, oferece gerenciamento de projetos e colaboração com recursos prontos para empresas para planejamento e execução de tarefas.

A simplicidade do Wrike ajuda equipes grandes e pequenas a adotar a ferramenta igualmente bem. Seus vários recursos, como criação de tarefas, pastas e caixas de bate-papo dentro das tarefas, ajudam a executar projetos, mantendo todos envolvidos e informados.

Os painéis personalizados e as notificações personalizadas permitem a fácil visibilidade de tarefas incompletas ou atrasadas e reduzem a falta de comunicação. O arquivo de tarefas da ferramenta também é um recurso útil: Você pode recuperar detalhes de projetos anteriores e

centralizar sua documentação

.

Melhores recursos do Wrike

Visualize projetos com gráficos de Gantt dinâmicos e automatizados

Colabore com os membros da equipe de forma assíncrona com bate-papo, comentários e atribuição de tarefas

Automatize tarefas repetitivas para economizar tempo e reduzir o esforço manual

Limitações do Wrike

Poucas funcionalidades off-line - você precisa de uma conexão ativa com a Internet para acessar e atualizar projetos

A ferramenta pode ser cara para empresas menores ou startups

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe: US$ 9,80/usuário por mês

US$ 9,80/usuário por mês Empresa: $24,80/usuário por mês

$24,80/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Pinnacle: Entre em contato para obter preços

Avaliações do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.500 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (2.500+ avaliações)

Confira nosso artigo sobre os melhores_ **Software de ordem de serviço

7. Lark

via Lark Essa ferramenta oferece a melhor relação custo-benefício. A Lark reúne gerenciamento de tarefas, mensagens e comunicação por vídeo como um conjunto de colaboração em uma única plataforma.

A Lark é uma plataforma de gerenciamento de projetos capaz de atender a equipes de todos os tipos e tamanhos, com reuniões, e-mails, mensagens, agendamento, edição de texto e muito mais. E uma interface única e limpa que reúne tudo isso.

O plano pago, que inclui videoconferência ilimitada, armazenamento em nuvem e espaço de e-mail, é excelente para usuários corporativos.

Também como gerenciador de tarefas, o Lark se destaca por seus muitos recursos valiosos: Você pode organizar, colaborar e executar tarefas individualmente ou como parte de uma equipe. Com essa alternativa ao MeisterTask, você pode dividir grandes projetos em etapas gerenciáveis.

Melhores recursos do Lark

Colaborar na documentação e planos de projeto com recursos inteligentes de documentos, como comentários e controle de versão

Trabalhe remotamente e de forma síncrona com as equipes de projeto por meio de recursos de videoconferência

Automatize atualizações e configure notificações com base em acionadores por meio da lista de tarefas

Limitações do Lark

Opções de personalização limitadas em comparação com outras plataformas

Os usuários que buscam apenas o gerenciamento de tarefas podem não usar a ampla gama de recursos disponíveis

Preços da Lark

Inicial: Gratuito

Gratuito Pro: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações do Lark

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

8. Trello

O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada na Web que usa quadros visuais, listas, cartões e muito mais para simplificar tarefas e projetos.

Criado para equipes que usam

Quadros Kanban

para o gerenciamento de projetos, o Trello é mais adequado para equipes pequenas e freelancers. Ele é amplamente conhecido por sua interface de usuário fácil, quadros intuitivos e rastreamento simples de tarefas.

Os principais recursos do Trello incluem Views para visualizar projetos como uma linha do tempo ou um quadro,

Modelos do Trello

para tudo, desde listas de tarefas para lançamentos de produtos até rastreamento de leads, e Power-ups, plug-ins para vincular o Trello a outras ferramentas.

via

Trello

Melhores recursos do Trello

Automatize ações com plug-ins e integre o Trello a outras ferramentas de trabalho e aplicativos de equipe como Google, Slack e outros

Obtenha visibilidade do fluxo de trabalho com os planos pagos e use coleções de quadros para agrupar quadros com base em diferentes critérios

Adicione ou remova detalhes, anexos e comentários e, em seguida, acione notificações para manter as partes interessadas atualizadas

Use os Power-Ups, que são integrações para aprimorar a funcionalidade do aplicativo e conectar-se aos sistemas existentes

Limitações do Trello

Os poucos recursos de gerenciamento de projetos podem ser limitantes para equipes grandes

Tornar a ferramenta utilizável para o gerenciamento de tarefas requer a dependência de integrações de terceiros

Preços do Trello

Plano gratuito

Padrão: US$ 6 por usuário/mês

US$ 6 por usuário/mês Premium: $12,5 por usuário/mês

$12,5 por usuário/mês Enterprise: $2100 por usuário/mês

Avaliações do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.400 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 23.000 avaliações)

9. Pilha

via

Pilha

A Stackby é uma plataforma líder de gerenciamento de trabalho que inclui bancos de dados, planilhas e funcionalidades de rastreamento de tarefas, com base em automação sem código.

Embora a Stackby não seja uma ferramenta dedicada ao gerenciamento de tarefas, ela atende a vários usos, inclusive gerenciamento de projetos, CRM e planejamento de conteúdo.

A edição, os comentários e o compartilhamento de bancos de dados em tempo real promovem o trabalho em equipe eficiente e a execução rápida de tarefas, atualizações regulares e comunicação tranquila entre as equipes. Você também pode integrá-lo a outras ferramentas populares, como Google Sheets, Trello e Airtable, o que ajuda a facilitar a troca de dados entre as ferramentas de produtividade.

melhores recursos do #### Stackby

Colabore perfeitamente com edição, atualizações e notificações em tempo real

Combine a familiaridade das planilhas com a flexibilidade dos bancos de dados para executar essa ferramenta

Atenda às necessidades específicas do fluxo de trabalho com exibições personalizáveis (grade, kanban, calendário, etc.)

Limitações do Stackby

Integração limitada com ferramentas de terceiros

Os planos de preços são menos competitivos em comparação com outras ferramentas semelhantes

Preços da Stackby

**Plano gratuito

Pessoal: $4/assento por mês

$4/assento por mês Econômico: $7,5/assento por mês

$7,5/assento por mês Empresarial: $15/assento por mês

$15/assento por mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações do Stackby

G2: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

4,7/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

10. OmniFocus

via OmniFocus O OmniFocus é um aplicativo de gerenciamento de tarefas pessoais projetado para a produtividade individual de usuários do macOS e do iOS.

A ferramenta oferece várias exibições e fluxos de trabalho personalizáveis. Você pode usar qualquer um dos três tipos de projeto (projetos paralelos, sequenciais e de ação única) e seis exibições padrão. Você também pode criar exibições personalizadas, embora isso exija tempo e esforço.

A ferramenta tem uma curva de aprendizado acentuada e seu preço é mais alto do que o da maioria das ferramentas deste artigo. Isso é surpreendente para uma ferramenta destinada a usuários individuais.

O aplicativo é adaptado para usuários do ecossistema da Apple e sincroniza entre dispositivos iOS, enquanto uma versão da Web está disponível para usuários do Windows. Você pode integrar outros aplicativos por meio do Zapier para coletar dados e configurar um fluxo de trabalho completo.

Melhores recursos do OmniFocus

Sincronize seu trabalho automaticamente no Mac, iPhone e iPad

Crie perspectivas ou visualizações personalizadas para tarefas com base em diferentes critérios

Adicione tarefas e ideias de forma rápida e fácil, garantindo que nada seja perdido, mesmo nos momentos mais movimentados

Concentre-se em tarefas específicas, filtrando informações não essenciais com o modo Foco

Limitações do OmniFocus

Embora benéfico para os usuários da Apple, o OmniFocus pode não ser tão versátil para pessoas que usam uma combinação de sistemas operacionais

A ferramenta pode ser inutilizável até mesmo para equipes e empresas menores

Preços do OmniFocus

Assinatura: US$ 9,99 por mês

US$ 9,99 por mês **Licença Standard v4: US$ 74,99 em um único pagamento

Licença v4 Pro: Pagamento único de $149,99

Pagamento único de $149,99 OmniFocus para a Web: US$ 4,99 por mês

Avaliações da OmniFocus

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

4,6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

ClickUp: Sua solução completa de gerenciamento de tarefas

No gerenciamento de projetos, as tarefas e a colaboração andam de mãos dadas. Com isso em mente, o ClickUp surge como uma opção de destaque como alternativa ao MeisterTask.

Com uma ampla gama de recursos que vão desde visualizações de tarefas personalizáveis e

automação de tarefas

com o ClickUp, que oferece desde a automação de tarefas até poderosas ferramentas de colaboração, ele oferece uma solução abrangente para o gerenciamento de tarefas de qualquer complexidade. Sua interface intuitiva e sua escalabilidade o tornam adequado tanto para pequenas equipes quanto para grandes empresas.

Se estiver procurando uma solução para gerenciamento de projetos, colaboração em equipe ou produtividade pessoal, use o ClickUp para criar uma abordagem inovadora e simplificar o gerenciamento de tarefas.

Registre-se no ClickUp

hoje mesmo!