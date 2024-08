10 modelos e exemplos gratuitos de roteiros de marketing digital

Seja você um profissional de marketing ou um empresário iniciante, converter ideias em tarefas, estratégias e metas tangíveis é um desafio. É nesse ponto que um roteiro de marketing destaca-se como um guia perfeito para delinear iniciativas de marketing.

Um roteiro o ajudará a visualizar e mapear seus planos de marketing digital, defina objetivos claros e mantenha sua equipe de marketing sempre informada.

Ainda assim, a criação de um roteiro do zero pode ser difícil e demorada, a ponto de superar seu próprio objetivo - simplificar as atividades de marketing. É aí que os modelos de roadmap de marketing digital vêm em socorro!

Explore nossa seleção dos 10 melhores modelos de roadmap de marketing gratuitos em 2024. Saiba tudo sobre seus recursos exclusivos e como usá-los para turbinar seu jogo de marketing⚡

O que é um modelo de roteiro de marketing digital?

Um roadmap de marketing representa um plano de ação estratégico e abrangente que visa atingir objetivos de marketing específicos. Os roteiros de marketing geralmente consistem em marcos cronogramas, recursos e entregáveis em diferentes departamentos, fornecendo um instantâneo "vivo" das tarefas em andamento.

Um modelo de roteiro de marketing é como um kit de ferramentas pronto para uso para definir e integrar suas metas às tarefas. Ele vem com um layout fácil de usar e um plano passo a passo para atingir os objetivos de marketing, como impulsionar a sua marca ou atrair mais leads. Pense nele como um guia útil que mantém todos na mesma página enquanto se preparam para lançar uma campanha.

Alguns dos principais benefícios de usar esse modelo incluem:

Clareza: O modelo fornece tarefas e metas claramente definidas para otimizar seus esforços de marketing Eficiência: O design pronto para uso ajuda você aa trabalhar mais rápido com menos recursos Consistência: Você pode seguir o mesmo layout organizado do modelo para diversas campanhas de marketing Verificação do progresso: Você pode medir e acompanhar o progresso e o sucesso do seu plano de marketing sistematicamente

O que faz um bom modelo de marketing digital?

Um modelo prático de roteiro de marketing deve:

Ter uma visão geral clara e concisa: As seções de estratégia de marketing, metas e etapas específicas precisam ser claramente estruturadas para que um gerente de marketing possa personalizá-las

As seções de estratégia de marketing, metas e etapas específicas precisam ser claramente estruturadas para que um gerente de marketing possa personalizá-las Fornecer flexibilidade para personalização: Um bom modelo atende às necessidades exclusivas de cada campanha de marketing e permite a personalização da marca

Um bom modelo atende às necessidades exclusivas de cada campanha de marketing e permite a personalização da marca Incorporar marcos: Deve haver uma linha do tempo bem definida com a opção de adicionar marcos para que você possa acompanhar como a campanha de marketing está se desenvolvendoprojetos de marketing estão progredindo

Deve haver uma linha do tempo bem definida com a opção de adicionar marcos para que você possa acompanhar como a campanha de marketing está se desenvolvendoprojetos de marketing estão progredindo Incentivar a colaboração: O modelo deve ajudar a comunicação entre os membros da equipe a funcionar sem problemas e facilitaro gerenciamento de prioridades *Seja visualmente atraente: Você deve ser capaz de incluir elementos visuais para melhorar a legibilidade e o envolvimento do seu roteiro de marketing

10 modelos e exemplos de roteiro de marketing digital

Navegar pelas inúmeras opções pode ser desgastante, e as restrições orçamentárias podem aumentar o desafio. Mas não se preocupe! Trazemos a você 10 modelos fantásticos de roadmap de marketing criados por ClickUp perfeito para iniciantes e profissionais de marketing experientes. E adivinhe só? Eles vêm com uma vantagem imbatível: são totalmente gratuitos!

1. Modelo de plano de roteiro de marketing do ClickUp

Alcance o sucesso do marketing sem suar a camisa com o modelo de plano de marketing do ClickUp

Comece sua ambiciosa jornada de roadmapping com o Modelo de plano de roteiro de marketing do ClickUp . É ideal para criar roadmaps simples e complexos para equipes multifuncionais, campanhas e grupos de clientes! 🤩

Esta ferramenta de fácil utilização modelo de plano de marketing permite que você defina seus objetivos na visualização Lista de objetivos. Quando estiver satisfeito com as metas, adicione as tarefas necessárias para alcançá-las e observe como elas são automaticamente monitoradas na barra de progresso do modelo.

O modelo também oferece a visualização Resultados-chave, que lista seus objetivos definidos juntamente com os campos personalizados que descrevem detalhes como o status, o progresso e a data de vencimento de cada tarefa.

Em seguida, há a visualização Progress Board, que transforma os resultados principais em um cartão Quadro Kanban . Os cartões são categorizados por Estados Personalizados, como Em Andamento, Cancelado, Concluído, Planejado e Precisa de Entrada. Filtre-os de acordo com os resultados principais e atualize os status usando o editor intuitivo de arrastar e soltar.

Por fim, a visualização de linha do tempo ilustra a duração de seus objetivos de marketing e Principais resultados. Faça ajustes clicando no botão time frame e escolhendo entre opções como Dia, Semana e Mês.

2. Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp

Use o modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp para planejar objetivos acionáveis para sua equipe

Diga adeus ao estresse ao criar sua próxima estratégia de marketing. Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp tem como objetivo acompanhar o sucesso do seu plano por meio de OKRs (Objectives & Key Results) concretos. Ele ajuda você a definir seus metas de marketing planejamento dos principais resultados, gerenciamento do seu orçamento e muito mais. 🙌

Comece com a visualização de lista deOKR para definir suas metas de marketing, incluir resultados-chave importantes e monitorar automaticamente o progresso da tarefa adicionando o campo personalizado Progress (Auto).

Na visualização da lista do plano de marketing, você encontrará um detalhamento das tarefas conectadas aos seus projetos. Aqui, você pode acompanhar facilmente seu orçamento, despesas, canais e sua conexão com o OKR relevante.

Você pode personalizar seu modelo selecionando a visualização de quadro, que mostra os principais resultados e as tarefas do projeto em um quadro Kanban. Acompanhe o progresso do seu projeto usando status personalizados como Aberto, Planejado, Em andamento, Cancelado e Concluído.

Para personalizar ainda mais seu plano de marketing, o modelo oferece vários campos personalizados, incluindo:

Campos de rótulo : Identifique OKRs, diferencie entre os principais resultados e objetivos e acompanhe o progresso

: Identifique OKRs, diferencie entre os principais resultados e objetivos e acompanhe o progresso Campos suspensos : Inclua uma lista detalhada de canais de marketing e indique em qual trimestre um projeto ou um OKR ocorre

: Inclua uma lista detalhada de canais de marketing e indique em qual trimestre um projeto ou um OKR ocorre Campos de dinheiro : Destaque o orçamento estimado para cada projeto individual e monitore as despesas associadas

: Destaque o orçamento estimado para cada projeto individual e monitore as despesas associadas Campos de progresso manual: Rastreie e ajuste manualmente a porcentagem de progresso de um objetivo e seus resultados principais

3. ClickUp Roteiro de marketing de conteúdo Modelo

Aprimore seu jogo de planejamento de conteúdo com o modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp

Estabelecer um negócio on-line é praticamente impossível sem investir em marketing de conteúdo. Com o Modelo de roteiro de marketing de conteúdo do ClickUp o ClickUp é uma ferramenta de marketing de conteúdo que permite que você crie e organize um roteiro abrangente de estratégia de marketing de conteúdo que aumente sua base de clientes nunca foi tão simples!

Use a visualização Contents List, o esboço inicial do modelo, para obter uma visão geral abrangente de seu conteúdo na forma de tarefas. As entradas são organizadas com base no mês de publicação e contêm campos personalizados para simplificar o processo de marketing de monitoramento de responsáveis, prioridade, tipo de conteúdo, canais, data de publicação e muito mais.

Na visualização Status Board, as tarefas são representadas como cartões e organizadas por status personalizados, como To Do (A fazer), In Progress (Em andamento), For Approval (Para aprovação), Discarded (Descartado) e Complete (Concluído), facilitando verificações rápidas de aprovação ou conclusão. Clique em um cartão de tarefa para acessar informações detalhadas e modificar o status do conteúdo com ações simples de arrastar e soltar.

Para rastrear o cronograma de produção de conteúdo use a visualização Publishing Dates Calendar (Calendário de datas de publicação), que destaca diferentes espaços de publicação para seu conteúdo codificados por cores e por tipo (postagem de blog, vídeo, artigo, infográficos ou pôster). Essa visualização permite que você acompanhe as tarefas não programadas e atrasadas no lado direito da tela.

Por fim, a visualização da linha do tempo do departamento permite que você explore as linhas do tempo do conteúdo agrupadas por departamentos correspondentes (Recursos Humanos, Vendas e Marketing e Administração).

4. Modelo de quadro branco de roteiro do ClickUp

Organize suas ideias com clareza e comece a conquistar o mercado com este modelo de quadro branco do ClickUp Roadmap

Com o Modelo de quadro branco do Roadmap do ClickUp com o ClickUp Roadmap, projetar um plano de jogo totalmente personalizável e visualmente atraente para seu novo produto ou projeto é muito fácil. 🎂

Ser um Modelo de quadro branco o modelo de quadro branco /%ref/, serve como uma tela totalmente personalizável para adicionar itens de mídia como formas, texto ou notas adesivas e convertê-los em tarefas concretas. Além disso, você pode usar Conectores - linhas e setas - para estabelecer relações entre as tarefas ou criar mapas mentais para decompor ideias complexas.

O modelo integra perfeitamente recursos visuais, ferramentas de colaboração e recursos organizacionais para garantir que todos estejam atualizados com relação à trajetória do projeto. A ferramenta também o ajuda a visualizar o progresso e os objetivos do projeto.

Adicione tarefas ou documentos clicando no ícone Tarefa ou Documento e organize-os de acordo com sua preferência. Em seguida, você pode alterar o status do projeto, adicionar responsáveis ou vincular as tarefas usando Conectores para estabelecer dependências.

Os membros da equipe podem mencionar uns aos outros no Whiteboard e acelerar o trabalho. Além disso, há espaço ilimitado para que as equipes de marketing possam manter todos os seus mapas mentais e projetos em um só lugar enquanto aprimoram seus fluxos de trabalho.

5. Modelo de roteiro de visualização Kanban do ClickUp

Mantenha-se no caminho certo e mantenha suas metas sob controle com este modelo de roteiro Kanban visualmente atraente da ClickUp

Se você deseja criar planos de marketing que evoluam com o tempo, é provável que os roteiros tradicionais não sejam de grande ajuda. Em vez disso, acelere o desenvolvimento de seu produto com o Modelo de roteiro do ClickUp Kanban View ! Esse esboço totalmente personalizável permite que você gerencie tarefas e metas na forma de cartões por meio de uma interface de arrastar e soltar fácil de usar. 🌻

Os principais benefícios desse **Roteiro de marketing de produto **Os benefícios do roadmap de marketing de produtos incluem uma comunicação mais fácil entre as partes interessadas e uma melhor percepção da evolução do roadmap e de seu progresso. Além disso, ajuda a melhorar a responsabilidade, atribuindo tarefas a membros designados da equipe e modificando os cronogramas de acordo com as contribuições dos clientes e a dinâmica do mercado.

Libere todo o potencial do modelo aproveitando as vantagens de:

Visualizações personalizadas : Use a visualização Timeline para acompanhar as tarefas atrasadas e não programadas ou a visualização Team Workload para ver a quantidade de trabalho atribuída a cada membro durante um período específico

: Use a visualização Timeline para acompanhar as tarefas atrasadas e não programadas ou a visualização Team Workload para ver a quantidade de trabalho atribuída a cada membro durante um período específico Status personalizados: Marque as tarefas com status como Urgente, Alta, Baixa, Normal ou Sem Prioridade na visualização Quadro de Prioridades para garantir que não haja interrupçõesacompanhamento do progresso *Campos personalizados: Abra a visualização de lista do roadmap e adicione campos personalizados, como responsável, equipe, prioridade e data de vencimento, para visualizar o progresso de forma contínua

6. Modelo de roteiro do produto ClickUp

Divida as tarefas, atribua recursos e acompanhe o progresso de forma eficaz com o modelo de roteiro de produto do ClickUp

O modelo Modelo de roteiro do produto ClickUp permite que você visualize cada etapa do processo de desenvolvimento do produto, desde a geração de ideias até o lançamento do produto final.

É importante observar que cada visualização personalizada nesse modelo de roadmap de marketing de produto no nível da pasta é exclusiva e o ajudará em diferentes partes da jornada de desenvolvimento do produto. Por exemplo, você pode usar a visualização de boas-vindas para ajudar os novos usuários a aprender tudo sobre o produto ou aproveitar a visualização de roteiro trimestral para mapear o ciclo de desenvolvimento do seu produto.

Na visualização Quarterly Roadmap, use Custom Fields como Initiative, Squad e Release Status para categorizar seu fluxo de trabalho. Além disso, você pode adicionar opções de status personalizadas, como On Track, Complete e Needs Attention, para gerenciar o lançamento do produto.

Abra a visualização Product Request Form para criar um formulário de solicitação personalizado arrastando e soltando campos de tarefa como Prioridade, Data de início, Data de vencimento, Anexo, etc. Você também pode inserir campos totalmente personalizáveis para se adequar ao seu produto específico, adicionar um responsável e um solicitante e alterar a cor do tema para facilitar o acompanhamento.

7. Modelo de gerenciamento de campanha de marketing do ClickUp

Gerencie suas campanhas de marketing como um profissional e realize seus sonhos de marketing com o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento de campanha de marketing do ClickUp está repleto de elementos essenciais para dar o pontapé inicial em sua campanha e garantir que seu marca digital se destaca! Use-a para elaborar uma estratégia de marketing perfeita, coordenar seus esforços e acompanhar o progresso.

A visualização da campanha de lançamento do produto do modelo fornece uma visão abrangente das etapas e ações necessárias durante a campanha. As tarefas são organizadas por fase da campanha para facilitar a navegação. Cada tarefa é definida por campos personalizados, como equipe atribuída, canal de marketing, orçamento e tipo de entrega.

A visualização Social Media Tracker é uma lista projetada especificamente para tarefas na fase de produção. Ela oferece uma visão geral clara das atribuições da equipe de mídias sociais que exigem resultados. Os campos personalizados são associados a cada entregável, incluindo mídia social plataformas, tipo de conteúdo, rascunhos, conteúdo final e aprovação.

A visualização da fase de marketing oferece um instantâneo visual do seu progresso em cada estágio da campanha. As tarefas são representadas por cartões em um quadro e podem ser enriquecidas com campos personalizados para uma visão mais aprofundada.

Dê o pontapé inicial em seu negócio de marketing com o ***melhores ferramentas de marketing para novas empresas* !

8. Modelo de documento de roteiro visual do ClickUp

Defina suas aspirações por meio de cronogramas, marcos e tarefas com o modelo de documento de roteiro visual do ClickUp

O modelo Modelo de documento de roteiro visual do ClickUp é a solução ideal para centralizar e documentar metas específicas de campanhas e projetos, criar um cronograma de tarefas e definir marcos com antecedência. 🏆

Comece adicionando as informações de sua empresa e do projeto aos campos designados deste Modelo de documento . Ao rolar a tela para baixo, você chegará à seção Team Profile, onde poderá inserir os nomes dos membros da sua equipe juntamente com suas funções, departamentos e responsabilidades.

Em seguida, você precisará se focar nas partes específicas do seu plano de ação:

Resumo do projeto: Por que você quer que esse projeto seja bem-sucedido? Do que se trata o projeto? O que o levou a esse projeto? Objetivos e marcos: O que você pretende alcançar com este projeto?

Depois de definir seus objetivos e marcos-alvo, use a seção Roteiro trimestral para supervisionar o desempenho da equipe. Registre as realizações trimestralmente e modifique as cores das células quando uma equipe concluir um determinado objetivo. Você também pode atribuir cores exclusivas a cada departamento para facilitar o acompanhamento do progresso.

9. Modelo de documento de roteiro simples do ClickUp

Personalize facilmente seu caminho para o sucesso do marketing digital com o modelo de documento de roteiro simples do ClickUp

Apresentando o Modelo de documento de roteiro simples do ClickUp o ClickUp é uma ferramenta amigável para iniciantes que permite organizar tarefas em seções simples, estabelecer um cronograma simples e monitore o progresso do início ao fim do seu projeto.

Comece sua jornada com um Simple Roadmap Doc e aproveite outras opções de visualização personalizadas à medida que o projeto avança.

Acompanhe o progresso, as tarefas e as entregas da sua equipe na visualização Gantt, que exibe suas tarefas em uma linha do tempo.

Use a visualização Calendar para acompanhar facilmente as tarefas atrasadas e não programadas, filtrando-as por responsáveis, status, prioridade, tags e muito mais. Ou simplifique o acompanhamento do progresso com a visualização Board, que permite rotular as tarefas com status totalmente personalizáveis, como To Do, In Progress, Needs Input e Testing.

Enriqueça seu documento com links, imagens, vídeos e outros tipos de mídia. Você controla quem pode editar, compartilhar e visualizar o documento para manter o roadmap consistente. O modelo simplifica a comunicação da equipe com a ajuda de tags e comentários.

10. Modelo de roteiro de projeto de marketing do ClickUp

Mantenha o controle de sua visão de projeto de longo prazo com o modelo de roteiro de projeto do ClickUp

Embarque em uma jornada de desenvolvimento de projetos sucesso com o Modelo de roteiro de projeto de marketing do ClickUp ! Não importa a complexidade de seu projeto, este modelo de roteiro de projeto de marketing modelo de roteiro de projeto fornece a você todas as ferramentas necessárias para comandar seu mercado. 🧰

Ele oferece cinco visualizações exclusivas e ajustáveis. Por exemplo, experimente a Visão de lista para organizar todos os aspectos do lançamento do seu produto em um formato de lista personalizável. A visualização de carga de trabalho permite avaliar a disponibilidade e a capacidade da equipe para alocar recursos com mais eficiência.

Use a visualização Calendar para acompanhar as datas e os prazos de lançamento. Para obter uma perspectiva ampla sobre marcos do projeto e Dependências, vá para a Visão Kanban. Por fim, a visualização de quadro fornece um quadro Kanban visual para rastrear fluxos de trabalho usando uma função de arrastar e soltar.

Cada visualização apresenta Campos Personalizados e Estados Personalizados pré-criados para inserir informações vitais e acompanhar o progresso da tarefa. O modelo também inclui Listas trimestrais pré-criadas para organizar com eficiência o roteiro do produto e os elementos essenciais do projeto.

Experimente os modelos de roteiro de marketing digital no ClickUp

Imagine um futuro em que o planejamento seja fácil, a colaboração seja tranquila e o sucesso pareça uma segunda natureza. Com os modelos de roteiro de marketing gratuitos do ClickUp, tudo isso é possível e muito mais!

Entre no Biblioteca de modelos do ClickUp para aproveitar recursos valiosos que elevam seu jogo de marketing a um novo patamar. Você encontrará modelos para melhorar o desempenho e preparar o caminho para um crescimento notável! 🌱