10 melhores softwares de calendário de marketing em 2024 (gratuitos e pagos)

Se a sua equipe é como a maioria das equipes de marketing, você está fazendo malabarismos com vários calendários, planilhas confusas e vários conteúdos com segmentos sobrepostos e metas incompatíveis. E está desperdiçando produtividade. Não seja como a maioria equipes de marketing .

Estamos em 2024, e você pode escolher entre dezenas de opções de softwares de calendário de marketing pagos e gratuitos para facilitar sua vida. A opção certa o ajudará a se livrar do caos e a otimizar seu marketing de uma vez por todas. 🙌

Confie em nós; você não vai querer adiar isso. Fizemos a parte difícil e destacamos os 10 melhores softwares de calendário de marketing em 2024. Tudo o que você precisa fazer é encontrar a combinação perfeita e elevar o nível do seu jogo de marketing. 🌻

O que você deve procurar em um software de calendário de marketing?

O software de calendário de marketing tem tudo a ver com simplificação. Você quer algo que facilite suas atividades de marketing em todas as frentes.

Não vamos aborrecê-lo com todos os detalhes, mas destacamos alguns itens essenciais da ferramenta de calendário de marketing, caso você esteja curioso: 👀

Visibilidade: Procure uma ferramenta que permita a visibilidade de todos os envolvidos na campanha de marketing, de preferência com diferentes níveis de permissão

Preço: Você precisa de um software de calendário de marketing gratuito ou pode investir em uma ferramenta mais cara? Seja qual for o caso, procure um calendário de marketing com o preço certo

Use receitas de automação pré-criadas ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

A lista poderia continuar, mas se você for como nós, provavelmente tem coisas para fazer. Além disso, destacamos os melhores recursos de cada ferramenta de software desta lista, então você está pronto!

Os 10 melhores softwares de calendário de marketing para usar em 2024

Está pronto para colocar toda a sua equipe na mesma página e começar a atingir as metas de marketing? Você merece gerenciar suas campanhas sem 32 planilhas, 22 reuniões de equipe desperdiçadas, 17 rodadas de revisão e 10 alterações de última hora. Vamos fazer isso.

1.

ClickUp

Arraste e solte tarefas na visualização de calendário do ClickUp

Surpreso por ver o ClickUp no topo da nossa lista? Provavelmente não. E sim, somos tendenciosos. Mas esta não é a única lista em que o ClickUp conquistou um lugar de destaque. Este ano, por exemplo, o ClickUp foi eleito o número 1 em

Software de gerenciamento de projetos

em 2023 em

G2

! E prometemos que há um bom motivo para essa classificação. 🏅

O ClickUp é um

ferramenta de gerenciamento de projetos

com alguns dos melhores softwares de calendário de marketing disponíveis. Ele o ajudará a consolidar seus projetos de marketing, acompanhar seus cronogramas, otimizar fluxos de trabalho e aproveitar ao máximo seus esforços de marketing.

Mas o ClickUp faz muito mais do que ajudar você

criar calendários de marketing

Os recursos de reescrita permitem que você reescreva grandes quantidades de conteúdo para corresponder ao seu tom de voz específico

O ClickUp tem centenas de ferramentas, e essa lista poderia ser ENORME. Mas dissemos que não estamos aqui para desperdiçar seu tempo, e estamos falando sério. Afinal, quem gosta de listas longas?

Um dos recursos mais valiosos que o ClickUp oferece como calendário de marketing é a visualização do Calendário. É uma visualização flexível

ferramenta de planejamento

desenvolvida para ajudá-lo

priorizar seu trabalho

criar cronogramas, visualizar o fluxo de trabalho e as datas de vencimento da sua equipe e lidar com

gerenciamento de equipes

como o profissional que você é.

Precisa criar um

calendário de conteúdo

para ficar por dentro do planejamento, do marketing e da estratégia de conteúdo? Com certeza. E um calendário de campanhas de SEO e marketing digital para obter as conversões que você prometeu aos seus acionistas? Nós o pegamos. Quer incluir alguns emojis para fazer você sorrir? Feito. 🙂

Ah, e já mencionamos que temos um plano Free Forever? Sim, isso também.

Melhores recursos do ClickUp:

Use mais de 15 visualizações e formatos personalizáveis e interativos, incluindo Kanban View, Gantt Chart e Visualização do calendário do ClickUp

Gerenciamento de tarefas, comunicação e atualizações de listas de verificação em tempo real para todos os membros da equipe

Modelos gratuitos para calendários de mídia social, campanhas de marketing por e-mail, métricas financeiras, estratégias de conteúdo e muito mais para facilitar todas as suas iniciativas de marketing

Automação para agilizar o trabalho e manter seu plano de marketing no caminho certo

Mais de 1.000 integrações com ferramentas como Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello, Salesforce e muito mais ✨

Modos on-line e off-line, aplicativos para todos os dispositivos e calendários visuais rápidos ajudam você a verificar seu projeto sempre que quiser

Limitações do ClickUp:

Algumas avaliações relatam uma curva de aprendizado ao aprender todos os recursos (resolvido com tutoriais gratuitos)

IA do ClickUp não está disponível no plano Free Forever (teste gratuito em breve)

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. CoSchedule

via

CoSchedule

O CoSchedule Marketing Calendar é um software de gerenciamento desenvolvido para ajudá-lo a fazer mais em menos tempo. Ele o ajudará a organizar todas as tarefas de sua estratégia de marketing em um só lugar e facilitará o controle do processo do início ao fim.

O CoSchedule tem várias ferramentas gratuitas disponíveis em seu plano gratuito e se integra com os principais

ferramentas de gerenciamento de projetos

e software de CRM para facilitar sua vida. É popular entre as equipes e agências de marketing que desejam se organizar e mostrar às partes interessadas que podem cumprir prazos.

Melhores recursos do CoSchedule:

A visualização do calendário de marketing oferece uma visão geral de todas as suas campanhas de marketing em um único painel

O agendamento colaborativo de tarefas garante que sua equipe cumpra os prazos de forma geral

Funciona bem para profissionais de marketing de conteúdo, com ferramentas como modelos de calendário editorial e otimização de conteúdo de mídia social

As ferramentas de geração de ideias com tecnologia de IA ajudam a fazer brainstorming de tópicos para postagens em mídias sociais que atrairão seu público-alvo 🎯

Limitações do CoSchedule:

Alguns usuários relatam que a falta de projetos com várias datas e campanhas de marketing pode exigir a duplicação de projetos

Os recursos gratuitos não cobrem tudo o que a maioria dos usuários precisa, e os planos pagos são muito caros para alguns

Preços do CoSchedule:

Gratuito

Pro: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Marketing suite: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o CoSchedule:

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Bônus: Confira nossa lista dos melhores Alternativas ao CoSchedule

3. Optimizely

via

Otimização

O objetivo da Optimizely é liberar o potencial digital das equipes de marketing e de produtos. Ele foi projetado para otimizar

gerenciamento de projetos de mídia social

a Optimizely é uma empresa de marketing de conteúdo, marketing de conteúdo e comércio eletrônico, ajudando as empresas a refinar suas experiências digitais. A plataforma de marketing de conteúdo da Optimizely oferece à sua equipe um único espaço de trabalho e um calendário de marketing para planejar, colaborar e executar campanhas do início ao fim.

A maioria dos recursos detalhados da Optimizely exige que você solicite preços para diferentes planos, mas a plataforma de marketing de conteúdo da marca tem uma opção gratuita para que as equipes pequenas comecem imediatamente. E com várias visualizações e recursos de personalização, ela facilita a colaboração em projetos de todos os tamanhos. 🤝

Melhores recursos da Optimizely:

O software de calendário de marketing facilita a manutenção de seus projetos criativos, criação de conteúdo e marketing no caminho certo

O software alimentado por IA ajuda a otimizar o conteúdo da campanha de marketing para economizar o tempo da sua equipe

Simplifica as solicitações de trabalho e os formulários de admissão para ajudar a automatizar a criação de tarefas

A ferramenta de gerenciamento de ativos digitais permite que você economizar tempo e elimine o desperdício de esforços ao criar conteúdo de marketing

O editor de conteúdo oferece uma ferramenta colaborativa para aprimorar conteúdos novos e existentes antes de serem publicados

Software de sinalização de recursos para aliviar a pressão sobre os engenheiros

Limitações do Optimizely:

Algumas avaliações relatam dificuldade de filtrar artigos e conteúdo

Algumas empresas relatam reclamações sobre o não funcionamento do recurso de mecanismo de pesquisa

Preços da Optimizely:

Início: Gratuito para <5 usuários

Gratuito para <5 usuários Gerenciar : uS$ 79/mês por usuário

: uS$ 79/mês por usuário Criar : Mínimo de 20 usuários, entre em contato para obter preços

: Mínimo de 20 usuários, entre em contato para obter preços Orquestrar: Mínimo de 30 usuários, entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Optimizely:

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

4,2/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,0/5 (1 avaliação)

4. Sprout Social

via

Sprout Social

O Sprout Social foi projetado para ajudar empresas e agências de todos os tamanhos a extrair valor de seus esforços de mídia social. Ele facilita o envolvimento de seu público, a programação de publicações, a análise de insights e a criação de soluções para suas campanhas de marketing.

O Sprout tem aplicativos para a maioria dos dispositivos, simplifica suas campanhas de marketing com colaboração eficaz e aproveita ao máximo o comércio social. Ele também apresenta um calendário intuitivo de conteúdo de mídia social para planejamento e agendamento de mídia social. Ele foi projetado para ajudá-lo a encontrar e agendar conteúdo para compartilhar enquanto colabora com sua equipe

Melhores recursos do Sprout Social:

Os usuários relatam uma interface limpa e acessível com recursos essenciais de agendamento disponíveis para todos os colaboradores

Os modelos de criação de conteúdo e marketing oferecem designs de alta qualidade que são fáceis de implementar

O sistema de agendamento permite que você mantenha as postagens em andamento o tempo todo

Notificações exclusivas para cada plataforma social para garantir que suas fotos e posts tenham o tamanho e o formato corretos

Limitações do Sprout Social:

Algumas avaliações relatam problemas para permanecer conectado com a extensão do Chrome

Avaliações de usuários mencionam a necessidade de compostar posts separadamente para cada plataforma

Preços do Sprout Social:

Standard: $249/mês por usuário

$249/mês por usuário Profissional: US$ 399/mês por usuário

US$ 399/mês por usuário Avançado: US$ 499/mês por usuário

US$ 499/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Sprout Social:

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

5. Kapost

via

Kapost

O Kapost é um sistema operacional de marketing baseado em nuvem para profissionais de marketing B2B. Ele foi projetado para simplificar as funções de marketing digital, alinhando os canais, as ferramentas e as equipes da sua organização para tornar as campanhas de marketing mais eficazes.

Com acesso a um painel visual, uma visão geral da análise e ferramentas de estratégia de conteúdo com tecnologia de IA, o Kapost o ajudará a desenvolver conteúdo em toda a jornada do comprador. Ele tem recursos úteis de calendário de marketing para ajudá-lo a gerenciar campanhas, avaliações e conteúdo em um piscar de olhos.

Melhores recursos do Kapost:

O sistema apresenta funções, permissões e fluxos de trabalho incorporados para que seus projetos sejam executados com mais facilidade

Crie calendários editoriais com detalhes abrangentes e vários colaboradores

Configure fluxos de trabalho específicos para cada estágio do seu processo de criação de conteúdo

Atribuir facilmente as partes interessadas a cada projeto ou fluxo de trabalho para revisão

Limitações do Kapost:

O plano de preços é muito caro para alguns usuários e pequenas empresas

A falta de integrações com outras ferramentas é um problema para alguns usuários

Preços do Kapost:

Sistema operacional de marketing da Kapost: uS$ 3.500/mês

Avaliações e resenhas do Kapost:

G2: 4,0/5 (mais de 40 avaliações)

4,0/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,5/5 (15+ avaliações)

6. Semrush

via

Semrush

A Semrush é um conjunto de mais de 50 produtos, ferramentas e complementos para otimizar a visibilidade on-line e o gerenciamento de marketing. Ele tem ferramentas para SEO, pesquisa, mídia social, pesquisa de público-alvo e dados de todo o mundo.

Uma de suas muitas ferramentas é um calendário de marketing simples, projetado para reunir e acompanhar todas as suas campanhas em um espaço de trabalho colaborativo.

A Semrush é popular entre os gerentes de marketing de empresas de todos os portes e apresenta integração com o Google e outros

gerenciamento de tarefas

plataformas. Se você deseja

fazer uma análise da concorrência

monetizar seu site ou aumentar seu público social, essa plataforma pode ajudar.

Melhores recursos da Semrush:

Ferramentas para simplificar a pesquisa de palavras-chave, o gerenciamento de backlinks e a auditoria de sites 🛠️

Ideias de palavras-chave geradas por IA para melhorar a classificação do site e o sucesso da campanha de marketing

O rastreamento de classificação facilita a visualização do sucesso das sugestões e da implementação de palavras-chave

Fornece uma visão multifacetada do marketing de mecanismos de pesquisa, destacando as oportunidades de melhoria

Limitações da Semrush:

Os planos de preços são muito caros para alguns usuários e pequenas empresas

Recursos de relatórios de análises bloqueados por "pacotes adicionais" que custam mais dinheiro para serem acessados

Preços da Semrush:

Gratuito

Ilimitado: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas da Semrush:

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

7. Chefe de História

via

Chefe da história

O StoryChief é uma solução de marketing de conteúdo para agências de conteúdo B2B e equipes de marketing. Ele foi projetado para otimizar o marketing de conteúdo, centralizar seus artigos, melhorar o conteúdo de mídia social e expandir seu público.

Um dos nossos recursos favoritos é o modelo de calendário de conteúdo do StoryChief, que oferece a você e à sua equipe uma visão clara do seu site, blog e conteúdo social, desde o planejamento até a publicação.

Popular entre os profissionais de marketing de conteúdo,

SaaS B2B

para empresas de marketing, startups de tecnologia e equipes de conteúdo, o StoryChief foi projetado para melhorar a colaboração e a comunicação nas agências de marketing. Ele também oferece criação de conteúdo com tecnologia de IA para ajudar a tirar a maior parte da escrita do caminho dos membros da sua equipe. ✨

Melhores recursos do StoryChief:

Criar campanhas de conteúdo facilmente, agrupando projetos e tarefas em hubs baseados em tópicos

Colabore com vários membros da equipe para manter os fluxos de trabalho em andamento e concluir os resumos de conteúdo mais rapidamente

Obtenha uma visão geral do que está acontecendo com suas campanhas de marketing usando a visualização mensal do calendário de conteúdo

Automatize a publicação de conteúdo em suas plataformas de mídia social para garantir atualizações regulares que mantenham seus usuários envolvidos

Obtenha insights e análises acionáveis sobre o sucesso de suas campanhas de conteúdo

Limitações do StoryChief:

Alguns usuários relatam falta de flexibilidade para a primeira página do blog da empresa

Falta de integração com ferramentas populares como o Trello

Preços do StoryChief:

Indivíduos: $40+/mês

$40+/mês Equipe: Mais de US$ 140/mês para quatro usuários

Mais de US$ 140/mês para quatro usuários Agência: Mais de US$ 400/mês para 25 usuários

Avaliações e resenhas do StoryChief:

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

8. Planejável

via

Planejável

Planable é uma mídia social

ferramenta de colaboração de marketing

desenvolvida para ajudar as equipes a atingir suas metas mais rapidamente. Essa solução apresenta visualizações de conteúdo, integração com Giphy e calendários editoriais para ajudá-lo a publicar conteúdo de mídia social sem problemas.

O Planable é popular entre empresas de todos os tamanhos e oferece preços razoáveis que as startups e as pequenas equipes podem pagar. Além disso, permite que os membros da equipe, os clientes e as partes interessadas colaborem e se comuniquem perfeitamente para que todos possam ter mais tempo para o happy hour. 🍻

Melhores recursos do Planable:

Escolha entre várias visualizações para encontrar a melhor maneira de organizar seu projeto

Colaboração com colegas e clientes sem a curva de aprendizado para todos os envolvidos

Os usuários relatam uma configuração rápida, o que evita contratempos com projetos existentes

A postagem automatizada de campanhas sociais facilita a manutenção de suas contas ativas mesmo quando você não está presente

Limitações planejáveis:

Alguns usuários relatam a falta de análises e a necessidade de um software secundário para acompanhar o desempenho das postagens

As postagens em massa não têm opções de personalização

Preços planejáveis:

Gratuito

Ilimitado: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Planable avaliações e comentários:

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

9. Hootsuite

via

Hootsuite

O Hootsuite é um software de gerenciamento e marketing de mídia social que ajuda as marcas a gerenciar sua presença social. Ele foi projetado para ajudá-lo a otimizar campanhas sociais, melhorar as experiências de comércio social e manter as conversas com os clientes em ordem a partir de um painel de controle fácil. E o calendário de conteúdo ajudará você e sua equipe a planejar e executar operações e campanhas de marketing de conteúdo em todos os canais, do início ao fim.

Com vários recursos, criação de conteúdo com tecnologia de IA e ferramentas de colaboração para manter os membros da sua equipe na mesma página, a Hootsuite é uma das principais concorrentes para muitas empresas. E você terá acesso a certificações líderes do setor para toda a sua equipe. 🎓

Os melhores recursos do Hootsuite:

Use a IA de criação de conteúdo para facilitar a redação de posts de mídia social

Analise os resultados de suas campanhas de marketing de mídia social em um único painel com visualizações rápidas

Use uma ferramenta simples de calendário de marketing para ajudar todos a ver a atividade e as próximas tarefas associadas ao seu projeto

Integração com as principais plataformas sociais e Software de CRM ajuda a manter seu trabalho organizado

Limitações do Hootsuite:

Os planos de preços podem ser muito caros para algumas pequenas empresas e equipes que procuram uma ferramenta simples de calendário de marketing

As avaliações mencionam que o conteúdo programado às vezes não é publicado, criando problemas com suas campanhas de marketing

Preços da Hootsuite:

Profissional: US$ 99/mês por usuário

US$ 99/mês por usuário Equipe: $249/mês para três usuários

$249/mês para três usuários Empresarial: US$ 739/mês para cinco usuários

US$ 739/mês para cinco usuários Personalizado para empresas: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Hootsuite:

G2: 4,1/5 (mais de 3.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 3.000 avaliações)

10. Enviável

via

Enviável

A Sendible é uma plataforma de gerenciamento de mídia social criada para ajudar as agências a gerenciar várias contas de mídia social para seus clientes. Ela foi projetada para organizar todas as suas contas sociais em um hub centralizado, facilitando a execução de estratégias de marketing vencedoras.

Essa poderosa solução de gerenciamento de mídia social também oferece recursos para ajudar as equipes de marketing corporativo a analisar suas marcas e acompanhar os resultados em todas as principais plataformas. Ela é otimizada para produtividade e colaboração em todos os níveis.

E o calendário de mídia social aprimorado facilita o gerenciamento visual de sua estratégia social a partir de um centro de colaboração para sua equipe de marketing. 🤩

Melhores recursos do Sendible:

Programe e gerencie várias contas sociais em um único painel para economizar tempo

Analise relatórios dinâmicos sobre os resultados da campanha para ajudar suas equipes a impressionar seus clientes

Projetado para agências de grande porte e várias equipes

Os recursos de publicação personalizáveis ajudam a criar posts de mídia social da maneira que você deseja

Limitações do Sendible:

Algumas avaliações relatam dificuldade para editar postagens programadas por meio do aplicativo

As notificações de postagens com falha não são enviadas para o e-mail, o que cria problemas para alguns gerentes de campanha

Preços do Sendible:

Creator: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Tracção: $89/mês para quatro usuários

$89/mês para quatro usuários White Label: $399/mês para 10 usuários

Avaliações e resenhas do Sendible:

G2: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

4,5/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Não perca mais prazos!

O software de calendário de marketing desta lista o ajudará a deixar de lado os prazos perdidos e a alcançar o nirvana da organização. O truque é encontrar um software e continuar com ele por tempo suficiente para que todos na sua equipe aprendam a usar seus recursos.

E não se esqueça de encontrar um software com muitos recursos e integrações com todas as suas outras ferramentas!

Quando você estiver pronto para colocar as coisas em ordem e trabalhar de forma mais inteligente, e não mais difícil, pegue o

Modelo de calendário de marketing do ClickUp

e faça acontecer. Você ficará feliz por ter feito isso. 🙂