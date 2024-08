10 modelos gratuitos de listas de verificação de controle de qualidade em Excel e ClickUp

Está com dificuldades para manter uma qualidade consistente em seus projetos e processos? Ou talvez você esteja cansado de vasculhar planilhas desorganizadas quando chega a hora de executar verificações de qualidade. Você não está sozinho.

Garantir produtos e serviços de alta qualidade é essencial para o sucesso de sua empresa. No entanto, sem as ferramentas certas, isso pode parecer muito complexo e desgastante. É por isso que reunimos os 10 melhores modelos de controle de qualidade no Excel e no ClickUp.

Eles foram projetados para simplificar seus fluxos de trabalho de controle de qualidade - para que seus processos de negócios sejam otimizados e seus resultados atendam consistentemente aos mais altos padrões. 🏆

O que é um modelo de controle de qualidade?

Um modelo de controle de qualidade é um documento usado para registrar, rastrear e analisar a qualidade de produtos, processos ou serviços, garantindo que eles atendam a um conjunto específico de padrões.

Por exemplo, se você estiver produzindo uma nova linha de alto-falantes portáteis, um plano de controle de qualidade poderá listar todos os recursos, valores de peso, dimensões e duração da bateria. Isso significa que cada dispositivo seria verificado de acordo com esses critérios. Se algum problema for detectado, sua equipe o corrigirá antes que o produto chegue ao consumidor.

Isso minimiza os produtos defeituosos e aumenta suas chances de atender aos requisitos de qualidade kPIs e métricas de gerenciamento de produtos .

O que faz um bom modelo de controle de qualidade?

Saber o que faz um bom modelo de controle de qualidade ajuda a escolher o modelo certo para otimizar seus produtos e processos. Então, o que você deve procurar?

Finalidade: Avalie se o modelo está alinhado com o processo de controle de qualidade que você deseja estabelecer. Caso contrário, seus outros recursos provavelmente não serão relevantes

Avalie se o modelo está alinhado com o processo de controle de qualidade que você deseja estabelecer. Caso contrário, seus outros recursos provavelmente não serão relevantes Layout claro: O layout do modelo deve tornar a inserção, o acesso e a análise de dados simples e diretos

O layout do modelo deve tornar a inserção, o acesso e a análise de dados simples e diretos Personalização: Você deve poder modificar o modelo para se adequar ao produto, processo ou serviço específico que está monitorando

Você deve poder modificar o modelo para se adequar ao produto, processo ou serviço específico que está monitorando Acessibilidade: O modelo deve ser acessível de qualquer lugar e dispositivo, permitindo atualizações em tempo real e feedback dos membros da equipe

O modelo deve ser acessível de qualquer lugar e dispositivo, permitindo atualizações em tempo real e feedback dos membros da equipe Instruções: Verifique se o modelo apresenta instruções claras sobre como usá-lo. Issoeconomiza tempo e garante que você aproveite ao máximo seus recursos

10 modelos gratuitos de controle de qualidade para usar em 2024

Aqui estão 10 modelos de controle de qualidade gratuitos e prontos para uso no Excel e no ClickUp. Vamos dar uma olhada e encontrar os modelos ideais para as necessidades da sua empresa. ✨

1. Modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp

Modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp

O modelo Modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp é o painel definitivo para manter organizados todos os seus planos de controle de qualidade e necessidades de gerenciamento de projetos. Para cada projeto, liste as verificações que ele precisa passar para atender aos padrões comerciais e aos requisitos do cliente.

Divida cada "verificação" em tarefas e subtarefas e, em seguida, atribua-as aos membros da sua equipe. Categorize essas verificações como um aspecto crítico, principal ou secundário do processo de controle de qualidade e detalhe as etapas exatas a serem seguidas ao realizá-las. Isso ajuda a sua equipe a priorizar os esforços e a entender exatamente o que precisa ser feito.

À medida que a sua equipe assinala as subverificações, a barra de progresso é preenchida para mostrar a porcentagem de conclusão. Eles podem anotar seus resultados e comentários diretamente no modelo e mover a verificação de Nova aprovação para Aprovação pendente.

Agora você pode ser o juiz. Você pode aprovar ou rejeitar o trabalho deles. E se for uma aprovação, você pode adicionar uma data para referência futura. Isso ajuda a acompanhar o histórico das atividades de controle de qualidade e responsabiliza todos por suas ações e decisões.

Aqui está a parte divertida: use a ferramenta nativa de automações sem código para tornar esse fluxo de trabalho muito mais suave. Por exemplo, você pode acionar alertas para o líder da equipe quando um cheque estiver pronto para revisão e notificar os membros da equipe para que tomem providências se os cheques forem rejeitados.

Isso minimiza o trabalho manual, reduz os erros e garante que o seu processo de controle de qualidade funcione como uma máquina bem lubrificada. ⚙️ Faça o download deste modelo

2. Modelo de documento de procedimentos de operação padrão do ClickUp

Modelo de documento de procedimentos de operação padrão do ClickUp

A procedimento operacional padrão (SOPs) fornece um guia passo a passo sobre como sua equipe deve executar os processos de negócios. Isso se assemelha mais a uma abordagem proativa do controle de qualidade (também conhecido como garantia de qualidade) que visa minimizar os erros desde a origem.

Sejamos honestos, criar SOPs do zero dá muito trabalho. Felizmente, Modelo de procedimentos de operação padrão do ClickUp -projetado internamente Documentos do ClickUp -trata do trabalho pesado para você.

Duplique o modelo para cada departamento, de modo que Vendas, Marketing, RH etc. tenham seu próprio manual de POP. Cada manual é dividido em páginas para abrigar os procedimentos do departamento. E cada página é dividida nas seguintes seções:

Título: Do que se trata esse SOP?

Do que se trata esse SOP? Objetivos: O propósito, o escopo e as metas do procedimento

O propósito, o escopo e as metas do procedimento **Matriz RACI : Os membros da equipe responsáveis, que prestam contas, consultados e informados envolvidos no procedimento

Os membros da equipe responsáveis, que prestam contas, consultados e informados envolvidos no procedimento Procedimento: Uma divisão do procedimento em etapas digeríveis

Uma divisão do procedimento em etapas digeríveis Formulários de procedimento: Outros materiais necessários para o procedimento

Outros materiais necessários para o procedimento Dicas e notas: Um espaço para a sua equipe compartilhar ideias para melhorar o POP

É claro que o modelo fornece uma estrutura para escrever os procedimentos, mas alguém precisa realmente escrever o conteúdo para preencher as lacunas. Entre AI do ClickUp . 🤖

Em vez de passar inúmeras horas tentando encontrar as palavras certas, o ClickUp AI ajuda você a pesquisar, ter ideias e gerar conteúdo para cada seção do seu POP. Ele também vem com ferramentas adicionais para editar rapidamente seus primeiros rascunhos e traduzir seu conteúdo para vários idiomas. Faça o download deste modelo

3. Modelo de processos e procedimentos do ClickUp

Modelo de processo e procedimentos do ClickUp

Então você está inspirado e pronto para implantar os POPs depois de ver o modelo anterior. Mas conseguir que sua equipe esteja na mesma página? É mais fácil falar do que fazer. Mas não precisa se preocupar, Modelo de processos e procedimentos do ClickUp tem tudo o que você precisa.

Use-o para listar os processos e SOPs necessários para cada departamento de sua empresa. Para cada um deles, adicione uma lista de verificação de inspeção personalizada para garantir que a sua equipe cubra cada seção exigida nos documentos.

Atribua cada item a um líder de equipe, defina um nível de prioridade e marque uma data de vencimento. Para garantir que todos os detalhes estejam corretos e alinhados com os padrões de sua empresa, adicione um aprovador para dar a esses entregáveis uma verificação final. ✔️

Alterne da visualização de lista para a visualização de quadro se quiser atualizar rapidamente o status de um documento, movendo-o por Pesquisa, Documentação, Para aprovação, Para revisão, Aprovado e Ativo. Isso também é muito útil para visualizar rapidamente o progresso da sua equipe.

E se você quiser cumprir os prazos e manter o projeto no caminho certo, a visualização do Timeline será a solução. Você também pode usá-la para ajustar a duração do projeto, mostrar tarefas recorrentes e codificar as tarefas por cores de acordo com o status ou os campos personalizados.

Com esse modelo em mãos, coordene a capacidade da sua equipe sem esforço e crie esses SOPs sem esforço algum. Faça o download deste modelo

4. Modelo de quadro branco de fluxo de processos ClickUp

Modelo de quadro branco do fluxo de processos do ClickUp

Já tentou explicar um processo de negócios e desejou ter uma imagem para mostrar? É aí que entra o Quadro branco de fluxo de processos do ClickUp entra em cena. Trata-se de pegar esses fluxos de trabalho complexos e transformá-los em um visual claro e fácil de seguir.

Ele foi projetado em Quadros brancos ClickUp e vem pronto com um processo de contratação como exemplo e guia. Você pode duplicá-lo e ajustá-lo para qualquer processo que esteja mapeando.

O modelo tem duas partes principais: as partes interessadas envolvidas no processo, na parte superior, e suas ações e decisões, na parte inferior. Use linhas para conectar os pontos, mostrando como o processo flui de A a Z. E se você estiver se sentindo artístico, pode brincar com cores, formas e tamanhos. 🎨

Como os outros modelos do ClickUp, este vem com um "Guia de Introdução" para navegar pelos recursos e personalizá-lo de acordo com seus processos específicos. E se quiser que sua equipe ajude em qualquer ponto, compartilhe-o com eles para que possam adicionar suas edições, comentários e feedback. Faça o download deste modelo

5. Modelo de roteiro do produto ClickUp

Modelo de roteiro do produto ClickUp

É fácil ficar sobrecarregado com ideias de produtos quando todos - clientes, equipe e até mesmo o vizinho do lado - têm uma sugestão do que você deve lançar em seguida. Dê sentido a todas essas ideias e crie um modelo de produto eficaz estratégia de produto com Modelo de roteiro de produto do ClickUp .

Comece com o Formulário de solicitação de produto. Esse é o portal que todos podem usar para adicionar sugestões ao seu Product Master Backlog. Mas sejamos honestos, nem todas as ideias valem a pena ser seguidas. E é aqui que ferramentas de priorização como a Impact Effort Matrix e a Pontuação RICE é útil. 🛠️

As ideias que passam pelo corte vão para a lista de execução semanal. É aqui que as tarefas são atribuídas, o trabalho começa e controles do projeto são ativados. Alterne as visualizações de acordo com sua preferência: Visualização de tabela para uma visualização de tarefas no estilo de planilha, visualização de quadro para obter uma visão geral dos status das tarefas, visualização de Gantt para dependências e marcos de tarefas e visualização de calendário para agendar e gerenciar prazos.

À medida que as tarefas progridem e se aproximam da conclusão, mova-as para a seção Roteiro de produtos list. Isso oferece às partes interessadas internas uma visão trimestral da linha do tempo dos próximos recursos, aprimoramentos e correções do produto. Quando esses recursos do roteiro forem implementados, documente-os e anuncie-os usando as Notas de versão.

Muitas ideias, pouco tempo? Este modelo é a ferramenta de que você precisa para classificar as verdadeiras joias, gerenciar requisitos do produto e reúna sua equipe para transformá-los em realidade. Faça o download deste modelo

6. Modelo de quadro branco de roteiro de desenvolvimento de produto ClickUp

Modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos do ClickUp

Se você achou o modelo de roadmap anterior muito avançado para suas necessidades, então o modelo Modelo de quadro branco de roteiro de desenvolvimento de produto do ClickUp pode ser a opção certa para você. Ele oferece uma maneira mais simples e visual de planejar a jornada de desenvolvimento do seu produto.

Tenha uma visão panorâmica de todas as principais etapas que você precisa realizar no desenvolvimento e gerenciamento de produtos o ciclo de desenvolvimento de um produto é o ciclo de desenvolvimento de um produto, desde a geração e triagem de ideias até a implementação e o lançamento no mercado. Divida essas etapas em tarefas menores e acionáveis para que sua equipe saiba claramente o que colocar na lista de tarefas. ✍️

Distribua essas tarefas por meses e trimestres, destacando os principais marcos para comemorar seu progresso. Isso é especialmente útil se você se inclina para o estilo abordagem de gerenciamento de projetos em cascata na qual você deseja realizar uma etapa completamente antes de passar para a próxima.

Como esse modelo foi criado dentro do ClickUp Whiteboards, você pode ser criativo com canetas e formas, mapas mentais e notas adesivas para personalizá-lo a seu gosto. Além disso, é super flexível - ajuste as cores, os tamanhos e as posições dos elementos da tela para que ela tenha a aparência e o funcionamento que você deseja. Baixe este modelo

7. Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Procurando uma maneira de documentar os recursos dos vários modelos de produtos para referência durante os testes de controle de qualidade? Se sim, então o Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp é para você.

Se estiver capturando os recursos de hardware ou software dos modelos de seus produtos, use os campos personalizados para anotar todos os detalhes. Digamos que você tenha uma série de smartphones e queira acompanhar a duração da bateria, a resolução da câmera, o tamanho do armazenamento, etc. Com esse modelo, esse processo é tão fácil quanto preencher os espaços em branco.

E se quiser recursos mais avançados, você tem a liberdade de aprimorá-lo. Adicione seus próprios campos personalizados, crie exibições exclusivas ou integre automações. Personalize-o e torne-o verdadeiramente seu! Faça o download deste modelo

8. Modelo de auditoria e aprimoramento de processos do ClickUp

Modelo de auditoria e aprimoramento de processos do ClickUp

Criar e manter processos de negócios é como cuidar de um jardim. Depois de plantar, você precisa podar e otimizar para o crescimento. Modelo de auditoria e aprimoramento de processos do ClickUp ajuda com isso - é seu kit de ferramentas de jardinagem para processos de negócios. 🧰

Faça uma cópia do modelo para auditoria de cada processo de negócios. O modelo é empacotado em uma pasta com quatro listas separadas, cada uma com uma finalidade específica:

Concepção do modelo: Liste e programe suas tarefas de auditoria de qualidade nesse espaço. Isso pode incluir visualmentemapear os processos existentes e a comunicação das mudanças nos processos às partes interessadas

Liste e programe suas tarefas de auditoria de qualidade nesse espaço. Isso pode incluir visualmentemapear os processos existentes e a comunicação das mudanças nos processos às partes interessadas **Análise de processos : Defina seus critérios de auditoria de qualidade e categorize-os em Processo, Recursos, Gerenciamento ou Monitoramento. Depois de avaliar cada critério de processo, atribua a ele uma pontuação de auditoria, destaque os problemas e anote as maneiras de corrigi-los

Defina seus critérios de auditoria de qualidade e categorize-os em Processo, Recursos, Gerenciamento ou Monitoramento. Depois de avaliar cada critério de processo, atribua a ele uma pontuação de auditoria, destaque os problemas e anote as maneiras de corrigi-los Análise CATWOE: Significa Clientes, Atores, Processo de Transformação, Visão de Mundo, Proprietários e Restrições Ambientais. Leve em conta como os objetivos comerciais e as restrições externas afetam os processos para que você possa criar as mudanças mais eficazes

Significa Clientes, Atores, Processo de Transformação, Visão de Mundo, Proprietários e Restrições Ambientais. Leve em conta como os objetivos comerciais e as restrições externas afetam os processos para que você possa criar as mudanças mais eficazes Gerenciamento de mudanças: Adote uma abordagem sistemática para implementar mudanças nos processos e gerenciar transições

Para mudanças comerciais menores, você provavelmente só precisará usar as listas de concepção de modelos e análise de processos. Considere adicionar as outras apenas se elas se adequarem ao seu caso de uso. Este modelo de relatório é perfeito para garantir que seus processos de negócios sejam executados de forma suave e eficiente. Faça o download deste modelo

9. Modelo de gráfico de controle de qualidade do Excel por Vertex42

via Vertex42

Manter os processos em conformidade com os padrões estabelecidos pode ser um desafio, especialmente em áreas como a engenharia, onde os menores erros podem levar a implicações significativas. Felizmente, o modelo de gráfico de controle do Excel facilita o acompanhamento das variações para que você possa tomar medidas corretivas rapidamente.

Esse modelo vem com gráficos prontos para uso para rastrear a média e o intervalo da amostra, bem como a média e o desvio padrão da amostra. Basta inserir os dados e o modelo gera os gráficos de controle, completos com uma linha central e limites de controle, para que seja fácil identificar tendências e anomalias. 📈

Além das cartas de controle, o modelo calcula métricas como Cp, CPU, CPL, Cpk e rendimento percentual. Essas métricas são muito úteis para descobrir se o seu processo está atingindo o objetivo ou se precisa de alguns ajustes.

Embora o modelo tenha sido projetado principalmente como uma ferramenta educacional, ele ainda pode ser útil para aplicações básicas de controle de processos. Faça o download deste modelo

via DMAICTools

Seja na produção de dispositivos eletrônicos, peças de automóveis ou produtos farmacêuticos, cada item deve ser testado para garantir que atenda a determinados padrões de segurança e controle de qualidade.

Mas como você programar seu processo de fabricação para garantir essa precisão e uniformidade... todas as vezes? Use o modelo de plano de controle do Excel.

A área do cabeçalho permite armazenar os seguintes detalhes sobre o plano de controle para manutenção de registros e referência futura:

Número de referência: A versão do plano de controle que está sendo usada

A versão do plano de controle que está sendo usada **Data da revisão: A data em que a versão do plano de controle foi aprovada

Número da peça: O desenho de engenharia ou o componente em que o teste é realizado

O desenho de engenharia ou o componente em que o teste é realizado Aprovadores: Assinatura dos principais interessados para aprovar todos os detalhes do plano de controle

O corpo desse modelo de plano de controle de qualidade é onde são registrados os resultados dos testes após a execução dos testes necessários no componente. Será necessário inserir detalhes importantes, incluindo o nome do processo, o método de avaliação, o requisito de amostragem, o método de controle e o plano de reação. Faça o download deste modelo

Atinja objetivos de qualidade consistentes sem complicações

Se você deseja manter a qualidade consistente do produto e os altos padrões comerciais, não há como escapar do controle de qualidade. Use esses modelos gratuitos de plano de controle de qualidade para simplificar o gerenciamento da qualidade, manter os melhores padrões de qualidade e manter seus clientes satisfeitos e fiéis. 🤩

Além do controle de qualidade do projeto, A extensa biblioteca de modelos do ClickUp facilita o gerenciamento de todas as áreas dos fluxos de trabalho de sua empresa, independentemente do seu setor de negócios. Dê uma olhada neles - eles estão disponíveis gratuitamente.