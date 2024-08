As 12 principais alternativas e concorrentes do Microsoft Planner (recursos, preços)

Se você é um gerente de projetos, sabe que o gerenciamento de projetos exige MUITO planejamento.

Seja para planejar entregas, sprints ou alocações, você precisa acompanhar muitos fatores.

É aí que entra uma ferramenta como o Microsoft Planner.

Afinal de contas, ela tem "planner" no nome, certo? 🤔

E embora Microsoft Planner é uma ferramenta decente de gerenciamento de tarefas, mas requer integrações com outros aplicativos da Microsoft para ser totalmente funcional.

Se você está cansado de ter que passar por obstáculos para gerenciar projetos com sucesso, temos a solução #Alternativa gratuita nº 1 esperando por você.

Nesta análise do Microsoft Planner, abordaremos tudo o que você precisa saber sobre o MS Planner para ajudá-lo a decidir se ele é uma boa opção para você. Também lhe daremos 12 alternativas fantásticas ao Microsoft Planner a serem consideradas para ajudar a atender às necessidades da sua equipe e do seu projeto.

Vamos planejar!

O que é o Microsoft Planner?

O Microsoft Planner é um aplicativo disponível no grupo Office 365, incluindo o Microsoft Word, Microsoft Whiteboard , Outlook, Formulários Microsoft e muito mais.

É um sistema simples baseado em kanban software de gerenciamento de projetos que o ajuda a organizar e programar as atividades do projeto.

Se alguma vez você sentir que precisa canalizar seu Dr. Evil e elaborar um plano de gerenciamento de projeto magistral e atribuir tarefas à sua equipe, este aplicativo do Office torna isso muito fácil.

O Microsoft Planner é gratuito?

Qualquer pessoa que tenha um desses planos do Office 365 tem acesso ao aplicativo Microsoft Planner gratuitamente:

Planos empresariais do Office (E1, E3, E5)

Planos educacionais do Office

Office Business Essentials

Office Business Premium

Se você tiver um desses planos, o aplicativo Microsoft Planner aparecerá na seção de aplicativos do Office do seu painel.

No entanto, para obter a funcionalidade completa, você precisará pagar por alguns plug-ins do Microsoft Planner, como ferramentas de relatório, estimativas de cartão, gráficos de Gantt e muito mais.

Recursos do Microsoft Planner

Veja a seguir alguns dos recursos que fazem do Microsoft Planner uma boa adição ao MS Office Suite:

A. Quadro Kanban interface

A primeira coisa que chama a atenção no aplicativo MS Planner é sua interface.

Se você estiver familiarizado com o gerenciamento de projetos kanban se você não tiver um projeto kanban, você se sentirá em casa com a interface kanban fácil de usar do MS Planner, que qualquer pessoa pode dominar.

**Está se perguntando qual é a diferença entre o Azure Boards e o Planner?

O aplicativo MS Azure Boards é adequado para equipes scrum que precisam gerenciar projetos complexos, enquanto o Planner é mais adequado para o gerenciamento de tarefas simples.

_O que torna um projeto complexo?

Um projeto que lida com vários responsáveis, várias entregas, várias partes interessadas e um cronograma rígido geralmente é bastante complexo.

O Azure também oferece recursos adicionais, como @menções, uma integração com o GitHub, e os desenvolvedores podem usar código aberto no Azure.

Agora, voltemos ao MS Planner.

No Planner, cada projeto é armazenado como um cartão que você pode acessar no painel. Você pode mover coisas e editar itens com facilidade.

Esse recurso torna o aplicativo adequado para uma equipe que busca um sistema básico software de gerenciamento de tarefas . Você não precisa de nenhum conhecimento prévio para operar (ou seja, iniciantes se darão muito bem!) 😅

Além disso, adicionar projetos ao seu painel no MS Planner é muito fácil. Basta clicar em "Novo plano" e você terá um novo espaço de projeto configurado em pouco tempo.

**Não acha que pode trabalhar com a interface kanban do MS Planner?

Dê uma olhada no melhores aplicativos de software kanban você poderia usar em seu lugar.

B. Grupos

Depois de criar um plano de trabalho se você tiver um plano de trabalho, poderá adicionar membros da equipe ao espaço facilmente digitando as três primeiras letras do nome deles. O aplicativo Planner exibirá os detalhes para você.

Se estiver tentando adicionar alguém que não está listado, você pode adicionar o endereço de e-mail comercial dessa pessoa.

Agora você pode adicioná-la ao grupo do seu projeto, onde ela poderá começar a trabalhar nas tarefas do Planner. Além disso, os membros da sua equipe receberão um e-mail de confirmação e poderão acessá-lo no aplicativo de tarefas do Outlook.

C. Buckets

**Os "Buckets" são categorias no MS Planner.

Você pode usá-los para categorizar seus cartões e adicionar uma camada de organização ao seu painel. Por exemplo, você pode ter um compartimento intitulado "Social Media" (Mídia social) onde armazena suas tarefas de mídia social.

Você também pode usar os compartimentos como status improvisados. Por exemplo, você pode ter compartimentos intitulados "Primeiro rascunho", "Rascunho final" e "A ser publicado"

À medida que uma tarefa avança, você pode arrastar e soltar o cartão no compartimento relevante para manter todos atualizados sobre o estágio em que ela se encontra.

Embora o uso do recurso de compartimentos do MS Planner não esteja em nossa lista de "compartimentos", ele é bom para o gerenciamento básico de projetos.

esse recurso não é tão poderoso quanto Status personalizados do ClickUp ._ 👀

D. Comentários

o que é _colaboração em equipe sem uma seção de comentários ativa, certo? 💬

O MS Planner oferece uma seção de comentários na parte inferior de cada cartão que permite que você converse com sua equipe da Microsoft.

Para ajudar a reduzir o número de notificações que você recebe (porque você receberá muitas ), o aplicativo não o notificará sobre nenhuma nova conversa em uma tarefa de equipe, a menos que você tenha participado do tópico anteriormente.

Mas lembre-se: mesmo que você envie apenas um comentário, receberá uma notificação para todos os comentários subsequentes nesse tópico.

é melhor manter seu laptop com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ter certeza de que esses comentários não são para você

E. Gráficos

_Quer ver o status de seus projetos em um gráfico?

O MS Planner tem tudo o que você precisa.

Ele oferece uma visão geral em gráfico de pizza de todos os seus projetos e seus status. Dessa forma, você pode ver quais tarefas estão..:

Não iniciadas

Em andamento

Atrasadas

Concluídas

Você também obtém um detalhamento de quantas tarefas estão atribuídas a cada um dos membros da sua equipe. Dessa forma, você pode ver quais colegas de equipe estão totalmente ocupados e acompanhar o andamento das tarefas.

Bônus:_ Alternativas ao Microsoft Whiteboard!

6 Principais limitações do Microsoft Planner

Aqui estão seis motivos pelos quais você deve procurar algumas alternativas ao Microsoft Planner:

1. Você está preso a uma única visualização

Os cartões não são para todos e nem todo mundo vai gostar de uma interface kanban baseada em cartões.

Alguns membros da equipe podem preferir organizar as atividades de trabalho com um visualização de lista de tarefas enquanto outros podem querer uma visualização de calendário.

Infelizmente, o MS Planner não oferece várias visualizações com as quais você possa trabalhar. Sua equipe é forçada a ajustar seus estilos a essa ferramenta específica de gerenciamento de projetos.

Essa é uma maneira infalível de irritar os membros da sua equipe e e diminuir sua produtividade. Mas lembre-se, só porque você está preso a uma visualização não significa que precisa ficar preso ao MS Planner . 😉

Dica ⭐️Pro: Veja como o ClickUp supera essa limitação com opções de visualização múltipla .

2. Não há linhas de tempo de projeto incorporadas nem recurso de gráfico de Gantt

As ferramentas Kanban são conhecidas por sua simplicidade.

São todas baseadas em quadros com cartões de fácil leitura que contêm todas as informações de que você precisa em um piscar de olhos.

O MS Planner não é diferente. Claro, ele pode lhe dar uma visão geral das tarefas, mas só isso.

Sem a capacidade de lidar com o gerenciamento de projetos complexos, você se sairia muito melhor com uma solução corporativa.

Ao usar o MS Planner, você estará abrindo mão de alguns recursos importantes de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt e rastreamento de linha do tempo. Esses recursos vitais o ajudam a manter o controle de seus dependências do projeto e garantir que seu projeto cumpra o prazo.

_Sem elas, você e sua equipe terão muita dificuldade para controlar o tempo!

Dica ⭐️Pro: Veja como o ClickUp supera essa limitação com Gráficos de Gantt.

3. Não é possível notificar as pessoas individualmente

O MS Planner tenta lidar com notificações desnecessárias, limitando-as às pessoas que contribuem para um tópico de comentários.

No entanto, isso não é suficiente.

Não há como notificar alguém sobre uma tarefa individualmente sem enviar uma notificação para todos os outros membros da sua equipe.

Você pode estar pensando: "E daí? É apenas uma notificação!"

O problema é que todas essas notificações se acumulam.

O que começou como um comentário dirigido a uma pessoa pode se transformar em uma discussão desnecessária em grupo. Isso distrairá outros membros da equipe de suas próprias tarefas e fará com que você perca de vista o que tentou abordar inicialmente no tópico.

É muito chato, não é? 😅

Dica ⭐️Pro: Veja como o ClickUp supera essa limitação com Comentários atribuídos e Opções de notificação.

4. Os comentários não têm funcionalidade

Os comentários são uma parte essencial de qualquer ferramenta de colaboração em equipe.

Sim, o MS Planner tem uma seção de comentários.

No entanto, não há muito que você possa fazer com esses comentários. Você está limitado a mensagens de texto simples, sem recursos de edição de rich text, sem @menções da equipe e, o pior de tudo, não é possível editar ou excluir comentários! 😳

Isso significa que, se você, por engano, enviar um comentário com um anexo de um carretel de cachorro, terá muito trabalho para tentar removê-lo.

Dica ⭐️Pro: Veja como o ClickUp supera essa limitação, permitindo que você adicione arquivos e imagens aos comentários .

5. Não é possível definir tarefas como recorrentes

O MS Planner não permite que você crie tarefas recorrentes.

O problema?

Os gerentes de projeto e as equipes têm muito o que fazer.

E não poder automatizar tarefas que consomem muito tempo, como delegação de tarefas, agendamento de reuniões e lembretes, só fará com que mais coisas sejam empilhadas em seu prato!

Dica ⭐️Pro: Veja como o ClickUp garante que essa limitação nunca mais ocorra com o Tarefas recorrentes. Bônus:_ **Alternativas ao Microsoft Access !

6. Sem caminhos críticos

Um dos motivos pelos quais você não consegue priorizar as tarefas é que o MS Planner não consegue calcular os caminhos críticos de um projeto caminho crítico de um projeto. Isso significa que você não terá ideia de quais tarefas são cruciais para a conclusão do seu projeto, o que torna o gerenciamento do tempo um problema.

_Sem caminhos críticos, não há caminho para o sucesso do gerenciamento de projetos!

❗️_Dica_Crítica: veja como o ClickUp supera essa limitação permitindo que você crie caminhos críticos em gráficos de Gantt.

As 12 melhores alternativas ao Microsoft Planner

Aqui estão as 12 melhores alternativas ao Microsoft Planner:

O ClickUp é um dos aplicativos mais bem avaliadas do mundo software de produtividade e gerenciamento de projetos usado por equipes em pequenas e grandes empresas.

Com funcionalidade de nível empresarial e facilidade de uso no nível de uma startup, o ClickUp transformará a colaboração e a produtividade da sua equipe.

A propósito, o ClickUp tem um versão gratuita avançada que tem muito mais recursos do que a maioria dos outros softwares de gerenciamento de projetos pagos!

Estamos falando de um software intuitivo Painéis de controle que incentivam o pensamento amplo e poderoso Integrações com ferramentas como Jira,Slack,MS Teams, e muito mais!

Veja mais detalhes sobre por que o ClickUp é a melhor alternativa ao MS Planner:

A. Várias visualizações Todos têm preferências pessoais e nem todos se sentirão confortáveis com a mesma interface.

por que forçar sua equipe a se adaptar à sua ferramenta quando, em vez disso, sua ferramenta pode se adaptar à sua equipe?

Uma das principais diferenças entre o ClickUp e o Planner é que o ClickUp oferece a você quatro visualizações diferentes para garantir que todos os membros da equipe se sintam à vontade para concluir os projetos.

A melhor parte?

Essa alternativa gratuita da Microsoft é uma das poucas ferramentas que permitem alternar entre exibições no mesmo espaço de projeto!

Aqui está uma olhada mais de perto nessas visualizações:

1. Visualização da placa A

Visualização do quadro Kanban é excelente para os fãs de agile e kanban.

Cada projeto recebe um cartão que você pode mover facilmente pelo painel. Dessa forma, seu equipe ágil pode visualizar o progresso e garantir que todos estejam de acordo com o plano, literalmente

Arraste e solte tarefas para o próximo status na visualização do quadro.

2. Visualização de lista Essa é a visualização perfeita se você for um fã do

Abordagem GTD (getting things done) . Todos os seus afazeres são organizados em uma lista de tarefas que pode ser verificada depois de concluída. ✅✅✅

As listas funcionam como "guias" em pastas e espaços.

3. Visualização da caixa A Visualização de caixa oferece uma visão geral de quem tem o que fazer no seu

Espaço de trabalho . Também é perfeito para gerentes de projeto, pois as tarefas são divididas por Designados.

Com a visualização Box, você também pode ver gráficos de carga de trabalho para tarefas, estimativas de tempo e até mesmo pontos ágeis/scrum.

4. Visualização da tabela Com essa visualização, você pode finalmente dizer adeus à organização de projetos usando uma planilha do Excel ou do Google.

Sinta-se à vontade para colocar tudo na tabela e navegar facilmente entre os campos, editar em massa, exportar dados e muito mais.

Clique e arraste para destacar as células que você deseja copiar.

5. Visão pessoal Às vezes, a melhor maneira de manter a produtividade é personalizar os projetos para atender às suas necessidades.

Felizmente, o ClickUp permite que você duplique as visualizações existentes e as transforme em visualizações pessoais

Com essa visualização, você pode personalizar qualquer visualização existente de acordo com sua preferência, adicionando novos filtros, classificando as tarefas de forma diferente e muito mais.

A melhor parte?

Você terá sua própria versão pessoal que aumenta a produtividade sem alterar a visualização para os outros!

Se não precisar que outras pessoas acessem sua exibição, torne-a uma exibição pessoal.

B. Adicionar Prioridades da tarefa facilmente

O ClickUp torna incrivelmente fácil adicionar prioridades a vários projetos, tarefas e subtarefas.

Haverá uma bandeira colorida ao lado de cada item indicando sua prioridade. O código de cores é:

Vermelho (Urgente)

Laranja (Alta prioridade)

Azul (Normal)

Cinza claro (baixa prioridade)

Isso facilita muito o controle dos projetos que precisam ser resolvidos primeiro!

C. Gráfico de Gantt funcionalidade

Outra diferença entre o Microsoft Planner e o ClickUp é que o ClickUp oferece poderosas funcionalidades internas de Gráficos de Gantt que acompanham o andamento do projeto.

Desde seus gráficos de Gantt estão integrados, você não precisará de uma ferramenta de terceiros para gerenciar suas dependências e cronogramas de tarefas (ou pagar mais por esse recurso). 👀

Com a visualização Gantt Chart do ClickUp, você pode:

Calcular a porcentagem de progresso de cada um de seus projetos

Visualizar o progresso estimado versus o atual do projeto

Reajustar automaticamenteDependências de tarefas quando você arrasta e solta projetos em seu gráfico

Calcular o caminho crítico de seu projeto

Determine a cadeia de tarefas cruciais para a conclusão de um projeto na visualização Gantt.

Dessa forma, os membros da sua equipe terão todas as referências de que precisam em suas próprias conversas.

Mantenha as conversas organizadas destacando o texto para responder a partes específicas de um comentário.

Aqui está um vislumbre do que seus funcionários estarão fazendo sempre que receberem uma notificação de grupo:

Felizmente, com o Comentários atribuídos do ClickUp do ClickUp, você não precisará se preocupar com isso.

Depois que você atribuir um comentário a alguém, o ClickUp notificará apenas o responsável.

Nenhum dos outros membros da sua equipe será incomodado. 😌

O responsável pode então prosseguir com a tarefa e marcá-la como resolvida quando a tiver concluído. ✅

Um comentário atribuído cria um novo item obrigatório que o responsável deve concluir antes que a tarefa possa ser encerrada.

F. Status personalizados Você pode adicionar

Status para cada projeto do ClickUp para manter todos informados sobre o que está acontecendo.

Basta uma olhada no status de um projeto para saber em que estágio ele se encontra.

No entanto, isso não é tudo.

O ClickUp permite que você personalize seus Status de acordo com cada projeto. Dessa forma, você não terá que se contentar com status chatos como "Aberto" e "Fechado" 😴

Cada projeto pode ter seu próprio conjunto exclusivo de Status, como "Revisão do cliente" ou "Problemas encontrados"

Saiba exatamente onde as tarefas estão, quais tarefas precisam de atenção e o que está por vir no pipeline com os status.

G. Modelos de projeto Por que perder tempo criando um novo conjunto de

subtarefas e listas de verificação para cada projeto quando você pode usar uma modelo i em vez disso?

O ClickUp permite que você salvar um espaço de projeto que você criou para uso futuro.

Na próxima vez que abrir um projeto, vá para a seção Templates e adicione seu modelo salvo em vez disso! Como alternativa, você pode usar um dos Templates pré-fabricados e tentadores que o ClickUp oferece para garantir que você não perca tempo.

Navegue pelo ClickUp Template Center para encontrar seu modelo perfeito.

Recursos adicionais do ClickUp que você vai gostar :

Psst... você não encontrará esses recursos na maioria das outras ferramentas de gerenciamento de projetos _ 🙊

H. Documentos Os

Documentos do ClickUp é um valioso recurso de colaboração base de conhecimento ferramenta para sua empresa. o Docs permite que você trabalhar com sua equipe em tempo real para criar um plano de projeto, um guia do usuário e qualquer outra coisa que você queira fazer.

Veja o que você pode fazer com Docs:

Armazenar documentos relacionados ao projeto junto com cada projeto em questão

Aninhar páginas em documentos para criar facilmente seções e categorias

Usar as opções de formatação de rich text para expressar seus pensamentos com clareza

Personalizar as configurações de permissões de todos os seus documentos para aumentar a privacidade

Compartilhe documentos com as partes interessadas por meio de um link público ou privado

Permita que o Google indexe seu documento para que ele apareça em pesquisas na Web (opcional)

Cada documento é flexível, compartilhável e pode conter um número ilimitado de páginas.

I. Bloco de notas Você já teve uma ideia que precisava anotar, mas não tinha caneta e papel prontos?

Não se preocupe!

O ClickUp tem uma ferramenta on-line gratuita Bloco de notas que pode ser usado para planejamento e ideação de projetos.

Ao contrário da maioria dos aplicativos de anotações, o ClickUp permite adicionar Listas de verificação fotos, vídeos e praticamente qualquer coisa em suas anotações. Você pode até mesmo imprimir suas anotações facilmente. 🖨 📃

Imprima suas anotações de uma forma visualmente atraente.

É um ótimo local privado para planejar planos de ação para seus projetos antes de compartilhá-los com sua equipe.

J. Configurações de notificação personalizadas Embora o Microsoft Planner permita ativar e desativar determinadas notificações, você não pode escolher quando e onde receberá essas notificações.

Felizmente, o ClickUp lhe dá controle total sobre todas as notificações que você recebe em todas as plataformas.

Você pode até escolher o que envia notificações push para o seu Android ou iOSAplicativo móvel (com ou sem som!)

AKA, chega de ding ding ding e mais cha-ching, cha-ching! 💰

Tenha controle total sobre todas as notificações recebidas em todas as plataformas.

K. Set Tarefas recorrentes Sem

Tarefas recorrentes se a sua equipe não se lembrar do que tem que fazer na segunda-feira de manhã, será ainda mais difícil sair da cama! 🥴

Por exemplo, você pode definir tarefas recorrentes para revisões trimestrais de desempenho, reuniões de status do cliente ou revisão de um boletim informativo semanal.

Escolha entre uma recorrência diária, semanal, mensal, anual ou crie uma programação personalizada de acordo com suas necessidades.

Defina cronogramas de repetição para suas tarefas para evitar que algo seja esquecido.

2. Trello

Se você estiver usando o Microsoft Planner para o cartão e o quadro kanban é melhor ir para uma das equipes que fazem isso bem. Essa seria a Trello.

No Trello, funcionam como projetos e os cartões residem em cada quadro. Você pode adicionar detalhes, criar uma lista de tarefas e compartilhar arquivos no cartão.

Além disso, as tarefas são agrupadas de acordo e é fácil selecioná-las e compartilhá-las com a sua equipe ou publicamente. Esse é um ótimo recurso para compartilhar o trabalho com clientes ou outros fornecedores, ou até mesmo com outras pessoas da sua equipe que possam estar presas ao Microsoft Project!

_Não deixe que eles também o derrubem!

Mas o Trello tem mais do que apenas quadros kanban; esse software de gerenciamento de projetos também tem visualização de calendário, visualização de linha do tempo e visualização de painel.

Antes de correr para esse Alternativa ao Microsoft Project você deve saber que não obtém nenhuma das visualizações acima no plano gratuito.

Precisa de uma alternativa ao Trello em sua mira?

Aqui estão as_ principais alternativas ao Trello em 2021.

Muitas pessoas usam o Microsoft Excel para o gerenciamento de tarefas, mas isso não significa que devam usar. Ele tem linhas e colunas para colaboração.

Isso significa que você pode colocar tarefas em algumas colunas, descrevê-las e adicionar datas de vencimento nas outras colunas.

é o ideal_ Estrutura de decomposição do trabalho para um projeto de trabalho em equipe, certo?

Não.

**Qual é o problema? Bem, por vários motivos. Primeiro, a colaboração em grupo é complexa, o aplicativo móvel não tem funcionalidade, a importação de dados para um calendário é super desafiadora... e muito mais.

Não está convencido?_

Saiba por que_ O Microsoft Excel não é ótimo para o gerenciamento de projetos .

Se o seu gerente adora a natureza sóbria do Microsoft Project, mas você precisa de uma ferramenta de gerenciamento de projetos que seja mais robusta do que o Planner, dê uma olhada no Wrike.

O Wrike é uma poderosa software de gerenciamento de portfólio de projetos com um aplicativo de desktop para Windows e Mac.

O aplicativo também tem hierarquias de pastas, painéis, gráficos de Gantt e funcionalidade de arrastar e soltar.

A estrutura de pastas permite que a estrutura do seu projeto tenha um fluxo e um refluxo, dependendo do tamanho e da necessidade de detalhamento.

Usar o Wrike para selecionar e programar sua estrutura analítica de trabalho é uma escolha inteligente. Ele também apresenta uma lista de integração sólida e componentes de relatórios de painel que o ajudarão facilmente a planejar cronogramas.

No entanto, você deve notar que o Wrike não oferece nenhuma funcionalidade integrada de tomada de notas.

o Asana faz sentido como uma alternativa ao Microsoft Planner.

Esse aplicativo de colaboração facilita a localização e tem um design de interface de usuário amigável com atributos simples de gerenciamento de tarefas.

Uma das principais diferenças entre o Microsoft Planner e o Asana é que o Asana tem uma ótima lista de integração. Essa lista apresenta ferramentas como Dropbox, Slack, Salesforce e muito mais.

Com essa ferramenta de gerenciamento de projetos, você pode criar e selecionar seções de projetos, de forma muito parecida com os buckets do Planner.

Além disso, a Asana tem uma caixa de entrada personalizada que o ajudará a gerenciar atividades e a colaborar com colegas de trabalho em seu calendário de tarefas.

No entanto, a Asana não permite atribuir tarefas a vários colegas de equipe.

**Você se sente mimado pela escolha?

Veja como_ Asana se compara à segunda-feira e como_ O ClickUp se compara ao Trello e ao Asana como uma alternativa ao Microsoft Planner_.

Psst... vamos deixar o importar opção aqui para quando você terminar de ler essa postagem. 👀

6. Fluxo

O Flow é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho que recebe notas altas dos avaliadores do Capterra por seu design e programação de projetos recursos.

Os usuários podem atualizar seus status rapidamente, com notificações que chegam de forma não intrusiva. É uma boa maneira de se manter organizado e atualizado com facilidade.

A estrutura do quadro será familiar para quem gosta dessa parte do Microsoft Planner. Um bônus é a abordagem centrada no aplicativo móvel, que apresenta todas as suas tarefas e subtarefas de forma clara.

Mas lembre-se de que o Flow não tem um recurso de lembretes.

**O problema?

Sem lembretes incorporados, sua equipe pode esquecer as tarefas no fluxo de trabalho

Por que usar o fluxo quando você pode optar por uma ferramenta de gerenciamento de tarefas com poderosos Lembretes de tarefas _em vez disso?

Veja como_ O ClickUp se compara ao Flow **como uma alternativa ao Microsoft Planner

7. Casual.PM

o Casual.PM leva o mapeamento mental e os cartões a outro nível. Se você gosta de usar cartões, mas não tem certeza do status e de como ele se vincula aos membros da equipe e a outros projetos, esse aplicativo de gerenciamento de tarefas é a sua resposta.

Você cria e vincula tarefas à medida que avança, facilitando a organização a estrutura analítica do trabalho antes de passar para a próxima etapa.

Seus fluxos de trabalho são simplificados com linhas fáceis de alterar, para que você possa se manter organizado com facilidade!

No entanto, você precisará gastar US$ 12/mês em dois projetos se optar por esse aplicativo de colaboração!

_Desculpe as startups e as pequenas empresas, pois elas desaparecem "casualmente"

8. NutCache

O NutCache é um pouco mais complexo do que o aplicativo Microsoft Planner, mas não tão complicado quanto o Microsoft Project.

É um produto ágil com quadros e tem controle de tempo mais robusto e gerenciamento de recursos do que o Microsoft Planner.

Além disso, o aplicativo tem um recurso de rastreamento de faturas e funciona melhor para uma organização de menor porte que talvez não tenha os recursos empresariais da Microsoft.

Infelizmente, essa ferramenta de gerenciamento de tarefas não tem a lista de integrações mais poderosa do mercado. Não possui integrações com o Zoom, Microsoft Teams ou o Evernote nos deixaria loucos! 🥜

9. Smartsheet

O Smartsheet é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que se parece muito com o Excel, mas com recursos de gerenciamento de projetos mais intuitivos. Gerenciamento de projetos do Smartsheet depende de planilhas, mas você pode criar tarefas principais e subtarefas logo abaixo delas com datas de vencimento, responsáveis e muito mais. É uma maneira inteligente de se manter organizado.

Embora o Smartsheet ofereça mais visões gerais de painel e estimativas de custo, você teria que configurar tudo isso no Smartsheet.

a desvantagem_* de usar essa ferramenta de gerenciamento de tarefas _ferramenta?

É melhor esperar que sua equipe saiba trabalhar com planilhas, caso contrário, você dirá: "oh, planilha!"

Não tem certeza se deve fazer a jogada inteligente e optar pelo ClickUp? Compare o Smartsheet e o ClickUp para encontrar sua resposta!

Se estiver procurando uma alternativa simples ao Microsoft Project, oBasecamp é uma boa opção.

Essa ferramenta simples de gerenciamento de projetos melhora o trabalho em equipe no local de trabalho, tanto para equipes internas quanto remotas.

O Basecamp vê os projetos como colinas e, por isso, é conhecido por seu recurso de gráficos de colina. Esse recurso ajuda a acompanhar o progresso do projeto e a identificar quaisquer gargalos.

No entanto, a verdadeira batalha difícil que você enfrentará é descobrir como pagar o plano de preços fixos do Basecamp!

Por US$ 99/mês, as startups e as pequenas empresas dirão: "Ai, caramba, não!"

Você acha que você e_ Basecamp **_ainda podem combinar?

Saiba mais* usando-o para gerenciamento de projetos e revisar isso Revisão do Basecamp para descobrir se você deveria ter deslizado para a esquerda em vez disso

11. segunda-feira.com

a Monday.com é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a esquecerem por que a segunda-feira é ruim com recursos como modelos de gerenciamento de projetos automação, visualizações de projeto e muito mais.

O aplicativo também tem aplicativos para telefones iPhone e Android.

No lado negativo, embora a monday.com permita adicionar comentários às tarefas, não é possível atribuir esses comentários aos colegas de equipe. Isso pode facilmente fazer com que os comentários sejam ignorados ou, pior, esquecidos, fazendo com que você se sinta como se fosse uma segunda-feira todos os dias_ da semana. 😵‍

12. Projetos do Zoho

O Zoho Projects é um aplicativo de gerenciamento de projetos on-line que é adequado para startups e empresas.

O Zoho permite criar layouts, status e fluxos de trabalho personalizados para que você possa gerenciar projetos da maneira que desejar.

A ferramenta de gerenciamento de projetos também se integra a todos os aplicativos populares do Google, incluindo Calendário do Google , Google Tasks e Google Drive.

No entanto, se estiver planejando usar o plano de preços gratuito, você estará limitado a três usuários, dois projetos e anexos de arquivos de 10 MB.

Hora de encontrar um plano alternativo

Embora o MS Planner seja um ótimo complemento para o Office Suite, o aplicativo de gerenciamento de projetos está longe de ser perfeito. Por um lado, ele não é tão poderoso quanto a maioria das alternativas que listamos neste artigo.

