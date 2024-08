Como criar um roteiro de marketing (com modelos)

Um roteiro de marketing para um gerenciamento de marketing r é como uma receita para um chef - inegavelmente essencial para detalhar os ingredientes e as etapas necessárias para o sucesso.

Mas o que se traduz em sucesso de marketing?

A maioria das empresas define o sucesso do marketing observando resultados muito diferentes. Algumas esperam que a equipe de marketing forneça resultados de receita ou ajude as vendas a gerar receita ou crescimento.

Enquanto isso, outra empresa pode analisar métricas como tráfego do site, interações nas mídias sociais, conhecimento da marca, leads qualificados de marketing etc.

Um roteiro de marketing elimina a lacuna entre a ideação e a ação, ajudando os profissionais de marketing a acompanhar o progresso. Ele simplifica o funcionamento das equipes de marketing. Ele ajuda os membros da equipe a entender pelo que são responsáveis no contexto mais amplo.

Use este guia para aproveitar um roteiro de estratégia de marketing que corresponda à estratégia anual e aos objetivos comerciais de sua organização.

O que é um roteiro de marketing?

Um roteiro de marketing é um documento que demonstra visualmente sua estratégia de marketing e como suas iniciativas de marketing evoluirão.

Veja-o como uma linha do tempo para concluir suas metas de marketing . Como em qualquer outro roadmap, você inclui um ponto de partida (data de início), marcadores de caminho (marcos do projeto) e um ponto de chegada (prazo).

Em termos de processo de marketing, você traça todos os seus esforços de marketing digital em relação a um cronograma definido.

Em seguida, compartilhe esse roteiro de marketing com sua equipe executiva, equipe de marketing e outras partes interessadas importantes para obter feedback, adesão e orientação sobre suas iniciativas estratégicas de marketing.

Quais são os benefícios de um roteiro de marketing?

Deseja concluir seu projeto de acordo com as especificações, dentro do prazo e alinhado com os objetivos da sua empresa?

Tente criar um roadmap de marketing, também conhecido como roadmap de estratégia.

Um roadmap de marketing - ou, em termos leigos, um plano de marketing - torna mais simples para a sua equipe de marketing saber:

Quais atividades de marketing devem ser realizadas

Como atingir as metas de marketing

Quando avaliar o progresso das tarefas atuais

E assim por diante.

Outros benefícios de um roteiro de marketing incluem:

Visualiza como cada iniciativa de marketing contribui para as metas mais amplas da empresa, de modo que seus esforços sejam concentrados nas métricas certas

Fornece uma visão geral clara de todas as atividades de marketing planejadas, como campanhas, criação de conteúdo e eventos, e detalha o que precisa ser feito e quando

Ajuda a definir metas de marketing específicas e a mapear as etapas para alcançá-las, permitindo que você meça o progresso de forma eficaz e faça ajustes

Permite que os gerentes aloquem recursos como orçamento, tempo e mão de obra para que não seja tarde demais para resolver gargalos ourestrições de recursos* Inclui cronogramas e marcos para cada atividade para gerenciar prazos e manter a equipe dentro do cronograma

Permite a colaboração sem atritos entre os membros da equipe e as partes interessadas e promove um entendimento compartilhado do plano de marketing

Quem pode usar um roteiro de marketing?

Os roadmaps de marketing não são apenas para gerentes ou executivos de marketing. A verdade é que qualquer profissional que tenha uma função na criação de estratégias, planejamento, execução ou avaliação de campanhas de marketing podem se beneficiar do uso de um roteiro de marketing. Veja a seguir uma análise mais detalhada:

Gerentes de marketing: Esse é o usuário mais convencional de um roadmap de marketing. Os gerentes podem utilizar o roadmap para definir metas, acompanhar cronogramas, alocar recursos e transmitir o progresso atual às partes interessadas.

Criadores de conteúdo: Escritores, designers gráficos e videógrafos podem usar o roteiro de marketing para alinhar seu trabalho com o plano de marketing mais amplo, garantindo que seus esforços criativos apoiem as metas identificadas.

Gerentes de mídia social: A função envolve a coordenação de várias campanhas em diversas plataformas. Um roteiro de marketing pode ajudar esses profissionais a programar o conteúdo, acompanhar o envolvimento e medir o sucesso de várias campanhas.

Especialistas em SEO: Eles podem usar um roteiro para delinear suas estratégias de palavras-chave, rastrear metas de SEO e apresentar o crescimento das classificações de pesquisa do site ao longo do tempo.

Profissionais de RP: Um roteiro de marketing pode ajudar os profissionais de RP a programar comunicados à imprensa e acompanhar o alcance da mídia.

**Gerentes de produto: para aqueles que estão prestes a lançar um novo produto ou recurso, um roteiro de marketing pode ser fundamental para alinhar todas as equipes envolvidas no lançamento e acompanhar as tarefas que o antecedem.

Equipes de vendas: Os profissionais de vendas podem usar os roteiros de marketing para entender quando são esperados novos leads de campanhas de marketing, permitindo uma melhor prospecção e acompanhamento de leads.

Em essência, um roteiro de marketing bem estruturado pode simplificar os procedimentos operacionais e aumentar a produtividade de todas as funções ligadas aos esforços de marketing de uma empresa.

Componentes de um roteiro de marketing

Cada roadmap de marketing tem uma aparência diferente, dependendo de quem o elabora. O gerente de marketing usa os componentes que melhor se adaptam às suas necessidades estilo de trabalho para criar um modelo de marketing personalizado de acordo com suas necessidades.

Dito isso, os roadmaps de marketing bem-sucedidos compartilham alguns componentes comuns:

Timeframe: Inclui as datas de início e término para demonstrar quando as atividades de marketing serão concluídas; use uma escala de tempo, como dias, semanas, meses etc., para tornar seu roadmap de marketing mais definido

Inclui as datas de início e término para demonstrar quando as atividades de marketing serão concluídas; use uma escala de tempo, como dias, semanas, meses etc., para tornar seu roadmap de marketing mais definido **Metas: indica objetivos de negócios mensuráveis e com prazo determinado no formato de um roteiro de marketing para destacar o que deve ser alcançado juntamente com os KPIs para o sucesso

Iniciativas: Fornece direção estratégica paraplanejamento de projetos e destaca as principais áreas de foco para seus roteiros de marketing

Fornece direção estratégica paraplanejamento de projetos e destaca as principais áreas de foco para seus roteiros de marketing Cronogramas: Oferece uma visão geral do roteiro da campanha de marketing e do esforço colaborativo para comunicar o que está acontecendo e quando

Oferece uma visão geral do roteiro da campanha de marketing e do esforço colaborativo para comunicar o que está acontecendo e quando Atividades: Representa tarefas eentregáveis nos quais as equipes de marketing e desenvolvimento devem trabalhar, como páginas de destino, lançamentos de aplicativos, comunicados à imprensa etc., para destacar as próximas atividades de marketing

Representa tarefas eentregáveis nos quais as equipes de marketing e desenvolvimento devem trabalhar, como páginas de destino, lançamentos de aplicativos, comunicados à imprensa etc., para destacar as próximas atividades de marketing Status: Indica metas de marketing, iniciativas de marketing, planos de marketing e muito mais em relação ao seu roteiro de projeto

Tipos de roteiros de marketing

1. Roteiro de portfólio: Um roteiro de portfólio é útil para os gerentes de marketing que gerenciam vários projetos simultaneamente. Esse roteiro oferece uma visão abrangente de todas as iniciativas ou projetos, mostrando como eles se alinham à estratégia e às metas da organização. Ele ajuda a gerenciar recursos em diferentes projetos, alinhar prazos e manter todas as partes interessadas em sincronia.

2. Roteiro de estratégia: Um roteiro de estratégia é uma representação visual de alto nível de sua estratégia de marketing. Ele descreve os objetivos estratégicos de marketing e destaca as principais iniciativas que ajudarão a atingir esses objetivos. Esse roteiro é excelente para comunicar o panorama geral e a direção de seus esforços de publicidade às partes interessadas.

3. Roteiro de atividades de marketing: Esse tipo de roteiro trata do aspecto operacional de sua estratégia de marketing. Ele detalha tarefas e atividades específicas que sua equipe realizará para executar a estratégia de marketing. Coisas como criação e promoção de conteúdo, campanhas de mídia social, organização de eventos, relações públicas, etc., podem ser planejadas em um cronograma com prazo determinado no roteiro de atividades de marketing.

4. Roteiro de lançamento de produto: Ideal para o marketing de novos produtos, o roteiro de lançamento de produto descreve todas as tarefas, prazos e recursos necessários para comercializar com sucesso um novo produto ou serviço. Ele abrange tudo, desde a pesquisa de mercado preliminar e as estratégias de posicionamento até as campanhas promocionais e as avaliações pós-lançamento.

5. **Roteiro de marketing de conteúdo : Esse roteiro se concentra na criação, distribuição e rastreamento de conteúdo projetado para atrair e envolver um público-alvo específico. Ele pode incluir publicações em blogs, vídeos, campanhas de e-mail e conteúdo de mídia social, entre outras formas. Normalmente, esse roteiro também descreve quem criará o conteúdo, quando ele será publicado e por meio de quais canais será distribuído.

6. Roteiro de marketing de SEO: Um roteiro de marketing de SEO descreve as estratégias e tarefas para melhorar a visibilidade de um site nas classificações dos mecanismos de busca. Ele pode incluir pesquisa de palavras-chave, otimizações on-page e off-page, estratégias de criação de links e métricas de rastreamento para avaliar o desempenho. Esse roteiro mantém todos na mesma página sobre as prioridades e as metas de SEO.

Modelos de roteiro de marketing

Navegar pelo marketing muitas vezes pode parecer uma jornada complexa. Felizmente, temos modelos que podem torná-la menos assustadora. Esses layouts prontos servem como um roteiro para traçar sua jornada de marketing, fornecendo um caminho claro em direção às suas metas.

Modelo de plano de roteiro de marketing do ClickUp

Alcance o sucesso do marketing sem suar a camisa com o modelo de plano de marketing do ClickUp

ClickUp Plano de marketing estratégico Modelo

Use o modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp para planejar objetivos acionáveis para sua equipe

Modelo de roteiro de marketing de conteúdo do ClickUp

Aprimore seu jogo de planejamento de conteúdo com o modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp

Como criar um roteiro de marketing?

Saiba como criar roteiros de marketing para a sua equipe executiva e para os membros da equipe em questão de minutos.

Primeiro, lembre-se de que seu roteiro de marketing pode assumir diferentes formas - uma lista de verificação de tarefas, um calendário de conteúdo um quadro Kanban ou um gráfico de Gantt. Independentemente do formato escolhido, a criação de roadmaps de marketing segue um processo definido.

Crie um seguindo estas etapas:

Passo 1: Avaliar em nível básico

Entenda o que você precisa planejar primeiro. Pergunte:

Estou usando o roadmap para um projeto, como uma única postagem de blog, lançamento de site etc.?

Vou usá-lo para uma campanha completa que inclui várias tarefas, atividades e subprojetos?

Estou usando-o para organizar minha estratégia anual?

Etapa 2: Comece a pensar nas etapas envolvidas

É hora de fazer um brainstorming e dividir as tarefas maiores em partes menores e mais viáveis. Pergunte:

Quais elementos, princípios e tarefas eu precisarei dividir em partes menores?

Quais etapas são necessárias para concluir os resultados?

Quais referências devo usar para acompanhar o progresso?

Quais tarefas exigem mais coordenação para uma execução perfeita?

Etapa 3: Iniciar as linhas do tempo

A próxima etapa é adicionar uma linha do tempo às suas iniciativas.

Use qualquer uma das métricas a seguir para adicionar um componente de tempo realista às suas metas:

A estimativa de três pontos refere-se à média de sua estimativa de tempo de projeto no melhor, médio e pior caso

A estimativa de baixo para cima requer que você obtenha estimativas de tempo das equipes envolvidas e as some

A estimativa análoga significa estimar o tempo de um projeto com base no tempo gasto em projetos semelhantes

A estimativa paramétrica refere-se a basear uma estimativa em relatórios internos ou externos, bem como em dados

Passo 4: Mapeie seus projetos e tarefas em seu software de gerenciamento de projetos favorito

Se você ainda não escolheu uma ferramenta de gerenciamento de projetos, o ClickUp é uma boa opção. O ClickUp oferece todos os recursos necessários para criar roteiros de marketing robustos para uma campanha de marketing integrada!

Veja a seguir alguns recursos do ClickUp que aprimorarão suas operações de marketing:

O ClickUp fornece assistência com tecnologia de IA: Escrever e elaborar estratégias e tarefas de marketing pode consumir muito tempo. Cérebro do ClickUp pode ajudá-lo a escrever e-mails, blogs e outros conteúdos digitais mais rápidos e eficazes que fazem parte do seu roteiro de marketing.

Escrever e elaborar estratégias e tarefas de marketing pode consumir muito tempo. Cérebro do ClickUp pode ajudá-lo a escrever e-mails, blogs e outros conteúdos digitais mais rápidos e eficazes que fazem parte do seu roteiro de marketing. Visualize com a visualização de gráfico de Gantt: ComVisualização de gráfico de Gantt do ClickUpdo ClickUp, você pode visualizar os marcos do projeto, os prazos e as relações entre as tarefas e os marcos em seu roteiro de marketing, garantindo que nada seja perdido.

ComVisualização de gráfico de Gantt do ClickUpdo ClickUp, você pode visualizar os marcos do projeto, os prazos e as relações entre as tarefas e os marcos em seu roteiro de marketing, garantindo que nada seja perdido. Compartilhamento colaborativo de documentos: Documentos do ClickUp permitem que você compartilhe, colabore e integre facilmente documentos relacionados ao seu roteiro de marketing no seu fluxo de trabalho, garantindo que todos os membros da sua equipe estejam na mesma página.

Documentos do ClickUp permitem que você compartilhe, colabore e integre facilmente documentos relacionados ao seu roteiro de marketing no seu fluxo de trabalho, garantindo que todos os membros da sua equipe estejam na mesma página. Definição de metas: Metas do ClickUp ajudam você a definir metas claras e mensuráveis e a acompanhar automaticamente seu progresso em relação a elas, garantindo que seu roteiro esteja alinhado para atingir seus objetivos finais.

Metas do ClickUp ajudam você a definir metas claras e mensuráveis e a acompanhar automaticamente seu progresso em relação a elas, garantindo que seu roteiro esteja alinhado para atingir seus objetivos finais. Gerenciamento de projetos: Esteja você criando um simples calendário de conteúdo ou uma complexa campanha de marketing integrada, o ClickUp oferece as ferramentas para mapear seus projetos e tarefas de forma eficaz e acompanhar seu progresso, aumentando a eficiência da implementação do seu roteiro de marketing.

Comece a planejar com roteiros de marketing

A maioria das equipes de marketing se vê atolada em vários projetos ao mesmo tempo.

Elas podem não levar em conta as necessidades imediatas do público-alvo. Elas podem ser forçadas a se antecipar ao cronograma devido a um gerenciamento incompetente da carga de trabalho.

Eles podem colocar em risco os esforços de toda a organização se os recursos ficarem indisponíveis de repente. Um modelo de roteiro de marketing elimina grande parte dessa dor de cabeça.

Criar roteiros de campanha é a melhor maneira de definir - e reinventar - suas campanhas de marketing. Ele acrescenta mais estrutura a suas processo de planejamento de marketing . A criação de um roadmap de portfólio separado ajuda a manter o controle de todo o projeto.

Se você não tiver certeza de como e por onde começar, experimente o ClickUp's Modelos gratuitos de planos de marketing e otimizar seus projetos de marketing - desde o início. Uma iniciativa de marketing deve aproveitar os pontos fortes das equipes multifuncionais e atingir os KPIs para o sucesso do marketing ClickUp ajuda você a cumprir essa promessa em todos os projetos. Experimente uma demonstração e veja você mesmo!