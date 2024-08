10 melhores alternativas ao Camtasia para gravação de tela em 2024

Se você faz gravação de tela e criação de vídeo, provavelmente conhece o Camtasia. Esse software da TechSmith facilita a criação de tutoriais em vídeo com sua webcam ou a gravação a partir da tela do desktop.

Mas, como diz o ditado, a variedade é o tempero da vida. Talvez seja hora de escolher outra opção. Como existem muitas alternativas sólidas ao Camtasia, reduzimos a lista para a nata da cultura. 🏆

Este guia apresenta as 10 melhores alternativas ao Camtasia, com opções para uma variedade de empresas e orçamentos.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Camtasia?

Ao procurar as melhores alternativas ao Camtasia, concentre-se nos recursos de que você mais precisa - por exemplo, recursos fáceis de edição de vídeo e opções de compartilhamento.

Aqui estão alguns dos principais elementos que você deve procurar nas alternativas ao Camtasia:

Ferramentas de edição de vídeo: Seu software de gravação de tela deve ter recursos básicos de edição. Isso inclui adicionar e ajustar o áudio, inserir legendas e títulos, criar sobreposições e cortar, dividir, unir e criar transições entre clipes de vídeo

É claro que há outros recursos de edição e gravação que você pode considerar. Tudo se resume ao que você precisa e ao que funcionará melhor para sua situação específica.

As 10 melhores alternativas ao Camtasia para usar em 2024

A melhor alternativa ao Camtasia depende de quem o está usando e por quê. Se você estiver trabalhando com um

equipe multifuncional

ou apenas deseja alternativas gratuitas ao Camtasia para seus projetos pessoais, temos o que você precisa. 🌈 🌻

1.

ClickUp

Compartilhe sua mensagem de vídeo com um link direto do navegador que não requer downloads e pode ser visualizado instantaneamente após a gravação

O ClickUp tem como objetivo facilitar o gerenciamento de projetos (e a vida). Ele também é um dos melhores

ferramentas de gravação de tela sem marcas d'água

. Especificamente,

Clipe ClickUp

foi projetado para

comunicação da equipe

sem limites de tempo.

Você pode usar o gravador de tela Clip para enviar mensagens de vídeo rápidas e claras para qualquer pessoa. Esse gravador de tela fácil de usar pode capturar toda a sua tela, janela ou guia do navegador em tempo real.

Salve a gravação da tela para uso posterior, grave áudio e narrações usando o microfone e compartilhe-as com um link público.

O melhor de tudo é que você pode fazer isso com conhecimentos de nível iniciante de software de edição de vídeo.

Como o ClickUp é voltado para gerentes de projeto, o Clip tem

planos de comunicação de projetos

em mente. Mas também é uma poderosa ferramenta de gravação de tela para criar vídeos profissionais para educação, uso pessoal e muito mais.

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com precisão sem a necessidade de uma cadeia de e-mails ou reunião pessoal

Diferentemente dos softwares dedicados de captura de tela - como CamStudio, Snagit ou Bandicam -, o ClickUp tem recursos adicionais para a captura de vídeo

monitoramento de projetos

e

gerenciamento de equipes

ferramentas para apoiar seus negócios. E quase todas elas estão disponíveis no plano Free Forever do ClickUp.

Por exemplo, precisa criar um plano de comunicação para acompanhar seus vídeos? O ClickUp tem

modelos de planos de comunicação

para ajudar você

economizar tempo

. ✅

Melhores recursos do ClickUp:

O ClickUp tem integração com mais de 1.000 ferramentas, incluindo Zoom, Google Docs, Google Scholar, Google Drive, Google Workspace, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub e Asana

O gravador de tela funciona em todos os dispositivos e sistemas operacionais, incluindo MacOS android, Windows, Linux, iOS e navegadores da Web

A interface do usuário é fácil de usar com recursos de arrastar e soltar, demonstrações gratuitas, GIFs, comunicação em tempo real, predefinições, modelos e muito mais

Suporta vários formatos de vídeo e oferece armazenamento baseado em nuvem para economizar espaço em seus dispositivos

Versão gratuita disponível para todos com muitas ferramentas de alta qualidade pelas quais você nunca terá que pagar 🙂

Limitações do ClickUp:

Alguns usuários experimentam uma curva de aprendizado (resolvida com tutoriais gratuitos)

Não é um software de captura de tela dedicado, portanto, talvez você não use todos os recursos disponíveis

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário pago anualmente; US$ 10/mês por usuário pago mensalmente

US$ 7/mês por usuário pago anualmente; US$ 10/mês por usuário pago mensalmente Empresarial: $12/mês por usuário pago anualmente

$12/mês por usuário pago anualmente Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. TinyTake

via

TinyTake

O TinyTake foi desenvolvido para usuários de Windows e Mac como uma ferramenta de gravação de tela, captura e edição de vídeo para indivíduos e empresas. Faça capturas de tela e vídeos da sua tela, adicione comentários e compartilhe-os com qualquer pessoa.

É uma excelente opção para quem está criando vídeos para fins educacionais, de suporte ao cliente ou de documentação. Como o Ezvid e outras opções de software de edição de vídeo gratuito, há muitos tutoriais gratuitos para ajudá-lo a superar qualquer curva de aprendizado. 🌻

Melhores recursos do TinyTake:

A integração com o YouTube permite que você envie seus vídeos - mesmo aqueles com anotações - diretamente para o seu canal

Funciona com o Google Drive e outras opções de armazenamento em nuvem para economizar espaço em seus dispositivos

A interface de usuário simples é interativa e amigável para iniciantes, para que você possa começar a gravar vídeos e usar o editor de vídeo imediatamente

Os recursos facilitam a alternância entre uma gravação na Web e na tela e uma gravação na webcam para que você possa fazer vídeos do seu jeito

Limitações do TinyTake:

Alguns usuários relatam problemas com o limite de 5 minutos de gravação na versão gratuita, que foi projetada apenas para uso pessoal

Não tem a capacidade de carregar automaticamente os vídeos em muitos sites de hospedagem populares e plataformas de mídia social

A alternativa Camtasia suporta apenas dois formatos de vídeo

Preços do TinyTake:

Básico: Gratuito

Gratuito Standard: $29,95/ano por usuário

$29,95/ano por usuário Plus: $59,95/ano por usuário

$59,95/ano por usuário Jumbo: $99,95/ano por usuário

Avaliações e críticas do TinyTake:

G2: 4,3/5 (mais de 15 avaliações)

4,3/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 5 avaliações)

3. Tear

via

Tear

Painel de controle

O Loom é uma plataforma de comunicação por vídeo projetada para equipes assíncronas que precisam de uma maneira eficiente de interagir. É fácil gravar e compartilhar vídeos para dar andamento ao seu trabalho, esteja você no escritório ou no aeroporto.

É uma alternativa popular ao Camtasia devido à sua interface fácil de usar e à funcionalidade de transmissão ao vivo. 🙌

Já descartou o Loom? Confira nossa lista de

Alternativas ao Loom

para encontrar a melhor opção para seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Loom:

Integração com várias ferramentas, incluindo Salesforce, Jira, Slack e Zoom

Suporte a vários formatos de vídeo para usuários de Linux, Mac e Windows

O sistema simples de teclas de atalho facilita o início imediato

Os recursos permitem gravar ou compartilhar a tela do computador, o navegador da Web e o feed da webcam em segundos

Limitações do Loom:

Alguns usuários relatam que o Loom trava durante a gravação de vídeo

As avaliações mencionam dificuldade para navegar na interface do usuário

Não há versão gratuita "para sempre

Preços do Loom:

Iniciante: Teste gratuito

Teste gratuito Empresarial: US$ 12,50/mês por usuário pago anualmente

US$ 12,50/mês por usuário pago anualmente Empresa: Entre em contato para obter preços

Loom classificações e comentários:

G2: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4. Wondershare DemoCreator

via

Wondershare DemoCreator

O Wondershare DemoCreator é um software de gravação de tela projetado para gravar quase tudo na sua tela. De apresentações do PowerPoint a tutoriais, essa ferramenta pode ajudá-lo a aperfeiçoar sua apresentação de vídeo com seus recursos avançados de edição.

Você pode adicionar ao DemoCreator uma série de outros produtos Wondershare para encontrar soluções para toda a sua empresa. Tudo tem compatibilidade entre plataformas com Windows PC, Mac, Android e iOS.

Melhores recursos do Wondershare DemoCreator:

Integração de recursos com ferramentas como Jira, Asana, Slack e Trello

Vários recursos de edição, incluindo compatibilidade com tela verde, anotação simples e efeitos de cursor personalizados

Oferece suporte a vários formatos de arquivo, para que você possa se sentir confiante em criar conteúdo que toda a sua equipe possa usar

Outras ferramentas da marca, como o Wondershare Filmora e o Wondershare QuizCreator, expandem a funcionalidade para incluir ferramentas de treinamento, questionários e mapeamento mental

Suporta vários formatos de arquivo

Limitações do Wondershare DemoCreator:

Os usuários relatam preços mais altos fora dos EUA.

Algumas análises mencionam a dificuldade de modificar as configurações padrão com seus recursos de edição de vídeo

Preços do Wondershare DemoCreator:

Individual: $69,99/ano por usuário pago anualmente

$69,99/ano por usuário pago anualmente Equipe e empresa: $155,88/ano por usuário pago anualmente

$155,88/ano por usuário pago anualmente Educação : US$ 29,99/mês por usuário

Avaliações e críticas do Wondershare DemoCreator:

G2: 4,7/5 (4+ avaliações)

4,7/5 (4+ avaliações) Capterra: 5/5 (3+ avaliações)

5. ActivePresenter

via

ActivePresenter

O ActivePresenter é uma ferramenta de gravação de tela, editor de vídeo e e-learning para a criação de vídeos, apresentações de treinamento interativo e documentação. Essa solução de gravação de tela oferece um conjunto de ferramentas de criação de vídeo, o que a torna uma excelente alternativa ao Camtasia.

A plataforma permite distribuir conteúdo em todos os dispositivos, para que os membros da equipe ou os alunos possam acessá-lo independentemente do sistema operacional. Além disso, os membros da equipe podem usar recursos avançados de edição de vídeos, narrações e conteúdo de qualquer lugar, a qualquer momento

Melhores recursos do ActivePresenter:

As integrações com ferramentas de e-learning populares, como o PowerPoint e o Saola Animate, permitem que os educadores otimizem o fluxo de trabalho

Temas e modelos permitem que você crie novos projetos com facilidade

Suporte a vários tipos de arquivos e sistemas operacionais

Demonstrações, tutoriais e uma interface amigável facilitam a superação das curvas de aprendizado

Limitações do ActivePresenter:

Alguns usuários relatam perda de gravações devido a falhas e bugs

Algumas avaliações mencionam problemas na edição de vídeos mais longos, resultando em congelamento e falhas

Não há versão realmente gratuita para o gravador de tela

Preços do ActivePresenter:

Standard: Pagamento único de US$ 199 por licença

Pagamento único de US$ 199 por licença Pro: $399 de pagamento único por licença

Avaliações e resenhas do ActivePresenter:

G2: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

4,5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

6. TelaPal

via

TelaPal

O ScreenPal, antigo Screencast-O-Matic, é uma ferramenta de criação e colaboração de vídeo para gravação, edição e hospedagem de telas. Ele apresenta várias ferramentas fáceis de usar, incluindo uma extensão de mensagens de vídeo para os navegadores Chrome. 🛠️

Você terá acesso a recursos úteis, como questionários em vídeo, storyboards e scripts, para facilitar a realização das tarefas. Os membros da sua equipe podem usá-lo em desktops e dispositivos móveis na maioria dos sistemas operacionais de qualquer lugar do mundo.

Melhores recursos do Screencast-O-Matic:

Integração com ferramentas populares, incluindo Zoom, Slack, Canvas, Gmail e Jira

Preços acessíveis que se ajustam a praticamente qualquer orçamento para indivíduos e pequenas empresas

Os recursos variam desde a funcionalidade de arrastar e soltar para iniciantes até recursos de gravação de ponta a ponta para desenvolvedores

Essa alternativa ao Camtasia tem uma biblioteca de ações integrada que permite aprimorar seus vídeos em minutos

Limitações do Screencast-O-Matic:

Alguns usuários relatam a necessidade de recursos adicionais de edição incorporados

Não há versão gratuita e muitos recursos são reservados para o plano de preços de nível superior

Preços do Screencast-O-Matic:

Solo Deluxe: $3/mês por usuário pago anualmente

$3/mês por usuário pago anualmente Solo Premier: $6/mês por usuário pago anualmente

$6/mês por usuário pago anualmente Solo Max: $10/mês por usuário pago anualmente

$10/mês por usuário pago anualmente **Equipe de negócios: US$ 8/mês por usuário pago anualmente

Avaliações e opiniões sobre o Screencast-O-Matic:

G2: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

4,3/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

7. Movavi

via

Movavi

O Movavi é um pacote de edição de vídeo com recursos avançados, como conversão de arquivos, gravação de tela e screencasting. A suíte Movavi inclui o Movavi Screen Recorder, o Video Editor e o Video Converter, que estão disponíveis em vários tipos de pacotes.

O Screen Recorder é uma alternativa sólida ao Camtasia quando combinado com outros softwares da Movavi. Ele permite capturar qualquer atividade da tela em vídeo de alta qualidade. Além disso, tudo foi projetado para ser simples, para que você e sua equipe possam usá-lo sem muito treinamento.

Melhores recursos do Movavi:

Gera vídeos de alta qualidade em vários sistemas operacionais

Suporta vários tipos de arquivos

Redução de ruído e substituição de fundo com tecnologia de IA

Os recursos básicos de edição permitem que você desenhe formas e figuras livres diretamente nos vídeos gravados

Limitações do Movavi:

Alguns usuários relatam atrasos e falhas ao gravar vídeos

O Movavi não se integra a outras ferramentas e aplicativos populares de produtividade e edição de vídeo

Não há uma versão realmente gratuita

Preços da Movavi:

Gravador de tela : $42,95/ano por usuário

$42,95/ano por usuário Screen Recorder + Video Editor : $134,90/ano por usuário

$134,90/ano por usuário Video Suite: $152,85/ano por usuário

Avaliações e resenhas do Movavi:

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

4,5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.6/5 (20+ avaliações)

8. TelaRec

via

TelaRec

O ScreenRec é um gravador de tela gratuito que não tem marca d'água nem limite de tempo. Essa alternativa gratuita ao Camtasia foi projetada para economizar tempo com comunicação mais rápida, capturas de tela simples e mensagens de vídeo privadas instantâneas. 📤

Recursos como captura de tela com um clique, capturas de tela com anotações e compartilhamento instantâneo reduzem as interrupções no local de trabalho. Ele também é livre de anúncios e não contém spam no momento da inscrição.

Melhores recursos do ScreenRec:

As integrações com o Google Drive, Dropbox e YouTube facilitam o armazenamento e o compartilhamento de vídeos em segundos

Os recursos permitem adicionar comentários e destacar as partes mais importantes de suas capturas de tela com um único clique

O Analytics permite que você veja quem assistiu aos seus vídeos, por quanto tempo e quando eles foram assistidos

Compartilhe ou publique de forma privada ou pública, marque seus arquivos e adicione-os a coleções para mantê-los organizados

Compatível com Windows, Mac e Linux

Limitações do ScreenRec:

Alguns usuários relatam a necessidade de mais ferramentas de anotação e recursos mais avançados

As avaliações mencionam a funcionalidade limitada de edição de áudio e vídeo

Preço do ScreenRec:

Download gratuito

Avaliações e resenhas do ScreenRec:

G2: N/A

N/A Capítulo: 5/5 (5+ avaliações)

9. Wistia

via

Wistia

O Wistia Video Recording, anteriormente conhecido como Soapbox, é um gravador de tela e webcam que facilita a criação rápida de vídeos refinados. Projetado para equipes e profissionais de marketing de vídeo, ele tem vários recursos que as pessoas adoram, como incorporação, compartilhamento e análise.

Como uma plataforma completa de marketing de vídeo, o Wistia pode ajudar a sua equipe a criar e hospedar vídeos e medir o impacto de cada um deles. Você também terá acesso a ferramentas de marketing para impulsionar o crescimento dos negócios com vídeo.

Melhores recursos da Wistia:

Integração com mais de 30 ferramentas, incluindo Drip, HubSpot, ScreenFlow, YouTube e Zoom

Os gravadores de tela e webcam podem criar demonstrações de produtos, tutoriais e outros vídeos informativos

Funcionalidade baseada em navegador, sem nenhum download

Sistemas de um clique para ajudar a criar miniaturas, editar vídeos, adicionar logotipos e escolher as cores perfeitas do player de vídeo

Limitações do Wistia:

Alguns usuários relatam confusão entre os membros da equipe em relação à configuração de SEO e à organização de vídeos

Muitas das integrações estão disponíveis apenas no nível de preço mais alto em comparação com outras opções alternativas do Camtasia nesta lista

Preços do Wistia:

Plus : $24/mês por usuário pago anualmente

$24/mês por usuário pago anualmente Pro: $99/mês por usuário pago anualmente

$99/mês por usuário pago anualmente Avançado: $399/mês por usuário pago anualmente

$399/mês por usuário pago anualmente Premium: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas da Wistia:

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

4,4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

10. Estúdio OBS

via

Estúdio OBS

Esse software gratuito e de código aberto para gravação de vídeo e transmissão ao vivo foi desenvolvido pensando nos videógrafos. Ele tem recursos de vídeo, áudio e visuais para ajudá-lo a criar conteúdo de qualidade profissional sem consumir uma boa parte do seu orçamento. 💸

Embora seja menos repleto de recursos do que muitas outras alternativas ao Camtasia, o OBS Studio permite criar teclas de atalho para ações como silenciar fontes de áudio e alternar telas. Além disso, as equipes podem usar a supressão de ruído para filtrar os sons de fundo.

Melhores recursos do OBS Studio:

Integrações com plataformas como YouTube, Facebook e Twitch

Compatível com Windows, Mac, Linux e vários tipos de arquivos

Os recursos de transmissão ao vivo permitem que você transmita conteúdo de áudio e vídeo de alta qualidade

Alguns recursos são fáceis de usar para iniciantes, enquanto outros atendem a profissionais de vídeo experientes em scripts

Limitações do OBS Studio:

Alguns usuários relatam congelamento ou travamento ao parar e reiniciar uma transmissão ao vivo inesperadamente

As avaliações mencionam uma curva de aprendizado para se familiarizar com o programa e os recursos

Preços do OBS Studio:

Gratuito

Avaliações e resenhas do OBS Studio:

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 900 avaliações)

Preparar, definir, gravar com as alternativas ao Camtasia!

Não há necessidade de se acomodar quando você tem tantas alternativas interessantes e acessíveis ao Camtasia. É hora de encontrar o software certo para dar um novo toque aos seus vídeos. 🍋☀️

Mas se você realmente quiser possibilidades infinitas, não há nada melhor do que o ClickUp. Seja você um iniciante ou um profissional, o ClickUp pode ajudar a liberar sua criatividade.

Registre-se no ClickUp

sem gastar um centavo quando você escolhe o plano Free Forever!