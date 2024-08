Um mergulho profundo na priorização do RICE com modelos prontos para uso

Novas ideias fantásticas, pesquisa de mercado, feedback dos usuários - você tem tudo para criar os produtos perfeitos. Mas como você decide quais tarefas ou ideias abordar primeiro?

Qualquer que seja a sua escolha, você deve justificá-la para os acionistas e para a sua equipe. E o que é melhor do que uma pontuação de priorização para fazer isso?

Neste mundo altamente competitivo, em que cada tarefa e ideia compete por atenção e recursos, é fundamental dominar a arte da priorização. O uso de uma estrutura como a priorização RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) pode ajudá-lo a quantificar suas ideias e fornecer uma base para selecionar uma ideia específica em detrimento de outras.

Este artigo discutirá os detalhes do modelo de pontuação RICE e como ele pode transformar sua tomada de decisões.

O que é a priorização RICE?

O modelo RICE é uma estrutura de priorização usada no gerenciamento de produtos e no desenvolvimento de projetos para avaliar e priorizar tarefas, recursos ou projetos, pontuando-os com base em quatro critérios.

RICE significa:

R - Reach (Alcance): O alcance mede o número de usuários ou partes interessadas que serão afetados por uma determinada tarefa ou recurso

I - Impact: O impacto avalia o possível efeito positivo que uma tarefa ou recurso pode ter sobre o produto, os usuários ou as metas comerciais

C - Confiança: A confiança representa o nível de certeza ou segurança que a equipe tem em suas estimativas de impacto e esforço para uma determinada tarefa ou recurso

E - Effort: O esforço mede os recursos, incluindo tempo, força de trabalho e orçamento, necessários para concluir uma tarefa ou implementar um recurso

O método RICE ajuda a fornecer estrutura e objetividade durante a tomada de decisões, facilitando uma melhor gerenciamento de prioridades e decisões objetivas.

A fórmula do método RICE é a seguinte:

Pontuação RICE = (Alcance x Impacto x Confiança) / Esforço

Com essa pontuação, fica mais fácil decidir a ordem do projeto e das tarefas prioritárias.

A origem do modelo de pontuação RICE

Sean McBride, ex-gerente de produtos da Intercom, co-desenvolveu a estrutura RICE. Ele e seus colegas se esforçaram para encontrar uma estrutura de priorização que melhor atendesse às suas necessidades de tomada de decisão.

Um dos problemas comuns que os gerentes de produtos enfrentam é se devem selecionar projetos com base em perspectivas pessoais ou naqueles com um alcance mais amplo. Assim, McBride desenvolveu a pontuação RICE para resolver problemas relacionados à tomada de decisões objetivas.

Como funciona a priorização RICE?

Anteriormente, discutimos resumidamente os componentes da pontuação RICE. Nesta seção, vamos nos aprofundar neles um a um.

Alcance

O primeiro componente da estrutura do RICE é o Reach (alcance). Ele mede o número de pessoas que um projeto afeta em um determinado período. Quanto maior o alcance, maior o número de pessoas que o projeto beneficiará. Normalmente, ele é medido em um mês ou trimestre.

Para calcular o alcance, você pode definir a categoria de usuários que está considerando. No entanto, é melhor usar medições reais de métricas do produto .

Por exemplo, suponha que você esteja lançando um novo recurso de colaboração em seu plataforma de avaliação com 100.000 usuários ativos mensalmente.

A primeira etapa é identificar o público potencial ou a base de usuários para os quais esse recurso terá impacto ao longo de um mês (ou trimestre). Digamos que você estime que esse recurso seja relevante para 40% da sua base de usuários. Portanto, seu alcance é de 40.000 usuários.

Impacto

O impacto avalia o efeito potencial de uma tarefa, recurso ou projeto em usuários individuais. No alcance, você mede o número de pessoas afetadas por um recurso. No impacto, você mede o quanto as pessoas são afetadas.

Portanto, no exemplo acima, você pode verificar o quanto o recurso de colaboração aumentará o envolvimento do usuário e a colaboração da equipe.

Normalmente, medimos o impacto com uma meta mais alta. McBride usou uma escala de múltipla escolha para isso:

3 = Grande impacto

2 = Alto impacto

1 = impacto médio

0,5 = Baixo impacto

0,25 = impacto mínimo

Não é necessário usar a mesma escala. Você pode escolher a que melhor se adapta às suas necessidades.

Um ponto crucial a ser lembrado ao medir isso é que você precisa definir metas claras para cada projeto antes de usar a pontuação RICE. E a melhor maneira de fazer isso é colaborar com a sua equipe e as partes interessadas. Você pode usar um quadro branco compartilhado para fazer brainstorming e se comunicar em tempo real.

Compartilhe ideias, mantenha-se atualizado e colabore em tempo real com o ClickUp Whiteboard

Confiança

A confiança mede sua certeza sobre as estimativas de alcance, impacto e esforço. Esse critério é determinado com base na resposta à seguinte pergunta:

Quão confiante você está em relação a esse recurso e às pontuações que atribuiu?

A resposta é expressa como uma simples porcentagem. McBride usou a seguinte escala de múltipla escolha:

100% = Alta confiança

80% = confiança média

50% = Baixa confiança

Qualquer valor abaixo de 50% é um palpite. Novamente, você pode usar qualquer escala que funcione melhor para você. De intervalos de 10% a intervalos de 25%, use o que melhor atender às suas necessidades. Entretanto, a chave aqui é ser completamente honesto.

O contexto do usuário, a pesquisa e a experimentação devem sustentar uma pontuação de confiança alta. Você também pode usar ferramentas de gerenciamento do backlog do produto para análises e percepções avançadas.

A pontuação de confiança permite que você garanta que suas decisões sejam realmente baseadas em dados. Se você tiver pontuações altas de alcance e impacto, mas uma pontuação baixa de confiança, poderá explorar como melhorar.

Esforço

O esforço informa a quantidade total de trabalho que você precisa fazer para concluir o projeto. Você deve considerar o tempo dos membros da sua equipe, incluindo as equipes de produto, design e engenharia. Ele é estimado como pessoas-mês, a quantidade de trabalho que um membro da equipe pode fazer em um mês.

Ao contrário de outros fatores, o esforço é um fator negativo. Portanto, quanto maior o esforço, menos viável será seu projeto. Um esforço maior significa que você precisará de mais tempo para concluir o projeto.

Por exemplo, projetar, testar, depurar e lançar o recurso em nosso exemplo pode levar três meses. Supondo que você tenha uma equipe de 5 pessoas, sua pontuação de esforço seria de 15 pessoas-mês.

É melhor conversar com os membros da sua equipe para obter uma visão precisa.

Como otimizar o processo de priorização do RICE

O uso de modelos e de software de gerenciamento de produtos pode otimizar o processo de priorização do RICE.

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que simplifica o gerenciamento de produtos e o torna mais rápido e fácil. Você pode usar ClickUp para gerenciamento de produtos para mapear a visão do seu produto, simplificar a priorização e criar roteiros que conectam o trabalho em equipe.

Leia também sobre ferramentas de priorização de trabalho para ajudá-lo a priorizar melhor seu trabalho diário.

Veja como:

Clique na visualização de tarefas

Personalize sua experiência de gerenciamento de tarefas com mais de 15 visualizações versáteis do ClickUp

As visualizações de tarefas oferecem uma maneira exclusiva de visualizar suas tarefas. É possível selecionar entre as visualizações, incluindo lista, atividade, quadro, tabela e equipe. Você pode listar tarefas, escrever atualizações, fazer perguntas contextuais sobre diferentes tarefas e gerar resumos de tarefas.

Pergunte aos membros sobre suas tarefas específicas para estimar o esforço da sua equipe (horas/semanas/mês presenciais).

Campos personalizados

Use fórmulas avançadas em campos personalizados

Com os campos personalizados, você pode personalizar seu espaço de trabalho e adicionar diferentes tipos de dados. Você pode usar fórmulas avançadas, funções matemáticas, funções de data e hora, etc. Isso é perfeito para adicionar pontuações aos seus componentes RICE.

O ClickUp também permite que você crie campos, edite-os e mostre e oculte-os quando necessário.

Gráficos de Gantt do ClickUp

Visualize os cronogramas de seus projetos com o ClickUp Gantt Chart View

Você pode usar Planejamento do produto ClickUp para criar roteiros, definir marcos, adicionar modelos, visualizar melhor e muito mais. Os gráficos de Gantt permitem planejar o sucesso e visualizar os cronogramas do projeto. Você pode facilmente comparar e colaborar, gerenciar prioridades e acompanhar o progresso.

Metas do ClickUp

Alinhe os objetivos da equipe com as Metas do ClickUp

A estrutura de priorização do RICE funciona melhor quando sua equipe e as partes interessadas concordam com as metas que você deseja alcançar usando ideias diferentes. O ClickUp Goals ajuda a alinhar os objetivos da equipe, definir metas claras, medir o sucesso e gerenciar todas as suas metas em um só lugar.

Modelos de priorização

O uso de modelos de priorização e planejamento de produtos aumenta a eficiência, melhora a tomada de decisões e garante a alocação eficaz de recursos. Alguns modelos que você pode usar são:

Avalie as tarefas com base em seus níveis de impacto e esforço usandoo modelo de matriz de priorização do ClickUp

Priorize os itens de acordo com o esforço e o impacto com o Prioritization Matrix Template (Modelo de matriz de priorização)

Gerencie ideias e propostas usando o coloridoModelo de quadro branco de priorização

Idealize e conceitualize facilmente com o modelo de quadro branco de priorização

Descreva seu processo de desenvolvimento e acompanhe os cronogramas usando o modeloModelo de desenvolvimento de novos produtos. Esse modelo também ajuda a alinhar as equipes em relação aos marcos

Acompanhe os diferentes marcos e entregáveis do projeto com o modelo de plano de projeto de desenvolvimento de novos produtos da ClickUp

Visualize o processo de desenvolvimento de seu produto e obtenha insights detalhados sobre cada componente usandoo modelo de roteiro de produto

Visualize o ciclo de vida do desenvolvimento do produto com o modelo de roteiro do produto

Prós e contras de usar o método de priorização RICE

Como outras estruturas, o método de priorização RICE tem benefícios e falhas. Embora quantifique suas ideias, ele também pode ser impreciso. Vamos entender esses prós e contras em detalhes.

Prós

Aqui estão alguns dos prós da priorização RICE:

1. Melhor comunicação

Permite uma melhor comunicação usando um sistema de pontuação padronizado e ajuda a comunicar as prioridades de forma direta. Ele ajuda todos a identificar as tarefas de maior prioridade e a gerenciar melhor suas prioridades. Além disso, o uso de ferramentas de gerenciamento de produtos também aprimora a colaboração e o compartilhamento de atualizações em tempo real.

2. Priorização clara

A pontuação RICE fornece uma priorização clara e numérica de tarefas ou recursos. Assim, você pode classificar a lista de acordo com a prioridade, concentrando-se mais nos itens de alta prioridade. Isso permite que você use seus recursos, inclusive tempo e dinheiro, de forma eficiente.

3. Fácil de entender

O RICE usa um sistema de pontuação simples baseado em quatro fatores para que as pessoas possam usá-lo sem certificação de gerenciamento de produtos ou qualificação. Os membros da equipe, as partes interessadas e os tomadores de decisão podem usá-lo facilmente para entender o motivo por trás de várias decisões relacionadas à priorização.

4. Considera fatores significativos

A pontuação prioriza quatro fatores principais: alcance, impacto, confiança e esforço. Esses estão entre os fatores mais importantes para avaliar a viabilidade de uma ideia e se uma ideia é viável.

5. Priorização baseada em dados

A estrutura RICE oferece uma abordagem quantitativa para a priorização, eliminando vieses pessoais e opiniões subjetivas. Ela se baseia em fatos mensuráveis e apoiados em dados que o ajudam a tomar decisões informadas.

6. Flexibilidade categórica

Ele oferece flexibilidade, permitindo que as equipes o adaptem e apliquem a diferentes categorias de tarefas, produtos e recursos. Seja para novos recursos de produtos, correções de bugs ou melhorias de processos, o RICE pode ser adaptado para atender a diferentes contextos.

7. Ajuda no alinhamento

A pontuação RICE ajuda a alinhar os membros da equipe e as partes interessadas e garante que todos trabalhem com os mesmos objetivos. Isso também promove um ambiente de trabalho colaborativo e mais focado.

Contras

Alguns de seus contras incluem:

1. Pode ser impreciso

Um dos principais contras do RICE é que ele envolve muitas estimativas e suposições. Podemos superestimar os valores, o que tornará a pontuação imprecisa. Além disso, o fator de confiança é subjetivo e se baseia na compreensão e na confiança da pessoa na tarefa.

Portanto, é fundamental ser o mais preciso possível. As métricas necessárias podem ajudá-lo a fazer isso.

2. Menos centrado no cliente

Outro problema com esse método é que ele não é centrado no cliente. Fatores como alcance e impacto capturam alguns aspectos dos clientes. Entretanto, elementos cruciais como preferências, feedback e aspectos emocionais não são considerados.

Mesmo com o alcance e o impacto, esses números são definidos pelo que o gerente de produto acredita ser o alcance e a influência de um determinado produto em um período específico.

3. Facilmente manipulável

A atribuição de pontuações no RICE não é totalmente isenta de julgamento subjetivo. Diferentes gerentes de produtos têm diferentes preconceitos que podem levar a pontuações inconsistentes. Alguns podem intencionalmente inflar ou deflacionar as pontuações, especialmente no componente de confiança. Uma maneira de evitar isso é envolver várias pessoas no processo de pontuação.

Variações e alternativas ao RICE

Aqui estão algumas das alternativas ao modelo de priorização RICE:

BRICE

A pontuação BRICE é uma excelente alternativa à estrutura RICE para priorizar o gerenciamento de produtos. É semelhante ao RICE, exceto pelo fato de medir um fator adicional chamado Importância do negócio.

Portanto, os cinco fatores medidos são Importância para os negócios, Alcance, Impacto, Confiança e Esforço. A importância comercial mede como o produto que você está considerando se alinha com os objetivos estratégicos do negócio. Normalmente, a pontuação varia de 1 a 3, sendo 3 a pontuação mais alta (representando que o produto é essencial para os negócios).

Para calcular a pontuação BRICE, você pode usar esta fórmula:

Pontuação BRICE = (Importância do negócio x Alcance x Impacto x Confiança) / Esforço

Valor vs. esforço

Valor vs. esforço é um método de priorização que se concentra no valor e no esforço e permite avaliar diferentes recursos. A ideia é bem simples: você mede o benefício que a ideia lhe proporcionará e o compara com o esforço necessário para alcançá-lo.

Atribua a cada recurso uma pontuação de valor e uma pontuação de esforço para calculá-la. Os recursos que têm alto valor e baixo esforço são claramente vencedores. Alto valor, alto esforço, e baixo valor, baixo esforço vêm em seguida. É melhor evitar recursos que tenham baixo valor e alto esforço.

Embora o método forneça uma ideia clara da priorização, uma de suas desvantagens é que é difícil estimar o valor e o esforço.

SU-RICE

A estrutura SU-RICE tem dois fatores imperativos não incluídos no modelo RICE: a origem e a persona do usuário. Essa é uma estrutura mais abrangente, pois também considera a fonte de onde você está obtendo as ideias de recursos do produto e a persona do usuário, além do alcance, do impacto, da confiança e do esforço.

Você pode considerar quatro fontes: prospectos, clientes, mercado ou concorrência e interna, e listá-las de acordo com a prioridade. Essa estrutura oferece uma compreensão mais detalhada do contexto e do impacto potencial de uma tarefa ou recurso.

Mapeamento da história

O mapeamento de histórias prioriza os recursos com base em como seus clientes planejam usar o produto. Não se trata de um modelo de pontuação. Em vez disso, envolve a coleta de histórias de usuários que descrevem um recurso e o mapeamento delas.

Isso lhe dá um esboço do produto e lista as subtarefas e os detalhes de cada tarefa. Esse método é altamente centrado no cliente e permite que você veja o panorama geral. Durante a ideação, você também cria um documento visual que lembra a todos os seus objetivos.

Priorize melhor usando a estrutura RICE com o ClickUp

A estrutura RICE é um excelente método para decidir quais ideias merecem atenção primeiro. Ela quantifica as ideias e facilita a priorização delas. Além disso, leva pouco tempo para ser usada e ajuda na tomada de decisões objetivas.

Alguns aspectos que devem ser lembrados ao usar o modelo:

Concentre-se em um objetivo

Seu sistema de pontuação afeta a pontuação

Envolva sua equipe durante o processo de pontuação para torná-lo mais objetivo

Use modelos de gerenciamento de produtos para uma melhor visualização

Reavalie e atualize a pontuação regularmente

Pode subestimar a dívida técnica, portanto, considere-a separadamente em seu sistema de priorização

Uma ferramenta completa de gerenciamento de produtos, como o ClickUp, oferece melhor alinhamento, colaboração, visualização e modelos durante a priorização. Registre-se gratuitamente hoje mesmo!